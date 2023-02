Khoảng 87% người Ukraine từ chối giải pháp cắt đầt cầu hỏa để ngưng cuộc chiến chống Nga, bất kể chiến sự tiếp diễn, theo kết quả khảo sát do Kyiv International Institute of Sociology (Viện Xã hội học Quốc tế Kiev).

- Thủ tướng Anh: Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO, bây giờ cần chiến thắng Nga trước.

- Thăm dò: 87% dân Ukraine bác bỏ giải pháp cắt đất cầu hòa

- Tây Ban Nha: sát cánh bên Ukraine để thắng Nga.

- Chiến đấu cơ Nga rớt ở Belgorod (đất của Nga giáp biên Ukraine), phi công nhảy dù kịp, cũng chết.

- Nga: quân Ukraine sẽ mặc quân phục Nga để "khiêu khích vũ trang" ở Transnistria, một tỉnh ly khai của Moldova.

- Nga đã phá hủy ít nhất 81.000 cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có hơn 62.000 tòa nhà dân cư ở Ukraine.

- Ukraine: Nga chuẩn bị cuộc chiến sẽ kéo dài.

- Mỹ có thể sẽ đưa ra chứng cớ TQ dự định cung cấp vũ khí cho Nga.

- Putin củng cố sức mạnh 3 loại vũ khí nguyên tử: hỏa tiễn nguyên tử phóng từ mật đất, từ tàu ngầm, từ phi cơ chiến lược.

- NATO kêu gọi TQ đừng giúp Nga trong cuộc chiến ở Ukraine

- Nam Hàn báo động: sinh đẻ ít hơn

- Trận động đất mạnh 7,3 độ richter đã làm rung chuyển Trung Quốc, gần biên giới Tajikistan và Tân Cương

- Pháp: trường học cả nước 1 phút mặc niệm tưởng nhớ 1 giáo viên trung học bị đâm chết trước mặt học sinh

- Thêm 200 lính Mỹ tới Đài Loan, mở rộng chương trình huấn luyện cho quân đội Đài Loan.

- Bênh vực Kim Jong Un, Trump chửi mắng chính phủ Biden.

- Văn phòng Thống đốc Florida: tẩy chay 2 đài NBC và MSNBC vì bản tin DeSantis d0òi xóa khóa học AP về da đen ở trung học

- Thống đốc Florida ra dự luật cho quan chức dễ dàng kiện giới báo chí, lật ngược phán lệnh Tòa Tối Cao 1964

- Mỏ than TQ sập: 5 người chết và 48 mất tích.

- Kêu án 38 tháng tù cho kẻ tham dự bạo loạn 6/1/2021 xong, lại đe dọa ám sát Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez

- Musk đưa bản doanh Tesla về lại California.

- Florida: 1 nhà báo truyền hình và một bé gái bị bắn chết. Tay súng bị bắt.

- Arkansas: phi cơ chở 5 người rớt

- California: dự luật mới đòi cấm bán thuốc lá trong khắp tiểu bang.

- TIN VN. Tàu cá bị TQ phá trên biển Hoàng Sa, ngư dân tơi tả về bờ.

- TIN VN. Vụ đột kích Công ty Luật TNHH Pháp Việt: Hàng ngàn nạn nhân bị dọa giết vợ, con.

- HỎI 1: Không phải sữa nhưng vẫn có quyền tự quảng cáo là sữa? ĐÁP 1: FDA cho gọi như thế trong vài trường hợp.

- HỎI 2: Điểm của Joe Biden tăng vọt kỷ lục? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-23/2/2023) ---- Văn phòng của Thống đốc Florida Ron DeSantis (Cộng Hòa) đã thông báo rằng họ sẽ tẩy chay cả 2 đài NBC News và MSNBC sau khi phản đối một bản tin của phóng viên Andrea Mitchell trên 2 đài tuyền hình này. Cuộc tẩy chay gần đây nhất của DeSantis diễn ra sau cuộc phỏng vấn mà Mitchell đã thực hiện với Phó Tổng Thống Kamala Harris hồi tuần trước. Khi được hỏi về việc DeSantis chống lại khóa học AP (nâng cao) về lịch sử người Mỹ gốc Phi, phóng viên Mitchell hỏi: “Thống đốc Ron DeSantis không biết gì về lịch sử của người da đen và trải nghiệm của người da đen khi DeSantis nói rằng chế độ nô lệ và hậu quả của chế độ nô lệ không nên được dạy cho Florida học sinh?”

Câu hỏi đã gây ra sự phẫn nộ từ Bryan Griffin, Thư ký Báo chí của Thống đốc Ron DeSantis. Griffin mô tả nói như phóng viên là "đáng xấu hổ" và gợi ý rằng đài NBC và các chi nhánh của nó "đang có ý định lừa dối mọi người một cách ác ý."

Sau đó, Mitchell đã đưa ra lời giải thích rõ ràng cho câu hỏi “không chính xác” của cô khi được phát sóng — nhưng điều đó là không đủ đối với Griffin, người đã tuyên bố tẩy chay vào thứ Tư và tuyên bố Thống đốc DeSantis sẽ không xuất hiện trên các đài liên hệ cho đến khi phóng viên Mitchell đính chính “những lời nói dối trắng trợn”.

DeSantis nói là đã không coi việc dạy lịch sử chế độ nô lệ ở Florida là bất hợp pháp, nhưng từ chối khóa học AP (nâng cao) về Nghiên cứu Người Mỹ gốc Phi, một khóa học ở các trường trung học Florida kèm theo thảo luận về các nhà tư tưởng Da đen nổi bật và về nhiều vấn đề khác. Nhiều chính sách khác của DeSantis đã siết chặt các chủ đề thảo luận trong trường học về chủng tộc và đồng tính LGBTQ.

Đạo luật "Stop WOKE" ("Chận lại bọn WOKE") của DeSantis đã dẫn đến việc giáo viên ở một số quận dọn sạch toàn bộ kệ thư viện trường học vì hàng trăm hoặc hàng nghìn cuốn sách cần được "xem xét" về nội dung cần bị phê duyệt. (ghi chú: Woke ban đầu có nghĩa là tỉnh thức, sau có nghĩa là ý thức về tình hình kỳ thị màu da và bất công xã hội.)

---- Những người ủng hộ tự do báo chí đang gcảnh báo về dự luật mới của Thống đốc Florida Ron DeSantis nhằm kiện các nhà báo dễ dàng hơn. Theo báo Politico, dự luật mới sẽ nới lỏng luật phỉ báng mà trong nhiều thập niên đã bảo vệ các nhà báo khỏi các vụ kiện từ các nhân vật của công chúng. Mục tiêu của đạo luật, Politico viết, dường như là "châm ngòi cho một cuộc chiến pháp lý lớn hơn với mục tiêu cuối cùng lật ngược phán lệnh New York Times vs. Sullivan, phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa Tối cao Hoa Kỳ năm 1964 hạn chế khả năng của các quan chức nhà nước trong việc kiện giới báo chí vì tội phỉ báng ."

Seth Stern, giám đốc vận động cho Tổ chức Tự do Báo chí, nói với Politico rằng ông tin luật này vi phạm trắng trợn Tu chính án thứ nhất (về tự do phát biểu) của Hiến pháp Hoa Kỳ. DeSantis nổi tiếng là gây chiến với các hãng truyền thông cấp tiến và thường chỉ trả lời phỏng vấn với các đài cánh hữu như Fox News. Viễn ảnh, có vẻ như Tòa Tối Cao lại bị níu áo lần nữa.

---- Trung Quốc đưa tin có ít nhất 5 người chết và 48 người khác mất tích hôm thứ Năm sau khi một mỏ than bị sập ở Trung Quốc. Thảm họa tại mỏ lộ thiên ở khu vực phía bắc Nội Mông đã chôn vùi các công nhân dưới một trận lở đất ước tính rộng khoảng 503 mét và cao 8,3 mét. Khoảng 300 nhân viên cứu hộ đã tới cùng với quân khuyển và máy móc hạng nặng để giải cứu những người bị kẹt dưới những tảng đá. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố sẽ thực hiện “mọi nỗ lực có thể” để giải cứu những người thợ mỏ còn bị kẹt.

---- Hoa Kỳ đang tìm cách triển khai thêm 200 binh sĩ tới Đài Loan trong những tháng tới, mở rộng chương trình huấn luyện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hòn đảo này và Trung Quốc. Hành động này sẽ là đợt đưa quân lớn nhất của Mỹ tới Đài Loan trong nhiều thập niên, theo báo Wall Street Journal hôm thứ Năm, đồng thời tiết lộ rằng Vệ binh Quốc gia Michigan sẽ đồng thời huấn luyện các chiến binh Đài Loan tại Mỹ. Bản tin đưa ra vài giờ sau khi quân đội Trung Quốc tái khẳng định sẵn sàng hành động để đối phó với bất kỳ nỗ lực ly khai nào của Đài Loan.

---- Chuẩn tướng Oleksiy Gromov, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Quân Lực Ukraine, nói hôm thứ Năm rằng Nga đang chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài ở Ukraine bất kể công chúng ngày càng lo ngại. Tại một cuộc họp báo, Gromov nói rằng, "tình hình khó khăn nhất vẫn ở hướng Bakhmut, nơi kẻ xâm lược không ngừng cố gắng, bất chấp tổn thất nặng nề, để bao vây khu định cư ... Tôi muốn nhấn mạnh rằng cuộc chiến đang diễn ra các phương pháp tiếp cận Bakhmut bắt đầu từ tháng 7/2022 và tiếp tục cho đến ngày nay."

---- Khoảng 87% người Ukraine từ chối giải pháp cắt đầt cầu hỏa để ngưng cuộc chiến chống Nga, bất kể chiến sự tiếp diễn, theo kết quả khảo sát do Kyiv International Institute of Sociology (Viện Xã hội học Quốc tế Kiev) thực hiện. Đại đa số những người được hỏi nói nhượng đất cho Nga là không thể chấp nhận được, theo thông cáo báo chí về cuộc khảo sát đưa ra hôm 23/2/2023. Đồng thời, chỉ có 9% sẵn sàng xem xét từ bỏ một số lãnh thổ để đạt được hòa bình và bảo vệ nền độc lập của Ukraine.





---- Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Năm nói rằng Tây Ban Nha sát cánh cùng Ukraine và nhấn mạnh rằng "Nga sẽ không chiến thắng trong cuộc chiến này." Trước đó một ngày, Sanchez đã đến Ukraine và thăm 2 thị trấn Bucha và Irpin. Sau đó, ông sẽ trở lại Kiev và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Sanchez viết trên Twitter: "Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine và người dân của họ cho đến khi hòa bình trở lại với châu Âu."

---- Vyacheslav Gladkov, thống đốc vùng Belgorod của Nga giáp biên Ukraine, nói hôm thứ Năm rằng một phi cơ quân sự của Nga đã rơi ở quận Valuysky trong khu vực: "Một nhóm điều tra và nhân viên của Bộ Tình trạng Khẩn cấp hiện đang làm việc tại chỗ. Nguyên nhân đang được điều tra. Tình hình đã được kiểm soát." Các nguồn tin nói với TASS rằng phi công của chiếc Sukhoi Su-24 đã nhảy ra được. Tin mới nhất cho biết, phi công đã chết. Lý do rơi phi cơ chưa rõ.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm cảnh báo rằng Ukraine đang lên kế hoạch "khiêu khích vũ trang" ở Transnistria, một tỉnh ly khai của Moldova. Bộ này viết trên Kênh Telegram: "Như một cái cớ cho cuộc xâm lược, nó được lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công được cho là của quân đội Nga từ lãnh thổ Transnistria." Bộ này cho biết thêm rằng chiếnn binh Ukraine có thể sẽ thực hiện cuộc tấn công Moldova trong khi mặc quân phục của lính Nga. Bộ Quốc phòng Nga nói sẽ theo dõi các diễn biến dọc biên giới Transnistria, và Nga "phản ứng với bất kỳ thay đổi nào trong tình hình." (ghi chú: tỉnh Transnistria tuyên bố ly khai khỏi Moldova đầu năm 1992, Nga đưa quân vào giúp quân ly khai; một hiệp ước ngưng bắn được ký sau nhiều tháng chiến tranh với chính phủ trung ương Moldova vào tháng 7/1992. Quân Nga vẫn còn ở lại Transnistria.)

---- Nga đã phá hủy ít nhất 81.000 cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có hơn 62.000 tòa nhà dân cư, trong gần một năm xâm lược toàn diện vào Ukraine, theo lời Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin trong một bài đăng trên Facebook ngày 22/2. Ông nói thêm rằng phá hoại tài sản dân sự là loại tội phạm phổ biến nhất mà người Nga phạm phải. Từ tháng 10/2022 đến tháng 2/2023, có 77% các cuộc tấn công của kẻ thù nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng.

---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói với các nhà báo Ukraine ở London ngày 22/2 rằng Ukraine cuối cùng sẽ trở thành thành viên của NATO, và bây giờ là lúc đảm bảo khả năng tương thích và khả năng tương tác của các lực lượng Ukraine và đồng minh. Sunak nói rằng ông đồng ý với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng Ukraine sẽ là thành viên của NATO, nhưng nói thêm rằng "đồng thời, chúng ta cần tập trung vào những gì đang xảy ra."

Theo Thủ tướng, cần có kế hoạch làm thế nào để tiếp tục duy trì an ninh của Ukraine, không chỉ bây giờ mà còn lâu dài. Một phần của kế hoạch này bao gồm việc huấn luyện liên tục cho quân đội Ukraine, khả năng tương thích tốt hơn với các lực lượng và thiết bị của NATO và chuyển đổi Quân Lực Ukraine theo các tiêu chuẩn của đồng minh.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước đó nói rằng NATO đã sẵn sàng để thấy Ukraine đứng trong hàng ngũ của mình, nhưng trước tiên Ukraine phải thắng cuộc chiến với Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đã nhiều lần nói rằng Ukraine với tư cách là một quốc gia, cùng với Quân Lực Ukraine, đã trở thành một “thành viên NATO trên thực tế”.

---- Báo Wall Street Journal (WSJ) trích dẫn nguồn tin cho biết, Hoa Kỳ có thể sẽ đưa ra chứng cớ để tin là Trung Quốc dự định cung cấp vũ khí cho Nga. Bản tin nói, chính quyền Biden hiện nắm giữ thông tin tình báo cho thấy TQ đổi lập trường, bây giờ muốn cung cấp vũ khí cho Nga, nhấn mạnh rằng "cho đến nay vẫn có mơ hồ về vấn đề sự giúp đỡ thiết thực mà TQ có thể mang lại cho Nga." Đầu tuần này, Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại rằng TQ có thể cấp vũ khí cho Nga để dùng cho cuộc chiến ở Ukraine. Bộ Ngoại giao TQ tố ngược Mỹ rằng Mỹ là "nguồn cung cấp vũ khí lớn nhất cho chiến trường ở Ukraine."

TIN VN. Tàu cá bị TQ phá trên biển Hoàng Sa, ngư dân tơi tả về bờ

TIN VN. Vụ đột kích Công ty Luật TNHH Pháp Việt: Hàng ngàn nạn nhân bị dọa giết vợ, con

----ôm thứ Tư nói, Nga sẽ tiếp tục tập trung vào việc củng cố sức mạnh ba loại vũ khí nguyên tử, tức là: hỏa tiễn nguyên tử phóng từ mật đất, từ tàu ngầm, từ phi cơ chiến lược. Putin cũng nói rằng Nga có kế hoạch đưa các bệ phóng đầu tiên của hệ thống hỏa tiễn Sarmat đi vào trực chiến trong năm nay và dự định "tiếp tục sản xuất hàng loạt hỏa tiễn siêu thanh Kinzhal phóng từ trên không, và bắt đầu giao hàng loạt hỏa tiễn siêu thanh Tsirkon phóng từ biển."----enberg kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế, đừng giúp Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, nhấn mạnh rằng hành vi đó sẽ là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, xét tới tư cách thành viên của TQ trong Hội đồng Bảo an LHQ: "Chúng tôi đã thấy một số dấu hiệu cho thấy TQ có thể đang lên kế hoạch cho điều đó và tất nhiên các đồng minh NATO, Hoa Kỳ, đã cảnh báo chống lại điều đó bởi đây là điều không nên xảy ra. TQ không nên ủng hộ cuộc chiến bất hợp pháp của Nga." Đầu ngày hôm Thứ Tư, Vương Nghị (Wang Yi), Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Trung Quốc đã khẳng định quyết tâm của TQ đóng "vai trò mang tính xây dựng" trong việc giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine.----ở Nam Hàn đã giảm mạnh, xuống dưới mức 250.000 em bé, và là lần đầu tiên trong lịch sử được thống kê như thế, cũng là mức giảm 50% so với 10 năm trước. Tỷ lệ sinh suất trong năm 2022 chỉ ở mức 0,78. Điều này có nghĩa là chỉ có 5 ca sinh đẻ trong năm qua trên mỗi 1.000 người dân Nam Hàn.Đại dịch COVID-19 đã khiến tỷ lệ kết hôn giảm mạnh và tuổi trung bình của các bà mẹ sinh con tăng lên, khiến cho thảm họa giảm dân số do tỷ lệ sinh thấp ngày càng khó tránh khỏi.Theo "Bản thống kê số liệu sinh và chết (tạm thời)" năm 2022 do Cục Thống kê quốc gia công bố ngày 22/2, số ca sinh năm ngoái là 249.000 ca, giảm 4,4% (11.500 ca sinh) so với năm trước (266.000 ca sinh năm 2021) ). Như thế, số ca sinh ở Nam Hàn đã giảm trong 7 năm liên tiếp kể từ năm 2015.----3 độ richter đã làm rung chuyển mặt đất ở biên giới phía tây của Trung Quốc, gần biên giới của Tajikistan và Tân Cương, theo Trung tâm Mạng lưới Động đất của Trung Quốc đưa tin. Tâm chấn được ghi nhận ở Tajikistan, cách Murghob 67 km về phía tây, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), và nó được cho là có cường độ 6,8 độ richter, ở độ sâu 20,5 km. Hiện chưa có thiệt hại hay thương vong nào được báo cáo.----o biết tất cả trường học trong nước sẽ tổ chức một phút mặc niệm vào thứ Năm để tưởng nhớ một giáo viên trung học bị đâm chết trước mặt học sinh vào sáng thứ Tư. Cảnh sát nói rằng giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha, một phụ nữ ngoài 50 tuổi, đã bị một học sinh 16 tuổi tại trường Saint-Thomas d'Aquin ở Tây Nam nước Pháp đâm dao vào ngực.CNN viết rằng theo đài BFMTV học sinh thủ phạm tuyên bố là bản thân bị "ma nhập", đã trốn sang một lớp học khác sau vụ tấn công và nói với giáo viên ở đó rằng một giọng nói đã bảo anh ta thực hiện vụ đâm. Trường này là một trường Công giáo tư thục ở thị trấn Saint-Jean-de-Luz, gần Bayonne.----Trump chửi mắng chính phủ Biden. Trump không hài lòng về cách ứng xử của Tổng Thống Biden đối với Bắc (và Nam) Hàn. Trump viết trên mạng xã hội hôm Thứ Ba: "Kim Jung Un [nguyên văn, Trump viết sai chính tả] của Bắc Hàn, người mà tôi biết và rất thân thiết trong những năm tôi làm Tổng thống, không hài lòng với việc Mỹ và Nam Hàn tiến hành các cuộc tập trận lớn và tập trận trên không cùng nhau. Ông [Kim] cảm thấy bị đe dọa. Ngay cả tôi cũng sẽ liên tục phàn nàn rằng Nam Hàn trả cho chúng ta rất ít để thực hiện những cuộc tập trận cực kỳ tốn kém và khiêu khích này. Điều đó thực sự nực cười. Chúng ta có 35.000 binh sĩ đang gặp nguy hiểm ở đó, tôi đã có một thỏa thuận lấy về Mỹ đầy đủ bạc tỷ đôla cho chúng ta, vậy mà Biden đã cho [Nam Hàn]. Thật xấu hổ!!!"----6/1/2021 đã đe dọa ám sát Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez đã bị kết án 38 tháng tù. Garret Miller, một người Texas thất nghiệp, đã bị bắt vài tuần sau vụ tấn công khi mặc chiếc áo sơ mi có dòng chữ “Tôi đã ở đó, Washington, D.C., ngày 6 tháng 1 năm 2021” cùng với bức ảnh của Donald Trump. Sau cuộc bạo loạn, Dân biểu Ocasio-Cortez đã tweet "Hãy luận tội", trong khi Miller đã trả lời rằng, "Hãy ám sát Dân biểu AOC."----Elon Musk đã thông báo trong một cuộc họp báo chung với Thống đốc California Gavin Newsom rằng Tesla sẽ đưa trụ sở kỹ thuật toàn cầu của mình trở lại California, hai năm sau một cuộc rút lui đầy kịch tính khi công ty xe hơi điện rời California để đến một cơ sở ở Austin, Texas. Tesla sẽ về ở trụ sở cũ của công ty Hewlett Packard ở Palo Alto, Musk nói. Cơ sở này sẽ đóng vai trò là trụ sở kỹ thuật của công ty trong khi trụ sở chính của công ty vẫn ở Austin. Newsom hoan nghênh quyết định đưa Tesla trở lại California, nói rằng tiểu bang California vẫn đi đầu trong “khám phá và những ý tưởng mới cũng như sự đổi mới”.----nhà báo truyền hình ở Florida và một bé gái đã bị bắn chết vào chiều thứ Tư gần hiện trường của một vụ xả súng gây chết người trước đó trong ngày. John Mina, Cảnh sát trưởng Quận Cam (tiểu bang Florida), nói rằng họ đã bắt Keith Melvin Moses, 19 tuổi, người mà họ tin là đã nổ súng ở khu vực lân cận Orlando. Hai người bị bắn chết là nhà báo của đài Spectrum News 13, và một bé gái 9 tuổi, có 2 người bị tay súng bắn bị thương là 1 nhân viên đoàn truyền hình và mẹ của bé gái. Đài truyền hình đã tới khu vực này để đưa tin về vụ xả súng đầu tiên, theo CNN.Cảnh sát lúc đầu đã có mặt tại khu vực Pine Hills, ngay phía tây bắc Orlando, vào sáng thứ Tư sau khi có báo cáo về một phụ nữ ở độ tuổi 20 bị bắn. Theo các nhân chứng, một người đàn ông đã tới gần chiếc xe của nhóm nhà báo vào cuối ngày thứ Tư và nổ súng, sau đó đi đến một ngôi nhà gần đó và bắn hai mẹ con.Cảnh sát nói Moses đã phải đối mặt với truy tố về giết người đối với nạn nhân ban đầu, và bây giờ các lệnh truy tố mới sẽ sớm xảy ra đối với 4 nạn nhân sau đó trong ngày.----hi chiếc phi cơ động cơ chở 5 người rơi hôm thứ Tư sau khi cất cánh từ Sân bay Quốc gia Clinton ở Little Rock. Các đội tìm kiếm đang tìm kiếm các thi thể. Cảnh sát trưởng Cody Burk cho biết chiếc Beech BE20 đã rơi cách sân bay trong vòng một dặm. Điều kiện thời tiết đã cản trở nỗ lực tìm xác. Nhân viên không lưu FAA và cứu hộ của tiểu bang Arkansas đã tới và viên chức từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang trên đường đến điều tra. Chiếc máy bay bị rơi gần nhà máy sản xuất 3M, đang bay hướng đến Sân bay Quốc tế John Glenn Columbus ở Ohio.----c lá trong khắp tiểu bang? Đó là dự luật AB-935 trình lên bởi Dân biểu Damon Connolly (D-San Rafael), sẽ cấm bán các sản phẩm thuốc lá cho bất kỳ ai sinh vào hoặc sau ngày 1/1/2007. Các sản phẩm thuốc lá nằm trong lệnh cấm sẽ là “thuốc lá điếu, xì gà, xì gà nhỏ, thuốc lá nhai, thuốc lào, chất lỏng vaping hoặc thuốc hít và nhiều thứ khác,” theo văn bản của dự luật.Hiện tại, người dân California phải từ 21 tuổi trở lên mới được mua các sản phẩm thuốc lá, tuy nhiên, luật đó sẽ bị thay bằng dự luật mới nếu nó được thông qua. Ví dụ, vào năm 2029, chỉ những người từ 22 tuổi trở lên mới được mua thuốc lá; đến năm 2040, chỉ những người từ 33 tuổi trở lên mới được mua, v.v. Connolly nói dự luật siết chặt sản phẩm thuốc lá là để giữ sức khỏe cho dân California. Có vẻ, dự luật khó được thông qua.----. Theo Báo Tuổi Trẻ. Một tàu cá của ngư dân Núi Thành, Quảng Nam trong lúc vào neo trú ở Hoàng Sa đã bị nhóm người Trung Quốc ép cắt phá ngư cụ, lấy hết hải sản. Không còn cần câu cơm, ngư dân phải trở về trong tả tơi. Đứng trên dàn lưới còn mới tinh nhưng bị cắt thành khúc như chặt rau, ông Huỳnh Văn Khôi (thôn Đông An, xã Tam Giang, Núi Thành) - chủ tàu cá QNa-91829 vừa trở về từ Hoàng Sa - nói như khóc: "Tụi nó (nhóm người Trung Quốc) nhảy lên tàu ép tui cắt lưới, tui không cắt nó giơ cây gậy sắt dài đòi quýnh nên tui phải cắt. Bộ lưới cả mấy trăm triệu giờ nát như bún thì chỉ còn vứt chứ không thể phục hồi được".----. Theo Báo Người Lao Động. Sáng 23-2, liên quan đến việc đột kích Công ty Luật TNHH Pháp Việt (đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM), Công an tỉnh Tiền Giang cho biết qua công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm về hành vi đe dọa khủng bố, cưỡng đoạt tài sản của người dân và một số cơ quan trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Tiền Giang giao Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án để xác minh, điều tra làm rõ. Cơ quan CSĐT đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản với phương thức gọi điện thoại đe dọa, khủng bố đến các tổ chức, cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm… có liên quan đến bị hại với hành vi như đe dọa giết vợ, con, người thân.----Không phải sữa nhưng vẫn có quyền tự quảng cáo là sữa?ĐÁP 1: FDA cho gọi như thế trong vài trường hợp. Không phải sữa (milk), nhưng vẫn có quyền tự gọi là sữa, như nước đậu nành (soy milk), nước yến mạch (oat milk), nước hạnh nhân (almond milk), vân vân. Đậu nành, yến mạch, hạnh nhân và các loại đồ uống khác tự quảng cáo là “sữa” có thể tiếp tục sử dụng tên này, theo dự thảo quy tắc liên bang được công bố hôm thứ Tư. Các quan chức Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA đã ban hành hướng dẫn nói rằng đồ uống có nguồn gốc từ thực vật có quyền xài chữ sữa (milk) trước giờ vẫn dùng cho sữa động vật. Theo dự thảo quy tắc, cơ quan này đề nghị các công ty sản xuất nước giải khát nên dán nhãn sản phẩm của họ rõ ràng theo nguồn gốc thực vật của thực phẩm, chẳng hạn như “sữa đậu nành” (“soy milk”) hoặc “sữa hạt điều” (“cashew milk”).Chi tiết:----Điểm của Joe Biden tăng vọt kỷ lục?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò mới của NPR-PBS NewsHour-Marist, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden đã đạt mức cao nhất trong gần một năm, tăng lên 46%. Điểm chấp thuận của Biden sau bài Diễn văn Tình hình Liên bang thứ nhì của ông là cao nhất kể từ tháng 3/2022, theo cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Tư cho thấy. Biden được điểm chấp thuận từ các đảng viên Dân chủ tăng từ 85% trong tháng 1 lên 88% và từ những người độc lập tăng từ 32% lên 36%. Tỷ lệ ủng hộ ông trong số các đảng viên Cộng hòa cũng tăng từ 13% vào tháng 1/2023 lên 15% vào tháng 2/2023, mức cao nhất trong cuộc thăm dò trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.Chi tiết: