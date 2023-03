Hình trên: một khu phố ở Singapore. Một cặp vợ Việt, chồng Singapore bị tòa Singapore phạt 17.000 đô vì tội vi phạm luật chống khỏa thân và tục tĩu...

- Zelensky họp các tướng: sẽ gửi thêm quân tới phòng thủ Bakhmut, nơi quân Nga đang vây chặt

- Tư lệnh quân đánh thuê Nga Wagner: căng thẳng với quân chính quy Nga trên mặt trận Ukraine.

- Nga: bắt đầu xài một thế hệ vũ khí hành trình chính xác mới trong cuộc chiến ở Ukraine.

- Ukraine: Nga lần đầu tiên xài bom lượn 1,5 tấn UPAB-1500 V chống lại Ukraine.

- Tòa Belarus: kêu án lãnh tụ đối lập Svetlana Tikhanovskaya 15 năm tù

- Ukraine: đơn vị lính sắc tộc Cossack của Nga đã cãi lệnh chỉ huy, và từ chối tham gia cuộc tấn công gần Vuhledar

- Nhiều tiếng nổ đã vang lên khắp Ukraine trong đêm

- Zelensky: sẽ đưa bọn chủ mưu xâm lược Ukraine ra trước công lý.

- Trump bịa đặt trong diễn văn ở CPAC, lên án Obama, chụp mũ Biden, nói sai rằng nạn giết người tràn khắp Manhattan (New York)

- Trump tấn công Biện Lý Fani Willis vì đã chống 2 dự luật Cộng Hòa truy bức các công tố tiểu bang Georgia điều tra về Trump

- Cố giáo hoàng John Paul II khi còn là Hồng y đã bưng bít các thông tin về tệ nạn lạm dụng trẻ em

- Mỹ: các cần cẩu TQ lắp đặt tại các cảng Mỹ do Pentagon sử dụng có thể gài máy do thám từ xa

- TQ đặt mục tiêu tăng trưởng năm nay 5%

- Philippines: tàu chiến TQ cùng với 42 tàu dân quân vây quanh đảo Thitu nơi quân Philippines đóng ở Biển Đông

- Đại học Mỹ báo động: sinh viên theo học văn chương Anh và sử học đã giảm 1/3

- Cựu Thống đốc Larry Hogan (Cộng Hòa-MD): không tranh cử Tổng Thống 2024 để không giúp Trump thắng sơ bộ

- Thống đốc Cộng hòa Florida Ron DeSantis vào California: vừa chỉ trích Dân Chủ, vừa chê Trump làm mất Bạch Ốc

- Hàng triệu dân Mỹ gần tuổi nghỉ hưu nói: không có tiền tiết kiệm. 50% phụ nữ từ 55 đến 66 tuổi nói không có tiền tiết kiệm hưu trí

- Thấy số điện thoại lạ gọi tới, đừng nhận phone nếu thấy số vùng là 268, 876, 473, 649, và 284

- Vợ Việt, chồng Singapore bị tòa Singapore phạt 17.000 đô vì phạm luật chống khỏa thân và tục tĩu

- TIN VN. Cảnh sát khám xét Công ty F88 ở Sài Gòn, nghi đòi nợ kiểu cưỡng đoạt tài sản.

- TIN VN. 'Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kiệt quệ tài chính, phải cầm cố gia sản để bù lỗ'.

- HỎI 1: Ít nhất 15% trong Quốc Hội Mỹ là dân nhậpc ư hay con của nhập cư? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hơn 1/2 dân số thế giới sẽ mập phì? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-6/3/2023) ---- Donald Trump không xa lạ gì với nghề bóp méo sự thật. Tuy nhiên, khi xuất hiện tại đại hội bảo thủ CPAC đêm thứ Bảy, Trump đã phun ra vô số lời nói dối về mọi thứ, về bầu cử 2020, về Joe Biden, về cả cuộc xâm lược Ukraine. CNN đã phân tích 23 lời tuyên bố sai sự thực mà Trump đã đưa ra trong bài diễn văn ở CPAC.

Trong số những tin vịt, có lời Trump chụp mũ rằng Tổng thống Obama đã “cung cấp ga trải giường” cho Ukraine — một ám chỉ rõ ràng về số tiền mà Obama đã phân bổ cho Ukraine, nơi có tầm quan trọng chiến lược trong nhiệm kỳ của Obama (lý do Mỹ viện trợ cho Ukraine vì tính cách khẩn cấp: quân Nga trong năm 2014 đã chiếm Crimea và phần lớn ở 2 tỉnh Luhansk và Donetsk ở đông Ukraine). Nhưng khi chụp mũ Obama viện trợ Ukraine (được hiểu là khiêu khích Nga), Trump đã quên nói về gói hỗ trợ an ninh trị giá 600 triệu đô la mà Ukraine đã nhận được từ năm 2014 đến 2016, khi Trump còn đương chức.

Trump cũng tuyên bố rằng “các vụ giết người đang diễn ra với số lượng chưa ai từng thấy, ngay tại Manhattan (New York)”—một lời bịa đặt “thậm chí không gần với sự thật.” Trump thậm chí còn nói rằng ông đã "hoàn thành" việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico - một tuyên bố sai hoàn toàn.

---- Trump đã gõ lên mạng Truth Social, tấn công bà Fani Willis (Biện lý ở quận Fulton County, bao trùm hầu hết Atlanta) vì đã "phân biệt chủng tộc" hôm Chủ nhật về cuộc chiến của bà để bảo vệ các công tố viên tiểu bang ra ngoài ảnh hưởng từ các dự luật do đảng Cộng hòa đưa ra nhằm hạn chế quyền lực của họ trong việc truy tố những người như Trump. Trump bênh vực các nhà lập pháp Cộng Hòa ở tiểu bang Georgia, mà ông nói sẽ "giúp dễ dàng loại bỏ và thay thế các công tố viên lừa đảo địa phương, những người không đủ năng lực, phân biệt chủng tộc hoặc không thể thực hiện đúng công việc của họ."

Hai dự luật cấp tiểu bang đang được xem xét sẽ thành lập một ban giám sát mới của Georgia có thể trừng phạt hoặc cách chức các công tố viên vì những lý do mơ hồ, bao gồm cả "hành vi sai trái cố ý" ("willful misconduct" - chữ này không có định nghĩa rõ). Một dự luật khác sẽ cắt giảm số lượng chữ ký cần thiết để yêu cầu bãi nhiệm một biện lý quận từ 30% chữ ký cử tri đã đăng ký xuống chỉ còn 2% chữ ký.

Biện lý Willis gọi dự luật thành lập một hội đồng giám sát là "phân biệt chủng tộc." Willis cũng chỉ ra rằng bà không được bổ nhiệm vào vị trí của mình bởi thống đốc hoặc cơ quan lập pháp tiểu bang - mà được bầu trực tiếp bởi 72% cử tri trong một cuộc bầu cử vào năm 2020. Willis tin rằng những nỗ lực của Đảng Cộng hòa đang "nhắm mục tiêu" vào bà và các công tố can đảm chống lại các sai trái từ những người như Trump.

Nhiều người đoán rằng Trump sẽ bị đại bồi thẩm đoàn Quận Fulton truy tố vì những hành động cố gắng lật ngược cuộc bầu cử tổng thống ở Georgia nơi ông đã thua. Willis đã mở cuộc điều tra về các hoạt động của Trump nhằm đảo ngược cuộc bỏ phiếu ở Georgia sau khi Trump nói với Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Brad Raffensperger và cố vấn trưởng của Bộ trưởng trong một cuộc gọi điện thoại được ghi âm để "tìm" cho ông ấy số phiếu bầu vừa đủ để đánh bại Joe Biden - sau khi đếm phiếu thấy Trump đã thua.

---- Cố giáo hoàng người Ba Lan John Paul II đã biết về nạn lạm dụng trẻ em trong Giáo hội Công giáo Ba Lan nhiều năm trước khi ông trở thành giáo hoàng, và đã giúp bưng bít các thông tin về tệ nạn đó, theo đài truyền hình tư nhân TVN đưa tin hôm Chủ nhật. Michal Gutowski, điều tra viên đằng sau chương trình phát sóng, nói rằng Karol Wojtyla, như lúc đó, đã biết về các trường hợp linh mục ấu dâm trong nhà thờ khi vẫn còn là hồng y ở Krakow. Hồng y đã chuyển các linh mục này đến các giáo phận khác - một giáo phận xa như Áo - để đảm bảo không có vụ bê bối nào xảy ra sau đó, ông nói.

Wojtyla, người đã làm giáo hoàng trong 27 năm từ năm 1978 cho đến khi ông qua đời vào năm 2005, đã viết một lá thư giới thiệu cho một linh mục bị buộc tội lạm dụng cho hồng y Franz Koenig của Vienna, mà không đề cập đến những lời buộc tội, Gutowski nói. Trong quá trình điều tra của mình, Gutowski nói rằng ông đã nói chuyện với các nạn nhân của các linh mục ấu dâm, gia đình của họ và các cựu nhân viên giáo phận của nhà thờ. Ông cũng trích dẫn các tài liệu từ cảnh sát mật SB thời Cộng sản trước đây và các tài liệu hiếm hoi của nhà thờ mà ông đã tiếp cận được. Nhưng Gutowski cho biết giáo phận Krakow đã từ chối không cho ông tiếp cận kho lưu trữ tài liệu của nơi này.

---- Một tòa án Belarus đã kết án lãnh tụ đối lập Svetlana Tikhanovskaya 15 năm tù hôm thứ Hai. Phán quyết đưa ra sau phiên tòa xét xử vắng mặt cô Tikhanovskaya, hiện đang lưu vong, bị truy tố tội phản quốc và âm mưu lật đổ chính phủ. Chồng của Tikhanovskaya là Sergey đang thọ án 18 năm tù vì "tổ chức bạo loạn quần chúng" và "kích động hận thù xã hội." Cô Tikhanovskaya đã trốn khỏi Belarus sau khi Alexander Lukashenko đàn áp những cuộc biểu tình tố cáo có gian lận bầu cử 2020.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã họp với Bộ tham mưu quân lực hôm thứ Hai. Văn phòng tổng thống nói rằng Zelensky và các tướng lĩnh đồng ý rằng cuộc phòng thủ ở Bakhmut nên tiếp tục và Ukraine sẽ củng cố hơn nữa các ổ phòng thủ trong thành phố. Trước đó, các quan chức Hoa Kỳ lưu ý rằng ngay cả khi Nga bằng cách nào đó đạt được mục tiêu chiếm thành phố, điều này sẽ không thay đổi "cơn lốc của cuộc chiến này". Trong khi đó, Nga nói quân Nga gần như đã bao vây hoàn toàn thành phố này.

---- Tư lệnh quân đánh thuê Nga Wagner Yevgeny Prigozhin nói hôm thứ Hai rằng một trong những đại diện của ông không được phép vào bản doanh quân lực Nga ở Ukraine. Ông nói người đại diện "đã bị hủy thẻ và bị từ chối tiếp cận" giữa lúc căng thẳng mới nhất giữa bộ chỉ huy quân sự Nga và Tập đoàn Wagner.

Prigozhin đã yêu cầu Nga cấp thêm đạn dược cho các phi cơ chiến đấu của mình, rằng các nguồn cung cấp đã hứa đã không được vận chuyển và đổ lỗi cho sự chậm trễ là do "bộ máy quan liêu thông thường hoặc một sự phản bội". Ông cũng tuyên bố "toàn bộ mặt trận sẽ sụp đổ" nếu Wagner rút lui khỏi Bakhmut và Bộ Quốc Phòng Nga có thể đổ lỗi cho họ về những thất bại quân sự. "Nếu chúng tôi lùi bước, chúng tôi sẽ chìm vào lịch sử như là những người đã bước một bước quan trọng để Nga thua cuộc chiến."

---- Bộ Quốc phòng Nga nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng họ đã sử dụng một thế hệ vũ khí hành trình chính xác mới trong cuộc chiến ở Ukraine. Loại đạn mới được sử dụng để bắn vào một "hầm chứa máy bay trong đó Ukraine cất giấu các xe thiết giáp chiến đấu, và tiến hành bảo dưỡng và sửa chữa chúng." Theo Bộ này, quả đạn đã phá được trần của hầm chứa máy bay và phát nổ bên trong nó, phá hủy các xe thiết giáp của Ukraine.

.

---- Trang tin tức quân sự Ukraine Defense Express đưa tin ngày 4/3, Nga lần đầu tiên triển khai bom lượn 1,5 tấn UPAB-1500 V chống lại Ukraine. Việc sử dụng loại đạn này lần đầu tiên được ghi nhận cách đây vài tuần nhằm vào một cơ sở ở Chernihiv Oblast, phía bắc Ukraine. Một mảnh vỡ của quả bom có đánh dấu UPAB-1500 V.

Bom UPAB-1500 V lần đầu tiên được giới thiệu tại một triển lãm quân sự vào năm 2019 bởi nhà phát triển GNPP Region, một phần của Tập đoàn hỏa tiễn chiến thuật JSC – một nhà sản xuất vũ khí lớn của Nga. Vào thời điểm đó, có thông tin cho rằng nó đã được thử nghiệm và đưa vào phục vụ trong Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga và đã nhận được những đơn đặt hàng xuất cảng đầu tiên.

Bom UPAB-1500 V là một mối đe dọa nghiêm trọng vì công nghệ và sức mạnh bùng nổ của nó. Được trang bị dẫn đường quán tính và vệ tinh, đầu đạn nặng 1.010 kg được thiết kế để tiêu diệt các vật thể kiên cố. Những quả bom này có thể được thả cách mục tiêu 40 km để tự bay lượn tới mục tiêu, mặc dù phi cơ có thể ở độ cao hơn 14 km.

---- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar viết trên Telegram vào ngày 5/3 rằng một đơn vị lính sắc tộc Cossack tình nguyện của Nga đã từ chối tham gia cuộc tấn công gần Vuhledar ở Donetsk Oblast và bất tuân lệnh từ "chỉ huy kém cỏi" của đơn vị này.

"Biệt đội Cossack" này được cử đến Vuhledar để tăng cường cho Lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Lữ đoàn TQLC 155 của Nga đã bị Ukraine đánh bại trước đó tại cùng một địa điểm, với tổn thất nghiêm trọng về nhân sự và thiết bị.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, bố trí vào Vuhledar, "Biệt đội Cossack" Step/Tigr được giao nhiệm vụ tấn công quân Ukraine nhưng sự bất mãn với sự lãnh đạo của Quân Lực Nga đã khiến nhóm này cắt đứt liên lạc với các đơn vị quân đội của Nga.

---- Nhiều tiếng nổ đã vang lên khắp Ukraine trong đêm sau cảnh báo không kích đã vang lên ở hầu hết miền đông. Những tiếng nổ đầu tiênnghe thấy ở thủ đô Kiev và Dnepropetrovsk, trong khi Vladimir Rogov, một thành viên của chính quyền Zaporizhzhia thân Nga, nói rằng ít nhất 3 vụ nổ đã được nghe thấy ở thủ phủ do Ukraine kiểm soát của khu vực. Lúc rạng sáng, Ukraine nói rằng số người chết trong một cuộc tấn công vào một tòa nhà dân cư được cho là nơi quân Nga trú đóng đã tăng lên 13.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật nói Ukraine đang hợp tác với các đối tác để đưa những kẻ chịu trách nhiệm về xâm lược Ukraine ra trước công lý. Zelensky nói rằng việc trừng phạt những người chịu trách nhiệm về cuộc xung đột có thể đóng vai trò ngăn chặn hành vi gây hấn trong tương lai và góp phần khôi phục hòa bình và ổn định trong khu vực: "Thế giới đủ mạnh để trừng phạt Nga vì chiến tranh. Và chúng tôi sẽ cung cấp cho thế giới đủ can đảm và công cụ để thực hiện sự trừng phạt."

---- Các quan chức Mỹ lo ngại rằng các cần cẩu do Trung Quốc sản xuất có thể được Bắc Kinh sử dụng để thu thập thông tin tình báo, theo báo Wall Street Journal đưa tin hôm Chủ nhật. Các cần cẩu được trang bị các cảm biến có thể theo dõi nguồn gốc và đích đến của các container hàng hóa, và một số cần cẩu như vậy đã được lắp đặt tại các cảng do Pentagon sử dụng, có thể được sử dụng để theo dõi sự di chuyển của các nguồn cung cấp quân sự của Hoa Kỳ. Những cần cẩu này cũng được cho là có quyền truy cập cho phép chúng bị ảnh hưởng từ xa. Tin này đưa ra sau khi quân đội Mỹ hồi tháng 2 bắn hạ một số khinh khí cầu nghi do thám của Trung Quốc.

---- Chính phủ Trung Quốc đã công bố kế hoạch phục hồi nền kinh tế đang gặp khó khăn do người tiêu dùng tác động khi cơ quan lập pháp nước này khai mạc phiên họp vào Chủ nhật nhằm thắt chặt sự kiểm soát của Chủ tịch Tập Cận Bình đối với doanh nghiệp và xã hội.

Thủ tướng Lý Khắc Cường, quan chức kinh tế hàng đầu, đặt mục tiêu tăng trưởng năm nay là "khoảng 5%", sau khi kết thúc các biện pháp kiểm soát chống COVID-19 khiến hàng triệu người phải ở nhà và gây ra các cuộc biểu tình. Tăng trưởng năm ngoái của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã giảm xuống 3%, mức thấp thứ hai kể từ ít nhất là những năm 1970, theo AP đưa tin.

---- Philippines cho biết hôm thứ Bảy rằng họ đã phát hiện một tàu hải quân Trung Quốc và hàng chục tàu dân quân xung quanh một hòn đảo do Philippines chiếm đóng ở Biển Đông, khi căng thẳng lãnh thổ gia tăng trong khu vực. Philippines cho biết 42 tàu được cho là của lực lượng dân quân biển Trung Quốc đã được nhìn thấy ở khu vực lân cận đảo Thitu island, trong khi một tàu hải quân và tàu cảnh sát biển Trung Quốc được quan sát thấy "lảng vảng chậm chạp" ở vùng biển xung quanh.

Thitu island thuộc chuỗi đảo Trường Sa là tiền đồn lớn nhất và quan trọng nhất về mặt chiến lược của Manila ở Biển Đông, vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, nơi một số quốc gia có tuyên bố chủ quyền mâu thuẫn nhau. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr hai tuần trước cho biết Philippines "sẽ không để mất một tấc đất" lãnh thổ nào khi các nước Đông Nam Á phản đối "các hoạt động gây hấn" của Trung Quốc trên biển.

Với tên địa phương là Pag-asa, Thị Tứ nằm cách khoảng 300 dặm (480 km) về phía tây của tỉnh Palawan phía tây Philippines. Là nơi sinh sống của hơn 400 người, bao gồm cả quân đội và nhân viên thực thi pháp luật, hòn đảo này được Manila sử dụng để duy trì yêu sách lãnh thổ của mình.Các chuyên gia cho rằng đội tàu đánh cá và lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc là trọng tâm trong tham vọng chiến lược của nước này ở Biển Đông, duy trì sự hiện diện thường xuyên gây phức tạp cho các hoạt động đánh cá và năng lượng ngoài khơi của các quốc gia ven biển khác. Bản văn chính phủ Manila viết: "Sự hiện diện trái phép liên tục của họ rõ ràng là không phù hợp với quyền đi lại vô tội và vi phạm trắng trợn toàn vẹn lãnh thổ của Philippines."Marcos tháng trước đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để phàn nàn về cường độ và tần suất các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines đã đệ trình 77 đơn khiếu nại chống lại các hoạt động của Trung Quốc trên biển, trong đó có khiếu nại rằng một tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc vào ngày 6 tháng 2/2023 đã chiếu "tia laser cấp độ quân sự" vào một tàu bảo vệ bờ biển Philippines đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế.

---- Số liệu thống kê do Cục điều tra dân số Hoa Kỳ công bố năm nay dẫn đến một thực tế khó chịu: Hàng triệu người Mỹ gần đến tuổi nghỉ hưu không có tiền tiết kiệm. Và nó đúng với phụ nữ hơn nam giới.

.Khoảng 50% phụ nữ từ 55 đến 66 tuổi cho biết không có khoản tiết kiệm hưu trí cá nhân nào trong năm 2017, trong khi 47% nam giới cũng đồng cảnh ngộ.

. Trong cùng nhóm tuổi, 22% phụ nữ có khoản tiết kiệm từ 100.000 đô la trở lên, trong khi khoảng 30% nam giới có.

---- Dòng nhan đề rất rõ ràng: "Sự kết thúc của chuyên ngành tiếng Anh." Nhưng sau khi đọc bài nghiên cứu của Nathan Heller trên tờ New Yorker về tình trạng nhân văn tại các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ, có vẻ như đó không phải là nói quá. Heller viết: "Trong thập niên qua, việc học tiếng Anh và lịch sử ở cấp đại học đã giảm một phần ba".

Heller kể hết ví dụ này đến ví dụ khác về số lượng các chuyên ngành như vậy tại các trường học trên khắp Hoa Kỳ đang "rơi tự do". Một yếu tố lớn làm cho ít người chọn học Anh văn: Với học phí cao như ngày nay, sinh viên tốt nghiệp văn bằng Anh văn với nợ ngập đầu nhưng không có mức lương cao cho chuyên ngành Anh văn so với việc làm trong lĩnh vực công nghệ hoặc khoa học.

---- Cựu Thống đốc Larry Hogan (Cộng Hòa-MD) tiết lộ ông không tranh cử tổng thống vì không muốn giúp cựu Tổng thống Donald Trump giành được đề cử lần thứ ba. Hogan nói với phóng viên CBS Robert Costa trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào Chủ nhật: “Tôi đã cân nhắc nghiêm túc về vấn đề này, và tôi đã nói chuyện với mọi người ở khắp mọi nơi, và tôi đã nói chuyện với gia đình mình, và đó là một quyết định khó khăn. Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không trở thành ứng cử viên cho sự đề cử của đảng Cộng hòa cho vị trí tổng thống. Đó là quyết định về việc tranh cử với cựu Tổng thống Trump, người cứng rắn với các đối thủ của mình như bất kỳ ai mà tôi từng bảo vệ, không thương tiếc. Vâng. Chà, điều đó không thực sự làm tôi sợ. Bạn nói đúng. Đó sẽ là một cuộc đua khó khăn, và tôi đã đánh bại căn bệnh ung thư đe dọa đến tính mạng, vì vậy việc Trump chửi mắng tôi trên Twitter không thực sự làm tôi sợ."

Hogan nói tiếp, rằng đông người tranh cử sẽ giúp Trump thắng sơ bộ: "Tôi nghĩ vậy. Ý tôi là, rất nhiều người đã nói về điều đó. Tôi không muốn có một đống người đánh nhau. Ngay bây giờ, bạn có Trump và DeSantis ở đầu lĩnh vực, hấp thụ tất cả oxy, thu hút mọi sự chú ý, và sau đó là toàn bộ phần còn lại của chúng tôi ở mức một con số. Và bạn càng có nhiều người trong số họ, bạn có ít cơ hội hơn cho ai đó đang trỗi dậy. Số tiền đặt cược quá cao khiến tôi không thể mạo hiểm trở thành một phần của một nhóm nhiều xe tông nhau có khả năng giúp ông Trump thắng sơ bộ."

---- Thống đốc Cộng hòa Florida Ron DeSantis đã đưa cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cấp tiến vào sâu trong lãnh thổ California của đảng Dân chủ vào Chủ nhật, một phần của buổi trình diễn trên toàn quốc khi ông đặt nền tảng cho một cuộc tranh cử dự kiến vào Bạch Ốc.

DeSantis đã gặp gỡ các nhà tài trợ giàu có trong những ngày gần đây và đánh bóng uy tín quốc gia của mình trong một loạt bài phát biểu khoe khoang về thành tích của mình ở Florida trong khi chỉ trích "ý thức hệ Dân Chủ" tại các thành trì của đảng Dân chủ như California và New York.

DeSantis, người dự kiến sẽ tuyên bố tranh cử tổng thống trong vài tháng tới, đã biến cuộc chiến chống chủ nghĩa cấp tiến [của Dân Chủ] trở thành chủ đề trọng tâm trong nhiệm kỳ thống đốc của mình và là một cách để thu hút cơ sở của Đảng Cộng hòa.

Dù DeSantis chưa công bố tranh cử vào Bạch Ốc, Trump rõ ràng coi DeSantis là một mối đe dọa lớn khi tiến hành chạy đua vòng sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Trump đã tung ra các cuộc tấn công cá nhân và chính trị vào DeSantis liên tục gần đây.

DeSantis, phát biểu tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan cách Los Angeles khoảng 50 dặm về phía bắc, đã ám chỉ đến sự hỗn loạn trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump và thất bại của Trump trước Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden vào năm 2020.

DeSantis chỉ trích các chính sách của Đảng Dân Chủ về thuế, về cưỡng bách tiêm vaccine chống COVID và về tư tưởng cởi mở trong lớp học.

---- Thấy số điện thoại lạ gọi tới, hãy coi chừng. Social Catfish, một dịch vụ xác minh danh tính trực tuyến, cảnh báo rằng có thể có một kẻ lừa đảo ở đường dây bên kia. Theo Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), những kẻ lừa đảo được biết đến với việc sử dụng các kỹ thuật “giả mạo” bất hợp pháp.

Social Catfish cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo thường sử dụng mã vùng địa phương để khiến chúng có vẻ hợp pháp và lừa mọi người trả lời điện thoại. Theo Social Catfish, có 5 mã vùng (area code) mà bạn nên cảnh giác: 268 (Antigua và Barbuda), 876 (Jamaica), 473 (Grenada và Carriacou), 649 (Quần đảo Turks và Caicos) và 284 (Quần đảo Virgin thuộc Anh).

Social Catfish kêu gọi mọi người đừng nhận cú phone từ các số vùng đó, vì tất cả chúng đều có liên quan đến nhiều hình thức lừa đảo khác nhau. Nếu bạn lỡ trả lời điện thoại, Social Catfish khuyên bạn đừng tương tác với người gọi. Thay vào đó, chỉ cần gác máy.

---- Bản tin sau đây dịch tóm lược theo báo New York Times. Đoạn video cho thấy người phụ nữ Việt mặc áo hai dây hở vai và quần short rất ngắn đi dạo bên ngoài một trung tâm mua sắm ở trung tâm Singapore. Cô nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai có thể nhìn thấy. Sau đó, cô ấy kéo áo xuống, để lộ một bên vú cho bạn tình đang quay phim cô. Cô là Nguyễn Thị Anh Thy, và chồng cô, Jeffrey Chue, nói rằng không ai thấy họ làm video này hồi tháng 5/2020. Một ngày sau, Chue tải nó lên một kênh riêng mà anh đã tạo trên ứng dụng nhắn tin Telegram chủ yếu dành cho những người tham gia vào nhóm trao đổi tình dục và bạn tình.

Số lượng thành viên trong kênh ngày càng tăng và video nhanh chóng vượt ra ngoài các thành viên — đến với internet. Hai năm sau, một tòa án ở Singapore đã phạt cặp vợ chồng này 17.000 đô la, nói rằng đoạn video cũng như các bức ảnh khác của Nguyen trong nhiều trạng thái không mặc quần áo đã vi phạm luật chống khỏa thân và tục tĩu của đất nước. Hai người cũng bị kết tội cung cấp và tiếp tay cho thông tin sai lệch. Tại Singapore, vụ truy tố gây chú ý không chỉ vì các chi tiết mà còn vì nó đụng chạm đến một chủ đề vẫn còn nhạy cảm với nhiều người Singapore: tình dục.

Ở châu Á, Singapore không phải là ngoại lệ khi nói đến luật khỏa thân và tục tĩu, nhưng trong một số trường hợp, nước này đã nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm, ngay cả khi chúng ở trong nhà của một người. Chính phủ không cung cấp số liệu thống kê có bao nhiêu người bị truy tố với tội danh tương tự, mặc dù các chuyên gia pháp lý cho biết những trường hợp như vậy vẫn còn hiếm.

Những người ủng hộ Chue và Nguyen đã đặt câu hỏi tại sao hoạt động tình dục giữa những người trưởng thành đồng thuận vẫn bị coi là tội phạm. Hai người chỉ ra rằng Singapore cho phép mại dâm ở một khu đèn đỏ được quản lý, trong khi hàng trăm gái mại dâm hoạt động trong các quán karaoke được kiểm soát lỏng lẻo. Họ cho rằng việc nhà nước theo đuổi họ khi những địa điểm như vậy tồn tại là đạo đức giả.

Nhưng Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông của Singapore, Josephine Teo, cho biết vào năm ngoái, khi trả lời một câu hỏi về mạng OnlyFans, rằng chính phủ phải “đảm bảo rằng các nền tảng tạo nội dung như vậy không khiến người Singapore có nguy cơ bị lợi dụng và lạm dụng, đặc biệt là giới trẻ của chúng tôi.”

Sau khi bị kết án, Chue và Nguyen rời đến Thành phố Sài Gòn ở Việt Nam, quê hương của Nguyen. Họ nói rằng họ đã bị trừng phạt một cách bất công là những kẻ lệch lạc tình dục khi tất cả những gì họ đang làm chỉ là khám phá một lối sống. Nguyễn, 30 tuổi, chủ một công ty in nhãn quần áo ở Việt Nam, cho biết vào năm 2019, trước khi kết hôn vào tháng 6 năm sau đó, cô và chồng tham gia một diễn đàn trực tuyến — Cộng đồng Undertable Swingers’ Community — có hơn 50.000 thành viên, có trụ sở tại Singapore. Nhiều thành viên cho biết họ nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất trên nền tảng nhờ những bức ảnh táo bạo ở nơi công cộng.

Vào tháng 3 năm 2020, Chue, 50 tuổi, bắt đầu kênh Telegram, tính phí 19 đô la một tháng và 52 đô la trong ba tháng để có quyền truy cập vào hình ảnh của cặp đôi. Từng là giám đốc điều hành của một giải đấu bóng bàn quốc tế, anh nói rằng anh đang cố gắng bù đắp chi phí tổ chức các buổi gặp uống nước cho những người muốn gặp cặp đôi nhưng sẽ rời đi mà không trả phần hóa đơn của họ. Vào thời kỳ đỉnh cao, kênh có 320 thành viên.

Vài tháng sau, Chue tải lên video của Nguyễn bên ngoài trung tâm thương mại. Ngay sau đó, cặp đôi phát hiện ra rằng đoạn clip — cũng như các bức ảnh khác của Nguyen mà cặp đôi đã chia sẻ trên kênh — đang lan truyền trên WhatsApp, Instagram và nhiều diễn đàn internet công cộng khác. Chue cố gắng xóa nội dung, nhưng đã quá muộn.

Ngày hôm sau, trang nhất của Shin Min Newspaper, một tờ báo lớn của Trung Quốc, đăng ảnh của Nguyễn với tiêu đề: “Chồng chụp ảnh khỏa thân của vợ trên đường phố.” Một người ẩn danh sau đó đã gửi báo cáo tới cảnh sát qua email, đính kèm đoạn clip.

Hai ngày sau, khoảng 10 cảnh sát đã đột kích vào căn hộ của cặp đôi và bắt giữ họ. Vào tháng 10, Chue và Nguyen bị kết tội. Vào tháng 11, hai người chuyển đến Việt Nam, nơi họ đang mong đợi một bé trai vào tháng 5/2023. Họ không có ý định quay trở lại Singapore.

---- TIN VN. Cảnh sát khám xét Công ty F88 ở Sài Gòn, nghi đòi nợ kiểu cưỡng đoạt tài sản. Theo Báo VnExpress. Hàng trăm CSGT, cơ động, hình sự... bao vây, khám xét Công ty F88 ở quận Gò Vấp, nghi vấn doanh nghiệp này đòi nợ kiểu "cưỡng đoạt tài sản". Sáng 6/3, nhiều lực lượng của Công an TP HCM phối hợp Công an quận Gò Vấp phong toả một đoạn đường Nguyễn Oanh, hạn chế phương tiện qua lại, khi nhà chức trách khám xét tầng 7 và 8 của một tòa nhà văn phòng. Khu vực này là trụ sở chính Công ty F88 - công ty tài chính chuyên cho vay với quy mô lớn. Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, Công ty F88 chuyên cho vay tiền, có cả trăm nhân viên thu hồi nợ và trong thời gian qua đã đe doạ người vay, nghi có dấu hiệu Cưỡng đoạt tài sản. F88 được thành lập năm 2013, tự nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân, cầm đồ... có quy mô và tốc độ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Công ty có 830 chi nhánh trên toàn quốc.

---- TIN VN. 'Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kiệt quệ tài chính, phải cầm cố gia sản để bù lỗ'. Theo Vietnam Finance. Tại Tọa đàm trực tuyến “Kinh doanh xăng dầu và bài toán đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia - Tiếng nói người trong cuộc”, ông Giang Chấn Tây, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bội Ngọc (Trà Vinh), cho rằng chiết khấu cho doanh nghiệp bán lẻ luôn là đề tài nóng, bởi vì hơn một năm qua, họ phải dùng tiền túi để bù lỗ nhằm duy trì hoạt động kinh doanh. “Sự việc này các doanh nghiệp bán lẻ chỉ nghĩ rằng sẽ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng không ngờ nó diễn ra hơn một năm qua, đã làm cho doanh nghiệp bán lẻ lỗ nặng nề, bị kiệt quệ về tài chính, có người phải bán cả ruộng vườn, đất đai, thậm chí cầm cố tài sản để bù lỗ. Để phục vụ bình ổn thị trường theo mệnh lệnh hành chính, dù lỗ vẫn phải bán. Đây là hình thức cưỡng bức doanh nghiệp bán lẻ”, ông Tây nói.

---- HỎI 1: Ít nhất 15% trong Quốc Hội Mỹ là dân nhậpc ư hay con của nhập cư?

ĐÁP 1: Đúng thế. Ít nhất 15% của Quốc hội lần thứ 118 là người nhập cư hoặc con cái của người nhập cư, một con số đã tăng liên tục trong ba kỳ Quốc hội vừa qua. Theo dữ liệu do Trung tâm Pew Research Center tổng hợp từ Congressional Research Service, tin tức, văn phòng quốc hội và các nguồn khác, ít nhất 81 thành viên hiện tại của Quốc hội đều là người nhập cư hoặc có ít nhất cha hoặc mẹ sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ.

Trong khi đó có 63 vị dân cử, bao gồm 47 dân biểu và 16 thượng nghị sĩ, là người nhập cư hoặc là con của người nhập cư. Như thế 12% thành viên của cả hai viện của Quốc hội là con của những người nhập cư.

https://www.mentaldaily.com/article/2023/03/survey-at-least-15-of-the-118th-congress-is-made-up-of-immigrants-or-immigrants-offspring

----- HỎI 2: Hơn 1/2 dân số thế giới sẽ mập phì?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một báo cáo mới, hơn một nửa dân số thế giới sẽ bị thừa cân hoặc béo phì vào năm 2035 nếu không có hành động cụ thể. Bản đồ năm 2023 của World Obesity Federation (Liên đoàn Béo phì Thế giới) dự đoán rằng 51% thế giới, tương đương hơn 4 tỷ người, sẽ bị béo phì hoặc thừa cân trong vòng 12 năm tới.

Báo cáo cho thấy tỷ lệ béo phì đang gia tăng đặc biệt nhanh chóng ở trẻ em và ở các nước có thu nhập thấp. Mô tả dữ liệu là một "cảnh báo rõ ràng", Louise Baur, chủ tịch Liên đoàn, cho rằng các nhà hoạch định chính sách cần phải hành động ngay để ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn.

https://japantoday.com/category/features/health/more-than-half-of-the-world-will-be-overweight-or-obese-by-2035-report

