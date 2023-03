- Tròn 50 năm trước, ngày 29/3/1973, hai tháng sau khi ký hiệp định Paris, đơn vị tác chiến cuối cùng của Hoa Kỳ rời miền Nam VN. - Biden họp thượng đỉnh vì Dân chủ, sẽ chi 690 triệu đô thúc đẩy dân chủ toàn cầu, giúp truyền thông tự do và độc lập, bảo vệ bầu cử tự do và công bằng.

Tròn 50 năm trước, Quân đội Hoa Kỳ rời Việt Nam trong tuần này. Vào ngày 29/3/1973, hai tháng sau khi ký hiệp định Paris, đơn vị tác chiến cuối cùng của Hoa Kỳ rời miền Nam Việt Nam.



QUẬN CAM (VB-29/3/2023) ----- Tròn 50 năm trước, Quân đội Hoa Kỳ rời Việt Nam trong tuần này. Vào ngày 29/3/1973, hai tháng sau khi ký hiệp định Paris, đơn vị tác chiến cuối cùng của Hoa Kỳ rời miền Nam Việt Nam khi Hà Nội trả tự do cho nhiều tù binh Mỹ còn bị giam giữ ở miền Bắc Việt Nam. Nhưng 2 thập niên can dự của Hoa Kỳ sẽ không chính thức kết thúc cho đến 20 tháng sau, khi các cố vấn dân sự cuối cùng từ Hoa Kỳ bước lên trực thăng từ mái nhà Tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn.

Có vài con số để nhớ về phía Hoa Kỳ: Mỹ tốn kém 1 nghìn tỷ đô la đã điều chỉnh theo lạm phát; 150.000 người bị thương; hơn 58.000 người Mỹ thiệt mạng. Gió đổi chiều, Việt Nam là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ 10 của Hoa Kỳ vào năm 2020. Ngày nay, Việt Nam là một trong mười thị trường hàng đầu đối với các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm của Hoa Kỳ.

Về mặt an ninh, hoàn toàn trái ngược với những năm 1960 và 1970, Việt Nam hiện đang tìm cách đưa Mỹ vào Đông Nam Á - để đối trọng với Trung Quốc. Một ví dụ nổi bật trong số nhiều ví dụ: Năm 2018, Việt Nam đã đưa ra lời mời chưa từng có đối với hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Carl Vinson thực hiện chuyến thăm cảng tới Vịnh Cam Ranh — chuyến thăm đầu tiên kể từ khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975.

.

----- Tổng thống Biden hôm nay, thứ Tư, sẽ phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh vì Dân chủ lần thứ 2 do Hoa Kỳ lãnh đạo, tìm cách củng cố sự đoàn kết giữa các chính phủ dân chủ trên thế giới trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine và những lo ngại về sự thụt lùi ngay cả giữa một số đồng minh. Biden dự kiến sẽ tài trợ 690 triệu đô la cho Sáng kiến ​​Đổi mới Dân chủ (Presidential Initiative for Democratic Renewal) của chính quyền Biden.

.

Tiền này sẽ được phân tán trên toàn cầu để giúp chống tham nhũng, hỗ trợ các tổ chức truyền thông tự do và độc lập cũng như bảo vệ các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Chủ đề chính khác của hội nghị thượng đỉnh tuần này sẽ là đảm bảo công nghệ được sử dụng để mang lại lợi ích cho nền dân chủ. Biden hôm thứ Hai đã ký một sắc lệnh hành pháp cấm sử dụng nhu liệu (phần mềm) gián điệp thương mại gây rủi ro bảo mật cho chính phủ Hoa Kỳ hoặc gây rủi ro cho người nước ngoài sử dụng không đúng cách.

.

Hội nghị thượng đỉnh đã bắt đầu một cách không chính thức hôm thứ Ba và Biden sẽ gặp hôm thứ Tư với các nhà lãnh đạo của Costa Rica, Hoà Lan, Nam Hàn và Zambia, tất cả đều đồng tổ chức sự kiện này năm nay.

.

---- Cuộc điều tra kéo dài 2 năm của Ủy ban Tài chính Thượng viện Hoa Kỳ về các hoạt động của Credit Suisse đã thấy rằng ngân hàng có trụ sở tại Thụy Sĩ đã giúp những người Mỹ giàu có trốn thuế trong gần một thập niên, theo báo cáo của ủy ban tiết lộ hôm thứ Tư. Thượng nghị sĩ Ron Wyden (Dân Chủ), Chủ tịch ban điều tra, nói: "Credit Suisse đã được miễn trừ hình phạt mà họ phải đối mặt hồi năm 2014 vì cho phép trốn thuế vì các giám đốc điều hành ngân hàng đã thề rằng họ sẽ thoát tội lừa đảo Hoa Kỳ. Cuộc điều tra này cho thấy Credit Suisse đã không thực hiện tốt lời hứa đó."

.

Theo yêu cầu của ủy ban, Credit Suisse tiết lộ rằng 23 tài khoản khá lớn không được tiết lộ thuộc về các công dân Mỹ cực kỳ giàu có, mỗi tài khoản đều chứa tài sản trị giá hơn 20 triệu USD, tổng trị giá hơn 700 triệu USD trong những năm sau thỏa thuận nhận tội năm 2014 của ngân hàng.

.

---- Angela Rucker, 39 tuổi, một người cuồng nhiệt ủng hộ Trump đã rút dao ra đe dọa một bà mẹ có hai con hôm thứ Ba trước Tòa án Hình sự Manhattan, nơi các phóng viên truyền hình đang mai phục để chờ tin tức về bản cáo trạng chống lại Trump có thể đưa ra bất kỳ lúc nào. Cô Angela Rucker lúc đó đang cầm một tấm biển màu vàng với dòng chữ màu đen có nội dung: “Tôi ủng hộ Trump, còn các bạn thì sao?”

.

Đột nhiên Rucker vướng vào một cuộc tranh cãi với 2 người phụ nữ, một người có hai con nhỏ và người kia có một đứa trẻ đang ngồi trong xe đẩy, theo lời kể của Lucien Chalfen, phát ngôn viên của Văn phòng Hành chính Tòa án New York.

.

Khi cãi nhau gay gắt hơn, Rucker đột nhiên rút một con dao từ túi bên hông của cô và bắt đầu vung dao về phía người phụ nữ kiểu như đe dọa, theo lời Chalfen. Các nhân viên tòa án đang tuần tra bên ngoài tòa nhà đã thấy cô Rucker vung dao, nên rút súng ra lệnh cho cô Rucker bỏ dao xuống. Cô Rucker buông rơi dao, và chịu bị bắt.

.

---- Tuần này thì Trump có thể an tâm, vì đại bồi thẩm đoàn Manhattan theo lịch trình Biện Lý đưa ra sẽ không có buổi họp nào về Trump trong tuần này. Cho đến bây giờ, Biện Lý vẫn chưa có hành động gì và đại bồi thẩm đoàn dự kiến sẽ xét xử một vụ án không liên quan vào hôm thứ Năm. Và đại bồi thẩm đoàn thường không họp vào các ngày thứ Sáu.

.

Thủ tục tố tụng của đại bồi thẩm đoàn là bí mật và bồi thẩm đoàn có thể bị các công tố triệu tập trở lại. Khi đại bồi thẩm đoàn không họp về vụ án tiền bịt miệng cô đầm Mỹ trong thời gian còn lại của tuần, nghĩa là tuần tới là thời điểm sớm nhất đại bồi thẩm đoàn có thể được yêu cầu bỏ phiếu về việc có truy tố Trump hay không.

.

---- Những gì mà Trump gây ra tai hại cho ngành ngân hàng qua luật gỡ giám sát năm 2018, Biden bây giờ phải sửa chữa. Biden dự kiến sẽ thúc giục các cơ quan quản lý ngân hàng đưa ra các quy định mới đối với các ngân hàng cỡ trung ở Hoa Kỳ sau sự sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley Bank và Ngân hàng Signature Bank.

.

Theo một bản tin trên Washington Post hôm thứ Tư, Bạch Ốc đang tìm các biện pháp mới để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng tương tự xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, Cục Dự trữ Liên bang, Sở Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC) và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) sẽ phải giám sát chặt chẽ hơn để kế hoạch này được thông qua. Các quy định mới dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các ngân hàng có quy mô từ 100 tỷ đến 250 tỷ đô la, đã được Quốc hội bãi bỏ quy định thông qua luật lưỡng đảng được thông qua 5 năm trước. Kế hoạch vẫn có thể thay đổi, theo các nguồn tin.

.

---- Nếu Donald Trump có ý định trở thành một ứng cử viên nặng ký trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, Trump cần trả lời vấn đề nới bỏ thanh tra ngân hàng (bank deregulation) diễn ra dưới thời Trump và tạo tiền đề cho khủng hoảng ngân hàng năm 2023, tệ hại nhất kể từ năm 2008. Các nhà điều tra vẫn đang thu thập sự thật đằng sau sự thất bại của Ngân hàng Silicon Valley Bank, hay SVB, và Ngân hàng Signature Bank hồi đầu tháng 3/2023.

.

Cục Dự trữ Liên bang và Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) đều cho biết họ sẽ đưa ra báo cáo về những thất bại trước ngày 1 tháng 5/2023. Nhưng đã có nhiều chứng cớ cho thấy việc Trump nới lỏng kiểm soát ngân hàng năm 2017 đã là tiền đề để 2 ngân hàng vừa nói sụp đổ năm 2023. Các khoản cứu trợ hai ngân hàng cho đến nay đã lên đến một hóa đơn trị giá 20 tỷ đô la, mà chính phủ sẽ tìm cách thu lại thông qua các khoản phí mới đối với các ngân hàng.

.

Hai tháng sau khi vào Bạch Ốc, Trump đã họp một nhóm các chủ ngân hàng cộng đồng tại Bạch Ốc và nói với họ rằng Trump hy vọng sẽ nới lỏng các quy tắc đối với ngân hàng trong vòng sáu tháng. Nó không diễn ra nhanh như vậy, nhưng vào tháng 5/2018, Quốc hội, do đảng Cộng hòa kiểm soát, đã thông qua luật nâng ngưỡng cho mức giám sát chặt chẽ nhất từ 50 tỷ đô la tiền gửi lên 250 tỷ đô la. Khi Trump ký dự luật, Trump đã khoe rằng “luật mà tôi ký hôm nay sẽ lùi lại… làm tê liệt các quy định đang đè bẹp các ngân hàng cộng đồng.” Kết quả là hiện tượng thê thảm năm 2023.

.

Vào tháng 9/2018, bốn cơ quan quản lý các ngân hàng đã thay đổi hướng dẫn giám sát của họ theo cách mà bắt đầu từ năm sau sẽ khiến các cơ quan giám sát ngân hàng khó đưa ra phản đối hơn nếu họ thấy hành vi rủi ro. Tháng 12/2018, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng “các ngân hàng được đối xử tử tế hơn, nhẹ nhàng hơn dưới thời Trump.”

.

Hai ngân hàng thất bại trong năm 2023, SVB và Signature, đều thuộc nhóm ngân hàng được giám sát nhẹ hơn sau những thay đổi năm 2018. Anna Gelpern, giáo sư luật và tài chính quốc tế tại Đại học Georgetown, nói: “Luật năm 2018 và gỡ bỏ giám sát theo quy định năm 2019 đã gửi một tín hiệu rất mạnh mẽ đến các ngân hàng từ 100 tỷ đến 200 tỷ đô la — cứ tà tà thư giãn. Nếu bạn kết hợp các sự kiện đó, nới lòng quy định, giảm nhẹ giám sát và cả về luật pháp, thì khi nhìn vào mô hình kinh doanh của hai ngân hàng này, tổng hợp lại là những quả bom nổ chậm mà chúng ta thấy đã bùng nổ đó.”

.

---- Các quan chức bầu cử đã kêu gọi Quốc hội hôm thứ Ba tăng hỗ trợ liên bang trước cuộc bầu cử năm 2024 khi các mối đe dọa và bạo lực đối với nhân viên bầu cử gia tăng. Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar (Dân Chủ-Minn.), Chủ tịch Ủy ban Quy tắc Thượng viện, cho biết 1/6 nhân viên bầu cử đã bị đe dọa bạo lực, trích dẫn cuộc thăm dò 2022 do Brennan Center for Justice thực hiện. Bà nói trong phiên điều trần của ủy ban chiều thứ Ba: “Phải làm sao các công chức [bầu cử] có thể thực hiện công việc của họ mà không sợ hãi hay bị đe dọa.”

.

TNS Klobuchar nói các mối đe dọa đối với những người làm công tác bầu cử một phần xuất phát từ thông tin sai lệch, đặc biệt là khi lan truyền trực tuyến hoặc qua mạng xã hội: “Đối mặt với những thách thức này, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ các quan chức bầu cử khi họ làm công việc của mình để duy trì nền dân chủ của chúng ta.”

.

Bộ trưởng Hành chánh New Mexico Maggie Toulouse Oliver nói với các nhà lập pháp rằng bà đã nhận thấy sự gia tăng thông tin sai lệch về bầu cử kể từ năm 2020, làm tăng ngờ vực về bầu cử: “Các viên chức bầu cử sau đó phải chịu gánh nặng liên quan đến các vụ kiện phù phiếm [của Trump], các yêu cầu cung cấp thông tin công khai quá nặng nề, cử tri và nhân viên phòng phiếu gây rối cũng như các mối đe dọa và quấy rối thẳng thừng.”

.

Thượng nghị sĩ Alex Padilla (D-Calif.) cho biết các mối đe dọa đối với những người làm công tác bầu cử là “hậu quả của Lời nói dối lớn”, ám chỉ đến lời vu khống của Trump rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị đánh cắp khỏi tay Trump.

.

---- Một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết rằng cựu Phó Tổng thống Mike Pence sẽ phải ra khai trước đại bồi thẩm đoàn trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về nỗ lực của Trump và các đồng minh muốn lật ngược kết quả bầu cử 2020. Tuy nhiên, dự kiến Pence sẽ không phải trả lời các câu hỏi về hành động của Pence trong ngày 6/1/2021, khi một đám đông những người ủng hộ Trump xông vào đòi treo cổ Pence giữa lúc Pence chủ tọa phiên họp lưỡng viện để xác nhận phiếu bầu.

.

Pence và các luật sư của Pence đã viện dẫn Hiến pháp để thách thức trát đòi ra khai. Bây giờ thì

nhóm của Pence đang suy nghĩ xem có nên kháng cáo hay không. Phán quyết từ Thẩm phán James “Jeb” Boasberg tạo ra một kịch bản chưa từng có về việc một cựu phó tổng thống bị tòa buộc phải đưa ra lời khai có thể gây tổn hại chống lại tổng thống mà ông từng phục vụ.

.

.

----- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư thú nhận rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây có thể gây ra những hậu quả "tiêu cực" đối với nền kinh tế Nga. Để chống lại những tác động này trong trung hạn, Putin nói với các thành viên trong chính phủ của mình rằng Moscow cần đảm bảo nhu cầu trong nước tăng ổn định, đồng thời lưu ý rằng nhu cầu đã trở thành yếu tố hàng đầu cho tăng trưởng kinh tế của Nga. Trong khi đó, Liên Âu đã bắt đầu thực hiện loạt lệnh trừng phạt thứ 11 đối với Nga vì đã xâm lược Ukraine.

.

----- Nga đã bắt cóc 19.514 trẻ em từ các vùng tạm chiếm ở Ukraine, theo lời Bộ Tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm báo cáo trên Facebook vào ngày 28/3. Khoảng 4.390 trẻ em có tình trạng đặc biệt, bao gồm trẻ mồ côi và những trẻ không được cha mẹ chăm sóc, hiện đang bị giam tại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng.

.

---- Nếu thị trấn Bakhmut ở Donetsk Oblast rơi vào tay Nga, Vladimir Putin, sẽ tăng tối đa loa kèn để “rao bán chiến thắng này cho phương Tây, cho xã hội của ta, cho Trung Quốc, cho Iran”, theo lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói trong cuộc phỏng vấn độc quyền với AP ngày 28/3. Zelensky nói, "Nếu Putin ngừi thấy có chút máu – ngửi thấy chúng ta yếu đuối – Putin sẽ đẩy, đẩy, đẩy tới.” Zelenskyy dự đoán rằng áp lực từ thất thủ ở Bakhmut sẽ đến nhanh chóng - cả từ cộng đồng quốc tế và trong chính Ukraine: “Xã hội của chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi. Xã hội của chúng ta sẽ thúc đẩy tôi nhượng bộ Nga."

TIN VN. Đề xuất cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, nâng thời hạn tạm trú cho người nhập cảnh lên 45 ngày.

Hình ảnh du lich ở Hội An. Hy vọng đột phá cho ngành du lịch tăng tốc nếu VN đơn phương miễn visa từ 15 ngày lên 45 ngày. Tháng 5/2023 sẽ xét đề xuất này.

TIN VN. Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy: Ngành du lịch ngóng đột phá về chính sách visa.

TIN VN. Hà Nội: Bị khóa bánh vì đỗ ôtô sai quy định, tài xế tông chết nhân viên bảo vệ.

----thứ Tư nói đã đưa lời mời nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Ukraine: “Chúng tôi sẵn sàng gặp ông Tập ở đây. Tôi muốn nói chuyện với Tập. Tôi đã liên lạc với Tập trước chiến tranh toàn diện. Nhưng trong suốt năm nay, hơn một năm, tôi đã không liên lạc được."Lời mời táo bạo của Zelensky được đưa ra sau khi Tập gặp Putin tại Nga vào tuần trước. Zelensky cũng sử dụng cuộc phỏng vấn tương tự để giải quyết khả năng hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine có thể bị cắt giảm trong bối cảnh áp lực chính trị nội bộ Hoa Kỳ đòi ngừng gửi viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ đô la cho Kiev: “Mỹ thực sự hiểu rằng nếu họ ngừng giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể chiến thắng.”----vào trục Lyman, Bakhmut, Avdiyivka và Maryinka, trong khi Bakhmut, Avdiyivka và Maryinka tiếp tục giao tranh ác liệt, theo lời Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong bản tin cập nhật được đăng trên Facebook vào ngày 28/3, cho biết quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 62 cuộc tấn công ở những khu vực đó trong ngày qua.Trên các trục Volyn, Polissya, Siverskyi và Slobozhanskyi, tình hình hoạt động không có thay đổi nhiều và không phát hiện thấy dấu hiệu của các nhóm tấn công đang hình thành. Các hoạt động huấn luyện chiến đấu của quân đội Nga vẫn tiếp tục ở Belarus.----nsky trong bài phát biểu hàng ngày nói tình hình gần biên giới Nga-Ukraine vẫn "căng thẳng" do Nga gây hấn liên tục: "Mối đe dọa là thường xuyên. Pháo kích vào biên giới của chúng tôi là liên tục." Zelenksy nói hôm thứ Hai, ông đã đến thăm một số thành phố ở khu vực Sumy giáp biên giới và tổ chức họp với chính quyền địa phương và các chỉ huy khu vực. Zelensky tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn đối với quyết định của Quốc hội Pháp công nhận nạn đói Holodomor năm 1932-33 (do Stalin gây ra, làm chết 3,9 triệu nông dân Ukraine) là tội ác diệt chủng, đồng thời cảm ơn những người đã lên tiếng phản đối các hành động của Nga.----m thứ Ba nói rằng các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán dẫn (semiconductor) muốn xây dựng các nhà máy bán dẫn ở Hoa Kỳ vì nơi này cung cấp "những công nhân tốt nhất" và là nơi "an toàn nhất" cho các doanh nghiệp như vậy. Nói tại một sự kiện ở Durham (North Carolina), Biden nói, ông cố gắng cung cấp cho người lao động những kỹ năng cần thiết để họ có thể cạnh tranh "với bất kỳ ai khác trên thế giới." Biden ca ngợi Đạo luật khoa học và chip vì đã tạo điều kiện tạo ra nhiều việc làm và củng cố vị thế của Hoa Kỳ trong lĩnh vực đó.Biden cũng nhấn mạnh các thành viên Quốc hội Đảng Cộng hòa muốn lật ngược tất cả các hành động đã mang lại tiến bộ cho nền kinh tế Mỹ và cáo buộc Cộng Hòa lên kế hoạch nhường phần thắng cho Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ. Biden cảnh báo, "Chuyện đó không xảy ra khi tôi còn là Tổng Thống."----óng viên ở North Carolina, ca ngợi những nỗ lực của chính quyền ông đã mang lại khoảng 435 tỷ đô la đầu tư tư nhân để củng cố lĩnh vực sản xuất của Mỹ kể từ khi nhậm chức: "Chúng ta sẽ không còn phải chờ đợi các sản phẩm từ các quốc gia khác nữa... Chúng ta sẽ bắt đầu chuỗi cung ứng ở Mỹ, xây dựng một tương lai năng lượng sạch được sản xuất tại Mỹ."Biden nhấn mạnh rằng việc thiết lập chuỗi cung ứng ở North Carolina là một "bước ngoặt thay đổi cuộc chơi", rằng chỉ riêng tiểu bang này đã đón nhận hơn 16 tỷ đô la cam kết đầu tư từ khu vực tư nhân và thêm 4,5 tỷ đô la tài trợ liên bang từ Luật Cơ sở hạ tầng Lưỡng đảng (Bipartisan Infrastructure Law) trong hơn hàng trăm dự án hạ tầng.-----n xuống thấp nguy ngập. Đó là lời của nhiều phụ nữ Nhật Bản đưa ra trước nan đề dân số giảm tại đây. Chính phủ Nhật Bản coi việc giải quyết tỷ lệ sinh giảm là ưu tiên hàng đầu, báo động rằng có ít hơn 800.000 ca sinh trong năm 2022, thấp nhất ở quốc gia 125 triệu dân kể từ khi thống kê. Tranh luận về hiện tượng Nhật Bản có tỷ lệ phụ nữ ở độ tuổi 50s chưa bao giờ có con cao nhất trong khối OECD (khối 38 quốc gia dân chủ có nền kinh tế thị trường) đã gây ra làn sóng phản hồi từ quý bà bằng cách sử dụng #"life-long childlessness" ("không có con suốt đời")."Đừng đổ lỗi cho phụ nữ về tỷ lệ sinh thấp", bà Ayako, 38 tuổi, cư dân Tokyo không có con, viết trên Twitter, người đã sử dụng hashtag trên để kêu gọi công nhận "nhiều lựa chọn" trong cuộc sống. Một cuộc khảo sát năm 2021 của chính phủ cho thấy phụ nữ Nhật Bản dành thời gian làm việc nhà và chăm sóc con cái nhiều hơn khoảng gấp 4 lần so với nam giới, ngay cả khi có nhiều ông chồng làm việc tại nhà hơn.Trong khi các bà vợ làm việc nhà nặng nề gấp 4 lần chồng, quý bà có con bên ngoài hôn nhân lại quá thấp: Chỉ 2,4% số ca sinh ở Nhật Bản là ngoài hôn nhân, thấp nhất trong nhóm 38 quốc gia của OECD - một con số thường được cho là vì xã hội Nhật quá bảo thủ và vì cơ cấu tài chính thiên về gia đình.----bán ở West Virginia, lãnh 4 tháng tù. William Riley Stump, 52 tuổi, ở Quận Giles (Virginia), đã bị kết án 4 tháng tù sau khi nhận tội về một tội khai thác gỗ bất hợp pháp từ vùng đất được liên bang bảo vệ có tên là rừng Dự án Bluestone, một dự án giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt của Công binh Lục quân Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn dòng nước ở mực nước lũ dọc theo Sông New và Sông Bluestone ở Quận Giles.-----á nhà trung bình là $735,480 trong tháng 2/2023, giảm 2,1% so với tháng trước và thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục $900,000 hồi tháng 5/2022.Trong khi đó, giá nhà tăng cao hơn ở Nam California hồi tháng 2/2023, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ mùa xuân năm ngoái, theo dữ liệu mới từ hội chuyên gia bất động sản California Association of Realtors (CAR). Giá bán trung bình của những ngôi nhà dành cho một gia đình hiện có ở Nam California là $745.000 vào tháng 2/2023, tăng 0,9% so với tháng trước. Dữ liệu cho thấy sự gia tăng phần lớn là do giá nhà ở các quận San Diego, San Bernardino và Riverside cao hơn do các quận Los Angeles, Orange và Ventura giảm so với tháng trước.Giá nhà ở các quận Nam Calif. trong tháng 2/2023 cho thấy Quận Cam cao nhất:. Quận Cam: $1,159,000/căn. San Diego: $875,000. Ventura: $805,000. Los Angeles: $726,870. Riverside: $595,000. San Bernardino: $466,500.----ho biết các làn đường trên Xa lộ 5 đã mở lại vào sáng thứ Ba sau cuộc điều tra về vụ nổ súng làm bị thương một tài xế xe tải khiến giao thông bị tắc nghẽn trong nhiều giờ. Vụ nổ súng được báo cáo vào khoảng 7:30 giờ tối Thứ hai. Cảnh sát nói, các tài xế trước đó đã báo cáo một người đàn ông chĩa súng và bắn vào một tài xế xe tải. May mắn, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.Chưa có ai bị bắt. Cảnh sát đang điều tra. Các làn đường đi về phía bắc gần Lebec đã bị đóng cửa để điều tra. Các làn đường được mở lại vào khoảng 6:30 sáng Thứ Ba, cho phép giao thông tiếp tục khi bò qua Đèo Tejon giữa Los Angeles và Thung lũng San Joaquin.----gười đàn ông đã trộm xe cảnh sát, khi bị rượt theo đã phóng xe chạy ào ào, rồi tự phóng người ra khỏi chiếc xe đang chạy, chết tại chỗ. Theo CBS Los Angeles, người lái xe trộm từ cảnh sát khi đang phóng chạy với tốc độ khoảng 70 dặm/giờ thì đột nhiên anh ta lao ra khỏi chiếc xe Tuần tra Xa lộ California trên Xa lộ 138.Trong đoạn phim trực tiếp về cuộc rượt đuổi, người ta có thể thấy anh ta ngã nhào xuống đất, đập vào đầu và trượt đi vài bước trước khi dừng lại. Chiếc tàu tuần cảnh đi về phía trước, húc đổ một cột điện trước khi đâm vào một cánh đồng cỏ bên lề đường cao tốc. Cảnh sát tới, kéo anh này ra khỏi đường. Không rõ tại sao anh ta lại trộm xe cảnh sát. ABC7 đưa tin, người đàn ông chưa được kể tên, có sức khỏe tâm thần bất định.----và Việt Nam hôm thứ Ba đã đồng ý sẽ thiết lập các cuộc họp cấp bộ trưởng thường xuyên và tăng hợp tác quốc phòng trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước. Gặp tại Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Lee Jong-sup và người đồng cấp Việt Nam, Phan Văn Giang, thừa nhận sự cần thiết phải thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong bối cảnh môi trường an ninh đang thay đổi và song phương được nâng cấp lên tầm chiến lược toàn diện. quan hệ đối tác hồi năm ngoái nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.Hai bộ trưởng cũng quyết định thiết lập các cuộc tham vấn hải quân thường xuyên vào tháng tới và thảo luận về kế hoạch chuyển giao một tàu tuần tra của Nam Hàn cho VN. Seoul trước đó đã chuyển giao 2 tàu tuần tra cho Việt Nam, một hồi năm 2017 và một hồi năm 2018.----có các hành vi “bơm giá”, sau khi Thống đốc Gavin Newsom (Dân Chủ) ký một dự luật độc nhất vô nhị thành luật vào tối thứ Ba. Thống đốc bói trong cuộc họp báo trước khi ký luật: “Chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi thực sự có thể đánh bại các hãng dầu khổng lồ. Chúng tôi là cảnh sát trưởng mới ở California, nơi chúng tôi đã khiến các hãng dầu khổng lồ phải khuất phục.”Trong vòng ba tháng, luật SBX1-2 sẽ cho phép Ủy ban State Energy Resources Conservation and Development Commission thiết lập tỷ lệ tối đa cho lợi nhuận lọc xăng — và sau đó đưa ra hình phạt đối với bất kỳ nhà máy lọc dầu nào có trụ sở tại California có mức lời vượt quá biên độ đó.Đạo luật, được bảo trợ bởi Thượng nghị sĩ tiểu bang Nancy Skinner (Dân Chủ). Mặc dù dự luật cho phép Ủy ban đưa ra hình phạt, nhưng nó cũng yêu cầu cơ quan này xem xét yêu cầu miễn trừ của nhà máy lọc dầu. Luật này cũng yêu cầu tất cả các khoản tiền phạt thu được phải được chuyển vào “Quỹ phạt chống bơm giá” (“Price Gouging Penalty Fund”) trong Kho bạc tiểu bang.---trả tiền cho nhân chứng để khai gian. Hai người đàn ông bị kết tội giết người và bị kết án chung thân đã lặng lẽ được thả ra tù hồi năm ngoái, sau khi một nhân chứng quan trọng trong phiên tòa xét xử họ ký vào bản văn tuyên thệ viết rằng thám tử Phong Tran ở Ty cảnh sát Oakland đã chi cho cô 30.000 đô la để cô nói dối trước tòa.Sau khi nữ nhân chứng cáo buộc thám tử Tran, Văn phòng Biện lý Quận Alameda đồng ý xóa án đối với hai người đàn ông Oakland, trước đó 2 người đã bị buộc tội bắn chết một người đàn ông vì tranh chấp chỗ đậu xe. Các công tố chỉ đồng ý bác bỏ vụ án sau khi điều tra viên, Thám tử Phong Trần thừa nhận trong một bản văn của tòa án rằng Tran đã trả cho người phụ nữ 30.000 đô la để ra làm nhân chứng. Ty Cảnh sát Oakland từ chối bình luận về vấn đề này.----nhưng cũng đủ may mắn để trúng 1 triệu đôla của giải xổ số Mega Millions trong kỳ xổ ngày 28/2/2023. Vé số của Man trúng cả 5 số thường, chỉ trật số Mega, trong khi Mega là 14 thì số Mega của Nguyen là 13.Sau thuế thu nhập liên bang và tiểu bang, thường chỉ dưới 30% trên số tiền trúng xổ số, Man Nguyen có thể cầm tiền mặt về nhà cỡ hơn 600.000 đô la một chút. Nguyen nói với đài WRIC: “Sắp đến sinh nhật của vợ tôi, và tôi đang nghĩ đến việc mua cho nàng một xe hơi mới!”----Theo Báo Tổ Quốc. Ngày 27/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023. Các thành viên Chính phủ nhất trí đề xuất Quốc hội cho phép nâng thời hạn thị thực điện tử (E-visa) từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần; cấp thị thực điện tử cho công dân của tất cả các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới và giao Chính phủ quyết định danh sách cụ thể các nước, vùng lãnh thổ; nâng thời hạn cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày.----Theo Báo Đầu Tư. Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy khẳng định, nếu đề xuất nới chính sách thị thực (visa) của Chính phủ được Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 5 tới, đây sẽ là bước tiến mới để tạo đột phá cho ngành du lịch tăng tốc phục hồi. Các bộ đã báo cáo Chính phủ đệ trình Quốc hội xem xét đưa vào Nghị quyết chung của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5) đối với 3 nội dung: Cấp thị thực điện tử cho công dân của tất cả các nước và vùng lãnh thổ; nâng thời hạn cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn visa từ 15 ngày lên 45 ngày; đặc biệt, kéo dài thời hạn thị thực điện tử cấp cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam từ 30 ngày lên tối đa 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần. Như vậy, du khách quốc tế đến Việt Nam có thể lưu trú tới 3 tháng và thoải mái ghé thăm các nước khác rồi quay lại Việt Nam mà không cần xin lại visa. Nếu được Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 5 tới, đề xuất nới chính sách thị thực (visa) của Chính phủ sẽ là bước tiến mới để du lịch Việt Nam tăng sức hút với khách du lịch quốc tế. Đồng thời, tạo điều kiện nhập cảnh và lưu trú thuận lợi hơn cho du khách nước ngoài đến và lưu trú tại Việt Nam.----Theo Zingnews. Khoảng 17h ngày 28/3, Công an thị trấn Trâu Quỳ nhận được tin báo tại khu vực trước sảnh R1.02, khu đô thị Vinhomes Ocean Park xảy ra tai nạn giao thông. Cảnh sát xác định lái xe Trịnh Bá Trọng (sinh năm 1984, ở Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển ôtô biển số 29E-012.42 đỗ tại nút giao Hải Đăng 3 - Hải Đăng 9 (thuộc nội khu đô thị Vinhomes Ocean Park). Chiếc xe sau đó bị anh Vũ Trung Dũng (sinh năm 1997, bảo vệ Vinhomes Ocean Park) sử dụng khóa bánh xe về việc đỗ sai quy định. Sau khi Trọng ra xe thì lên ôtô và di chuyển. Anh Vũ Trung Dũng phát hiện nên đã sử dụng xe máy đuổi theo Trọng, yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định. Lúc này, Trọng không dừng lại mà lái ôtô đâm vào xe máy gây tai nạn khiến anh Dũng phải nhập viện cấp cứu và tử vong sau đó. (ghi chú: Lẽ ra nền giáo dục VN phải dạy học sinh từ thơ ấu cách sống giảm bớt sân si.)----Nỗi lo Nam Hàn: Hầu hết ba mẹ chỉ có 1 con?ĐÁP 1: Sở Thống kê nói như thế. Hầu hết các bậc cha mẹ Nam Hàn hiện nay chỉ có một con, theo số liệu cho thấy. Hơn 6 trong số 10 trẻ sinh năm ngoái là con đầu lòng, lần đầu tiên tỷ lệ này vượt quá 60%. Theo Sở thống kê Nam Hàn (Statistics Korea) đưa ra số liệu hôm Chủ nhật, 62,7% trong số 249.000 trẻ em sinh năm ngoái là con đầu lòng, trong khi 30,5% là con thứ hai và chỉ 6,8% là con thứ ba.Chi tiết:----: Giới nhi khoa Hoa Kỳ báo động: trẻ em khủng hoảng tâm lý tăng vọt?ĐÁP 2: Đúng thế. Trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần đang tràn ngập các bệnh viện Mỹ. Một nghiên cứu mới về 4,8 triệu ca nhập viện ở trẻ em từ năm 2009 đến 2019 cho thấy số ca nhập viện chăm sóc cấp tính cho trẻ có vấn đề về sức khỏe tâm thần đã tăng vọt. Các nhà nghiên cứu nói rằng hồi năm 2019, hầu hết là do cố gắng tự tử, có ý định tự tử hoặc tự gây thương tích.Nghiên cứu cho thấy số ca nhập viện vì sức khỏe tâm thần ở trẻ em đã tăng 26% từ năm 2009 đến 2019. Và, trong cùng khoảng thời gian đó, trẻ em cố gắng tự tử, có ý định tự tử hoặc tự gây thương tích đã tăng từ 31% lên 64%.Chi tiết: