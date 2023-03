- 1 nhân viên quốc hội của TNS Rand Paul bị đâm dao, bị lủng phổi, nguy ngập - Tennessee: 1 phụ nữ cầm 3 súng vào 1 trường tiểu học, bắn chết 3 học sinh và 3 người lớn trong đó có Hiệu trưởng. - Nhà văn Yung Krall (1945-2023) từ trần

Y hệt phim ảnh: Hôm Thứ Hai, 1 phụ nữ cầm 3 khẩu súng (2 khẩu súng trường loại tấn công, và 1 khẩu súng lục) vào 1 trường tiểu học ở Tennessee, bắn chết 3 học sinh và 3 người lớn.

.

- 1 nhân viên quốc hội của TNS Rand Paul bị đâm lủng phổi, nguy ngập

- Tennessee: 1 phụ nữ cầm 3 súng vào 1 trường tiểu học, bắn chết 3 học sinh và 3 người lớn trong đó có Hiệu trưởng.

- Nhà văn Yung Krall (1945-2023) từ trần

- David Pecker, cựu Chủ nhiệm National Enquirer, ra khai lần 2 trước đại bồi thẩm vụ Trump chi tiền để bịt miệng cô Stormy Daniels

- Thẩm phán: Công tố Georgia hạn chót ngày 1/5/2023 phải trả lời thư Trump đòi hủy cuộc điều tra vụ Trump đòi lật ngược bầu cử 2020

- Mexico: cháy lớn ở trại tạm cư ở biên giới Mỹ, 39 người chết và 29 người bị thương

- Hồng Kông: biểu tình, dưới 100 người, mang thẻ số, không cho mang khẩu trang nhưng cảnh sát mang khẩu trang.

- Anh sẽ tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP có VN, Nhật, Úc, Canada...)

- Hải quân Nga bắn 2 hỏa tiễn siêu thanh chống hạm vào 1 mục tiêu giả ở Biển Nhật Bản.

- Nga bị tố đang cố gắng gây bất ổn cho Moldova

- Nga tố Đức tích cực cấp vũ khí cho Ukraine sẽ làm hại quan hệ Nga-Đức

- Belarus: sẽ cho bố trí vũ khí nguyên tử của Nga vì NATO gây rủi ro cho an ninh Belarus.

- Ukraine: vùng Crimea nơi Nga chiếm đóng sôi động du kích, kháng chiến chống Nga.

- Trang web của Quốc hội Pháp bị một nhóm tin tặc thân Nga đánh sập.

- Đức bàn giao Ukraine xe tăng Leopard 2

- Giám đốc Sở Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và Zelensky thăm thành phố Zaporizhzhia để an toàn nguyên tử.

- Hội đồng Bảo an LHQ từ chối yêu cầu của Nga về lập ủy ban quốc tế điều tra về vụ nổ ống dẫn khí đốt Nord Stream.

- Quốc hội Hungary OK cho Phần Lan gia nhập NATO.

- Walt Disney Co. bắt đầu cắt giảm tới 7.000 nhân viên.

- Los Angeles: xe đang chạy xa lộ, bung 1 vỏ xe, làm xe bay bổng lên, xe khác cán lên vỏ xe cũng bay bổng.

- Quận Cam: truy nã 2 người cầm súng, đột nhập vào cướp ở Westminster.

- Philippines: bắt người Trung Quốc và 1 người Việt vì bắt cóc và giết 1 doanh nhân ở thành phố Quezon.

- Nhật Bản: cảnh sát và bệnh viện bồi thường 66.000 đôla cho gia đình 1 người Việt chết trong đồn cảnh sát.

- Florida: 2 xe SUV đâm đầu nhau, 2 người chết (trong đó có Kim Nguyen) và 2 người khác bị thương.

- TIN VN. Lộ diện tiếp viên hàng không thứ 5 trong vụ vận chuyển hơn 10kg ma tuý từ Pháp về Việt Nam.

- TIN VN. Doanh nghiệp khách sạn gồng lỗ.

- TIN VN. 21 doanh nghiệp Việt xin Thủ tướng cứu: Nga xâm lược Ukraine, hại kinh tế Việt dây chuyền.

- HỎI 1: Có phải đa số dân Mỹ tin rằng điều tra Trump là công bằng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 38% dân Mỹ nói dối về tài chính dối với đối tác (bạn tình/vợ/chồng)? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-28/3/2023) ---- Một trong những nhân viên quốc hội của Thượng nghị sĩ Rand Paul đã bị thương nặng sau khi bị đâm ở thủ đô DC vào hôm Thứ Bảy khi anh này rời một nhà hàng. Cảnh sát Thủ đô đã phản ứng với vụ đâm dao xảy ra ở dãy nhà 1300 trên Phố H Street lúc 5:17 giờ chiều Thứ Bảy, theo bản tin báo The Hill.

.

CBS News nói rằng vụ đâm dao cách Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ chưa đầy một dặm rưỡi. Nhân viên này bị đâm thủng phổi và có thể đang xuất huyết não. Hôm thứ Hai, nghi can Glynn Neal, 42 tuổi, đã bị bắt và bị truy tố tội tấn công với ý định giết người. Nghi phạm và nạn nhân không biết nhau, và nạn nhân nói rằng vụ tấn công có vẻ ngẫu nhiên, nói với cảnh sát rằng nghi phạm đã không nói bất cứ điều gì với anh trước khi đâm anh ta.

.

---- Một trận hỏa hoạn lớn bùng phát tại National Institute of Migration (Viện Di trú Quốc gia) ở thị trấn Ciudad Juárez, Mexico, vào tối thứ Hai, làm chết ít nhất 39 người. Theo AP, có 39 người chết và 29 người bị thương trong vụ hỏa hoạn bùng phát sau khi giới chức Mexico đón 71 người di cư từ các đường phố trong thành phố vào. Theo báo El Diario, nhiều người đã được Hội Hồng Thập Tự Mexico và Ty Cứu hộ Municipal Rescue đưa đến các bệnh viện gần đó sau khi phựt lửa tại khu tạm cư dưới Cầu Stanton Lerdo International Bridge.

.

---- Sau nhiều năm, Hồng Kông lại được biểu tình. Việt Nam có thể nên bắt chước Hồng Kông? Hàng chục người hôm Chủ nhật đã tham gia cuộc biểu tình được cho phép đầu tiên của Hồng Kông kể từ khi dỡ bỏ các hạn chế lớn về COVID-19 theo các quy tắc nghiêm ngặt chưa từng có, trong đó người biểu tình phải đeo một huy hiệu ghi số quanh cổ, không mang khẩu trang, và không được quá 100 người biểu tình. Các quy tắc do cảnh sát đưa ra, viện dẫn lý do an ninh.

.

Người biểu tình mang số thẻ đeo ở cổ, không được mang khẩu trang.

.

Nhiều nhà hoạt động đã bị bịt miệng hoặc bỏ tù sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia sau các cuộc biểu tình rầm rộ vào năm 2019. Những người chỉ trích cho rằng quyền tự do hội họp của thành phố mà Hồng Kông đã hứa khi được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997 đã bị xói mòn.

.

Cuộc biểu tình hôm Chủ nhật chống lại đề xuất khai hoang và xây dựng các cơ sở xử lý rác là cuộc tuần hành đầu tiên thuộc loại này được cảnh sát chấp thuận sau khi Hồng Kông bỏ quy định đeo khẩu trang và giới hạn giãn cách xã hội.

.

Nhưng cảnh sát mang khẩu trang.

.

Cảnh sát yêu cầu số lượng người biểu tình không vượt quá 100 người dự kiến và phải có "lý do hợp lý" nếu người biểu tình nào muốn mang khẩu trang hay khăn che mặt. Trong khi đó, cảnh sát mang khẩu trang.

.

---- Biển Đông sẽ đông hơn. FNN loan tin hôm Thứ Ba rằng Anh sẽ tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP, còn có tên là TPP-11) từ cuối tháng 3/2023. CPTPP là một hiệp định thương mại giữa nhiều nước, hiện đã có Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, và Việt Nam.

.

Thỏa thuận này nhằm giảm rào thương mại và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nó bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn lao động, bảo vệ môi trường và thương mại hàng hóa và dịch vụ. Hoa Kỳ là một phần của TPP ban đầu cho đến năm 2017, khi Tổng Thống Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp định thương mại này. Các cuộc họp về việc gia nhập của Anh bắt đầu từ năm 2021 sau khi Anh rút khỏi Liên Âu.

.

---- Hải quân Nga hôm thứ Ba đã bắn 2 hỏa tiễn siêu thanh chống hạm vào 1 mục tiêu giả ở Biển Đông Hải (còn gọi là Biển Nhật Bản) ngoài khơi Vladivostok, theo Bộ Quốc phòng Nga viết trong 1 tuyên bố. Các chiến hạm hỏa tiễn của Hạm đội Pacific Fleet của Nga đã bắn hỏa tiễn hành trình Moskit để bắn trúng mục tiêu cách đó khoảng 100 km. Theo Bộ, vụ phóng đã thành công.

.

---- Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel nói hôm thứ Ba rằng Nga đang "ngày càng cố gắng gây bất ổn cho Moldova" trong cuộc gặp với Tổng thống Moldova Maia Sandu. Ông cho biết Nga và các lực lượng ủy nhiệm đã sử dụng năng lượng, tấn công mạng, tổ chức các cuộc biểu tình "và các hoạt động gây rối khác". Michel nói Liên Âu cho đến nay đã cam kết hơn 1 tỷ euro "để hỗ trợ khả năng phục hồi và ổn định của Moldova" và Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ đưa ra một gói hỗ trợ khác trước mùa hè. Ông ca ngợi cam kết cải cách của Moldova, bao gồm cả việc đại tu bộ máy tư pháp, cuộc chiến chống tham nhũng và "phi chính trị hóa các thể chế nhà nước."

.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Ba cho biết Đức đang "tích cực cung cấp vũ khí cho Ukraine" sau khi có tin về đợt giao xe tăng Leopard 2 đầu tiên của Đức đã đến Ukraine. "Những hành động và quyết định như vậy không tốt" cho mối quan hệ giữa Moscow và Berlin, ông nói. Peskov cũng chỉ trích cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an LHQ chống lại việc thành lập một ủy ban quốc tế để điều tra vụ nổ đường ống dẫn Nord Stream. "Chúng tôi tin rằng mọi người nên quan tâm đến một cuộc điều tra khách quan đến tất cả các bên liên quan, tất cả những người có thể làm sáng tỏ thủ phạm của hành động khủng bố này", ông nói.

.

---- Bộ Ngoại giao Belarus nói hôm thứ Ba rằng Belarus đang "buộc phải tăng cường khả năng phòng thủ và an ninh" nên sẽ cho bố trí vũ khí nguyên tử chiến thuật của Nga. Belarus cáo buộc NATO xây dựng khả năng quân sự gần biên giới Belarus, gây rủi ro cho an ninh Belarus và sự hợp tác quân sự với Nga là "tuân thủ nghiêm ngặt" luật pháp quốc tế.

.

Belarus cũng cáo buộc phương Tây "can thiệp trực tiếp và thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia độc lập, nhằm thay đổi tiến trình địa chính trị và thay đổi hệ thống chính trị nội bộ của Belarus." Bộ kêu gọi đối thoại sẽ dẫn đến tăng cường các cơ chế giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí nguyên tử và kiểm soát vũ khí, bao gồm cả vũ khí nguyên tử.

.

.

---- David Pecker, cựu Chủ nhiệm báo National Enquirer, đã ra khai một lần nữa hôm thứ Hai trước đại bồi thẩm đoàn điều tra về khoản tiền Trump chi ra để bịt miệng cô Stormy Daniels, theo báo The New York Times. Là đồng minh lâu năm của Trump, Pecker là nhân vật chủ chốt mới nhất ra khai, có liên quan đến vụ chi tiền bịt miệng thông qua một thỏa thuận mà Pecker đã thực hiện với Daniels và người dàn xếp sau đó của Trump là Michael Cohen để ém chuyện Trump dan díu với cô này trong khi cả nước sôi động tới gần tổng tuyển cử 2016. Lần đầu Pecker ra khai là tháng 1/2023.

.

---- Các công tố Georgia có thời hạn đến ngày 1 tháng 5/2023 để trả lời nỗ lực của Trump đòi hủy bỏ bản báo cáo của đại bồi thẩm đoàn về cuộc điều tra cho là Trump muốn lật ngược thất bại trong bầu cử 2020 tại tiểu bang Georgia. Thẩm phán Tòa Tối cao Robert McBurney, người chủ trì cuộc điều tra của đại bồi thẩm đoàn, đã ra lệnh này hôm thứ Hai, 2 tháng sau khi Biện lý quận Fulton Fani Willis cho biết các quyết định về việc có truy tố Trump hay không là "sắp xảy ra".

.

Tuần trước, Trump đã đệ trình một kiến nghị để hủy bỏ bản báo cáo cuối cùng, những đoạn trích trong đó đã được công khai. Đề nghị này cũng tìm cách loại bỏ tư cách của văn phòng Biện lý Willis. Theo các đoạn trích, đại bồi thẩm đoàn đã kết luận rằng không có gian lận phổ biến, mặc dù Trump vu khống rằng cuộc bỏ phiếu đã bị gian lận chống lại Trump. Nó đưa ra các khuyến nghị cho các công tố viên về các cáo trạng có thể xảy ra đối với chuyện Trump can thiệp bầu cử, nhưng không có khuyến nghị nào trong số này được công khai.

.

Trong bản ghi âm cuộc gọi vào tháng 1/2021 được công khai, Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Hành chánh Georgia Brad Raffensperger "hãy tìm 11.780 phiếu bầu, để tôi hơn Biden một phiếu bầu..." Dù bị ghi âm, Trump vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái. Thẩm phán McBurney viết: “Văn phòng Biện lý Quận phải viết bản văn phản hồi kiến nghị [của Trump] không trễ hơn ngày 1 tháng 5/2023."

.

---- Bộ Tái hòa nhập đã báo cáo trên Telegram vào ngày 27/3/2023 rằng tình cảm ủng hộ Ukraine đang gia tăng ở vùng lãnh thổ Crimea do Nga chiếm đóng của Ukraine. Bộ này viết rằng số lượng dải ruy băng màu vàng, sơn xịt graffiti yêu nước và tờ rơi với lời kêu gọi chống Nga đã tăng lên nhiều trên đường phố của các khu định cư tạm thời bị chiếm đóng trên bán đảo. "Bằng cách này, các công dân không thờ ơ đang nói rõ rằng việc bán đảo trở lại sự kiểm soát của Ukraine là không thể tránh khỏi", theo bản văn.

.

Bộ này cho biết phong trào du kích đã tăng cường các hoạt động của mình, đó là bằng chứng về tinh thần cao độ của những người Crimea yêu nước: "Trong khi đó, các chỉ huy quân sự và ủy nhiệm của Nga đang đưa gia đình họ ra ngoài vì sợ hãi và bán tài sản của họ. Họ sợ. Họ đang cố gắng bù đắp nỗi sợ hãi bằng cách tăng số lượng thiết bị quân sự trên bán đảo Crimea”.

.

---- Trang web của Quốc hội Pháp đã bị một nhóm tin tặc thân Nga đánh sập, theo AFP đưa tin hôm thứ Hai. Trang web hiển thị một thông báo nói rằng nó đang được bảo trì. Tin này nói rằng nhóm tin tặc NoName đã thực hiện một cuộc tấn công từ chối dịch vụ, nhóm này viết trong một tin nhắn Telegram rằng nhóm này nhắm mục tiêu vào quốc hội Pháp vì Pháp ủng hộ Ukraine. Chính phủ Pháp chưa xác nhận nguồn gốc của cuộc tấn công hoặc liệu có dữ liệu nào bị xâm phạm hay không. Trang web sau đó đã được khôi phục.

.

---- Xe tăng Leopard 2 mà chính phủ Đức cam kết cung cấp cho Ukraine đã được bàn giao cho quân đội Ukraine, theo báo der Spiegel hôm thứ Hai. Bản tin đưa ra vài tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius xác nhận quyết định của Đức tặng 18 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine để tăng phòng thủ chống Nga. Bên cạnh những chiếc Leopard mà Ukraine sẽ nhận được từ nhiều quốc gia châu Âu, Hoa Kỳ cũng hứa cấp xe tăng M1 Abrams trong khi Anh đồng ý gửi xe tăng Challenger 2 tới Kiev để hỗ trợ quân sự.

.

---- Giám đốc Sở Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai đã đến thăm thành phố Zaporizhzhia. Grossi đã tweet rằng hai người "đã có một cuộc trao đổi phong phú về việc bảo vệ #Zaporizhzhya NPP [Nhà máy điện nguyên tử] và nhân viên của nó. Tôi nhắc lại sự hỗ trợ đầy đủ của @IAEAorg [IAEA] đối với các nhà máy nguyên tử của #Ukraine."

.

Trước đó cùng ngày, cả hai đã đến thăm nhà máy thủy điện Dnieper, nơi mà Grossi mô tả là "một phần thiết yếu của hệ thống duy trì an toàn nguyên tử" của ZNPP, và quan sát thiệt hại đối với nó trong chiến dịch quân sự của Nga.

.

---- Hội đồng Bảo an LHQ (UNSC) đã từ chối yêu cầu của Nga thành lập một ủy ban quốc tế để điều tra thiệt hại đối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream, theo RIA Novosti đưa tin hôm thứ Hai. Theo nguồn tin này, Nga, Brazil và Trung Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ cuộc điều tra, trong khi các thành viên khác bỏ phiếu trắng.

.

Trước đó, Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya đã cáo buộc Đức, Thụy Điển và Đan Mạch không cung cấp cho Nga thông tin về các cuộc điều tra vụ nổ. Sau đó, Moscow cho biết họ đang xem xét tìm kiếm sự bồi thường tài chính cho những gì đã xảy ra với đường ống.

.

---- Các nhà lập pháp Hungary đã phê chuẩn việc Phần Lan gia nhập NATO hôm thứ Hai, ngay sau khi Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan. Bộ trường Ngoại giao Tamas Menczer nói rằng mối quan hệ của Hungary với Phần Lan "chỉ ra một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau", nhưng điều tương tự không thể nói về Thụy Điển. Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận sẽ bật đèn xanh cho Phần Lan gia nhập vào đầu tháng này, trước khi quốc hội tạm nghỉ trước cuộc bầu cử ngày 14/5/2023.

.

---- Y hệt phim ảnh: 1 phụ nữ cầm 3 khẩu súng (2 khẩu súng trường loại tấn công, và 1 khẩu súng lục) vào 1 trường tiểu học ở Tennessee, bắn chết 3 học sinh và 3 người lớn. Ngôi trường gặp nạn là một trường tư thục Cơ đốc giáo tên là The Covenant School ở Nashville hôm thứ Hai 27/3/2023. Các nạn nhân trong vụ xả súng ở trường này hôm thứ Hai là ba học sinh 9 tuổi và ba người lớn ở độ tuổi 60, bao gồm cả hiệu trưởng của trường.

.

.

Cảnh sát nói, tay súng 28 tuổi từng là học sinh của Trường The Covenant School, một trường đạo hệ phái Tin lành Presbyterian thành lập vào năm 2001. Cảnh sát đã bắn chết cô. Cảnh sát sau đó đã khám xét ngôi nhà ở khu vực Nashville của cô. Cảnh sát tịch thu một bản đồ ngôi trường và một bản Tuyên ngôn nữ sát thủ để lại. Sát thủ là cô Audrey Hale, 28 tuổi, một người chuyển giới và không có tiền án.

Đợt cắt giảm việc làm theo

Đoạn video quay từ camera hành

Các nạn nhân được xác định là Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs, và William Kinney, tất cả đều 9 tuổi, và người lớn Cynthia Peak, 61 tuổi; Katherine Koonce, 60 tuổi; và Mike Hill, 61 tuổi. Trang web của trường ghi rằng Koonce là Hiệu trưởng của trường. Trường Covenant School là một học viện tư thục với hơn 200 học sinh từ mẫu giáo đến khoảng 12 tuổi. Nhóm 3 nạn nhân người lớn nằm trong số 40-50 viên chức của trường.Tổng thống Joe Biden mô tả vụ xả súng mới nhất là "bệnh hoạn" và nói rằng bạo lực súng đạn đang xé nát "tâm hồn" quốc gia, đồng thời kêu gọi Quốc hội thông qua lệnh cấm vũ khí tấn công thường được sử dụng trong các vụ xả súng hàng loạt. Biden nói: “Nó đang xé toạc các cộng đồng của chúng ta, xé toạc linh hồn của quốc gia này..."----kế hoạch của Walt Disney Co. dự kiến sẽ bắt đầu trong tuần này, đợt đầu tiên trong ba đợt sẽ cắt giảm 7.000 nhân viên, theo CNBC. Giám đốc điều hành của Disney, Bob Iger, đã gửi một bản ghi nhớ giải thích rằng công ty sẽ bắt đầu thông báo cho những nhân viên “có vị trí bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm lực lượng lao động của công ty”.“Các nhà lãnh đạo sẽ thông báo tin tức trực tiếp cho nhóm nhân viên bị ảnh hưởng đầu tiên trong bốn ngày tới. Một đợt thông báo thứ hai, lớn hơn sẽ diễn ra vào tháng 4 với việc cắt giảm thêm vài nghìn nhân viên và chúng tôi dự kiến sẽ bắt đầu đợt thông báo cuối cùng trước đầu mùa hè để đạt được mục tiêu 7.000 việc làm của chúng tôi,” theo bản ghi nhớ cho biết.----trình từ một xe Tesla đã ghi lại khoảnh khắc một xe trên đường cao tốc Nam California cán phải chiếc vỏ xe vừa mới bung ra khỏi một chiếc xe bán tải gần đó, khiến chiếc xe lao thẳng vào không trung. Tai nạn xảy ra vào ngày 23/3/2023 trên Xa lộ 118 ở Chatsworth (quận Los Angeles) và được camera hành trình của Anoop Khatra ghi lại.Video cho thấy dòng xe cộ đang di chuyển trên đường khi một chiếc xe màu tối tiếp cận một chiếc xe bán tải vừa chuyển sang làn giữa. Một lúc sau, vỏ xe trước, phía bên người lái của chiếc xe tải bật ra ngay trước đầu chiếc xe màu tối. Người điều khiển chiếc xe màu tối cán qua vỏ xe và quay vòng trên không trước khi đâm ngược trở lại mui xe trên xa lộ trước và lăn ngược sang bên phải.Như thể điều đó chưa đủ đáng sợ, video còn cho thấy chiếc vỏ xe quay trở lại khung và đâm sầm vào đống đổ nát của chiếc xe khi nó dừng lại. Khatra cho biết người điều khiển chiếc xe màu tối là người duy nhất ngồi trong xe và Sở cảnh sát Los Angeles xác nhận không có thương tích nghiêm trọng nào sau vụ va chạm.Video dài 31 giây đồng hồ:



https://youtu.be/IxZnJ7LhHiA

.

.

---- Cảnh sát cho biết đang truy nã 2 người đàn ông vì liên quan vụ đột nhập vào nhà ở Westminster (Quận Cam) hôm Chủ Nhật. Vụ này được báo cáo vào khoảng 10:30 giờ tối, xảy ra tại một ngôi nhà gần ngã tư Rockview Circle và Monroe Street. Một trong những nghi phạm vung súng và đòi tiền. Sau đó, các nghi phạm lục soát căn nhà để tìm những vật có giá trị.

.

Cảnh sát cho biết các nghi phạm đã trốn khỏi hiện trường và lấy đi một chiếc ví chứa tiền mặt và thẻ tín dụng. Không có ai thương tích. Một trong những nghi phạm được mô tả là cao khoảng 5 feet 4 inch và mặc áo hoodie Nike màu đen, quần sẫm màu và giày đen. Nghi phạm thứ hai được mô tả là cao khoảng 5 feet 10 inch và mặc quần áo tương tự.

.

Video từ hiện trường cho thấy một cánh cửa trượt bằng kính đã bị đập vỡ trong quá trình đột nhập. Ai có thông tin xin gọi Cảnh sát Westminster 714-558-3767 hay gọi Orange County Crime Stoppers at 815-TIP-OCCS.

.

---- Theo báo Inquirer từ Philippines, 4 người (trong đó 3 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam) đã bị Cảnh sát Philippines bắt giữ vì bị cáo buộc đã bắt cóc và giết 1 doanh nhân người Philippines gốc Hoa ở thành phố Quezon. Thi thể của Mario Uy, 62 tuổi, đã được tìm thấy tại thành phố Tanza, tỉnh Cavite, vào ngày 22/3/2023, bốn ngày sau khi bị bắt cóc vào ngày 18/3/2023.

.

Các nghi phạm — công dân Trung Quốc Bei Huimin, Jielong Shen và Sun XiaoHui, và Hong Puc Le người Việt Nam (có lẽ đúng phải là: Hong Phuc Le) — đã bị bắt vào ngày 23/3/2023 trong đợt bố ráp sau khi 3 nghi phạm TQ rút tiền chuộc tại một ngân hàng ở Thành phố Parañaque. Công dân Việt Nam, Hong P. Le, có tài khoản ngân hàng được sử dụng để gửi P560.000 (= 10 350 USD) tiền chuộc do gia đình nạn nhân đưa ra, đã bị bắt cùng ngày hôm đó tại một trung tâm thương mại ở Thành phố Taguig.

.

---- Nhật Bản: cảnh sát và bệnh viện bồi thường 66.000 đôla cho gia đình 1 người Việt chết trong đồn cảnh sát. Gia đình của một người đàn ông Việt Nam chết vì bệnh khi bị giam năm 2018 đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với Chính quyền tỉnh Saitama, phía bắc Tokyo và một bệnh viện địa phương vào ngày 23/3/2023 trong một vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại. Tỉnh sẽ trả 8 triệu yên (khoảng 61.000 đô la) cho gia đình tang quyến, trong khi bệnh viện cũng sẽ trả 2 triệu yên (khoảng 15.000 đô la) để giải quyết vụ kiện.

.

Công dân Việt Nam đã bị giam giữ tại Đồn cảnh sát Bunan ở thành phố tỉnh Kawaguchi. Ông qua đời ở tuổi 57 và gia đình ông đã yêu cầu chính quyền tỉnh và những nơi khác bồi thường thiệt hại khoảng 59 triệu yên (khoảng 451.000 USD). Theo đơn khiếu nại, người đàn ông bị bắt vào tháng 1/2018 đã phàn nàn về tình trạng sức khỏe yếu kể từ khoảng tháng 7/2018 và đang được điều trị bệnh phổi mãn tính. Vào ngày 13/9/2018, một luật sư đến thăm người đàn ông đã nhận thấy sức khỏe ông ngày càng xấu đi và yêu cầu đồn cảnh sát đưa ông đi khám bác sĩ lập tức, nhưng ông này đã bất tỉnh vào đêm 15/9 mà không gặp bác sĩ và đã chết sau khi được đưa vào bệnh viện.

.

Gia đình tang quyến đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận Saitama chống lại chính quyền tỉnh và bệnh viện, cho rằng cảnh sát tỉnh đã không kịp thời đưa anh đến gặp bác sĩ và bác sĩ phụ trách vụ việc cũng không đưa ra những hướng dẫn cần thiết cho cảnh sát. Cảnh sát tỉnh đã bác bỏ, nói rằng: "Chúng tôi luôn kiểm tra tình trạng thể chất của ông ta và đưa ông ta đi kiểm tra y tế thường xuyên. Không có thay đổi đột ngột nào về tình trạng của ông ta cho đến trước khi ông ta qua đời không lâu."

.

---- Cảnh sát cho biết 2 người đã chết và 2 người khác bị thương khi hai chiếc xe SUV đâm đầu vào nhau trên đường US 19 ở thành phố Pinellas Park (Florida) hôm Chủ nhật. Tai nạn xảy ra vào khoảng 7:40 giờ tối gần giao lộ của Quốc lộ Hoa Kỳ 19 phía Bắc và Đại lộ Gateway Centre, theo Sở Cảnh sát Pinellas Park. Roberto Rodriguez, 25 tuổi, đang lái chiếc Nissan Rogue ở phía bắc trên Quốc lộ Hoa Kỳ 19 thì băng qua dải phân cách để vào làn đường hướng về phía nam và đâm trực diện vào một chiếc Toyota RAV4 màu đỏ.

.

Rodriguez chết tại chỗ. Một hành khách trên chiếc Toyota, Kim Nguyen, 66 tuổi, đã chết tại một bệnh viện địa phương. Một phụ nữ lái chiếc Toyota bị thương nặng và một người đàn ông lái chiếc Chrysler 200 cũng liên quan đến vụ va chạm bị thương nhẹ. Cảnh sát đã không tiết lộ tên của họ. Các nhà điều tra không biết tại sao Rodriguez băng qua dải phân cách.biết.

.

---- Nhà văn Yung Krall (1945-2023) từ trần. Nhà văn Yung Krall, tác giả cuốn tự truyện "A Thousand Tears Falling" (ấn bản Việt ngữ: Ngàn Giọt Lệ Rơi) vừa từ trần tại Atlanta, Hoa Kỳ vào lúc 7 giờ tối ngày 23 tháng 3 năm 2023. Bản tin từ trang web Phật giáo Tiếng Lòng Ta loan tin rằng nhà văn Yung Krall, nhũ danh Đặng Mỹ Dung, có Pháp danh là Không Nghi, nguyên thành viên GHPGVNTN- HN tại Hoa Kỳ – Chi hội Atlanta đã từ trần tại Atlanta, Hoa Kỳ vào lúc 7 giờ tối ngày 23/3/2023, hưởng thọ 78 tuổi.

.

Sau đây là tiểu sử theo Wikipedia.

Đặng Mỹ Dung tên tiếng Mỹ là Yung Krall, sinh năm 1945 là một cựu điệp viên CIA, cựu đặc vụ FBI gốc Việt và vợ của một sĩ quan hải quân Mỹ. Bà Dung, cũng lại là một liên lạc viên của các cơ quan tình báo Việt Nam ở Mỹ và Paris, là một nhân chứng trong vụ án gián điệp của Trương Đình Hùng.

.

Bà Đặng Mỹ Dung là con gái của ông Đặng Quang Minh (làm nghề thầy giáo tên thật là Đặng Văn Quang), nguyên đại sứ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN) tại Liên Xô, có 6 anh em. Năm 1954 khi bà được 9 tuổi thì cha bà tập kết ra Bắc. Mặc dù muốn đưa cả vợ con đi, nhưng vợ không bằng lòng, vì không đồng ý với đường lối làm việc theo Cộng sản của ông, nên ông chỉ đưa người con trai cả là Đặng Văn Khôi đi theo, để vợ và 6 người con ở lại. Bà Dung chỉ gặp lại cha lần đầu tiên vào tháng 8/1975 lúc cha bà đại diện phái đoàn của Mặt trận Giải phóng Miền Nam đi qua Tokyo để dự hội nghị chống bom nguyên tử.

.

Theo bà Dung thì bà bắt đầu làm việc với cơ quan tình báo Mỹ CIA vào tháng 5/1975, để trả ơn cho họ, sau khi nhờ họ giúp má bà ra khỏi Việt Nam. Bà Đặng Mỹ Dung đã cộng tác với CIA và FBI để phá mạng lưới gián điệp Việt Nam hoạt động tại Mỹ thời kỳ 1976-1978, đưa đến việc ông Đinh Bá Thi, đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc bị trục xuất. Ronald Humphrey, người cung cấp tài liệu và Trương Đình Hùng, người nhận và chuyển tới phía Việt Nam ở Paris qua bà Dung bị kết án 15 năm tù.

.

Bà Dung được biết đến nhiều qua cuốn tự truyện Ngàn Giọt Lệ Rơi (tiếng Anh: A Thousand Tears Falling) kể lại hoàn cảnh của một gia đình bị phân chia vì chiến tranh, vì ý thức hệ. Trong lời tựa của cuốn này, cựu Bộ trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Griffin Boyette Bell viết: "Yung Krall đúng là một công dân Mỹ vĩ đại. Tôi nhiệt liệt tán dương sự nghiệp của cô đối với nước ta, và tôi vui mừng thấy rằng cuối cùng người đọc đã được biết đến câu chuyện của người phụ nữ xuất sắc này. Hy vọng của tôi là cuốn sách này sẽ đóng góp vào quá trình hàn gắn vết thương và xiết chặt tình cảm ở đất nước này và ở Việt Nam."

Bìa 2 sách của nhà văn Yung Krall.



.

.

---- TIN VN. Lộ diện tiếp viên hàng không thứ 5 trong vụ vận chuyển hơn 10kg ma tuý từ Pháp về Việt Nam. Theo Báo Pháp Luật Plus. Tiếp viên thứ 5 tên B.T.P.T. được xác định là người cung cấp số điện thoại đầu mối gửi hàng tại Pháp cho 4 tiếp viên mang về Việt Nam. Trước sự việc 4 nữ tiếp viên hàng không của hãng hàng không Vietnam Airlines vận chuyển hơn 10kg ma tuý tổng hợp được nguỵ trang trong các hộp kem đánh răng, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ các đầu mối, cũng như các đối tượng liên quan. Ngoài 4 tiếp viên xách lô hàng chứa 11,4kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất còn có một nữ tiếp viên khác của hãng. Người này cũng bị tạm giữ hôm 16/3 ngay sau khi Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện vụ việc. Theo nguồn tin, nữ tiếp viên thứ 5 tên B.T.P.T. được xác định đã cung cấp số điện thoại đầu mối gửi hàng tại Pháp cho tiếp viên Trần Thị Thu N. nhận hàng và chia hàng cho 3 tiếp viên còn lại mang về Việt Nam. Hiện tại cả 5 nữ tiếp viên đều bị tạm giữ. Sau đó, cơ quan điều tra tại TP.HCM cho phép gia đình bảo lãnh để họ được về nhà. Tuy nhiên, cả 5 người vẫn phải phối hợp điều tra khi có yêu cầu.

.

---- TIN VN. Doanh nghiệp khách sạn gồng lỗ. Theo báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp. Tại Đà Nẵng và TP.HCM, loạt khách sạn từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng đang được ồ ạt rao bán do chủ đầu tư gặp khó khăn bởi áp lực tài chính. Ngay tại trung tâm quận 1, nhiều khách sạn 3-4 sao đang phải rao bán, chuyển nhượng. Đơn cử như khách sạn California Hotel tại Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành có 12 tầng lầu với 105 phòng tiêu chuẩn 4 sao đang được rao với giá 760 tỷ đồng. Doanh nghiệp gồng lỗ: Trước thực tế này, ông Trịnh Bằng Có, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Đà Nẵng, cho hay hiện doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng nói riêng đang rất khó khăn. Ông Trịnh Bằng Có cho biết, tại Đà Nẵng, hiện hơn 100 khách sạn từ 1-5 sao đang rao bán. Trong đó, trên đường Võ Nguyên Giáp có 12 khách sạn (từ 2 -5 sao), giá thấp nhất từ 35 tỷ đồng, cao nhất là 1.100 tỷ; đường Bạch Đằng có 5 khách sạn (từ 2 -5 sao), giá bán thấp nhất từ 55 tỷ, cao nhất là 165 tỷ đồng. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Đà Nẵng cho hay, "mở cửa tăng mức lỗ, đóng cửa giảm mức lỗ, bài toán cực kỳ khó”.

.

---- TIN VN. 21 doanh nghiệp Việt xin Thủ tướng cứu: Nga xâm lược Ukraine, hại kinh tế Việt dây chuyền. Theo Báo Thanh Niên. Trong vai trò Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA), ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa gửi công văn tới Thủ tướng Chính phủ cùng Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước xin cứu. Theo ông Lê Viết Hải, sau thời gian dài tê liệt, vất vả chống chọi với đại dịch Covid-19 để tồn tại, ngành du lịch Việt Nam đã không thể gượng dậy bởi ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nga - Ukraine. Nguồn thu chủ yếu đến từ khách quốc tế mọi năm dự báo tăng trưởng trên 15% đã sụt giảm đến 79% vào năm 2020, trầm trọng nhất khi giảm tới 99% vào năm 2021 và tới 2022 vẫn tiếp tục ghi nhận giảm 81%. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp bất động sản du lịch nói riêng. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng tăng rất cao khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản nói chung không thể tránh khỏi sự mất cân đối dòng tiền, tác động vô cùng nghiêm trọng lên cả hệ sinh thái của toàn ngành. Tác động dây chuyền, các doanh nghiệp xây dựng và sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng cũng đứng trước bờ vực phá sản. Hàng vạn người lao động đã bị mất việc làm và hàng trăm ngàn lao động trong ngành cũng đang đứng trước nguy cơ đó.

.

---- HỎI 1: Có phải đa số dân Mỹ tin rằng điều tra Trump là công bằng?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò mới, đa số người Mỹ nghĩ rằng các cuộc điều tra của tiểu bang và liên bang đối với cựu Tổng thống Trump là công bằng, bất chấp những nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm coi các cuộc điều tra là một cuộc săn lùng phù thủy của cánh tả đối với cựu tổng thống.

.

Theo một cuộc thăm dò mới của NPR/PBS/Marist, 56% số người được hỏi cho rằng các cuộc điều tra về Trump là công bằng, với 41% cho rằng các cuộc điều tra là một “cuộc săn phù thủy”.

Chi tiết:

https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/3919981-most-in-new-poll-say-trump-investigations-are-fair/

.

---- HỎI 2: Có tới 38% dân Mỹ nói dối về tài chính dối với đối tác (bạn tình/vợ/chồng)?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho thấy nói dối với đối tác (bạn tình/vợ/chồng) của bạn về tài chính có thể phổ biến hơn bạn nghĩ. Cuộc khảo sát từ Forbes Advisor và Prolific cho thấy 38% số người được hỏi thừa nhận đã nói dối đối tác về tài chính. Những lời nói dối phổ biến nhất liên quan đến mua hàng, nợ và mô hình chi tiêu.

.

Hơn một nửa số người được hỏi cho biết nói dối về tài chính cũng giống như lừa dối. 40% cho biết họ cảm thấy cần phải nói dối để duy trì mối quan hệ. Cuộc khảo sát cũng cho thấy những người kiếm được từ 25.000 đến 50.000 đô la một năm có nhiều khả năng nói dối về tài chính hơn.

Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/minnesota/news/nearly-40-of-adults-have-lied-to-partner-about-finances-survey-finds/

.

.