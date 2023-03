Cột đèn cũng vượt biên... Hai người di cư Cuba đã sử dụng một tàu lượn treo gắn động cơ (motorized hang glider) để bay khoảng 90 dặm từ hòn đảo Cuba do Cộng sản cai trị bay đến mũi Key West của Mỹ hôm thứ Bảy, theo lời các quan chức Florida.

.

- Biện lý địa hạt Manhattan là Alvin Bragg chỉ trích 3 Dân biểu chủ tịch 3 ủy ban Hạ viện đòi Bragg ra khai chuyện điều tra Trump & cô Stormy Daniels

- Trump nói với các phóng viên: Biện lý Bragg đã “hủy bỏ” bản cáo trạng Trump rồi.

- Biden sẽ không cho đặc quyền hành pháp đối với Trump và Giám đốc FBI khi 2 người này bị lôi ra tòa khai.

- Ban biên tập báo New York Post: Trump sẽ thất cử 2024, Trump chỉ làm vì Trump, không phải vì dân hay vì nước.

- Trump: hễ đắc cử Tổng Thống 2024 là sẽ có hòa bình Ukraine ngay ngày đầu vì "Putin là bồ tèo của Trump"

- Trump tự nhận có quan hệ đẹp với TQ: Châu Âu tồi tệ y như TQ về thương mại vì Biden đối đầu với TQ.

- Honduras cắt bang giao Đài Loan để kết thân với TQ.

- Anh: Nga trong tháng 3 đã phóng ít nhất 71 phi cơ không người lái Shahed do Iran sản xuất vào các mục tiêu khắp Ukraine.

- Putin: sẽ phá hủy các thiết bị quân sự Ukraine ngay cả ở ngoại ô khu vực chiến sự.

- Putin: trục mới giữa các cường quốc phương Tây y hệt trục Đức-Nhật trong Thế chiến II.

- Ukraine: Putin nói Nga dự định bố trí vũ khí nguyên tử ở Belarus là Nga đang bắt Belarus làm "con tin nguyên tử"

- Ukraine: 24 giờ qua có thêm 660 lính Nga chết, Nga mất ít nhất 15 xe tăng, 15 xe bọc thép, 8 dàn pháo, 2 ổ phóng hỏa tiễn

- Không quân 4 nước Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Đan Mạch hợp lực để thành Không quân Bắc Âu thống nhất.

- Zelensky: cần đánh bại Nga toàn diện để hòa bình lâu dài

- Thổ Nhĩ Kỳ: sẽ xem xét các đề xuất của TQ về hòa bình ở Ukraine

- Zelensky: chưa nhận được lời đề nghị nào từ Trung Quốc về hòa giải cuộc chiến Ukraine.

- Putin: Nga sẽ bố trí vũ khí nguyên tử ở Belarus.

- Ba Lan: thất vọng vì Liên Âu không hăng hái đưa trừng phạt mới chống Nga.

- Có tàu chiến Nga lấp ló gần các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-1 và Nord Stream-2 vài ngày trước vụ nổ đường ống

- Một công dân Ba Lan tham chiến giúp Ukraine, giữ chức Đại đội trường trong Quân đoàn Quốc tế đã tử trận

- Có tới 37% người Ukraine có người thân hoặc người quen bị thương hoặc chết trong chiến tranh sau ngày 24/2/2022

- Đại sứ Trung Quốc tại Nhật mãn hạn, về nước, xin hội kiến từ biệt, bị Thủ Tướng Nhật từ chối, không cho gặp.

- Cột đèn cũng vượt biên... 2 người Cuba bay tàu lượn 90 dặm từ Cuba đến mũi Key West của Mỹ xin tỵ nạn

- Sinh động nhất Hoa Kỳ trong năm 2023 là: Cambridge (Massachusetts), Arlington (Virginia), The Woodlands (Texas).

- Các thị trấn có trường công xuất sắc nhất California: 1. Rancho Santa Fe. 2. Fairbanks Ranch. 3. Del Mar. 4. Los Altos Hills. 5. Solana Beach.

- Có 4 thành phố California vào nhóm thô lỗ nhất Hoa Kỳ: Los Angeles, San Francisco, Sacramento, San Diego.

- Công tố: có 2.000 người dự bạo loạn 6/1/2021, bây giờ đã truy tố 1.000 người, 541 người đã nhận tội, 445 người đã bị tuyên án.

- Thẩm phán Timothy Kelly rầy khi tuyên án Tam Dinh Pham: Nếu không có những người như ông, sẽ không có bạo loạn 6/1/2021

- Oklahoma: Johnny Nguyễn bị 4 cô cáo buộc sờ ngực khi đo điện tâm đồ

- TIN VN. Xuất khẩu sắt thép sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng 512 lần, sang Mỹ giảm 47%.

- TIN VN. 97-98% doanh nghiệp Việt gặp hạn chế trong tiếp cận tài chính chính thức.

- HỎI 1: Họp kín song phương về Biển Đông, Philippines hỏi tội Trung Quốc? ĐÁP 1: Theo báo Manila Times.

- HỎI 2: Phạt xe chạy quá tốc độ: 65% dân Canada muốn tiền phạt cao thấp sẽ tỷ lệ theo lương người lái xe bị phạt? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-26/3/2023) ---- Đài Loan đã mất một đối tác ngoại giao khác—Honduras, quốc gia đã cắt đứt quan hệ với Đài Loan hôm thứ Bảy để thiết lập bang giao với Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là Đài Loan hiện chỉ được 13 quốc gia có chủ quyền công nhận, bao gồm cả Thành phố Vatican, đã mất 9 đồng minh ngoại giao kể từ năm 2016. Đài Loan nói rằng Trung Quốc đã lôi kéo Honduras bằng viện trợ kinh tế và quốc gia Trung Mỹ này đã xin TQ nhiều tỷ đô la để rời bỏ Đài Loan.

.

---- Trên chuyến bay trở về dinh thự Mar-a-Lago từ một cuộc vận động tranh cử ở Waco (Texas) vào tối thứ Bảy, Trump nói với các phóng viên trên phi cơ “Trump Force One” rằng Trump tin rằng bản cáo trạng chưa tới của Biện lý địa hạt Manhattan Alvin Bragg đã “bị hủy bỏ”.

.

Trump nói: “Tôi nghĩ họ đã bỏ vụ truy tố rồi. Đó là một trường hợp giả mạo. Một số trường hợp giả mạo, họ hoàn toàn không có gì.” Phóng viên Sophia Cai của Axios khi loan tin này ghi chú thêm rằng cho đến nay, không có thông tin nào chứng minh cho tuyên bố của Trump về bản cáo trạng [chưa xuất hiện] của Bragg đã bị hủy bỏ.

.

---- Biện lý địa hạt Manhattan là Alvin Bragg đã chỉ trích các chủ tịch ủy ban của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện chỉ vài giờ sau khi các Dân biểu này tăng nỗ lực đòi Bragg ra điều trần về các cuộc điều tra [của Bragg] về hồ sơ ban vận động tranh cử 2016 của Trump qua cựu luật sư Michael Cohen chi tiền bịt miệng cô đầm Stormy Daniels đ8ể cô không kể chuyện dan díu năm 2006 với Trump có thể hại cho cuộc tranh cử 2016 của Trump.

.

Bragg, người đã chỉ trích “cuộc điều tra chưa từng có tiền lệ” của các nhà lãnh đạo Cộng Hòa trong một lá thư vào đầu tuần này, đã tiếp nhận lá thư thứ nhì để níu áo Bragg ra khai ở Hạ viện gửi từ các Dân biểu Jim Jordan (R-Ohio), James Comer (R-Ky.) và đồng tác giả. Bryan Steil (R-Wis.) - 3 Dân biểu lãnh đạo 3 ủy ban tư pháp, giám sát và hành chính của Hạ viện.

.

Bragg, trong phản hồi của mình vào thứ Bảy, khẳng định rằng văn phòng của ông đánh giá các trường hợp pháp lý “dựa trên sự thật, luật pháp và bằng chứng. Việc Quốc hội can thiệp vào các cuộc điều tra địa phương đang chờ xử lý là không thích hợp. Cuộc điều tra chưa từng có này của các quan chức dân cử liên bang về một vấn đề đang diễn ra chỉ nhằm cản trở, làm gián đoạn và làm suy yếu công việc hợp pháp của các công tố viên tận tụy của chúng tôi [Biện lý Manhattan].”

.

----- Bộ Tư pháp nói hôm thứ Sáu rằng Tổng thống Biden sẽ không khẳng định đặc quyền hành pháp đối với Trump và Giám đốc FBI Christopher Wray khi 2 người này bị tòa yêu cầu ra khai. Trump cũng không xin khẳng định đặc quyền, theo Bộ cho biết trong hồ sơ hôm thứ Sáu. Wray và Trump đã được lệnh ngồi khai trong các vụ kiện do 2 cựu nhân viên FBI nộp, vì 2 người cho rằng họ bị [Trump và FBI] trù dập vì họ điều tra mối quan hệ của Trump với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Sau khi xuất hiện các tin nhắn cho thấy hai người đưa ra những bình luận chỉ trích Trump, đặc vụ FBI Peter Strzok liền bị sa thải và cựu luật sư FBI Lisa Page đã từ chức khỏi văn phòng hồi năm 2018,

.

---- Suy nghĩ về 7 ngày gần đây của Trump tràn ngập cơn thịnh nộ và những lời đe dọa về "chết chóc và hủy diệt" sắp xảy ra, ban biên tập của báo New York Post có lập trường truyền thống Cộng Hòa, vốn thường thân thiện với Trump, bây giờ tuyên bố rằng họ không thấy có cách nào để Trump có thể tái đắc cử. vào năm 2024. Bài viết có nhan đề: "Trump sẽ không thay đổi, và điều đó cho thấy Trump không thể thắng" ("Trump won't change, and that shows he can't win"), báo NYP bày tỏ thất vọng rằng, dù thua phiếu hồi năm 2020, Trump vẫn "không thể ngăn mình nuôi dưỡng những mối hận thù vặt vãnh."

.

Báo New York Post đăng hình ảnh Trump cầm một cây gậy bóng chày mà Trump trước đó đã đăng như một phần ám chỉ sẽ tấn công bạo lực vào Biện lý Alvin Bragg trên trang nhất, Ban biên tập trang ý kiến NYP bắt đầu với, "Thằng cha này. Khi một số đồng minh của y đang cố gắng viết lại ngày 6 tháng 1 như một cuộc dạo chơi buổi chiều, Trump không làm như thế. Trước một vụ án hình sự có thể xảy ra ở New York, Trump đã hét lên dọa rằng sẽ có "chết chóc và sự hủy diệt" theo sau bất kỳ bản cáo trạng nào."

.

Viết rằng "Trump không thay đổi một chút nào", họ đưa ra trường hợp rằng mọi việc Trump làm, đều làm cho chính Trump: "Hết lần này đến lần khác, những phản ứng của Trump là không có chủ ý, mang tính chỉ dẫn và tự chuốc lấy thất bại. Và đừng vội tin khi Trump nói rằng Trump 'chiến đấu vì bạn'. Nếu bạn thực sự 'trỗi dậy' và bị bắt, Trump sẽ bỏ rơi bạn, giống như Trump đã quăng bỏ các đồng minh không còn hữu dụng với Trump nữa. Trump không làm gì cho những người theo lời Trump đi bạo loạn 6/1/2021 và bị kêu án tù. Trump không giúp tiền cho các ứng cử viên Cộng Hòa mà Trump nói là ủng hộ trong bầu cử giưa kỳ, trong khi Trump gài bom phá Cộng Hòa."

.

Báo NYP viết: "Trump không mang lại cho bất kỳ ai ngoài bản thân Trump một tương lai tốt đẹp hơn. TRump ra ngoài để trả thù. Khi Trump tranh cử vào năm 2016, Trump là một thực thể vô danh. Những người độc lập đã nắm lấy cơ hội, muốn thoát khỏi guồng máy chính trị trì trệ mà đã tìm cách hỗ trợ cho Hillary Clinton. Nhưng Trump không còn là một bí ẩn nữa... Hoàng đế cởi truồng rồi. Có lẽ bạn không bận tâm. Nhưng có rất nhiều cử tri trung dung đã bận tâm rồi [để rời bỏ Trump]. Bạn muốn một nhà lãnh đạo sẽ chiến đấu cho bạn? Thế thì, bạn phải chọn một người thực sự có thể đắc cử. Đảng Cộng hòa không thể từ bỏ cơ hội của họ vào năm 2024."

.

---- Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine "trước cả khi tôi đến Phòng Bầu dục Bạch Ốc" sau khi tái đắc cử tổng thống vào năm 2024. Trump nói với những người ủng hộ tại một cuộc biểu tình ở Texas: "Ngay sau khi tôi đắc cử tổng thống, tôi sẽ có cuộc thương lượng dàn xếp cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ổn định xong." Trump lặp lại ý kiến rằng chiến tranh "sẽ không bao giờ xảy ra" nếu Trump ở Bạch Ốc vào thời điểm đó.

.

Trump nói rằng ông có mối quan hệ tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông "thậm chí chưa bao giờ đề cập đến" việc xâm lược Ukraine trong nhiệm kỳ của Trump. Ông suy đoán rằng ban đầu Putin "muốn lấy một phần" của Ukraine nhưng bây giờ "có vẻ như cuối cùng Putin sẽ chiếm được toàn bộ." Trump thề sẽ "ngăn chặn Thế chiến III mà chúng ta đang hướng tới."

.

---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói trong cuộc vận động tranh cử đầu tiên vào năm 2024 rằng "Châu Âu gần như tồi tệ y như Trung Quốc về mặt thương mại", đồng thời nói thêm rằng Liên Âu "xé toạc chúng ta giống như mọi người." Ông cũng cho rằng Canada đang lợi dụng Mỹ và Tổng thống Joe Biden đã thực hiện một thỏa thuận thương mại bất lợi với Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

.

Trump tuyên bố ông có "mối quan hệ tuyệt vời với Trung Quốc" trong thời gian tại vị. Ông nói: “Chúng tôi áp đặt các mức thuế khổng lồ, chúng tôi đã lấy hàng trăm, hàng trăm tỷ đô la ra khỏi Trung Quốc. Vấn đề không phải là Trung Quốc, vấn đề là những người ngu ngốc phải đối phó với Trung Quốc", Trump ám chỉ Biden và các dân cử đảng Dân chủ. Trump gọi Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "những người rất thông minh" sau cuộc gặp của họ vào tuần này tại Moscow.

.

.

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm Chủ nhật cho biết họ được tin rằng Nga trong tháng 3 đã phóng ít nhất 71 phi cơ không người lái Shahed do Iran sản xuất nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Các cuộc tấn công này diễn ra sau 2 tuần tạm dừng các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái (UAV) hồi cuối tháng 2/2023. Ngoài ra, có vẻ như Nga đang phóng các UAV từ hai trục, từ Krasnodar Krai của Nga ở phía đông và từ Bryansk Oblast ở phía đông bắc.

.

"Như thế cho phép Nga linh hoạt nhắm mục tiêu vào một khu vực rộng lớn của Ukraine và giảm thời gian bay tới các mục tiêu ở phía bắc Ukraine", Bộ này tuyên bố, đồng thời lưu ý rằng cũng có khả năng các cuộc tấn công này nhằm kéo căng hệ thống phòng không của Ukraine, buộc họ phải phòng thủ, chống lại nhiều hướng tấn công.

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật nói với truyền hình nhà nước Russia-1 rằng mục tiêu của quân Nga là phá hủy các thiết bị quân sự của Quân Lực Ukraine ngay cả ở ngoại ô khu vực chiến sự. Tuy nhiên, ông thú nhận rằng điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được vì thiết bị quân sự của Ukraine thường được vận chuyển bí mật vào ban đêm nên rất khó xác định vị trí.

.

---- Putin hôm Chủ nhật bày tỏ lo ngại về sự hình thành một trục mới giữa các cường quốc phương Tây mà ông ví như liên minh giữa Đức và Nhật Bản trong Thế chiến II. Nói trên Russia-1, Putin đã chỉ ra khái niệm chiến lược mới do NATO phát triển vào năm 2022, bao gồm các kế hoạch phát triển quan hệ với các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, như một bằng chứng về điều này.

.

---- Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov hôm Chủ nhật đã nói về tuyên bố của Putin rằng Nga dự định đặt vũ khí nguyên tử chiến thuật ở Belarus, như thế là Nga đang giữ Belarus như một "con tin nguyên tử", ngụ ý rằng việc Nga bố trí những vũ khí như vậy là một hành động chiến lược nhằm kiểm soát Belarus. Nhưng, Danilov phân tích rằng điều đó có thể dẫn đến bất ổn nội bộ trong Belarus và làm gia tăng nhận thức tiêu cực về Nga và Putin trong xã hội Belarus.

.

---- Các số liệu do Ukraine công bố hôm Chủ nhật cho thấy thêm 660 quân nhân Nga đã chết hôm thứ Bảy. Có nghĩa là hơn 170.550 quân nhân Nga đã chết kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2/2022. Nga bị cho là đã mất ít nhất 15 xe tăng, 15 xe bọc thép bảo vệ, 8 hệ thống pháo, 2 bệ phóng hỏa tiễn, 1 hệ thống tác chiến phòng không, 2 phi cơ không người lái, 3 xe tải và xe chở dầu cùng 3 đơn vị thiết bị đặc biệt trong 24 giờ qua.

.

---- Kinh hoàng trước tham vọng đế quốc của Nga, 4 nước liên minh Không quân. Lực lượng không quân của 4 nước Bắc Âu đã đồng ý vận hành phi đội khoảng 250 máy bay chiến đấu của họ như một lực lượng tổng hợp, hy vọng sẽ ngăn chặn Nga bằng cách hợp lực. Các Tư lệnh không quân của Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Đan Mạch cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã ký một lá thư về ý định thành lập một lực lượng phòng không Bắc Âu thống nhất, Reuters đưa tin.

.

"Mục tiêu cuối cùng là có thể hoạt động trơn tru cùng nhau như một lực lượng bằng cách phát triển một khái niệm Bắc Âu cho các hoạt động không quân chung dựa trên phương pháp đã biết của NATO", theo không quân Đan Mạch cho biết trong một tuyên bố, theo Bloomberg.

.

"Không quân liên hợp của chúng tôi có thể được so sánh với một quốc gia châu Âu rộng lớn", theo Tư lệnh không quân Đan Mạch, Thiếu tướng Jan Dam, nói với Reuters. Ông cho biết hợp lực nhằm đáp trả việc Nga xâm lược Ukraine vào năm ngoái. Cuộc xâm lược cũng khiến Thụy Điển và Phần Lan tìm cách gia nhập NATO, một liên minh đã bao gồm Đan Mạch và Na Uy.

.

Na Uy, Đan Mạch và Phần Lan đều cam kết sử dụng máy bay phản lực F-35, loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của phương Tây. Na Uy đã vận hành một số, trong khi Phần Lan và Đan Mạch sẽ nhận được chúng trong những năm tới. Thụy Điển có mẫu máy bay chiến đấu riêng, Gripen C và D, với các máy bay Gripen E được hiện đại hóa theo đơn đặt hàng.

.

Tư lệnh Không quân NATO, Tướng James Hecker cũng có mặt tại lễ ký bức thư chung 4 nước tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức. Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022, bất ngờ trước cuộc xâm lược Ukraine của Nga, đã chấm dứt lập trường "không liên kết" kéo dài hàng thập niên của họ.

.

Đơn xin vào NATO của họ đã bị Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary ghìm lại. Một trong nhiều lý do được Tổng thống Nga Vladimir Putin viện dẫn để biện minh cho cuộc xâm lược Ukraine của ông là sự mở rộng của NATO kể từ Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã dẫn đến việc mở rộng liên minh hơn nữa, đồng thời tăng cường hợp tác và chi tiêu quốc phòng của các thành viên NATO.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hàng ngày lnói rằng việc đánh bại Nga toàn diện là cần thiết để đảm bảo "sự đảm bảo đáng tin cậy trước các cuộc xâm lược và khủng hoảng mới trên toàn cầu. Nga phải thua trên chiến trường, trong kinh tế, trong quan hệ quốc tế và trong nỗ lực thay thế sự thật lịch sử bằng một số huyền thoại đế quốc."

.

Zelensky cũng nhấn mạnh việc tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine và hỗ trợ quốc tế, lưu ý đến các gói hỗ trợ quốc phòng mới từ Hoa Kỳ, Litva, Phần Lan và Đức. Ông tiếp tục chỉ ra những thỏa thuận mà Ukraine gần đây đã đạt được với Nhật Bản và việc Kiev đã nhận được 1,5 tỷ euro hỗ trợ tài chính vĩ mô từ Liên Âu..

.

---- Ibrahim Kalin, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nói Ankara sẵn sàng xem xét các đề xuất của Trung Quốc về một giải pháp ở Ukraine và sẵn sàng ủng hộ bất kỳ đề xuất nào nếu nó có thể làm cơ sở cho các cuộc đàm phán. Ông nói, theo TASS: "Trung Quốc đã đưa ra các sáng kiến cần được xem xét kỹ lưỡng." Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào tháng 2 đã công bố một tài liệu lập trường kêu gọi đàm phán hòa bình, đồng thời xin tất cả các bên ngăn chặn leo thang nguyên tử. Kế hoạch 12 điểm đã bị Kiev bác bỏ vì không đòi Nga rút quân.

----myr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với tờ Yomiuri của Nhật Bản phát hành hôm thứ Bảy cho biết chính phủ Kiev vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào từ Trung Quốc về việc hòa giải để chấm dứt xung đột Ukraine. Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền và tính không thể chia cắt của mọi lãnh thổ, điều mà tờ báo giải thích là từ chối lời đề nghị hòa bình của Trung Quốc: “Chúng tôi chưa nhận được lời đề nghị hòa giải hay gặp gỡ (với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình).”---cho biết Nga có kế hoạch bố trí vũ khí nguyên tử chiến thuật ở Belarus, theo thông tấn Nga TASS hôm thứ Bảy. Putin nói rằng Nga đã đồng ý về vấn đề này với chính phủ Belarus và việc triển khai vũ khí như vậy sẽ không vi phạm các thỏa thuận không phổ biến vũ khí nguyên tử. Putin nói: "Không có gì bất thường ở đây cả. Mỹ đã làm điều này trong nhiều thập niên. Họ từ lâu đã đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của các đồng minh."----wiecki hôm thứ Bảy nói Ba Lan thất vọng khi Liên Âu giảm ham muốn đối với các biện pháp trừng phạt mới chống Nga. Ông nói rằng Ba Lan đang đóng vai trò hàng đầu trong việc thúc đẩy các lệnh trừng phạt mới và chỉ ra những kẽ hở mà Nga sử dụng để lách các lệnh trừng phạt hiện có. Liên Âu đã đưa ra gói trừng phạt mới, đợt thứ 10, đối với Moscow vào tháng 2, mở rộng các hạn chế xuất nhập cảng và cá nhân. Khối ước tính gói mới này trị giá 11,4 tỷ euro.----ần các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-1 và Nord Stream-2 vài ngày trước khi chúng bị phá hủy bởi các vụ nổ, theo báo t-online của Đức đưa tin vào ngày 25/3/2023, cho thấy rằng các tàu này có thể chịu trách nhiệm cho việc cài đặt các thiết bị nổ trên các đường ống. Báo này đã phân tích dữ liệu công khai và hình ảnh vệ tinh để theo dõi chuyển động của hạm đội Nga trong những ngày trước vụ nổ, bổ sung thêm chi tiết mới cho cuộc điều tra đang diễn ra.Bản tin tiết lộ rằng một tuần trước khi xảy ra vụ nổ, vào ngày 19/9/2022, Hạm đội Baltic của Hải quân Nga đã bắt đầu các cuộc diễn tập quy mô lớn có thể dùng làm bình phong cho các hoạt động bí mật. Đặc biệt, người nhái tác chiến của đơn vị Biệt kích 313 của Nga từ căn cứ Baltiysk ở Kaliningrad đã tham gia vào cuộc diễn tập. Theo báo này, đó là những chiến binh người nhái ưu tú có kỹ năng trong các hoạt động phá hoại và lật đổ dưới nước.

Trong những ngày tiếp theo, các tàu lớn đáng ngờ đã tắt thiết bị theo dõi chỉ xuất hiện trong khu vực xảy ra vụ nổ vài ngày trước khi chúng bị phát hiện, theo dữ liệu từ công ty giám sát dữ liệu vệ tinh SpaceKnow.

.

---- Một công dân Ba Lan từng là Đại đội trường trong Quân đoàn Quốc tế đã tử trận trong khi giao chiến chống Nga ở Ukraine, theo lời Bộ trưởng Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Ba Lan Michał Dworczyk viết trên Twitter vào ngày 24/3/2023. Nhà báo Mateusz Lachowski cho biết chiến binh Ba Lan, còn có tên là Michał, đã chiến đấu chống Nga kể từ tháng 4/2022.

.

Lachowski viết: “Hôm nay Michał, đại đội trưởng của Quân đoàn Quốc tế, đã tử trận. Thật vinh dự khi được biết anh. Anh đã chiến đấu chống Nga kể từ tháng 4/2022. Anh đã chiến đấu vì tự do của Ukraine và an ninh của Ba Lan – anh đã nói về điều đó rất nhiều lần.”

.

----- Gần 40% người Ukraine có người thân hoặc người quen bị thương hoặc chết trong chiến tranh, theo kết quả của một cuộc thăm dò do viện nghiên cứu Razumkov Centre thực hiện từ ngày 22/2/2023 đến ngày 1 tháng 3/2023.

.

Tổng cộng có 37% số người được hỏi trả lời “có” cho câu hỏi “Bạn có người thân hoặc người quen thân (quân nhân hoặc dân sự) đã chết hoặc bị thương do các hoạt động quân sự hoặc pháo kích sau ngày 24 tháng 2 năm 2022 không?”

.

Trong khi 28% số người được hỏi khác có người thân hoặc thành viên gia đình đã rời khỏi Ukraine sau ngày 24 tháng 2 năm 2022 và vẫn còn ở hải ngoại vào thời điểm khảo sát.

.

---- Thủ tướng Fumio Kishida đã từ chối gặp cựu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Kong Xuanyou trước khi ông rời đi vào cuối tháng 2, theo nhiều nguồn tin đã xác nhận, trong một hành động bất thường cho thấy mức độ căng thẳng trong quan hệ song phương. Nhiều người tiền nhiệm của Kong đã gặp các thủ tướng Nhật Bản để chào tạm biệt, nhưng Kishida đã phá vỡ thông lệ này do tâm lý của công chúng đang xấu đi trong bối cảnh các tàu Trung Quốc liên tục đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát và các chuyến bay trước đây của các khinh khí cầu do thám Trung Quốc bị nghi ngờ bay trên không phận Nhật Bản.

.

---- Cột đèn cũng vượt biên... Hai người di cư Cuba đã sử dụng một tàu lượn treo gắn động cơ (motorized hang glider) để bay khoảng 90 dặm từ hòn đảo Cuba do Cộng sản cai trị bay đến mũi Key West của Mỹ hôm thứ Bảy, theo lời các quan chức Florida. Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Monroe cho biết 2 người Cuba đã hạ cánh an toàn, và không bị thương tích gì, tại Phi trường Quốc tế Key West vào khoảng 10:30 sáng và được giao về Biên phòng Hoa Kỳ. Một quan chức Biên phòng đã công bố chuyến bay và đăng ảnh trong một tweet.

.



.

Bị tràn ngập bởi những người Cuba và những người di cư khác vào Mỹ qua biên giới Mexico và vào Florida bằng thuyền, chính quyền Biden vào đầu tháng 1 đã thực hiện một thay đổi chính sách: trước khi vượt biên vào Mỹ, họ phải liên lạc qua Internet xin giấy cam kết bảo trợ từ người thân hoặc người quen tại Hoa Kỳ. Những người đến Mỹ mà không có giấy cam kết bảo trợ từ thân nhân hay người quen ạti Mỹ sẽ có nguy cơ bị trục xuất.

.

---- Mọi người đang quay trở lại các hoạt động xã hội và giải trí trước đại dịch — ngay cả khi họ vẫn đang làm việc từ xa — theo một nghiên cứu mới đã phân tích các thành phố tốt nhất của Hoa Kỳ để làm việc, học tập, đi chơi và tận hưởng bản thân trong năm 2023.

.

Niche, một công ty phân tích dữ liệu, đã sử dụng dữ liệu Điều tra dân số, khảo sát và các nguồn thông tin khác để chia nhỏ các thành phố tốt nhất ở Hoa Kỳ, có tính đến chi phí sinh hoạt, an toàn, chất lượng trường học, cuộc sống về đêm, khả năng đi bộ, hoạt động ngoài trời, v.v. Nhóm 3 thành phố sinh động nhất trong năm 2023 là: Cambridge (Massachusetts), Arlington (Virginia), The Woodlands (Texas).

.

1. Cambridge, Massachusetts, nơi có khoảng 117.000 người. Thành phố, cũng là quê hương của Harvard, “mang đến cho cư dân cảm giác đô thị” với nhiều quán bar, nhà hàng, quán cà phê và công viên. Theo Niche, các trường công lập cũng rất xuất sắc.

.

2. Arlington, Virginia, đã tăng từ vị trí thứ tư vào năm 2022. Arlington là nơi có trị giá nhà trung bình: 755.800 đô la, cũn là nơi đã nhận được điểm cao nhất có thể khi nói đến các trường công lập, thân thiện với gia đình và cuộc sống về đêm.

.

3. The Woodlands, thuộc khu vực Houston của Texas, chiếm vị trí hàng đầu vào năm 2022 nhưng tụt xuống vị trí thứ ba vào năm 2023. Hầu hết mọi người sở hữu nhà ở tại The Woodlands, nơi “mang đến cho cư dân cảm giác ngoại ô đông đúc” và có nhiều nhà hàng cũng như công viên. Một người viết trong phần bình luận của bản nghiên cứu: “Những người mới đến luôn chỉ ra những cây xanh dư thừa và hỏi làm thế nào người dân địa phương chúng tôi có thể tìm thấy bất cứ thứ gì, nhưng tôi không có vấn đề gì với tất cả cây xanh vì thị trấn được tổ chức rất tốt.”

.

---- Niche, một trang dữ liệu chuyên về xếp hạng giáo dục, đã cân nhắc một số yếu tố, bao gồm kết quả học tập, sự đa dạng, khảo sát về phụ huynh/học sinh, thể thao, câu lạc bộ, v.v. để xác định thị trấn nào ở California có trường công lập tốt nhất trong năm 2023. Khi nói đến 10 thị trấn có các trường công lập xuất sắc hàng đầu ở California, khu vực quanh thành phố San Diego đã chiếm 3 vị trí hàng đầu, theo Niche nhận thấy:

.

1. Rancho Santa Fe (Khu vực San Diego)

2. Fairbanks Ranch (Khu vực San Diego)

3. Del Mar (Khu vực San Diego)

4. Los Altos Hills (Khu vực vịnh San Francisco)

5. Solana Beach (Khu vực San Diego)

6. La Cañada Flintridge (Khu vực Los Angeles)

7. Palos Verdes Estates (Khu vực Los Angeles)

8. Encinitas (Khu vực San Diego)

9. Moraga (Khu vực vịnh San Francisco)

10. Rolling Hills Estates (Khu vực Los Angeles)

.

---- Có 4 thành phố California đã bị xếp hạng vào nhóm thành phố thô lỗ nhất ở Hoa Kỳ. Trang web Business Insider đã đưa ra danh sách 50 thành phố thô lỗ nhất ở Hoa Kỳ. Trong đó 4 thành phố California đã lọt vào danh sách 25 thành phố hàng đầu.

.

1. Los Angeles, CA. Nơi này được xếp hạng là thành phố thô lỗ thứ 2 ở Mỹ! Khoảng 19,7% số người được khảo sát cảm thấy rằng Los Angeles là thành phố thô lỗ nhất ở Hoa Kỳ.

2. San Francisco, CA. Nơi này được xếp hạng thứ 10 trong danh sách thô lỗ nhất Hoa Kỳ. Trang web viết, "Theo một ý kiến trên tờ San Francisco Chronicle, những người đi xe đạp ở khu vực Sausalito là thành phần thô lỗ trong thành phố. Những người đi xe đạp ném những lời tục tĩu vào khách du lịch lái xe chậm, họ đạp xe nhanh hơn tốc độ cho phép và họ gây nguy hiểm cho trẻ em, những người uống cà phê và chó."

3. Sacramento, CA. Nơi này được xếp hạng là thành phố thô lỗ thứ 21 ở Mỹ. Trang này viết: "Hồi tháng 12/2022, Báo Sacramento Bee đã xuất bản một ý kiến của Marcos Breton, trong đó phác thảo cách một người có thể biết họ đến từ Sacramento hay không, và đó không phải là vì họ lịch sự."

4. San Diego, CA. Nơi này được xếp hạng là thành phố thô lỗ thứ 22 ở Mỹ.

.

---- Hơn 2 năm sau khi bạo loạn xông vào Điện Capitol của Hoa Kỳ, các công tố viên hiện đã truy tố hơn 1.000 người tham dự cuộc tấn công ngày 6/1/2021. Cuộc điều tra là một công việc khổng lồ, tất cả các Biện lý Hoa Kỳ đều tham gia, cũng như tất cả các chi nhánh FBI. Dĩ nhiên là tốn kém, trong ngân sách chính phủ trị giá 1,7 nghìn tỷ đô la thông qua hồi tháng 12/2022, trích riêng 2,6 tỷ đô la cho các Công tố Hoa Kỳ, một phần để hỗ trợ các hồ sơ truy tố 6/1.

.

Để đưa ra các lệnh truy tố, Bộ Tư pháp sàng lọc hàng núi bằng chứng. FBI nói họ đã xem xét gần 4 triệu files (tập tin điện toán), trong đó có 30.000 đoạn video. Các video bao gồm cảnh quay từ camera đeo trên người của cảnh sát, cảnh quay giám sát từ các tòa nhà, cũng như nhiều video trên điện thoại di động bị tịch thu và đăng trực tuyến.

.

Bộ Tư pháp nói rằng họ tin rằng có khoảng 2.000 người đã tham gia vào vụ tấn công. Nói cách khác, bộ thậm chí có thể chưa đi được nửa đường trong quá trình điều tra. Vậy thì 1.000 kẻ bạo loạn bị truy tố là ai? Các bị cáo - đến từ gần như tất cả 50 tiểu bang - hầu hết là đàn ông da trắng. Khoảng 15% bị cáo có kinh nghiệm trong quân đội hoặc cơ quan thực thi pháp luật. Trong khi đó, bối cảnh chung là, khoảng 7% dân số Hoa Kỳ là cựu quân nhân. Cảnh sát và sĩ quan cảnh sát tuần tra chiếm ít hơn 1% dân số.

.

Tổng quan về các trường hợp cho đến nay:

. Số người bị truy tố, tòa liên bang: 994 người.

. Số người bị truy tố, tòa thủ đô: 24.

. Số người đã nhận tội: 541.

. Số cá nhân đã xử có bồi thẩm đoàn hoặc xét xử không bồi thẩm (bench trials): 67.

. Số bị kết án về mọi tội danh: 42.

. Số người được tha bổng trên tất cả các tội danh: 1.

. Con số với các phán quyết hỗn hợp: 24.

. Số người bị tuyên án: 445.

. Tỷ lệ người bị tuyên án đã phải ngồi tù: 58.

. Bản án trung bình cho những người nhận thời gian ngồi tù, tính bằng ngày: 60.

. Phạm vi hình phạt tù: 7 ngày đến 10 năm.

. Số lượng hồ sơ truy tố hủy bỏ: 5 ờ tòa liên bang; 8 ở tòa thủ đô.

.

Thẩm phán Timothy Kelly, do Tổng thống Trump bổ nhiệm, nói khi tuyên án Tam Dinh Pham: "Những gì xảy ra ngày hôm đó, theo một số cách, là nghiêm trọng... một hành vi phạm tội có thể xảy ra, vì nó đe dọa đến việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình từ tổng thống này sang tổng thống khác. Thiệt hại đã gây ra vào ngày hôm đó là cả hữu hình và vô hình. Nếu không có những người như ông, sẽ không có đám đông cuồng nhiệt hôm đó."

.

---- Johnny Nguyễn, cựu kỹ thuật viên y tế của tổ chức y tế OU Physician, đang phải đối mặt với 4 tội danh quấy nhiễu tình dục sau khi bị cáo buộc chạm vào ngực các nữ bệnh nhân không thích hợp trong khi thực hiện đo máy điện tâm đồ. Nguyen và OU Health cũng đang bị 3 nữ nạn nhân kiện ra tòa án dân sự. Tin này dịch theo đài Kfor ở Oklahoma City.

.

Hồ sơ tòa án tiết lộ rằng vào năm 2021, cảnh sát của bệnh viện OU Health Science’s Center đã điều tra nhân viên Johnny Nguyễn của OU Physician. Có 3 phụ nữ kể rằng Ngueyn đã chạm vào ngực họ một cách không thích hợp khi đo máy điện tâm đồ. Một trong những nạn nhân kể rằng cô là nạn nhân 2 lần. Các cô cáo buộc Nguyễn đã buộc họ “cởi hết từ thắt lưng trở lên” mặc dù họ nói rằng đó là lần đầu tiên.

.

Jake Aldridge, luật sư cho nguyên đơn muốn thay đổi chính sách của OU Health, nói: “Nguyen bảo cô ta nằm trên bàn trong khoảng 10 phút, hoàn toàn lộ liễu." Một số cáo buộc rằng Nguyen sau đó đã chạm vào ngực của họ “một cách không thích hợp, bằng lòng bàn tay và vượt quá phạm vi của máy đo điện tâm đồ.”

.

Tuy nhiên, cả hai bên -- phía nguyên đơn và phía luật sư của Nguyen -- đều đồng ý rằng lẽ ra phải có một người thứ ba trong phòng chụp điện tâm đồ, điểm mấu chốt chính trong vụ kiện dân sự với OU Health. Và người thứ ba hiện diện nên là phụ nữ.

.

---- TIN VN. Xuất khẩu sắt thép sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng 512 lần, sang Mỹ giảm 47%. Theo VTC News. Tính riêng tháng 2, Việt Nam xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ 40.729 tấn sắt thép trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ ghi nhận 165 tấn. Điều này đồng nghĩa lượng xuất khẩu sắt thép sang thị trường này đã tăng gấp 246 lần. Tính chung 2 tháng đầu năm đạt 104.000 tấn, tăng 512 lần so với cùng kỳ. Nhưng trong 2 tháng đó, lượng xuất khẩu sắt thép các loại tập trung chủ yếu tại các thị trường ASEAN (539.000 tấn, giảm 4%), Mỹ (91.000 tấn, giảm 47%), Hàn Quốc (48.900 tấn, giảm 46%).

.

---- TIN VN. 97-98% doanh nghiệp Việt gặp hạn chế trong tiếp cận tài chính chính thức. Theo Báo Lao Động. TS.Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng CIEM chia sẻ với Lao Động về những giải pháp căn cơ để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững. Doanh nghiệp Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức không chỉ trong năm 2023 mà còn ở những năm tiếp theo. Hiện nay, khoảng 97-98% doanh nghiệp Việt Nam có quy mô vừa và nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ, gặp nhiều hạn chế trong tiếp cận tài chính chính thức.

.

---- HỎI 1: Họp kín song phương về Biển Đông, Philippines hỏi tội Trung Quốc?

.

ĐÁP 1: Theo báo Manila Times. Các nhà ngoại giao Philippines đã đối đầu với các quan chức Trung Quốc trong các cuộc đàm phán kín hôm thứ Sáu với một loạt các phản đối về hành vi hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông, bao gồm cả việc tàu TQ nhắm vào một tàu bảo vệ bờ biển Philippines bằng tia laser cấp độ quân sự, nhưng không đạt được giải pháp nào về các vấn đề này, theo một quan chức biết về cuộc họp nhưng yêu cầu giấu tên.

.

Tranh chấp lãnh thổ trên tuyến đường biển này từ lâu đã trở thành một điểm nóng tiềm ẩn ở châu Á và đã trở thành một mặt trận nhạy cảm trong cuộc cạnh tranh khu vực giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Mỹ không đưa ra yêu sách nào trong vùng biển tranh chấp nhưng đã thách thức các yêu sách rộng lớn của Bắc Kinh, bao gồm việc triển khai tàu chiến và phi cơ chiến đấu và liên tục cảnh báo rằng họ sẽ giúp bảo vệ Philippines - một đồng minh trong hiệp ước với Mỹ - nếu các lực lượng, tàu và máy bay của Philippines bị tấn công. Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền chồng nhau ở vùng biển nằm trên các mỏ dầu và khí đốt rộng lớn.

Chi tiết:

https://www.manilatimes.net/2023/03/26/podcasts/headlines-ph-china-diplomats-clash-in-talks-on-scs-mar-26-2023/1884385

.

----- HỎI 2: Phạt xe chạy quá tốc độ: 65% dân Canada muốn tiền phạt cao thấp sẽ tỷ lệ theo lương người lái xe bị phạt?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Có tới 2/3 người Canada được hỏi nói rằng họ sẽ ủng hộ một hệ thống gắn liền tiền phạt vì chạy quá tốc độ với thu nhập cá nhân của người vi phạm. Một cuộc thăm dò do Research Co. thực hiện cho thấy 65% người Canada ủng hộ cái được gọi là “hình phạt lũy tiến” đối với tiền phạt xe chạy quá tốc độ, một hệ thống đã được áp dụng ở Phần Lan và Thụy Sĩ.

.

Theo mô hình của Phần Lan, tiền phạt dựa trên thu nhập khả dụng của tài xế và mức độ tài xế chạy quá tốc độ cho phép. Tỷ lệ ủng hộ hệ thống như vậy cao nhất ở British Columbia và Quebec, với 7/10 người ủng hộ hệ thống này, trong khi 63% người dân Ontario ủng hộ “hình phạt lũy tiến”.

Chi tiết:

https://toronto.citynews.ca/2023/03/25/speeding-fines-income-poll/

.

.