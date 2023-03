Từ cậu bé vai phụ trong phim Indiana Jones năm 1984 và bây giờ là Giải Oscar 2023. Quan Kế Huy thắng Giải Oscar cho vai nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, trong lễ trao Giải Oscar đêm Chủ Nhật 12/3/2023.

- Quan Kế Huy thắng Giải Oscar cho vai nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim "Everything Everywhere All at Once"

- Phim "Everything Everywhere All at Once" thắng 7 Giải Oscars, phim "All Quiet on the Western Front" thắng 4 giải.

- Ukraine thất vọng: giải Oscar cho Phim tài liệu hay nhất trao cho phim về nhân vật đối lập người Nga đang bị tù Alexey Navalny

- Nội bộ Fox News: Khán giả là bọn ngu, chỉ muốn nghe tin vịt của Trump, và phe Trump đã nhen nhúm cho khủng bố.

- Thủ tướng Anh: TQ là đe dọa lớn nhất đối với kinh tế Anh, và là thách thức hệ thống đối với trật tự thế giới.

- Tập Cận Bình sẽ tới Moscow tuần tới, gặp Putin, rồi nói trực tuyến với Zelensky

- Putin có thể sẽ tới họp G20 tháng 9/2023 ở Ấn Độ.

- Đan Mạch sẽ gửi ít nhất 100 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine, cùng phụ tùng và đạn dược.

- Lính biên phòng Belarus: bị Ukraine hù dọa bằng cách làm hình nộm linh Nga bị treo cổ ở biên giới

- Không có bằng cớ nào cho thấy quân Nga thắng thế trong nỗ lực chiếm thành phố Bakhmut, nơi giao chiến ác liệt

- Zelensky nói qua điện thoại với Tổng thống Tiệp về Ukraine hội nhập Liên Âu và đồng ý hợp tác hơn nữa.

- Dân biểu Cộng Hòa Nancy Mace: cần tăng tuổi nghỉ hưu để cứu quỹ An sinh Xã hội (trong khi Biden đòi tăng thuế người có lương 400.000 đô trở lên).

- TNS Cộng Hòa Kevin Cramer: Cộng Hòa “rất cần” 1 lãnh đạo mới vì Trump sẽ làm chìm xuồng.

- Tại sao California đổi giờ, sau khi trưng cầu dân ý có 60% đồng ý đừng đổi giờ?

- California: Có 8 người chết khi 2 thuyền tình nghi chở di dân lậu vào 1 bãi biển ở San Diego và một chiếc bị lật.

- TIN VN. Dân số Việt Nam sẽ cán mốc 100 triệu người vào tháng 4/2023.

- TIN VN. Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (CASUCO) đặt mục tiêu lỗ 34 tỷ VND (~1,5 triệu USD).

- HỎI 1: Bệnh tiểu đường, ăn rau trái nhiều hơn sẽ giúp giảm bệnh và sống thọ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- VẤN ĐỀ: Nông thôn mới: Công sức của dân, công ơn của Đảng (Mạc Văn Trang)

QUẬN CAM (VB-13/3/2023) ---- Cố vấn của tổng thống UKrainain Mykhailo Podolyak đã lên Twitter hôm thứ Hai để chỉ trích Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ vì đã trao giải Oscar cho Phim tài liệu hay nhất cho bộ phim về nhân vật đối lập người Nga đang bị tù Alexey Navalny: "Nếu #Oscar nằm ngoài chính trị thì chúng ta nên hiểu như thế nào về bản tuyên ngôn tài liệu Navalny, nơi chính trị nội bộ của Nga đang tràn ngập? Nếu Oscar nằm ngoài bối cảnh chiến tranh ở Ukraine và nạn diệt chủng hàng loạt người Ukraine, tại sao quý vị liên tục nói về chủ nghĩa nhân văn & Sự công bằng?"

Trước đó, ê-kíp đứng sau ứng cử viên người Ukraine cho phim tài liệu hay nhất "A House Made of Splinters" bày tỏ sự thất vọng trước chiến thắng của Navalny. Đạo diễn Azad Safarov tuyên bố bộ phim của ông lẽ ra phải thắng giải Oscar [cho phim tài liệu hay nhất] không chỉ "để mang lại niềm vui nho nhỏ cho người Ukraine trong thời điểm khó khăn này, mà còn vì nó có chiều sâu. Nhưng buổi tối hôm nay [lễ trao giải Oscar] một lần nữa chứng minh rằng tuyên truyền của Nga hoạt động rất tốt và biết cách quảng bá những anh hùng dỏm ở những nơi không có anh hùng... Chúng tôi là người Ukraine, chúng tôi không phàn nàn."

---- Phim "Everything Everywhere All at Once" (Mọi Thứ, Mọi Nơi, Cùng Lúc) --- có nội dung khoa học viễn tưởng: Phim kể về Evelyn Wang, một người Mỹ gốc Hoa nhập cư, trong khi bị kiểm toán thuế thu nhập, thấy rằng cô ấy phải kết nối với các phiên bản vũ trụ song song của chính mình để ngăn chặn một thế lực mạnh mẽ phá hủy vũ trụ đa tầng --- đã thắng giải Oscar cho:

. Phim hay nhất (Best picture) sau khi thắng các giải Oscar cho

. biên tập (Everything Everywhere All at Once),

. đạo diễn (Daniel Kwan và Daniel Scheinert),

. nam diễn viên phụ (Quan Kế Huy, một diễn viên Mỹ gốc Việt ),

. nữ diễn viên phụ (Jamie Lee Curtis),

. kịch bản gốc (Daniel Kwan và Daniel Scheinert) và

. nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Michelle Yeoh, tức Dương Tử Quỳnh).

Bộ phim chiến tranh của Đức "All Quiet on the Western Front" --- nội dung: Bộ phim mô tả sự tàn bạo của chiến tranh giành từng chiến hào qua con mắt của một chàng lính trẻ ban đầu muốn tham gia cuộc chiến. Đây là bản mo phỏng bằng tiếng Đức đầu tiên của tiểu thuyết năm 1928 của Erich Maria Remarque, cũng được dựng thành phim đoạt giải phim hay nhất năm 1930 --- là bộ phim chiến thắng lớn thứ hai trong buổi tối, nhận giải Oscar cho:

. phim quốc tế hay nhất (Best International Feature),

. quay phim (James Friend),

. thiết kế sản xuất (All Quiet on the Western Front) và

. âm nhạc phim (Volker Bertelmann).

Các giải thưởng Oscars phần lớn phù hợp với dự đoán, với hầu hết các nhà phê bình đánh giá Everything Everywhere là phim được yêu thích nhất cho các hạng mục chính.

---- Người thắng giải Oscar cho vai Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất là Quan Kế Huy (viết theo kiểu Việt Nam và Trung Hoa, vì ông có họ là Quan và tên là Huy, chữ đệm là Kế. Quan là người Việt gốc Hoa, tên viết là 關繼威 (Quan Kế Huy). Quan sinh ngày 20/8/1971 tại Sài Gòn, với cha mẹ là người Việt gốc Hoa. Ông có tám anh chị em. Năm 1978, gia đình anh vượt biên, trốn khỏi Việt Nam. Anh, cha và năm anh chị em đến một trại tị nạn ở Hồng Kông, trong khi mẹ anh và ba anh chị em khác trốn sang Malaysia. Cả gia đình anh di cư sang Hoa Kỳ năm 1979.

Quan học trường trung học cơ sở Mount Gleason ở Tujunga, California, và trường trung học Alhambra ở Alhambra, California. Quan tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Điện ảnh USC năm 1999. Sau khi tốt nghiệp, anh đã làm việc với biên đạo múa Hồng Kông Corey Yuen trong một số dự án phim. Quan thông thạo tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Việt và tiếng Quan Thoại.

Quan trở lại ánh đèn sân khấu sau nhiều thập niên với bộ phim “Everything Everywhere All at Once.” Trong đêm Chủ Nhật 12/3/2023, giữa tiếng vỗ tay vang dội của hội trường buổi lễ trao Giải Oscars, Quan Kế Huy đã bước lên sân khấu và la lớn để nói với người mẹ 84 tuổi của mình, người đang dõi xem kết quả Oscar hôm nay ở nhà: “Mẹ ơi, con vừa đoạt giải Oscar!”

Đối với Quan, giải thưởng này thật xúc động đặc biệt. Anh đã nổi tiếng từ trước tuổi thiếu niên, đóng vai phụ trong vai nhân vật Short Round, bên lề cho ngôi sao Harrison Ford trong phim “Indiana Jones and the Temple of Doom” năm 1984 và xuất hiện trong phim“The Goonies” năm 1985. Nhưng Quân bỏ đóng phim sau đó vì nhận thấy không có nhiều vai diễn điện ảnh quan trọng cho người châu Á. Anh đã không trở lại diễn xuất cho đến năm 2021 trong “Everything Everywhere,” với vai Waymond Wang, người chồng ngốc nghếch của chủ tiệm giặt, Michelle Yeoh (Dương Tử Quỳnh).

“Hành trình của tôi bắt đầu trên một chiếc thuyền. Tôi đã trải qua một năm trong một trại tị nạn. Và bằng cách nào đó, tôi đã kết thúc ở đây trên sân khấu lớn nhất của Hollywood,” Quan nói trong nước mắt. “Họ nói những câu chuyện như thế này chỉ xảy ra trong phim. Tôi không thể tin rằng điều này đang xảy ra với tôi. Đây - đây là giấc mơ Mỹ!”

Anh đã từng là nhân vật được mọi người nâng ly chúc mừng anh thắng giải Golden Globe, Critics’ Choice and SAG, bên cạnh việc giành được đề cử Oscar đầu tiên. Thật là một sự trùng hợp cảm động khi Anh có thể tham dự và đoạt giải đồng hành với Steven Spielberg, người đã làm việc với Quan trong “Indiana Jones” và được đề cử đạo diễn bộ phim truyền hình bán tự truyện “The Fabelmans”.

Quan Kế Huy từng là cậu bé đóng vai Short Round, kế bên ngôi sao Harrison Ford trong phim “Indiana Jones and the Temple of Doom” năm 1984.

“Ước mơ là thứ bạn phải giữ chặt lấy. Tôi gần như đã từ bỏ giấc mơ của mình,” anh nói trong khi cố kìm nước mắt. “Gửi tới tất cả các bạn ngoài kia, xin hãy giữ cho giấc mơ của bạn được sống.” Trước khi bước xuống sân khấu, Quan Kế Huy bày tỏ lòng biết ơn: “Cảm ơn,” anh nói. “Cảm ơn rất nhiều vì đã chào đón tôi trở lại.”

Do Daniel Kwan và Daniel Scheinert đạo diễn, “Everything Everywhere All at Once” được công chiếu lần đầu tại SXSW 2022 với sự hoan nghênh của giới phê bình và thương mại. Tại phòng vé, bộ phim trở thành tác phẩm hiếm hoi trong thời kỳ đại dịch với doanh thu 100 triệu USD toàn cầu. Nó được coi là bản phát hành có doanh thu cao nhất mọi thời đại của A24.

Một kỳ tích không nhỏ là bộ phim không chỉ tồn tại — mà còn thống trị — trong các cuộc trò chuyện về giải Oscar trong 12 tháng. Trong mùa giải thưởng kỷ lục của nó, “Everything Everywhere” trở thành bộ phim thứ năm duy nhất trong lịch sử giành được bốn giải thưởng lớn của hội (DGA, PGA, SAG và WGA). Nó có tới 11 giải đề cử Oscar, nhiều nhất so với bất kỳ bộ phim nào trong năm nay.

Trước khi trở lại với phim ảnh, Quan Kế Huy bị mất bảo hiểm y tế trong đợt dịch COVID vì không có việc làm. Phim “Everything Everywhere” được quay vào đầu năm 2020, nhưng việc tung ra chiếu ở rạp bị trì hoãn hai năm do đại dịch.

"Tôi đã gọi cho người agent của mình và nói, 'Bạn làm ơn tìm cho tôi bất cứ thứ gì được không? Gì cũng được, tôi chỉ cần một công việc để đáp ứng yêu cầu tối thiểu về bảo hiểm y tế',” mới đây Quan kể lại trên chương trình “The Late Late Show with James Corden”. “Và tôi đã không tìm được việc gì.”

Vào thời điểm đó, Quan nhận ra rằng sự nghiệp của mình có thể thăng hoa hoặc lụi tàn nhờ thành công của “Everything Everywhere”. Vì vậy, Anh đã gọi cho nhà sản xuất phim hỏi thăm: “Xin cho tôi biết một điều được không? Tôi đóng có OK trong phim không? Sao không ai muốn thuê tôi cả.” Và anh nhớ lại, “[Nhà sản xuất nói] Hãy kiên nhẫn. Bạn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi."

Quan Kế Huy trong lễ trao Giải Oscar đêm Chủ Nhật 12/3/2023.

---- Bất cứ ai đã mất một thành viên trong gia đình vì các thuyết âm mưu của cánh hữu đều biết rằng Fox News đã đóng một vai trò quan trọng trong đó. Ngay cả những người điều hành Fox cũng thú nhận như thế. Một phần hồ sơ tòa án trong vụ kiện của Dominion Voting Systems chống lại Fox đã tiết lộ những lời thú tội của các quan chức Fox News, rằng họ biết Trump bịa đặt về gian lận bầu cử 2020, nhưng Fox News phải loan truyền những lời nói dối của Trump vì khôn muón mất khán giả.

Một bản tin của Washington Post tiết lộ rằng Raj Shah, cựu quan chức Bạch Ốc của Donald Trump, hiện đang làm việc tại Fox News, biết rõ hơn về các thuyết âm mưu năm 2020. Tuy nhiên, Shah đã làm việc trong vai trò của mình để giữ cho những lời nói dối tồn tại. Trong khi đó, một nhà sản xuất của Tucker Carlson, chương trình được xem nhiều nhất trên mạng, đang tấn công chính người xem của họ.

Trong một cuộc trao đổi với Carlson và Shah, cựu cố vấn của Trump giải thích rằng luật sư Sidney Powell nói rằng bà có một bản khai hữu thệ chứng minh mối liên hệ giữa Dominion và Venezuela. Shah gọi thế là vô lý và nói [ghi lại trong hồ sơ tòa]: “Có thể muốn nói thế này, nhưng những thứ này thật điên khùng (this stuff is so f*cking insane). Gian lận bầu cử tới hàng triệu phiếu? Tới luôn đi nhé.”

Nhà sản xuất lúc bấy giờ của Carlson, Alex Pfeiffer, tiếp lời: “Thật điên khùng nhưng người xem của chúng ta tin vào điều đó nên nếu chúng ta nói rằng Powell nói nhảm rằng [chính phủ] Venezuela [từ xa, lật ngược phiếu Trump thành phiếu Biden] thì lại xúc phạm khán giả [Fox News].”

Trong lời tự thú của người trong Fox News: Khán giả bị xem như những bọn ngu, chỉ muốn nghe tin vịt, và nên xem như người anh em họ đáng thương thay vì xem như hoàng gia Saudi (bảo trợ khủng bố Bin Laden)... Pfeiffer, người hiện đang điều hành công ty quan hệ công chúng của riêng mình theo trang LinkedIn của mình, đã gọi sự dao động này là "siêu thực. Giống như thương lượng với bọn khủng bố. Nhưng đặc biệt là những bọn ngu. Hãy xem họ như những anh em bà con cà chớn, chứ không phải hoàng gia Saudi." (“Like negotiating with terrorists,” he told the other men. “But especially dumb ones. Cousin f*cker types not Saudi royalty.”)

----- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ tới Moscow vào tuần tới, nơi Tập sẽ gặp Tổng Thống Nga Vladimir Putin, theo báo Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai. Tập cũng chuẩn bị một cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau chuyến đi tới Moscow, đánh dấu lần đầu tiên Tập nói chuyện với Zelensky kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine. Các nguồn tin nói rằng Tập cũng có thể bổ sung thêm một số điểm ghé thăm ở châu Âu, nhưng toàn bộ lộ trình vẫn chưa được quyết định. Chuyến đi sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tập sau khi ông lên ngôi nhiệm kỳ thứ ba hồi tuần trước.

---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói hôm thứ Hai rằng Trung Quốc đại diện cho "mối đe dọa nhà nước lớn nhất đối với lợi ích kinh tế của chúng tôi và là thách thức mang tính hệ thống đối với trật tự thế giới". Ông Sunak bày tỏ lo ngại về hành vi gần đây của Bắc Kinh, mô tả TQ độc đoán hơn ở trong nước và quyết đoán hơn ở nước ngoài.

Sunak nói với NBC News rằng ông sẽ sớm đưa ra thông báo liên quan đến sự sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley Bank [tại Hoa Kỳ], vì nó liên quan đến "một số lượng lớn các công ty công nghệ của Anh." Về cuộc chiến ở Ukraine, ông nói điều quan trọng là phải "tăng tốc và tăng cường hỗ trợ" cho Kiev, và chính phủ Anh sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm "hàng tỷ bảng Anh" trong vài năm tới vì thế giới "đã trở nên bất ổn hơn."

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới vào cuối năm nay: "Không thể loại trừ khả năng đó. Nga tiếp tục tham gia đầy đủ vào khuôn khổ G20. Họ dự định sẽ tiếp tục làm điều đó. Nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra." Ấn Độ sẽ lần đầu tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 tiếp theo tại New Delhi vào ngày 9 và 10 tháng 9/2023. Putin đã hạn chế đi ra ngoài biên giới Nga kể từ khi Nga xâm lược Ukraine hồi tháng 2/2022.

---- Lô xe tăng Leopard 1 đầu tiên từ Đan Mạch, Đức và Hoà Lan sẽ đến Ukraine trong suốt mùa xuân này, theo Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen nói hôm 11/3 khi thăm công ty Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), nơi chuẩn bị chuyển xe tăng Leopard 1 cho Ukraine, theo lời Bộ Quốc phòng Đan Mạch. Poulsen cho biết ông đến nơi đó để kiểm tra tiến độ.

Ông nói: “Tôi tự hào rằng Đan Mạch, hợp tác với các quốc gia khác, hỗ trợ cuộc đấu tranh giành tự do của Ukraine bằng một khoản quyên góp lớn và quan trọng, và chúng tôi vẫn hy vọng có thể giao những chiếc xe tăng đầu tiên cho Ukraine vào mùa xuân”.

Bộ quốc phòng Đan Mạch đã viết rằng sự hợp tác của họ với Đức và Hoà Lan nhằm mục đích tặng ít nhất 100 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine: "Đan Mạch bắt đầu dự án tân trang một số lượng lớn xe tăng Leopard 1A5 cùng với Hoà Lan và Đức vào đầu tháng 2. Mục tiêu phụ đầu tiên của dự án là có thể cung cấp xe tăng cho hai tiểu đoàn xe tăng - tương ứng với khoảng 80 xe tăng - vì những chiếc xe tăng đầu tiên sẽ sẵn sàng vào mùa xuân và sẽ được sử dụng để huấn luyện lực lượng Ukraine. Ukraine sẽ được đào tạo về cách sử dụng xe tăng cũng như phụ tùng và đạn dược."

---- Lính biên phòng Belarus đã phàn nàn trên truyền hình nhà nước rằng họ đang bị đe dọa bởi lính biên phòng Ukraine, những người được cho là đã treo hình nộm treo cổ một quân nhân Nga ở biên giới với Belarus. Sergei Pavlov, đại diện của đơn vị biệt kích biên giới Mozyr, nói trên đài truyền hình quốc gia Belarus hôm 12/3: “Một hình nộm giả làm một quân nhân bị treo cổ trong bộ đồng phục Nga, người mà biên phòng Ukraine đặt tên là Valera, đã được cài đặt. Họ giả định rằng đây là một quân nhân thiệt mạng gần Kiev.”

Pavlov nói hình nộm dựng để đe dọa và gây áp lực tâm lý lên biên phòng Belarus. Trong khi đó, lính biên phòng Ukraine chế giễu quân đội Belarus vì sợ hãi trước hình nộm. Biên phòng Nhà nước Ukraine cho biết khi trả lời các khiếu nại từ lực lượng biên phòng Belarus: “Chúng tôi không cố ý làm ai sợ hãi, chúng tôi chỉ đang đưa ra một gợi ý…”

---- Theo một báo cáo công bố cuối ngày thứ Bảy bởi một tổ chức tư vấn trụ sở tại Washington, không có bằng chứng nào cho thấy quân Nga thắng thế trong nỗ lực chiếm thành phố Bakhmut phía đông Ukraine. Viện Institute for the Study of War cho biết không có bước tiến nào từ Nga hôm thứ Bảy, mặc dù có vẻ như quân Nga và các đơn vị lính đánh thuê Wagner đang tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trên bộ.

Báo cáo viết: “Các nguồn tin của Ukraine và Nga tiếp tục đưa tin về các cuộc giao tranh ác liệt trong thành phố, nhưng các chiến binh của Tập đoàn Wagner có khả năng ngày càng bị chèn ép ở các khu vực đô thị, chẳng hạn như khu liên hợp công nghiệp AZOM, và do đó khó đạt được những bước tiến đáng kể”. Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Tập đoàn Wagner, cho biết hôm Chủ nhật trên Telegram rằng tình hình ở Bakhmut là “khó khăn, rất khó khăn, kẻ thù đang chiến đấu từng mét trong thành phố,” theo AP.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Cộng hòa Tiệp Petr Pavel hôm Chủ nhật. Zelensky nói ông chúc mừng Pavel chính thức nhậm chức tại Czechia, phác thảo tình hình ở tiền tuyến và thảo luận về nhu cầu an ninh của Ukraine. "Chúng tôi đã thảo luận về việc Ukraine hội nhập Liên Âu và đồng ý hợp tác hơn nữa", Zelensky nói, tiếp tục nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ từ khối này là rất quan trọng đối với Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Pavel đã tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Năm.

---- Dân biểu Nancy Mace (Cộng Hòa-S.C.) cho biết hôm Chủ nhật rằng bà tin rằng việc tăng tuổi nghỉ hưu đối với những người nhận trợ cấp An sinh Xã hội nên được “thảo luận”. Trong một lần xuất hiện trên “State of the Union” của CNN, người dẫn chương trình Kaitlan Collins cũng đã lưu ý rằng Nikki Haley, một ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, đồng hương South Carolina, cũng ủng hộ ý tưởng tăng tuổi nghỉ hưu. Vấn đề được chú ý sau khi Tổng Thống Biden đề nghị tăng thuế đối với những người thu nhập trên 400.000$/năm để cứu quỹ An Sinh Xã Hội và Medicare.

---- Thượng nghị sĩ Kevin Cramer (Cộng Hòa-N.D.) nói trên NBC hôm Chủ nhật rằng Cộng Hòa đang “rất cần” một lãnh đạo mới, kiểu nói muốn xóa sổ cựu Tổng thống Trump, người đang tranh cử một nhiệm kỳ Bạch Ốc khác vào năm 2024: “Donald Trump sẽ không nghe lời khuyên từ đảng hay từ tôi, nhưng tôi nghĩ những gì sẽ xảy ra nếu Trump bị truy tố, điều đó sẽ trở thành một trong những yếu tố [đối với] việc Trump có thắng sơ bộ hay không. Yếu tố khác là còn ai tham gia cuộc đua và ai có thể đưa ra trường hợp tốt nhất [cho Cộng Hòa]. Cuối cùng, điều quan trọng nhất mà các cử tri sơ bộ nghĩ đến không chỉ là họ yêu ai nhất, mà là ai có thể giành chiến thắng cho đất nước và ai có thể giành chiến thắng cho đảng [Cộng Hòa] bởi vì chúng tôi đang rất cần một số người lãnh đạo mới."

---- Tại sao California hôm qua phải đổi giờ, sau khi lòng dân không muốn đổi giờ? Cử tri California đã thông qua một dự luật bỏ phiếu cho phép các nhà lập pháp khả năng ngừng thay đổi giờ theo mùa. Trong cuộc Tổng tuyển cử năm 2018, cử tri California đã phê chuẩn Dự luật 7, cho phép cơ quan lập pháp tiểu bang loại bỏ quy định giờ mùa hè với 2/3 phiếu bầu, miễn là nó phù hợp với luật liên bang, theo Hướng dẫn Cử tri Chính thức năm 2018. Đề xuất [miễn đổi giờ] đã được thông qua với 59,7% phiếu thuận, theo Bộ trưởng Hành chánh California.

Mặc dù các cử tri California đồng ý xóa sổ đổi giờ, nhưng không có gì thay đổi, bởi vì các dân cử tiểu bang chưa thông qua một đạo luật để miễn đổi giờ. Dân biểu tiểu bang Kansen Chu, Dân Chủ-San Jose, đã đệ trình Dự luật AB-7 hồi năm 2019 để miễn đổi giờ trong tiểu bang. Nhưng dự luật đã bị một ủy ban chận lại hồi năm 2020.

Ngay cả khi dân cử California chấp thuận AB-7, cách trình bày của Đề luật 7 có nghĩa là sẽ phải xin chính phủ liên bang cho phép để miễn đổi giờ. Các luật cấp liên bang cũng đã trình ở Quốc hội để xóa sổ thói quen đổi giờ, nhưng các luật đó cũng còn đang bị chận lại. Nghĩa là, California bây giờ vẫn còn phải đổi giờ 2 lần mỗi năm.

---- Có ít nhất 8 người chết khi 2 chiếc thuyền bị tình nghi chở di dân lậu tới một bãi biển ở San Diego và một chiếc đã bị lật. Cảnh sát biển Hoa Kỳ đang tìm kiếm thêm khoảng 7 nạn nhân hôm Chủ nhật. Một người phụ nữ trên 1 trong những chiếc thuyền kiểu panga (kiểu như ca nô thường gặp ở phim trinh thám) đã gọi 911 vào cuối ngày thứ Bảy để báo cáo rằng chiếc thuyền kia đã bị lật ngoài khơi Blacks Beach, theo lời sĩ quan cảnh sát biển Hoa Kỳ Richard Brahm. “Người phụ nữ gọi nói rằng chiếc thuyền bị lật có 15 người trên đó, nhưng đó chỉ là ước tính,” Brahm nói.

Duyên phòng và lính cứu hỏa San Diego đã kéo 8 xác lên khỏi mặt nước, nhưng sương mù dày đặc đã cản trở việc tìm kiếm thêm các nạn nhân. Sĩ quan cảnh sát biển Eddie Berrios xác nhận 8 người đã chết và các đội đang tìm kiếm ít nhất 7 người nữa. Brahm không biết liệu có ai trên chiếc thuyền thứ hai bị thương hay không, hay là họ có bị Biên phòng bắt hay không. Cũng không rõ quốc tịch của các di dân lậu trên ghe thứ nhì.

---- TIN VN. Dân số Việt Nam sẽ cán mốc 100 triệu người vào tháng 4/2023. Theo Báo Công Lý. S Phạm Vũ Hoàng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết, dân số VN hiện nay là hơn 99 triệu người, đứng thứ 15 thế giới, thứ 8 Châu Á và thứ 3 cộng đồng ASEAN. Với tốc độ tăng dân số trung bình những năm gần đây, dự báo trung tuần tháng 4 Việt Nam sẽ chính thức trở thành một trong 15 quốc gia trên thế giới và một trong 3 quốc gia khu vực Đông Nam Á có quy mô 100 triệu người. VN sẽ tổ chức sự kiện lớn chào đón công dân thứ 100 triệu của quốc gia. Thời gian dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 4/2023, với 3 hoạt động lớn: Lễ cổ động diễn hành 100 triệu dấu chân con cháu Lạc Hồng; lễ mít tinh sự kiện Việt Nam đón công dân thứ 100 triệu; lễ thăm và đón công dân thứ 100 triệu tại bệnh viện.

---- TIN VN. Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (CASUCO) đặt mục tiêu lỗ 34 tỷ VND (~1,5 triệu USD). Theo Báo An Ninh Tiền Tệ/KTSG. Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (CASUCO), vốn được xem là “ông lớn” của ngành mía đường vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đặt mục tiêu lỗ trên 34 tỉ đồng trong niên độ 2022-2023. Đây là con số lỗ kỷ lục sau gần 20 năm kể từ ngày đơn vị này được cổ phần hoá.

---- HỎI 1: Bệnh tiểu đường, ăn rau trái nhiều hơn sẽ giúp giảm bệnh và sống thọ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, ăn chế độ ăn ít carbohydrate với ăn nhiều trái cây và rau quả, và tương đối ít sản phẩm từ động vật hoặc carbohydrate tinh chế, có vẻ như làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư.

Một nghiên cứu mới từ đại học y khoa Harvard T.H. Chan School of Public Health nhận thấy rằng những người mắc bệnh tiểu đường tránh chế độ ăn giàu carb, chế biến cao, sản phẩm động vật điển hình của Mỹ sống lâu hơn.

Nghiên cứu này đã theo dõi hơn 10.000 người mắc bệnh tiểu đường từ cuộc nghiên cứu nữ giới Nurse's Health Study, và cuộc nghiên cứu nam giới Health Professionals Follow-up Study. Gần một nửa đã chết trong thời gian khảo sát, khoảng 1.400 người trong số họ do bệnh tim mạch và 900 người do ung thư.

Chế độ ăn uống của họ đã được theo dõi trong hơn một thập niên. Những người ăn chế độ ăn ít carbohydrate - trừ khi chế độ ăn đó được coi là không lành mạnh vì hàm lượng protein và chất béo bão hòa cao từ các sản phẩm động vật hoặc carbohydrate tinh chế - có nguy cơ tử vong thấp hơn. Kết luận: ăn rau trái nhiều, sẽ giảm bệnh và tăng thọ.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/people-diabetes-lived-longer-lower-110001512.html

---- VẤN ĐỀ: Nông thôn mới: Công sức của dân, công ơn của Đảng (Mạc Văn Trang)

Nông thôn mới: Công sức của dân, công ơn của Đảng

Mạc Văn Trang - Báo Tiếng Dân, 12/03/2023

Hôm nay cậu lái xe taxi kể câu chuyện rất hay. Cậu ta bảo, cháu quê Nghệ An, vào Sài gòn 15 năm rồi… Bác ở ngoài Bắc mà vào đây sống có thích không? Bố mẹ cháu không chịu vào đâu.

– Quê cháu nóng, gió Lào khô rát khổ ghê lắm, nhưng bây giờ nhà xây đàng hoàng, có quạt máy, có nhà có máy lạnh, cũng đỡ nhiều.

– Đâu có. Làng cháu là dân kinh tế mới, khai hoang vào năm 1980, lên ven rừng, đất cằn cỗi lắm, toàn trồng sắn, khoai thôi; bao nhiêu năm toàn vào rừng chặt củi, gánh 15 – 20 cây số để bán rồi mua gạo về ăn độn sắn, khoai… Nhưng bây giờ về làng, nông thôn mới đẹp lắm. Đường làng bê tông, ô tô đi ngon lành, nhà nào cũng xây 2 – 3 tầng, rộng rãi, đẹp hơn cả thành phố…

– Chả có ngành nghề gì đâu. Tất cả con trai, con gái của làng lớn lên là đi làm xa hết, rồi gửi tiền về nuôi các ông bà già với trẻ con ở nhà. Làng cháu thì đi Nhật một số, còn chủ yếu đi Hàn quốc; người nào kém thì đi lên thành phố làm tự do, như cháu đây; phụ nữ lớn tuổi thì ra thành phố làm ô sin, nhiều người sang Đài Loan, Ma Cao làm giúp việc, lương cũng tốt lắm. Cứ người nọ dắt díu người kia, theo nhau đi thôi. Nhà cháu bốn chị em thì chị cháu đi Đài Loan, chồng làm xây dựng ở trong này; em trai với em gái út cháu ở bên Hàn. Em cháu hết hợp đồng lao động thì nó ra làm cho trại chăn nuôi heo, lương cao lắm. Em út thì lấy chồng bên đó rồi…

– Làng nào cũng vậy mà bác. Giỏi lắm, với dăm sào ruộng, như bố mẹ cháu, làm chỉ đủ thóc ăn với chăn nuôi vài con gà, mấy con vịt… Vườn thì có cây mít, cây ổi, cây khế với mấy luống rau… Không có gì bán ra tiền thì sao giàu được. Mấy người chăn nuôi trâu, bò thì khá hơn, nhưng bán trâu, bò cũng chỉ mua được cái xe máy chứ xây cái nhà vài trăm triệu sao nổi…

– Xây 2015. Lúc đó thấy mấy chục nhà xây rồi, nhà mình lụp xụp quá, mấy anh em họp nhau, quyết góp tiền và vay thêm xây cho bố mẹ ngôi nhà. Nhà cháu xây có 150 mét vuông, hai tầng. Càng những nhà xây sau càng to đẹp. Bây giờ nhiều người xây kiểu biệt thự đẹp lắm…

– Không! Anh rể cháu phải trực tiếp thiết kế, chỉ đạo thi công. Để các cụ làm thì hỏng bét.. Ví dụ như bố cháu nhất quyết phản đối không cho làm nhà vệ sinh trong nhà, bắt nhà vệ sinh phải xây cách nhà mười mét. Anh rể cháu phải thuyết phục mãi, rằng không phải làm hố xí mà đây là toa-let… Xây xong rồi, giờ các cụ thích lắm…

– Làm gì có chuyện đó. Tất cả đường sá, đình, chùa, đài – bia Liệt sĩ đều bổ đầu người dân phải đóng góp để làm và nuôi các ông lãnh đạo, quản lý công trình nữa chứ. Tết vừa rồi cháu về thì Bí thư, Trưởng thôn cũng mời họp mặt và báo cáo tình hình, rồi bảo thôn ta còn thiếu cái Cổng làng nữa, mới hoàn chỉnh. Vậy là lại đóng tiền làm Cổng làng. Nhà cháu đóng một triệu.

– Ha ha! Bác nói đúng như Bí thư chi bộ thôn cháu. Ông ấy bảo, nhờ quán triệt Nghị quyết “Xây dựng nông thôn mới” của Đảng, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chi bộ, thôn ta ngày nay trở thành một làng kiểu mẫu “nông thôn mới”…

– Phải nói thế này mới đúng bác ạ: Công sức thì của Dân, công ơn thì của Đảng, Bác. Bác về làng quê mà xem, nhà ai cũng thờ ảnh bác Hồ, chuyện gì Chi bộ cũng kể công.

– Ừ, công nhận cậu khái quát đúng. Giai cấp công nhân mới có khác!

Bà xã tôi ngồi ghế sau tỉnh ngủ, hai bác cháu chuyện gì mà cứ rì rầm suốt thế? Chuyện “Nông thôn mới”, hay lắm, bà ạ.

