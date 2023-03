Tổ chức kháng chiến Nga RVC kêu gọi người Nga cầm vũ khí chống lại chế độ Putin.

.

- Bạn là người cầm bút ở Florida? Coi chừng Thống Đốc phạt $2.500 cho mỗi bài viết nhắc tên Thống Đốc

- Trump lên kế hoạch tấn công Ron DeSantis 5 điểm, sẽ chụp mũ là "Cộng Hòa Reagan" chứ không theo MAGA

- Chính trị gia đối lập Campuchia Kem Sokha đã bị kêu án 27 năm quản thúc tại gia vì tội "phản quốc" - quốc tế cùng phản đối.

- Tỷ phú Nga Oleg Deripaska nói ở Siberia: Nga sẽ “hết tiền” trong năm 2024 vì chính sách kinh tế hiện tại

- Chủ tịch ủy ban quốc phòng Hạ viện Đức: cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel tạo cơ hội để Nga xâm lược vì không cho Ukraine vào NATO năm 2008.

- Ngoại trưởng Mỹ: Họp Bộ Tứ (Mỹ, Úc, Ấn, Nhật) không phải về quân sự. Blinken: nếu Nga làm được ở Ukraine, là nước khác cũng đi xâm lược.

- Nam Hàn: đã giúp tiền, nhưng chưa quyết định về gửi vũ khí cho Ukraine.

- Tòa Belarus kêu án 10 năm tù cho Ales Bialiatski, nhà hoạt động nhân quyền thắng giải Nobel Hòa bình

- Ukraine: đã có bản ghi hộp đen của trực thăng rơi hồi tháng 1/2023, làm Bộ trưởng Nội vụ Ukraine chết.

- Bộ Ngoại Giao Nga: Ukraine lên kế hoạch tái chiếm Crimea (nơi Nga chiếm năm 2014).

- Tư lệnh Tập đoàn Wagner: đã vây gần như toàn bộ Bakhmut.

- Nổ lớn tại thành phố Nga Kolomna, cách thủ đô Moscow của Nga hơn 100 km.

- Tổ chức kháng chiến Nga RVC kêu gọi người Nga cầm vũ khí chống lại chế độ Putin.

- Estonia: Nga đã tính xâm lược nhiều nước NATO, các xe tăng Nga bị bắn cháy ở Ukraine là tính để xâm lược nhiều nước NATO, kể cả Estonia.

- Mỹ tổ chức tập trận ở Đức cho các sĩ quan Ukraine để suy nghĩ về các quyết định chiến trường sắp tới.

- FBI bắt 2 người, truy tố về tội lách luật xuất cảng, gửi trái phép đồ điện tử phụ tùng phi cơ đến Nga

- Mỹ bác lời Nga chụp mũ rằng Mỹ đang cấp cho Ukraine tin tình báo để tấn công các mục tiêu sâu bên trong Nga.

- Thủ tướng Hungary: Liên Âu nên lập khối an ninh giống như NATO mà không cho Mỹ tham gia.

- Mỹ: TQ là "thách thức" và Nga là "mối đe dọa nghiêm trọng". Mỹ sẽ giúp vũ khí cho Đài Loan tự vệ, sẽ không bước vào Ukraine nhưng hứa bảo vệ tất cả cac nước NATO.

- Bộ Tư Pháp: Cựu Tổng thống Trump có thể bị cáo buộc về các hành động xúi giục bạo loạn ngày 6/1/2021.

- Mỹ mở rộng danh sách trừng phạt với 37 tổ chức (hay công ty) mới, hầu hết là từ Trung Quốc.

- Dự luật cho Khu nhà giàu và da trắng xin ly khai ra khỏi Atlanta để lập thị trấn mới đã bị Thượng viện Georgia bác bỏ.

- Ủy ban Đạo đức Hạ viện điều tra về DB George Santos (Cộng Hòa, NY) khai gian lý lịch để kiếm phiếu thắng cử

- Canada: khoa học gia làm mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) đoán chính xác bệnh nhân ung thư có thể sống thêm bao lâu nửa

- Lui về Mỹ: Hệ thống tiệm bách hóa Nordstrom bỏ chạy, đóng toàn bộ 13 tiệm ở Canada, sa thải toàn bộ 2.500 nhân viên.

- Thị trưởng của thị trấn College Park (Maryland) bị bắt, truy tố với 56 tội về phim ảnh khiêu dâm trẻ em.

- Nam California: 15 người bị bắt vì ăn cắp hơn 38 triệu đô la từ thẻ trợ cấp EBT của các gia đình có thu nhập thấp

- 27% dân nhà giàu Mỹ muốn về sống ở California, nhưng California đã mất 343.230 cư dân trong năm 2022 vì cái gì cũng đắt.

- CFTC: kế hoạch lừa gạt do Tín Quốc Trần điều hành trực tiếp nhận ít nhất 144 triệu đô từ khoảng 913 người

- TIN VN. Khảo sát hơn 100 doanh nghiệp TP.HCM, 83% gặp khó.

- TIN VN. Công an Đồng Nai điều tra vụ nữ công nhân bị Giám đốc ngoại quốc đánh nhập viện.

- HỎI 1: Có 40% dân Mỹ nói rằng pizza ngon nhất là ở New York, Los Angeles? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Liệu ông Võ Văn Thưởng sẽ trở thành tổng bí thư Đảng trong tương lai? RFI

.

QUẬN CAM (VB-3/3/2023) ---- Bạn là cư dân Florida? Coi chừng khi cầm bút. Bất kỳ blogger nào đề cập đến thống đốc Florida hoặc một nhà lập pháp tiểu bang này sẽ phải đăng ký với tiểu bang theo luật mới được đề xuất mà các chuyên gia cho rằng chắc chắn sẽ vi phạm Tu chính án thứ nhất. Dự luật Thượng viện 1316 quy định bất kỳ người nào viết "một bài báo, một câu chuyện hoặc một loạt câu chuyện" về "Thống đốc, Phó Thống đốc, viên chức Nội các hoặc bất kỳ thành viên nào của Cơ quan Lập pháp" và được trả tiền cho các dịch vụ của họ đều phải đăng ký với Văn phòng Dịch vụ Lập pháp Florida hoặc Ủy ban Đạo đức trong vòng năm ngày kể từ ngày xuất bản.

.

Các tác giả cũng cần gửi báo cáo hàng tháng mô tả những bài đăng nào đề cập đến các quan chức, kèm theo các liên kết; khoản nhuận bút nhận được; và cá nhân hoặc tổ chức đứng sau khoản thanh toán—hoặc đối mặt với khoản tiền phạt hàng ngày từ $25 đến tối đa $2.500 cho mỗi báo cáo, theo đài WFLA.

.

---- Trump được cho là đang lên kế hoạch tấn công Ron DeSantis với tư cách là một "Người Cộng hòa kiểu Reagan", đơn giản là không chịu theo đảng MAGA. Báo Axios, đã có được kế hoạch tấn công 5 điểm, cho tin rằng Trump cho rằng thống đốc Florida là ứng cử viên duy nhất có thể thắng trong chiến dịch tranh cử sơ bộ gay go, nên Trump đang “lên kế hoạch tăng cường các cuộc tấn công và chỉ trích trong thời gian sắp tới”.

.

Theo bản tin, Trump xác định được 5 điểm yếu của thống đốc Florida, bao gồm sự ủng hộ trước đây của đối với những thay đổi đối với An sinh xã hội và Medicare, phản ứng thận trọng ban đầu của DeSantis đối với đại dịch COVID-19 và sự “không trung thành” của DeSantis với chính Trump.

.

Một người thân tín của Trump nói với Axios: “Có Ron trước Trump và có Ron sau Trump. Ron từng là người Cộng hòa kiểu Reagan. Đó là nơi Ron xuất phát. Bây giờ Ron đang cố gắng làm cho quan kiến phù hợp với cảm xúc dân tộc chủ nghĩa dân túy.” (ghi chú: cảm xúc đó, the populist nationalist feeling, thực ra là cảm xúc da trắng thượng đẳng mà phe Trump đề cao)

.

---- Chính trị gia đối lập Campuchia Kem Sokha đã bị kêu án 27 năm quản thúc tại gia vì tội phản quốc hôm thứ Sáu. Cựu lãnh đạo của Đảng Cứu quốc Campuchia bị kết tội âm mưu với Hoa Kỳ lật đổ Hun Sen, thủ tướng và chủ tịch của Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền. Ông được lệnh quản thúc tại gia 27 năm. Luật sư của ông nói sẽ kháng cáo nhưng cho rằng phán quyết này có động cơ chính trị. Quốc tế lên án bản án là một nỗ lực thái quá của Hun Sen nhằm bịt miệng những người bất đồng chính kiến trước cuộc bầu cử vào tháng 7/2023. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, ít nhất 39 chính trị gia đối lập đang bị giam trong các nhà tù ở Campuchia.

.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Campuchia W. Patrick Murphy nói, bản án là một sai lầm của công lý, cao điểm của "quá trình kéo dài nhiều năm để bịt miệng" Sokha dựa trên một "âm mưu bịa đặt. Việc từ chối Kem Sokha và các nhân vật chính trị khác quyền tự do ngôn luận và quyền lập hội của họ đã làm suy yếu hiến pháp, các cam kết quốc tế và tiến bộ trong quá khứ của Campuchia để phát triển như một xã hội đa nguyên và toàn diện. Chúng tôi kêu gọi chính quyền cho phép tất cả người dân Campuchia được hưởng các quyền con người phổ quát của họ về tụ họp ôn hòa, tự do ngôn luận và tham gia xây dựng một hệ thống dân chủ thực sự."

.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Sáu nói rằng Đối thoại An ninh Bộ Tứ (Quadrilateral Security Dialogue), hay còn gọi là Quad, không phải là về quân sự mà là một nhóm "làm việc về những việc thực sự quan trọng", chẳng hạn như cung cấp viện trợ trong trường hợp thảm họa nhân đạo hoặc thiên tai. Gặp các phóng viên sau cuộc họp của nhóm – gồm Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật – bên lề hội nghị thượng đỉnh ngoại trưởng Nhóm 20 (G20) tại New Delhi, Blinken nói rằng "[Đối với] chúng tôi, tương lai nằm nhiều ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương."

.

Ông cũng bình luận về cuộc chiến ở Ukraine: "Nếu chúng ta cho phép Nga làm những gì họ đang làm ở Ukraine thì đó là một thông điệp gửi tới những kẻ xâm lược ở khắp mọi nơi rằng họ cũng có thể làm tương tự." Trước đó, Blinken đã họp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, sau đó ông cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin không thực tâm muốn đàm phán hòa bình với Ukraine.

.

---- Thủ tướng Nam Hàn Han Duck-soo hôm thứ Sáu nói với CNN rằng chính phủ Nam Hàn vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có gửi vũ khí cho Ukraine hay không. Nhưng ông không nghĩ rằng Nam Hàn sẽ gửi vũ khí vào lúc này: "Nhưng chúng tôi ủng hộ Ukraine, và năm nay chúng tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ tăng hỗ trợ với số tiền 130 triệu đô la, và chúng tôi đang cố gắng hỗ trợ họ về các máy phát điện. v.v."

.

Về mối quan hệ giữa Nam và Bắc Hàn, Han nói rằng "Nếu Bắc Hàn từ bỏ tham vọng nguyên tử rất... mạnh mẽ và đầy tham vọng của họ, thì Hoa Kỳ và Nam Hàn sẽ mở cuộc đối thoại... đáng tiếc là Bắc Hàn vẫn chưa trả lời theo cách mong muốn."

.

---- Ales Bialiatski, nhà hoạt động nhân quyền Belarus thắng giải Nobel Hòa bình, đã bị Tòa án Leninsky ở Minsk kết án 10 năm tù hôm thứ Sáu. Các bị cáo khác trong vụ án "Viasna" cùng với Bialiatski cũng nhận án tù, trong đó Uladzimir Labkovich lĩnh 7 năm, trong khi Valiantsin Stefanovic 9 năm, sau cáo buộc các cá nhân nói trên trốn thuế và nhập lậu tiền mặt vào Belarus để "tài trợ cho các hoạt động đối lập." Lãnh đạo phe đối lập chính Sviatlana Tsikhanouskaya nói: "Ales đã cống hiến đời mình để chống lại chế độ độc tài. Ông là một anh hùng thực sự của Belarus và sẽ được vinh danh rất lâu sau khi chế độ độc tài này bị lãng quên."

.

---- Chủ tịch ủy ban quốc phòng Hạ viện Đức, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, nói trong một cuộc phỏng vấn với các kênh truyền hình Đức RTL và n-tv vào ngày 3/3/2023 rằng cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel phải chia sẻ trách nhiệm về cuộc chiến của Nga xâm lược Ukraine. Strack-Zimmermann nhớ lại rằng vào năm 2008, khi nhiều nước thành viên NATO ủng hộ Ukraine được gia nhập sớm, thì Đức và Pháp vẫn phản đối vì tôn trọng lập trường của Nga. Bà nói việc Ukraine không vào được NATO là một sai lầm lớn của người Pháp và bà Angela Merkel vào thời điểm đó."

.

---- Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hôm thứ Sáu nói rằng Pháp đã giải mã được các bản ghi hộp đen của chiếc trực thăng rơi hồi tháng 1/2023, làm Bộ trưởng Nội vụ Denys Monastyrsky của Ukraine chết. Ông nói, dữ liệu đã chuyển đến Ukraine, nơi tiến hành điều tra và kêu gọi công chúng chờ kết quả cuối cùng. Tai nạn xảy ra gần một trường mẫu giáo ở Kiev, khiến 15 người cùng với Monastyrsky, trong đó có 2 trẻ em, trong khi 22 người khác bị thương.

.

---- Ukraine vẫn đang lên kế hoạch tái chiếm Crimea, theo lời Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu: "Hôm nay, chính quyền Kiev tiếp tục lên kế hoạch tiến chiếm Crimea, hoàn toàn không quan tâm đến mạng sống của thường dân Nga. Có vẻ như ở Washington, họ hy vọng sẽ ghi thêm điểm trong 'chiến dịch Crimea' cho cuộc bầu cử sắp tới." Nhận xét này được đưa ra khi Nga và Ukraine thay nhau cáo buộc về cái mà Putin gọi là "cuộc tấn công khủng bố" ở Bryansk khi bị cáo buộc là một nhóm phá hoại và do thám đã nổ súng vào một xe hơi dân sự.

.

---- Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Tập đoàn Wagner, nói hôm thứ Sáu rằng quân lực của Moscow gần như đã bao vây thành phố trọng điểm Bakhmut, nơi còn gọi là Artyomovsk. Nói trong một video đăng trên Telegram, Prigozhin nói rằng sư đoàn của ông "thực tế" đã bao vây thành phố ở mọi phía, "chỉ còn một con đường." Đoạn phim cũng cho thấy 3 người đàn ông bị Nga bắt làm tù binh, những người này đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh cho quân Ukraine rút lui khỏi Bakhmut. Thành phố này đã trở thành tâm điểm giao tranh ác liệt ở mặt trận phía đông trong nhiều tháng, trong khi quân Ukraine thề sẽ không bỏ thành phố này.

.

.

---- Một vụ nổ đã xảy ra tại thành phố Kolomna, khu vực Moscow Oblast của Nga vào tối ngày 2 tháng 3/2023. Vẫn chưa biết chính xác những gì đã xảy ra, theo tin từ thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti và các kênh Telegram của Nga. Vụ nổ mạnh đã được nghe thấy ở ngoại ô Kolomna, thành phố chỉ cách thủ đô Moscow của Nga hơn 100 km. Người dân nói họ nghe tiếng rít như đạn bay trong gió rồi tiếng nổ lớn xảy ra. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về những gì đã xảy ra.

.

---- Nhóm kháng chiến Nga nói rằng họ đã xâm nhập vào Nga và kêu gọi người Nga cầm vũ khí chống lại chế độ Putin. Nhóm này đã phổ biến một video trên nền của một tòa nhà có biển hiệu “Trung tâm Hộ sinh-Y tá Lyubechansky” trên Telegram vào ngày 2 tháng 3/2023.

.

Một người nói trong video: “Quân tình nguyện Nga đã vượt qua biên giới quốc gia của Liên bang Nga, bằng chứng ở sau lưng tôi. Chúng tôi không chống lại thường dân và chúng tôi không giết những người không có vũ khí. Bây giờ là lúc để những công dân bình thường của Nga hiểu rằng họ không phải là nô lệ. Hãy nổi loạn, hãy chiến đấu.”

.

Một trong những người đàn ông trong video được xác định là Denis Nikitin, chỉ huy của Russian Volunteer Corps (Quân đoàn tình nguyện Nga). Nikitin, 38 tuổi – một võ sĩ võ thuật tổng hợp sinh ra ở Nga. Quân đoàn tình nguyện Nga được thành lập vào tháng 8/2022 bởi Nikitin, người đôi khi có tên là Kapustin. Theo những người sáng lập RVC, họ đang chiến đấu như một phần của Quân Lực Ukraine (tuy nhiên, quân đội Ukraine chưa xác nhận tuyên bố này).

.



.

RVC bao gồm những người Nga di cư sống ở Ukraine và các nước châu Âu khác. Bản thân Nikitin đã sống ở Đức từ năm 2001 trước khi đến Ukraine. Trước đó, các nhà tuyên truyền Nga tuyên bố rằng một "nhóm do thám và lật đổ Ukraine" được cho là đã xâm nhập vào tỉnh Bryansk của Nga.

.

---- Nga sẽ “hết tiền” trong năm 2024 vì chính sách kinh tế hiện tại, theo lời nhà tài phiệt Nga Oleg Deripaska tại Diễn đàn kinh tế Krasnoyarsk (ở Siberia, Nga) vào ngày 2 tháng 3/2023, đồng thời nói thêm rằng “Chủ nghĩa tư bản nhà nước là một con đường mù quáng. Tôi kinh hoàng khi thấy các nguồn tài nguyên đã bị lãng phí trong năm qua. Trước đây tôi cứ nghĩ là tiền tỷ, nhưng bây giờ tôi thấy rằng hóa đơn đã lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Chỉ có nền kinh tế thị trường, chỉ những vấn đề được điều tiết bởi môi trường cạnh tranh (mới giúp được đất nước).”

.

Deripaska cho rằng Nga cần đầu tư nước ngoài và phải đảm bảo tính hấp dẫn của các thị trường nước này. Ông nói: “Đất nước đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tiền bạc, vì vậy họ bắt đầu vắt cổ các cơ sở kinh doanh như tuốt lá."

.

---- Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài VOA hôm 2/3 rằng Nga đã chuẩn bị xâm lược các nước NATO, bao gồm cả các quốc gia vùng Baltic: “Chúng tôi biết thực tế rằng các xe tăng Nga hiện đang bị bắn cháy ở Ukraine được dự định cho một cuộc xâm lược quy mô lớn vào các nước NATO, bao gồm cả Estonia. Đồng thời, chúng tôi đang tích cực mua vũ khí mới và đã tăng ngân sách quốc phòng từ 2 lên 3% GDP”.

.

Ngày 22/12, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết Ba Lan, Moldova và các nước Baltic nằm trong "danh sách mục tiêu [xâm lược] của Điện Kremlin", nhưng sẽ không có cuộc xâm lược mới nào của Nga trong tương lai gần.

.

---- Hoa Kỳ đang tổ chức các cuộc tập trận lập kế hoạch chiến tranh ở Đức cho các sĩ quan quân đội Ukraine để giúp họ suy nghĩ về các quyết định chiến trường sắp tới, theo lời các quan chức cho biết hôm thứ Năm. Các bài tập trận kéo dài nhiều ngày đã được thực hiện tại một căn cứ của Quân đội Hoa Kỳ ở Wiesbaden, Đức, nơi sĩ quan quân đội hàng đầu của Hoa Kỳ, Tướng Lục quân Mark Milley, đã đến thăm hôm thứ Năm.

.

Các quan chức Mỹ từ chối nói về các kịch bản chiến trường tiềm năng mà các sĩ quan quân đội Ukraine đang xem xét trong cuộc tập trận, bao gồm các bài tập suy nghĩ để đánh giá các hướng hành động quân sự tiềm năng.

.

Milley nói với các phóng viên đi cùng ông tới Đức: "Không ai ngồi đó nói với người Ukraine rằng hãy rẽ trái hay rẽ phải hoặc làm điều này hay điều kia. Đó không phải là công việc của cộng đồng quốc tế. Tất cả những gì chúng tôi đang làm là thiết lập khuôn khổ và cơ chế để cho người Ukraine tự học, học cách đối phó với một tình huống hoặc các kịch bản khác nhau."

.

Tướng Darryl Williams, chỉ huy quân đội Hoa Kỳ ở châu Âu, đã ca ngợi hàng chục sĩ quan Ukraine tham gia cuộc tập trận, nói rằng họ "rất là giỏi, thực sự giỏi". Các cuộc tập trận diễn ra ngay sau lễ kỷ niệm một năm ngày Nga xâm lược Ukraine ngày 24/2/2022.

.

Tướng Lục quân Hoa Kỳ Christopher Cavoli, Tư lệnh Tối cao Đồng minh Châu Âu, nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng Ukraine "cho đến chừng nào còn có thể." Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết ông hy vọng viện trợ vũ khí sẽ "tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc phản công của họ vào mùa xuân."

.

---- Hai người đàn ông -- Cyril Buyanovsky, 59 tuổi và Douglas Robertson, 55 tuổi -- đã bị bắt tại Thành phố Kansas hôm thứ Năm vì gửi trái phép thiết bị điện tử đến Nga, theo bản cáo trạng của Bộ Tư pháp. Hai người bị cho là đã lách luật xuất cảng của Mỹ để cung cấp “thiết bị điện tử hàng không phương Tây” cho các công ty Nga cho phi cơ của họ. Họ đã sửa chữa và vận chuyển công nghệ một cách bí mật, trong một trường hợp là sử dụng hóa đơn gian lận xác định sai rằng Đức là điểm đến cuối cùng của thiết bị có dán nhãn FSB hoặc Cơ quan An ninh Liên bang Nga.

.

Sau khi FBI bắt giữ một lô hàng vào tháng 2/2022, họ đã cảnh báo rằng họ cần có giấy phép để xuất cảng hàng hóa. Nhưng hai tháng sau, Robertson nói với một khách hàng ở Nga rằng “mọi thứ rất phức tạp ở Hoa Kỳ” và rằng “Không phải là thời điểm thích hợp để bị cho thấy..." Sau đó, họ bị cáo buộc đã bắt đầu vận chuyển thiết bị qua Armenia và Cyprus để chuyển đến Nga. Nếu bị kết tội, 2 người phải đối mặt với mức án tối đa lên tới 20 năm cho mỗi lần xuất cảng hàng hóa bị kiểm soát mà không có giấy phép.

.

---- Thư ký báo chí Ngũ Giác Đài Pat Ryder đã bác bỏ lời Nga chụp mũ hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ đang cấp cho Ukraine tin tình báo để giúp Ukraine tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Ryder gọi những lời tố cáo là "vô nghĩa" và khẳng định Hoa Kỳ "không gây chiến với Nga, chúng tôi cũng không tìm kiếm một cuộc chiến với Nga."

.

Trước đó cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng "một thời gian trước" Mỹ đã giúp Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái vào "các cơ sở cung cấp căn cứ cho lực lượng hàng không tầm xa của chúng tôi ở khu vực Saratov và cả ở khu vực Ryazan" bằng cách đưa cho Ukraine lực lượng "hỗ trợ tinh vi", bao gồm cả "nhắm mục tiêu, và dĩ nhiên, cung cấp thông tin tình báo và cả một số hỗ trợ kỹ thuật thuộc các loại khác."

.

---- Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm thứ Năm với tuần báo Thụy Sĩ Die Weltwoche rằng Liên Âu nên thành lập một cơ quan an ninh giống như NATO mà không có Mỹ tham gia: "Một NATO châu Âu sẽ là giải pháp. Tôi đã đề xuất nó vào năm 2012." Orban nói thêm rằng các nước châu Âu nên chuẩn bị để tự bảo vệ mình. Trong cùng một cuộc phỏng vấn, Orban cũng nói rằng Nga có thể gặp khó khăn trong hai hoặc ba năm tới. Tuy nhiên, ông nói thêm, tình hình sẽ thay đổi tốt đẹp trở lại, vì người Nga biết cách học hỏi và thích nghi với những khó khăn và không nên coi thường.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm thứ Năm gọi Trung Quốc là "thách thức thế hệ" và Nga là "mối đe dọa nghiêm trọng". Trong bản văn về các ưu tiên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ mà ông gửi cho nhân viên Pentagon, Austin chỉ ra rằng "khi mối đe dọa từ [Trung Quốc] phát triển, chúng ta sẽ cung cấp khả năng tự vệ của Đài Loan phù hợp với Đạo luật Quan hệ Đài Loan."

.

Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không bị "lôi kéo" vào cuộc chiến ở Đông Âu [Ukraine] và nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ "kiên quyết" bảo vệ tất cả các nước NATO. Austin cũng cảnh báo: "Chúng ta cũng phải phòng thủ và ngăn chặn các mối đe dọa từ Iran, Bắc Hàn và các tổ chức khủng bố toàn cầu."

.

---- Cựu Tổng thống Trump có thể bị lôi ra tòa về các hành động xúi giục bạo loạn ngày 6/1/2021, theo báo Washington Post hôm thứ Năm, trích dẫn đại diện Bộ Tư pháp. Hồi tháng 12/2022, một tòa Hoa Kỳ đã tranh luận liệu Trump có đang làm công việc Tổng Thống khi kêu gọi những người ủng hộ tới vào ngày 6/1 hay không.

.

Do chưa quyết định nên tòa đã xin Bộ đưa ra ý kiến. Bộ Tư pháp trả lời rằng Bộ không nói cáo buộc rằng Trump kích động bạo loạn là chính xác mà là những tuyên bố [của Trump] "bị cáo buộc hợp lý" khi mô tả hành vi nằm ngoài nhiệm vụ của tổng thống. Ngoài ra, theo WP, một tòa án khác ở thủ đô đang xem xét liệu vụ [cảnh sát] kiện chống lại Trump có thể được tiến hành hay không.

.

---- Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã mở rộng danh sách trừng phạt với 37 tổ chức (hay công ty) mới, hầu hết là từ Trung Quốc. Danh sách hiện bao gồm 28 tổ chức mới từ Trung Quốc, bốn tổ chức từ Pakistan, ba tổ chức từ Myanmar và một tổ chức từ Belarus, Nga và Đài Loan. Bộ nói những nơi đó đã được thêm vào danh sách trừng phạt vì họ "đã tham gia, có liên quan hoặc có nguy cơ đáng kể tham gia hoặc tham gia vào các hoạt động trái với an ninh quốc gia hoặc lợi ích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ." Trong số các tổ chức bị ảnh hưởng có công ty sản xuất máy chủ máy tính Inspur Group Co., công ty nghiên cứu gen BGI Group và Loongson Technology Corporation Limited.

.

---- Thượng viện Georgia hôm thứ Năm đã bỏ phiếu về 2 dự luật dự kiến cho khu vực dân số giàu nhất và trắng nhất của Atlanta ly khai và thành lập thành phố của riêng họ, một ngày sau khi Thống đốc Brian Kemp đặt câu hỏi về tính hợp pháp của 2 dự luật trong một bản ghi nhớ cho các nhà lập pháp. Dự luật thành lập Thành phố Buckhead đã thất bại với tỷ lệ phiếu bầu 33-23, với một số đảng viên Cộng hòa không tán thành. “Atlanta là một thành phố với một tương lai tươi sáng,” Thị trưởng Atlanta Andre Dickens nói sau cuộc bỏ phiếu.

.

---- Ủy ban Đạo đức Hạ viện hôm thứ Năm nói rằng Ủy ban đã bỏ phiếu đồng thuận điều tra về Dân biểu George Santos (Cộng Hòa-N.Y.) người đã thừa nhận nói dối về lý lịch của mình khi vận động tranh cử. Tiểu ban Điều tra sẽ xác định xem DB George Santos có thể đã tham gia vào hoạt động bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử quốc hội năm 2022 hay không, cũng như xem liệu Santos có "nói sai trong các báo cáo được đệ trình lên Hạ viện" và "vi phạm luật xung đột lợi ích liên bang liên quan đến vai trò của ông trong một công ty cung cấp dịch vụ ủy thác (fiduciary services) hay không."

.

---- Một mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) mới được phát triển bởi một nhóm các nhà nghiên cứu ở Canada có thể dự đoán chính xác liệu bệnh nhân có sống sót sau ung thư hay không bằng cách đọc các ghi chú từ bác sĩ của họ. Các nhà nghiên cứu của Đại học British Columbia và BC Cancer đã phát triển mô hình AI cho một phần của nghiên cứu được công bố hôm thứ Năm trên tạp chí y khoa JAMA Network Open.

.

Trong nghiên cứu, các tác giả ghi rằng "hầu hết tất cả bệnh nhân" được điều trị ung thư đều được tư vấn ban đầu với bác sĩ chuyên khoa ung thư, trong đó họ tiết lộ "nhiều chi tiết liên quan đến sự sống còn, ví dụ như việc sử dụng thuốc lá hoặc tình trạng hôn nhân, ngay cả khi phòng khám không thường xuyên lưu trữ dữ liệu như vậy... Sau đó, chúng tôi đã tạo ra các nhãn nhị phân (binary labels) để biết bệnh nhân có thể sống sót sau 6, 36 hoặc 60 tháng hay không."

.

---- Nordstrom đã mở rộng sang Canada hồi năm 2014 với kế hoạch ở đó lâu dài, theo giám đốc điều hành của công ty cho biết hôm thứ Năm. Thay vào đó, hệ thống tiệm bán lẻ này đang đóng cửa 13 cửa hàng ở Canada — 7 trong số đó là các địa điểm của Nordstrom Rack — và sẽ sa thải 2.500 nhân viên. Erik Nordstrom cho biết: “Mặc dù đã nỗ lực hết sức, nhưng chúng tôi không thấy con đường thực tế nào dẫn đến lợi nhuận cho doanh nghiệp tại Canada."

.

---- Patrick Wojahn, Thị trưởng của College Park (Maryland) đã bị bắt với 56 tội về phim ảnh khiêu dâm trẻ em sau khi ông nộp đơn từ chức. Cảnh sát nói hôm thứ Năm rằng Wojahn, 47 tuổi, bị bắt sau khi cảnh sát nhận được thông báo từ Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột rằng một tài khoản mạng xã hội đang phổ biến nội dung phim ảnh khiêu dâm trẻ em.

.

Các thám tử đã lục soát nhà của Wojahn ở ngoại ô Washington, D.C. hôm thứ Ba và tìm thấy "nhiều điện thoại di động, thiết bị lưu trữ, máy tính bảng và máy tính". Thành phố hôm thứ Năm đã công bố lá thư từ chức mà Wojahn đã gửi hội đồng thành phố, trong đó ông gọi đó là một "vinh dự và đặc ân sâu sắc" để phục vụ cộng đồng.

.

--- Cảnh sát đã bắt 15 nghi phạm vì ăn cắp hơn 38 triệu đô la từ các gia đình có thu nhập thấp ở Nam California. Bộ Tư Pháp nói các nghi phạm đã nhắm mục tiêu vào các khoản tiền được giải ngân thông qua các chương trình CalWORKs và CalFresh, vốn “giúp những người thụ hưởng có thu nhập thấp mua thực phẩm và cung cấp cho các nhu cầu cơ bản”. Cảnh sát nói tổng cộng hơn 38,9 triệu đô la đã bị đánh cắp từ thẻ EBT (Electronic Benefits Transfer: Tiền phúc lợi chuyển vào thẻ điệnt ử) của nạn nhân cho chương trình tem phiếu thực phẩm. Một cuộc điều tra quy mô lớn đã dẫn đến việc bắt giữ 15 nghi phạm liên quan đến vụ trộm, nhiều người trong số họ là công dân Romania.

.

---- Một cuộc khảo sát mới trên toàn quốc của HomeBay, một trang web cung cấp các phân tích và lời khuyên về bất động sản, cho thấy cứ 5 người được khảo sát thì có 1 người muốn sống ở Los Angeles, nếu tiền không phải là trở ngại. Tiết lộ này là một phần của cuộc khảo sát sâu rộng hơn về những người mới chuyển đến. Hơn 1.000 người đã được khảo sát về những lần chuyển nhà gần đây của họ khi HomeBay tìm hiểu cách thức, lý do và nơi mọi người chuyển đi.

.

Mặc dù tiểu bang phổ biến nhất để chuyển đến trong số những người được khảo sát là Florida, nhưng nếu tiền không phải là trở ngại, những người được khảo sát đều muốn sống ở California (27%), đặc biệt là Los Angeles (19%).

.

California đã mất 343.230 cư dân trong năm 2022, theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lý do chính cho cuộc di cư được đổ lỗi cho chi phí sinh hoạt. Trong số tất cả những người trả lời khảo sát, khoảng một nửa cho biết họ dọn nhà ra khỏi California để cải thiện chất lượng cuộc sống hoặc tìm một nơi ở rẻ hơn.

.

---- Cơ quan điều hợp về giao dịch hứa phiếu CFTC (Commodity Futures Trading Commission) của liên bang Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng một kế hoạch lừa gạt do Tín Quốc Trần điều hành từ khoảng tháng 4/2020 đến nay đã trực tiếp nhận ít nhất 144.043.883 đô la từ khoảng 913 người tham gia nhóm.

.

CFTC đã đưa đơn cáo buộc Marcus Todd Brisco và công ty của ông là Yas Castellum, cũng như Tín Quốc Trần, Francisco Story, Fredirick “Ted” Safranko, Michael Shannon Sims và SAEG Capital General Management LP (SAEG) về cáo buộc Kế hoạch lừa gạt kiểu ponzi FX bắt đầu tháng 4/2020.

.

Đầu tháng này, CFTC đã được lệnh từ Thẩm phán Lee Rosenthal để đóng băng tài sản các công ty liên hệ và cấp cho CFTC quyền truy cập ngay vào sổ sách và hồ sơ của họ. CFTC còn cáo buộc rằng các bị cáo Story, Safranko và SAEG đã cố ý gửi các báo cáo ngân hàng giả cho NFA trong quá trình kiểm tra SAEG để che giấu kế hoạch của Tran với các cơ quan quản lý.

.

---- TIN VN. Khảo sát hơn 100 doanh nghiệp TP.HCM, 83% gặp khó. Theo Báo Tuổi Trẻ. Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) vừa thực hiện khảo sát hơn 100 doanh nghiệp về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến tháng 2-2023 và có báo cáo UBND TP.HCM. Kết quả cho thấy 83% doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Trong đó, các khó khăn chủ yếu là: thị trường bị thu hẹp (41,2%), hàng tồn kho nhiều (30,1%), giá nguyên liệu đầu vào tăng (17,6%), khó tiếp cận nguồn vốn (40%), lãi suất vay cao (43%), thủ tục vay vốn phức tạp, tốn nhiều thời gian (38,2%)…

.

---- TIN VN. Công an Đồng Nai điều tra vụ nữ công nhân bị Giám đốc ngoại quốc đánh nhập viện. Theo nhiều báo VN. Công an Đồng Nai đang điều tra vụ 1 nữ công nhân Công ty TNHH OT Motor Vina bị Giám đốc bộ phận thu mua và Sales hành hung phải nhập viện. Ngày 2/3, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang điều tra xác minh vụ việc chị Nguyễn Thị Anh Thư (32 tuổi), nhân viên thu mua làm việc tại Công ty TNHH OT Motor Vina (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6), bị ông Seon Chang Hwa - Giám đốc bộ phận thu mua và Sales hành hung ngay tại công ty. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 15 phút sáng ngày 28-2 tại công ty. Ông Seon Chang Hwa khi nói chuyện với chị Thu đã xảy ra cãi vã mâu thuẫn. Sau đó ông Seon Chang Hwa dùng tay đấm vào mặt chị thư khiến chị té xuống đất và tiếp tục dùng chân đạp vào người nhân viên này rối túm tóc chị Thư lôi đi khoảng 1m thì được một số người lao vào can ngăn.

.

---- HỎI 1: Có 40% dân Mỹ nói rằng pizza ngon nhất là ở New York, Los Angeles?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Tuy nhiên, Detroit là thành phố tuyệt vời nhất cho pizza của Mỹ, với mức giá thấp và hoạt động tìm kiếm trực tuyến cao nhất cho pizza.

. Người Mỹ nghĩ rằng New York là thành phố pizza ngon nhất, với 41% liệt kê nó trong số năm thành phố pizza hàng đầu của họ. Los Angeles (40%) đứng thứ 2 và Chicago đứng thứ 3 (35%).

. Các tiệm ăn pizza của San Diego có xếp hạng Yelp trung bình cao nhất với 4,2 sao.

. Buffalo, New York, có tỷ lệ tiệm ăn pizza trên đầu người cao nhất, với 17,9 tiệm pizza trên 100.000 cư dân.

. San Antonio là thành phố tệ nhất về pizza, với giá cao và rất ít người quan tâm đến pizza, theo các hoạt động tìm kiếm trực tuyến.

Chi tiết:

https://listwithclever.com/research/best-pizza-cities/

.

----- HỒ SƠ: Liệu ông Võ Văn Thưởng sẽ trở thành tổng bí thư Đảng trong tương lai? RFI

.

Liệu ông Võ Văn Thưởng sẽ trở thành tổng bí thư Đảng trong tương lai?

Đức Tâm, RFI - 02/03/2023

.

Ngày 02/03/2023, Quốc Hội Việt Nam đã chính thức bầu ông Võ Văn Thưởng là chủ tịch nước, trên cơ sở giới thiệu của Ban Chấp Hành TW đảng Cộng Sản Việt Nam, sau phiên họp bất thường ngày 01/03. Gần như toàn bộ sự nghiệp của ông Võ Văn Thưởng, cho đến nay, là làm công tác Đảng. Một khi trở thành chủ tịch nước, ông sẽ phải tập trung vào các vấn đề ở cấp độ Nhà nước và các vấn đề trong chính sách đối ngoại.



Ngày 23/02/2023, giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc Phòng Úc, trả lời các câu hỏi của báo chí về chủ đề này. RFI xin giới thiệu.



*



1/Ông Võ Văn Thưởng đã có những đóng góp gì cho chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam?

Toàn bộ sự nghiệp của ông Võ Văn Thưởng là công tác trong tổ chức đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông tập trung vào công tác tuyên huấn và đào tạo đảng viên về tư tưởng, văn hóa, đạo đức, giáo lý ở cấp độ địa phương và cao hơn. Cùng với sự thăng tiến trong Đảng, ông ngày càng gánh vác trọng trách trong lĩnh vực xây dựng Đảng và đặc biệt là về nhân sự.

Từ khi đảm nhiệm chức Thường trực Ban Bí Thư TW Đảng, ông Thưởng có vai trò quan trọng trong chiến dịch đấu tranh chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực. Ông tập trung vào việc phòng ngừa cá nhân chủ nghĩa, chấm dứt vận động hành lang trong việc bổ nhiệm và khuyến khích các cán bộ đã phạm sai lầm thì nên tự nguyện từ chức. Ngoài ra, ông cũng kín đáo tham dự nhiều vào các quyết định hợp lý hóa bộ máy của Đảng, luân chuyển cán bộ và phát động các phong trào thi đua.

Ông Thưởng tương đối «non nớt» trong lĩnh vực đối ngoại. Kinh nghiệm của ông cho đến nay, đó là công du ngoại quốc với các lãnh đạo cao cấp trong Đảng và « giao lưu » với các quan chức của các đảng Cộng Sản anh em khác cũng như của các đảng nắm quyền lãnh đạo đất nước. Ví dụ, trong năm 2022, ông đã gặp gỡ lãnh đạo các chính đảng Cam Bốt, Trung Quốc, Cuba, Ấn Độ, Nhật Bản, Lào, Mêhicô, Mozambic, Singapore và Hàn Quốc. Một việc quan trọng là ông đã tháp tùng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến công du Bắc Kinh để gặp tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc Tập Cận Bình, hồi năm ngoái.



2/ Liệu sẽ có những thay đổi chính trị đáng kể hay không khi ông Thưởng trở thành chủ tịch nước?

Với tư cách là chủ tịch nước, ông Thưởng có lẽ sẽ không đề xướng các thay đổi trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Quả thực là có một sự đồng thuận rất cao trong số các lãnh đạo chủ chốt về phương hướng chính sách đối ngoại của Việt Nam. Hơn nữa, chính sách đối ngoại là kết quả của quyết định tập thể và đồng thuận trong Bộ Chính Trị. Vả lại, ông Thưởng cũng không thông thạo các vấn đề thế giới như người tiền nhiệm ; ông sẽ trải qua một giai đoạn « học nghề » nhanh chóng và sẽ là người tương đối không có kinh nghiệm khi gặp gỡ các đồng cấp nước ngoài.



3/ Việc ông Thưởng trở thành chủ tịch nước sẽ tác động ra sao đến khả năng ông sẽ trở thành lãnh đạo Đảng vào năm 2026 ?

Nếu thực hiện tốt chức vụ chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng sẽ có nhiều lợi thế đảm nhiệm chức tổng bí thư Đảng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Sự nghiệp chính trị không tỳ vết của ông trong Đảng cũng như ông còn tương đối trẻ, là những lợi thế. Hơn nữa, quá trình công tác của ông « có một không hai » với các kinh nghiệm ở cả ba miền của Việt Nam. Gia đình ông ở miền Nam tập kết ra Bắc sau Hội nghị Geneve năm 1954. Ông Thưởng sinh ra ở tỉnh Hải Dương, miền Bắc. Sau khi đất nước thống nhất, ông trở về miền Nam. Tiểu sử chính thức ghi quê ông ở Vĩnh Long. Ông học đại học tại thành phố Hồ Chí Minh và phần lớn quá trình công tác của ông là ở miền Nam. Trong thời gian từ 2011 đến 2014, ông là bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, miền Trung Việt Nam.

Nguồn:

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20230302-li%E1%BB%87u-%C3%B4ng-v%C3%B5-v%C4%83n-th%C6%B0%E1%BB%9Fng-s%E1%BA%BD-tr%E1%BB%9F-th%C3%A0nh-t%E1%BB%95ng-b%C3%AD-th%C6%B0-%C4%91%E1%BA%A3ng-trong-t%C6%B0%C6%A1ng-lai

.

.