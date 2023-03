- Texas: 3 trẻ em bị đâm chết, 2 em nhập viện vì bị mẹ ruột rút dao đâm sau khi mẹ bị Sở xã hội tước quyền giám hộ - Trên chuyến bay American Airlines, 1 sinh viên đại học Hoa Kỳ say mướt, đứng tè vào một hành khách đang ngồi, đã bị bắt - Ke Huy Quan (Mỹ gốc Việt) thắng Giải Diễn Viên Phụ Xuất Sắc trong Lễ trao Giải Independent Spirit Awards 2023

Ke Huy Quan nhận Giải Diễn Viên Phụ Xuất Sắc 2023 Film Independent Spirit Awards trong đêm Thứ Bảy tổ chức ở Santa Monica. Viễn ảnh thắng Giải Oscar tuần sau là gần như chắc chắn.

- Texas: 3 trẻ em bị đâm chết, 2 em nhập viện vì bị mẹ ruột rút dao đâm sau khi mẹ bị Sở xã hội tước quyền giám hộ

- Trên chuyến bay American Airlines, 1 sinh viên đại học Hoa Kỳ say mướt, đứng tè vào một hành khách đang ngồi, đã bị bắt

- Đảng Cộng hòa Texas khiển trách Dân Biểu Liên bang Tony Gonzales vì bỏ phiếu theo lương tâm, đòi an toàn súng.

- Trump diễn văn ở CPAC, nói sẽ không bỏ tranh cử 2024 nếu bị truy tố, và nhờ truy tố nên sẽ tăng điểm.

- TQ nghiên cứu và phát triển hệ thống 6G, tăng ngân sách quốc phòng 7,2% trong năm 2023.

- Công ty Đức Rheinmetall họp về dự án xây nhà máy ở Ukraine với công suất 400 xe tăng Panther mỗi năm.

- Anh: Nga thiếu đạn dược, nên tăng cường sử dụng cận chiến

- Dân Biểu Nga: các công ty quân sự Mỹ đã chuẩn bị, muốn kéo dài chiến tranh để hưởng lợi.

- Ukraine: Nga phóng nhiều hỏa tiễn vào hệ thống cứu hộ, gây nhiều thương vong dân sự.

- Một phi cơ không người lái chở bom đã lao xuống tấn công 1 trạm ống dẫn dầu ở Belgorod trên lãnh thổ Nga

- Tư lệnh Tập đoàn Wagner: sắp chiếm Bakhmut, tố Bộ Quốc Phòng Nga siết đạn dược để Wagner sẽ tan rã, hù dọa "Nếu Wagner rời khỏi Bakhmut, toàn bộ mặt trận sẽ sụp đổ, Crimea sẽ bị Ukraine tái chiếm.

- Iran dự định cho IAEA gắn camera giám sát các lò nguyên tử

- Trump lại chửi mắng TNS Mitch McConnel vì có vợ gốc Hoa (bà Chao sinh ở Đài Loan)

- Trump kiện, xin tòa cản cựu PTT Mike Pence ra khai trước đại bồi thẩm đoàn vụ lật ngược bầu cử 2020.

- Paul Manafort (cựu trưởng ban vận động 2016 của Trump), bị phạt 3,2 triệu đô la vì trốn thuế liên bang.

- Los Angeles: nhiều người đã bị đâm, nhập viện sau khi ẩu đả tràn ra đường

- Maryland: 1 người chết sau khi 1 xe bồn xăng bị lật, cháy

- Bắt 3 phụ nữ gian lận, vay 980.000 đô bằng căn cước trộm để ghi danh gian lận vào 1 cao đẳng cộng đồng Quận Cam

- Quận Cam: bắt 1 nam và 1 nữ, thu hồi hơn $463,000 tài sản bị đánh cắp từ hơn 14.000 mặt hàng bị trộm.

- Florida: Tony Nguyen bị bắt, vì nhầm với người khác. Cảnh sát và Walmart bị kiện, đòi bồi thường 10 triệu đô.

- Michigan: Văn Tường Nguyễn tự đốt nhà vì giận bạn gái, bị truy tố ra tòa, cơ nguy 20 năm tù.

- TIN VN. Đơn hàng giảm 1/3, doanh nghiệp ngành gỗ kinh hoàng.

- TIN VN. Khoảng 20 nghìn doanh nghiệp tại Hà Nội giải thể, tạm ngừng hoạt động.

- HỎI 1: Nam Hàn sinh em bé giảm, nhưng thương vụ áo quần trẻ em tăng? ĐÁP 1: Có nghịch lý như thế.

- HỎI 2: Trump thắng lớn trong hội nghị Cộng Hòa bảo thủ CPAC? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-5/3/2023) ---- Có 3 trẻ em đã chết và 2 em khác phải nhập viện hôm thứ Bảy sau khi bị mẹ các em tấn công trong nhà ở một thị trấn phía Bắc Texas. Cảnh sát Quận Ellis, Texas, nói trong cuộc họp báo rằng cảnh sát phản hồi 1 cuộc gọi vào khoảng 4 giờ chiều Thứ Sáu đã tìm thấy 3 trẻ em chết bên trong một ngôi nhà ở thị trấn Italy, Texas, nằm khoảng 45 dặm về phía nam của khu đô thị Dallas-Fort Worth. Và 2 trẻ khác đã được đưa đến bệnh viện. Tuổi tác, mối quan hệ với nhau hoặc tình trạng của họ không được tiết lộ ngay lập tức.

Nhưng đài WFAA-TV đưa tin, rằng các trẻ em bị giết và bị thương đều ở độ tuổi tiểu học và bị mẹ các em tấn công bằng dao. Đài này, trích dẫn tin từ cơ quan Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em Texas, nói 5 đứa trẻ là anh chị em ruột và bị tấn công khi một nhân viên xã hội đến nhà để điều tra một báo cáo rằng người mẹ, người đã bị tước bỏ khỏi tư cách người giám hộ của chúng, đã bị cấm thăm viếng các em.

---- Một sinh viên đại học Hoa Kỳ đã bị bắt vào cuối tuần này sau khi anh bị cáo buộc đứng tè vào một hành khách trên chuyến bay của American Airlines. Thông tấn ANI viết rằng cảnh sát ở Delhi, Ấn Độ, đã bắt giữ Aryan Vohra, 21 tuổi. Vohra, một công dân Ấn Độ đang theo học tại Hoa Kỳ, đã "say bí tỷ" và bác bỏ các hướng dẫn của phi hành đoàn, theo hãng hàng không cho biết.

Bản tin viết, “Anh Vohra liên tục tranh cãi với phi hành đoàn, không muốn ngồi vào chỗ và liên tục gây nguy hiểm cho sự an toàn của phi hành đoàn và phi cơ, đồng thời sau khi gây rối loạn sự an toàn của các hành khách, cuối cùng anh ta đã đứng tè vào một hành khách đang ngồi lúc 15g.” Nạn nhân là một người Mỹ giấu tên, đã nói không muốn truy tố, nhưng Vohra có thể bị truy tố dựa trên khiếu nại của hãng hàng không.

---- Cộng Hòa hay Dân Chủ nằm vùng, đó là câu hỏi ám ảnh nhiều viên chức Cộng Hòa khi có 1 dân cử nào bỏ phiếu không theo chỉ thị. Đảng Cộng hòa Texas đã khiển trách Dân Biểu Liên bang Tony Gonzales vào thứ Bảy vì đã không tuân theo đường lối của đảng và đã biểu quyết theo lương tâm của mình 5 lần. Trong số các phiếu bầu bị Cộng Hòa khiển trách, có sự ủng hộ của ông đối với luật an toàn súng liên bang.

Cộng Hòa địa phương tuyên bố Gonzales đã thể hiện "sự thiếu trung thành với các nguyên tắc và ưu tiên của Đảng Cộng hòa." Người đại diện của DB Gonzales phủ nhận điều đó, nói rằng ông đã dành cả ngày để nói chuyện với các cựu chiến binh, thăm các nhân viên Biên phòng và gặp gỡ cử tri “ở một quận mà anh ấy chuyển từ [cử tri] màu xanh sang màu đỏ. Đảng Cộng hòa Texas sẽ là khôn ngoan nếu đi theo sự lãnh đạo của DB Gonzales và thực hiện một số công việc thực tế.”

---- Giải thưởng Phim ảnh Independent Spirit Awards năm 2023 đã làm lễ trao giải đêm Thứ Bảy ở thị trấn Santa Monica, Nam California, trong đó phim “Everything Everywhere All at Once” (“Mọi thứ ở mọi nơi cùng một lúc”) chiến thắng tràn ngập với tổng cộng 7 giải xuất sắc, kể cả giải phim hay nhất. Trong đó, diễn viên gốc Việt Ke Huy Quan thắng giải Diễnv iên phụ xuất sắc. Như thế, viễn ảnh Ke Huy Quan thắng Giải Oscar tuần sau là nhiều phần chắc chắn.

Phim “Everything Everywhere All at Once” thắng Giải Phim Hay Nhất, Giải Đạo Diễn Hay Nhất (2 đạo diễn: Daniel Kwan, Daniel Scheinert), Giải Diễn Viên Chính Xuất Sắc (với Michelle Yeoh - tức Dương Tử Quỳnh), Giải Diễn Viên Phụ Xuất Sắc (với Ke Huy Quan), Giải Diễn Xuất Đột Khởi Xuất Sắc (với Stephanie Hsu), Giải Truyện Phim Xuất Sắc (với Daniel Kwan, Daniel Scheinert), Giải Biên Tập Xuất Sắc (với Paul Rogers).

Ke Huy Quan nhận Giải Diễn Viên Phụ Xuất Sắc 2023 Film Independent Spirit Awards trong đêm Thứ Bảy tổ chức ở Santa Monica. Viễn ảnh thắng Giải Oscar tuần sau là gần như chắc chắn.

Phim “Everything Everywhere All at Once” trước đó đã được 11 đề cử cho giải Oscar (sẽ tổ chức ngày 12 tháng 3/2023), trong đó có giải Phim hay nhất và Quan Huy Ke được đề cử cho Nam diễn viên phụ. Quan cũng đã thắng giải Quả cầu vàng (Golden Globe Awards) mấy tuần trước cho màn trình diễn của Quan trong phim này.

Diễn viên Ke Huy Quan (tên tiếng Việt là Quan Kế Huy, người Việt gốc Hoa, sinh tại Sài Gòn năm 1971) đêm Thứ Ba 10/1/2023 đã được trao giải thưởng điện ảnh Golden Globe (Quả cầu vàng) cho vai nam diễn viên phụ xuất săc nhất trong năm 2022. Khi đó, Quan nói lời cảm ơn, xúc động nghẹn lời, có lúc ứa nước mắt.

Quan sinh ngày 20/8/1971 tại Sài Gòn, với cha mẹ là người Việt gốc Hoa. Ông có tám anh chị em. Năm 1978, gia đình anh vượt biên, trốn khỏi Việt Nam. Anh, cha và năm anh chị em đến một trại tị nạn ở Hồng Kông, trong khi mẹ anh và ba anh chị em khác trốn sang Malaysia. Cả gia đình anh di cư sang Hoa Kỳ năm 1979.

Quan học trường trung học cơ sở Mount Gleason ở Tujunga, California, và trường trung học Alhambra ở Alhambra, California. Quan tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Điện ảnh USC năm 1999. Sau khi tốt nghiệp, anh đã làm việc với biên đạo múa Hồng Kông Corey Yuen trong một số dự án phim. Quan thông thạo tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Việt và tiếng Quan Thoại. Quan đã kết hôn và cư trú tại Woodland Hills, Los Angeles.

---- Trump đã phát biểu trước hội nghị bảo thủ CPAC vào đêm thứ Bảy, nhưng bản tóm tắt những bình luận đáng chú ý nhất của Trump đã được chuyển đến các phóng viên trước khi Trump lên sân khấu. Trong những nhận xét đó, Trump nói sẽ không bỏ cuộc tranh cử năm 2024 nếu bị truy tố trong một trong các cuộc điều tra cấp tiểu bang và liên bang, theo New York Times đưa tin. Trên thực tế, Trump nói bản cáo trạng truy tố sẽ giúp tăng điểm bầu cử cho Trump. "Nhưng đó là một điều rất tệ cho nước Mỹ," Trump nói thêm."Điều đó rất tệ cho đất nước."

---- Nhóm công tác Trung Quốc chuyên thử nghiệm công nghệ thế hệ thứ sáu (6G) đang tìm cách tăng cường hợp tác quốc tế nhằm nghiên cứu và phát triển hệ thống mới này, theo lời Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Jin Zhuanglong trong phiên họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 14. Jin nói TQ hiện có hơn 575 triệu người dùng công nghệ thế hệ thứ năm (5G). Ông cũng nhấn mạnh 1/2 số lĩnh vực của đất nước, như điện, khai thác mỏ, cảng và máy bay lớn, sử dụng 5G.

Cũng trong phiên họp, Thủ tướng TQ Li Keqiang (Lý Khắc Cường) tuyên bố chính phủ sẽ tăng tài trợ cho việc phát triển chất bán dẫn và các lĩnh vực công nghiệp khác trong năm 2023 gần 50% so với năm 2022 lên 13,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,9 tỷ USD.

Đại hội đại biểu cũng đề xuất rằng TQ nên tăng ngân sách quốc phòng thêm 7,2% trong năm 2023. Như thế là TQ tăng ngân sách quốc phòng 8 năm liên tiếp. Trung Quốc tăng 6,6% vào năm 2020, tăng 6,8% vào năm 2021 và tăng 7,1% vào năm 2022.

---- Dân Biểu Hạ Viện Nga (Viện Duma Quốc gia) Dmitry Belik hôm Chủ nhật nói các công ty quân sự Mỹ khó có thể cho phép bất kỳ tổng thống Mỹ nào chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nhanh chóng, bởi vì họ đã chuẩn bị cho một cuộc chiến trong mười năm qua. Ông nói với RIA Novosti rằng thay vào đó, Mỹ sẽ có lợi nếu tiếp tục leo thang chiến tranh, đồng thời cáo buộc các công ty quân sự Mỹ và những người vận động hành lang của họ đấu tranh "tận tụy vì lợi ích tài chính của họ". Bạch Ốc đã cam kết hỗ trợ an ninh hơn 31,7 tỷ USD cho Ukraine. (ghi chú: khi có chiến tranh, các công ty vũ khí sẽ hưởng lợi. Nhưng kinh tế Mỹ suy giảm vì lạm phát, vì các công ty khác sẽ chỉ hưởng lợi nếu có hòa bình, như ngành dịch vụ, du lịch, khách sạn, xe hơi... Nói thế, cũng như nói Iran dàn dựng cuộc chiến Ukraine để bán vũ khí cho Nga. Thực tế, chính Putin động binh, muốn trở thành 1 Đại đế Nga.)

---- Bộ Quốc phòng Anh nói tình trạng thiếu đạn dược và các nguồn lực khác của Nga là yếu tố hàng đầu dẫn đến tăng cường sử dụng các chiến thuật cận chiến: "Đây có lẽ là kết quả của việc chỉ huy Nga tiếp tục nhấn mạnh vào hành động tấn công chủ yếu bao gồm bộ binh cận chiến với ít hỗ trợ từ hỏa lực pháo binh hơn." Theo Anh, lực lượng dự bị bị trưng binh của Nga cho biết đã nhận được lệnh tấn công một tuyến phòng thủ bê tông ở Ukraine chỉ bằng "súng và xẻng."

---- Ukraine hôm Chủ nhật nói rằng ngày hôm trước Nga đã phóng 6 hỏa tiễn, 24 quả không kích, và hơn 65 phi đạn vào các hệ thống cứu hộ Ukraine, gây ra nhiều thương vong dân sự. Đổi lại, Ukraine đã bắn 18 hỏa tiễn vào các nơi tập trung quân Nga, đánh trúng một dàn phòng không và 1 kho đạn. Ukraine nói Kupyan, Lyman, Bakhmut, Avdiiv và Shakhtar là mục tiêu chính bị Nga bắn vào lúc này.

---- Một phi cơ không người lái chở bom đã lao xuống tấn công một trạm nối của đường ống dẫn dầu Transneft-Druzhba ở Belgorod Oblast trên lãnh thổ Nga vào sáng ngày 3/3/2023, theo hãng tin Baza của Nga nói trên Telegram ngày 4/3. Phi cơ không người lái này lao xuống đâm vào một chiếc kho chứa rỗng có sức chứa 3.000 tấn, tạo ra một lỗ hổng rộng 1 mét vuông. Có 4 người đã được di tản khỏi trạm. Vụ này xảy ra ở làng Razumnoye, gần Belgorod, theo đài Astra Telegram.

---- Giám đốc điều hành Armin Papperger nói với Der Spiegel vào ngày 4 tháng 3/2023 rằng công ty sản xuất thiết bị quân sự Đức Rheinmetall đang đàm phán để xây 1 nhà máy xe tăng ở Ukraine: “Một nhà máy Rheinmetall có thể được xây ở Ukraine với giá khoảng 200 triệu EUR (213 triệu USD). Sản xuất có thể đạt tới 400 xe tăng Panther mỗi năm."

Các cuộc đàm phán với chính phủ Ukraine là "đầy hứa hẹn" và Papperger hy vọng sẽ có quyết định "trong vòng hai tháng tới." Ông nói nhà máy có thể được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công hỏa tiễn của Nga, vì "phòng không không phải là vấn đề." Ông nói Ukraine cần 600 đến 800 xe tăng để thắng Nga trong cuộc chiến, đó là lý do tại sao cần phải nhanh chóng bắt đầu sản xuất vũ khí.

---- Tập đoàn Wagner dường như sắp mang cho Nga chiến thắng đầu tiên trên chiến trường ở Ukraine sau nhiều tháng, người sáng lập Yevgeny Prigozhin đã đưa ra một đoạn video dài gần 4 phút như lời đe dọa ngầm đối với Điện Kremlin. Prigozhin khoe rằng Wagner đang trên đà chiến thắng ở Bakhmut, lần này ông nói một cách trang trọng trong phòng tối để cảnh báo về những hậu quả đẫm máu đối với Nga nếu lính của ông bây giờ “rút lui.”

Yevgeny Prigozhin ngồi trong bóng tối để lời hăm dọa các tướng quân đội Nga nặng ký hơn.

Iran dự định cho phép Cơ qua

- Trump lại chửi mắng Cộng Hòa.

Trump đã đệ đơn lên tòa liên bang xin

Paul Manafort, người từng là trưởng

Nhiều người đã bị đâm và một số ng

Ít nhất một người chết sau khi 1 xe bồn chở xăng

Ba phụ nữ đã bị bắt hôm thứ

Quận Cam

Cảnh sát Quận Cam đã bắt 1 n

Tony Nguyen ở Hudson, Florida đã kiện

Từ trái: Tony Nguyen bị bắt sai trái trong tiệm, dẫn ra ngoài, đẩy lên xe đưa về giam vì nhầm Nguyen với một người khác. Luật sư của Nguyen đã kiện cảnh sát và tiệm Walmart đòi bồi thường 10 triệu đôla.

Văn Tường Nguyễn , 20 tuổi, cư dân

TIN VN. Đơn hàng giảm 1/3, doanh nghiệp ngành gỗ kinh hoàng.

TIN VN. Khoảng 20 nghìn doanh nghiệp tại Hà Nội giải thể, tạm ngừng hoạt động

HỎI 1

Ông nói: “Nếu Wagner rút lui khỏi Bakhmut bây giờ, toàn bộ mặt trận sẽ sụp đổ. Tình hình sẽ rất khó chịu đối với tất cả các đơn vị quân sự đang bảo vệ lợi ích của Nga, trong khi quân đội [Nga] sẽ buộc phải ổn định mặt trận nếu Crimea thất thủ và sẽ có nhiều thảm họa khác.”Sau đó, ông chỉ trích các tướng quân đội Nga, rằng tập đoàn Wagner đã bị [Bộ Quốc Phòng Nga] cố tình siết nguồn tiếp tế đạn nhằm tiêu diệt nhóm lính đánh thuê này. Dự đoán rằng Wagner sẽ là vật tế thần cho thất bại nặng nề ở Bakhmut, ông nói rằng những người lính đánh thuê dưới quyền chỉ huy của ông sẽ biết chính xác ai là người phải chịu trách nhiệm cho sự phản bội.----n Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA giám sát các hoạt động ở Iran, theo Tổng giám đốc Rafael Mariano Grossi thông báo. Như thế, Tehran hứa sẽ bật lại camera và các thiết bị giám sát khác tại các lò nguyên tử của Iran. Bản văn IAEA viết: "Các điều khoản sẽ được thống nhất giữa hai bên trong một cuộc họp kỹ thuật sẽ được tổ chức ngay tại Tehran. Iran sẵn sàng tiếp tục hợp tác và cung cấp thêm thông tin cũng như quyền truy cập để giải quyết các vấn đề bảo vệ còn tồn tại." Tin này đưa ra sau khi trước đó vào thứ Bảy, Grossi đã gặp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và các quan chức hàng đầu khác ở Tehran.---Trump đã tuyên bố trong một cuộc tụ họp ở Washington DC rằng bối cảnh của đất nước có một số "chính trị gia yêu Trung Quốc, trong số đó có rất nhiều. Có nghe không, [hở anh] Mitch McConnel?" (ghi chú: Thượng nghị sĩ trưởng khối Cộng Hòa Mitch McConnel có vợ là Elaine Chao, sinh ở Đài Loan). Về Ukraine, Trump chỉ trích cộng đồng quốc tế rằng "tại sao NATO không chi tiền tương đương với Mỹ? Tất cả chúng ta đều muốn thấy thành công nhưng thành công đó [thắng Nga] quan trọng với họ nhiều hơn so với chúng ta."----ngăn cản cựu Phó Tổng thống Mike Pence ra khai trước đại bồi thẩm đoàn trong cuộc điều tra hình sự về nỗ lực lật ngược bầu cử 2020. Yêu cầu được đưa ra trong một hồ sơ mới gửi bí mật trong một thủ tục niêm phong vào thứ Sáu. Lý do Trump xin bịt miệng Pence là "đặc quyền hành pháp" đối với lời khai của Pence. Bộ Tư pháp đã yêu cầu một thẩm phán ra lệnh cho Pence có mặt trước đại bồi thẩm đoàn, theo CNN.----ban vận động của Donald Trump đang trả khoản tiền phạt khổng lồ 3,2 triệu đô la vì trốn thuế liên bang. Một phán lệnh chống lại Manafort đã đưa ra vì tội “cố ý” không nộp các báo cáo hàng năm theo yêu cầu để tiết lộ quyền sở hữu — hoặc quyền kiểm soát — của y đối với hơn ba chục công ty và tài khoản ở nước ngoài. Các hình phạt và tiền lãi đối với y bao gồm các năm tính thuế 2013 và 2014. Khoản thương lượng trị giá 3,2 triệu đô la đã được Thẩm phán Rodolfo Ruiz phê duyệt vào tuần trước.Trump đã ân xá cho Manafort trước khi Trump rời Bạch Ốc năm 2021, điều này đã cứu y khỏi án tù, nhưng không giúp thoát khỏi án phạt thuế. Manafort từng là trưởng ban tranh cử của Trump từ tháng 5 đến tháng 8/2016. Y đã rời bỏ công việc trước khi bị buộc tội vì bất kỳ tội danh nào, vì lo ngại đang lộ ra quan hệ của y với Tổng thống Nga Putin và hoạt động vận động hành lang của công ty Manafort thay mặt cho các nhà tài phiệt Ukraine thân Nga .Manafort đã bị kết án 8 tội hình sự vào năm 2018, bao gồm gian lận thuế và ngân hàng. Sau đó, y đã nhận 2 tội danh khác - một tội chống lại Hoa Kỳ và tội còn lại là âm mưu cản trở công lý - như một phần trong thỏa thuận nhận tội của anh ta. Y bị kết án tổng cộng 7,5 năm tù. IRS đã rút các khoản thế chấp thuế liên bang với tổng trị giá 6,3 triệu đô la đối với Manafort trong các năm 2010-2014 và 2017 sau khi y rõ ràng đã trả lại các khoản thuế đó vào năm 2021.----ười phải nhập viện sau khi ẩu đả tràn ra đường ở trung tâm thành phố Los Angeles vào rạng sáng Thứ Bảy, theo đoạn video từ hiện trường. Cảnh sát Los Angeles báo cáo rằng một cuộc chiến nổ ra giữa hai nhóm người trên đường phố khi một người đàn ông rút dao ra đâm 6 người vào khoảng 2:15 giờ sáng. Tất cả các nạn nhân đều là đàn ông gốc Tây Ban Nha ở độ tuổi 20s và 30s, kẻ tấn công cũng vậy.Một video khác cho thấy vụ tấn công làm một người đàn ông có vết rách sâu trên mặt. Tất cả các nạn nhân đã được chuyển đến một bệnh viện địa phương trong tình trạng ổn định. Một nghi phạm sau đó đã bị bắt. Chưa có chi tiết thêm từ cảnh sát.----bị lật trên đường cao tốc ở Frederick, Maryland và bốc cháy. Cảnh sát tiểu bang Maryland thông báo: “Nhiều xe và nhà cửa bị hư hại do ngọn lửa bốc lên từ chiếc xe chở dầu bị lật”. Người tử vong sau vụ tai nạn là tài xế xe bồn.----Sáu vì bị cáo buộc ăn cắp gần 1 triệu đô la tiền vay sinh viên liên bang. Ba nghi phạm là: Nyisha Ramsey, 43 tuổi, ở Lancaster; Dionne Ramsey, 36 tuổi, ở Las Vegas (chị gái của Nyisha); và Sharyn Barney, 62 tuổi, ở Lancaster (mẹ chồng của Nyisha). Tin này phổ biến từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.Nhóm 3 phụ nữ bị cáo buộc đã vay khoảng 980.000 đô la cho sinh viên bằng cách sử dụng danh tính bị đánh cắp, một số trong số đó thuộc về các tù nhân ở California. Từ tháng 1/2012 đến tháng 8/2017, các nghi phạm đã lấy tên và số An sinh xã hội bị đánh cắp để ghi danh gian lận vào một trường cao đẳng cộng đồng của(bản tin không nói rõ là trường nào).Các nghi phạm đã giả làm sinh viên trong khi xin tài trợ thông qua chương trình Đơn xin Hỗ trợ Sinh viên Free Application for Federal Student Aid (FAFSA). Họ đã chuyển tất cả số tiền bị đánh cắp vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình, tài khoản này được sử dụng cho các chi phí cá nhân chứ không phải học phí đại học. Cả ba bị cáo đều bị bắt vì tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây ảnh hưởng đến một định chế tài chính và lừa đảo ngân hàng.----gười đàn ông và 1 phụ nữ vì đã nhận tài sản bị đánh cắp từ các nhóm trộm cắp bán lẻ có tổ chức. Cảnh sát đã thu hồi hơn $463,000 tài sản bị đánh cắp. Yolanda De La Rosa, 49 tuổi, cư dân Anaheim và Jesus Ortiz, 48 tuổi, cư dân Lynwood, đã bị bắt vào ngày 24/2/2023 sau khi cảnh sát khám xét 3 địa điểm và tìm thấy "hơn 14.000 mặt hàng bị đánh cắp từ các cửa hàng bán lẻ, bao gồm quần áo, giày dép, ví, nước hoa và nước hoa."Theo một bản tin trước đây của Patch, cô De La Rosa đã bị bắt vào tháng 9/2021 sau khi cảnh sát tìm thấy hơn 2 triệu đô la hàng hóa bị đánh cắp từ căn mobile home ở Anaheim. Cô bị kết án 364 ngày trong nhà tù quận và 2 năm quản chế sau khi nhận tội trộm cắp có tổ chức và nhận tài sản ăn cắp. Cô đang tình trạng quản chế vào thời điểm bị bắt giữ gần đây.----lên liên bang chống lại một cảnh sát của Quận Hernando, Florida và công ty Walmart, về tội phân biệt chủng tộc và bắt giữ sai phép. Nguyen đã bị một cảnh sát bắt hồi tháng 11/2022 sau khi một nhân viên Walmart nhầm Nguyen với một người đàn ông gốc Á khác, tên là Cody Vondelinde, người đã bị Walmart đưa ra cảnh báo đột nhập tiệm hồi năm 2018.Trong một video ngày 27/11/2022 do bạn gái của Nguyen, cô Lauren Caldwell, đăng tải, Nguyen bị cảnh sát còng tay trong tiệm Walmart, sau đó bị áp giải vào xe cảnh sát chở đi. Caldwell nói với đài WTSP: “Tôi đã nài xin cảnh sát, ông đang làm gì thế? Sao làm như thế?" Nhân viên Walmart được cho là đã chỉ cảnh sát bắt Nguyen và xác định Nguyen là Vondelinde.Nguyễn nói rằng mãi cho đến khi anh bị đầy vào tù, họ mới hỏi giấy tờ căn cước của anh. Lúc đó cảnh sát xác nhận rằng Nguyen thực sự không phải là người mà họ nghĩ. Luật sư của Nguyễn đã đệ đơn kiện để đòi bồi thường 10 triệu đô la hôm thứ Năm tuần này.----Warren (Michigan) bị truy tố hôm Thứ Sáu trước tòa về tội phóng hỏa ngôi nhà trên đường Austin Driver mà anh thuê. Nguyễn đã ra thụ lý trước Thẩm phán Steven Bieda của Tòa án Khu vực 37 tội đốt phá cấp độ hai, có thể bị phạt tới 20 năm tù.Cảnh sát được gọi đến ngôi nhà vào khoảng 11 giờ sáng và thấy ngôi nhà đang bốc cháy trong khi Nguyen đang ngồi hút thuốc ở hiên nhà. Anh từ chối rời hiên nhà để cho phép lính cứu hỏa tiếp cận dễ dàng hơn. Anh nói với cảnh sát rằng anh đau khổ vì bạn gái của anh. Ngọn lửa được dập tắt trong khoảng 20 phút. Nhưng một cảnh sát đã phải điều trị vì hít phải khói nhẹ.Cảnh sát sau đó thấy nhiều đám cháy đã được đốt khắp nhà, trong đó có một đám cháy gần quạt khiến ngọn lửa lan lên gác mái. Nguyen sẽ ra tòa để trình bày vào ngày 16/3/2023 và sẽ đối chất ngày 23/3 trước thẩm phán Bieda.----Theo Báo Lao Động & Công Đoàn. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 1,6 tỷ USD, giảm 34,8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 982 triệu USD, giảm 47,5% so với cùng kỳ năm 2022. Dẫn đầu về trị giá xuất khẩu trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng ghế khung gỗ đạt 164 triệu USD, giảm 52,9% so với tháng 01/2022; tiếp theo là mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn đạt 119,3 triệu USD, giảm 63,1%; đồ nội thất phòng ngủ đạt 79,5 triệu USD, giảm 64,7%...----. Theo Báo Kinh Tế Đô Thị. Năm 2022 gần 20 nghìn doanh nghiệp tại Hà Nội phải ngừng hoạt động, giải thể, phá sản. Theo đó công nhân lao động phải nghỉ việc, mất việc, thiếu việc làm. Điều này đã ảnh hướng đến công tác phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở. Theo báo cáo của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), trong năm 2022 nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, giải thể, phá sản. Thống kê cho thấy năm 2022 TP thực hiện thủ tục giải thể cho 3.600 doanh nghiệp (tăng 16%); có 16.400 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 38%...----: Nam Hàn sinh em bé giảm, nhưng thương vụ áo quần trẻ em tăng?ĐÁP 1: Có nghịch lý như thế. Theo các quan chức ngành bán lẻ, thị trường quần áo trẻ em ở Nam Hàn đã tiếp tục tăng trong những năm gần đây, bất chấp tỷ lệ sinh của quốc gia này giảm, do cha mẹ và những người thân khác chi tiêu nhiều hơn cho quần áo và các mặt hàng khác dành cho trẻ em. Theo Liên đoàn Công nghiệp Dệt may Nam Hàn, thị trường quần áo trẻ em trong nước đã tăng khoảng 32% từ 912 tỷ won (699,5 triệu USD) vào năm 2020 lên 1,2 nghìn tỷ won vào năm 2022.Với thị trường thời trang nội địa tổng thể tăng 13,5% từ 40,3 nghìn tỷ won lên 45,7 nghìn tỷ won cùng kỳ, thị trường quần áo trẻ em cho thấy tốc độ tăng nhanh hơn nhiều. Vì mọi người hầu như không sinh nhiều hơn một đứa con trong mỗi hộ gia đình, cha mẹ và ông bà không ngần ngại chi nhiều tiền cho đứa con duy nhất của họ. Theo Sở Thống kê Nam Hàn, tỷ lệ sinh Nam Hàn là 0,78 vào năm 2022, giảm mạnh so với 1,17 vào năm 2016. Con số này có nghĩa là trung bình mỗi phụ nữ sinh ra ít hơn một em bé, là mức thấp nhất kể từ năm 1970 khi cơ quan này bắt đầu thu thập dữ liệu.

Ngoài ra, học kỳ mới sắp đến gần, nhiều người sẽ ra ngoài mua quần áo cho con của họ. “Mặc dù tỷ lệ sinh hiện đang giảm, nhưng thương vụ quần áo trẻ em đang tăng lên đáng kể, đặc biệt là với các thương hiệu sang trọng”, một quan chức cửa hàng bách hóa địa phương cho biết. "Đó là vì các bậc cha mẹ ở độ tuổi 30 và 40 đã chi hàng triệu won cho quần áo sang trọng cho con cái của họ và học kỳ mới."

Từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay, tổng thương vụ bán quần áo trẻ em và hàng sang trọng đã tăng lần lượt 15% và 20% tại các địa điểm của Lotte Department Store.

Chi tiết:

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/03/419_346456.html

---- HỎI 2: Trump thắng lớn trong hội nghị Cộng Hòa bảo thủ CPAC?

ĐÁP 2: Đúng thế. Cựu Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu quan trọng cuối cùng tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC), vào tối thứ Bảy, sau khi chiến thắng trong cuộc thăm dò tại chỗ theo truyền thống của sự kiện.

Trump đã hoàn thành cuộc thăm dò tại chỗ mà CPAC cho biết có 2.000 người tham dự đã hoàn thành, với 62% phiếu bầu. Thống đốc Florida Ron DeSantis, được coi là đối thủ mạnh nhất của Trump một phần do lịch sử gây quỹ và thứ hạng của ông trong các cuộc thăm dò sơ bộ ban đầu, đứng thứ hai với 20% phiếu bầu.

Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/live-updates/trump-cpac-2023-03-04/

.