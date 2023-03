- Trump hy vọng sẽ như phim Hollywood: bị còng, bị cảnh sát áp giải tới tòa, phóng viên ùa tới chụp ảnh trong khi Trump nở nụ cười, vô đóng tiền bail rồi về quậy tiếp... - Tucker Carlson (Fox News) xin TT Biden chận truy tố Trump vì lợi ích Hoa Kỳ (lẽ ra, vì lợi ích Hiến pháp, phải truy tố Trump từ lâu)

Ukraine đang sử dụng phi cơ không người lái chở hàng Corvo rẻ tiền, dùng một lần, do Úc sản xuất để thực hiện các nhiệm vụ tiếp vận, làm bằng những tấm các-tông giấy cứng ráp lại.

QUẬN CAM (VB-22/3/2023) ---- Trump được kể là đã hình dung chuyện ông bị áp giải ra tòa sẽ giống như đời thường (perp walk: nghi can bị còng, bị cảnh sát chở từ nhà tù tới trước tòa, bước xuống xe, phóng viên ùa tới chụp ảnh trong khi Trump nở nụ cười trên môi, rồi sau khi đóng tiền bail theo lệnh Thẩm phán thì sẽ cùng luật sư bước ra trả lời báo chí...) nhưng báo New York Times nói rằng chuyện y như đóng phim sẽ không có, vì Trump sẽ có tiêu chuẩn riêng.

Báo này ghi lời một người đã nói chuyện với Trump hồi cuối tuần kể lại: “Ông ấy muốn tỏ ra thách thức - để cho cả thế giới thấy rằng nếu họ có thể cố gắng làm điều này với ông ấy, thì họ cũng có thể làm điều đó với bất kỳ ai.” Nhưng, như tờ báo ghi nhận, nếu Trump bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan truy tố, Mật vụ và Cảnh sát NY có thể sẽ chọn một quy trình kín đáo hơn.

---- Tucker Carlson (Xướng ngôn viên Fox News) đã cầu xin Joe Biden ngăn cản truy tố Donald Trump vì lợi ích của nước Mỹ. Vào tối thứ Ba 21/3/2023, trước bản cáo trạng sắp tới đối với Trump về khoản tiền bịt miệng cô Stormy Daniels hồi năm 2016, Carlson nói rằng Trump bị bắt sẽ là cuộc đàn áp có động cơ chính trị đối với “Biện lý do Soros tài trợ” Alvin Bragg, trong khi Bộ Tư Pháp của Biden là hư hỏng và bị chính trị hóa.

Cần ghi nhận rằng Carlson và đài Fox News đã từng bịa đặt những chuyện động trời hơn, như đã từng nói máy bầu phiếu Dominion đã lật ngược phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden và bây giờ Fox News đang bị Dominion kiện đòi bồi thường 1.6 tỷ đôla. Cần nhắc rằng, Thống Đốc Ron DeSantis (Cộng Hòa) đã nói rõ là ông sẽ cho dẫn độ Trump từ Florida về New York nếu có lệnh truy tố, vì không ai bênh vực một kẻ ngoại tinh rồi khi ứng cử Tổng Thiống thì chi tiền bịt miệng.

---- Thống đốc Florida Ron DeSantis (Cộng Hòa) đã đưa ra một số lời chỉ trích hiếm hoi đối với Trump hôm thứ Ba, nói rằng sự thật là phẩm chất “thiết yếu” ở một nhà lãnh đạo và ám chỉ sự thiếu vắng phẩm chất "sự thật" ở Trump trái nghịch với những người lập quốc Hoa Kỳ.

DeSantis đã nói chuyện với nhà báo người Anh Piers Morgan như một phần của cuộc phỏng vấn sâu rộng về tham vọng tổng thống của DeSantis. Thống đốc phần lớn đã tránh chỉ trích Trump nhưng đã chỉ trích phong cách lãnh đạo của Trump và những rắc rối pháp lý của Trump xung quanh khoản tiền bịt miệng cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels hồi năm 2016.

DeSantis cũng nói rằng các cử tri cần phải “đồng ý rằng có một thực tế nhất định đối với thế giới mà chúng ta đang sống,” cho thấy sự chỉ trích rõ ràng về xu hướng dối trá và thông tin sai lệch của Trump sau thất bại trong cuộc tái tranh cử năm 2020 của Trump.

---- Trận động đất mạnh 6,5 độ richter xảy ra ở miền bắc Afghanistan, gần biên giới Pakistan, đã làm chết ít nhất 13 người ở cả 2 nước, theo nhiều nguồn khác nhau hôm thứ Tư. Bộ Y tế Công cộng Afghanistan viết trên Twitter rằng 4 người đã thiệt mạng, trong khi 75 người bị thương ở Afghanistan. Bộ nói thêm rằng những người bị thương hiện không ở trong tình trạng nguy kịch.

---- Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, quan chức Bộ Ngoại giao Bắc Hàn Jo Chol-su nói hôm thứ Tư trong một tuyên bố rằng áp lực buộc Bắc Hàn từ bỏ vũ khí nguyên tử có nghĩa là "tuyên chiến. Nếu bất kỳ lực lượng nào cố gắng áp dụng CVID [phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng, không thể đảo ngược] đối với CHDCND Triều Tiên [Bắc Hàn], cần lưu ý rằng [chúng tôi] sẽ giải quyết [việc đó] một cách kiên quyết theo luật chính sách lực lượng nguyên tử của CHDCND Triều Tiên."

Đề cập đến vấn đề nhân quyền, ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ càng "mở màn kịch chống lại" Bắc Hàn trên sân khấu LHQ, "thì càng phơi bày sự thất bại của chính sách ngoại giao kiểu Mỹ, vốn lạc hậu, phi thực tế và lộn xộn, với bộ mặt của thế giới."

---- Ngân hàng Thế giới, Liên hiệp quốc, Ủy ban châu Âu và chính phủ Ukraine cho biết trong một nghiên cứu chung được công bố hôm thứ Tư rằng việc phục hồi và tái thiết Ukraine dự kiến sẽ tốn 411 tỷ USD. Khoảng 22% tổng thiệt hại gây ra là giao thông vận tải, tiếp theo là nhà ở 17%, năng lượng 11% và nông nghiệp 7%.

Ngân hàng Thế giới nói rằng, so với các quan sát vào tháng 6/2022, ngành năng lượng phải chịu mức thiệt hại cao hơn. Các bên kêu gọi cộng đồng quốc tế đầu tư vào Ukraine, theo người đứng đầu Ngân hàng Thế giới Châu Âu và Trung Á Anna Bjerde, đó là một "sự đầu tư vào cả đất nước Ukraine và nền kinh tế toàn cầu." Hồi tháng 9/2022, nghiên cứu tương tự cho thấy việc tái thiết Ukraine sẽ tốn 349 tỷ USD.

---- Ngoại trưởng Anh James Cleverly nói với các báo hôm thứ Tư rằng sẽ không có leo thang nguyên tử nào, sau những bình luận của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Anh gửi Ukraine loại đạn chứa phóng xạ uranium nghèo (depleted uranium). Ông nói: "Quốc gia duy nhất trên thế giới đang nói về vấn đề nguyên tử là Nga. Không có đe dọa nào đối với Nga, đây hoàn toàn là giúp Ukraine tự vệ." Cleverly giải thích rằng chỉ vì cjữ uranium có liên quan, không có nghĩa là vũ khí nên coi là nguyên tử. "Chúng hoàn toàn là đạn quy ước, thông thường."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư nói rằng quân Nga đã tấn công một tòa nhà nhiều tầng ở Zaporizhzhia bằng pháo kích hôm thứ Tư: "Nga đang nã pháo vào thành phố bằng sự man rợ dã thú." Zelensky lên án vụ tấn công vào các khu dân cư, nói rằng những sự kiện như vậy không được trở thành "chỉ một ngày nào đó" ở Ukraine hay bất kỳ nơi nào khác. Rạng sáng thứ Tư, có tin nói người dân đã nghe thấy 2 vụ nổ lớn trong thành phố, cũng như các vụ nổ ở Kherson, ngay trước khi Zelensky đến thăm tiền tuyến gần Bakhmut.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông đã đến tiền tuyến gần thành phố Bakhmut do Nga chiếm đóng hôm thứ Tư. Ông lên kênh Telegram để viết rằng ông rất vinh dự được trao giải thưởng cho những người lính Kiev đang tham gia vào các trận đánh khốc liệt nhất trong khu vực, cảm ơn họ vì đã bảo vệ chủ quyền Ukraine. Trước đó cùng ngày, các quan chức thân Nga trong khu vực tuyên bố rằng các đơn vị Nga đã kiểm soát được thành phố trọng điểm, còn được gọi là Artyomovsk, trên thực tế đã bị phong tỏa.

---- Quân Nga trên thực tế đã phong tỏa Bakhmut, theo lời cố vấn quân sự của Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự phong Denis Pushilin, Yan Gagin nói với đài Rossiya-1 hôm thứ Tư. Theo ông, lực lượng thân Nga đã kiểm soát tất cả các con đường trải nhựa và chặn việc vận chuyển đạn dược và tiếp tế cho quân đội Ukraine [đang phòng thủ]. Đầu tháng này, Pushilin cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy quân Ukraine sẽ rút khỏi Bakhmut, một trong những tâm điểm của cuộc chiến vào thời điểm hiện tại.

---- Quân Ukraine đã tấn công các mục tiêu Nga ở miền nam Ukraine vào ngày 21/3, phá hủy một kho đạn dược trên bãi Kinburn Spit, 1 xe tăng, 2 xe thiết giáp, 2 phi cơ không người lái trinh sát và một trạm quan sát ở bờ đông của Kherson Oblast, theo lời Trung tâm báo chí của Vệ Binh Nam Ukraine, cho biết trên truyền hình quốc gia ngày 22/3. Bản tin nói thêm: “Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng trục Ochakiv sẽ yên tĩnh hơn một chút trong một thời gian.”

---- Jack Smith, Công tố đặc biệt do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chỉ định để điều tra về chuyện Trump chôm tài liệu mật, đã tìm thấy “bằng chứng sơ bộ thuyết phục” rằng Trump cố tình đánh lừa nhóm luật sư của chính Trump về việc giữ lại hồ sơ sau khi rời nhiệm sở, theo các nguồn tin nói với ABC News hôm thứ Ba. Các phát hiện được báo cáo của Smith đã được tham chiếu trong một hồ sơ niêm phong được viết hôm thứ Sáu bởi một cựu thẩm phán liên bang hàng đầu, theo các nguồn tin cho biết.

.

Thẩm phán Hoa Kỳ Beryl Howell, người đã thôi giữ chức vụ chánh án tòa án địa hạt thủ đô D.C. vào cùng ngày, được cho là đã viết rằng các công tố của Smith đã đưa ra “sự thật hiển nhiên cho thấy Trump đã phạm tội hình sự.” Trong hồ sơ của mình, Howell viết rằng những gì văn phòng của Smith đã tìm thấy là đủ để khiến các đặc quyền của luật sư-khách hàng mà 2 luật sư của Trump viện dẫn trước đó trở nên vô hiệu, nhưng chưa đủ là cơ sở để truy tố cựu tổng thống.

Trong một bản tuyên bố, một phát ngôn viên của ban vận động tranh cử của Trump đã chụp mũ ABC là thông tấn phe tả đã loan tin sai trái từ những rò rỉ bất hợp pháp từ một người cựu thẩm phán có lập trường chống Trump.

---- Trump đã phản ứng giận dữ trước thông tin rằng Công tố đặc biệt Jack Smith đã viện dẫn ngoại lệ "lừa đảo hình sự" đối với đặc quyền của luật sư-thân chủ để yêu cầu thẩm phán cấp cho Smith quyền truy cập vào các thông tin liên lạc mà Trump có với luật sư Evan Corcoran, theo báo Politico đưa tin hôm thứ Ba.

Bản tin viết: "Ban vận động tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Ba tấn công Công tố đặc biệt Jack Smith và thẩm phán đã đưa ra phán quyết kín, Beryl Howell. Tuyên bố được đưa ra sau các bản tin ngày càng chi tiết về quyết định của Howell rằng LS Corcoran có thể bị buộc phải làm chứng và giao nộp các tài liệu liên quan vì các công tố viên đã đưa ra đủ bằng chứng về nỗ lực [luật sư Corcoran đã cấu kết với Trump] bị cáo buộc nhằm đánh lừa các nhà điều tra."

Vụ án hồ sơ mật đã gây chấn động dư luận sau khi FBI thực hiện một cuộc khám xét tại Mar-a-Lago vào năm ngoái. Trump bị cáo buộc đã nắm giữ hàng trăm tài liệu, trong khi tuyên bố sai sự thật rằng tất cả chúng đã được trả lại cho Văn khố Quốc gia. Một số tài liệu này chứa các bí mật an ninh quốc gia cực kỳ nhạy cảm, bao gồm các thông tin về các hệ thống hỏa tiễn của Iran.

---- Trong khi Biện Lý Manhattan chuẩn bị truy tố Trump... một Thượng nghị sĩ đồi tống cổ Biện Lý này vào tù. Thượng nghị sĩ Rand Paul (Cộng Hòa-Ky.) hôm thứ Ba đề nghị tống cổ Biện lý quận Manhattan “bỏ tù” trong bối cảnh dự đoán rằng Trump có thể bị Biện lý này truy tố vài ngày nữa vì Trump chi tiền bịt miệng cô Stormy Daniels trong khi Trump vận động tranh cử tổng thống năm 2016. TNS Paul viết trên Twitter: “Một bản cáo trạng để khởi tố Trump sẽ là một sự lạm dụng quyền lực ghê tởm. Biện Lý nên bị tống vào tù,”

---- Luật sư Joe Tacopina của Trump cho biết hôm thứ Hai rằng đó sẽ là "một cuộc chiến tổng lực" nếu Trump bị truy tố trong cuộc điều tra của Biện lý quận Manhattan về khoản thanh toán tiền bịt miệng năm 2016. LS Tacopina nói với cô Kimberly Guilfoyle hôm thứ Hai. “Vào thời điểm đó, đây là một cuộc chiến tổng lực." Cô Guilfoyle cũng là vị hôn thê của con trai cả của cựu tổng thống Donald Trump Jr.

---- Trump đã yêu cầu những người ủng hộ ông ký tên thỉnh nguyện lên án việc ông có thể bị bắt ở New York. Tuy nhiên, việc ký tên vào bản kiến nghị này sẽ dẫn mọi người đến một trang web, nơi họ được yêu cầu góp tiền lên tới 3.300 đô mỗi người cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của Trump. Nhóm của Trump đã viết trong một email hôm thứ Hai 20/3/2023 tới những người ủng hộ: "Họ đang tìm cách hăm dọa BẠN và hủy phiếu bầu của BẠN!"

Email viết: “Đó là lý do tại sao ban vận động tranh cử Tổng thống năm 2024 của Trump đang thu thập hàng triệu triệu chữ ký thỉnh nguyện từ những người Mỹ như bạn để Lên Án những mối đe dọa về khả năng bị bắt giữ này." Email của nhóm Trump cũng kêu gọi "74 triệu người yêu nước" đáp ứng lời kêu gọi và ký tên thỉnh nguyện.

Chiến dịch tranh cử của Trump cũng nói rằng các khoản quyên góp thông qua hình thức này sẽ mang lại tác động "1.500%", nhưng không giải thích Trump sẽ làm điều này như thế nào.

---- Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tới Ukraine vào sáng sớm thứ Ba, vài giờ sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến nước láng giềng Nga trong chuyến thăm ba ngày. Kyodo News cho biết ông Kishida đã đến thăm một nhà thờ ở Bucha, một thị trấn bên ngoài Kyiv, nơi đã trở thành biểu tượng cho sự tàn bạo của Nga đối với thường dân, đặt hoa tại một nhà thờ ở đó và tỏ lòng kính trọng với các nạn nhân.

Kichida nói: “Tôi phẫn nộ vì sự tàn ác. Tôi đại diện cho người dân Nhật Bản bày tỏ lời chia buồn tới những người đã thiệt mạng.” Ukraine ca ngợi chuyến thăm này là "dấu hiệu đoàn kết" từ Tokyo sau hơn một năm Nga xâm lược nước này.

"Chuyến thăm lịch sử này là dấu hiệu của sự đoàn kết và hợp tác mạnh mẽ giữa Ukraine và Nhật Bản. Chúng tôi rất biết ơn Nhật Bản vì sự hỗ trợ và đóng góp mạnh mẽ cho chiến thắng trong tương lai của chúng tôi", Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine nói.

---- Ukraine đang sử dụng phi cơ không người lái chở hàng Corvo rẻ tiền, dùng một lần, do Úc sản xuất để thực hiện các nhiệm vụ tiếp vận, theo lời Ross Osborne, kỹ sư trưởng của SYPAQ có trụ sở tại Melbourne, nói với tờ The Australian vào ngày 3/3/2023. Chỉ là những tấm các-tông giấy cứng ráp lại thành phi cơ không người lái. Tuy nhiên, các chi tiết kỹ thuật đang được giữ kín.

Ông cho biết công ty đã xoay sở để hoàn thành một trong những nhiệm vụ đầy tham vọng nhất của mình — vận chuyển nhiều phi cơ không người lái Corvo Precision Payload Delivery System (Hệ thống phân phối tải trọng chính xác Corvo - PPDS) đến chiến trường. Chúng được phân phối ở dạng sơ khai, tức là những tấm bìa cứng phẳng có thể được sử dụng để lắp ráp thành phi cơ không người lái.

Nhà sản xuất cho biết khoảng 100 phi cơ không người lái của Australia được chuyển giao mỗi tháng. Quân Ukraine đã gửi hơn 60 phi vụ ra tiền tuyến. Chúng có thể được phóng thủ công hoặc bằng máy phóng. Phạm vi bay là 40-120 km.

.



Nhiệm vụ chính của phi cơ không người lái là vận chuyển đạn dược, thực phẩm và thuốc men trực tiếp ra tiền tuyến. Tuy nhiên, chúng cũng có thể thực hiện các chuyến bay trinh sát hoặc thả các thiết bị nổ nhỏ.

Nhà khoa học chính trị Nga Va

Osborne cho biết phi cơ không người lái được thiết kế để hoạt động trong điều kiện khó khăn. Để ngăn thân máy bay bị sập và hỏng trong thời tiết ẩm ướt, những tấm các tông chắc chắn được phủ một lớp sáp.----lery Solovei nhận xét, bài phát biểu lan man mà Putin đưa ra trong một bài phát biểu gần đây trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Moscow cho thấy Putin đang bị ảnh hưởng bởi loại thuốc mạnh, có thể là thuốc an thần. Solovei nói trong chương trình Morning Turn trên kênh YouTube Zhyvyi Hvozd: "Nếu bạn đã xem ít nhất một phần bài phát biểu trước các doanh nhân (Putin nói tại Đại hội của Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga), bạn có thể thấy một người đang phê, như giới trẻ nói, nghĩa là ai đó sử dụng tới thuốc kích thích."Putin đã có bài phát biểu tại Đại hội của Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga (RSPP) ở Moscow vào ngày 16/3/2023. Nhà khoa học cho biết những điều mà Putin nói trong bài phát biểu "bị kích động bởi say thuốc và trạng thái tâm trí đã thay đổi tương ứng".

---- Điều phối viên Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc John Kirby thừa nhận hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ không coi lệnh ngừng bắn là phù hợp lúc này: "Bạn có thể thấy trong những gì Putin đang làm, Putin biết Nga đang gặp khó khăn về nguồn lực... Đó là lý do tại sao chúng tôi không muốn thấy một lệnh ngừng bắn ngay bây giờ... Một lệnh ngừng bắn hiện mang lại cho Putin thời gian và không gian mà Putin cần để tái trang bị." Ngoài ra, quan chức Bạch Ốc nói thêm rằng, bất chấp những điều trên, có những dấu hiệu cho thấy Putin sẽ lên kế hoạch cho một chiến dịch tấn công khác khi thời tiết được cải thiện.

---- Hoa Kỳ đã quyết định giao 31 xe tăng M1-A1 Abrams cho Ukraine – thay vì các mẫu M1-A2 mới hơn đã được lên kế hoạch trước đó, theo phát ngôn viên Pentagon, Tướng Pat Ryder cho biết trong cuộc họp báo ngày 21/3. Theo Ryder, việc chuyển đổi được thực hiện để cho phép tiến độ giao xe tăng nhanh hơn, vì Ukraine cần xe tăng hiện đại của phương Tây càng sớm càng tốt.

“Sau khi nghiên cứu và phân tích sâu hơn về cách tốt nhất để thực hiện điều này, Bộ Quốc Phòng Mỹ phối hợp chặt chẽ với Ukraine đã đưa ra quyết định cung cấp biến thể M1-A1 của xe tăng Abrams, điều này sẽ cho phép chúng tôi đẩy nhanh thời gian giao xe tăng và cung cấp khả năng quan trọng này đến Ukraine vào mùa thu năm nay,” theo Ryder nói.

---- Các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất sẽ được chuyển giao cho Ukraine sớm hơn kế hoạch trước đó, THEO CNN ngày 21/3 dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đưa tin. trong những ngày tới, một nhóm gồm 65 binh sĩ Ukraine sẽ hoàn thành khóa huấn luyện sử dụng Patriot tại Fort Sill, Oklahoma. Sau đó, họ sẽ lên đường sang châu Âu để dự các cuộc tập trận bổ sung. Các giảng viên Hoa Kỳ tại Fort Sill đã có thể tăng tốc độ đào tạo nhờ kiến thức cơ bản của người Ukraine về các hệ thống phòng không.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu hôm thứ Ba tuyên bố rằng "ngày càng tới gần" mức chạm trán nguyên tử khi Anh quyết định gửi đạn chứa uranium nghèo tới Ukraine. Shoygu nói với các phóng viên: "Điều này khiến chúng tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về diễn biến tiếp theo của các sự kiện mà chúng tôi có thể ứng phó." Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận xét rằng Nga sẽ buộc phải phản ứng trong trường hợp loại đạn nói trên được sử dụng để chống lại Nga.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba, trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhấn mạnh rằng Moscow sẽ phải phản ứng nếu vũ khí chứa các thành phần nguyên tử mà phương Tây gửi đến Kiev được sử dụng. Bình luận về quyết định của Anh gửi Ukraine đạn uranium nghèo (ammunition with depleted uranium), Putin nhấn mạnh rằng các nước phương Tây "quyết chiến đấu với Nga cho đến người Ukraine cuối cùng không [chỉ] bằng lời nói mà bằng hành động". Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo rằng uranium nghèo sẽ gây ô nhiễm khu vực và có thể dẫn đến phát triển ung thư cho những người sống ở đó.

---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với Đài Phát thanh và Truyền hình Nga (VGTRK) trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba rằng khi Anh cung cấp cho Kiev đạn chứa chất phóng xạ uranium nghèo, nghĩa là vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng các nhà hảo tâm của Ukraine đang đầu độc họ, giải thích rằng "những quả đạn này không chỉ giết chết mà [còn] lây nhiễm môi trường và gây ung thư cho những người sống trên các vùng đất này."

---- Sáu tháng tới sẽ quyết định cho cuộc chiến của Nga với Ukraine, theo một quan chức hàng đầu NATO cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức vào ngày 21/3: “Chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công (của Ukraine) vào mùa xuân hoặc mùa hè. Sáu tháng tới sẽ là giai đoạn quan trọng trong cuộc chiến không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với các đồng minh”. Quan chức này cho biết ông không nghi ngờ gì về việc các vũ khí hiện do phương Tây cung cấp sẽ được sử dụng sớm nhất là vào tháng 5 để đánh bật quân đội Nga khỏi miền nam và miền đông Ukraine.

---- Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF hôm thứ Ba nói rằng họ đã đạt được thỏa thuận cho vay 4 năm trị giá 15,6 tỷ USD với Ukraine. Giai đoạn đầu tiên dự kiến sẽ được thực hiện trong 12-18 tháng đầu tiên của chương trình và sẽ nhằm mục đích "tăng cường ổn định tài chính, đối ngoại, giá cả và tài chính" của Ukraine bằng cách "chuẩn bị đánh giá sâu hơn về ngành ngân hàng và tiếp tục thúc đẩy sự độc lập của ngân hàng trung ương, cùng với việc khác. Giai đoạn thứ hai sẽ chuyển trọng tâm sang cải cách mở rộng hơn để củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và tái thiết sớm, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi và tăng trưởng dài hạn cao hơn, bao gồm cả trong bối cảnh các mục tiêu gia nhập Liên Âu của Ukraine."

---- Nam Hàn và Mỹ có kế hoạch tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp "lớn nhất từ trước đến nay" vào tháng 6/2023 để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập liên minh, theo Bộ Quốc phòng Nam Hàn thông báo, theo tin Yonhap. Bộ cho biết đợt huấn luyện vào tháng 6 sẽ huy động các thiết bị quân sự công nghệ cao và tập trung vào việc "thực hiện hòa bình thông qua sức mạnh thông qua hành động". Hai nước đang tăng cường khả năng răn đe chống lại các hành động khiêu khích của Bắc Hàn, bao gồm cả vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa gần đây nhất.

---- Theo Niche phân tích, Nơi tốt nhất để sống ở Mỹ (Best Place to Live in America) nói chung là Chesterbrook, Pennsylvania, hiện đã giành được danh hiệu này trong bốn năm liên tiếp. Nằm trong 5 nơi hàng đầu là Colonial Village, Virginia; Ardmore, Pennsylvania; Hyde Park-Spanishtown Creek, Florida; và Penn Wynne, Pennsylvania. (ghi chú: Place, là nơi, nhỏ hơn thành phố, có thể có dân số vài ngàn người, trong khi thành phố có thể có dân số nhiều triệu người.)

Thành phố Cambridge, Massachusetts, là Thành phố Tốt nhất để Sống ở Mỹ (Best City to Live in America) lần đầu tiên, theo Niche nói. Nằm trong 5 thành phố hàng đầu là: Arlington, Virginia; Rừng, Texas; Naperville, Illinois; và Columbia, Maryland.

---- Khi tỷ lệ lạm phát tiếp tục làm tăng chi phí thực phẩm và các lợi ích trong thời kỳ đại dịch đang dần mất đi, gần 25% người Mỹ trưởng thành đang gặp phải tình trạng mất an ninh lương thực, theo một nghiên cứu mới của Urban Institute (Viện Đô thị) tiết lộ.

Mất an ninh lương thực chỉ ra rằng một người không được tiếp cận thường xuyên với đủ thực phẩm để có một chế độ ăn uống lành mạnh. Theo Food and Agriculture Organization (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp) của LHQ, mọi người có thể gặp phải tình trạng mất an ninh lương thực ở các mức độ khác nhau, từ nhẹ đến nghiêm trọng.

Nghiên cứu của Viện Đô thị cho thấy nhiều người trưởng thành cho biết họ gặp phải tình trạng mất an ninh lương thực khi giá thực phẩm tăng lên và mạng lưới an toàn thực phẩm trong thời kỳ đại dịch bị thu hẹp.

Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022, số người trưởng thành bị mất an ninh lương thực đã tăng từ 20% lên 24%. Nghiên cứu, dựa trên khảo sát hơn 7.500 người trưởng thành trong độ tuổi từ 18 đến 64, cho thấy cứ 16 người lớn thì có 1 người, tương đương 16%, nhận được thực phẩm từ thiện, chẳng hạn như đồ tạp hóa và bữa ăn miễn phí, trong năm 2022.

---- Coi chừng... Video giám sát đã ghi lại khoảnh khắc một cặp nam nữ ở Koreatown (quận Los Angeles) vào tuần trước đã bị cướp bởi một người đàn ông bằng khẩu súng ngắn bán tự động và cảnh sát tin rằng nghi phạm có thể đã thực hiện ít nhất một vụ cướp có vũ trang khác trong khu vực. Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ tối vào ngày 15/3 bên ngoài Jaragua, một tiệm ăn của người Salvador ở dãy nhà 4400 trên Đại lộ Beverly.

Video cho thấy khi bị dí súng, cặp tình nhân đã giơ cao tay và khụy xuống đất, trong khi tay súng tới lấy tiền, thẻ tín dụng, điện thoại di động và túi xách hàng hiệu của họ. Chủ nhà hàng không muốn xuất hiện trên máy ảnh vì lo lắng cho sự an toàn của mình.

Các quan chức của Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết nghi phạm đã bỏ chạy sau khi thực hiện vụ cướp, nhưng khoảng một giờ sau, họ tin rằng cũng chính người đàn ông này đã cướp một nạn nhân khác ở dãy nhà 800 trên Đại lộ 3, cách đó khoảng 2 dặm.

Video dài 1:08 phút:



https://youtu.be/0848EfZe88s

Cảnh sát cho biết nghi phạm, được mô tả là một người đàn ông da đen, khoảng 30 tuổi, cao khoảng 6 feet và nặng 180 pound. Người ta thấy anh ta mặc áo hoodie đen, quần đen với giày cao cổ màu đen hoặc giày lính, cũng như găng tay màu xám hoặc xanh lam.

---- Darrian M. Nguyen, 50 tuổi, cư dân Anoka, Twin Cities (Minnesota) bị các công tố viên mô tả là một người ủng hộ lực lượng dân quân chống chính phủ với ước muốn giết các nhà hoạt động Da đen và những người theo chủ nghĩa cấp tiến đã thú nhận sở hữu một khẩu súng máy, súng phóng lựu và giữ ma túy bất hợp pháp trong nhà. Nguyen đã nhận tội hôm thứ Hai 20/3/2023 tại Tòa án Hoa Kỳ ở Minneapolis về tội sở hữu để phân phối methamphetamine và sở hữu trái phép súng máy.

Nguyễn, người vẫn bị giam giữ liên bang mà không được bảo lãnh tại nhà tù Quận Sherburne, hiện phải đối mặt với ít nhất 5 năm tù và có thể lên đến 11 năm rưỡi, theo thỏa thuận nhận tội. Phiên xử vẫn chưa được lên lịch. Thỏa thuận nhận tội do Nguyễn ký bao gồm việc Nguyen thừa nhận rằng Nguyen "đã thảo luận về mối quan tâm đến một cuộc cách mạng hoặc đảo chính [ở Hoa Kỳ]."

---- Houston: Cô Kathy Vu, 23 tuổi, bị truy tố vì cố gắng che đậy một vụ giết 2 người ở khu vực Heights hồi tháng 1 đã trở lại tòa án vào sáng thứ Ba 21/3/2023. Các quan chức tin rằng 2 người đàn ông bị truy tố tội giết người đã trốn khỏi Hoa Kỳ. Cô Kathy Vu bị truy tố tội giả mạo bằng chứng. Trước đây, một thẩm phán trong phiên tòa xét xử nguyên nhân có thể xảy ra đã đặt tiền thế chân của cô ấy là 40.000 đô la.

Trong phiên tòa hôm thứ Ba, tòa án đã yêu cầu cô giao nộp hộ chiếu và đeo thiết bị theo dõi mắt cá chân. Các nhà điều tra cho biết bạn trai của Vu là Polie Phan, 26 tuổi, và Jaidan Vu Nguyen, 25 tuổi, đã bắn chết hai người đàn ông hồi đầu năm nay vì tranh chấp ma túy. Họ đang bị cảnh sát Houston truy nã.

Các quan chức cho biết cô Vu đã mua các vật dụng tẩy rửa và dọn dẹp hiện trường vụ án. Luật sư của Vu lập luận rằng cô lấy hàng dưới sự chỉ đạo của bạn trai. Samantha Knecht thuộc Văn phòng Biện lý Quận Harris cho biết: “Hai bị cáo hiện đang bị buộc tội giết người, chúng tôi tin rằng cả hai đã trốn khỏi Hoa Kỳ." Luật sư của Vũ, Coby DuBose, nói cụ thể rằng người ta tin rằng hai kẻ bị truy nã đã trốn sang Việt Nam.

---- Chuyện xảy ra tại Virginia: Man Nguyen, cư dân Annandale, đã trúng số 1 triệu đôla từ vé Mega Millions do anh mua trực tuyến sau khi nhận thấy có ứng dụng Xổ số Virginia trên điện thoại của anh. Một trong những tấm vé mà Nguyen đã mua khớp với năm số đầu tiên của kỳ quay ngày 28 tháng 2, chỉ thiếu số Mega Ball - con số có thể dẫn đến vận may 154 triệu USD nếu anh trúng giải độc đắc.

Các con số chiến thắng trong kỳ quay ngày 28/2/2023 là 14-16-49-52-59 với số Mega Ball là 13. Số phận đã đứng về phía Ngyuen vào ngày hôm đó, vì tất cả các con số đều được thực hiện thông qua Easy Pick và đã được chọn ngẫu nhiên.

.



Nguyen nói rằng anh có những kế hoạch lớn cho tấm chi phiếu lớn của mình. Anh nói: “Sắp đến sinh nhật của vợ tôi. Và tôi đang nghĩ đến việc mua cho nàng một chiếc xe hơi mới!”

---- TIN VN. Bốn nữ tiếp viên xách ma tuý được trả tự do vì... không biết có ma túy. Theo Báo Tiền Phong. Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa thả tự do cho 4 nữ tiếp viên xách ma tuý về Việt Nam vì những người này không biết rõ số kem đánh răng được nhờ vận chuyển từ Pháp về có chứa ma túy bên trong. Cụ thể, ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không; đồng thời khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định.

---- TIN VN. Gần 2.700 sạp ở An Đông Plaza đóng cửa đòi miễn giảm phí thuê. Gần 2.700 sạp ở An Đông Plaza sáng nay đóng cửa, đòi miễn phí thuê năm 2023 và giảm 30% cho các năm tiếp theo vì sức mua yếu. Các tiểu thương ở đây cho biết trước dịch, trung tâm này có hàng nghìn lượt khách ghé mua, nay số lượng chỉ 100-300 người một ngày. Doanh số các cửa hàng đều giảm 60-80%. Theo ghi nhận của VnExpress, có khoảng 15-30% quầy sạp bán giày dép, áo quần, đồ lưu niệm tại trung tâm thương mại này đóng cửa từ Tết Nguyên đán đến nay. Một số sạp cho biết nhiều cửa hàng 20 ngày không một khách ghé. Trong khi đó, mỗi cửa hàng bình quân thuê 2-5 nhân viên.

---- TIN VN. Vụ đánh bạc tiền tỉ trong khách sạn: Có Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam. Theo Báo Người Lao Động. Trong nhóm 22 người bị bắt quả tang khi đang đánh bạc tại khách sạn ở Vĩnh Phúc, có ông Lê Hùng Nam, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam. Ngày 22-3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) hiện đang tạm giữ 22 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi Poker.

---- HỎI 1: Lời hứa Hoa Kỳ sẽ sát cánh với Đài Loan?

ĐÁP 1: Có vẻ như thế. Robert O’Brien (Cố vấn An ninh Quốc gia của Chính quyền Trump các năm 2019–2021) tới thăm Đài Loan, nói với Tổng thống Thái Anh Văn hôm thứ Ba (21/3) rằng Hoa Kỳ sẽ sát cánh với Đài Loan. Thái Anh Văn đã trao tặng cho cựu quan chức chính phủ Hoa Kỳ Huân chương Bội Tin với Dây Biểu chương Đặc biệt (Order of Brilliant Star with Special Grand Cordon) tại Tổng thống phủ vì những nỗ lực của ông trong việc kết tah6n Mỹ-Đài, theo Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan (RTI) đưa tin.

O'Brien mô tả mối quan hệ này là mạnh mẽ và lâu dài, bắt đầu từ cuối Thế chiến thứ hai. Ông cho biết giới an ninh quốc gia Hoa Kỳ coi trọng mối quan hệ với Đài Loan trong khi nỗ lực hết sức để thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Theo O’Brien, ông có thể đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ sát cánh bên Đài Loan. Ông nhấn mạnh cả cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã nhiều lần tuyên bố rằng Washington sẽ giúp bảo vệ Đài Loan.

O’Brien cũng nói Đài Loan này là hình mẫu của dân chủ, pháp quyền và tự do, mặc dù các quốc gia độc tài không thích những quốc gia như vậy. Theo RTI, Hoa Kỳ sẽ vô cùng bất bình nếu một chế độ độc tài tấn công Đài Loan và ông cầu nguyện điều đó sẽ không xảy ra.

Trước chuyến đi Đài Loan, O'Brien đã trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi, khi một trang web diễn giải sai bình luận của ông khi nói rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ phá hủy các nhà máy của Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - TSMC) chứ không để nhà máy rơi vào tay Trung Quốc trong trường hợp TQ xâm lược Đài Loan.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4842308

---- HỎI 2: Có tới 71% dân Mỹ gặp khó khăn chi trả hóa đơn y tế, hoặc phải hoãn các quyết định về y tế?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát gần đây của AccessOne, đa số người Mỹ nói rằng lạm phát và chi phí đời sống gia tăng đã ảnh hưởng đến quyết định mua dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc khả năng thanh toán hóa đơn y tế của họ.

Hồi tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng, thước đo lạm phát, cho thấy giá chung tăng 6,4% so với năm trước trong khi giá dịch vụ chăm sóc y tế tăng 3%. Sự gia tăng chi phí chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực chi tiêu khác là lý do tại sao 71% số người được hỏi cho biết họ đang phải vật lộn với các hóa đơn chăm sóc sức khỏe hoặc trì hoãn các quyết định y tế.

Nhìn chung, 43% người Mỹ cho biết họ không thể thoải mái chi trả chi phí y tế vượt quá 249 USD, trong khi 54% sẽ trì hoãn thanh toán cho một hóa đơn quá khả năng chi trả, theo cuộc khảo sát.

Trong khi đó, 40% người Mỹ nợ trên 500 USD, giảm so với 80% cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sự sụt giảm chủ yếu là do một tỷ lệ lớn hơn những người được hỏi đang từ bỏ chăm sóc y tế để tránh nợ nần, theo một cuộc khảo sát riêng của Debt.com cho biết.

Don Silvestri, chủ tịch của Debt.com cho biết: “Chúng ta có xu hướng coi lạm phát là phiền phức thay vì nguy hiểm. Nhưng lạm phát có ý nghĩa nhiều hơn là giá thực phẩm và xăng cao hơn. Nó ảnh hưởng đến mọi thứ chúng ta tiêu tiền – bao gồm cả sức khỏe thể chất của chúng ta."

https://www.foxbusiness.com/personal-finance/medical-debt-delay-care-avoid-it

