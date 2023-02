- Mỹ lên kế hoạch AMASS bảo vệ Đài Loan, sẽ làm hàng ngàn phi cơ không người lái gây rối loạn radar TQ, phá sập phòng không TQ. - DB Scott Perry (Cộng Hòa-Pa.) xin tòa giữ bí mật 2.219 hồ sơ phone từ ủy ban 6/1 về lật ngược bầu cử 2020, Tòa cho Perry giữ kín 161 hồ sơ nhưng phải lộ ra 2.055 hồ sơ. Perry kháng án. - Cố vấn của Tổng thống Zelensky nói kế hoạch hòa bình 12 điểm của TQ là không thực t

Từ trái: 2 phụ nữ Nga và một số người cầm cờ Ukraine biểu tình chống Putin trước tòa lãnh sự Nga ở Rio de Janeiro, Brazil, bị 1 nhân viên lãnh sự bước ra, đánh mạnh vào lưng cô mặc trang phục màu cờ Ukraine, rồi cảnh sát can thiệp.

- Mỹ lên kế hoạch AMASS bảo vệ Đài Loan, sẽ làm hàng ngàn phi cơ không người lái gây rối loạn radar TQ, phá sập phòng không TQ.

- DB Scott Perry (Cộng Hòa-Pa.) xin tòa giữ bí mật 2.219 hồ sơ phone từ ủy ban 6/1 về lật ngược bầu cử 2020, Tòa cho Perry giữ kín 161 hồ sơ nhưng phải lộ ra 2.055 hồ sơ. Perry kháng án.

- Cố vấn của Tổng thống Zelensky nói kế hoạch hòa bình 12 điểm của TQ là không thực tế vì không đòi Nga rút quân.

- Ukraine: sẽ tổng phản công vào mùa xuân, để giải phóng tất cả các nơi bị Nga chiếm đóng, kể cả Crimea. Khoảng 520.000 quân Nga đang trực tiếp hay gián tiếp tham chiến chống Ukraine.

- Ukraine: 148.130 binh sĩ Nga đã chết tại Ukraine, trong 24 giờ qua thêm 660 lính Nga tử trận, mất 6 xe tăng.

- Putin: Mỹ sử dụng vệ tinh để giúp Ukraine chống Nga.

- Ukraine: Nga tăng cường phòng thủ Crimea, xây thêm nhiều công sự trên bán đảo.

- Giám đốc CIA: TQ đang xem xét cung cấp cho Nga vũ khí sát thương cho cuộc chiến chống lại Ukraine, nhưng chưa quyết định

- Brazil: 1 phụ nữ biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Nga ở Rio de Janeiro bị 1 viên chức Nga bước ra tấn công

- 13.000 người biểu tình ở Berlin, rải rác phất cờ Nga, đòi Đức ngưng cấp vũ khí cho Ukraine, kêu gọi hòa đàm

- Ấn Độ: họp G20 về tài chánh, tự nhiên tới đề tài, đa số (trừ Nga, TQ) đòi Nga rút quân khỏi Ukraine.

- TQ báo động: dân số giảm năm 2022, lần đầu sau hơn nửa thế kỷ.

- Nevada: Chuyến bay cứu thương y tế, chở 5 người, rớt, chết cả 5

- California: gần 100.000 nhà mất điện, lạnh đóng băng dọc bờ biển Oregon, miền bắc và trung California.

- Cảnh sát Florida phổ biến 1 video: 1 ủy viên Học khu từ San Diego bay qua Florida, gạ mua sex, bị bắt

- Quận Cam: 1 luật sư bị công ty tín dụng kiện vì lừa gạt vay 10,2 triệu đô la

- Los Angeles: 1 xe trợt xuống dòng kênh, làm 1 người chết và 2 người khác bị thương.

- Nam California mưa bão, lụt lội, nhiều tai nạn: 1 người đi bộ đã bị một xe hơi đâm chết

- Nebraska: 1 phụ nữ lái xe, trợt xuống hồ, chìm nửa xe, may được cảnh sát Tu Tran phóng xuống hồ nước lạnh -5 độ C, mở cửa xe, kéo ra, bơi vào bờ.

- TIN VN. Cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ ven sông Sài Gòn thiêu rụi khoảng 10 ca nô.

- TIN VN. Xuất khẩu tôm đạt 141 triệu USD trong tháng đầu năm, giảm 55%.

- TIN VN. Không khí ở Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng, giết gần 5.800 người/năm.

- TIN VN. 75% lao động bị mất việc, giảm giờ làm thuộc doanh nghiệp FDI. Trong 2 tháng, có 26 cuộc đình công.

- HỎI 1: Có tới 21 tỷ đô la thẻ quà tặng không sử dụng hoặc bị mất? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 62% dân Mỹ muốn giảm cân 10 kilograms trong năm nay nhưng đa số nói sẽ không đạt nổi? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-26/2/2023) ----- Gần 100.000 hộ gia đình không có điện trên khắp California, theo cập nhật mới nhất của PowerOutage.us, khi cơn bão mùa đông mạnh tràn vào Bờ Tây Hoa Kỳ khi tới gần cuối tuần. Một đợt bão tuyết mạnh khác có thể tấn công miền nam California vào hôm nay, Chủ nhật, với lũ quét có thể tấn công các thành phố ven biển, bao gồm cả Los Angeles. Dự báo thời tiết ghi rằng: “Nhiệt độ sẽ thấp hơn nhiều so với bình thường trong phần lớn khu vực với mức thấp dưới mức đóng băng vào buổi sáng có thể dọc bờ biển Oregon, miền bắc California và miền trung California”.

---- Cuộc chiến pháp lý về chiếc điện thoại của Dân biểu Scott Perry (Cộng Hòa-Pa.) đang tới chỗ gay cấn. Trong một phán quyết dài 51 trang tháng 12/2022 vừa gỡ niêm hôm thứ Sáu 24/2/2023, Chánh án Beryl Howell tiết lộ Perry đã xin giữ bí mật 2.219 hồ sơ từ ủy ban 6/1 điều tra cựu Tổng thống Donald Trump — và những nỗ lực của Perry nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020.

Chánh án Howell đã viết trong bản ghi nhớ hôm thứ Sáu: “Không thể đánh giá thấp sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng đối với việc truy cập những hồ sơ tư pháp này." Trong khi Howell cho phép DB Perry giữ kín 161 hồ sơ của Perry từ các nhà điều tra, bà đã ra lệnh cho Perry tiết lộ 2.055 hồ sơ, trong đó bao gồm 960 hồ sơ liên lạc giữa Perry và hành pháp (cả Trump).

DB Perry không chỉ đóng vai trò là người liên lạc giữa Bạch Ốc và quan chức Bộ Tư Pháp Jeffrey Clark trong những ngày sau khi Trump thất bại trong cuộc bầu cử mà còn được mệnh danh là một trong ít nhất 5 dân cử Cộng hòa đã xin Trump ký giấy ân xá trước khi nhiệm kỳ của Trump kết thúc. Bây giờ hồ sơ Perry ra Tòa kháng án xét. Theo báo Politico, phán quyết của Howell rằng các hồ sơ phải đưa ra điều tra vẫn đang được tranh luận bởi hội đồng gồm 3 thẩm phán của Tòa kháng án khu vực thủ đô D.C.

---- Một chiến thuật mới có thể xảy ra trên chiến trường bảo vệ Đài Loan: một chiến đấu cơ Hoa Kỳ F-22 từ một mẫu hạm bay về hướng Trung Quốc giữa một trăm, hay một ngàn phi cơ không người lái tự hành, dàn radar của TQ sẽ thấy như một trận bão châu chấu, và phòng không TQ sẽ không biết phải ưu tiên bắn vào đâu. Đó là lý do Hoa Kỳ đang tăng tốc phát triển công nghệ bầy đàn phi cơ không người lái tự hành, vốn đã chứng tỏ hiệu quả trong cuộc chiến Ukraine đang diễn ra và trong các tập trận mô phỏng cho thấy tác dụng của những trận mưa phi cơ tự hành không người lái khả dụng trong một kịch bản bất ngờ ở Đài Loan.

Tháng này, bản báo cáo quốc phòng The Debrief nói rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã khởi động dự án “Bầy đàn thích ứng đa miền tự động” (“Autonomous Multi-Domain Adaptive Swarms-of-Swarms”- AMASS) nhằm phát triển đàn máy bay không người lái tự động có thể phóng từ biển, trên không và hạ cánh để áp đảo hệ thống phòng không của đối phương. Báo cáo nói rằng AMASS nhằm mục đích phát triển khả năng phóng và chỉ huy hàng nghìn máy bay không người lái tự động, phối hợp với nhau để phá hủy hệ thống phòng thủ của quân thù bao gồm hệ thống phòng không, ổ đại pháo, bệ phóng hỏa tiễn và các nền tảng tình báo, giám sát và trinh sát (ISR).

Các chi tiết của dự án là hồ sơ mật, nhưng các bản sơ thảo trước khi hình thành dự án cho thấy chiến thuật này: các bầy đàn phi cơ không người lái tự hành sản xuất với giá rẻ có khả năng ngăn chặn hoặc đánh bại cuộc xâm lược Đài Loan của Trung Quốc. Một phát ngôn viên của DARPA được The Debrief trích dẫn: “Chương trình DARPA AMASS đang khám phá việc sử dụng bầy đàn để tiến hành các hoạt động quân sự trong môi trường có tính cạnh tranh cao với bầy đàn chi phí thấp với các cảm biến đa dạng và các tác nhân động học và phi động học chủ yếu sẽ được định vị trước và phóng từ xa, cung cấp phản ứng nhanh và khả năng thích ứng để vượt qua lợi thế về khoảng cách về thời gian và khối lượng của đối thủ.”

The Debrief ghi rằng 78 triệu đô la Mỹ đã được phân bổ cho chương trình AMASS. Các bầy phi cơ không người lái của Hoa Kỳ đã tạo thành một màn hình mồi nhử (decoy screen) cho các phi cơ có người lái như F-22 và F-35, mở rộng phạm vi cảm biến của phi cơ sau thông qua chia sẻ dữ liệu và cho phép chúng duy trì trạng thái im lặng điện tử khi tiếp cận mục tiêu.

---- Ukraine sẽ chuẩn bị mở một cuộc phản công vào mùa xuân, và một trong những mục tiêu chiến lược sẽ là "tạo một cái nêm chỉa vào mặt trận của Nga ở phía nam - giữa Crimea và lục địa Nga", theo lời Phó Giám đốc Quân báo Ukraine. Vadym Skibitskyi nói như thế với tờ báo Đức Berliner Morgenpost xuất bản vào ngày 26/2/2023. Thời điểm tấn công sẽ tùy vào nhiều yếu tố, trong đó có việc cung cấp vũ khí của phương Tây. Skibitskyi nhấn mạnh rằng mục tiêu phản công là giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ Ukriane bị Nga chiếm đóng, kể cả Crimea.

Ông nói, "Quân Ukraine sẽ chỉ dừng lại sau khi khôi phục lãnh thổ về biên giới năm 1991." Theo Skibitskyi, "Hiện có khoảng 370.000 bộ binh Nga ở Ukraine. Nhưng tổng cộng, gần 520.000 quân Nga hiện đang tham gia vào cuộc chiến chống Ukraine. Quân Nga triển khai ở Ukraine hoặc gần biên giới với Ukraine - ở Belarus hoặc ở vùng viễn tây của Nga."

---- Ukraine hôm Chủ nhật cho biết 148.130 binh sĩ Nga đã chết tại Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022. Theo công bố mới nhất, chính xác 660 binh sĩ Nga đã chết trong 24 giờ qua trên chiến trường Ukraine. Trong ngày qua, Nga cũng bị mất thêm ít nhất 6 xe tăng, 6 xe bọc thép bảo vệ, 7 hệ thống pháo, 2 máy bay không người lái cấp chiến thuật cùng 7 xe tải và xe chở dầu.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật nói rằng Hoa Kỳ đang sử dụng các vệ tinh để giúp Ukraine chống lại Nga. "Ngay cả các vệ tinh cũng được tham gia vào cuộc chiến chung này", theo Putin nói với kênh truyền hình Rossiya-1, đồng thời cho biết thêm rằng các đối tác của Hoa Kỳ phải nhận thức được rằng "mọi thứ mà Hoa Kỳ làm chỉ phù hợp với lợi ích ích kỷ của họ." Thường thì nó thậm chí không tương ứng với lợi ích của cái gọi là đồng minh của họ," Putin nói. (ghi chú: Putin ám chỉ, Nga đưa quân đánh Ukraine chỉ vì lợi ích của Ukraine, không vì lợi ích ích kỷ của Nga?)

---- Ukraine hôm Chủ nhật cho biết quân Nga đang tăng cường phòng thủ ở Crimea, tiết lộ rằng quân Nga đang xây thêm nhiều công sự trên bán đảo. Được biết, 150 lính nghĩa vụ Nga đến từ vùng Chelyabinsk của Nga để làm công việc kỹ thuật. “Theo hướng Bakhmut, kẻ thù tiếp tục tấn công các vị trí của quân đội chúng tôi”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết. Trong khi đó, các lực lượng Ukraine đã tiến hành 12 cuộc không kích vào các vị trí của quân đội Nga, nhắm vào các khu vực tập trung binh lính và thiết bị quân sự của họ.

---- Giám đốc CIA William Burns cho biết Hoa Kỳ “tin tưởng” rằng Trung Quốc đang xem xét cung cấp cho Nga vũ khí sát thương cho cuộc chiến chống lại Ukraine. Ông nói với chương trình “Face the Nation” của CBS trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào Chủ nhật: “Chúng tôi tin tưởng rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đang xem xét việc cung cấp thiết bị sát thương. Chúng tôi cũng không thấy rằng quyết định cuối cùng đã được đưa ra và chúng tôi không thấy bằng chứng về việc vận chuyển thiết bị sát thương thực tế.”

Ngoại trưởng Antony Blinken ban đầu cáo buộc Trung Quốc vào cuối tuần trước xem xét một bước đi như vậy, mà một số quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ đã cảnh báo sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Tướng quân đội bốn sao đã nghỉ hưu Jack Keane cũng nói tương tự với Fox News hồi Chủ nhật tuần trước rằng lời cảnh báo của Blinken có thể đóng vai trò răn đe: “Tôi đồng ý với chính quyền vì đã bắt đầu tiết lộ những gì họ đã thu thập được, có thể là trong giới tình báo, rằng Trung Quốc đang sẵn sàng cung cấp một số viện trợ sát thương quân sự cho Nga.”

---- Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, hôm thứ Bảy đã chỉ trích kế hoạch hòa bình 12 điểm của Trung Quốc là "không thực tế. Nếu bạn tự nhận là một dân chơi toàn cầu, bạn không đưa ra một kế hoạch phi thực tế. Bạn không đặt cược vào một kẻ xâm lược đã vi phạm luật quốc tế và sẽ chiến bại. Nên nhớ cửa sổ của cơ hội không phải là vô tận."

Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, TQ chụp mũ rằng phương Tây đang leo thang cuộc chiến Nga-Ukraine, TQ kêu gọi hòa đàm trong khi xin tất cả các bên ngăn chặn leo thang nguyên tử. Ukraine đã phản ứng với đề xuất này bằng cách nói rằng việc chấm dứt xung đột phải bao gồm việc Nga rút quân khỏi Ukraine. (ghi chú: phía Nga ủng hộ đề xuất của TQ, vì chỉ nói hòa đàm mà không đòi Nga rút quân.)

---- Một phụ nữ biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Nga ở Rio de Janeiro, Brazil, đã bị hành hung hôm thứ Sáu trong một vụ được ghi lại trên video. Nạn nhân và người phụ nữ quay video, đều là công dân Nga, cho biết họ đang phản đối lễ kỷ niệm một năm ngày Nga xâm lược Ukraine, khi kẻ tấn công - cũng là công dân Nga - bước ra khỏi tòa nhà và tát mạnh vào lưng phụ nữ biểu tình. Video về vụ tấn công do một người biểu tình khác tải lên mạng xã hội đã xác định kẻ tấn công là nhân viên của lãnh sự quán.

Cảnh sát, đã ở gần đó quan sát, đã đưa kẻ tấn công về đồn, trong khi nạn nhân được kiểm tra y tế. Trang web tin tức độc lập Meduza của Nga đưa tin rằng người phụ nữ nói rằng cô đã nhận được những lời đe dọa từ lãnh sự quán kể từ đó.

Từ trái: 2 phụ nữ Nga và một số người biểu tình chống Putin trước tòa lãnh sự Nga ở Rio de Janeiro, Brazil, bị 1 nhân viên lãnh sự bước ra, đánh mạnh vào lưng cô mặc trang phục màu cờ Ukraine, rồi cảnh sát can thiệp.

Tổng thống cánh tả mới đắc cử của Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, đã cố gắng đặt mình vào vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine, đề xuất một nhóm móc nối hòa đàm và từ chối đổ lỗi cho cả hai bên.

---- Nhiều ngàn người đã biểu tình ở Berlin hôm thứ Bảy để lên án việc Đức cung cấp vũ khí cho Ukraine và kêu gọi hãy hòa đàm để chấm dứt chiến tranh. Các nhà tổ chức đã bị chỉ trích trước cuộc biểu tình vì bác bỏ quyền tự vệ của Ukraine trong khi hiển lộ quan điểm thân Nga, theo AP. Một trong những người tổ chức là Dân biểu đối lập Sahra Wagenknecht của đảng Left Party (đảng cộng sản cũ), nói trong cuộc biểu tình rằng không có chỗ cho những kẻ theo chủ nghĩa tân Quốc xã, nhưng bất kỳ ai muốn hòa bình "với trái tim lương thiện" đều được chào đón.

.

Một số người biểu tình mang biểu ngữ viết "Người Mỹ hãy về nhà" và logo của một tạp chí cực hữu. Một số người phất cờ Nga. DB Wagenknecht lên án chính phủ Đức đang tìm cách "hủy diệt nước Nga" (nhưng không nói Nga đang muốn hủy diệt Ukraine). Một người tổ chức khác, tác giả nổi tiếng về nữ quyền Alice Schwarzer, nói rằng đã đến lúc nhìn xa hơn trái và phải (nghĩa là, đứng giữa, nhưng không nói rõ đứng giữa có phải là chờ Ukraine bị Nga xóa sổ). Cảnh sát cho biết khoảng 13.000 người đã biểu tình tại Cổng Brandenburg nơi mang tính biểu tượng của Berlin, trong khi các nhà tổ chức tuyên bố rằng 50.000 người đã tham gia.----ên chiến sự. Ấn Độ hôm thứ Bảy nói hầu hết các nước trong Nhóm 20 (G20) đều lên án hành động xâm lược của Nga tại Ukraine. Trong một tuyên bố sau hội nghị của các nhà lãnh đạo tài chính G20, chính phủ Ấn Độ tuyên bố hầu hết các nước trong G20, ngoại trừ Nga và Trung Quốc, đang yêu cầu Nga rút quân ra khỏi Ukraine. Tuyên bố viết: "Giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột, nỗ lực giải quyết khủng hoảng, cũng như ngoại giao và đối thoại, là rất quan trọng. Thời đại ngày nay không phải là chiến tranh."----bố, dân số Trung Quốc giảm khoảng 850.000 người vào năm 2022; với 9,56 triệu ca sinh so với 10,41 triệu ca tử, đây là lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, số ca tử vong nhiều hơn số ca sinh ở Trung Quốc. Trên thực tế, mặc dù các quan chức TQ lần đầu tiên xác nhận, do tính chất đáng ngờ của dữ liệu báo cáo từ Trung Quốc, các chuyên gia nói có thể dân số Trung Quốc đã giảm từ năm 2021. Đây là năm thứ sáu liên tiếp số ca sinh giảm, giảm từ 10,6 triệu vào năm 2021, theo Sở Thống kê Quốc gia TQ.---ời, rớt ở Nevada. Tất cả năm người trên một chuyến bay vận chuyển y tế, bao gồm một bệnh nhân, đã chết trong một vụ tai nạn máy bay vào tối thứ Sáu ở phía bắc Nevada. Cảnh sát Quận Lyon cho biết cảnh sát nhận được các cuộc gọi về vụ tai nạn gần Stagecoach, Nevada, vào khoảng 9:15 tối và tìm thấy các mảnh vỡ 2 giờ sau đó.Công ty Care Flight, chuyên về dịch vụ cứu thương bằng máy bay và trực thăng, nói những người chết bao gồm phi công, y tá chuyến bay, nhân viên y tế chuyến bay, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết vào sáng thứ Bảy trên Twitter rằng họ đang cử một nhóm điều tra gồm 7 viên chức đến nơi tai nạn. Chiếc phi cơ này là kiểu Pilatus PC-12. Hồ sơ cho thấy máy bay được sản xuất hồi năm 2002. Chưa rõ tại sao rớt phi cơ, nhưng lúc đó có gió mạnh 65 mph (105 kph).----iữ Scott Wooden, 1 ủy viên Học khu Del Mar Union (San Diego, California), trong 1 phòng khách sạn ở Florida sau khi gạ gẫm mua dâm từ 1 nữ cảnh sát giả làm nàng kiều. Wooden đã bị bắt vào ngày 11 tháng 2/2023 trong một hoạt động giăng bẫy người mua dâm do Cảnh sát Quận Polk, Florida, tiến hành.Trong video, một nữ cảnh sát của Quận Polk đóng giả làm sinh viên đại học phải đi bán dâm. Đi bên cạnh cô vào phòng là Wooden, 60 tuổi, ủy viên Học khu Del Mar Union. Wooden hỏi: “Cô học trường đại học nào?”Nàng kiều giả mạo nói: “Em học qua mạng ở Đại học UT, Texas. Chuyên ngành giáo dục.”Sau đó, Ủy viên học khu Wooden và cô gái trả giá, rồi đồng thuận giá là 200 đô la không dùng bao cao su. Cảnh sát ập vào bắt Wooden khi cô gái bước vào phòng vệ sinh.Wooden đã từ chức Ủy viên Học khu Del Mar Union vài ngày sau khi bị bắt. Ông đã kết hôn, có hai con, cư ngụ ở San Diego, California, nhưng có việc tới Florida thế rồi dính bẫy nàng kiều giả mạo.Grady Judd, Cảnh sát trưởng của Quận Polk, nói rằng ông phổ biến video này để vợ con Wooden ở California biết sự thật về người ủy viên giáo dục đạo mạo này, và để ngăn ngừa những người muốn lãng mạn bên lề: “Tôi không biết vợ ông [Wooden] nghĩ gì về việc này. Đây có thể là thời điểm tốt để xem mạng xã hội hoặc đài địa phương của cô ta nếu cô ta không biết về chuyện này. Chúng tôi sẽ cung cấp [video] cho họ ở Nam California.”Trong tờ khai hữu thệ của cảnh sát, người ta trích lời Wooden tự thú rằng “tôi bị bắt quả tang đang làm điều gì đó rất ngu ngốc.” Wooden có một phiên tòa sắp tới ở Quận Polk vào ngày 30/3/2023.Video dài 3:37 phút cho thấy bẫy của nữ cảnh sát Quận Polk ():



https://youtu.be/j5ayf4Y5_3Q

---- Quận Cam: 1 luật sư bị công ty tín dụng kiện vì lừa gạt. Luật sư Sara Jacqueline King, 39 tuổi, ở Newport Beach, bị cáo buộc đã lừa gạt 1 hãng tín dụng cho vay 10,2 triệu đô la vào năm ngoái để tài trợ cho lối sống xa hoa ở Las Vegas của cô, bao gồm đồ trang sức, xe hơi, cờ bạc 24/7 và kỳ nghỉ 6 tháng tại một khu nghỉ dưỡng, theo báo Orange County Register.

Bản tin nói công ty LDR International Unlimited có trụ sở tại Quần đảo Virgin Islands thuộc Anh đang kiện Sara J. King vì vi phạm hợp đồng, gian lận và trộm cắp. King điều hành King Family Lender, một đối tác của Công ty Luật King Reuben Law Firm, theo báo này. Đơn kiện liên bang dài 33 trang cáo buộc rằng King Lending đã tham dự một "vụ gian lận lớn đối với nguyên đơn."

----- Sở cứu hỏa Los Angeles cho biết, một chiếc xe đã lao vào kênh kiểm soát lũ lụt ở thị trấn Tujunga vào chiều thứ Sáu, khiến một người chết và hai người khác bị thương. Chiếc Mercedes màu đen chở 3 người đàn ông đã lao xuống một bờ kè trên đường La Tuna Canyon vào khoảng 3:10 chiều.

Một người bị thương nặng khi anh ta bị văng xuống kênh, và 2 hành khách khác đã tự ra khỏi xe được và đã nhập viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Đơn vị cứu hộ hạng nặng của cứu hỏa Los Angeles đã đưa chiếc xe ra khỏi kênh.

---- Nam California mưa bão, lụt lội, dẫn tới nhiều tai nạn. Một người đi bộ đã bị một xe hơi đâm chết ở Riverside (giáp biên Quận Cam) vào sáng sớm thứ Bảy. Theo Sở Cảnh sát Riverside, một xe Chevrolet màu đen đi về hướng tây trên Đại lộ Arlington đã tông 1 người đi bộ khi cô đang đi trên lòng đường ở giao lộ với Via San Jose khoảng 5 giờ sáng.

Nạn nhân nữ, danh tính chưa được tiết lộ, đã được đưa vào Bệnh viện Cộng đồng Riverside, nơi cô sau đó chết vì vết thương. Người lái xe không bị thương và đang hợp tác với cảnh sát. Bất kỳ ai có thông tin về vụ tông xe này nên gọi cho Thám tử Riverside R. McHugh theo số 951-826-8720 hoặc liên hệ qua email tại rmchugh@riversideca.gov.

---- Chuyện xảy ra ở Nebraska, được báo Lincoln Journal Star kể lại. Một chiếc xe hơi trượt đường băng ở Yankee Hill hôm Thứ Tư, lao xuống hồ nước gần Executive Woods Drive. Trung sĩ cảnh sát Tu Tran cởi trang phục cồng kềnh, phóng xuống hồ nước, mở được cửa xe hơi, cứu được phụ nữ lái xe đang tuyệt vọng.

Tu Tran có 14 năm làm cảnh sát ở Ty Lincoln Police Department, lúc đó nghe gọi báo động cứu hộ từ sóng radio của cảnh sát. Lúc đó, Tran cách hiện trường 2 dặm, nhưng nhận ra mình là người phản ứng gần nhất với hiện trường, nên phóng xe tới hồ nước, và thấy chiếc xe Hyundai Elantra của nạn nhân trượt khỏi đường và lao xuống dòng nước đang chìm dần, nửa trước xe đã chìm và người lái xe, một phụ nữ 27 tuổi, đã không thoát nổi.

Vì vậy, Trần, một người gốc Việt định cư tại Lincoln cùng gia đình khi mới 5 tuổi, đã kích hoạt còi báo động khẩn cấp trên xe tuần và bất chấp điều kiện băng giá lao thẳng đến hiện trường vụ tai nạn. Lúc đó nhiệt độ là 23 độ F (= âm 5 độ C). Nhưng với gió lạnh, cảm giác giá lạnh như 4 độ F (= âm 15 độ C). Tran cởi bỏ thắt lưng công vụ và áo khoác Kevlar, rồi lội xuống làn nước lạnh giá, chỉ mang theo một con dao bỏ túi trong trường hợp cần cạy cửa kính ô tô.

Tran đến chiếc xe 4 cửa và thử nắm cửa sau, không ngờ rằng nó không khóa: “Và nó mở ra. Thật ngạc nhiên, nó đã mở ra.” Tranh không thể nhìn thấy người lái xe, người đã bơi vào ghế sau, khi xe của cô bắt đầu chìm xuống dưới mặt nước đục ngầu. Vì vậy, Tran bỏ con dao của mình và ném cả hai tay vào trong xe, điều hướng hàng ghế sau bằng giác quan duy nhất có thể.

Tran nói: “Tôi cảm thấy rờ trúng chân cô ta. Vì vậy, tôi chỉ giật mạnh.” Người phụ nữ với lấy viên trung sĩ cảnh sát khi anh kéo cô ra khỏi xe. Tran, người cho biết mình không phải là một tay bơi giỏi, đã kéo thành công người phụ nữ lên bờ. Chiếc xe đã biến mất dưới mặt nước ngay sau khi Tran kéo cô ra ngoài. May mắn, cô nói cô là người duy nhất trên xe.

Tran nhớ lại, một người đàn ông đứng gần bờ đã giúp kéo Trần lên khỏi mặt nước. Một người khác đã đưa cho anh ta một chiếc áo len - chiếc áo mà anh ta hy vọng sẽ trả lại. Xe cứu thương chở cô kia nhập viện. Cảnh sát trưởng Teresa Ewins đã ca ngợi sự nhanh nhẹn của của Tran tại một cuộc họp báo vào sáng thứ Năm.

Đối với Tran, chuyện hôm thứ Tư đánh dấu lần giải cứu người dưới nước thứ hai của anh trong vòng chưa đầy sáu tháng sau một tình huống tương tự vào tháng 9/2022, khi Tran và hai người ngoài cuộc cứu một người lái xe khỏi chết đuối sau khi chiếc xe bán tải của anh kia chậch khỏi đường và đâm xuống cái ao ở phía đông nam Lincoln. Lúc đó là 3 người cứu. Bây giờ chỉ 1 mình Tran. Tran khiêm tốn nói, ai cũng có công cả, từ người quanh bờ điện thoại về 911, rồi người báo động trên radio cảnh sát để anh biết, và cả những người kéo anh lên mặt nước. Tran nói: “Tôi chỉ làm những gì tôi cho là đúng.”

---- TIN VN. Xuất khẩu tôm đạt 141 triệu USD trong tháng đầu năm, giảm 55%. Theo VietQ. Tháng 1/2023, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 141 triệu USD, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2022. Tháng 1 năm nay trùng với kỳ nghỉ Tết, nhu cầu thị trường sụt giảm, tôm nguyên liệu khan hiếm nên xuất khẩu tôm vẫn duy trì xu hướng giảm của cuối năm 2022.

---- TIN VN. Cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ ven sông Sài Gòn thiêu rụi khoảng 10 ca nô. Theo Báo Giao Thông. Bãi chứa ca nô và tàu thuyền ở ven sông Sài Gòn bất ngờ phát hỏa dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Chiều 26/2, lực lượng chức năng TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa khống chế thành công đám cháy lớn xảy ra tại bãi chứa ca nô, tàu thuyền ven sông Sài Gòn thuộc địa phận phường Hiệp Bình Phước. Không thiệt hại nào về người, nhưng đã thiêu rụi khoảng 10 chiếc ca nô. Lý do chưa rõ, đang được điều tra.

---- TIN VN. Không khí ở Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng, giết gần 5.800 người/năm. Theo VTV. Hà Nội là một trong những thành phố ô nhiễm không khí nặng nhất thế giới. 3,5 triệu người dân thủ đô bị ảnh hưởng bởi mức bụi gấp 5 lần tiêu chuẩn của WHO. Theo Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội, số người thiệt mạng do các nguyên nhân bắt đầu từ bụi mịn của Hà Nội gần 5.800 người mỗi năm, chiếm 32% của miền Bắc. Vậy không khí Hà Nội ô nhiễm do đâu? Qua quá trình thực đo, mới đây, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, khoảng 1/3 lượng bụi PM2.5 có trong không khí đến từ các nguồn tại chỗ ở Hà Nội, trong đó phát thải từ giao thông là nguyên nhân hàng đầu. Nhưng lượng bụi mịn do giao thông chỉ chiếm 1/3 số bụi mịn ở Hà Nội. 2/3 lượng bụi mịn có nguồn gốc từ các hoạt động công nghiệp, bao gồm các nhà máy điện và công nghiệp lớn cũng như các làng nghề.

---- TIN VN. 75% lao động bị mất việc, giảm giờ làm thuộc doanh nghiệp FDI. Trong 2 tháng, có 26 cuộc đình công. Theo VnEconomy. Thống kê của tổ chức công đoàn, tính đến hết tháng 1/2023 đã có khoảng 1.300 doanh nghiệp (tại 50 tỉnh, thành phố) bị cắt, giảm đơn hàng, phải giảm giờ làm của 546.835 người lao động. Số lao động bị ảnh hưởng phần lớn ở các doanh nghiệp FDI, chiếm 75%. Về tình hình tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể trong phạm vi cả nước trước, trong và sau Tết năm 2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá có giảm so với Tết năm 2022. Trong dịp Tết Nguyên đán 2023 (tính trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023) cả nước xảy ra 26 cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể tại 6 tỉnh, thành phố, giảm 25 cuộc so với dịp Tết năm 2022 (xảy ra 51 cuộc).

---- HỎI 1: Có tới 21 tỷ đô la thẻ quà tặng không sử dụng hoặc bị mất?

ĐÁP 1: Đúng thế. Vẫn còn giữ một số thẻ quà tặng (gift cards) chưa xài mà bạn có từ mùa Giáng sinh? Theo một cuộc khảo sát mới với hơn 1.200 người Mỹ, gần 2/3 người Mỹ có ít nhất một thẻ quà tặng chưa sử dụng. Cuộc khảo sát, từ công ty cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính trực tuyến Credit Summit, cho thấy ít nhất 1/2 số người được khảo sát thừa nhận đã làm mất thẻ quà tặng trước khi họ sử dụng.

Phần lớn những người trả lời khảo sát cho biết thẻ quà tặng chưa được đổi của họ có giá trị từ 200 đô la trở xuống. Công ty Credit Summit báo cáo có tới 21 tỷ đô la thẻ quà tặng không sử dụng hoặc bị mất. Thẻ quà tặng không hết hạn cho đến ít nhất năm năm kể từ ngày được kích hoạt (activated), theo luật liên bang.

Chi tiết:

https://www.wistv.com/2023/02/23/americans-have-21-billion-unspent-gift-cards-survey-says/

---- HỎI 2: Có phải 62% dân Mỹ muốn giảm cân 10 kilograms trong năm nay nhưng đa số nói sẽ không đạt nổi?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc thăm dò ý kiến của 2.000 người Mỹ từng cố gắng giảm cân tại bất kỳ thời điểm nào trong đời đã cho thấy 95% đã cố gắng giảm cân trong vòng 5 năm qua. Tuy nhiên, 44 phần trăm đã phải vật lộn rất nhiều trong nửa thập niên qua, đến nỗi cuối cùng họ đã tăng cân thêm 21 pounds (9,5 kilograms) trở lên.

Trong năm tới, 62% cho biết họ đang có kế hoạch giảm trung bình 22 pounds (~10 kilograms) để đạt được mục tiêu vào năm 2023. Tuy nhiên, hơn một nửa (58%) nhận ra rằng mục tiêu giảm cân của họ là rất tham vọng. Mặc dù 72% nói rằng giảm cân trong năm nay là ưu tiên hàng đầu của họ, nhưng gần như nhiều người (71%) tin rằng có rất nhiều thách thức khiến họ khó giảm cân.

Chi tiết:

https://studyfinds.org/americans-weight-loss-goals/

.