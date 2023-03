Hàng chục nghìn người Georgia biểu tình vào tối thứ Tư chống lại dự luật tác nhân nước ngoài mô phỏng luật Nga mà nhiều người nói luật này sẽ bóp nghẹt các quyền tự do trong nước. Cảnh sát đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán các đám đông.

- Luật sư Jenna Ellis ở Colorado, người giúp Trump bịa đặt để lật ngược bầu cử 2020, bị khiển trách về lương tâm luật sư

- Trưởng khối thiểu số tại Thượng viện Hoa Kỳ Mitch McConnell té ngã, nhập viện

- Lục Quân Mỹ năm 2023 có mục tiêu là tuyển 65.000 tân binh.

- Trump xuất bản sách gồm những bức thư gửi Trump: giá 99 đô/cuốn, và bán sách có chữ ký là giá 399 đô/cuốn.

- Ukraine: có thể giải phóng Donetsk vào cuối năm nay, nhưng Crimea vẫn là ưu tiên hàng đầu.

- Tình báo Litva: Nga có nguồn lực để tiếp tục cuộc chiến chống lại Ukraine trong hai năm tới.

- Nga: phóng hỏa tiễn ào ạt để trả thù Ukraine đột kích Bryansk .

- Ukraine: Nga phóng 81 hỏa tiễn "nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine." Làm 6 thường dân chết.

- Ukraine bắt thêm 6 gián điệp Nga.

- Ngoại trưởng Nga: chính phủ Ukraine không chịu hòa đàm với Nga.

- Zelensky: hiện tại không thể hòa đàm với Putin, vì không thể tin Putin được, cần rút quân Nga ra khỏi Ukraine mới nói chuyện được.

- Zelensky: cần Mỹ tăng quân viện, đặc biệt là phi cơ chiến đấu.

- Ba Lan (cùng với Slovakia) sẽ giao toàn bộ phi cơ chiến đấu MiG-29 cho Ukraine.

- Transnistria (nơi ly khai ra khỏi Moldova do Nga bảo kê): đã ngăn 1 vụ ám sát do Ukraine chủ mưu nhắm vào Tổng thống Transnistria.

- Mỹ: tòa cho tịch thu 1 phi cơ Boeing 737-7JU trị giá 25 triệu đô của Công ty Dầu khí PJSC Rosneft của nhà nước Nga

- Mohammad Daoud Muzzamil, thống đốc do Taliban bổ nhiệm của tỉnh Balkh ở bắc Afghanistan, chết vì bom ám sát.

- Chủ tịch Hạ viện Cộng Hòa Kevin McCarthy từ chối lời Zelensky mời tới thăm Kiev.

- Liên Âu sẽ huấn luyện xong 11.000 binh sĩ Ukraine vào cuối tháng 3 và 30.000 lính Ukraine vào cuối năm nay.

- Đức: Ukraine sẽ nhận được 21 xe tăng Leopard 2 trong tháng 3, trong đó 18 chiếc từ Đức và 3 chiếc từ Bồ Đào Nha.

- Georgia (kế bên Nga): Hàng chục ngàn dân Georgia biểu tình chống dự luật tác nhân nước ngoài mô phỏng luật Nga. Dự luật đành rút lại.

- Đa số dân phương Tây muốn Ukraine thắng Nga, đa số dân phương Đông muốn hòa bình sớm dù cắt đất cầu hòa.

- Dominion viết trong hồ sơ tòa: Fox News đã thú nhận rằng các chụp mũ gian lận [bầu cử 2020] là sai.

- Trump dự định xóa sạch các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đối với các tay chân nếu Trump trở lại Bạch Ốc.

- Nam Hàn cấp giấy cho Ba Lan gửi Ukraine đại pháo Krab.

- Iran nói tìm ra mỏ 9,2 triệu tấn lithium (dùng cho pin xe điện và điện thoại di động) lớn thứ nhì trên thế giới.

- Bạch Ốc: Biden đặt mục tiêu cắt giảm thâm hụt gần 3 nghìn tỷ đô la trong 10 năm tới.

- Virginia: cậu bé 6 tuổi bắn cô giáo đươc miễn tố, nhưng ba mẹ có thể bị truy tố

- Giám đốc FBI: TQ có thể dùng TikTok để kiểm soát dữ liệu hàng triệu người dùng tại Mỹ, tẩy não dân Mỹ về Đài Loan.

- Bộ Tư Pháp: Cảnh sát Louisville (Kentucky) thường xài vũ lực quá mức và phân biệt đối xử đối với người Da đen

- Utah: ông cụ vào cướp ngân hàng, đòi 1 đôla, để được bắt vào tù liên bang.

- California trừng phạt công ty Walgreens: hợp đồng trị giá 54 triệu đô sẽ mất hiệu lực vào ngày 1 tháng 5/2023.

- Riverside: 1 người đàn ông bị 4 con chó cắn chết.

- San Diegon: Cô giáo Jacqueline Ma, từng được Quận vinh danh, bị bắt, truy tố vì sex với trẻ em dưới 14 tuổi.

- TIN VN. Giải bóing đá U20 nữ châu Á: đội tuyển U20 nữ Việt Nam thắng đội Singapore với tỷ số 11-0.

- TIN VN. Công an VN bắt 2 người, vụ email giả lừa doanh nghiệp ở Mỹ gần 95.000 USD.

- TIN VN. 28.400 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong hai tháng đầu năm.

- HỎI 1: Thu nhập bình quân đầu người Đài Loan vượt qua mặt Nam Hàn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎi 2: Có 1/4 dân Mỹ không tin vào khuyến nghị y tế của CDC? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN VAM (VB-9/3/2023) ---- Trưởng khối thiểu số tại Thượng viện Hoa Kỳ Mitch McConnell bị vấp ngã hôm thứ Tư và đang điều trị tại một bệnh viện, theo người phát ngôn của ông nói với truyền thông Hoa Kỳ hôm thứ Năm. TNS McConnell, 81 tuổi, trước đó đang ở một khách sạn ở Washington DC để dùng bữa tối riêng tư. Nhà lập pháp Cộng hòa từ Kentucky lần đầu tiên trở thành thượng nghị sĩ hồi năm 1985.

---- Tất cả các quân binh chủng Hoa Kỳ đều đang khó khăn trong việc tuyển mộ tân binh, do vậy Lục quân Hoa Kỳ cần 1 khẩu hiệu hấp dẩn để mời gọi thanh niên đăng lính. Thiếu tướng Alex Fink, Giám đốc Tiếp thị Doanh nghiệp Lục Quân, cho biết Lục Quân đã xem xét khoảng 200 khẩu hiệu và nghiên cứu thị trường cho thấy khẩu hiệu cổ điển 'Be All You Can Be' (Hãy là tất cả những gi bạn có thể') đã dùng các năm 1981-2001 được chọn dùng lại để tuyển lính.

Tướng Fink nói hôm Thứ Tư 8/3/2023, "Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để ra mắt thương hiệu mới của chúng tôi, cần tái sử dụng khẩu hiệu 'Hãy là tất cả những gi bạn có thể'' Tôi là một đứa trẻ của thập niên 80, tôi vô cùng hào hứng." CNN nói rằng Lục Quân trong năm 2022 ra chỉ tiêu tuyển mộ 60,000 tân binh nhưng thiếu hụt 15.000 tân binh, và năm nay 2023 có mục tiêu là tuyển 65.000 tân binh, hẳn là còn khó hơn năm ngoái.

---- Trump chuẩn bị xuất bản một cuốn sách gồm những bức thư do người khác gửi cho Trump trong 4 thập niên qua. Axios loan tin rằng cuốn sách, Letters to Trump (Thư gửi Trump), sẽ được xuất bản vào ngày 25/4/2023 bởi cùng một công ty đã sản xuất một cuốn sách ảnh về Trump hồi năm ngoái đã thu về hàng triệu USD. Trong số những bức thư nổi bật có những bức thư của Richard Nixon, Bill (và Hillary) Clinton, Arnold Palmer và Liza Minnelli.

Sách cũng bao gồm một lá thư của Oprah Winfrey nói với Trump rằng cô hơi “rơm rớm khóc” khi xem một đoạn trích từ cuốn sách Trump xuất bản năm 2000, trong đó Trump nói rằng cô [Winfrey] sẽ trở thành phó tổng thống hoàn hảo của Trump. “Thật tiếc là chúng tôi không tranh cử. Thật là một đội! cô ấy viết. Nhưng đó là sự kết thúc của những gì có thể là một mối quan hệ đẹp. “Đáng buồn thay, khi tôi tuyên bố tranh cử Tổng thống, Oprah Winfrey không bao giờ nói chuyện với tôi nữa,” theo Trump viết. Sách sẽ bán với giá 99 đô/cuốn, và bán sách có chữ ký Trump với giá 399 đô/cuốn.

---- Luật sư Jenna Ellis ở Colorado, người đã giúp lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 của Donald Trump, đã bị Thẩm phán Bryon M. Large ký lệnh khiển trách công khai vì hành vi sai trái sau khi cô thú nhận cô đã "xuyên tạc" về cuộc bầu cử là bị đánh cắp, theo báo Colorado Newsline đưa tin.

Jenna Ellis, từng là cố vấn pháp lý cấp cao của Trump, phải đối mặt với cuộc điều tra tại tiểu bang nhà của cô sau khi Colorado Attorney Regulation, một tổ chức phi lợi nhuận về pháp lý, cáo buộc rằng cô đã vi phạm nhiều quy tắc nghề nghiệp. Họ đã tìm thấy ít nhất 10 ví dụ về xuyên tạc, bao gồm cả những tuyên bố được đưa ra trên nhiều lần xuất hiện trên TV.

Ví dụ, trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình của Sean Spicer trên Newsmax, Ellis đã đề cập đến các kết quả bầu cử gây tranh cãi ở Nevada, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin và Georgia. “Với tất cả các tiểu bang đó… cộng lại, chúng tôi biết rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp ra khỏi Tổng thống Trump, và chúng tôi có thể chứng minh điều đó,” cô nói. Trong một thỏa thuận với các cơ quan pháp luật, Ellis thú nhận rằng cô đã “thông qua hành vi của mình, làm suy yếu niềm tin của công chúng Mỹ vào cuộc bầu cử tổng thống, vi phạm nghĩa vụ của cô đối với công chúng.”

---- Mohammad Daoud Muzzamil, thống đốc do Taliban bổ nhiệm của tỉnh Balkh ở miền bắc Afghanistan, đã chết trong một vụ nổ, theo cảnh sát địa phương nói với truyền thông hôm thứ Năm. Vụ nổ đã giết chết ít nhất một người nữa, đã diễn ra trong một cuộc họp hành chính. Cho đến nay chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

---- Ukraine có thể giải phóng Donetsk vào cuối năm nay, theo lời chuyên gia quân sự kiêm Đại tá Dự bị của Quân lực Ukraine Roman Svitan cho biết hôm 9/3: “Chúng ta có thể làm điều đó ngay trong năm nay, vào cuối năm, trước Giáng sinh, trước ngày 25 tháng 12. Điều đó sẽ xảy ra sau khi phát động một cuộc tấn công từ Svatove trên Luhansk, nơi sẽ tách Donetsk Oblast khỏi Nga. Cuộc tấn công sẽ tiến hành vào cuối mùa hè hoặc mùa thu."

Tuy nhiên, Svitan tin rằng Crimea nên là ưu tiên hàng đầu: “Trận chiến chính sẽ diễn ra ở Crimea. Ý tôi là cuộc chiến sẽ đóng chiếc đinh cuối cùng vào quan tài của nước Nga. Tất cả lính Nga phải rời khỏi Crimea; hoặc họ sẽ rời khỏi bán đảo, hoặc họ sẽ bị xóa sổ. Tuy nhiên, vấn đề Donbas sẽ vẫn còn đó. Việc giải phóng khu vực Donbas khó hơn nhiều so với Crimea. Nhưng nó cũng cần thiết.”

---- Tư lệnh Tình báo Quân đội Litva, Đại tá Elegijus Paulavicius, hôm thứ Năm nói rằng Nga có các nguồn lực để tiếp tục cuộc chiến chống lại Ukraine trong hai năm tới: "[Theo] các nguồn lực mà Nga hiện có, chúng tôi ước tính rằng những nguồn lực đó sẽ đủ cho một cuộc chiến tranh có cùng cường độ như chúng ta đang thấy ngày nay trong hai năm nữa." Tuy nhiên, ông thêm rằng do "sự kém hiệu quả" và "tham nhũng" của "chế độ Nga", rõ ràng là Nga không thể đảm bảo sự phát triển kinh tế và công nghệ của mình một cách độc lập.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm xác nhận đã tiến hành một "đợt tấn công trả đũa quy mô lớn" vào đầu ngày để đáp trả "các hành động khủng bố" vào tuần trước của lực lượng Ukraine ở vùng Bryansk của Nga. Nga nêu rõ rằng họ nhắm mục tiêu vào "cơ sở hạ tầng quân sự, các doanh nghiệp liên hợp công nghiệp-quân sự, cũng như các cơ sở năng lượng" bằng cách sử dụng "vũ khí trên không, trên biển và trên bộ tầm xa có độ chính xác cao, bao gồm cả hệ thống hỏa tiễn siêu thanh Kinzhal." Theo Bộ, tất cả các mục tiêu nhắm tới đều đã bị tấn công.

---- Tư lệnh Quân Lực Ukraine, Valerii Zaluzhnyi, hôm thứ Năm nói rằng trong đợt tấn công mới nhất, Nga đã phóng 81 hỏa tiễn "nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine." Trong tổng số đó, ít nhất 28 vụ phóng hỏa tiễn hành trình X-101/X-555 từ trên không và 13 vụ phóng hỏa tiễn dẫn đường phòng không S-300. Ngoài ra, có tám cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái. Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko nói nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia đã bị mất điện do các cuộc tấn công. Hỏa tiễn Nga đã bắn sập nhiều tòa nhà, có ít nhất 6 thường dân chết, trong đó 5 người ở Lvit.

---- An ninh SBU của Ukraine đã xác định thêm 6 thành viên trong mạng lưới gián điệp FSB của Nga đang thu thập thông tin tình báo về quân đội Ukraine và tình trạng cơ sở hạ tầng quan trọng sau các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga, theo một báo cáo của SBU ngày 9 tháng 3: "Sáu đặc vụ Nga từ mạng lưới này đã bị SBU bắt giữ vào cuối tháng 2."

---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Năm nhấn mạnh rằng chính phủ Ukraine là bên từ chối bắt đầu đàm phán hòa bình với Moscow, vì họ có chung lập trường với các nước phương Tây rằng Nga phải bị đánh bại trước tiên trên chiến trường. Trong cuộc họp báo với người đồng cấp Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al-Saud, Lavrov cảm ơn Riyadh vì đã đảm bảo việc trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine diễn ra. Bộ trưởng khẳng định Moscow và Riyadh vẫn giữ liên lạc về tình hình ở Ukraine.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng hiện tại không thể đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, vì không thể tin Putin được. Trả lời phỏng vấn CNN, tổng thống nói rằng không có lựa chọn nào để nói chuyện với Putin "vì Putin không giữ lời", đồng thời lưu ý rằng người Ukraine không hề tin tưởng vào tổng thống Nga. Zelensky lặp lại rằng quân đội Nga phải rút lui khỏi đất nước Ukraine và chỉ khi đó, chính phủ của ông mới "vui vẻ tham gia các công cụ ngoại giao", phối hợp với các đối tác.

---- Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với CNN rằng Ukraine cần hỗ trợ quân sự nhiều hơn từ Hoa Kỳ, đặc biệt là phi cơ chiến đấu. "Những gì phi cơ chiến đấu có thể làm, chúng có thể giúp chúng tôi tự vệ", Zelensky nói rằng Ukraine cần chúng "khẩn cấp". Tuy nhiên, Zelensky nóirằng quyết định giao phi cơ là "khó khăn" và vẫn chưa được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra. Về cuộc giao tranh ở thành phố Bakhmut, Zelensky nhấn mạnh rằng quân đội Nga sẽ có "con đường rộng mở" tới các thành phố quan trọng trong khu vực nếu họ chiếm được Bakhmut.

---- Ba Lan đã đồng ý cùng với Slovakia chuyển giao phi cơ chiến đấu MiG-29 cho Ukraine, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad viết trên Facebook vào ngày 9/3. Nad nói: “Tôi nghĩ đã đến lúc đưa ra quyết định đó. Mọi người đang chết ở Ukraine; chúng tôi thực sự có thể giúp họ. Không có chỗ cho chính trị hóa tiếng Slovak. Điều này là vô nhân đạo và vô trách nhiệm.”

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda khẳng định Ba Lan sẵn sàng bàn giao toàn bộ chiến đấu cơ MiG-29 từ thời Liên Xô cho Ukraine trong cuộc phỏng vấn với kênh tin tức CNN của Mỹ ngày 8/3. Trước đó, Thủ tướng Slovakia Eduard Heger hôm 10/2 cho biết Slovakia sẵn sàng thảo luận về việc cung cấp chiến đấu cơ MiG của riêng mình, theo yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskyy.

---- Bộ Công An của khu vực tranh chấp Transnistria (nơi ly khai ra khỏi Moldova do Nga bảo kê) nói hôm thứ Năm rằng họ đã ngăn chặn một vụ ám sát nhằm vào Vadim Krasnoselsky, Tổng thống của Transnistria -- và cáo buộc rằng Bộ Công An Ukraine (SBU) đã ra lệnh "hành động khủng bố" nhằm vào một số quan chức Transnistria, và thêm rằng "những kẻ tình nghi đã bị giam giữ" để thẩm vấn.

Transnistria, một khu vực nằm dọc biên giới Moldova với Ukraine nơi tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức chính, đang trong cuộc xung đột đóng băng đang diễn ra với chính quyền Moldova về tham vọng độc lập của họ. Nó được quốc tế công nhận là một phần của Moldova.

---- Hoa Kỳ đã nhận được lệnh tịch thu một chiếc phi cơ Boeing 737-7JU trị giá hơn 25 triệu đô la thuộc sở hữu của Công ty Dầu khí PJSC Rosneft của nhà nước Nga, theo lời Bộ Tư pháp Mỹ. Tòa án liên bang Quận phía Đông New York đã cho phép hành động này, sau khi nhận ra nguyên nhân có thể xảy ra là phi cơ này có thể bị tịch thu do vi phạm Đạo luật Cải cách Kiểm soát Xuất cảng (ECRA) và các biện pháp trừng phạt gần đây đối với chính phủ Nga. Biện lý Breon Peace nói: " Đây là cái giá phải trả cho các công ty và tài phiệt Nga trốn tránh các biện pháp trừng phạt mà Mỹ đã áp đặt để đáp trả cuộc chiến phi nghĩa chống lại người dân Ukraine."

---- Khi Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga, các nhà lãnh đạo từ hầu hết các nước phương Tây đã đến thăm Ukraine và bày tỏ sự ủng hộ của họ. Tuy nhiên, khi Chủ tịch Hạ viện Cộng Hòa Kevin McCarthy nhận được lời mời từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, McCarthy đã từ chối lời đề nghị: “Tôi sẽ tiếp tục nhận các bản tin trong chức năng của tôi, nhưng tôi không cần phải đến Ukraine hay Kyiv để xem nó.”

McCarthy từng nổi tiếng với kiểu Biden viện trợ rộng rãi Ukraine, mà McCarthy gọi là chính sách viết “chi phiếu trắng” cho Ukraine. Zelensky đã mong muốn chuyến thăm của McCarthy, người có ảnh hưởng đến chi tiêu của quốc hội, trong một cuộc phỏng vấn với CNN, nói rằng: “Ông [McCarthy] phải đến đây để xem chúng tôi làm việc như thế nào, chuyện gì đang xảy ra ở đây, chiến tranh đã gây ra cho chúng tôi… Và sau đó, đưa ra các suy nghĩ." Tổng thống Joe Biden đã đến thăm Ukraine vào ngày 20/2/2023, vài ngày trước lễ kỷ niệm một năm cuộc xâm lược toàn diện của Nga.

---- Cao ủy Liên Âu về đối ngoại và an ninh Josep Borrell nói hôm thứ Tư rằng Liên Âu sẽ huấn luyện xong 11.000 binh sĩ Ukraine vào cuối tháng 3 và huấn luyện xong 30.000 lính Ukraine vào cuối năm nay. "Để có hòa bình, Ukraine cần phải thắng trong cuộc chiến", ông nói tại một cuộc họp báo sau cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng quốc phòng ở Thụy Điển.

Borrell nhấn mạnh Liên Âu phải cung cấp một gói hỗ trợ mới cho Ukraine, gói này sẽ cho phép chuyển ngay đạn dược từ các kho dự trữ hiện có, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã đề xuất con số 1 tỷ euro từ Quỹ Hòa bình Châu Âu. Ngoài ra, ông cho biết Liên Âu phải giải quyết việc tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng để tiếp tục hỗ trợ Ukraine và quân đội trong nước.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Vladimir Pistorius hôm thứ Tư nói rằng Ukraine sẽ nhận được 21 xe tăng Leopard 2 trong tháng 3, trong đó 18 chiếc từ Đức và 3 chiếc từ Bồ Đào Nha. Nói với các phóng viên bên lề cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng Liên Âu tại Stockholm, Pistorius nói rằng các xe tăng dự kiến đến Ukraine cùng với các lính thiết giáp đã được huấn luyện. Đầu tuần này, Ba Lan thông báo đã gửi 10 xe tăng Leopard 2 tới Ukraine.

---- Sau liên tục hai đêm dân chúng biểu tình tràn ngập ở thủ đô Georgia, đảng cầm quyền đã rút lại dự luật tác nhân nước ngoài (foreign agent law). Hàng chục nghìn người Georgia tiếp tục biểu tình vào tối thứ Tư chống lại dự luật tác nhân nước ngoài gây tranh cãi mà nhiều người nói luật này sẽ bóp nghẹt các quyền tự do trong nước. (ghi chú: tình hình có thể nguy hiểm hơn, vì Georgia nằm giữa các nước Nga, Azerbaijan, Armenia, Turkey, và Hắc Hải. Tháng 8/2008, 2 tỉnh South Ossetian và Abkhazia tuyên bố ly khai khỏi Georgia, và được Nga bảo kê. Khi chính phủ Georgia đưa quân vào, Putin đưa quân Nga vào Georgia để chống hành vi "diệt chủng" của quân lực Georgia.)

Số lượng người biểu tình ở Georgia tăng lvọt đêm Thứ Tư, với hàng nghìn người đổ ra đường ở thủ đô Tbilisi và nhiều người tập trung trước quốc hội để phản đối dự thảo luật gây tranh cãi. Cảnh sát đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán hàng nghìn người tụ tập bên ngoài tòa nhà quốc hội.

Luật do Đảng Georgian Dream Party (Đảng Giấc mơ Georgia) đang cầm quyền của Georgia soạn thảo, nếu được thông qua, sẽ khiến tất cả các cơ quan truyền thông và tổ chức phi chính phủ nhận 20% tài trợ từ nước ngoài đăng ký là "tác nhân nước ngoài". Điều này sẽ khiến họ bị giám sát và có thể bị trừng phạt. (ghi chú: như thế, các tổ chức có tài trợ LHQ hay Liên Âu sẽ bị chi phối theo luật này.)

Dự luật đã bị xã hội dân sự, giới truyền thông và các nhà phân tích của đất nước chỉ trích nặng nề, những người cho rằng nó "đe dọa sự sụp đổ của nền dân chủ Georgia". Đã có 66 người bị bắt tại cuộc biểu tình vào tối thứ Ba, bao gồm cả lãnh tụ phe đối lập Zurab Japaridze, trong khi 50 cảnh sát bị thương.

Các tổ chức quốc tế và các quốc gia phương Tây cũng đã lên án dự luật này, với việc Liên Âu cảnh báo Georgia rằng luật này có thể cản trở tham vọng vào Liên Âu của nước này. Tổng thống Georgia, Salome Zurabishvili, cho biết bà sẽ phủ quyết dự luật, mặc dù quốc hội có thể bác bỏ quyền phủ quyết của tổng thống.

Một năm sau cuộc xâm l

Các hồ sơ mới từ Công ty máy bầu phiếu Dominion

Donald Trump có ý định xóa sạch c

Seoul đã phê duyệt giấy phé

Iran thông báo rằng chất lithium

Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierr

Công tố thành phố cho biết cậu bé 6 tuổi bắn gi

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI C

Cảnh sát Louisville (Kentucky) thường xuyên sử dụn

Chuyện rất buồn, nhưng xảy ra ở Utah. Cản

Thống đốc Gavin Newsom cho bi

- Các quan chức Quận Riverside (giáp biên Q

Cô Jacqueline Ma, từng đư

TIN VN. Giải bóing đá U20 nữ châu Á: U20 nữ Việt Nam thắng áp đảo đối thủ Singapore với tỷ số 11-0

Trước khung thành Singapore.

TIN VN. Công an VN bắt 2 người, vụ email giả lừa doanh nghiệp ở Mỹ gần 95.000 USD.

- TIN VN. 28.400 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong hai tháng đầu năm.

Khatia Dekanoidze, một thành viên của phe đối lập National Movement Rally, nói với quốc hội: "Mọi người nên hiểu rằng việc cứu đất nước của chúng ta, cứu thế hệ trẻ của chúng ta, cứu tương lai của chúng ta chỉ nằm ở con đường châu Âu."Dự luật, được những người phản đối mệnh danh là luật kiểu Nga, đã nhận được sự chấp thuận ban đầu tại quốc hội, bất kể xô xát ngay giữa các dân biểu. Ở Nga, luật tác nhân nước ngoài đã được sử dụng để bịt miệng các tổ chức và cơ quan báo chí chỉ trích chính phủ.Irakli Kobakhidze, Chủ tịch Đảng Giấc mơ Georgia, đã bênh vực dự thảo luật sau tình trạng bất ổn. Ông nói rằng mọi người đã bị lừa dối với 'thông tin sai lệch', trong khi luật này cần thiết để tiết lộ ai đang tài trợ cho những người chỉ trích Giáo hội Thiên chúa Chính thống Georgia. Và cuối cùng,----ược toàn diện của Nga vào Ukraine, người dân các nước phương Tây ủng hộ một chiến thắng hoàn toàn của Ukraine, trong khi các nước phương Đông muốn chiến tranh kết thúc càng sớm càng tốt, theo một nghiên cứu của Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu công bố ngày 8/3/2023.Phần lớn những người được hỏi ở Châu Âu (38% người trả lời là từ Châu Âu), Hoa Kỳ (34%) và Anh (44%) tin rằng Ukraine phải giành lại tất cả lãnh thổ của mình – ngay cả khi điều đó có nghĩa là một cuộc chiến tranh kéo dài.Đồng thời, công dân Trung Quốc (42% người trả lời là từ TQ), Thổ Nhĩ Kỳ (48%) và Ấn Độ (54%) muốn chiến tranh kết thúc nhanh chóng, ngay cả khi Ukraine phải cắt đất cầu hòa.Ở Hoa Kỳ và Châu Âu, đa số tin rằng Nga là đối thủ hoặc trở ngại. 71% số người được hỏi ở Hoa Kỳ, 77% ở Anh và 65% ở EU coi tương lai quan hệ với Nga là một cuộc đối đầu.Đồng thời, bất chấp chiến tranh, hầu hết cư dân Ấn Độ (80%), Trung Quốc (79%) và Thổ Nhĩ Kỳ (69%) coi Nga là “đồng minh” hoặc “đối tác”. Còn Việt Nam? Thăm dò này không hỏi ý dân VN.----đã được tòa cho phổ biến hôm thứ Tư, đáp ứng yêu cầu của Fox News về tóm tắt hồ sơ kiện. Dominion viết [trong hồ sơ tòa], "Cuối cùng, Fox đã thú nhận những gì họ đã biết từ lâu. Fox thú nhận rằng các chụp mũ gian lận [bầu cử 2020] họ đưa ra [trên TV] chống lại Dominion là sai. Fox không viết một lời ngắn gọn nào để nhận rằng Fox chỉ nói sự thật. Fox không đưa ra bằng chứng nào để ủng hộ những lời dối trá [trên TV Fox News] đó.”Bản văn Dominion tiếp: "Nếu Fox quan tâm đến sự thật như họ đã từng khoa, Fox sẽ có những nhân vật hàng đầu của mình báo cáo sự thật đó cho khán giả. Ngay hôm nay. Nếu không phải vì lợi ích của Dominion, thì vì lợi ích của một tỷ lệ đông người Mỹ đã vẫn còn lầm tưởng rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp—trong đó có rất nhiều khán giả trung thành của Fox, những người đã nghe đi nghe lại điều đó trên sóng của Fox. Xét cho cùng, như chính Rupert Murdoch đã thú nhận, rằng Fox có 'vị trí độc đáo riêng biệt để đưa ra thông điệp rằng cuộc bầu cử không bị đánh cắp,' mặc dù Fox đã không làm như vậy khi lời thú nhận [trên TV] quan trọng nhất."Hồ sơ của Dominion cũng trích dẫn các tờ báo khác thuộc sở hữu của Rupert Murdoch, như Wall Street Journal và New York Post, đã cố gắng không nói dối về cuộc bầu cử năm 2020 theo cách mà Fox News đã làm. Fox đã lý luận rằng đó [bịa đặt] là một vấn đề quan trọng của Tu chính án thứ nhất [tự do phát biểu] và họ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn dưới làn sóng của họ. Dominion đang thách thức khẳng định đó cho rằng dưới nhãn hiệu "tin tức", không được phép nói dối một cách cố ý và ác ý, vì quyền lực hoặc lợi nhuận.----ác cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đối với các tay chân nếu Trump trở lại Bạch Ốc, theo nhiều nguồn tin thân cận với Trump. Có 2 nguồn tin nói với Rolling Stone rằng Trump đã nói với những người thân tín rằng TRump sẽ ân xá cho bất kỳ đồng minh nào bị Bộ Tư pháp buộc tội trong nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden, và Trump cho biết hành động ân xá sẽ đến sớm nếu ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.Bộ Tư pháp đang điều tra những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông mà đỉnh điểm là cuộc nổi dậy ngày 6/1/2021, cũng như các tài liệu mật mà Trump đã mang từ Bạch Ốc đến Mar-a-Lago.Ty Cobb (người từng đại diện cho Trump điều trần trong cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Robert Mueller) nói: “Không thể phủ nhận rằng, nếu đắc cử một lần nữa (trời cấm, nhé), [Trump] có thể ban hành tất cả các lệnh ân xá có thể liên quan đến nỗ lực bám lấy quyền lực và thậm chí cả các tài liệu mật của Mar-a-Lago. Tất nhiên, đó sẽ là một trò hề, và nó nhấn mạnh một lần nữa sự lo lắng vững chắc của tôi về nền dân chủ hiện tại của chúng ta... bởi vì Trump là một người tự ái và bản chất là xấu xa."----p xuất cảng cho Ba Lan để cung cấp cho Kyiv đại pháo Krab, có các phụ tùng được sản xuất tại Nam Hàn hồi năm 2022, theo hãng tin Reuters đưa tin ngày 8/3/2023. Đây là xác nhận đầu tiên rằng Nam Hàn đã chính thức đồng ý, ít nhất là gián tiếp, cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine.Hệ thống pháo bánh xích tự hành Krab là đại pháo do công ty Ba Lan Huta Stalowa Wola sản xuất. Nó được chế tạo bằng khung gầm K9 Thunder của Nam Hàn, tháp pháo BAE Systems AS-90M Braveheart của Anh, súng trường Nexter Systems 52 cỡ nòng của Pháp và hệ thống điều khiển hỏa lực pháo binh Topaz của WB Electronics của Ba Lan.----(có giá cao vì dùng trong pin xe điện và điện thoại di động) đã được tìm thấy ở Hamedan, phía Tây Iran. Theo Bộ Công nghiệp Iran, trữ lượng ước tính khoảng 8,5 triệu tấn lithium. Nếu đúng như thế, mỏ lithium ở Hamedan sẽ lớn thứ nhì trên thế giới. Trữ lượng lớn nhất, ở mức 9,2 triệu tấn, là ở Chile. Giá lithium tăng mạnh vào năm 2022. Theo Sở địa lý Hoa kỳ USGS, 98 triệu tấn lithium đã được xác định trên toàn cầu. Nếu Iran tăng con số đó lên gần 10%, giá lithium có thể sẽ giảm xuống.----e đã xác nhận hôm thứ Tư trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng chính quyền Biden đang đặt mục tiêu cắt giảm thâm hụt của đất nước gần 3 nghìn tỷ đô la trong thập niên tới. Jean-Pierre nói: “Đó là khoản chênh lệch gần 6 nghìn tỷ đô la giữa ngân sách của Tổng thống và chương trình nghị sự của Đảng Cộng hòa trong Quốc hội, mà dự kiến Cộng Hòa sẽ làm tăng thêm 3 nghìn tỷ đô la vào khoản nợ.”Đề xuất ngân sách sẽ được Biden tiết lộ vào Thứ Năm 9/3/2023. Ngân sách dự kiến sẽ đạt được điều này trong khi "giảm chi phí cho các gia đình, tăng đầu tư vào Mỹ và vẫn bảo vệ các chương trình mà người Mỹ đã chi trả [Medicare và An sinh Xã hội]", vì Biden sẽ đề nghị cải cách thuế để đảm bảo những người giàu có và các tập đoàn lớn phải chi trả "phần công bằng của họ." (ghi chú: rất nhiều người giàu đã trốn thuế và như Trump nói rõ là tự hào chỉ có người thông minh mới trốn thuế được. Biden muốn đề xuất cải cách thuế, sẽ ảnh hướng tới cuộc tranh cử 2024 vì giới tỷ phú có thể sẽ tăng lực bênh vực Trump như sau khi Trump ký luật giảm thuế ngày 22/122017.)----áo viên của mình ở trường tiểu học Newport News, Virginia hồi tháng 1 sẽ không phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Biện lý Howard Gwynn nói với NBC rằng mặc dù về mặt lý thuyết, một đứa trẻ ở độ tuổi đó có thể bị truy tố và xét xử ở Virginia, nhưng "khả năng một đứa trẻ 6 tuổi có thể hầu tòa là có vấn đề" vì đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu hệ thống tư pháp.Cảnh sát nói cậu bé đã cố tình bắn cô giáo Abby Zwerner tại trường tiểu học Richneck. Cô giáo lớp một 25 tuổi đã phải nhập viện gần hai tuần. Các chuyên gia cho biết cha mẹ cậu bé có khả năng phải đối mặt với cáo buộc sơ ý gây nguy hiểm. Gia đình cậu bé cho biết khẩu súng được cất giữ trong nhà và họ không biết làm cách nào mà cậu bé có thể lấy được nó.----hristopher Wray hôm thứ Tư xác nhận rằng chính quyền Trung Quốc có thể sử dụng TikTok để kiểm soát dữ liệu và phần mềm (nhu liệu) của hàng triệu người dùng trên khắp Hoa Kỳ. Nói trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, Wray cảnh báo rằng TQ có thể khai thác việc sử dụng nền tảng video dạng ngắn (TikTok) để tẩy não người Mỹ, đặc biệt là về cuộc khủng hoảng Đài Loan.“TikTok chưa bao giờ hoặc sẽ được phê duyệt trên các thiết bị của FBI,” Wray nhấn mạnh khi các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ chuẩn bị cấm sử dụng nền tảng có trụ sở tại TQ. Trong phiên điều trần, Phó Chủ tịch hội đồng Thượng viện Marco Rubio tuyên bố rằng một trong những vấn đề chính của nền tảng này là dữ liệu được cung cấp cho người Mỹ dưới độ tuổi hợp pháp khác biệt đáng kể so với dữ liệu dành cho trẻ vị thành niên Trung Quốc. Nghĩa là, TikTok xem ở Mỹ khác với TikTok xem ở TQ.----g vũ lực quá mức và phân biệt đối xử đối với người Da đen, theo một đánh giá của Bộ Tư pháp 3 năm sau cái chết của Breonna Taylor. Nhiều cảnh sát đã gọi những người Da đen kiểu miệt thị, cũng như “khỉ”, “thú vật” và “nhóc tì” (“monkeys,” “animal,” and “boy”). Bản đánh giá cho biết, một số cảnh sát cũng đã chế nhạo người khuyết tật và ném đồ uống vào người đi bộ từ xe hơi của họ.Hồi tháng 3/2020, cô Breonna Taylor -- 26 tuổi và da đen, nhân viên đại học y khoa University of Louisville Health -- đã bị giết khi cảnh sát đột kích “không cần gõ cửa” vào căn hộ của cô. Sau đó, 4 cảnh sát đã bị truy tố ra liên bang vì vi phạm quyền công dân và sử dụng vũ lực vi hiến. Các cảnh sát Louisville thường có kiểu tiến hành khám xét dựa trên các lệnh không hợp lệ, theo đánh giá cho thấy, với một lãnh đạo cảnh sát thú nhận với Bộ Tư Pháp, “[Chuyện vô] Breonna Taylor [bị cảnh sát bắn chết] là một hội chứng của các vấn đề mà chúng tôi đã gặp phải trong nhiều năm.”----h sát cho biết một người đàn ông ở Utah muốn được đưa vào nhà tù liên bang đã thực hiện một vụ cướp ngân hàng một cách lễ độ. Theo một bản khai hữu thệ của cảnh sát, Donald Santacroce, 65 tuổi, đã bị bắt vào sáng thứ Hai 6/3/2023 sau khi bị cáo buộc đưa cho một nhân viên ngân hàng Wells Fargo ở trung tâm thành phố Salt Lake City một mảnh giấy có nội dung: "Xin thứ lỗi cho tôi vì đã làm điều này nhưng đây là một vụ cướp. Xin vui lòng trao cho tôi $1. Cảm ơn cô."Đài KSL loan tin rằng cô nhân viên đã tuân thủ và yêu cầu Santacroce rời đi. Cảnh sát nói rằng Santacroce không chịu đi, đã yêu cầu cô gọi cảnh sát và ngồi ở sảnh ngân hàng để chờ đợi. Santacroce còn phàn nàn rằng cảnh sát tới chậm quá.Khi đến nơi, cảnh sát đã bắt giữ Santacroce, sau khi Santacroce nộp tờ 1 đô la cho cảnh sát. Hồ sơ bắt giữ gửi lên tòa nêu rõ: "Donald nói rằng anh làm điều này vì anh muốn bị bắt và vào nhà tù liên bang. Donald tuyên bố rằng nếu anh ra tù, anh sẽ cướp một ngân hàng khác và xin thêm tiền vào lần tới khi cố đạt kết quả mong muốn là vào nhà tù liên bang."----ết California sẽ để hợp đồng trị giá 54 triệu đô la với Walgreens mất hiệu lực sau khi công ty dược này thông báo quyết định không phân phối thuốc phá thai ở một số tiểu bang nơi thuốc vẫn hợp pháp. Quyết định này đưa ra sau khi Walgreens nhượng bộ trước áp lực từ 20 Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang thuộc đảng Cộng hòa rằng kế hoạch gửi thuốc mifepristone qua đường bưu điện có thể vi phạm luật tiểu bang và liên bang.“Đây là một nỗ lực để đặt ra câu hỏi 'Bạn đứng về phía nào? Bạn đứng về phía ai?’” Newsom nói với báo Politico. Trước đó, Newsom đã báo hiệu về phản ứng sắp tới của tiểu bang, đăng trên Twitter hôm thứ Hai, “California sẽ không kinh doanh với @walgreens—hoặc bất kỳ công ty nào nhượng bộ những kẻ cực đoan và khiến tính mạng của phụ nữ gặp nguy hiểm. Xong rồi." Việc gia hạn hợp đồng đã được thiết lập để diễn ra vào ngày 1 tháng 5/2023.---uận Cam) cho biết một người đàn ông đang làm việc tại một ngôi nhà ở Thung lũng Jurupa đã bị 4 con chó cắn chết hôm thứ Ba 7/3/2023. Nạn nhân đã có những vết thương chí mạng. Chủ nhà, người không có mặt khi vụ tấn công xảy ra, sau đó “đã giao những con chó của mình cho Sở Dịch vụ Động vật để được trợ tử nhân đạo,” theo một thông cáo báo chí từ quận. Nạn nhân, còn được ẩn danh, đã từng đến địa điểm này để làm một số việc cho chủ nhà trước đó, mà không có trở ngại nào.----ợc bình chọn là một trong 5 giáo viên hàng đầu của năm ở Quận San Diego trong năm 2022 đã bị bắt vào tối thứ Ba 7/3/2023 vì nhiều tội danh, trong đó có hành vi sai trái tình dục với một đứa trẻ dưới 14 tuổi. Jacqueline Ma, một giáo viên tiểu học tại Trường tiểu học Lincoln Acres Elementary ở Học khu National City School District, bị truy tố 6 trọng tội về hành vi sai trái tình dục với một đứa trẻ dưới 14 tuổi, bao gồm các hành vi dâm ô và giao hợp bằng miệng, theo Sở Cảnh sát San Diego.Theo cảnh sát, họ đã nhận được cú phone từ 1 phụ huynh có liên quan, người nghi ngờ cậu con trai 13 tuổi của mình có quan hệ sex với một giáo viên cũ. Sau khi điều tra, cảnh sát đã bắt cô giáo Jacqueline Ma, 34 tuổi. Cảnh sát đến khuôn viên trường Lincoln Acres vào khoảng 8 giờ sáng và bắt giữ giáo viên lớp sáu, Jacquie Ma, khi không có mặt học sinh nào.Theo hồ sơ LinkedIn của cô, Ma đã làm việc tại học khu từ năm 2013. Cô Ma được chọn là một trong năm người nhận giải thưởng "Giáo viên của năm" hàng đầu trong một loạt 40 người được đề cử vào năm 2022. Cô Ma đang tại ngoại với tiền thế chân $100,000, và theo lịch tòa, sẽ ra hầu tòa vào thứ Năm, ngày 14/3/2023.----. Theo Báo Tin Tức. Vào hồi 18 giờ ngày 9/3, tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trận đấu giữa đội tuyển U20 nữ Việt Nam với U20 nữ Singapore tại vòng loại Bảng F - Giải Bóng đá nữ U20 Châu Á năm 2024. Với lợi thế sân nhà, cùng khoảng 7.000 cổ động viên cổ vũ tại sân, những cô gái trẻ của U20 Việt Nam đã dễ dàng vượt qua đội bóng U20 nữ Singapore với tỷ số cách biệt 11-0.Tỷ số này đã giúp thầy trò Huấn luyện viên Akira Ijiri tạm đứng ở vị trí đầu bảng F sau 2 lượt trận, mở ra cơ hội đưa đội tuyển U20 nữ Việt Nam đi tiếp vào vòng loại thứ 2.-----Nhóm người nước ngoài đột nhập email một công ty đánh cắp thông tin hợp đồng, sau đó làm giả email lừa đối tác của doanh nghiệp này chuyển gần 95.000 USD vào tài khoản của Nguyễn Thị Lan Anh. Lan Anh (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Ogo - Chuskusk) và Nguyễn Khắc Chương, 45 tuổi, sẽ bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản vào ngày 16/3. Nhóm người nước ngoài bị xác định có vai trò chủ mưu nhưng cơ quan điều tra chưa có thông tin lai lịch, tiếp tục làm rõ để xử lý.---Báo SG Tiếp Thị. Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), trong 2 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 28.400 người, cao gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hai thị trường đón nhận nhiều lao động nhất là Đài Loan và Nhật Bản. Đài Loan đang là thị trường dẫn đầu về số lao động tiếp nhận được với hơn 14.600 lao động. Tiếp theo là Nhật Bản với hơn 12.470 lao động; Singapore là 250 lao động nam; Trung Quốc với 239 lao động nam, Hàn Quốc là 230 lao động nam.---- HỎI 1: Thu nhập bình quân đầu người Đài Loan vượt qua mặt Nam Hàn?ĐÁP 1: Đúng thế. Tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người (gross national income: GNI) của Nam Hàn lần đầu tiên tụt lại phía sau Đài Loan. Theo Ngân hàng trung ương Bank of Korea (BOK) hôm thứ Ba, GNI bình quân đầu người của nước này vào năm 2022 đã giảm 7,7% so với một năm trước xuống còn 32.661 USD do đồng won mất giá so với đồng USD, trong khi của Đài Loan ở mức 33.565 USD. GNI bình quân đầu người là thước đo chính xác hơn về mức sống của một quốc gia so với GDP bình quân đầu người.BOK cho biết, tính theo đồng won, GNI bình quân đầu người của Nam Hàn đã tăng 4,3% lên 42,2 triệu won vào năm ngoái, nhưng đồng won đã giảm 12,9% so với đồng USD, dẫn đến thu nhập giảm. Đồng đô la Đài Loan cũng suy yếu, nhưng chỉ giảm 6,8%.GNI bình quân đầu người của Nam Hàn lần đầu tiên vượt 30.000 USD vào năm 2017 và tăng lên 33.564 USD vào năm 2018, nhưng sau đó giảm xuống còn 32.204 USD vào năm 2019 và 32.004 USD vào năm 2020. Nó tăng trở lại mức 35.373 USD vào năm 2021 bất chấp đại dịch vi-rút corona.Chi tiết:---- HỎi 2: Có 1/4 dân Mỹ không tin vào khuyến nghị y tế của CDC?ĐÁP 2: Đúng thế. Khoảng một phần tư dân Mỹ nói rằng họ tin tưởng vào các khuyến nghị về sức khỏe của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) "không nhiều lắm" hoặc "không chút nào", theo một cuộc khảo sát mới do các nhà nghiên cứu của cơ quan này đồng tác giả, tệ hơn bốn lần so với các bác sĩ và y tá.Trong số những người được khảo sát, 37% cho biết họ "rất tin tưởng" vào các khuyến nghị về sức khỏe của CDC và thêm 37% "hơi" tin tưởng vào cơ quan này. 16% "không mấy tin tưởng" vào các khuyến nghị của CDC và 10% tin tưởng "không chút nào".Những phát hiện, được công bố trong tuần này trên tạp chí Health Affairs, là kết quả từ một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 2 năm 2022 nhằm kiểm tra niềm tin của quốc gia đối với các cơ quan y tế công cộng sau đại dịch COVID-19.

Khi được hỏi mức độ tin cậy của họ đối với "các khuyến nghị được đưa ra để cải thiện sức khỏe nói chung" từ nhiều nguồn khác nhau, các bác sĩ đạt điểm cao nhất, với 54% nói rằng họ "rất tin tưởng" vào các khuyến nghị của bác sĩ và 39% nói rằng họ "hơi" tin tưởng vào chúng.

Các quan chức được bầu của tiểu bang và địa phương đạt điểm kém nhất trong cuộc khảo sát, với chỉ khoảng 1/10 người Mỹ nói rằng họ "rất tin tưởng" vào các khuyến nghị về sức khỏe của họ và khoảng 1/3 nói rằng họ "hơi tin tưởng" vào các khuyến nghị đó.

Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/news/cdc-recommendations-survey-trust/

