- Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đề nghị Zelensky nên bắt đầu xem xét hòa đàm với Nga. - Tính sổ 1 năm. Gần 200.000 lính Nga đã chết hoặc bị thương, gần 1/2 tổng số xe tăng bị hủy, 1/2 lãnh thổ chiếm đầu cuộc chiến bị Ukraine tái chiếm. Ukraine thiệt hại: 100.000 người chết, bị thương; hạ tầng bị bắn sụp đổ, kinh tế mất 140 tỷ USD, phần nhiều trí thức và nghệ sĩ thương vong. Báo chí Nga: 700.00

Cậu học sinh đấm, đá cô giáo xối xả. FOX 35 Orlando đưa tin, một nam sinh trung học ở Florida đã bị bắt và bị truy tố sau khi cậu tấn công dã man một giáo viên đã lấy đi chiếc Nintendo Switch của cậu trong giờ học.

- Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đề nghị Zelensky nên bắt đầu xem xét hòa đàm với Nga.

- Tính sổ 1 năm. Gần 200.000 lính Nga đã chết hoặc bị thương, gần 1/2 tổng số xe tăng bị hủy, 1/2 lãnh thổ chiếm đầu cuộc chiến bị Ukraine tái chiếm. Ukraine thiệt hại: 100.000 người chết, bị thương; hạ tầng bị bắn sụp đổ, kinh tế mất 140 tỷ USD, phần nhiều trí thức và nghệ sĩ thương vong. Báo chí Nga: 700.000 người trong giới thượng lưu đã vượt biên để trốn lính. Ukraine: Nga gánh chịu 40.000 lính thương vong mỗi tháng.

- Medvedev: vũ khí Nga sản xuất ưu thế, bất kể 50 quốc gia rủ nhau xóa sổ Nga.

- Anh: Nga cạn kiệt kho máy bay không người lái (UAV) quân sự, 10 ngày nay không thấy phóng UAV nữa.

- Ukraine: Nga cưỡng bức nhập ngũ tăng tốc ở Cộng hòa Chechnya.

- Zelensky: Anh đồng ý giao Ukraine hỏa tiễn tầm xa

- Ba Lan sẽ sớm giao 60 xe tăng PT-91 Twardy cho Ukraine.

- Nhiều đài TV đòi Chủ tịch Hạ viện cho xem nhiều ngàn giờ quay video cuộc bạo loạn 6/1/2021.

- Mike Pence: Putin sẽ không ngừng ở Ukraine.

- Joe Biden: không cần giao Ukraine F-16

- Mỹ: duy trì liên lạc với Nga, TQ là "tuyệt đối quan trọng".

- Zelensky: có kế hoạch gặp Tập Cận Bình

- Nga: đánh giá cao nỗ lực TQ giúp hòa đàm Ukraine-Nga

- Mỹ kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ thúc đẩy "hòa bình công bằng và lâu dài" ở Ukraine.

- Mike Pence: Trump không phải là tiêu chuẩn tốt nhất cho Đảng Cộng hòa vào năm 2024.

- Đệ nhất phu nhân Jill Biden: ông Joe Biden sẽ tái tranh cử

- Tổng thống Joe Biden: sẽ tái tranh cử

- Các nhà hoạt động Mỹ gốc Nhật giúp cuộc đấu tranh đòi chính phủ Mỹ bồi thường cho người Da đen

- North Carolina: bắt 1 cậu vị thành niên mang khẩu khẩu AR-15 tới trận đấu bóng rổ

- Cineworld, công ty chủ của chuỗi rạp hát Regal Cinemas: cảnh báo cổ đông sẽ mất tiền.

- Garden Grove: chọn Lisa L. Kim (hiện là Phó Giám đốc Thành phố kiêm Giám đốc Phát triển Kinh tế và Cộng đồng) làm giám đốc thành phố

- Quận Cam: bắt 1 nhân viên học khu Santa Ana vì lạm dụng tình dục trẻ em.

- TIN VN. Cảnh tượng tiêu điều chưa từng thấy ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

- TIN VN. Công an ra độc chiêu: bắt cả người tố và người bị tố, tương lai Internet sẽ hết ồn ào.

- TIN VN. Vì sao gạo Việt phải ‘thay tên đổi họ’ khi xuất ra nước ngoài?

- TIN VN. Người Việt tăng tốc xuất ngoại du lịch. Theo Báo Thanh Niên.

- HỎI 1: Nam Hàn trên đà phá sản vì tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đàn ông lao động nặng, có khả năng sinh sản cao hơn? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-25/2/2023) ---- Bạn có thể sắp được xem nhiều ngàn giờ quay video cuộc bạo loạn 6/1/2021, nhờ một yêu cầu từ các đài TV. Hiện nay Tucker Carlson của Fox News là nhân vật truyền thông duy nhất được Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho phép xem hàng nghìn giờ đoạn phim ngày 6/1. Bây giờ, các nhóm truyền thông khác đang yêu cầu được xem như thế trong một thư gửi lãnh đạo quốc hội hôm thứ Sáu, theo CBS News.

Thư do luật sư Charles Tobin viết: "Nếu không có quyền truy cập đầy đủ của công chúng vào hồ sơ lịch sử hoàn chỉnh, có lo ngại rằng một tường thuật [ám chỉ của Fox News] dựa trên ý thức hệ về một sự kiện vốn đã gây chia rẽ sẽ ăn sâu vào ý thức của công chúng, với những rủi ro gây bất ổn cho tính hợp pháp của Quốc hội, Cảnh sát Thủ đô và các cuộc điều tra liên bang khác nhau và việc truy tố tội ác 6/1. Giờ đây, các video CCTV (giám sát) đã trao cho một thành viên của truyền thông — một người (ám chỉ Carlson) có chương trình được mạng riêng của họ phân loại là chương trình quan điểm — chúng cũng phải được phát hành cho phần còn lại của truyền thông."

Lá thư đại diện cho CBS, Axios, CNN, Politico, ABC, Scripps, Advance, Gannett, ProPublica và Los Angeles Times. Một người MAGA ngoài ngành truyền thông cũng muốn xem nhiều ngàn giờ video đó: Mike Lindell (Giám đốc hãng gối MyPillow) nói ông muốn xem các video đó, và dự định kiện McCarthy nếu không được xem.

---- Hôm nay là ngày 25/2/2023. Vừa tròn một năm một ngày của một dấu mốc lịch sử: ngày 24/2/2022, quân Nga từ nhiều hướng đã tràn vào Ukraine. Quân số xâm lược ban đầu của Putin là khoảng 160.000 lính. Gần 200.000 lính Nga đã chết hoặc bị thương, theo ước tính mới nhất của Mỹ và châu Âu. Nga đã mất gần 1/2 tổng số xe tăng, bị phá hủy hoặc bị tịch thu trên chiến trường. Hơn 1/2 lãnh thổ mà Nga đã chinh phục trong những ngày đầu của cuộc chiến - 2.000 dặm vuông - Ukraine hiện đã chiếm lại. Nhưng Ukraine cũng phải trả giá đắt.

Phương Tây ước tính rằng Ukraine đã phải chịu tới 100.000 người chết, bị thương hoặc mất tích trong chiến tranh. Sau trận đấu cuối cùng đầy kịch tính và mang tính biểu tượng vào tháng 5, Ukraine đã mất thành phố cảng Mariupol, một trung tâm công nghiệp lớn trên bờ Biển Azov. Việc chiếm giữ Mariupol này và sự sụp đổ của lãnh thổ xung quanh đã giúp Nga có được một “cây cầu trên đất liền” có giá trị tới bán đảo Crimea của Ukraine mà Nga đã sáp nhập bất hợp pháp hồi năm 2014.

Cho đến nay, cuộc chiến đã tàn phá nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Đại học Kyiv School of Economics ước tính thiệt hại Ukraine hiện tại là gần 140 tỷ USD, con số này chắc chắn sẽ tăng lên khi cuộc chiến tiếp diễn. Chi phí con người của cuộc chiến thậm chí còn cao hơn. Những gì tốt nhất trong xã hội Ukraine đang bị hy sinh để đất nước sống còn. Các nghệ sĩ, nhà văn, vũ công ba lê, kỹ sư và doanh nhân từ khắp đất nước đã bị đưa vào trận chiến, đã chết và mất tích.

Báo chí Nga ước tính rằng có tới 700.000 người, phần lớn là tầng lớp thượng lưu và giàu có, đã trốn nhập ngũ bằng cách chạy khỏi nước Nga. Puitn phải chọn tù hình sự nhập ngũ, để đưa vào chiến trường Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Ben Wallace, nói với BBC vào ngày 15/2/2023, "Chúng tôi hiện ước tính 97% quân đội Nga, trên toàn bộ quân đội Nga, đang ở Ukraine."

Một nhà ngoại giao phương Tây, được biết về các cuộc họp bí mật của bộ tổng tham mưu Ukraine, đã nói với Yahoo News rằng Ukraine tin rằng Nga đang gánh chịu tới "40.000 thương vong mỗi tháng" - một con số đáng kinh ngạc, nhưng không thể xác minh độc lập. Phía Ukraine cũng thiệt hại nặng nề. Đại hội đồng LHQ đã ra nghị quyết với 141 nước (có Cam Bốt, Myanmar) kêu gọi Nga rút quân ra khỏi Ukraine, chỉ có 7 phiếu chống (có Nga, Belarus) nhưng 32 nước (có TQ, Việt Nam) bỏ phiếu trắng.

---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói hôm thứ Bảy rằng Nga có khả năng bảo vệ cho Nga và các đồng minh trước những rủi ro dù là nhỏ nhất đối với an ninh và chủ quyền của họ. Medvedev ca ngợi ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, rằng Moscow không cần bất kỳ sự trợ giúp nào để đẩy lùi sự xâm lược: "Tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga có thể sản xuất mọi thứ cần thiết để đẩy lùi và ngăn chặn bất kỳ hành động gây hấn nào. Công nghiệp quốc phòng của Nga đang hoạt động theo cách mà không một nguồn cung cấp vũ khí quy mô lớn nào của phương Tây cho kẻ thù của chúng ta có thể mang lại lợi thế trên đường đối đầu."

Medvedev nói Nga tin rằng ít nhất 50 quốc gia đang cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung là xóa sổ Nga "khỏi mặt đất. Có tới 50 quốc gia tự đặt mục tiêu 'siết cổ' nước Nga. Điều đó sẽ không hiệu quả. Chúng tôi mạnh hơn, và giờ đây điều này cũng là điều hiển nhiên. Họ đang sử dụng cuộc chiến Ukraine để tiếp tục chương trình nghị sự của họ. Một lần nữa, Nga phải đối mặt với gần như toàn bộ đế chế gồm nhiều kẻ thù khác nhau: tân phát xít Ukraine và châu Âu, Hoa Kỳ, những người Anglo-Saxon khác và các chư hầu của họ," Medvedev nói. Theo ông, ảo tưởng về phương Tây "dân chủ" cuối cùng đã bị xua tan trong năm qua.

---- Bộ Quốc phòng Anh trong báo cáo mới nhất cho biết Nga có khả năng đã cạn kiệt kho máy bay không người lái quân sự do Iran sản xuất. Vì các máy bay không người lái (UAV) đã không được sử dụng bắn phá trong khoảng 10 ngày nay, cho thấy Nga đang tìm cách tiếp tế vũ khí. Theo bản tin, trước đó, ít nhất 24 UAV của Iran đã bị quân Ukraine bắn hạ trong khoảng thời gian từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2/2023: "Mặc dù các loại vũ khí này không có thành tích tốt trong việc tiêu diệt các mục tiêu đã định, nhưng Nga có thể coi chúng là mồi nhử hữu ích có thể đánh lạc hướng phòng không của Ukraine ra khỏi các hỏa tiễn hành trình hiệu quả hơn của Nga."

---- Ukraine hôm thứ Bảy cho biết cưỡng bức nhập ngũ ở Cộng hòa Chechnya trong Liên bang Nga vẫn đang tiến hành, mặc dù Điện Kremlin trước đó nhấn mạnh rằng không có gì mới nào về đợt vận động nhập ngũ thứ 2 có thể xảy ra. Theo báo cáo của Quân Lực Ukraine, quân đội Nga đã tiến hành tổng cộng 27 cuộc không kích vào ngày hôm Thứ Sáu, rằng cơ sở hạ tầng dân sự vẫn là mục tiêu chính của các cuộc tấn công của Nga: "Mức độ đe dọa tấn công bằng tên lửa của kẻ thù vẫn ở mức cao trên toàn lãnh thổ Ukraine."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc họp báo ngày 24/2 rằng Anh đã đồng ý cung cấp hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine, nhưng các vũ khí này sẽ được sử dụng trong phòng thủ - để bảo vệ các trung tâm dân cư của Ukraine. Zelenskyy nói: “Chúng tôi cần giải thích rằng vũ khí tầm xa là để bảo vệ dân thường. Nó là một loại (hỏa tiễn khác với ATACMS), nhưng nó là một vũ khí tầm xa." Zelensky nhấn mạnh một lần nữa rằng Ukraine sẽ không sử dụng nó cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

---- Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 24/2 cho biết Ba Lan sẽ sớm giao 60 xe tăng PT-91 Twardy cho Ukraine. Họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev, ông Morawiecki cho biết các xe tăng sẽ được chuyển đến Ukraine “trong vài ngày tới.” PT-91 Twardy là xe tăng Ba Lan thiết kế trên cơ sở xe tăng T-72M1.

Trước đó vào ngày 24/2, Morawiecki cho biết Ba Lan đã chuyển giao 4 xe tăng chiến đấu Leopard 2 đầu tiên do Đức sản xuất cho Ukraine và sẽ tiếp tục có thêm nhiều xe tăng nữa. Theo hãng tin Bloomberg, Ba Lan dự định chuyển giao 14 xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraine.

---- Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không hạn chế các mục tiêu quân sự riêng ở Ukraine: "Chúng ta cần hiểu mối đe dọa thực sự lâu dài của sự xâm lược mới của Nga ở châu Âu. Tôi muốn nói rằng bất cứ ai nghĩ rằng Vladimir Putin sẽ dừng lại ở Ukraine là sai lầm.”

Pence nói với NBC News để đáp lại những bình luận của Thống đốc Florida Ron DeSantis, người hồi đầu tuần này đã chỉ trích chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Ukraine. Thống đốc nói với Fox News rằng Nga không gây ra mối đe dọa nào đối với các quốc gia khác, bao gồm cả Hoa Kỳ, vì Nga đã "thực sự bị tổn thương".

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu đã bác bỏ việc chuyển giao phi cơ chiến đấu của Mỹ cho Ukraine "vào lúc này", nói với NBC News rằng "không có cơ sở nào để cung cấp F-16 cho Ukraine. Hãy nhìn xem, chúng ta đang gửi cho Zelensky những thứ mà quân đội dày dạn kinh nghiệm của chúng ta nghĩ rằng họ cần lúc này. Họ cần xe tăng, họ cần pháo binh, họ cần hệ thống phòng không, bao gồm cả một đại pháp HIMARS khác. Có những thứ họ cần bây giờ mà chúng ta đã gửi trước để họ sắp xếp vào vị trí có thể tiến quân vào mùa xuân này và mùa hè này cho đến mùa thu.” Đầu ngày hôm Thứ Sáu, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga khi cuộc chiến ở Ukraine bước sang năm thứ hai.

---- Pentagon nói hôm thứ Sáu rằng việc duy trì các kênh liên lạc với cả Moscow và Bắc Kinh là "tuyệt đối quan trọng". Thư ký báo chí Pat Ryder nói với các phóng viên rằng "việc giữ cho các kênh liên lạc này luôn mở để giảm khả năng tính toán sai lầm là trách nhiệm quan trọng đối với tất cả các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có kho vũ khí quân sự khổng lồ". Ông nói tiếp rằng Washington sẽ tiếp tục "giữ mối dây liên lạc để tránh ngộ nhận tương lai."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm thứ Sáu rằng ông có kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. "Theo những gì chúng tôi biết, Trung Quốc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ. Điều này có nghĩa là Trung Quốc nên cố gắng hết sức để đảm bảo Liên bang Nga rút quân khỏi đất nước của chúng tôi", Zelensky nói trong một cuộc họp báo ở Kiev trong khi nhấn mạnh một lần nữa tầm quan trọng của Trung Quốc và Ukraine ngồi họp. Trước đó, ông Zelensky cũng đánh giá tích cực về việc Trung Quốc bắt đầu lên tiếng và quan ngại về tình hình Ukraine.

---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên bắt đầu xem xét hòa đàm với Nga, theo báo Wall Street Journal hôm thứ Sáu, dẫn các nguồn tin giấu tên về cuộc trao đổi giữa 3 nhà lãnh đạo ở Paris vào đầu tháng 2/2023. Theo tin này, Pháp, Đức và Anh có thể đề nghị với Ukraine một thỏa thuận an ninh sẽ mang lại cho Kiev các thiết bị quân sự tiên tiến hơn từ NATO để thuyết phục nước này ngồi vào bàn đàm phán với Nga.

Một quan chức Pháp giấu tên nói với tờ báo rằng các đối tác Tây Âu tin rằng tổn thất cho Ukraine "đến một lúc nào đó sẽ trở nên không thể chịu đựng nổi" và Ukraine sẽ không thể chiếm lại Crimea. Một thỏa thuận tiềm năng giữa NATO và Ukraine sẽ không liên quan đến việc gửi quân đội của NATO tới Ukraine hoặc bảo vệ Ukraine theo Điều 5 về an ninh tập thể của NATO. (ghi chú: có vẻ như Kiev sẽ không lấy lại nổi Crimea, nhưng không chắc gì Putin sẽ trả 2 tỉnh Donetsk và Luhansk về cho Ukraine?)

---- Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu nói rằng Moscow đánh giá cao những nỗ lực của Trung Quốc trong việc đóng góp vào việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine bằng các biện pháp hòa bình, đồng thời khẳng định sẵn sàng đàm phán với những điều kiện nhất định. Bộ nói rằng họ chia sẻ quan điểm của TQ, rằng Nga tuân thủ luật pháp quốc tế và coi bất kỳ biện pháp hạn chế nào không được Hội đồng Bảo an LHQ cho phép là "bất hợp pháp" giống như Bắc Kinh.

Cậu học sinh xô té cô giáo, đạp, đấm xối xả.

Nhân viên trường vào can, bắt giữ cậu nhóc, giao cảnh sát.

TIN VN. Cảnh tượng tiêu điều chưa từng thấy ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

TIN VN. Công an ra độc chiêu: bắt cả người tố và người bị tố, tương lai Internet sẽ hết ồn ào.

TIN VN. Vì sao gạo Việt phải ‘thay tên đổi họ’ khi xuất ra nước ngoài?

- TIN VN. Người Việt tăng tốc xuất ngoại du lịch .

HỎI 1:

HỎI 2:

"Nga sẵn sàng đạt được các mục tiêu hoạt động quân sự đặc biệt thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao", tuyên bố viết, tiếp tục lưu ý rằng nó sẽ yêu cầu phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev, đưa Ukraine trở lại tình trạng trung lập không liên kết và "công nhận các thực tế lãnh thổ mới." (ghi chú: thực tế lãnh thổ mới => nghĩa là, Ukraine phải chịu mất 4 tỉnh và báo đảo Crimea.)----hôm thứ Sáu kêu gọi các thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ thúc đẩy "hòa bình công bằng và lâu dài" ở Ukraine. Blinken nói rằng để hòa bình bền vững, cần phải đảm bảo rằng "Nga không thể chỉ nghỉ ngơi, tái vũ trang và khởi động lại một cuộc tấn công mới trong vài tháng hoặc vài năm", nhấn mạnh rằng Moscow không được giữ các vùng lãnh thổ đã chiếm giữ.Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình ngoại giao thực chất, nhưng cảnh báo rằng các nước "không nên bị lừa" bởi bất kỳ lời kêu gọi ngừng bắn nào vì Nga sẽ lợi dụng họ để tổ chức lại. Ông chia sẻ quan điểm rằng không thành viên nào nên tạo ra sự tương đương sai lầm giữa Moscow và Kiev, kết luận: "Nếu Nga ngừng chiến đấu và rời khỏi Ukraine, chiến tranh sẽ kết thúc. Nếu Ukraine dừng lại, Ukraine sẽ kết thúc."----ỏng vấn của NBC rằng ông không tin Trump sẽ là người mang tiêu chuẩn tốt nhất cho Đảng Cộng hòa vào năm 2024. Báo Axios hôm thứ Sáu viết: "Pence, người đã rời xa Trump kể từ cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1, vẫn đang cân nhắc một nỗ lực hiếm hoi chống lại một người bạn cũ đang tranh cử - một cuộc đối đầu có thể trở nên tồi tệ nếu phe bảo thủ ở Indiana đối đầu với cựu tổng thống khoa trương."Pence nói với Ali Vitali của NBC News khi được hỏi khi nào ông sẽ quyết định có nên khởi động một cuộc tranh cử tổng thống hay không: "Tôi nghĩ rằng vào mùa xuân, gia đình chúng tôi hy vọng sẽ có ý thức rất rõ ràng về ứng cử hay không. Tôi nghĩ rằng thời gian đòi hỏi sự lãnh đạo khác. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có những lựa chọn tốt hơn so với người bạn tranh cử cũ của tôi. Người Mỹ muốn thấy chúng ta và nền chính trị của chúng ta trở lại với sự văn minh và lịch sự. sự tôn trọng mà người Mỹ thể hiện với nhau hàng ngày." (ám chỉ, Trump chỉ có chửi mắng ồn ào.)Pence không phải là người duy nhất cân nhắc tranh cử tổng thống. Cựu Đại sứ LHQ Nikki Haley đã khởi động một chiến dịch, với Thượng nghị sĩ South Carolina Tim Scott dự kiến sẽ theo sau. Thống đốc Florida Ron DeSantis cũng đã ám chỉ rất nhiều về tham vọng tranh cử.----iden đã đưa ra một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất rằng Tổng thống Joe Biden sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, khi nói với hãng tin AP hôm thứ Sáu rằng “gần như” không còn gì để làm ngoài việc xác định thời gian và địa điểm để tuyên bố tái tranh cử. Mặc dù Biden từ lâu đã nói rằng ông có ý định tái tranh cử, nhưng ông vẫn chưa chính thức công bố và ông đang đối phó với những câu hỏi rằng ông có quá già để tiếp tục làm tổng thống hay không. Biden sẽ 86 tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai.Bà Jill Biden trả lời AP khi ghé thăm Nairobi, điểm dừng chân thứ hai và cũng là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 5 ngày của bà tới Châu Phi: “Ông Biden phải nói bao nhiêu lần để bạn tin điều đó?” Dự kiến một thông báo có thể sẽ được đưa ra vào tháng 4/2023, cũng là khoảng thời gian Tổng thống Barack Obama chính thức khởi động chiến dịch tái tranh cử của mình. Bà Jill Biden từ lâu được mô tả là nhân vật ảnh hưởng đối với Biden khi Biden lên kế hoạch cho tương lai của mình.----n hôm thứ Sáu đã nhắc lại ý định tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với người dẫn chương trình ABC News David Muir, và trong khi ông nói rằng việc mọi người đặt câu hỏi về tuổi của ông là "hợp pháp." Trong khi Biden một lần nữa nói rằng Biden có ý định tái tranh cử, Biden cũng ám chỉ rằng thông báo chính thức có thể phải chờ tới thời điểm ông thấy thích nghi.----ột nam sinh trung học ở Florida đã bị bắt và bị truy tố sau khi cậu tấn công dã man một giáo viên đã lấy đi chiếc Nintendo Switch của cậu trong giờ học. Nam sinh 17 tuổi, được cho là cao 6'6 và nặng 270 pound, có thể được nhìn thấy trên video an ninh chạy về phía cô giáo và xô cô té xuống, dường như khiến cô giáo bất tỉnh. Khi cô giáo nằm úp mặt xuống sàn, cậu nhóc liên tục đá và đấm vào người cô, sau đó đấm vào sau đầu cô trong khi cô nằm bất động. Các học sinh khác và nhân viên cố gắng can thiệp và kiềm chế cậu này, nhưng y cứ tiếp tục tấn công cô giáo.Khi cảnh sát đến trường trung học Matanzas, họ thấy cô giáo nằm trên mặt đất đầy máu. Sau khi cảnh sát bắt học sinh hung dữ này và khi họ đi ngang qua cô giáo vẫn nằm trên mặt đất, cậu nhóc đã nhổ nước bọt vào cô và nói rằng y sẽ quay lại để giết cô. Cậu nhóc bị đưa vào nơi giam thiếu niên hình sự, và bị truy tố tội hành hung nghiêm trọng.----hật ở độ tuổi 70s và 80s đang đấu tranh đòi bồi thường cho người Da đen khi ngày càng có nhiều thành phố của Hoa Kỳ thực hiện việc chuộc tội cho chế độ nô lệ và phân biệt đối xử. Họ nói rằng họ biết điều đó có thể đạt được vì vào năm 1988, người Mỹ gốc Nhật đã được bồi thường cho việc chính phủ Mỹ giam cha mẹ và ông bà của họ trong Thế chiến thứ hai. Các nhà hoạt động này đã được định hình bởi các phong trào dân quyền và niềm tự hào sắc tộc của những năm 1960s và nói rằng các nhà lập pháp Da đen là chìa khóa để buộc chính phủ Hoa Kỳ bồi thường vì quá khứ nuôi nô lệ và kỳ thị.----vị thành niên đã bị bắt tại một trận đấu bóng rổ của trường trung học sau khi người ta thấy cậu này mang theo một khẩu AR-15. Lúc đó là khoảng 8:40 tối khi cảnh sát ở Raleigh, North Carolina, cho biết họ đã đáp ứng cuộc gọi của một người có súng tại trường trung học Millbrook khi một trận đấu bóng rổ đang diễn ra.Nam nghi phạm vị thành niên đã được định vị cùng với khẩu AR-15 mà cậu sở hữu và ngay lập tức đã bị bắt giam. Cảnh sát nói nghi phạm vị thành niên không phải là học sinh tại trường trung học Millbrook. Không rõ cậu có mối liên hệ gì với trường học hoặc tại sao cậu lại mang theo khẩu AR-15.----cơ sở kinh doanh. Bây giờ là rạp hát. Cineworld, công ty chủ đã phá sản của hệ thống rạp hát Regal Cinemas, nói hôm thứ Sáu rằng các cổ đông có thể mất tất cả tiền của họ bất kể kế hoạch phục hồi nào cho công ty. Cineworld cho biết: Cổ phiếu của công ty đã giảm gần 98% trong hai năm qua. Gần 40 rạp chiếu phim Regal trên khắp Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vĩnh viễn trong năm nay.----(hiện là Phó Giám đốc Thành phố kiêm Giám đốc Phát triển Kinh tế và Cộng đồng) làm giám đốc thành phố tiếp theo của Garden Grove. Vị trí mới của Kim có hiệu lực trong khi chờ Hội đồng Thành phố Garden Grove chấp thuận tuyển dụng, dự kiến sẽ được xem xét tại cuộc họp thường kỳ vào Thứ Ba 28/2.Cô Lisa Kim sinh ra ở Hồng Kông và lớn lên ở London, Anh. Cô Kim gia nhập Thành phố Garden Grove từ năm 2016 với tư cách là Giám đốc Phát triển Kinh tế và Cộng đồng, sau hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển với các thành phố Pomona, West Covina và Orange. Từ năm 2019, Lisa Kim đã thực hiện hai vai trò là Phó Giám đốc Thành phố (Assistant City Manager) đồng thời giám sát một trong những bộ phận quan trọng nhất của Thành phố bao gồm Office of Economic Development, Planning Services, and the Building and Safety Division (Văn phòng Phát triển Kinh tế, Quy hoạch, Xây dựng và An toàn).Cô Lisa Kim có bằng Thạc sĩ Hành chính công và Cử nhân về Quy hoạch vùng và đô thị. Kim thay thế giám đốc thành phố sắp mãn nhiệm Scott Stiles. Cô đã kết hôn và có hai con.----ân viên học khu tại Quận Cam, đã bị bắt Cảnh sát Santa Ana hôm thứ Sáu vì cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Escobar là nhân viên về an toàn cho Học khu Thống nhất Santa Ana tại trường trung học Saddleback. Cảnh sát được báo cáo từ một nạn nhân nữ trưởng thành cho biết Escobar đã lạm dụng tình dục cô khi cô mới 4 tuổi, lúc đó Escobar 20 tuổi.Trong khi điều tra, cảnh sát biết thêm một nữ nạn nhân thứ hai nói rằng cô bị Escobar lạm dụng tình dục khi còn là một thiếu niên. Escobar trước đây là điều phối viên chương trình sau giờ học cho Sở Công viên và Giải trí Thành phố Santa Ana từ tháng 7/1996 đến tháng 9/2011. Escobar đã bị bắt tại trường trung học Saddleback và bị truy tố nhiều tội lạm dụng tình dục trẻ em. Bất kỳ ai có thông tin xin liên hệ với Thám tử J. Garcia theo số 714-245-8732 hoặc gửi email tới jgarcia@santa-ana.org.----Theo VietnamNet. Bệnh viện hạng đặc biệt chỉ còn 2 máy CT, nhiều thiết bị y tế hư hỏng không được sửa chữa, người bệnh phải sang viện khác chụp chiếu, y bác sĩ làm việc đến rạng sáng. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay bệnh viện thường xuyên trong trạng thái thiếu trang thiết bị y tế, thiết bị hư hỏng không sửa chữa được. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Nguyên nhân là các thiết bị kỹ thuật cao không đủ 3 báo giá để phục vụ công tác đấu thầu, sửa chữa.----Theo VOV-TPHCM. Vì sao nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và Tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân bị bắt? Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân từng là khách mời xuất hiện trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Đại Nam). Liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng, tối 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM) để điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Bà Hằng đang bị truy tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cũng trong tối 24/2, Công an TP.HCM cũng bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni (47 tuổi, phóng viên 1 tờ báo tại TP, thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM) về cùng tội danh. Thời gian qua, bà Hàn Ni bị Nguyễn Phương Hằng tố giác về việc "xúc phạm, vu khống".----Theo Báo Tiền Phong. Nhắc đến gạo, người tiêu dùng nghĩ ngay đến Thái Lan. Trong khi gạo Việt, xuất khẩu đứng hàng đầu thế giới, nhưng ra nước ngoài phải mang thương hiệu khác, khó thấy trên kệ hàng. Bộ NN&PTNT cho rằng, nguyên nhân do việc xây dựng thương hiệu của nông sản Việt Nam còn yếu, các sản phẩm chưa tiếp cận sâu vào thị trường mà chủ yếu chỉ dùng là nguyên liệu cho thương hiệu nước ngoài. “Xuất khẩu điều của Việt Nam đứng số 1 thế giới nhưng ra nước ngoài, các đối tác phải lấy thương hiệu của siêu thị Walmart. Còn gạo Việt sang thị trường châu Âu cũng phải thay tên đổi họ và giá bán thấp so với các sản phẩm tương tự. Dễ thấy nhất, gạo Hom Mali – loại gạo ngon nhất Thái Lan có giá 230.000 đồng/5kg, trong khi gạo ST25 của Việt Nam có giá chỉ 140.000 đồng”, đại diện Bộ NN&PTNT nói.---Theo Báo Thanh Niên. Tốc độ tăng trưởng thị trường du lịch outbound (đi du lịch quốc tế) của VN giai đoạn 5 năm qua rất mạnh. Báo cáo "Tương lai du lịch nước ngoài tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2016 - 2021" của MasterCard nhận định VN đạt tốc độ tăng trưởng hằng năm về số lượng người đi du lịch nước ngoài ở mức 9,5%, đứng thứ hai trong khu vực, chỉ sau Myanmar (10,6%). Trong báo cáo khi đó, MasterCard dự báo VN sẽ có khoảng 7,5 triệu người đi du lịch nước ngoài vào năm 2021. Thế nhưng thực tế, thống kê từ ASEAN Travel 2018 cho thấy đến năm 2018, đã có khoảng 8,6 triệu người Việt đi du lịch nước ngoài, vượt dự báo tới 2021 và tăng gấp đôi con số 4,8 triệu năm 2012.----Nam Hàn trên đà phá sản vì tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới?ĐÁP 1: Đúng thế. Tổng tỷ lệ sinh của Nam Hàn đã giảm xuống còn 0,78 em bé trên một phụ nữ, giảm từ mức 0,8 hồi năm 2021 và là tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Nam Hàn là thành viên duy nhất của Khối OECD có tỷ lệ sinh dưới một con trên một phụ nữ so với mức trung bình của OECD là 1,59 trong năm 2020. Điều đáng lo ngại hơn là tốc độ giảm đang tăng nhanh hơn.Nhưng chính phủ có vẻ bó tay. Một ủy ban của tổng thống giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp đã được thành lập vào năm 2005, nhưng không có chính sách nào của nó có tác dụng. Năm 2022, chỉ có 249.000 trẻ sơ sinh được sinh ra ở Nam Hàn, bằng một nửa so với hai thập niên trước. Các trường tiểu học đang đóng cửa trên khắp đất nước Nam Hàn, các trường cao đẳng bên ngoài thủ đô đang đối mặt với tình trạng phá sản và các phòng khám bệnh nhi đồng đóng cửa.Đó là tin xấu cho nền kinh tế vì số lượng công nhân giảm dẫn đến doanh thu thuế giảm, trong khi chi phí phúc lợi cho người cao tuổi tăng lên. Nói cách khác, đất nước Nam Hàn đang từ từ phá sản.Chi tiết:----Đàn ông lao động nặng, có khả năng sinh sản cao hơn?ĐÁP 2: Đúng thế. Những người đàn ông có công việc đòi hỏi thể chất và thường xuyên nâng vật nặng tại nơi làm việc cũng có số lượng tinh trùng và mức testosterone cao hơn. Một nghiên cứu mới là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm khám phá mức độ tiếp xúc với hóa chất môi trường và lựa chọn lối sống ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản đã tìm thấy mối liên hệ này.Chi tiết: