- Biden đưa ra ngân sách 6,8 nghìn tỷ đô, với tăng thuế dân nhà giàu 5 nghìn tỷ đô trong 10 năm tới. Cộng Hòa: nhiều kỷ lục. Dân Chủ: lo ngại. - Nếu Trump thua sơ bộ Cộng Hòa, sẽ có thể tranh cử tư cách độc lập, cho dù bị 6 tiểu bang xóa tên làm mất 91 phiếu đại cử tri. - Cựu Phó Tổng thống Mike Pence: Trump gây nguy hiểm cho gia đình tôi và mọi người tại Điện Capitol ngày 6/1/2021, lịch sử sẽ buộ

Hai diễn viên Mỹ gốc Việt (hình trái: Hồng Châu; hình phải: Ke Huy Quan). Cả 2 đều được đề cử Giải Oscar, nhưng dự đoán chiều nay trong lễ trao giải Oscar, Ke Huy Quan sẽ thắng Giải Oscar cho vai nam diễn viên phụ xuất sắc.

.

- Biden đưa ra ngân sách 6,8 nghìn tỷ đô, với tăng thuế dân nhà giàu 5 nghìn tỷ đô trong 10 năm tới. Cộng Hòa: nhiều kỷ lục. Dân Chủ: lo ngại.

- Nếu Trump thua sơ bộ Cộng Hòa, sẽ có thể tranh cử tư cách độc lập, cho dù bị 6 tiểu bang xóa tên làm mất 91 phiếu đại cử tri.

- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence: Trump gây nguy hiểm cho gia đình tôi và mọi người tại Điện Capitol ngày 6/1/2021, lịch sử sẽ buộc trách nhiệm cho Trump

- Quân đội Ukraine phá sập 2 tháp quan sát của Nga nằm trong vùng Kursk và Bryansk của Nga

- Ukraine: Nga đã có ít nhất 159.090 lính tử trận, riêng 24 giờ qua Nga tử trận 1.090 lính, mất 8 xe tăng, 7 xe bọc thép, 4 dàn pháo.

- Anh: tác động thương vong của lính Nga không đồng đều trên cả nước Nga, giới thượng lưu không cho con đi lính

- Đức Giáo Hoàng Francis: chỉ thăm Kyiv nếu cùng chuyến đi được tới thăm Moscow

- Đức Giáo Hoàng lăng ba vi bộ: cuộc chiến ở Ukraine xảy ra vì lợi ích của nhiều "đế quốc" chứ không chỉ Nga.

- Giáo hội Chính thống Nga xin thế giới thuyết phục Ukraine ngừng trục xuất giáo hội Ukraine có lịch sử thân Nga ra khỏi một khu tự viện.

- Putin: sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9/2023 tại Ấn Độ.

- Ukraine: đạo diễn điện ảnh Taras Holubkov cầm giấy tờ đi Châu Âu, nhưng lại tới Nga.

- Ukraine: đã có khoảng 28.000 người tình nguyện gia nhập Vệ binh Xung kích Ukraine.

- DPR: Ukraine pháo kích vào Donetsk 16 lần/ngày, với 60 đơn vị đạn pháo khác nhau

- Zelensky: trừng phạt 280 công ty và 120 cá nhân kinh doanh chống Ukraine và tài trợ cho các kế hoạch của Nga.

- Ukraine: Có 4 thường dân chết, nhiều người bị thương vì Nga pháo kích

- Nga: đã phá hủy 1 kho đạn Ukraine ở vùng Kherson

- Cựu Thống đốc Arkansas (Cộng Hòa): nếu bị truy tố trước tòa, Trump nên rút lui vì tôn trọng thể chế tổng thống Hoa Kỳ.

- Phe cấp tiến: Ngân hàng Silicon Valley Bank sập tiệm vì Trump ký luật 2019 cắt giảm quy định ngân hàng.

- Bắc Hàn: nhiều biện pháp răn đe chiến tranh.

- Tỷ phú Elon Musk: Mark Zuckerberg bắt chước theo Twitter.

- Phi cơ Air Force One: Joe Biden xóa màu sơn của Trump.

- Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ xóa sổ nhiều việc làm, hàng đầu là: 1. Tiếp thị qua điện thoại. 2. Giáo viên văn học và tiếng Anh. 3. Giáo viên ngoại ngữ và văn học.

- Hôm nay Hoa Kỳ đổi giờ, vặn kim giờ thêm 1 tiếng.

- Ukraine hy vọng phim tài liệu trại trẻ mồ côi ở miền đông Ukraine sẽ thắng giải Oscar.

- Hôm nay, Lễ trao giải điện ảnh Oscar với 2 diễn viên gốc Việt - Hồng Châu, Ke Huy Quan - sẽ chiếu TV trực tiếp từ 5 giờ chiều.

- TIN VN. Phát hiện hàng nghìn sản phẩm Nike, Adidas, Dior, Rolex, Chanel giả mạo tại nhiều cửa hàng ở TP.HCM.

- TIN VN. TP.SG có mật độ dân số cao nhất VN, cao gấp 14,73 lần cả nước.

- HỎI 1: Thăm dò ở Iowa: DeSantis theo sát nút Trump? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Gần 90% dân Nhật tin có kỳ thị người khuyết tật? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-12/3/2023) ---- Biden táo bạo. Tổng thống Biden đã đề xuất ngân sách hàng năm 6,8 nghìn tỷ đô trước Quốc hội bằng cách kêu gọi tăng thuế 5 nghìn tỷ đô trong thập niên tới, nhiều hơn những gì các nhà lập pháp mong đợi sau khi Biden hạ thấp chương trình thuế của mình trong các cuộc họp trước đó. Đó là một bước đi mạo hiểm đối với tổng thống khi ông bước vào vận động tái tranh cử khó khăn vào năm 2024. Tuy nhiên, Biden nghĩ rằng ông có thể thắng cuộc tranh luận bằng cách cam kết rằng ông sẽ không tăng thuế đối với bất kỳ ai kiếm được ít hơn 400.000 đô/năm.

.

Đảng Dân chủ tại Thượng viện sẽ phải bảo vệ 23 ghế trong năm tới, kể cả ở các tiểu bang nghiêng về Đảng Cộng hòa như Ohio, Montana và West Virginia, và trong khi người Mỹ lo ngại về lạm phát và định hướng của nền kinh tế. Đảng Cộng hòa nói rằng kế hoạch ngân sách của Biden đánh dấu sự trở lại của nền chính trị cấp tiến về thuế và chi tiêu; họ cảnh báo mức thuế cao hơn đối với các công ty và những người giàu có sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế.

.

Thượng nghị sĩ Mike Crapo (Cộng Hòa-Idaho), thành viên cấp cao của Ủy ban Tài chính Thượng viện, đã gọi kế hoạch tăng thuế 5 nghìn tỷ đô của Biden là “đáng kinh ngạc. Đây chính xác là cách tiếp cận sai lầm để giải quyết các vấn đề tài chính của chúng ta. Tôi nghĩ rằng điều này thiết lập một kỷ lục mới, cho đến nay.”

.

Biden kêu gọi đánh thuế 25% đối với 0,01% gia đình giàu nhất quốc gia. Ông đã đề xuất tăng thuế suất doanh nghiệp (corporate tax rate) từ 21% lên 28% và thuế suất thuế thu nhập cận biên cao nhất (top marginal income tax rate) từ 37% lên 39,6%. Biden muốn tăng gấp bốn lần mức thuế 1% đối với việc mua lại cổ phiếu (stock buybacks). Ông đã đề xuất đánh thuế lợi tức vốn đầu tư (capital gains) ở mức 39,6% đối với những người có thu nhập trên 1 triệu USD.

.

---- Trump ghét thất bại đến mức Trump đã gợi ý rằng nếu ông ấy không được Cộng Hòa đề cử ứng cử tổng thống 2024, Trump sẽ vẫn tranh cử với tư cách đảng thứ ba. Nhưng Trump cũng không thể chiến thắng theo cách đó, vì luật "kẻ thua cuộc cay đắng" (“sore loser”) ở 6 tiểu bang mà Trump cần để vào lại Bạch Ốc.

.

Michigan, Ohio, Pennsylvania và Texas, cũng như Arkansas và Alabama, có luật cấm ứng cử viên bị đánh bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng lớn tranh cử với tư cách ứng viên độc lập hoặc ứng cử viên thứ ba trong cuộc tổng tuyển cử. Điều đó sẽ đặt Trump vào ngưỡng bắt đầu cuộc tổng tuyển cử với sự thiếu hụt 91 phiếu đại cử tri (cộng lại từ 6 tiểu bang) trong tổng số 270 phiếu cần thiết để giành được Bạch Ốc.

.

Kể từ năm 2016, Trump đã hù dọa Cộng Hòa khi tranh cử tổng thống bằng Trump sẽ có thể ứng cử với tư cách đảng thứ ba hoặc với tư cách độc lập nếu Cộng Hòa không đề cử Trump. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) Ronna McDaniel cho biết bà hy vọng sẽ yêu cầu các ứng cử viên ký cam kết ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa [thắng sơ bộ] như một yêu cầu để tham gia vào các cuộc tranh luận sơ bộ, một chiến thuật tương tự mà RNC đã từng cố gắng ngăn chặn Trump hồi năm 2016.

.

Nhưng Trump trước giờ nổi tiếng là không tôn trọng các cam kết. Nếu Trump tranh cử với tư cách thành phần thứ ba, luật "kẻ thua cuộc cay đắng" sẽ làm tên của Trump không xuất hiện trên lá phiếu, mtuy nhiên cử tri vẫn có thể ghi tên Trump vào. Nếu Trump vận động khéo, trong tư cách đảng thứ ba hay độc lập, cuộc tổng tuyển cử 2024 sẽ mịt mờ khó đoán.

.

Khi được hỏi về nguy cơ một cuộc tranh cử độc lập sẽ chia rẽ phiếu bầu của Cộng Hòa, một phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử của Trump chỉ đơn giản nói rằng Trump sẽ thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Trump đã từ chối cam kết với cam kết của RNC về việc ủng hộ ứng cử viên tổng thống [thắng sơ bộ], đã nói với các phóng viên trong Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ hôm thứ Bảy rằng Trump phải suy nghĩ về điều đó bởi vì có “những người mà tôi sẽ không vui lắm nếu ủng hộ.”

.

Trong một cuộc khảo sát gần đây của nhà thăm dò dư luận đảng Cộng hòa Whit Ayres cho The Bulwark, một hãng tin bảo thủ chống Trump, 28% cử tri sơ bộ của đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ ủng hộ Trump nếu ông ra tranh cử với tư cách độc lập trong cuộc đua tay ba với DeSantis và Tổng thống Joe Biden . Đó chính xác là tình huống mà luật dành cho "kẻ thua cuộc cay đắng" được thiết kế để ngăn chặn. Một số chỉ đơn giản là đặt ra thời hạn nộp sớm hồ sơ [ứng cử với tư cách đảng thứ ba hay độc lập], điều này khiến các ứng cử viên khó có thể khởi động sau khi mất đề cử của đảng, dẫn đến các lệnh cấm nghiêm ngặt hoàn toàn không được xuất hiện trên lá phiếu.

.

---- Quân đội Ukraine hôm Chủ nhật nói rằng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, ít nhất 159.090 quân nhân Nga đã bị quân Ukraine "xóa sổ". Ước tính của Ukraine cho rằng 1.090 quân nhân Nga đã chết trong 24 giờ qua, trong khi Nga mất 8 xe tăng, 7 xe bọc thép bảo vệ, 4 hệ thống pháo, 2 hệ thống tác chiến phòng không và 4 xe tải và xe chở dầu.

.

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm Chủ nhật nói tác động thương vong của lính Nga không đồng đều trên cả nước, với Moscow và Saint Petersburg tương đối "bình yên" so với nơi khác: "Tỷ lệ thuận với quy mô dân số của họ, các thành phố giàu nhất là Moscow và Saint Petersburg tương đối bình yên. Điều này đặc biệt đúng đối với các gia đình của giới thượng lưu Nga, vì không một quan chức cấp cao nào có mặt tại bài diễn văn về tình hình quốc gia của Tổng thống Vladimir Putin được biết là có con đang phục vụ trong quân đội." Theo Anh, có thể ảnh hưởng sẽ lớn hơn, khi quân đội Nga thiếu nhân lực chiến đấu.

.

---- Đức Giáo Hoàng Francis cho biết ngài sẵn sàng đến thăm Kyiv, nhưng chỉ khi nào có thể đến Moscow trong cùng một chuyến đi. Ngài nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ La Nacion của Argentina vào ngày 11/3/2023: “Tôi muốn đến Kyiv. Nhưng với điều kiện (tôi cũng phải đi) đến Moscow. Tôi sẽ đi đến cả hai nơi hoặc không đi đâu cả." Sau đó, ngài nói thêm, "không thể (đối với tôi) đến Moscow" vào lúc này.

.

Đức Giáo Hoàng Francis cho biết ông tin rằng cuộc gặp giữa Tổng Thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy có thể không diễn ra tại Vatican, nhưng có thể diễn ra ở một nơi khác. Ngài cũng nói rằng ngài đã nói chuyện 2 lần với Zelenskyy qua điện thoại và được Zelensky xin cho vợ là bà Olena Zelenska hội kiến ngài. Họ đã lên kế hoạch cho chuyến thăm, nhưng nó đã bị hoãn lại vì vụ tấn công phi đạn hàng loạt mới nhất của Nga vào Ukraine.

.

Đức Giáo Hoàng nói rằng ngài không loại trừ rằng, trong bản chất, cuộc xâm lược của Nga chống Ukraine có thể bị coi là tội ác diệt chủng trong tương lai. Những bình luận của Đức Giáo hoàng đã gây ra tranh cãi trong quá khứ: đặc biệt, ngài đã ủng hộ một luận điệu tuyên truyền phổ biến của Nga rằng liên minh phòng thủ NATO đã “khiêu khích” dẫn tới cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

.

---- Đức Giáo Hoàng lăng ba vi bộ. Cuộc chiến ở Ukraine được thúc đẩy bởi lợi ích của nhiều "đế quốc" chứ không chỉ Nga, theo lời Đức Giáo Hoàng Francis trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Sáu. Ngài nói cuộc chiến bị thúc đẩy bởi "lợi ích đế quốc, không chỉ của đế quốc Nga, mà còn của các đế quốc từ nơi khác."

.

Đức Giáo Hoàng bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin để kêu gọi hòa bình. Ngài đã nói chuyện với đài truyền hình RSI của Ý, Thụy Sĩ, trong một cuộc phỏng vấn sẽ được phát sóng vào Chủ nhật. Các đoạn trích đã được đăng vào thứ Sáu bởi các nhật báo Ý La Repubblica, La Stampa và Corriere della Sera.

.

ĐGH Francis, 86 tuổi, sẽ đánh dấu kỷ niệm 10 năm đắc cử vào ngày 13/3, cũng cho biết ngài sẽ từ chức nếu quá mệt mỏi và mất khả năng điều hành Giáo hội Công giáo La Mã. Tháng trước, ngài đã nói rằng việc từ chức của giáo hoàng chỉ nên xảy ra trong những trường hợp ngoại lệ.

.

---- Quân đội Ukraine đã phá hủy 2 tháp quan sát của Nga nằm trong vùng Kursk và Bryansk của Nga, theo lời đơn vị Biệt kích Kraken của Sở tình báo Ukraine (HUR) viết trên Telegram ngày 12/3. Tháp Murom được điều khiển từ xa ở Bryansk Oblast có thể quan sát sâu 15 km trong lãnh thổ Ukraine, dò ra các cuộc chuyển quân và điều chỉnh hỏa lực pháo binh, hỗ trợ các nhóm trinh sát và phá hoại của Nga, đồng thời thực hiện các chức năng quân sự khác. Nga cũng đã xây một tòa tháp khác như vậy ở Kursk Oblast. HUR cho biết cả hai tòa tháp đã bị quân Ukraine phá hủy thành công.

.

---- Thượng phụ Kirill, người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga (ROC), hôm thứ Bảy đã yêu cầu Giáo hoàng Francis và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác thuyết phục Ukraine ngừng trục xuất giáo hội có lịch sử thân Nga ra khỏi một khu tự viện. Kirill kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo và các tổ chức quốc tế "nỗ lực hết sức để ngăn chặn việc buộc phải đóng cửa tu viện, điều này sẽ dẫn đến vi phạm quyền của hàng triệu tín đồ Ukraine", theo một tuyên bố đăng trên trang web của nhà thờ cho biết.

.

Kirill ủng hộ mạnh mẽ cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Giáo hội Chính thống Ukraine (UOC) cho biết họ đã cắt đứt quan hệ với Nga và Tòa Thượng phụ Moscow, đồng thời nói, tự thân là nạn nhân của một cuộc săn lùng phù thủy chính trị. Kể từ tháng 10, Cơ quan An ninh Ukraine đã thường xuyên tiến hành khám xét các nhà thờ của UOC, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các giám mục và những người ủng hộ tài chính của họ, đồng thời mở các vụ án hình sự đối với hàng chục giáo sĩ của họ.

Kirill cho biết thật đáng tiếc khi các quyền và tự do của tín đồ Ukraine bị vi phạm trắng trợn. Bộ văn hóa Ukraine cho biết UOC có thời hạn đến ngày 29 tháng 3 để phải rời khỏi khu phức hợp tu viện Kyiv-Pechersk Lavra 980 tuổi, nơi đặt trụ sở chính.

.

---- Nhà độc tài Nga Vladimir Putin dường như sẽ đích thân tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9/2023 tại Ấn Độ. Bloomberg báo cáo rằng Điện Kremlin đang xóa lịch trình của nhà độc tài vào khoảng ngày diễn ra sự kiện, trích dẫn những người quen thuộc với kế hoạch.

.

Putin đã bỏ qua hai hội nghị thượng đỉnh G20 vừa qua trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng về cuộc chiến ở Ukraine. Các nguồn tin thân cận với lịch trình của ông Putin, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết Điện Kremlin hiện đang lên kế hoạch cho ông tham dự hội nghị thượng đỉnh tiếp theo, dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

.

---- Bộ Văn hóa và Chính sách Thông tin Ukraine xác nhận đạo diễn điện ảnh Taras Holubkov đã được cấp phép tạm thời ra nước ngoài, nhưng thay vì tới châu Âu, ông lại tới Nga, theo thông tấn KP.UA của Ukraine đưa tin ngày 9/3. Holubkov được cho là ra nước ngoài để quay một bộ phim tài liệu về cuộc chiến ở Ukraine.

.

Bộ nói rằng sau khi đạo diễn Holubkov cung cấp các tài liệu cần thiết, ông đã được phép rời khỏi Ukraine từ ngày 14/11 đến ngày 30/11/2022. Bộ đã chia sẻ với các nhà báo một bức thư giới thiệu trong đó đạo diễn Holubkov giải thích tầm quan trọng của “sứ mệnh” của ông ở nước ngoài.

Hình trái: Hồng Châu. Hình phải: Ke Huy Quan. Cả 2 đều được đề cử Giải Oscar, nhưng dự đoán chiều này Ke Huy Quan sẽ thắng Giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất săc.

Thay vì quay một bộ phim tài liệu về cuộc chiến của Nga với Ukraine, Holubkov đã quay một video ca nhạc cho ca sĩ nhạc pop người Nga Klava Koka. Trong khi video liệt kê Maksim Irman là đạo diễn trong phần ghi công của YouTube dưới video của cô Koka, một kênh truyền hình Nga đã chia sẻ cảnh quay cho thấy Holubkov ngồi trên ghế đạo diễn phim.----Klymenko tiết lộ có khoảng 28.000 người tình nguyện gia nhập Vệ binh Xung kích Ukraine: “Chúng tôi đã bắt đầu huấn luyện hầu hết các đơn vị tại các trại huấn luyện trong nước.” Bộ trưởng nói thêm rằng tất cả các đơn vị hầu hết đã được thành lập, và hiện đang tuyển dụng thêm các chiến binh tình nguyện làm lực lượng dự bị trong tương lai. Vệ binh Xuang kích (Assault Guard) bao gồm các đơn vị sẵn sàng tác chiến của Vệ binh Quốc gia, Biên phòng Ukraine và Cảnh sát Quốc gia.----pháo kích vào lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) ly khai 16 lần trong ngày qua, theo lời đại diện của DPR. Tổng cộng 60 đơn vị đạn pháo khác nhau đã được bắn, trong đó có đạn pháo 55 và 152 mm. Một cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái cũng đã được báo cáo, nhắm vào thành phố Donetsk.----dymyr Zelensky hôm thứ Bảy cho biết ông đã ký lệnh trừng phạt đối với 280 công ty và 120 cá nhân "thông qua các kế hoạch kinh doanh cờ bạc, làm việc chống lại Ukraine, rút tiền từ nhà nước Ukraine và tài trợ cho các kế hoạch của Nga. Bước trừng phạt mới của chúng tôi đối với các cá nhân và pháp nhân có liên quan đến nhà nước tà ác [Nga].” Hầu hết những người bị các biện pháp này nhắm mục tiêu là công dân và tổ chức của Nga, nhưng danh sách này cũng bao gồm công dân của Anh, Ba Lan, Hoà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Cyprus.----ều người bị thương trong vụ pháo kích của Nga vào miền nam Ukraine trong ngày 11/3/2023, theo các quan chức Ukraine. Tại Kherson có 3 người chết, 1 bà cụ trong số những người bị thương. Tại Kostyantynivka, Oleksandr Prokudin, có 1 người chết và ít nhất 3 người khác bị thương. Kherson đã được Ukraine chiếm lại vào tháng 11/2022 sau khi bị Nga chiếm đóng hơn 7 tháng, nhưng kể từ đó, người Nga đã bắn phá nơi này từ bên kia sông Dnepr.----ói quân đội Nga đã phá hủy một kho đạn của Ukraine ở vùng Kherson hôm thứ Bảy, theo Interfax đưa tin. Nhà kho được cho là chứa đạn dược của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 124 của Quân Lực Ukraine. Theo thông báo, một radar phản pháo do Mỹ sản xuất cũng bị phá hủy trong cuộc tấn công của Nga vào Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) ly khai hôm thứ Bảy.----đốc Arkansas (Cộng Hòa), tuần này nói với USA Today rằng những rắc rối pháp lý của Trump có thể trở thành “sự phân tâm” đối với ứng cử viên năm 2024, đặc biệt nếu bị truy tố: “Nói như thế là vì tôn trọng thể chế tổng thống của Hoa Kỳ. Trump nên suy nghĩ về việc rút lui ra khỏi cuộc tranh cử nếu Biện lý Manhattan tiến hành truy tố [Trump]. Đó là một sự phân tâm, làm khó có thể ứng cử vào chức vụ cao nhất Hoa Kỳ trong những trường hợp đó."Trả lời phỏng vấn với USA Today, Hutchinson nói Trump lẽ ra không nên tái tranh cử giữa vô số cuộc điều tra mà TRump dính vào: “Tôi biết Trump sẽ nói rằng họ có động cơ chính trị và tất cả những điều đó, nhưng thực tế là, có rất nhiều bất ổn ngoài kia với số lượng các cuộc điều tra đang diễn ra.”----hôm thứ Bảy đã chỉ trích gay gắt cựu Tổng thống Donald Trump về vai trò của Trump trong cuộc bạo động ngày 6/1/2021. Pence nói trong bài phát biểu tại Bữa ăn tối Gridiron Dinner cà vạt trắng hàng năm có sự tham dự của các chính trị gia và nhà báo: “Tổng thống Trump đã sai. Tôi không có quyền lật ngược cuộc bầu cử. Và những lời nói liều lĩnh của Trump đã gây nguy hiểm cho gia đình tôi và mọi người tại Điện Capitol ngày hôm đó, và tôi biết lịch sử sẽ buộc Trump phải chịu trách nhiệm.”Nhận xét của Pence là lời lên án gay gắt nhất trước giờ từ Pence đối với Trump. Trong những ngày trước ngày 6 tháng 1 năm 2021, Trump đã gây áp lực buộc Pence phải lật ngược chiến thắng của Joe Biden khi Pence chủ trì nghi lễ chứng nhận kết quả phiếu bầu. Pence từ chối, và khi những kẻ bạo loạn xông vào Điện Capitol, một số người đã hô vang rằng họ muốn “treo cổ Mike Pence.”----gân hàng lớn thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ, nhiều người khuynh hướng cấp tiến đã lên mạng xã hội để đổ lỗi cho Trump. Robert Reich, người từng là Bộ trưởng lao động dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton, đã đăng trên Twitter hôm thứ Sáu sau khi có tin rằng Ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) đã bị đóng cửa bởi cơ quan quản lý FDIC trong một nỗ lực để bảo vệ khách hàng khi ngân hàng phải đối mặt với khủng hoảng thanh khoản sau khi mất 2 tỷ đô la.Reich đã tham gia cùng với những người cấp tiến khác trên Twitter khi quy lỗi cho Trump vì đã ký một dự luật lưỡng đảng vào năm 2018 nhằm trở ngược các yếu tố của Dodd-Frank. Nhà báo Ed Krassenstein viết trên Twitter: “Có vẻ như điều này đã có thể tránh được nếu không có sự trở ngược lại của chính quyền Trump. Nhắc nhở nhanh: 50 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa và 17 thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu bất kể các cảnh báo và đã làm suy yếu các quy định rủi ro đối với Ngân hàng Silicon Valley Bank. Donald Trump đã ký dự luật thành luật. Và bây giờ ngân hàng này là vụ sụp đổ ngân hàng lớn thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ.Tương tự Jeff Tiedrich đăng trên Twitter: Trump đã cắt giảm các quy định về xe lửa và một chuyến tàu độc hại đã trật bánh. Chính Trump đã cắt giảm các quy định về ngân hàng và một ngân hàng lớn đã phá sản. Giá như chúng ta có thể tìm thấy một số sợi dây chung liên kết những sự kiện này."----ực hiện các biện pháp "quan trọng, thiết thực" để "sử dụng đòn tấn công" răn đe chiến tranh trong bối cảnh các cuộc tập trận quân sự chung sắp tới của Hoa Kỳ và Nam Hàn, theo truyền thông nhà nước KCNA hôm Chủ nhật. Ủy ban Quân sự Trung ương của Đảng Lao động Bắc Hàn (WPK) đang cầm quyền đã thông qua "các bước thực tế quan trọng để sử dụng hiệu quả, mạnh mẽ và tấn công hơn khả năng răn đe chiến tranh" để giải quyết tình hình hiện tại trong một cuộc họp do Lãnh đạo tối cao Kim Jong Un chủ trì. WPK nói rằng các hành động khiêu khích chiến tranh của Mỹ và Nam Hàn đang "đạt đến lằn biên đỏ" nhưng không nói rõ các biện pháp cụ thể là gì.----Bảy đã lên mạng xã hội để bình luận về công ty Meta Platforms Inc. lên kế hoạch tạo ra một mạng mới tương tự như Twitter. Trả lời tweet của người dùng đặt câu hỏi về logic của Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg đằng sau việc sắp tung ra một sản phẩm như vậy, Musk đã dán nhãn cho nỗ lực này là một bản sao [mô hình Twitter]. Zuckerberg trước đây cũng đã nói dịch vụ đăng ký Meta Verified cho Instagram và Facebook, bắt chước từ hệ thống dấu kiểm màu xanh của Twitter.----chính trị hay để thêm an toàn cho phi cơ? Trong một thông báo hôm thứ Sáu, thư ký phụ trách các vấn đề công cộng của Không quân Hoa Kỳ đã trình bày chi tiết tầm nhìn sáng tạo mới của Tổng thống Joe Biden đối với chiếc phic ơ Air Force One. Thông báo nhấn mạnh vào cách thiết kế của Biden đang “hiện đại hóa” chiếc phi cơ mang tính biểu tượng “cho thế kỷ 21”, thay thế các màu mà Tổng thống Donald Trump đã lên kế hoạch bằng các màu “sâu hơn, hiện đại hơn”.Thông báo nói rằng Biden sẽ loại bỏ “màu sơn ưa thích hồi năm 2019” màu đỏ, trắng và xanh lam đã được lên kế hoạch — một cách tránh ghi rõ tên Trump trong thông báo — vì màu xanh đậm sẽ yêu cầu kiểm tra bổ sung từ Ủy ban Hàng không Liên bang do khả năng tăng thêm nhiệt cho máy bay.----nhiều việc làm, theo một nghiên cứu mới từ các nhà nghiên cứu tại các đại học NYU, Princeton và Penn. Họ đã đưa ra danh sách 20 công việc "tiếp xúc" nhiều nhất với AI. Trường hợp tốt nhất, những người làm trong những ngành nghề này sẽ phải nhanh chóng học cách kết hợp AI vào nhiệm vụ của họ. Trường hợp xấu nhất, họ có thể bị thay thế. Một điều nổi bật trong danh sách: Tất cả các loại giáo viên đều gặp rủi ro mất việc vì AI.Nhóm 10 công việc hàng đầu dễ mất việc vì AI:1. Tiếp thị qua điện thoại2. Giáo viên văn học và tiếng Anh3. Giáo viên ngoại ngữ và văn học4. Giáo viên môn sử5. Giáo viên ngành luật6. Giáo viên triết học và tôn giáo7. Giáo viên xã hội học8. Giáo viên khoa học chính trị9. Tư pháp hình sự và giáo viên thực thi pháp luật10. Nhà xã hội học----n quên đổi giờ, thì bây giờ hãy vặn kim đồng hồ thêm một tiếng đồng hồ. Nước Mỹ đã tới thời điểm đổi giờ vào lúc 2 giờ sáng nay, tức Chủ Nhật 12/3/2023, sẽ phải vặn kim giờ thành 3 giờ sáng. Trong khi đó, giờ trên điện thoại sẽ tự động điều chỉnh.----ó thể thắng Giải Oscar trong Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 trong giải Oscar Phim tài liệu hay nhất vào tối Chủ nhật, ngày 12/3/2023. Phim được quay bởi đạo diễn người Đan Mạch Simon Lereng Wilmon với sự đồng sản xuất của Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan và Ukraine với sự hỗ trợ của Cơ quan Điện ảnh Nhà nước Ukraine. Phim chia sẻ câu chuyện về những đứa trẻ đến từ trại trẻ mồ côi đặc biệt ở miền đông Ukraine.---- Lễ trao giải điện ảnh Oscar lần thứ 95 sẽ được phát sóng trực tiếp từ Nhà hát Samuel Goldwyn ở Beverly Hills, California, vào hôm Chủ nhật lúc 5 giờ chiều giờ California trên đài ABC, ABC.com hoặc ứng dụng ABC. Giải Oscar 2023, còn gọi là Giải Academy Awards, sẽ công nhận các phim xuất sắc trong năm 2022.Phim "Everything Everywhere All At Once" đã thắng ào ạt nhiều giải thưởng phim ảnh tại các Giải thưởng SAG, BAFTAs, Golden Globes (Quả cầu vàng), Independent Spirit Awards (Giải thưởng Tinh thần Độc lập) và nhiều hơn nữa -- đã được đề cử cho 11 giải Oscar hàng đầu.Ca sĩ Lenny Kravitz, người từng đoạt giải Grammy, sẽ biểu diễn trong phần "In Memoriam" (Tưởng niệm) của lễ trao giải Oscar. Hầu hết những người được đề cử Best Song (Bài hát hay nhất) sẽ biểu diễn trong chương trình.Các đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất bao gồm:. Angela Bassett trong Black Panther: Wakanda Forever,trong The Whale (cô Hồng Châu là người Mỹ gốc Việt),. Kerry Condon trong The Banshees of Inisherin,. Jamie Lee Curtis trong Everything Everywhere All At Once và. Stephanie Hsu trong Everything Everywhere All At Once.Các đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất bao gồm:. Brendan Gleeson trong The Banshees of Inisherin,. Brian Tyree Henry trong The Causeway,. Judd Hirsch trong The Fabelmans,. Barry Keoghan trong The Banshees of Inisherin vàtrong Everything Everywhere All At Once (Ke Huy Quan là người Mỹ gốc Việt).----. Theo Báo Tổ Quốc. Đồng loạt kiểm tra tại hơn 30 cửa hàng thời trang trong 2 ngày, Cục QLTT TP.HCM đã phát hiện hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc và giả nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Dior, Rolex… Cục QLTT TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm, đồng thời tạm giữ 3.508 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm các loại, trong đó có 598 đơn vị sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam để tiếp tục thẩm tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.----Theo Báo Tổ Quốc. Theo Niên giám thống kê mới nhất của Tổng cục Thống kê, mật độ dân số của Việt Nam năm 2021 là 297 người/km2. Dân số trung bình năm 2021 của cả nước ước tính 98,5 triệu người, tăng 923,5 nghìn người, tương đương tăng 0,95% so với năm 2020. Tỷ số giới tính của dân số năm 2021 là 99,4 nam/100 nữ. Năm 2021, Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là hai vùng có mật độ dân số cao nhất Việt Nam, tương ứng là 1.091 người/km2 và 778 người/km2. TP.HCM là địa phương có mật độ dân số cao nhất 4.375 người/km2 (diện tích hơn 2.095 km2; dân số 9,17 triệu người). Mật độ dân số của TP.HCM hiện cao gấp 14,73 lần cả nước (297 người/km2).----Thăm dò ở Iowa: DeSantis theo sát nút Trump?ĐÁP 1: Đúng thế. Các số liệu mới nhất từ Cuộc thăm dò ý kiến Iowa Poll của báo Des Moines Register cho thấy cựu Tổng thống Trump dẫn đầu Cộng Hòa với 80% đánh giá chủ yếu hoặc rất thuận lợi trong số các cử tri Cộng hòa Iowa được khảo sát. Thống đốc Florida Ron DeSantis, người được cho là sẽ tuyên bố tranh cử vào Bạch Ốc, theo ngay sau Trump với 75%. Một lợi thế mà DeSantis có được trong cuộc thăm dò là 20% cử tri cho biết họ không có đủ thông tin để đưa ra ý kiến về DeSantis, điều này có thể dẫn đến tăng lượng phiếu ủng hộ hơn nữa, trong khi chỉ 1% cử tri không chắc chắn về Donald Trump.Chi tiết:----: Gần 90% dân Nhật tin có kỳ thị người khuyết tật?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo cuộc khảo sát gần đây của chính phủ Nhật Bản, gần 90% dân Nhật Bản tin rằng sự phân biệt đối xử và định kiến đối với người khuyết tật vẫn tiếp tục tồn tại.

Cuộc khảo sát được thực hiện vào năm ngoái cho thấy 88,5% phản hồi phân biệt đối xử đối với những người như vậy hoặc "tồn tại" hoặc "tồn tại ở một mức độ nhất định", bất chấp Nhật Bản đã tổ chức Thế vận hội Người khuyết tật Tokyo hồi năm 2021, theo kết quả do Văn phòng Nội các công bố vào cuối tháng 2/2023.

Chi tiết:

https://english.kyodonews.net/news/2023/03/fbe7198bb919-90-in-japan-feel-discrimination-against-disabled-exists-survey.html

.

.