Aleksei Moskalyov, 54 tuổi, trốn khỏi lệnh quản thúc tại gia vài giờ trước khi bị tòa án Nga kêu án hai năm tù hôm thứ Ba, đã bị bắt lại ở Belarus. Đầu tháng 3, người cha đơn thân đã bị tách khỏi cô con gái 12 tuổi của mình sau khi cô bé Masha vẽ những bức tranh phản chiến ở trường học. Hình trên: tranh của bé Masha.

- Trump tăng điểm... Thăm dò cho thấy Trump được 54% ủng hộ, DeSantis được 24%, Pence được 6%.

- Cộng hòa Hạ viện tăng tốc tấn công Biện lý Alvin Bragg để cứu Trump. DB Greene đòi bắt giam Bragg. DB Chip Roy: Bragg có dấu hiệu lạnh cẳng rồi, chưa dám truy tố Trump.

- Giám đốc Fox News gửi email nội bộ: cần nói dối theo Trump để đông khán giả xem, vì nói thật sẽ mất khán giả

- Bất tường cho Trump: Allen Weisselberg (cựu Giám đốc tài chính Trump Organization) sa thải các luật sư do Trump bổ nhiệm.

- Đại bồi thẩm đoàn Manhattan: hoãn 1 tháng vụ Trump chi tiền bịt miệng.

- Kentucky: 2 trực thăng huấn luyện đụng nhau, 9 quân nhân chết.

- Minnesota: đoàn xe lửa chở chất nguy hiểm trật đường rầy, bốc cháy. Nhà dân cách nửa dặm đã được di tản.

- Nga bắt phóng viên Mỹ của báo Wall Street Journal, quy chụp tội gián điệp bị bắt quả tang. Báo WSJ phản đối, đòi thả ngay.

- Châu Âu: CSTQ muốn thay đổi trật tự quốc tế để TQ là trung tâm. Cuộc chiến Ukraine sẽ quyết định quan hệ TQ-Liên Âu.

- Ukraine tin tưởng sẽ nhận phi cơ chiến đấu F-16 từ các đồng minh.

- Putin nghi ngờ nội bộ: truy tố 2 cấp tư lệnh Vệ binh Nga lấy cớ bài trừ tham nhũng.

- Tướng Mark Milley: Mỹ nên tiếp tục mở rộng viện trợ quân sự cho Ukraine, vì tiêu hao Nga sẽ có lợi cho Mỹ

- Quân đội Nga đã bổ sung 500.000 người vào hàng ngũ trong năm 2022, với 100.000 người trong đó vào Wagner

- Ukraine: máy bay không người lái tấn công tầm xa hơn 3.000 km, sẽ sớm đưa vào Quân Lực Ukraine.

- Huấn luyện viên Thụy Điển dạy lính Ukraine kỹ thuật chiến đấu trong rừng ở Anh

- Putin có thể thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27/4 để dự lễ khánh thành nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của TNK

- Myanmar: quân đội giải tán đảng chính trị của bà Aung San Suu Kyi và các đảng khác

- Ủy ban Olympic quốc tế cho vận động viên Nga, Belarus trở lại thi đấu nhưng chưa phải là Thế vận, chỉ cho sự kiện nhỏ hơn.

- Đức Giáo hoàng Francis nhập viện vì bị nhiễm trùng đường hô hấp.

- Nhật Bản: cậu học sinh bị trường cấm dự lễ tốt nghiệp trung học vì để tóc kiểu "cornrow" (rẫy bắp)

- Các công ty Meta, Google và Snap sẽ hưởng lợi nếu Mỹ cấm TikTok

- Thương vụ bán nhà hồi phục, tăng trở lại

- California: Công ty Electronic Arts Inc. sẽ cắt giảm 800 việc làm

- Nam California: các xưởng may trả lương bèo, phải bồi thường thiệt hại cho 296 công nhân.

- Hawaii: truy tố Jermick M. Ungeni tội cố ý giết người và truy tố Chris Pham, JS Titus tội cướp tài sản

- BS Clayton Chau sẽ rời chức vụ giám đốc Ty y tế Quận Cam kể từ ngày 1 tháng 6/2023

- TIN VN. Viện Nghiên cứu Hán Nôm vẫn thất lạc 107 cuốn sách, hư hại gần 1.000 cuốn sách.

- TIN VN. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận lời mời thăm Mỹ từ Tổng thống Joe Biden.

- HỎI 1: Chết (cố ý và vô ý) vì uống thuốc quá liều tăng vọt trong người cao niên? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Kỷ lục ngủ trong lều ngoài vườn để gây quỹ từ thiện là ai? ĐÁP 2: Cậu Max Woosey.

QUẬN CAM (VB-30/3/2023) ---- Căn cứ Quân đội Hoa Kỳ Fort Campbell đã xác nhận hôm thứ Năm trong một bài đăng trên Facebook rằng một vụ va chạm giữa 2 trực thăng của Sư đoàn dù 101 đã diễn ra vào hôm Thứ Tư tại quận Trigg County, Kentucky, vào khoảng 10 giờ tối giờ địa phương: "Các thành viên phi hành đoàn đang lái hai chiếc trực thăng HH60 Blackhawk trong một nhiệm vụ huấn luyện thông thường khi va chạm xảy ra. Chưa rõ tình trạng của các thành viên phi hành đoàn. Hiện tại, chỉ huy đang tập trung vào việc chăm sóc các thành viên quân đội và gia đình của họ."

Đài phát thanh địa phương, WKDZ-FM, được một nguồn tin của Quân đội Hoa Kỳ cho biết rằng có 9 quân nhân đã chết trong tai nạn. Fort Campbell cách Nashville khoảng 60 dặm về phía tây bắc. Cuộc điều tra chính thức vẫn đang tiếp diễn và chi tiết chính xác vẫn chưa được tiết lộ.

---- Cảnh sát cho biết một đoàn xe lửa chở chất ethanol và xi-rô bắp đã trật đường rầy và bốc cháy ở Minnesota vào sáng sớm thứ Năm, và những người dân gần đó đã được lệnh di tản khỏi nhà của họ. AP báo cáo rằng một đoàn tàu BNSF đã trật bánh ở thị trấn Raymond, cách Minneapolis khoảng 100 dặm về phía tây, vào khoảng 1 giờ sáng, theo một bản văn từ Cảnh sát trưởng Quận Kandiyohi Eric Tollefson.

Ông Tollefson cho biết đoàn xe lửa "có nhiều toa bị trật bánh" và một số bốc cháy. Các ngôi nhà ở khu vực cách địa điểm cách đó nửa dặm đã được di tản, theo Tollefson, và người dân được đưa đến nơi trú ẩn ở Prinsburg gần đó. Buttigieg nói với CNN rằng khoảng 14 toa xe lửa đang chở các vật liệu nguy hiểm, bao gồm cả ethanol.

---- Trump tăng điểm... Cựu Tổng thống Trump đã mở rộng vị trí dẫn đầu trong cuộc đua sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa, với lợi thế 30 điểm giữa các cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa so với đối thủgần nhất của ông, theo một cuộc thăm dò mới. Thăm dò của Fox News cho thấy Trump nhận được 54% ủng hộ, so với 24% của Thống đốc Florida Ron DeSantis. Cách biệt của Trump cao gấp đôi so với cách biệt 15 điểm mà Trump có được trong cuộc thăm dò của Fox vào tháng trước.

Cuộc thăm dò mới cũng cho thấy cựu Phó Tổng thống Mike Pence đứng thứ ba với 6%, cựu Dân biểu Liz Cheney (R-Wyo.) và cựu Đại sứ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley mỗi người 3% và Thống đốc Texas Greg Abbott nhận được sự ủng hộ từ 2 phần trăm cử tri sơ bộ Cộng Hòa. Các ứng cử viên còn lại nhận được 1 phần trăm hoặc ít hơn, trong khi 3 phần trăm cho biết họ không chắc chắn.

---- Đảng Cộng hòa đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lại Biện lý Alvin Bragg trong khi Bragg xem xét có hể sẽ truy tố Trump vì đã chi tiền bịt miệng cô bạn tình cũ Stormy Daniels để cô không kể vụ dan díu bí ẩn năm 2006 trong khi Trump ứng cử Tổng Thống 2016. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) đã kêu gọi các ủy ban đi sâu vào cuộc điều tra của Bragg.

Dân biểu Marjorie Taylor Greene nói: “Đã đến lúc bắt giữ Biện lý Manhattan Alvin Bragg vì hành vi sai trái trong công tố sau khi che giấu hàng trăm trang bằng chứng ngoại phạm. Bragg sắp truy tố một cựu Tổng thống vô tội và đang là ứng cử viên Tổng thống hàng đầu chống lại đảng cầm quyền đối lập. Bragg đang vi phạm pháp luật và cố gắng kích động tình trạng bất ổn dân sự bằng cuộc chiến chính trị do tỷ phú Soros tài trợ. Hãy bắt Bragg phải chịu trách nhiệm!"

Một số thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện dường như nghĩ rằng áp lực Cộng Hòa đã ảnh hưởng đến cuộc điều tra của Bragg, làm cho Bragg lạnh cẳng. Dân Biểu Chip Roy (Cộng Hòa-TX) nói, ám chỉ việc Bragg cho đại bồi thẩm đoàn nghỉ ngơi 1 tháng rồi mới xét lại hồ sơ Trump chi tiền cho cô Daniels: “Nhưng bạn ngó thấy đấy, [Bragg] có vẻ như Bragg, bạn biết đấy, có thể, tôi không biết, có thể đang bước lùi lại một chút. Nhưng chúng ta sẽ phải xem, chúng ta sẽ thấy những gì Bragg làm.”

---- Dấu hiệu bất tường cho Trump. Các nguồn tin nói với đài WNBC rằng Allen Weisselberg, cựu Giám đốc tài chính của Tổ chức Trump Organization, đã sa thải các luật sư của Trump Org. Weisselberg không phải là người đầu tiên làm như thế. Michael Cohen đã làm điều đó ngay trước khi Cohen lật tẩy Trump. Cassidy Hutchinson đã có một luật sư do Trump tài trợ trước khi cô sa thải luật sư đó để thuê một luật sư khác để cô có thể nói với ủy ban điều tra ngày 6/1 sự thật về những gì cô biết được trong khi làm việc cho cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows. Mỗi lần một luật sư do Trump tài trợ bị sa thải, đó là dấu hiệu cho thấy những đồng minh trước đó sắp quay lưng.

Weisselberg đang thọ án 5 tháng trong nhà tù Rikers Island, nổi tiếng là một trong những nhà tù bạo lực nhất ở Mỹ. Ali Velshi của MSNBC nói rằng nếu ai đó đang cố gắng lật tẩy Weisselberg, thì bây giờ sẽ là lúc. Tháng trước, tờ New York Times đưa tin văn phòng công tố Manhattan đang cân nhắc liệu có nên đưa ra cáo buộc mới đối với Weisselberg về tội lừa đảo hay không. Hai luật sư do Trump thuê là Nick Gravante và Mary Mulligan không còn được Weisselberg giữ lại nữa.

---- Vào tháng 12/2020, Giám đốc điều hành Fox News, bà Suzanne Scott, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo bên trong công ty về sự sụp đổ tài chính mà Fox News sẽ phải gánh chịu nếu tiếp tục kiểm chứng những lời nói dối của Tổng thống Trump sau cuộc bầu cử năm 2020, theo các thông tin được công khai hôm thứ Tư. Nghĩa là, Fox News đừng nói ra sự thật rằng Trump đã thua Biden vì nói như thế sẽ mất khán giả.

Trong một trường hợp, Scott đã gửi email cho Meade Cooper, phó chủ tịch điều hành chương trình giờ vàng, và liên hệ với phóng viên Eric Shawn để kiểm tra thực tế về Trump. “Điều này phải dừng lại ngay bây giờ,” Scott viết trong một thông điệp ngày 2 tháng 12/2020 về việc chỉ ra Trump đã nói dối những gì. Scott nói thêm: “Điều này có hại cho việc kinh doanh và người ta thiếu hiểu biết về những gì đang xảy ra trong các chương trình này. “Khán giả rất tức giận và chúng tôi chỉ cung cấp cho họ tài liệu. Không tốt cho việc kinh doanh.”

Email gửi cho Cooper đã được tiết lộ như một phần của vụ kiện phỉ báng trị giá 1,6 tỷ đô la của công ty máy bỏ phiếu Dominion chống lại Fox News. Giống như một số tài liệu được công bố vào thứ Tư, email trước đó đã được biên tập lại trong hồ sơ tòa án trước đó. Các email mới được đưa vào một buổi thuyết trình mà Dominion đã trình bày tại một phiên điều trần vào tuần trước ở Wilmington, Delaware.

---- Đại bồi thẩm đoàn Manhattan đang điều tra Trump trong vụ thanh toán tiền bịt miệng cho cô đầm Stormy Daniels sẽ hoãn lại một tháng, theo báo Politico hôm thứ Tư. Theo một trong những nguồn tin, việc tạm dừng là do thời gian nghỉ ngơi đã được lên lịch trước đó và có khả năng sẽ đẩy bất kỳ bản cáo trạng tiềm năng nào chống lại Trump vào tháng 4/2023 hoặc tháng 5/2023. Tuy nhiên, có thể lịch trình của đại bồi thẩm đoàn cũng sẽ thay đổi.

Biện lý địa hạt Manhattan đang nghiên cứu xem liệu Trump có vi phạm bất kỳ luật nào hay không khi Trump bồi hoàn năm 2016 trả cho Michael Cohen 130.000 đô la để bù cho khoản thanh toán cho cô Daniels để giữ cho cô im lặng về dan díu tình dục mà cô nói đã có với Trump hồi năm 2006.

---- Báo Wall Street Journal (WSJ), trụ sở ở New York, hôm thứ Năm đã "kịch liệt" bác bỏ các cáo buộc gián điệp đối với phóng viên của mình, Evan Gershkovich, 31 tuổi, một công dân Mỹ bị giam giữ ở Nga vì bị cho là đã thu thập thông tin về công ty liên hợp công nghiệp-quân sự ở Nga.

Tuy nhiên, các hoạt động của phóng viên WSJ tại Yekaterinburg "không liên quan gì đến báo chí", theo lời Maria Zakharova, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov làm rõ thêm rằng phóng viên người Mỹ không bị giam giữ vì tình nghi mà là "bị bắt quả tang".

----- Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết hôm thứ Năm rằng "mục tiêu rõ ràng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là thay đổi trật tự quốc tế một cách có hệ thống với Trung Quốc là trung tâm." Bà cho biết Bắc Kinh đưa ra một tầm nhìn thay thế về trật tự thế giới "nơi mà an ninh và kinh tế chiếm ưu thế hơn các quyền chính trị và dân sự." Bà nói thêm rằng phản ứng của Trung Quốc đối với cuộc chiến ở Ukraine trong tương lai "sẽ là yếu tố quyết định cho quan hệ Liên Âu-Trung Quốc."

Von Der Leyen nói rằng việc tách biệt khỏi Trung Quốc là "không khả thi cũng như không có lợi cho châu Âu" và thay vào đó, hai nước phải tập trung vào việc "giảm thiểu rủi ro" và cùng nhau hợp tác hiệu quả. Bà cho biết sẽ sớm tới Bắc Kinh cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để "trao đổi cởi mở và thẳng thắn" khi Liên Âu cố gắng "cân bằng mối quan hệ này trên cơ sở minh bạch, có thể dự đoán và có đi có lại".

---- Công dân Nga Aleksei Moskalyov, một ông bố đơn thân có tư tưởng phản chiến, đã chạy trốn khỏi lệnh quản thúc tại gia vài giờ trước khi bị kết án hai năm tù hôm thứ Ba, đã bị bắt ở Minsk, thủ đô Belarus, theo lời luật sư của ông cho biết.

Luật sư Dmitry Zakhvatov nói với Reuters rằng vụ bắt giữ Moskalyov ở Minsk, cách quê hương của anh ta hơn 400 dặm về phía nam Moscow, rất có thể là kết quả của việc anh ta mở điện thoại và làm lộ vị trí của mình.

Đầu tháng này, người cha đơn thân 54 tuổi đã bị tách khỏi cô con gái 12 tuổi của mình và báo cáo với chính quyền sau khi cô bé Masha vẽ những bức tranh phản chiến ở trường học. Anh Moskalyov bị truy tố đã làm mất uy tín của quân đội sau khi chính quyền phát hiện ra anh ta đã đưa ra những nhận xét phản chiến trên mạng xã hội.

Tranh của cô bé Masha.

Không rõ liệu bây giờ anh sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh hơn hay không, sau khi đào thoát qua nước láng giềng Belarus và bị bắt lại.

----- Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia (RNBO) Oleksiy Danilov cho biết Ukraine sẽ nhận phi cơ chiến đấu F-16 từ các đồng minh của mình, mặc dù Mỹ và Đức hiện đã bác bỏ ý tưởng này. Danilov, trong khi phát biểu trên truyền hình quốc gia vào ngày 30 tháng 3, nói rằng Ukraine không có nhiều vũ khí phương Tây khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga, nhưng hiện tại họ đã có chúng.

"Không ai tin rằng chúng tôi sẽ nhận được Patriots (hệ thống tên lửa), Leopards (xe tăng) và nhiều loại vũ khí khác đã có ở Ukraine. Chúng tôi chắc chắn sẽ sớm nhận được máy bay", thư ký hội đồng an ninh Ukraine cho biết. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đều cho biết sẽ không cung cấp máy bay cho Ukraine vào thời điểm này.

---- Hai thủ tục truy tố hình sự liên tiếp chống lại các Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardia) có thể là dấu hiệu cho thấy Putin đang nghi ngờ lòng trung thành của các đội quân tinh nhuệ của mình, theo Institute for the Study of War (Viện Nghiên cứu Chiến tranh) cho biết trong bản đánh giá ngày 29/3.

Bản tin nói, 2 vị chỉ huy của Rosgvardia gần đây đã bị buộc tội tham nhũng. Người đứng đầu bộ phận hải quân của Vệ binh Quốc gia Nga, Đại tá Sergey Volkov, đã bị bắt vào ngày 29/3 vì mua các hệ thống radar chất lượng thấp và đồng thời được định giá quá cao (tổ hợp Orel-UAV). Trong khi đó, Tư lệnh Phó Quân Khu Trung tâm của Rosgvardia, Thiếu tướng Vadim Dragomiretsky, đã bị bắt giữ vào ngày 20/3.

Cuộc điều tra tham nhũng khổng lồ này đáng chú ý vì không có bất kỳ tiền lệ nào về việc sa thải hoặc bắt giữ các chỉ huy quân đội Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine. Nó cho thấy Putin có thể lo lắng về độ tin cậy và lòng trung thành của Rosgvardia, cũng như về nạn tham nhũng trong bộ máy quân sự của ông ta.

---- Hoa Kỳ nên tiếp tục mở rộng viện trợ quân sự cho Ukraine, vì đó là lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ để tiêu hao Nga – đồng minh nổi bật nhất của Trung Quốc, theo lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley, cho biết tại một phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện vào ngày 29/3/2023. Ông lưu ý rằng cả Trung Quốc và Nga đều có phương tiện đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Quân đội Nga đã bổ sung 500.000 người và

Thư ký Hội đồng Quốc phòn

Huấn luyện viên quân sự Thụy

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Chính phủ quân sự Myanma

Ủy ban Olympic quốc tế

Phòng báo chí của Vatican

Một trường trung học ở miề

Cậu học trò phải ngồi xa lễ tốt nghiệp

Morgan Stanley nhận xét hôm thứ Tư r

Thương vụ bán nhà đang chờ h

Electronic Arts Inc. (EA) -- mộ

Theo một báo cáo mới của Bộ

Một đại bồi thẩm đoàn ở Oahu (

Bác sĩ Clayton Chau sẽ rời chức v

TIN VN. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận lời mời thăm Mỹ từ Tổng thống Joe Biden.

TIN VN. Viện Nghiên cứu Hán Nôm vẫn thất lạc 107 cuốn sách, hư hại gần 1.000 cuốn sách.

HỎI 1:

HỎI 2

"Nhưng chiến tranh với một trong hai nước đó (Nga hoặc Trung Quốc) không phải là điều không thể tránh khỏi cũng như sắp xảy ra," Milley nói. Ông nói thêm rằng sẽ rất khó để tiến hành chiến tranh đồng thời với cả Nga và Trung Quốc. Vị tướng nói: “Không có gì tốn kém hơn là tham gia một cuộc chiến tranh."----o hàng ngũ trong năm 2022, với 100.000 người trong số đó gia nhập các công ty quân sự tư nhân, theo Bloomberg đưa tin ngày 29/3. Theo bản tin, Sở thống kê nhà nước Nga Rosstat xác nhận 400.000 người đã phải nhập ngũ hoặc ký hợp đồng với Quân đội Nga. Tuy nhiên, dữ liệu này không bao gồm khoảng 100.000 người được tuyển dụng vào các cấu trúc tư nhân như Tập đoàn Wagner, có vẻ như tách biệt với Quân đội Nga.----g và An ninh Quốc gia (NSDC) Oleksiy Danilov thông báo trong một tweet ngày 29/3 rằng máy bay không người lái tấn công tầm xa, có khả năng bay xa hơn 3.000 km, sẽ sớm được đưa vào phục vụ trong Quân Lực Ukraine. Thư ký NSDC cho biết thêm, mặc dù kiểu của những chiếc máy bay không người lái này không được tiết lộ, nhưng chúng sẽ là một phần của “bầy đàn” bao gồm hàng chục mẫu và hàng nghìn chiếc máy bay không người lái.Ông nói thêm rằng bầy đàn này sẽ được đặt theo tên của Mathias Rust, một phi công người Đức đã bay thành công hơn một nghìn km và hạ cánh xuống Quảng trường Đỏ của Moscow hồi năm 1987. Trước đó, ngày 14/2, Bộ trưởng Chuyển đổi số Mykhailo Fedorov thông báo Ukraine đã bổ sung 2 hệ thống máy bay không người lái do Ukraine sản xuất có tên Raybird 3, có thể bao phủ khoảng cách lên tới 2.500 km, vào chương trình Army of Drone của nước này.----Điển hướng dẫn binh sĩ Ukraine kỹ thuật chiến đấu trong rừng ở Anh, theo lời Bộ Tổng tham mưu Ukraine đăng ảnh trên Facebook ngày 29/3. Bản tin nói khóa huấn luyện quân sự này cho phép những người lính có ít hoặc không có kinh nghiệm chiến đấu có cơ hội thành thạo các kỹ năng chiến đấu, trở nên hiệu quả hơn và có được kiến thức chiến thuật cần thiết để bảo vệ quê hương của họ.----có thể thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27/4 để dự lễ khánh thành nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của nước này, theo lời Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan cho biết hôm thứ Tư. Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ, Akkuyu, sẽ được xây bởi công ty năng lượng nguyên tử nhà nước Rosatom của Nga. Erdogan nói trên đài ATV: "Vào ngày 27 (tháng 4), một khả năng là Putin sẽ đến, hoặc chúng tôi sẽ có một hệ thống trực tuyến để kết nối."----r hôm thứ Tư đã tăng cường đàn áp các đối thủ bằng cách giải tán đảng chính trị của nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi và các đảng khác vì họ không ghi danh tham gia các cuộc bầu cử đã lên kế hoạch. Như thế sẽ mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử không có phe đối lập thực sự, sẽ tăng quyền lực của quân đội kể từ cuộc đảo chính vào tháng 2/2021 lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ do bà Suu Kyi lãnh đạo.----đã mở cửa cho các vận động viên Nga trở lại thi đấu - nhưng chưa phải là Thế vận hội Olympic 2024. Chủ tịch IOC, Thomas Bach, hoãn quyết định về việc các vận động viên Nga và Belarus tham dự Thế Vận Paris. Nhưng các liên đoàn được đề nghị để họ tham gia các sự kiện nhỏ hơn, với những điều kiện nghiêm ngặt.Ông nói: “Thứ nhất, các vận động viên mang hộ chiếu Nga hoặc Belarus chỉ được thi đấu với tư cách là các vận động viên trung lập cá nhân. Thứ nhì, các đội vận động viên có hộ chiếu Nga hoặc Belarus không thể được xem xét. Thứ ba, các vận động viên tích cực ủng hộ chiến tranh không thể thi đấu. Nhân viên hỗ trợ tích cực ủng hộ chiến tranh không được tham gia."Viễn ảnh người Nga tham gia Paris đã thúc đẩy các cuộc biểu tình. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Piotr Wawrzyk viết trên Twitter rằng đó là "một ngày xấu hổ". Đối với Bộ trưởng Nội vụ và Thể thao Đức Nancy Faeser, quyết định này là một "cái tát vào mặt". Nhưng Ủy ban Olympic Nga cũng bất mãn, nói rằng các tiêu chí của IOC cho vận động viên Nga thi đấu Thế Vận là "phân biệt đối xử".----cho biết hôm thứ Tư rằng Đức Giáo hoàng Francis đã phải nhập viện vì bị nhiễm trùng đường hô hấp. Bản tin nói, Đức giáo hoàng không mắc COVID-19 nhưng các xét nghiệm cho thấy có nhiễm trùng đường hô hấp và sẽ “cần vài ngày điều trị y tế”. Đức giáo hoàng đã nhập viện để kiểm tra sau khi trải qua "trường hợp khó thở, nghẹnt hở." Trước đó, Ngài đã ra lệnh hủy các buổi tiếp kiến trong hai ngày tới.----n tây Nhật Bản đã từ chối cho phép một nam sinh chính thức tham dự lễ tốt nghiệp trung học vì để tóc kiểu "cornrow" (rẫy bắp), một kiểu tóc phổ biến của người Mỹ gốc Phi và cậu muốn vinh danh nguồn gốc của bố mình. Thay vào đó, trường trung học công lập ở Himeji, tỉnh Hyogo, bắt nam sinh 18 tuổi ngồi một mình ở ban công phía sau địa điểm và yêu cầu anh không được trả lời ngay cả khi tên của cậu được xướng lên tại buổi lễ ngày 27/2/2023.Cậu học sinh đã về nhà giữa buổi lễ. Sau đó, anh quay lại trong bộ đồng phục để nhận bằng tốt nghiệp và các vật kỷ niệm khác, nhưng được đưa đến một căn phòng không có học sinh nào khác, và một giáo viên đã theo sát cậu khi cậu đi vệ sinh. Cha mẹ anh, những người rất mong chờ ngày trọng đại của con trai họ, cũng đặt câu hỏi về phản ứng của trường.Cha của cậu bé là một nhà nghiên cứu từ New York, đã gặp mẹ cậu là người Nhật khi bà đến thăm Hoa Kỳ. Sau đó, họ kết hôn và cậu sinh viên sinh ra ở Trung Quốc, và mang hai quốc tịch Mỹ-Nhật. Cậu lớn lên và đi lại giữa Nhật Bản và các quốc gia ở nước ngoài, và đã sống ở Nhật Bản cùng mẹ và các anh chị em của mình kể từ năm 2018.----ằng các công ty Meta, Google và Snap có tiềm năng phát triển trong trường hợp lệnh cấm đối với TikTok được tiến hành. Theo phân tích, việc TikTok rời khỏi Hoa Kỳ sẽ để lại khoảng 53 tỷ giờ thời gian tiêu thụ phương tiện kỹ thuật số cho các công ty khác hấp thụ.Cứ 10% thời gian TikTok chiếm được sẽ tăng thêm gần 1 tỷ đô la vào doanh thu quảng cáo của Meta cho năm tài chính tiếp theo. Trong trường hợp của Google, tỷ lệ phần trăm tương tự sẽ tương ứng với khoảng 425 triệu đô la doanh thu quảng cáo vào năm 2024, trong khi Snap có thể thêm khoảng 440 triệu đô la.Tuy nhiên, Morgan Stanley cho biết thêm trong phân tích rằng nhiều cơ sở khách hàng có thể sẽ "khó chịu" với viễn ảnh cấm Tik Tok, viện dẫn những hạn chế về tiềm năng và kinh doanh do lệnh cấm.----oàn tất của Hoa Kỳ tăng trong tháng 2/2023 và là tháng thứ 3 có mức tăng, thêm dấu hiệu cho thấy thị trường nhà có thể ổn định sau một năm đầy biến động. Chỉ số của hội National Association of Realtors về ký hợp đồng mua nhà cũ đã tăng 0,8% trong tháng trước lên 83,2 - mức cao nhất kể từ tháng 8/2022 - theo dữ liệu được công bố hôm thứ Tư. Triong khi ước tính trung bình trong một cuộc khảo sát của Bloomberg với các nhà kinh tế ước tính là mức giảm 3%.Thương vụ bán tăng cho thấy thị trường nhà ở có thể đang phục hồi sau khi chi phí đi vay tăng nhanh vào năm ngoái. Lãi suất thế chấp đã giảm vào tuần trước xuống mức thấp nhất trong sáu tuần, giúp thúc đẩy nhu cầu mua nhà. Lawrence Yun, nhà kinh tế trưởng của NAR, cho biết trong một tuyên bố: “Sau gần một năm, sự co cụm của ngành buôn bán nhà đất sắp kết thúc.”----t công ty trò chơi điện tử bản doanh ở Redwood City, California -- cho biết trong một hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào thứ Tư rằng họ sẽ cắt giảm 800 việc làm tức là khoảng 6% nhân viên và thực hiện cắt giảm diện tích văn phòng như một phần trong kế hoạch tái cơ cấu.EA nói thêm rằng họ dự kiến sẽ phải gánh chịu khoảng 170 triệu đến 200 triệu đô la liên quan đến kế hoạch tái cơ cấu. Trong đó khoảng 55 triệu đến 65 triệu đô la là liên quan đến cắt giảm nhân viên và các chi phí liên quan đến nhân viên... Công ty cũng cho biết họ có kế hoạch hoàn tất việc cắt giảm vào cuối tháng 9.----Lao động Hoa Kỳ, những công nhân ở Nam California may quần áo cho nhiều công ty bán lẻ thời trang hàng đầu củaHoa Kỳ vẫn là nạn nhân của nạn ăn cắp tiền lương và trả lương bất hợp pháp, với một số người lương chỉ là là 1,58 đô/giờ.Từ ngày 31/7/2021 đến ngày 30/6/2022, Phòng Tiền lương và Giờ làm việc của Bộ Lao động đã tiến hành 50 cuộc điều tra đối với các nhà thầu may mặc được chọn ngẫu nhiên ở các quận Los Angeles, Quận Cam và quận San Bernardino để ước tính mức độ phổ biến của các vi phạm trong ngành. Vi phạm đã được tìm thấy đối với 80% các nhà thầu được khảo sát, dẫn đến hơn 892.000 đô la tiền lương bị truy thu và các khoản bồi thường thiệt hại cho 296 công nhân.----Hawaii) đã đưa ra bản cáo trạng chống lại 3 người đàn ông, cáo buộc họ tham dự vụ tấn công tàn bạo vào ngày 16/3/2023 nhằm vào một người đàn ông 37 tuổi ở Kalihi. Đại bồi thẩm đoàn đã truy tố Jermick M. Ungeni, 23 tuổi, với tội cố ý giết người cấp độ hai và cướp tài sản cấp độ một sau khi y bị cáo buộc tấn công nạn nhân bằng dao rựa khi nạn nhân đang đi bộ về căn hộ của mình.Cả Chris Pham, 19 tuổi và JS Titus, 18 tuổi, cũng bị truy tố tội cướp cấp độ hai trong vụ án. Vụ tấn công xảy ra gần Island West Apartments và 7-Eleven trên North King Street vào khoảng 11 giờ tối vào ngày 16 tháng 3.----ụ giám đốc Ty y tế Quận Cam (OC Health Care Agency) kể từ ngày 1 tháng 6/2023, và ông xác nhận trong một tin nhắn rằng ông đã gửi đơn từ chức hôm Thứ Ba 28/3/2023. Trong những ngày đầu của đại dịch coronavirus, BS Châu được chọn vào chức Giám đốc Ty tháng 5/2020 và một tháng sau đó cũng đảm nhận vai trò quan chức y tế của quận khi sự lây lan của COVID-19 qua Quận Cam đã làm tràn ngập các bệnh viện và hệ thống y tế của quận.Đêm thứ Ba, BS Châu nhắn tin rằng ông sẽ rời đi sau khi kết thúc lệnh khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với COVID-19 và “không có kế hoạch nào vào lúc này” cho những gì tiếp theo. Phát ngôn viên quận Molly Nichelson viết: “Chúng tôi đánh giá rất cao sự phục vụ của BS Châu và BS Châu sẽ được nhớ đến.”----Theo Báo Tuổi Trẻ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhắc lại lời mời thăm cấp cao lẫn nhau trong cuộc điện đàm tối 29-3. Hai nhà lãnh đạo vui vẻ nhận lời và giao các cơ quan liên quan thu xếp thời gian thích hợp. Trong cuộc điện đàm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe BIden bày tỏ vui mừng có dịp trao đổi trong thời gian kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Mỹ.----Theo Báo Tiền Phong. Viện Nghiên cứu Hán Nôm xác nhận thông tin thất lạc hơn 100 cuốn sách, song khẳng định vẫn có hy vọng tìm kiếm thêm các sách thất lạc. Báo cáo kiểm kê cũng cho thấy gần 1.000 cuốn sách ở Viện thuộc loại hư hại. Chiều 20/3, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Đặng Xuân Thanh xác nhận nắm thông tin hơn 100 cuốn sách ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm thất lạc. Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cử người tiến hành xác minh, làm rõ thông tin. Sau gần 10 ngày rà soát, đối chiếu từ 22/3 đến 29/3/2023, Viện Nghiên cứu Hán Nôm thông báo tìm thấy 14 quyển, tổng số sách thất lạc giảm xuống còn 107 quyển.-----Chết (cố ý và vô ý) vì uống thuốc quá liều tăng vọt trong người cao niên?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học California ở Los Angeles (UCLA), các vụ tự tử và lạm dụng chất cấm đã khiến tỷ lệ tử vong do quá liều ở những người từ 65 tuổi trở lên tăng vọt - tăng gấp bốn lần trong hai thập niên qua. Bài báo đã được đăng trực tuyến hôm thứ Tư trên tạp chí JAMA Psychiatry.Nghiên cứu, được tổng hợp thông qua Kho dữ liệu Nghiên cứu Dịch tễ học Trực tuyến trên phạm vi rộng (Wide-ranging Online Data for Epidemiologic Research) của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC)P, đã thấy rằng gần 3/4 số ca tử vong ngoài ý muốn liên quan đến các loại thuốc bất hợp pháp như thuốc gây nghiện tổng hợp (synthetic opioids) như fentanyl, heroin, cocaine và methamphetamine.Các nhà nghiên cứu thấy rằng thuốc giảm đau nhóm opioid, thuốc chống trầm cảm, thuốc benzodiazepin, thuốc chống động kinh và thuốc an thần theo toa đã được sử dụng trong 67% trường hợp cố ý dùng quá liều.Họ thấy rằng các ca dùng quá liều gây tử vong đã tăng từ 1.060 vào năm 2002, tức 3 trên 100.000 dân, lên 6.702, 12 trên 100.000, vào năm 2021. Các tác giả cho biết tỷ lệ gia tăng lớn nhất liên quan đến người da đen, ở mức 30,9 trên 100.000.Chi tiết:----: Kỷ lục ngủ trong lều ngoài vườn để gây quỹ từ thiện là ai?ĐÁP 2: Cậu Max Woosey. Như thế, bây giờ, lần đầu tiên sau ba năm, Cậu bé trong Lều sẽ ngủ trên giường của mình. Khi Max Woosey lần đầu tiên dựng lều trong khu vườn của ngôi nhà ở Devon, Anh quốc, cậu mới 10 tuổi và vừa mất một người bạn. Cậu đã không ngủ một đêm nào trong nhà kể từ đó. Nhiệm vụ gây quỹ của Max bắt đầu vào tháng 3/2020. Qua một chiến dịch kéo dài nhiều năm, cậu được biết đến với biệt danh "Cậu bé trong lều" và quyên góp được hơn 700.000 bảng Anh (862 ngàn USD) cho North Devon Hospice, cơ sở y tế địa phương đã chăm sóc người bạn quá cố của cậu.Nhờ những nỗ lực từ thiện mà cậu đã thể hiện trong ba năm qua, Max đã chính thức phá kỷ lục về số tiền quyên góp được nhiều nhất nhờ cắm trại (cá nhân). Khởi đầu là năm 2020, người hàng xóm của Max là Rick Abbot được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Gia đình Woosey đã hỗ trợ Rick trong những tháng cuối đời, nhận thức được sự chăm sóc của North Devon Hospice dành cho anh ấy. Đáng buồn thay, Rick qua đời vào tháng 2/2020.“Trước khi hàng xóm của tôi qua đời vì bệnh ung thư, anh ấy đã cho tôi một chiếc lều và bảo tôi hãy ‘có một cuộc phiêu lưu’,” Max nói. Với những lời động viên đó, Rick cũng để lại cho Max chiếc lều thân yêu của mình như một dấu hiệu cho tình bạn của họ.Số tiền gây quỹ 3 năm qua được như vậy sẽ cho phép cơ sở chăm sóc cuối đời cung cấp cho 15 y tá cộng đồng chăm sóc cuối đời trong cả năm. Trong vòng một năm, những nhân viên như vậy sẽ có thể hỗ trợ khoảng 500 bệnh nhân tại nhà riêng của họ, giúp họ đối mặt với những căn bệnh cuối đời.Chi tiết: