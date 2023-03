Một cơn bão mạnh mang theo những cơn gió dữ dội, mưa và tuyết nhiều hơn đến California. Hai người đã chết hôm thứ Ba khi cơn bão tàn phá Vùng Vịnh San Francisco với những cơn gió mạnh và mưa lớn.

- Trump chửi mắng Biện Lý Bragg là đồ súc vật, không còn hệ thống luật pháp ở Mỹ, vì luật pháp Mỹ còn tệ hơn Nga và TQ.

- 46% dân Mỹ nói nên truy tố Trump, 34% nói không nên truy tố Trump.

- Đại bồi thẩm đoàn Manhattan có thể họp vào Thứ Năm 23/3/2023 về lệnh truy tố Trump

- Cô bạn giường chiếu của Trump là Stormy Daniels nộp hồ sơ phone năm xưa: sẽ hại cho bạn tình cũ [Trump]

- Evan Corcoran (luật sư của Trump) vì đích thân ra lệnh viết bản văn khai man về giấu hồ sơ mật, buộc ra khai ở đại bồi thẩm đoàn vào Thứ Sáu 24/3.

- Stuart Stephens (cố vấn chính trị kỳ cựu của Cộng hòa): Cộng Hòa đừng trách ai, chỉ vì đã bầu lên 1 tên tội phạm hình sự năm 2016.

- Thống đốc Ron DeSantis [tuần trước nói cuộc chiến Ukraine là tranh chấp lãnh thổ, Mỹ đừng nên giúp] bây giờ thanh minh: Putin là tội phạm chiến tranh, xâm lược Ukraine.

- Hoàng tử William tới Ba Lan, gặp chiến binh Anh và Ba Lan ở biên giới Ba Lan & Ukraine.

- Phần Lan xem xét giao Ukraine phi cơ chiến đấu F/A-18 Hornet với hợp tác quốc tế.

- Tập đoàn quân đánh thuê Wagner kiệt sức, tạm dừng tấn công Bakhmut. Quân Ukraine chuẩn bị phản công.

- Zelensky thăm Kherson sau khi thăm ngoại ô Bakhmut.

- Liên Âu: Nga phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine một lần nữa vì bắn vào trường học và nhà dân ở Zaporizhzhia.

- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Ukraine sẽ sản xuất vũ khí nguyên tử khi gia nhập NATO.

- Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức điều trần công khai về “Giám sát, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của hỗ trợ Ukraine”

- Tin tặc Nga quậy chính phủ Ý, lên án việc Ý huấn luyện lính Ukraine vận hành hệ thống phòng không SAMP-T

- Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: đe dọa cuộc chiến nguyên tử đã gia tăng.

- Đức: đã sửa các dàn pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 để tặng Slovakia và Slovakia sẽ giao Ukraine các khẩu pháo này.

- Ngoại trưởng Mỹ: hỗ trợ chính trị và vật chất của TQ cho Nga là đi ngược lại lợi ích của Mỹ.

- Bộ Quốc phòng Mỹ lên chiến lược sản xuất sinh học vì an ninh quốc gia và cạnh tranh kinh tế.

- Phi công trưởng 1 chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines ngất xỉu, 1 phi công hãng khác vào giúp phi công phụ hạ cánh.

- Mỹ: tàu chiến Mỹ đi gần Hoàng Sa, không hề bị tàu chiến TQ ra đuổi như tuyên truyền.

- Biden dự kiến mở rộng liên minh 3 nước AUKUS (Úc, Anh, Mỹ) tới nhiều nước ở châu Á-Thái Bình Dương.

- TQ kêu gọi Mỹ gỡ rào thương mại đối với sản phẩm TQ "càng sớm càng tốt", vì rào thuế quan cũng hại cho kinh tế Mỹ.

- LHQ: 26% dân số thế giới không có nước uống an toàn và 46% không đủ điều kiện vệ sinh cơ bản.

- Moderna: vaccine COVID-19 sẽ tính giá 130 đô/mũi, tăng 400%.

- Vũ khí chống biểu tình: Hơn 119.000 người bị thương do hơi cay toàn cầu kể từ 2015 và khoảng 2.000 người bị thương do đạn "kém sát thương"

- Florida: Thống đốc Ron DeSantis cấm dạy trong các lớp K-12 (mẫu giáo tới 12) về xu hướng tính dục và căn cước giới tính

- Công ty Walt Disney tháng này sẽ cắt giảm 7.000 người, để giảm chi phí 5,5 tỷ đô la.

- Denver: 1 học sinh bắn 2 giám thị 1 trường trung học bị thương rồi tẩu thoát, sau đó tay súng đã chết cách xa 50 dặm

- Califronia: bão, mưa, giông, làm ngập lụt, nhà sập, cây ngã, chết 2 người.

- Bắc California: Joe Nguyễn sẽ rời chức Hiệu trưởng Pleasanton Middle School từ ngày 30/6/2023.

- Quận Cam: 3 học sinh gốc Việt làm 1 ứng dụng (app) giúp học tập, sẽ ra trước Quốc hội vào tháng 4/2023.

- TIN RFA. Canada xét đơn tố cáo Chính phủ Việt Nam vi phạm quy định về lao động của CPTPP.

- TIN VN. TP.SG trong 3 tháng đầu: 11.324 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 20% so cùng kỳ 2022.

- TIN VN. Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng rưỡi đạt gần 123 tỷ USD, giảm 13%.

- HỎI 1: Trong 137 quốc gia toàn cầu, tính điểm hạnh phúc nhất, Việt Nam hạng mấy? ĐÁP 1: VN là nước hạnh phúc thứ 65 toàn cầu.

- HỎI 2: Để giảm cơ nguy bệnh tim: nên ăn nhiều hạt? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-23/3/2023) ---- Y hệt như trong phim... Khi phi công trưởng của một chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines bị “mất khả năng” hôm thứ Tư, một phi công của một hãng hàng không khác đã tình nguyện vào phòng lái và giúp một phi công khác của Southwest Airlines hạ cánh máy bay. Chuyến bay từ Las Vegas đến Columbus, Ohio, đã gặp nguy hiểm khi phi công trưởng "cần được chăm sóc y tế", theo một phát ngôn viên của Southwest nói với NBC News. Các bản ghi âm giao thông vô tuyến được ghi lại lời một người nào đó nói rằng phi công trưởng cảm thấy đau bụng trước khi anh ta “ngất xỉu hoặc mất khả năng” khoảng năm phút sau đó.

Người phát ngôn của Southwest cho biết một phi công được chứng nhận từ một hãng hàng không khác tình cờ có mặt trên chuyến bay và phi công này đã vào giúp liên lạc vô tuyến trong khi một phi công Southwest khác hạ cánh máy bay an toàn. “Chúng tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ và giúp đỡ của họ,” người phát ngôn nói thêm.

---- Shu Jueting, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, hôm thứ Năm kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ rào thương mại đối với việc nhập các sản phẩm TQ "càng sớm càng tốt", và thêm rằng thuế quan cũng gây hại cho chính kinh tế Mỹ. Bà nói: "Các biện pháp thuế quan 301 của Hoa Kỳ là chủ nghĩa đơn phương điển hình và các hoạt động bảo hộ thương mại, đã cản trở nghiêm trọng sự phát triển bình thường của thương mại song phương TQ-Mỹ và làm suy yếu sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu", và nói rằng Thế giới Tổ chức Thương mại cũng nói những hạn chế này của Hoa Kỳ đã vi phạm các quy định về thương mại.

Trong một báo cáo công bố hồi tuần trước, US International Trade Commission (Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ) tiết lộ rằng mức thuế 301 đã giảm 13% tổng lượng nhập cảng từ TQ, cắt giảm 72,3% lượng nhập cảng chất bán dẫn, đổi lại làm tăng giá chip lên 4,1% tại Hoa Kỳ.

----- Biển Đông dậy sóng... Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc rằng tàu chiến TQ đã xua đuổi một tàu khu trục hỏa tiễn hành trình của Mỹ ra khỏi khu vực quanh các đảo tranh chấp ở Biển Đông [của VN]. Trả lời AP, Trung úy Luka Bakic thuộc Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ gọi tuyên bố của TQ là "sai sự thật", nói rằng chiến hạm USS Milius của Mỹ đang hoạt động thường lệ, không bị buộc rời đi, và: “Mỹ sẽ tiếp tục bay, đi tàu và hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”. Ông không trả lời các khẳng định của TQ rằng con tàu đang ở ngay gần quần đảo Hoàng Sa [mà TQ đã chiếm của VN], nơi cũng được Đài Loan và VNtuyên bố chủ quyền.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẵn sàng mở rộng liên minh 3 nước AUKUS (Úc, Anh, Mỹ) tới nhiều quốc gia hơn, theo tin Semafor hôm thứ Năm. Biden không đưa thêm các quốc gia vào dự án đóng tàu ngầm của nhóm, mà muốn đưa thẳng vào giai đoạn 2 của quan hệ đối tác, có tên là

Pillar II (Trụ cột II). Một viên chức giải thích rằng kế hoạch sẽ kết nối các đồng minh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Châu Âu-Đại Tây Dương, tuy chưa nêu tên các nước cụ thể, nhưng sẽ đưa ra một thế giới hợp tác với nhiều nước khác trong Pillar II. Đầu tháng này, Nga bày tỏ quan ngại về AUKUS, nói đây là một tổ chức y hệt Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) đe dọa sự ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

---- Có tới 46% công dân Hoa Kỳ nghĩ rằng cựu Tổng thống Donald Trump nên bị truy tố trong vụ chi tiền bịt miệng bạn tình cũ năm 2016, theo thăm dò của Economist và YouGov. Nhưng 34% số người được hỏi nói rằng không nên truy tố Trump, và 20% không chắc chắn. Bản thân Trump cho biết ông hy vọng sẽ bị truy tố.

Có tới 45% số người được hỏi có quan điểm thuận lợi về Tổng thống Joe Biden, với 51% có quan điểm không thuận lợi. Trong khi đó, 42% ủng hộ Trump, so với 54% không ủng hộ.

Chỉ 25% muốn Biden tái tranh cử tổng thống vào năm 2024, và 32% muốn Trump tranh cử. Cuộc thăm dò bao gồm 1500 công dân từ 18 tuổi trở lên và có sai số là 3,3%.

---- Cô bạn giường chiếu của Trump là Stormy Daniels lại lên tiếng: cô nói hồ sơ điện thoại của cô “sẽ làm tổn thương” Trump sau khi cô giao chúng cho luật sư của cô hôm thứ Tư 22/3/2023. Cô là trung tâm của một bản cáo trạng hình sự có thể xảy ra nhằm vào Trump về khoản tiền năm 2016 từ Trump chi cho cô qua Michael Cohen (luật sư của Trump lúc đó) để cô không kể ra sẽ làm hại cuộc ứng cử Tổng Thống 2016 của Trump.

Hôm thứ Tư, một người dùng Twitter đã hỏi Daniels - tên thật cô à Stephanie Clifford - liệu cô có “vẫn cười không”. Họ viết: “Có vẻ như cô đã ngừng tweet một cách ám ảnh về Trump nhưng tôi chắc chắn rằng cô đang có tiếng cười cuối cùng”.

Cô Daniels trả lời: “Tôi chắc chắn tôi sẽ [cười]. Hôm nay tôi đã giao hồ sơ điện thoại cho luật sư của tôi (họ sẽ đau đấy!) và lên kế hoạch cho các hoạt động trong kỳ nghỉ xuân với con tôi. Đó là một ngày tuyệt vời." Dự kiến đại bồi thẩm đoàn điều tra các cáo buộc liên quan đến Trump và cô Daniels sẽ họp lại vào hôm nay, Thứ Năm.

---- Hôm nay Thứ Năm, Trump tăng cường độ chửi mắng Biện Lý Manhattan, thậm chí nói Biện lý này là 1 con súc vật, và nói hệ thống luật pháp Mỹ tệ hơn luật pháp của Nga và Trung Quốc. Trump đã gấp đôi lời chỉ trích đối với luật sư cũ Michael Cohen cùng với Biện lý Alvin Bragg, người có thể truy tố Trump về các khoản tiền bịt miệng cô Stormy Daniels trong khi Trump vận động tranh cử 2016.

Trump viết trên mạng Truth Social sáng thứ Năm: “Tại sao Bragg không bỏ vụ này? Mọi người đều nói không có tội phạm ở đây. Tôi chẳng làm gì sai cả... Tất cả đều được tạo nên bởi một tên điên [ám chỉ Cohen] bị kết án không có uy tín, người luôn bị các chuyên gia có uy tín cao tranh cãi. Bragg từ chối dừng lại mặc dù có nhiều bằng chứng ngược lại. Y là một con súc vật được Soros hậu thuẫn, không quan tâm đúng sai cho dù có bao nhiêu người bị tổn thương. Không có hệ thống luật pháp ở đây, đây là Gestapo, đây là Nga và Trung Quốc, nhưng tệ hơn. Đáng hổ thẹn!” (ghi chú: không thấy Trump nói ý định dọn nhà sang Moscow hay Bắc Kinh, hay Hà Nội...)

---- Thế là thanh minh thanh nga để kiếm phiếu. Thống đốc Ron DeSantis bây giờ nói lại về những nhận xét gây tranh cãi của ông khi nói với người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson về cuộc chiến Nga-Ukraine hồi tuần trước, lúc đó ông nói Mỹ không nên hỗ trợ Ukraine vì đó là cuộc chiến tranh giành lãnh thổ của 2 nước, đặc biệt trong khi dân Mỹ thê thảm vì lạm phát và lúc đó đã bị nhiều dân cử Cộng Hòa phản đối.

Bây giờ DeSantis nói với Piers Morgan thì có vẻ hơi khác một chút, theo báo New York Times đưa tin. Về Tổng thống Nga Vladimir Putin, người mà DeSantis đã không đề cập đến trong nhận xét của mình với Carlson trước đó, DeSantis nói với Morgan: "Tôi nghĩ Putin là tội phạm chiến tranh, Putin về cơ bản là một trạm xăng với một loạt vũ khí hạt nhân. Tôi nghĩ rằng Putin phải chịu trách nhiệm."

DeSantis thanh minh về chữ "tranh chấp lãnh thổ" rằng bình luận "tranh chấp lãnh thổ" của ông trên Fox New đã bị "mô tả sai. Rõ ràng là Nga đã xâm lược Ukraine vào năm 2022. Điều đó là sai. Họ đã xâm chiếm Crimea và chiếm lấy Crimea năm 2014 - điều đó là sai. Tôi nghĩ [người Ukraine] có quyền đối với lãnh thổ đó. Nếu tôi có thể búng tay, tôi sẽ trả lại cho Ukraine 100%. Nhưng thực tế là sự tham gia của Mỹ trong điều kiện leo thang với nhiều vũ khí hơn, và chắc chắn với bộ binh [Mỹ] mà tôi nghĩ sẽ là một sai lầm." (DeSantis chụp mũ Biden: thực tế, Biden nói rõ sẽ không đưa lính Mỹ vào Ukraine.)

---- Đại bồi thẩm đoàn -- trong khi đánh giá các bằng chứng xem có nên truy tố Trump hay không về việc Trump trả tiền để bịt miệng nữ diễn viên Stormy Daniels trong khi vận động tranh cử Tổng Thống 2016 -- nghỉ hôm Thứ Tư và có thể họp vào Thứ Năm 23/3/2023. Như thế, sớm nhất để ra lệnh truy tố Trump sẽ là Thứ Năm, và có thể trễ hơn. Theo báo Politico, "đại bồi thẩm đoàn đã được yêu cầu ở nhà hôm Thứ Tư... Họ đang ở chế độ chờ cho ngày Thứ Năm." Cô Stormy Daniels đã từng nói cô đã dan díu sex với Trump hồi năm 2006.

---- Luật sư của Trump cũng lãnh búa vì đích thân ra lệnh viết bản văn khai gian. Evan Corcoran (luật sư của Donald Trump) là người bị cáo buộc đã chỉ đạo một luật sư khác của Trump soạn thảo tuyên bố sai sự thật, tuyên bố rằng tất cả các tài liệu mật và nhạy cảm đã được trả lại Văn khố Quốc gia [trong khi lúc đó Trump còn giấu nhiều hồ sơ mật ở Mar-a-Lago], bây giờ Corcoran phải ra khai trước đại bồi thẩm đoàn và phải bàn giao các tài liệu và hồ sơ cho Công tố đặc biệt Jack Smith.

Trump đã kháng cáo quyết định của Thẩm phán Hoa Kỳ Beryl Howell ra lệnh cho Corcoran ra làm chứng và giao nộp các tài liệu, bao gồm cả các ghi chú viết tay. Tòa kháng án đã bác bỏ kháng cáo của Trump. Do vậy, Corcoran sẽ làm khai trước đại bồi thẩm đoàn vào thứ Sáu 24/3/2023, theo CNN đưa tin.

Brandon Van Grack (cựu quan chức hàng đầu của Bộ Tư Pháp) nói rằng "Công tố Đặc biệt [Smith] sắp có quyền tiếp cận bằng chứng quan trọng nhất trong vụ án. Sẽ có thể cho phép Bộ Tư Pháp đưa ra quyết định truy tố Trump mà không bị chậm trễ nhiều." Ông không định nghĩa "không chậm trễ nhiều" nghĩa là gì theo ngày, tuần hoặc tháng.

Van Grack đã phục vụ tại Bộ Tư pháp Chính trong mười một năm, bao gồm cả vai trò là công tố viên chính trong cuộc điều tra về Nga của Luật sư Đặc biệt Robert Mueller, và sau đó, với tư cách là Trưởng Đơn vị Đạo luật Đăng ký Đại lý Nước ngoài (FARA) của DOJ.

"Thông báo từ hội đồng gồm ba thẩm phán tại tòa phúc thẩm - chưa đầy một ngày sau khi Trump tìm cách tạm dừng lời khai của Corcoran - tiếp thêm động lực cho cuộc điều tra của luật sư đặc biệt khi nó tìm cách bảo đảm bằng chứng có thể tạo ra hoặc phá vỡ một vụ án hình sự liên bang chống lại Trump," CNN giải thích. "Bộ Tư pháp đã lập luận thành công trước tòa rằng các công tố viên có đủ bằng chứng cho thấy sự tương tác của Trump với luật sư là một phần của tội ác có thể xảy ra mà họ có thể xâm phạm tính bảo mật của các cuộc trò chuyện giữa hai người."

---- Stuart Stephens (cố vấn chính trị kỳ cựu của Đảng Cộng hòa, tác giả và cố vấn cấp cao của Dự án Lincoln) đã xuất hiện trên giờ Alex Wagner Tonight của đài MSNBC vào tối thứ Ba và giải thích về tại sao Cộng Hòa phải gánh chịu những vết sẹo từ những khó khăn pháp lý của Trump.

Wagner vừa xem xét xong một cuộc thăm dò của NBC News cho thấy 1/3 cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa đang chọn trung thành với Trump hơn là trung thành với đảng. Cô tự hỏi liệu cuộc khảo sát có chỉ ra rằng Cộng Hòa đang "phạm sai lầm khi cho rằng bảo vệ Trump là lựa chọn duy nhất của Cộng Hòa hay không?"

Stephens đã giải thích: "Bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng cuộc thăm dò đó có một chút sai lệch vì đảng Cộng hòa đã trở thành Donald Trump. Vì vậy, nó, nó không thực sự có nhiều sự lựa chọn. Không có phong trào chống Trump ở bất kỳ quy mô nào trong đảng Cộng hòa. Chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu bạn phản đối Trump? Bạn là, [giả sử] bạn là Liz Cheney. Họ liền quăng bỏ một Cheney ra khỏi đảng. Hãy nhìn xem, tôi, đây là nơi mà Đảng Cộng hòa đã kết thúc. Nó bắt đầu khi họ chấp nhận Donald Trump. Khi Donald Trump ra ngoài và kêu gọi lệnh cấm người Hồi giáo vào tháng 12/2015, mọi người trong đảng đều biết rằng nếu đảng ủng hộ bất cứ điều gì, thì đó là Hiến pháp. Đây là một bài kiểm tra tôn giáo. Họ biết điều này, nhưng họ đã không đứng lên chống lại Trump. Tôi nghĩ rằng Đảng Cộng hòa thật đáng xấu hổ vì đã không đứng lên bảo vệ luật pháp, nó là như vậy. Lý do có một cựu tổng thống bị truy tố là vì đảng Cộng hòa đã đề cử và đã chọn bầu lên một tên tội phạm hình sự năm 2016. Không có gì phức tạp hơn thế."

---- Hoàng tử William đã có chuyến thăm không báo trước tới Ba Lan, gặp chiến binh Anh và Ba Lan tại đây. Ông đã đến căn cứ của Lữ đoàn 3 của Vệ binh Lãnh thổ ở Rzeszów, nơi ông gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak và thăm một cuộc triển lãm thiết bị quân sự.

Người sẽ thừa kế ngôi vua Anh quốc đã nói với những người lính Anh và Ba Lan về tình bạn thân thiết đã phát triển kể từ khi họ bắt đầu làm việc cùng nhau. Hoàng tử William sau đó đã gặp các thành viên Quân Lực Anh để tìm hiểu thêm về sự hợp tác của họ với quân lực Ba Lan khi tiến hành hỗ trợ Ukraine: “Thông qua sự hợp tác của chúng ta [Anh & Ba Lan] để hỗ trợ người dân Ukraine và tự do của họ, đó cũng là quyền tự do của chúng tôi và của bạn [Ba Lan], những mối quan hệ này được tăng cường hơn nữa.”

---- Báo Helsingin Sanomat của Phần Lan loan tin Ukraine đã chính thức đề nghị Phần Lan xem xét chuyển giao phi cơ chiến đấu F/A-18 Hornet. Vấn đề mấu chốt, theo tờ báo, là các cuộc đàm phán 3 bên giữa Ukraine, Phần Lan và Hoa Kỳ. Việc chuyển giao máy bay cần có sự chấp thuận của Hoa Kỳ vì phi cơ được sản xuất bởi một công ty Hoa Kỳ.

Yêu cầu chính thức đưa ra sau khi Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nói về khả năng giao phi cơ chiến đấu Hornet với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Phần Lan đang từ từ ngừng hoạt động các chiến đấu cơ Hornet cũ và thay thế chúng bằng các chiến đấu cơ F-35 mới của Mỹ. Khi thăm Ukraine bất ngờ hôm 10/3, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nói có thể sẽ xét chuyển giao chiến đấu cơ F-18 Hornet cũ cho Ukraine, nhưng đòi hỏi sự hợp tác quốc tế rộng rãi.

---- Tập đoàn quân đánh thuê Wagner đã tạm dừng tấn công Bakhmut và quân đội Ukraine có thể tận dụng cơ hội để phản công trong tương lai gần, theo lời Tư lệnh Bộ chiến Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi viết trên Telegram hôm 23/3: "Lính đánh thuê Wagner PMC là lực lượng chính của Nga theo hướng này. Họ mất nhiều sức mạnh và trở nên kiệt quệ. Chúng tôi sẽ sớm tận dụng cơ hội này, giống như chúng tôi đã làm ở gần Kyiv, Kharkiv, Balakliya và Kupyansk."

Tướng Syrskyi cho biết thêm, trong khi đó quân Nga vẫn kiên trì nỗ lực chiếm Bakhmut bằng bất cứ giá nào, bất chấp tổn thất lớn về nhân sự và thiết bị: “Những người lính bảo vệ Ukraine đang giữ vững vị trí của họ ở Bakhmut dưới hỏa lực của pháo binh và không kích liên tục với sức đề kháng, lòng dũng cảm và sự dũng cảm siêu phàm. Đặc biệt là các đơn vị của Lữ đoàn 93, 10, 57 và 5 hiện đang bảo vệ quê hương của chúng ta ở phía đông đất nước.” Cuộc chiến giành Bakhmut đã diễn ra ác liệt kể từ tháng 7/2022 tới giờ. Putin nói là sẽ phải chiếm Bakhmut, và Zelensky nói sẽ không rời bỏ Bakhmut.

----- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm khu vực Kherson hôm thứ Năm để khảo sát sự tàn phá do quân Nga gây ra. Ông đã chia sẻ trên mạng Telegram rằng cơ sở hạ tầng năng lượng và nhiều ngôi nhà đã bị hư hại trong các cuộc tấn công, nhưng các dịch vụ quan trọng được hứa hẹn đang được khôi phục. Chuyến thăm của Zelensky diễn ra một ngày sau chuyến đi của ông tới vùng ngoại ô Bakhmut sau khi quân Nga tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Kherson và các khu vực do Kiev kiểm soát của Zaporizhzhia hôm Thứ Tư.

---- Cao ủy Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell hôm thứ Năm đã cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine "một lần nữa. Ukraine lại bị Nga tấn công bằng phi cơ không người lái của Iran, nhằm vào các cơ sở giáo dục và bắn hỏa tiễn vào một tòa nhà dân cư ở Zaporizhzhia. Ngay khi [Tổng thống Nga Vladimir] Putin bày tỏ nhu cầu 'giải quyết hòa bình' với Chủ tịch [Trung Quốc] Tập [Jinping]." Đầu tháng này, ông Borrell cảnh báo rằng Liên Âu gần như đã hết cách trừng phạt Nga về hoạt động quân sự của nước này và kêu gọi chuyển sang hỗ trợ cho Ukraine.

---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Năm nói rằng Ukraine sẽ bắt đầu sản xuất vũ khí nguyênt ử nếu nước này gia nhập NATO, đồng thời nhắc lại rằng Ukraine "từng có tổ hợp vũ khí nguyên tử riêng" trong quá khứ. Ông nói rằng Ukraine có thể "bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn" chống lại Nga khi Ukraine gia nhập NATO. Medvedev nói rằng Ukraine là một phần của Nga nhưng "vì lý do địa chính trị và lịch sử" hiện có "biên giới hư cấu" giữa hai bên. Ông nói với truyền thông Nga rằng quan hệ với phương Tây sẽ được khôi phục "sớm hay muộn" nhưng phương Tây hiện không quan tâm đến "quan hệ đối tác bình đẳng" với Nga vì họ "cần thống trị dựa trên ý tưởng của riêng họ".

---điều trần công khai về “Giám sát, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của hỗ trợ Ukraine” vào ngày 29/3/2023, theo Ủy ban Đối ngoại Hạ viện thông báo hôm 22/3. Phiên điều trần sẽ có sự góp mặt của các tổng thanh tra đương nhiệm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).Đảng Cộng hòa, đảng chiếm đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, ủng hộ việc thiết lập các cơ chế giám sát kỹ lưỡng hơn về hỗ trợ tài chính và quân sự mà Hoa Kỳ cung cấp cho Kyiv.----ào một số trang web của chính phủ Ý, theo hãng thông tấn Ý ANSA hôm 22/3. Nhóm tin tặc noname057(16) đã tấn công các trang web của chính phủ, quốc hội và một số bộ của Ý, thay nội dung bằng các thông điệp chống Ukraine theo chủ nghĩa hiếu chiến. Bọn tin tặc viết rằng việc Ý huấn luyện chiến binh Ukraine vận hành hệ thống phòng không SAMP-T, cũng như tuyên bố của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni về việc thiếu các điều kiện cần thiết cho các cuộc hòa đàm.----Nga, Dmitry Medvedev, nói hôm thứ Tư rằng mối đe dọa của một cuộc chiến nguyên tử đã gia tăng. Nói trước truyền thông Nga, Medvedev lập luận rằng việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine có thể dẫn đến một thảm họa nguyên tử. Nhận xét của Medvedev được đưa ra để đáp lại quyết định của Anh cung cấp cho Ukraine đạn xuyên áo giáp có chứa chất uranium nghèo (depleted uranium). Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã cảnh báo rằng tình thế này sẽ khiến Nga phải đáp trả thích đáng.----dhusen cho biết Đức đã sắp xếp sửa chữa các dàn pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do nước này tặng ở Slovakia. Đức đã tặng 22 chiếc Panzerhaubitze 2000 cho quân đội Ukraine vào năm 2022. Loại pháo tự hành này nhìn bề ngoài như xe tăng nhưng cao hơn. Đại sứ Đức nói: "Quá trình sửa chữa này, đặc biệt là Panzerhaubitze, ở Slovakia đã diễn ra trong một thời gian dài, nhưng ngày hôm qua, một văn bản cuối cùng đã được ký kết rằng những chiếc Panzerhaubitze này hiện đang đi thẳng đến Slovakia, nơi không quá xa." Sau khi sửa chữa cho thích nghi, Slovakia sẽ giao Ukraine các khẩu pháo này.----nói hôm thứ Tư rằng sự hỗ trợ chính trị và vật chất của Trung Quốc cho Nga là đi ngược lại lợi ích của Mỹ. Tuy nhiên, bộ trưởng nói với các nhà lập pháp rằng Washington vẫn chưa thấy rằng TQ đã "vượt qua ranh giới", cung cấp viện trợ sát thương cho Nga để tiến hành cuộc chiến ở Ukraine. Nhận xét của Blinken đưa ra ngay sau chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga, trong đó Tập nói ủng hộ các chính sách của Putin, và đề nghị hòa đàm cho hòa bình ở Ukraine.-----ông bố chiến lược sản xuất sinh học của mình, nói rằng vấn đề này mang "ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia và khả năng cạnh tranh kinh tế." Mặc dù quá trình sử dụng các hệ thống sống (living systems) để tạo ra vật liệu ở quy mô lớn có vẻ phù hợp với các nhiệm vụ quân sự của Hoa Kỳ, các quan chức Bộ Quốc phòng cho biết khái niệm này mang ý nghĩa và cơ hội trong thế giới thực cho quân đội Hoa Kỳ.Heidi Shyu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách khoa học và kỹ thuật cho biết: “Các nguyên tắc của chiến lược sẽ xác định con đường chúng ta phải thực hiện để không chỉ trì hoãn các công nghệ tiên tiến mà còn biến chúng thành những năng lực tiên tiến đáp ứng nhu cầu an ninh quốc gia”. Hoa Kỳ ngày càng lo ngại về những tiến bộ trong lĩnh vực sản xuất sinh học từ các đối thủ cạnh tranh như Trung Quốc.----ho biết 26% dân số thế giới không được tiếp cận với nước uống an toàn và 46% không được tiếp cận với các điều kiện vệ sinh cơ bản. Bản Báo cáo Phát triển Nước Thế giới năm 2023, được công bố hôm thứ Ba, đã vẽ nên một bức tranh rõ ràng về khoảng trống lớn cần được lấp đầy để đáp ứng các mục tiêu của LHQ nhằm đảm bảo tất cả mọi người đều được tiếp cận với nước sạch và vệ sinh vào năm 2030.Richard Connor, Chủ biên bản báo cáo, đã nói trong một cuộc họp báo rằng chi phí ước tính để đáp ứng các mục tiêu là từ 600 tỷ đến 1 nghìn tỷ đô la một năm. Khoảng 2 tỷ người không được tiếp cận với nước sạch; 3,6 triệu nhu cầu vệ sinh của người dân không được đáp ứng, theo AP đưa tin.----oderna, Stéphane Bancel, đã giải thích vào chiều thứ Tư, sau khi bị một ủy ban Thượng viện chất vấn về kế hoạch tăng giá gấp 4 lần chi phí vaccine COVID-19. Moderna xác nhận kế hoạch tăng giá vaccine của mình lên khoảng 130 đô la vào mùa thu, tương đương với mức tăng 400%. Công ty nói, dự kiến nhu cầu về các mũi chích ngừa sẽ giảm tới 90%. Trước đó, hãng dược Pfizer cũng đã chỉ ra kế hoạch bán vaccine của mình với giá lên tới 130 đô la một liều trên thị trường mở.----bố hôm thứ Tư, hơn 119.000 người đã bị thương do hơi cay (tear gas) và hóa chất kích thích (chemical irritants) khác trên khắp thế giới kể từ năm 2015 và khoảng 2.000 người bị thương do các loại đạn "kém sát thương" (“less lethal”) gây ra.Tổ chức Physicians for Human Rights (Bác sĩ vì nhân quyền) và tổ chức International Network of Civil Liberties Organizations (Mạng lưới các tổ chức tự do dân sự quốc tế) đã đưa ra báo cáo, gọi đó là “nghiên cứu toàn diện nhất về vũ khí kiểm soát đám đông cho đến nay”.Báo cáo về thương vong từ một kỹ nghệ phần lớn không được kiểm soát trích dẫn sự phát triển đáng báo động của các thiết bị kiểm soát đám đông đã triển khai mạnh mẽ và bừa bãi hơn, bao gồm cả việc phun hơi cay từ phi cơ không người lái.Báo cáo này mất 2 năm rưỡi để tổng hợp và sử dụng các tài liệu y học. Tác giả chính của báo cáo, Rohini Haar, bác sĩ phòng cấp cứu và nhà nghiên cứu tại Đại học University of California School of Public Health ở Berkeley, cho biết một số vết thương đã gây tử vong nhưng dữ liệu không thể ước tính tổng số người chết.Haar cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng phần lớn dữ liệu đến từ các trường hợp một người đến phòng cấp cứu với vết thương do vũ khí kiểm soát đám đông và bác sĩ điều trị hoặc nhân viên bệnh viện đã cố gắng ghi lại dữ liệu đó.Báo cáo kêu gọi cấm sử dụng đạn cao su và các thiết bị phóng nhiều đường đạn trong tất cả các môi trường kiểm soát đám đông và hạn chế chặt chẽ hơn đối với các loại vũ khí có thể được sử dụng bừa bãi, chẳng hạn như hơi cay, vũ khí âm thanh và vòi rồng, trong một số trường hợp đã được nạp đạn thuốc nhuộm và chất kích thích hóa học. Các chính phủ cũng nên đảm bảo những vũ khí này phải được thử nghiệm độc lập nghiêm ngặt, với việc thử nghiệm, đánh giá và phê duyệt...----nh quyền của Thống đốc Florida Ron DeSantis đang xúc tiến cấm dạy trong lớp học về xu hướng tính dục và về căn cước giới tính ở tất cả các lớp, mở rộng đạo luật gây tranh cãi mà các nhà phê bình gọi là “Đừng nói đồng tính” (“Don’t Say Gay”) khi thống đốc Cộng hòa này tiếp tục tập trung vào các vấn đề văn hóa trước dự kiến sẽ tranh cử tổng thống.

Đề xuất này (cấm dạy ở trường công), không cần sự chấp thuận của cơ quan lập pháp, dự kiến sẽ được bỏ phiếu vào tháng tới trước Hội đồng Giáo dục tiểu bang và đã được Bộ Giáo dục tiểu bang đưa ra, cả hai đều do những người được thống đốc bổ nhiệm lãnh đạo.

Thay đổi quy tắc sẽ cấm các bài học về xu hướng tính dục và về căn cước giới tính từ lớp 4 đến lớp 12. Luật ban đầu mà DeSantis ủng hộ vào mùa xuân năm ngoái cấm những bài học đó từ mẫu giáo đến lớp 3. Sự thay đổi lần đầu tiên được loan tin bởi nhật báo Orlando Sentinel.

---- Kế hoạch cắt giảm việc làm của Công ty Walt Disney có thể sẽ bắt đầu từ cuối tháng 3, theo Deadline đưa tin hôm thứ Ba. Giám đốc điều hành Disney Bob Iger đã thông báo rằng 7.000 việc làm, chiếm khoảng 3% lực lượng lao động của công ty, sẽ bị cắt giảm. Việc cắt giảm được đưa ra khi Disney ban hành kế hoạch toàn công ty nhằm giảm chi phí 5,5 tỷ đô la.

Tất cả các bộ phận của công ty, bao gồm cả công viên giải trí, dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi kế hoạch cắt giảm lao động. Bộ phận công viên giải trí của công ty bao gồm Disneyland (ở Quận Cam, California), Walt Disney World (ở Orlando, Florida), các tuyến du thuyền Disney và các công viên quốc tế. Các quan chức chưa nói rõ công viên giải trí nào của Disney sẽ bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm việc làm.

Các nguồn tin nói với Deadline rằng đợt cắt giảm việc làm đầu tiên có thể bắt đầu vào ngày 30 hoặc 31 tháng 3, nhưng cả hai ngày đều chưa được xác nhận. Kế tiếp còn có một làn sóng cắt giảm việc làm khác sẽ xảy ra vào cuối tháng 4/2023.

---- Cảnh sát cho biết 2 giám thị trường học đã bị bắn hôm thứ Tư tại một trường trung học ở Denver bởi một học sinh bị yêu cầu khám xét hàng ngày xem có mang vũ khí hay không. Học sinh bắn xong đã chạy ra khỏi trường East High School, theo ABC News. Cảnh sát nói đã biết học sinh nghi phạm đó là ai và đã mở ra cuộc truy nã, và bây giờ tay súng đã chết cách xa trường 50 dặm. Trong 2 giám thị bị bắn, 1 nguy kịch và 1 đã ổn định.

Cảnh sát trưởng Denver Ron Thomas nói: "Trong kế hoạch an toàn, 2 giám thị đã tiến hành khám xét, lúc đó tịch thu 1 vũ khí đã được thu hồi, lấy được 1 khẩu súng ngắn thì có nhiều phát súng bắn ra, khiến 2 giám thị đó bị thương. Tay súng sau đó đã bỏ trốn khỏi trường. Cảnh sát biết cá nhân đó là ai, và đang truy nã."

Cảnh sát không giải thích về lý do các học sinh phải bị khám xét hàng ngày [xem có súng không]. Ban giám hiệu nói hôm thứ Tư rằng từ bây giờ trường sẽ có 2 cảnh sát vũ trang hiện diện cho đến cuối năm học.

Thi thể được cảnh sát tìm thấy gần một xe hơi cách Trường Trung học East High School của Denver khoảng 50 dặm đã được xác định chắc chắn là của nghi phạm xả súng Austin Lyle. AP dẫn lời Cảnh sát nói thi thể được tìm thấy hôm thứ Tư gần xe của Lyle ở một khu miền núi xa xôi. Nguyên nhân cái chết không được công bố.

---- Thời tiết khắc nghiệt và hiếm gặp xảy ra trong bối cảnh một cơn bão mạnh vào cuối mùa ở Thái Bình Dương mang theo những cơn gió dữ dội, mưa và tuyết nhiều hơn đến California. Hai người đã chết hôm thứ Ba khi cơn bão tàn phá Vùng Vịnh San Francisco với những cơn gió mạnh và mưa lớn.

Về phía Nam, một cơn lốc xoáy đã làm hư hại nhiều tòa nhà ở Montebello (quận Los Angeles) hôm thứ Tư. Trung tâm Truyền thông Cứu hỏa Verdugo cho biết “sự kiện thời tiết” đã được báo cáo vài phút trước 11:30 sáng khi họ đến khu phố 1200 của Phố South Vail Street. Montebello là một thành phố cách trung tâm thành phố Los Angeles 8 dặm về phía đông.

Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều phần mái nhà bị xé toạc và nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp khu vực. Cho đến nay, không có thương tích nào được báo cáo, mặc dù Sở thời tiết quốc gia xác nhận họ sẽ điều tra cơn lốc xoáy được báo cáo vào thứ Tư.

Một nhóm khảo sát thiệt hại sẽ đến thăm Montebello và phía đông nam Quận Santa Barbara, nơi một cơn giông khác được báo cáo đã làm hư hỏng nhiều căn nhà di động.

---- Hiệu trưởng Joe Nguyễn của trường trung học cơ sở Pleasanton (Pleasanton Middle School) ở Bắc California đã thông báo rằng sau gần bốn năm làm việc tại trường, ông sẽ từ chức từ ngày 30/6/2023. Nguyen nói với báo Pleasanton Weekly rằng ông sẽ nhớ cộng đồng giáo dục này, nhưng ông đang mong đợi một cơ hội và thử thách mới: "Đây không phải là một quyết định dễ dàng thực hiện, vì tôi đã tận hưởng thời gian ở đây tại Trung học cơ sở Pleasanton và tiếp tục ngạc nhiên trước sự tận tâm của nhân viên và sự hỗ trợ của các gia đình chúng ta."

Trong khi Nguyen sẽ tiếp tục làm hiệu trưởng cho đến cuối niên khóa này, thì Học khu Pleasanton đã bắt đầu quá trình tuyển dụng để thay thế Nguyen vào cuối học kỳ vào tháng 6, theo lời giám đốc truyền thông Patrick Gannon của Học khu: "Chúng tôi muốn cảm ơn Joe Nguyễn vì sự cống hiến và phục vụ của Nguyen cho cộng đồng Trường Trung học Pleasanton trong bốn năm qua. Chúng tôi chúc Nguyen thành công trong những nỗ lực trong tương lai."

Tin tức về sự ra đi của Nguyen xuất hiện chỉ vài tháng sau khi ban giám hiệu vấp phải sự chỉ trích từ phụ huynh về phản ứng đối với một học sinh trung học Pleasanton đã đấm và dẫm lên đầu một học sinh khác trước Thư viện Công cộng Pleasanton vào ngày 19/1/2023, một sự kiện đã được ghi hình video và lan truyền trên mạng xã hội địa phương. Nguyễn được nơi đây thuê đầu tiên vào tháng 7/2019, đến Pleasanton sau khi làm hiệu trưởng tại trường trung học cơ sở Iron Horse ở San Ramon trong 7 năm.

---- Ba học sinh trường trung học phổ thông Garden Grove (Quận Cam) sẽ giới thiệu một ứng dụng (app) mà các em đã phát triển, một công cụ giúp học sinh học tập hiệu quả, trước Quốc hội vào tháng 4/2023. Jessica Nguyen, Henry Vu và Jasmine Chau, tất cả đều là học sinh năm cuối, đã phát triển ứng dụng MnewNote kết hợp các kỹ thuật học tập với đồng hồ bấm giờ như một cách để cân bằng thời gian học với thời gian nghỉ để tối đa hóa năng suất và giảm tình trạng kiệt sức về tinh thần. Họ sẽ trình bày ứng dụng này trước Quốc hội tại lễ hội #HouseOfCode hàng năm vào tháng 4/2023.

Các học sinh cho biết, ứng dụng này có 8 tính năng khác nhau, bao gồm bộ tạo trí nhớ và một trò chơi để kích thích sự tập trung và hỗ trợ ghi nhớ. Chau cho biết họ muốn tạo một ứng dụng học tập vì họ thấy học sinh trong trường, đặc biệt là các bạn cùng lớp, gặp khó khăn trong việc tập trung: “Điều ngăn cản mọi người học tập là nó tẻ nhạt. Mọi người không biết bắt đầu từ đâu. Ứng dụng này cung cấp toàn bộ lĩnh vực để mọi người có động lực và tìm ra nơi bắt đầu.”

Vì học sinh phải sắp xếp các tài liệu khác nhau cho các lớp học khác nhau, Vũ cho biết, ứng dụng có thể giúp họ quản lý tài nguyên học tập một cách hiệu quả. Ứng dụng MnewNote chưa phổ biến công khai được. Chau nói họ sẽ xem xét phổ biến ứng dụng trong tương lai.

Nhưng gần đây nó đã chiến thắng trong cuộc thi "2022 Congressional App Challenge" trong địa hạt 46 của Dân biểu Liên bang Lou Correa. Chau cho biết chiến thắng là một cú sốc và bất ngờ; Vu và Nguyen cho biết họ “ngây ngất”.

Cuộc thi Ứng dụng Quốc hội hàng năm được tổ chức tại các địa hạt tham gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Mục tiêu là khuyến khích học sinh học cách viết mã và theo đuổi sự nghiệp trong khoa học máy tính. Vòng thi kế tiếp sẽ bắt đầu vào tháng 6/2023 và những học sinh đủ điều kiện có thể ghi danh trực tuyến trước ở đây:

https://www.congressionalappchallenge.us/students/student-registration/

---- TIN RFA. Canada xét đơn tố cáo Chính phủ Việt Nam vi phạm quy định về lao động của CPTPP. Theo Đài Á Châu Tự Do. Chính phủ Canada đồng ý xét đơn tố cáo Chính phủ Việt Nam vi phạm Tuyên bố năm 1998 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về Các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc và Chương 19 (Lao động) của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Trên trang web của mình, Chính phủ Canada cho biết Ottawa đưa ra quyết định trên sau khi nhận được một bản đệ trình dưới dạng "Thông tin Công cộng" theo Chương 19 (Lao động) của Hiệp định CPTPP vào ngày 15/3 vừa qua. Bản đệ trình này là của Liên hội Người Việt Canada (VCF) với sự trợ giúp của các hiệp hội thành viên VCF tại Canada, Cộng đồng Người Việt tại Nam Úc, và Cộng đồng Người Việt Tỵ nạn Chính trị tại Âu Châu có trụ sở tại Pháp.

---- TIN VN. TP.SG trong 3 tháng đầu: 11.324 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 20% so cùng kỳ 2022. Theo Thời Báo Ngân Hàng. Theo thống kê của cơ quan chức năng TP.HCM, tổng số doanh nghiệp hiện tại đang hoạt động trên địa bàn là 521.230, tuy nhiên trong gần 3 tháng đầu năm đã có đến 11.324 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 20,1% so với cùng kỳ. Con số này đã cho thấy số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn và buộc phải rời bỏ thị trường ngày càng có chiều hướng tăng thêm… Ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, cho biết, kết quả khảo sát mới đây về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM tháng 2 và tháng 3 cho thấy, 83% doanh nghiệp đang gặp khó, chủ yếu vì thị trường bị thu hẹp, hàng tồn kho nhiều, giá nguyên liệu đầu vào tăng, khó tiếp cận nguồn vốn... Theo ông Hưng, dự báo trong quý II/2023, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn khá ảm đạm; kim ngạch xuất khẩu nhiều ngành hàng có xu hướng sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022.

---- TIN VN. Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng rưỡi đạt gần 123 tỷ USD, giảm 13%. Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/3/2023 đạt 122,95 tỷ USD, giảm 13%, tương ứng giảm 18,39 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 86,66 tỷ USD, giảm 12,1% (tương ứng giảm 11,9 tỷ USD).

---- HỎI 1: Trong 137 quốc gia toàn cầu, tính điểm hạnh phúc nhất, Việt Nam hạng mấy?

ĐÁP 1: VN là nước hạnh phúc thứ 65 toàn cầu. Bản Báo cáo Hạnh phúc Thế giới của Liên Hợp Quốc (The U.N. World Happiness Report) được công bố vào thứ Hai (20/3/2023) đã xếp hạng Đài Loan là quốc gia hạnh phúc nhất ở Đông Á, hạnh phúc thứ 4 ở châu Á và hạnh phúc thứ 27 trên thế giới. Trong khi đó, Việt Nam hạng thứ 65.

LHQ đã công bố Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2023, trong đó liệt kê 137 quốc gia và khu vực trên thế giới dựa trên 7 yếu tố: GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ khỏe mạnh, tự do lựa chọn cuộc sống, sự hào phóng, nhận thức về tham nhũng và lạc hậu. Trong báo cáo năm nay, Phần Lan giữ vị trí là quốc gia hạnh phúc nhất năm thứ 6 liên tiếp.

Trên toàn thế giới, Đài Loan được xếp hạng 27, nhưng ở Đông Á, Đài Loan đứng ở vị trí đầu tiên, với Nhật Bản (47), Nam Hàn (57), Mông Cổ (61), Trung Quốc (64), Hồng Kông (82) và Bắc Hàn không vô được danh sách.

Như có thể thấy từ báo cáo, top 10 quốc gia bao gồm Phần Lan, Đan Mạch, Iceland, Israel, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy, Thụy Sĩ, Luxembourg và New Zealand. Xét về các quốc gia lớn khác trên thế giới, Australia đứng thứ 12, Canada thứ 13, Mỹ thứ 15, Đức thứ 16, Anh thứ 19, Pháp thứ 21, Tây Ban Nha thứ 32, Ý thứ 33 và Nga thứ 70.

10 quốc gia kém hạnh phúc nhất là Zambia (128), Tanzania (129), Comoros (130), Malawi (131), Bostwana (132), Cộng hòa Dân chủ Congo (133), Zimbabwe (134), Sierra Leone (135) ), Liban (136) và Afghanistan (137). Báo cáo Hạnh phúc Thế giới được phát hành lần đầu tiên vào năm 2012.

Xem chi tiết:

https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2023/WHR+23.pdf

---- HỎI 2: Để giảm cơ nguy bẹ6nh tim: nên ăn nhiều hạt?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cách để giảm nguy cơ mắc bệnh tim: Ăn nhiều hạt (nuts) và hạt trái cây (seed), theo một đánh giá mới của 60 nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu Scandinavia phát hiện ra rằng ăn các loại hạt có thể làm giảm nguy cơ đau tim.

"Nếu bạn ăn một nắm hạt mỗi ngày, tức là khoảng 30 gram, bạn sẽ giảm được 20% đến 25% nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Trong khi đó, người trưởng thành ở các nước Bắc Âu chỉ ăn trung bình khoảng 4 gram," theo Erik Arnesen, đồng tác giả nghiên cứu, nhà nghiên cứu tại Đại học University of Oslo, cho biết nhiều người không ăn hạt nào cả.

Arnesen cho biết trong một thông cáo báo chí của trường đại học rằng mặc dù các nhà khoa học nói rằng "càng nhiều càng tốt" nhưng chỉ ăn một ít hạt vẫn tốt hơn là không ăn gì cả.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/03/21/nut-consumption-heart-health/9631679403873/

.