- Joe Biden: sẽ tăng thuế suất Medicare thêm 1.2% phần trăm lên 5% đối với tất cả người Mỹ lương hơn 400.000 đô/năm

- Trump muốn có 1 phụ nữ đứng phó cho ông để tranh cử 2024, danh sách ngắn là 4 bà: Kari Lake, Sarah Huckabee Sanders, Kristi Noem, Nikki Haley.

- Nhật phóng hỏa tiễn thất bại.

- Boeing sẽ bắt đầu giao 13 trực thăng MH-139A Grey Wolf đầu tiên cho Không quân Mỹ trong năm 2024

- Đức và Lithuania: sườn phía đông của NATO cần củng cố thêm phi cơ chiến đấu và phòng không.

- Ba Lan: sẽ gửi 10 xe tăng tới Ukraine tuần này.

- Tổng thống Belarus: Ukraine cố gắng "lôi Belarus vào cuộc chiến theo lệnh của Mỹ" (thực tế Putin muốn lôi Belarus vào)

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga: thương vong của Ukraine trong tháng 2 đã tăng 40% so với tháng 1 để tới 11.000 binh sĩ

- Ukraine: ít hơn 4.000 dân thường vẫn còn ở Bakhmut, nơi quân Nga và Ukraine giao tranh ác liệt.

- Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan: Vài tháng tới, Nga sẽ bỏ cjhạy ra khỏi Ukraine, như đã bỏ chạy khỏi Chechnya, Afghanistan.

- Bộ Ngoại giao Mỹ: bất kể cuộc chiến ở Ukraine kéo dài bao lâu, kết thúc sẽ là thất bại chiến lược của Nga

- Công ty Cộng hòa Tiệp làm các mục tiêu giả đại pháo, xe tăng bằng cao su bơm hơi để đánh lừa quân Nga

- Zelensky: quân lực Ukraine không bỏ Bakhmut, không có phần đất nào của Ukraine có thể bị bỏ rơi.

- Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ gặp "trực tiếp" các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ

- Thủ tướng Canada: điều tra chuyện Trung Quốc quậy bầu cử Canada các năm 2021 và 2019.

- Các công ty di động của Đức có thể bị cấm cài đặt thiết bị do Huawei và Tập đoàn ZTE sản xuất trong mạng 5G

- Meta (công ty mẹ của Facebook) tuần này sẽ sa thải nhiều ngàn nhân viên.

- LHQ: thiệt hại do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt quá 100 tỷ USD, chết hơn 50.000 người.

- Bắc Hàn dọa Mỹ: hễ bắn rớt phi đạn thử nghiệm của Bắc Hàn là tuyên chiến đó.

- Cô Hope Hicks (từng là cố vấn cấp cao của Donald Trump) vào văn phòng Biện lý Manhattan có thể là vụ Trump chi tiền bịt miệng một phu nữ

- Mike Pence xin tòa chặn trát đòi lấy lời khai của ông trước đại bồi thẩm đoàn về ngày bạo loạn 6/1/2021.

- Nhiều ngàn tài khoản giả chạy bằng bot trên Twitter ra sức ca ngợi Trump, chửi mắng Ron DeSantis, Nikki Haley, Mitch McConnell

- Có khoảng 35 đoạn văn bị bôi đen hồ sơ tòa gửi ra báo chí về Dominion vụ kiện Fox News đòi bồi thường 1.6 tỷ đôla

- Atlanta: 23 người bị truy tố tội khủng bố vì tấn công nơi đang xây 1 trung tâm huấn luyện cảnh sát.

- 4 công dân Mỹ từ Texas tới Mexico để mua thuốc Tây, bị bắt cóc, FBI treo thưởng 50.000 đô để cứu các nạn nhân và bắt kẻ bắt cóc.

- Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo “không đi du lịch” tới 5 tiểu bang Mexico

- Bác sĩ chuyên khoa ung thư USC ngưng phát hành sách vì bị tố 95 chỗ đạo văn trong sách, thú nhận trích dẫn quên ghi nguồn.

- Cảnh sát Long Beach bắn nghi phạm đâm người

- Trên chuyến bay từ L.A. đến Boston, 1 người tìm cách mở cửa khẩn cấp, bẻ muỗng làm dao đâm tiếp viên hàng không, bị bắt

- Giá xăng tăng dần ở California so với tháng trước.

- Dân biểu TB Josh Lowenthal ủng hộ Kim Bernice Nguyen tranh ghế Dân Biểu liên bang CA-45 (nơi có 51,6% là cử tri gốc Á và gốc Latin, và 58,4% cử tri gốc Việt trong khố gốc Á).

- TIN VN. Kim ngạch xuất khẩu ngành giày da Việt phá kỷ lục 27 tỷ USD, song tỷ trọng chủ yếu rơi vào khối ngoại với hơn 80%.

- TIN VN. Đề xuất nghệ sĩ nhân dân được tính là tiến sĩ.

- TIN VN. Xuất nhập khẩu lao dốc kéo thu ngân sách giảm sâu.

- HỎI 1: Hơn 1/2 dân Mỹ muốn Mỹ cứng rắn ngăn cản TQ chiếm Đài Loan? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 86% học sinh từ các gia đình nghèo, da màu sau trung học nghĩ về học vấn và sự nghiệp là hàng tuần, và 52% nghĩ tới hàng ngày? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-7/3/2023) ---- Cộng Hòa sẽ nổi giận... Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden viết hôm thứ Ba rằng kế hoạch ngân sách sắp tới của ông sẽ tăng thuế suất Medicare thêm 1.2% để lên 5% đối với tất cả người Mỹ có thu nhập trên 400.000 đô la mỗi năm. (ghi chú: Medicare tax rate = thuế này trừ thẳng trong lương nhân viên 1.45% và trong công ty 1.45%, tức là trừ 2.9%. Đối với người lương cao, thuế này trừ 3.8%, nếu tăng 1.2% là trừ 5%.)

Viết một bài bình luận trên The New York Times, Biden cũng nêu rõ rằng ngân sách cũng sẽ giảm thâm hụt 200 tỷ đô la bằng cách cho phép Medicare thương lượng giá cho nhiều loại thuốc hơn. Theo tổng thống Mỹ, số tiền thu được thông qua việc tăng thuế và tiết kiệm ngân sách sẽ được chuyển "trực tiếp vào quỹ ủy thác của Medicare", giúp quỹ này "có khả năng thanh toán sau năm 2050 mà không bị cắt một xu lợi ích nào".

"Nếu đảng Cộng hòa MAGA làm theo cách của họ, người cao tuổi sẽ phải trả chi phí tự trả cao hơn cho thuốc theo toa và insulin, thâm hụt sẽ lớn hơn và Medicare sẽ yếu hơn", Biden một lần nữa chỉ trích các nhà lập pháp Cộng Hòa trung thành với Trump, mặc dù Trump và các đảng viên Cộng hòa khác đã lên tiếng ủng hộ việc không cắt An sinh xã hội và Medicare nhiều lần gần đây.

---- Trump muốn có một phụ nữ đứng phó cho ông trong cuộc tranh cử Tổng Thống năm 2024 — và một trong những ứng cử viên trong danh sách hàng đầu của ông là bà Kari Lake (người thua phiếu năm 2022 khi tranh chức thống đốc tiểu bang Arizona), theo báo Axios hôm thứ Ba.

Bản tin viết: "Lake, một cựu xướng ngôn TV đã thua cuộc đua giành chức thống đốc Arizona hồi tháng 11, đáp ứng tiêu chuẩn quan trọng nhất của Trump để giành vị trí số 2: Bà đã cho thấy mình sẵn sàng bảo vệ Trump quyết liệt, bất kể vấn đề nào hay tranh cãi nào. Nhưng những người bạn của Trump nói rằng Lake có một nhược điểm lớn: Trump không muốn mạo hiểm rằng người bạn tranh cử của mình có thể nổi tiếng hơn Trump. Lake sẽ được cho là đang ứng cử ghế tổng thống kể từ ngày bước vào Bạch Ốc. Lake đã thực hiện một chuyến đi chính trị tới Iowa hồi tháng trước."

Cũng đang được cân nhắc cho vai trò Phó Tổng Thống là cựu Thư ký Báo chí Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders, hiện là thống đốc Arkansas; Thống đốc South Dakota Kristi Noem, người không chính thức đóng vai xông tới tấn công cho Trump để chống lại Thống đốc Florida Ron DeSantis khi ông này tự chuẩn bị tranh cử tổng thống; và cựu Đại sứ LHQ Nikki Haley, người hiện đang chính thức tranh cử Tổng Thống phía Cộng Hòa.

Lake, người đã gây tranh cãi vì vận động tranh cử với những người công khai bênh vực Đức Quốc xã và các nhà hoạt động của QAnon, là một người bịa đặt rằng bầu cử 2020 bị trộm, thậm chí còn kêu gọi FBI bắt giam cựu Bộ Trưởng Hành Chánh [Arizona] Katie Hobbs, đối thủ của bà và hiện là thống đốc tiểu bang, vì cho là gian lận đã làm Trump thua phiếu ở Arizona. Lake sau khi thất cử ghế Thống Đốc Arizona vẫn không chịu thua, hiện đang bị điều tra cấp tiểu bang sau khi tweet những gì có vẻ là hình ảnh chữ ký của cử tri, điều này trái luật ở Arizona.

---- Meta (công ty mẹ của Facebook) đang lên kế hoạch sa thải hàng loạt nữa sau khi CEO Mark Zuckerberg quyết định năm 2023 sẽ là “năm hiệu quả,” theo tin Bloomberg. Bản tin nói, đợt này sa thải có thể tới nhiều ngàn người, có thể sớm nhất là trong tuần này. Meta đã sa thải 13% nhân viên của mình để cắt giảm chi phí, theo công bố hồi tháng 11. Meta đã thấy tiền thu quảng cáo suy giảm vì nhiều lý do, phần vì thị trường khó khăn, và từ cạnh tranh. Chi phí tiếp tục tăng, một phần cũng là do ý tưởng lớn xoay trục của Zuckerberg để thống trị metaverse.

---- Louisa Vinton, Đại diện thường trú Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) tại Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng chỉ riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ, thiệt hại do động đất vừa qua đã vượt quá 100 tỷ USD. Cô nói, con số thiệt hại đó chưa tính tới chi phí phục hồi. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước đó nói nước này đặt mục tiêu xây lại những ngôi nhà mới bị phá hủy trong thảm họa thiên nhiên trong vòng một năm. Trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đầu tháng 2 đã làm chết hơn 50.000 người. LHQ nói thảm họa này là 1 trong những sự kiện bi thảm nhất trong 100 năm qua ở khu vực đó.

---- Phóng hỏa tiễn thất bại. Nhật Bản đã hủy bỏ việc phóng hỏa tiễn H3 mới do động cơ ở giai đoạn hai không thể nổ. Sở Khám phá Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã gửi lệnh tự hủy ngay sau khi hỏa tiễn cất cánh từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở tây nam Nhật Bản. Trên hỏa tiễn mang theo một vệ tinh quan sát mặt đất quản lý thảm họa và một cảm biến thử nghiệm để do thám các vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo. Trước đó, vụ phóng hỏa tiễn này đã bị hủy bỏ vào giữa tháng 2 sau khi 2 động cơ tăng lực (booster engines) của nó không nổ được mặc dù động cơ chính đã nổ thành công.

---- Công ty Boeing hôm thứ Ba tiết lộ rằng họ sẽ bắt đầu giao 13 phi cơ trực thăng MH-139A Grey Wolf đầu tiên cho Không quân Hoa Kỳ trong năm 2024 theo hợp đồng trị giá 285 triệu USD giữa hai bên. Các phi cơ trực thăng này sẽ chủ yếu được sử dụng để bảo vệ các căn cứ hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa của Mỹ.

---- Hai chính phủ Đức và Lithuania (còn viết tắt là Litva) đồng ý rằng sườn phía đông của Khối NATO cần được củng cố, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Litva Arvydas Anusauskas nói trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm thứ Ba.

"Điều này nên bao gồm việc triển khai không chỉ tăng thêm các phi cơ chiến đấu của đồng minh mà cả các hệ thống phòng không", theo lời Anusauskas. Trước cuộc chiến của Nga ở Ukraine và vị trí địa lý của Litva, ông nói rằng nước này cần "sẵn sàng với một kế hoạch tạo ra tất cả cơ sở hạ tầng cần thiết trong những năm tới."

Anusauskas giải thích rằng chiến lược phòng thủ của các nước vùng Baltic "không thể chỉ dựa vào quân tiếp viện" mà còn phải dựa vào "lực lượng 'tại chỗ' đáng tin cậy".Bộ trưởng Đức Pistorius nói rằng việc triển khai lâu dài thêm quân đội Đức tới Litva phụ thuộc vào những gì "NATO cho là cần thiết."

---- Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak hôm thứ Ba nói Ba Lan sẽ gửi 10 xe tăng tới Ukraine trong tuần này. Warsaw đã giao 4 xe tăng Leopard 2 kể từ khi quyết định được bật đèn xanh bởi Đức, nơi sản xuất chúng. Blaszczak nói, ông sẽ bàn về vấn đề phụ tùng thay thế cho xe tăng với Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Vladimir Pistorius. Ông nói với các phóng viên: "Đây là một vấn đề có thể được giải quyết chủ yếu bởi kỹ nghệ vũ khí Đức. Ba Lan cũng sẵn sàng sản xuất các bộ phận như vậy". Ông nói Ba Lan sẵn sàng mở một trung tâm sửa chữa xe tăng đã sử dụng ở Ukraine.

---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Ba nói rằng Ukraine đang cố gắng "lôi kéo Belarus vào cuộc chiến theo lệnh của Hoa Kỳ", và nhắc rằng Belarus sẽ không tham gia vào cuộc chiến. Ông nói, Belarus đã bắt hơn 20 người bị tình nghi phá hoại phi cơ do thám A-50 của Nga tại một sân bay Belarus hồi tháng 2, bao gồm cả một nhân viên an ninh Ukraine. Ông nói Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky biết vụ này, vì "các hoạt động như vậy [xâm nhập, phá hoại phi cơ Nga] phải có sự đồng ý của người đứng đầu đất nước và tổng tư lệnh." Các nhà hoạt động chống chính phủ Belarus trước đó đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu nói, số thương vong của quân Ukraine trong tháng 2 đã tăng 40% so với tháng 1 để lên 11.000 binh sĩ, và đây là "sự tăng lớn". Mặt khác, đối với quân đội Nga, Shoygu nói rằng trong năm 2023, sẽ cần phải nhập ngũ 18.000 sinh viên sĩ quan mới, những người sẽ "trải qua quá trình tuyển chọn chuyên nghiệp".

---- Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk nói hôm thứ Ba rằng ít hơn 4.000 dân thường vẫn còn ở Bakhmut. Thành phố này trong vùng Donetsk Oblast có dân số trước chiến tranh hơn 70.000 người. Bakhmut là nơi giao tranh ác liệt từ nhiều tháng gần đây khi Nga hướng nỗ lực chiếm các khu vực còn lại của Donbass. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu nói rằng chiếm được thành phố Bakhmut sẽ cho quân Nga tiến sâu hơn vào tuyến phòng thủ của Ukraine. Trong khi đó, Mỹ nói, Bakhmut có "giá trị biểu tượng hơn" đối với Nga, trong khi NATO nói tổn thất về nhân sự của Nga nhiều hơn Ukraine gấp 5 lần, mặc dù cả 2 đều thương vong nặng nề.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak nói với hãng tin Tây Ban Nha La Razon rằng cuộc chiến xâm lược của Nga tại Ukraine là vấn đề của nhiều tháng chứ không phải vài ngày, nhưng sẽ kết thúc với chiến thắng quân Ukraine. Blaszczak nói rằng Nga đã bị lún sình trong cuộc chiến chống lại Ukraine, giống như họ đã lún sình ở Chechnya hay Afghanistan. Ông nói, "Nga rút khỏi cuộc chiến bây giờ có nghĩa là nhận ra sai lầm của Putin và sự cần thiết phải giải quyết hậu quả của cuộc tấn công man rợ này. Đây là cuộc chiến đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai."

.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết trong một cuộc họp báo ngày 6/3, bất kể cuộc chiến ở Ukraine kéo dài bao lâu, kết thúc sẽ là thất bại chiến lược của Nga: "Rõ ràng ngay từ những giờ đầu tiên khi Nga xâm lược Ukraine là bất cứ khi nào cuộc xâm lược này kết thúc, nó sẽ dẫn đến một thất bại chiến lược đối với Nga. Nhưng các trận đánh khốc liệt vẫn còn ở phía trước. Giao tranh, trong khi nó đã giảm đi phần nào trong những tháng mùa đông, nó vẫn tiếp tục và tăng thêm, đặc biệt là ở phía đông Ukraine, và cả phía nam Ukraine.”

---- Công ty Inflactech của Cộng hòa Tiệp, chuyên sản xuất các mẫu mục tiêu giả những thiết bị quân sự bằng cao su bơm hơi, đã bắt đầu sản xuất các mô hình cao su bơm hơi y hệt dàn pháo tầm xa HIMARS do Mỹ sản xuất, theo lời Giám đốc điều hành công ty Vojtech Fresser nói với Reuters hôm 6/3. Mục đích mục tiêu giả bằng cao su bơm hơi là để quân địch từ xa nhìn đâu cũng thấy vũ khí quân Ukraine.

Fresser cho biết công ty đã bổ sung HIMARS vào danh sách hơn 30 thiết bị bơm hơi có kích thước thật. Giám đốc điều hành đã không xác nhận liệu Ukraine hiện có nằm trong số các khách hàng của công ty hay không, nhưng không loại trừ khả năng điều này sẽ xảy ra trong tương lai.

Cao su bơm hơi, thổi phồng lên thành mục tiêu giả, trông y hệt dàn pháo tầm xa HIMARS để lừa quân Nga.



Cao su bơm hơi, thổi phồng lên thành mục tiêu giả, trông y hệt xe tăng.

Fresser nói: “Tôi có thể hình dung rằng nếu chúng tôi muốn hỗ trợ một quốc gia đối tác đang gặp khó khăn, chúng tôi sẽ gửi cho họ những thiết bị mồi nhử bơm hơi Inflatech, và các thiết bị bơm hơi này đã ở đó hoặc chắc chắn sẽ ở đó." Mồi nhử được làm từ tơ tổng hợp, có tín hiệu nhiệt phóng ra và xuất hiện trên các quét radar. Chỉ cần 4 người lính là có thể dựng lên và thổi phồng một mục tiêu giả trong 10 phút.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong video hàng đêm cho biết các quan chức hôm thứ Hai đã họp, trong đó thảo luận về tình hình ở Bakhmut: "Trên thực tế, chính Bakhmut đã trở thành chủ đề chính của cuộc họp này. Có những tiến bộ mà Kiev đạt được đối với việc kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut, nơi đã và đang mang lại một trong những kết quả lớn nhất trong cuộc chiến này.," Zelensky đã chỉ thị cho Tổng tư lệnh Quân lực Ukraine tìm cách thích hợp để giúp đỡ các chiến binh Ukraine bị vây ở Bakhmut, và nói rằng không có phần đất nào của Ukraine có thể bị bỏ rơi.

---- Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, Anatoly Antonov, gần đây đã có các cuộc gặp "trực tiếp" với các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, theo lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ned Price tiết lộ trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Hai: “Các đường dây liên lạc vẫn mở, đó là điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi và đại sứ Antonov là một trong những yếu tố liên quan đến vấn đề này”.

Gần đây, phái viên Nga đã chỉ trích vòng trừng phạt mới nhất đối với Moscow, cảnh báo rằng việc tiếp tục vận chuyển vũ khí tới Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột. Đại sứ trước đó đã nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào cho thấy quan hệ song phương Nga-Mỹ được cải thiện.

---- Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông quyết định bổ nhiệm một báo cáo viên đặc biệt để điều tra về nghi án Trung Quốc can thiệp bầu cử Canada. Trudeau nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Canada duy trì tính toàn vẹn của quy trình dân chủ ngay cả khi sự can thiệp không làm thay đổi kết quả bầu cử: "Bất kỳ nỗ lực can thiệp nào của bất kỳ thế lực nước ngoài nào đều đáng lo ngại và nghiêm trọng." Quyết định đưa ra sau khi có tin cho rằng Bắc Kinh đã thực hiện các âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử của Canada các năm 2021 và 2019.

---- Các công ty di động của Đức có thể bị cấm cài đặt thiết bị do Huawei Technologies Co. Ltd. và Tập đoàn ZTE sản xuất trong mạng 5G, theo Zeit Online hôm thứ Hai, trích dẫn thông tin mà họ được cho là đã nhận được trong giới chính phủ. Biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến các thiết bị đã được lắp đặt, có nghĩa là các công ty bị ảnh hưởng sẽ phải tìm nhà cung cấp khác cho mạng của họ trong giai đoạn chuyển tiếp.

Theo báo cáo, mặc dù Văn phòng An ninh Thông tin Liên bang Đức (BSI) không thấy bất kỳ thành phần gián điệp ẩn nào, nhưng bản thân các công ty sản xuất thiết bị di động Trung Quốc đang bị chính phủ Bắc Kinh nghi ngờ kiểm soát.

---- Thành viên Ủy ban các vấn đề Nhà nước Bắc Hàn Kim Yo-jong (em gái Kim Jong Un) nói rằng Bắc Hàn sẽ coi hành động quân sự của Hoa Kỳ, chẳng hạn như đánh chặn hỏa tiễn do Bắc Hàn bắn trong các vụ thử vũ khí, là "lời tuyên chiến rõ ràng" chống lại Bắc Hàn. Các hãng tin Nam Hàn trích dẫn truyền thông Bắc Hàn đưa tin rằng bà cũng nói rằng các vụ thử vũ khí của Bắc Hàn "không gây bất kỳ tổn hại nào đến sự an toàn của các nước láng giềng ở vùng biển cả và không phận không thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ."

Theo Wemple, "Có khoảng 35 đoạn văn bị bôi đen trong phần tường thuật mở đầu của hồ sơ ngày 16/2 của Dominion. Cả hai bên đang làm việc theo một lệnh cho phép họ bảo vệ một số tài liệu được khám phá — ví dụ như thông tin nhạy cảm, độc quyền, nhạy cảm về mặt thương mại — và được bôi đen để tránh lộ ra.".

---- Cảnh sát Atlanta cho biết 23 người đã bị truy tố tội khủng bố nội địa vì tham dự tấn công vào nơi đang xây 1 trung tâm huấn luyện mà họ gọi là "Thành phố cảnh sát". Cảnh sát nói hàng chục "kẻ kích động bạo lực" đã vờ biểu tình ôn hòa để tấn công cảnh sát và các xe xây dựng tại nơi đang xây Atlanta Public Safety Training Center (Trung tâm Huấn luyện An toàn Công cộng Atlanta) hôm Chủ nhật. “Họ mặc quần áo màu đen, vào khu xây dựng và bắt đầu ném những tảng đá lớn, gạch, bom xăng cocktail Molotov và pháo vào các cảnh sát,” theo lời cảnh sát. Khoảng 35 người đã bị bắt giữ.

Cảnh sát nói rằng trong số 23 người bị truy tố tội khủng bố nội địa, chỉ có 2 người đến từ Georgia. Một người đến từ Canada, một người từ Pháp và những người khác từ các tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ, theo lời cảnh sát. Tuy nhiên, nhà hoạt động Kamau Franklin nói với CNN rằng hầu hết những người tham gia biểu tình đều đến từ khu vực Atlanta.

---- Các tay súng đã bắt cóc 4 công dân Hoa Kỳ, khi họ từ Texas đến Mexico vào tuần trước để mua thuốc Tây nhưng đã bị bắt trong một vụ đấu súng khiến ít nhất một công dân Mexico thiệt mạng, theo lời các quan chức Hoa Kỳ và Mexico cho biết hôm thứ Hai. Cả 4 người đi trên một chiếc xe minivan nhỏ màu trắng có biển số North Carolina. FBI cho biết họ bị bắn hôm thứ Sáu ngay sau khi tiến vào thành phố Matamoros từ Brownsville, mũi cực nam của Texas gần bờ biển vùng Vịnh.

FBI cho biết: “Cả 4 người Mỹ bị đưa lên một chiếc xe và bị những người vũ trang đưa khỏi hiện trường. Văn phòng FBI treo phần thưởng 50.000 đô la cho sự trở lại của các nạn nhân và bắt giữ những kẻ bắt cóc."

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador hôm thứ Hai cho biết bốn người đang đi mua thuốc, “thì có một cuộc đối đầu giữa các nhóm và họ đã bị giam giữ,” mà không cung cấp thông tin chi tiết.

---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo “không đi du lịch” mạnh nhất có thể đối với 5 tiểu bang của Mexico — Colima, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas và Zacatecas — do tình hình “tội phạm và bắt cóc”. Tiểu bang thứ sáu, Guerrero, nằm trong danh sách rủi ro gặp “tội phạm”.

Trong số 32 tiểu bang của Mexico, chỉ có 2 tiểu bang được chỉ định “phòng ngừa bình thường”, mức thấp nhất. Tiểu bang du lịch nổi tiếng Quintana Roo, bao gồm các điểm nóng trong kỳ nghỉ như Tulum, Playa Del Carmen và Cancun, có cảnh báo cấp độ 2 “hãy tăng cường thận trọng”.

---- Một cuốn sách mới của một bác sĩ chuyên khoa ung thư của Đại học University of Southern California đã bị đình chỉ phát hành sau khi tờ Los Angeles Times chỉ ra hàng chục trường hợp đạo văn trong đó. Cuốn sách "Book of Animal Secrets: Nature’s Lessons for a Long and Happy Life" (Những bí mật của động vật: Những bài học tự nhiên cho một cuộc sống hạnh phúc và lâu dài) của Bác sĩ David Agus đã lên lịch phát hành vào ngày 7 tháng 3 sau chuyến đi quảng cáo ầm ĩ trong đó có lên phỏng vấn ở đài CBS News và The Howard Stern Show, đã tới danh sách dẫn đầu bảng xếp hạng của Amazon về sách bán chạy nhất về danh sách động vật.

Tuy nhiên, Los Angeles Times đã tiết lộ ít nhất 95 trường hợp đạo văn trong cuốn sách, một số đúngt ừng chữ một. Cả BS Agus và NXB Simon & Schuster đều đưa ra các tuyên bố thông báo ngưng bán cuốn sách hôm thứ Hai, vài ngày sau khi L.A. Times đưa ra chuyện đạo văn. Nhà xuất bản nói BS Agus đã quyết định rút cuốn sách và được sự ủng hộ hết mình từ nhà xuất bản. Bác sĩ Agus đã xin lỗi, và viết: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến các nhà khoa học và các nhà văn mà tác phẩm tôi viết đã trích dẫn mà quên ghi nguồn. Tôi nghiêm túc xem xét bất kỳ khiếu nại nào về đạo văn.”

---- Một cuộc điều tra đang được tiến hành sau khi cảnh sát Long Beach bắn nghi phạm đâm người vào tối Chủ nhật. Cảnh sát đã được gọi đến phố 5200 trên Đại lộ Atlantic vào khoảng 6:50 chiều vì một vụ đâm chém đang diễn ra. Khi đến nơi, cảnh sát chứng kiến nghi phạm đang chủ động đâm nạn nhân nhiều nhát.

Cảnh sát ra lệnh cho kẻ tấn công bỏ dao xuống, nhưng vô ích, lúc đó cảnh sát đã nổ súng. Nghi phạm bị trúng đạn, cảnh sát thu hồi được con dao. Các nhân viên y tế đã chuyển cả nghi phạm và nạn nhân đến bệnh viện để điều trị. Cả hai đều được liệt kê trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định. Không có thương tích nào khác được báo cáo.

---- Một người đàn ông ở Massachusetts đã tìm cách mở cửa khẩn cấp của một phi cơ trên chuyến bay xuyên quốc gia từ Los Angeles đến Boston và sau đó tìm cách đâm vào cổ một tiếp viên hàng không bằng một chiếc muỗng kim loại đã gãy, theo lời công tố hôm thứ Hai.

Francisco Severo Torres, 33 tuổi, ở Leominster, đã bị khống chế với sự trợ giúp của các hành khách và bị đưa đi giam hôm Chủ nhật tại Phi trường Quốc tế Boston Logan khi Chuyến bay 2609 của United Airlines hạ cánh. Torres bị truy tố tội tấn công các thành viên phi hành đoàn và tiếp viên bằng vũ khí nguy hiểm.

Torres nói với các nhà điều tra rằng y vào phòng vệ sinh của phi cơ và bẻ đôi một chiếc muỗng để làm vũ khí. Torres thú nhận là biết nếu mở cửa sẽ có nhiều người chết. Torres nói rằng y tin rằng tiếp viên hàng không đang cố giết y, vì vậy y đã cố gắng giết tiếp viên trước. Nếu bị kết tội, y có thể phải đối mặt với án tù chung thân.

---- Giá xăng đang tăng dần ở California so với mức một tháng trước. Theo AAA, giá trung bình hiện tại cho một gallon xăng thường là $4,90 vào chiều thứ Hai. Vào khoảng thời gian này tháng trước, giá trung bình một gallon xăng thường là $4,61 ở California. Mặc dù giá xăng trung bình của California là gần 5 đô la, nhưng có thể còn đắt hơn tùy thuộc vào quận. Ví dụ, ở Quận Los Angeles, giá trung bình tại máy bơm là $4,94; ở Quận Humboldt, giá trung bình là 5,41 USD, theo AAA.

---- Thêm nhiều vị dân cử và quan chức tuyên bố ủng hộ Nghị viên Garden Grove Kim Bernice Nguyễn ra tranh cử chức Dân biểu Liên bang địa hạt CA-45 ỡ Quận Cam, nơi ghế này đang do DB Michelle Steel nắm giữ. Sau khi công bố sự tán thành của Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Tom Umberg, Cựu Dân Biểu TB Tom Daly, Nữ Dân Biểu TB Cottie Petrie-Norris, Nữ Dân Biểu TB Sharon Quirk-Silva, và Hội Đồng Quận 36 của Công Đoàn Họa Sĩ & Thương Mại Đồng Minh Quốc Tế (IUPAT), hôm nay, Kim Bernice Nguyễn đã công bố một ủng hộ mới: Dân biểu TB Josh Lowenthal.

Trong lời tuyên bố ủng hộ bà Kim B. Nguyễn vào ghế Dân biểu Liên bang, Dân biểu TB Josh Lowenthal viết rằng: "Kim Bernice Nguyen là lựa chọn tốt nhất để tranh ghế Dân biểu Liên bang CA-45, và Nguyen sẽ mang lại sự thay đổi cho Washington. Tôi tự hào ủng hộ Kim Bernice Nguyễn vào Quốc hội liên bang!”

Kể từ khi công bố chiến dịch tranh cử vào quốc hội của mình, Kim Bernice Nguyễn đã nhận được gần 40 sự ủng hộ từ các viên chức tiểu bang, quận, địa phương, giáo dục và lao động, cho thấy cô là Đảng viên Đảng Dân chủ có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ 2024 và cuối cùng có thể đánh bại Michelle Steel của Đảng Cộng hòa MAGA.

Bản văn từ văn phòng Kim B. Nguyen viết rằng: "Là con gái của một người Việt tị nạn và một người Mexico nhập cư, Kim Bernice Nguyễn là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp trung học và đại học. Mới 25 tuổi, cô đã thắng cử trong cuộc bầu cử lịch sử với tư cách là người trẻ nhất và là người Latinh đầu tiên từng được bầu vào Hội đồng Thành phố Garden Grove. Là một nhà lãnh đạo về các vấn đề của phụ nữ, cô Nguyễn đã đứng lên chống lại sự quấy rối và tìm kiếm sự bình đẳng và công lý trên khắp Nam California và đã đấu tranh để đảm bảo rằng những người nhập cư, giống như cha mẹ cô, có phẩm giá và cơ hội để thành công trong cộng đồng của chúng ta. Là một nhà lãnh đạo cây nhà lá vườn, cô Nguyễn đã theo học tại Trường Tiểu học Clinton-Mendenhall Elementary, Trường Trung học Cơ sở Doig Intermediate và Trường Trung học Phổ thông Santiago High School. Là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe, cô ấy sẽ mang lại kiến thức cơ bản về sức khỏe cộng đồng rất cần thiết cho Quốc hội, trước đây cô ấy đã làm việc cho CalOptima và hiện là Giám đốc Chương trình cho một chương trình sức khỏe lớn."

Kim Bernice Nguyen

Đứng về thống kê, ứng cử viên Kim Bernice Nguyen nhiều hy vọng thắng phiếu Michelle Steel. CA-45 là một trong những cơ hội hàng đầu cho các Đảng viên Đảng Dân chủ vào năm 2024. Đây là quận có tỷ lệ phiếu bầu Biden hơn Trump tới 6%, trong khi tỷ lệ ghi danh cử tri của Đảng Dân chủ hơn Cộng Hòa là 5,6%.

Mặt khác, cử tri Người Mỹ gốc Á & Đảo Thái Bình Dương (AAPI) và người gốc La tinh chiếm đa số trong khu vực với tỷ lệ 51,6% – với cử tri gốc Việt chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số cử tri AAPI với tỷ lệ 58,4%. Nếu đắc cử, Kim B. Nguyễn sẽ là người gốc Việt đầu tiên được bầu vào Quốc hội ở California và là người thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ. Cô cũng sẽ là người châu Á gốc Latinh đầu tiên trong Quốc hội và là một thành phần trẻ thuộc thế hệ thiên niên kỷ đang tìm cách tạo ra sự thay đổi đối với các vấn đề quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ phải cẩn trọng: MAGA Bolsa có độc chiêu chụp nón cối.

---- TIN VN. Kim ngạch xuất khẩu ngành giày da Việt phá kỷ lục 27 tỷ USD, song tỷ trọng chủ yếu rơi vào khối ngoại với hơn 80%. Theo Báo Nhịp Sống Thị Trường. Việt Nam hiện đứng thứ 2 thế giới về lượng xuất khẩu da giày với hơn 1 tỷ đôi xuất khẩu mỗi năm, đồng thời là nguồn cung ứng quan trọng nhất cho các hãng lớn như Nike, Adidas... Năm 2022, Việt Nam sản xuất giày da đứng thứ 3 thế giới, chiếm tỷ trọng 6,71%. Về kim ngạch xuất khẩu, sản xuất da giày Việt Nam đứng thứ 2 thế giới, chiếm 9,9% tỷ trọng của toàn thế giới, đạt 27 tỷ USD - đây là con số kỷ lục trong suốt chiều dài lịch sử của ngành da giày.

---- TIN VN. Đề xuất nghệ sĩ nhân dân được tính là tiến sĩ. Theo VietnamNet. Tại buổi làm việc của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội với Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội (ngày 6/3) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo trình độ tiến sĩ, Trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội xin cơ chế đặc thù cho các giảng viên có danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân được tính tương đương học vị thạc sĩ, tiến sĩ để phù hợp ngành nghề đào tạo. Có 1 ý kiến từ GS Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Công nghệ y tế thuộc ĐH Công nghệ Sydney (Úc), rằng Tiến sĩ là một bằng cấp do một đại học cấp sau khi đương sự đã đạt những tiêu chuẩn về nghiên cứu khoa học và học thuật... "Một nghệ sĩ có bằng tiến sĩ nhưng có thể suốt đời không bao giờ đạt được danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Ngược lại một nghệ sĩ nhân dân không có bằng cấp thì không thể là tiến sĩ. Do vậy đề xuất ra ý tưởng này hiểu sai về bản chất của hai thực thể. Không nên và không thể xem nghệ sĩ nhân dân tương đương với tiến sĩ. Nếu cần thì nên ban hành quy chế về bằng ‘tiến sĩ danh dự’, chứ không thể đánh đồng nghệ sĩ nhân dân là tiến sĩ được"- GS Tuấn thẳng thắn.

---- TIN VN. Xuất nhập khẩu lao dốc kéo thu ngân sách giảm sâu. Theo Báo Tiền Phong. Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 2, toàn ngành hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 29.300 tỷ đồng, nâng tổng số thu trong 2 tháng đầu năm đạt 56.330 tỷ đồng, bằng 13,2% dự toán và giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2022. Theo Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan, nguyên nhân giảm thu là do kim ngạch xuất nhập khẩu chịu thuế của cả nước giảm gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu chịu thuế đạt 17,3 tỷ USD, giảm 15,4%; kim ngạch xuất khẩu chịu thuế đạt 1,03 tỷ USD, giảm khoảng 23%.

---- HỎI 1: Hơn 1/2 dân Mỹ muốn Mỹ cứng rắn ngăn cản TQ chiếm Đài Loan?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc thăm dò mới đã phát hiện ra rằng hơn một nửa số người Mỹ nghĩ rằng việc đứng lên chống lại Trung Quốc để ngăn chặn một cuộc xâm lược của Đài Loan quan trọng hơn việc duy trì quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh.

Khi căng thẳng xuyên eo biển tiếp tục leo thang, một cuộc khảo sát với 1.500 người Mỹ trưởng thành do Economist và công ty thăm dò ý kiến YouGov thực hiện từ ngày 25-28/2 cho thấy 51% số người được hỏi cảm thấy điều quan trọng hơn là chính phủ Hoa Kỳ phải "có lập trường mạnh mẽ để rằng Trung Quốc không chiếm Đài Loan bằng vũ lực," trong khi chỉ 24% tin rằng duy trì quan hệ tốt với Trung Quốc là ưu tiên cao hơn. Trong trường hợp Trung Quốc xâm lược, 37% số người được hỏi ủng hộ việc Mỹ gửi quân đến bảo vệ Đài Loan.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4827880

---- HỎI 2: Có tới 86% học sinh từ các gia đình nghèo, da màu sau trung học nghĩ về học vấn và sự nghiệp là hàng tuần, và 52% nghĩ tới hàng ngày?

ĐÁP 2: Đúng thế. Cuộc khảo sát mới từ Tập đoàn ECMC đã thu thập câu trả lời từ hơn 1.000 học sinh thuộc nhóm học sinh hoàn cảnh bất lợi hồi tháng 10 năm 2022 và tiết lộ rằng các em không cảm thấy sẵn sàng cho cuộc sống sau trung học.

. Chỉ 45 phần trăm học sinh từ các gia đình có thu nhập thấp, thế hệ thứ nhất và BIPOC (Black, Indigenous, and people of color = Da đen, Thổ dân, da màu) tin rằng giáo dục sau trung học là cần thiết (so với 52 phần trăm của tất cả học sinh trung học).

. Ít hơn một nửa (47 phần trăm) sinh viên từ các gia đình có thu nhập thấp, thế hệ thứ nhất và BIPOC đang cân nhắc theo học một trường đại học bốn năm.

. 86% nghĩ về con đường học vấn và sự nghiệp của họ sau trung học ít nhất là hàng tuần và hơn một nửa (52%) nghĩ về điều đó hàng ngày.

Chi tiết:

https://www.insidehighered.com/admissions/article/2023/03/06/survey-underserved-high-school-students

.