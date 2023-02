Thoạt nhìn có vẻ như chỉ là một chiếc thuyền máy đơn giản trôi nổi trên Vịnh San Francisco, nhưng khi con tàu trang bị cánh ngầm tăng tốc, nó nhô lên khỏi mặt nước, bay là là, y hệt như phim khoa học viễn tưởng.

- Ron DeSantis lộ ý tranh cử tổng thống 2024.

- Putin: tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine để ngăn chặn việc xé bỏ các lãnh thổ "lịch sử" của Nga, trong khi "Ukraine đã bị phương Tây bắt làm nô lệ."

- Putin: doanh nhân Nga nên đầu tư tài sản của họ vào Nga, vì lợi ích của người dân Nga.

- Putin: người dân 4 vùng đất Ukraine Nga sáp nhập năm 2022 đã tự chọn tương lai của chính họ trong liên bang Nga.

- Nga triệu tập đại sứ Mỹ, lên án Mỹ tăng tốc viện trợ Ukraine trong các hoạt động thù địch chống Nga.

- Ukraine, Liên Âu và NATO họp về huấn luyện binh sĩ Ukraine, mua súng đạn. Liên Âu kêu gọi Nga hướng tới ngừng bắn.

- NATO: tăng sản xuất vũ khí để giúp Ukraine, cho các công ty hợp đồng dài hạn "để sản xuất vũ khí nhiều hơn."

- Mỹ: Nga ngưng hiệp ước vũ khí nguyên tử New Start là "đáng tiếc và vô trách nhiệm"

- Có 6 thường dân chết và 12 bị thương sau khi Nga pháo kích vào Kherson

- Belarus: quân Ukraine tập trung sát biên giới Belarus.

- Trung Quốc kêu gọi hòa đàm cho Ukraine.

- Đề nghị trao đất canh tác miễn phí ở Iran cho người đàn ông đâm dao làm mù tiểu thuyết gia Salman Rushdie

- Nước ngầm dính phóng xạ Bắc Hàn sẽ hại cho sức khỏe 1 triệu dân Bắc Hàn, sẽ dính vào trái cây buôn lậu ra từ Bắc Hàn.

- Mỹ và đồng minh yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ hành động đối với vụ Bắc Hàn phóng hỏa tiễn, Nga và TQ tố ngược vì Mỹ gây sự

- 34 quốc gia chất vấn IOC: cho lực sĩ Nga và Belarus trung lập dự Thế Vận 2024?

- Brazil: ít nhất 40 người chết, hàng trăm người phải di tản vì mưa lớn, lũ lụt tàn phá

- Thêm 2 trận động đất lớn khác xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria: thêm 3 người chết, 680 người bị thương

- Hãng Candela làm xuồng bay là là mặt nước, chạy thuần điện, êm ru, không tiếng động.

- Lên TV Anh, Dân biểu George Santos (Cộng hòa, NY) tự thú nhận ông là một "kẻ nói dối khủng khiếp" để được Cộng Hòa đón nhận

- Alaska: 5 em vị thành niên bị truy tố vụ giết 1 em vị thành niên khác, vì được hứa thưởng 9 triệu đô

- Los Angeles: bắt nghi can vụ Giám mục David O'Connell bị bắn chết.

- Baton Rouge: đạn bắn vào nhà thờ lúc có nhiều giáo dân bên trong. Cảnh sát điều tra, xin dân giúp.

- TIN VN. 1/4 các công ty châu Âu đã chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam.

- TIN VN. Xuất khẩu cá tra sang Mỹ giảm 81% trong tháng 1/2023.

- TIN VN. Xuất khẩu gỗ tháng 1 giảm gần một nửa cùng kỳ năm ngoái.

- HỎI 1: Trên 40 tuổi, thể dục 20 phút/ngày sẽ giảm nguy cơ nhập viện? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Cạn tiền, nhiều dân Mỹ hoãn chăm sóc y tế? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-21/2/2023) ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis lộ ý tranh cử tổng thống năm 2024. Nhóm phi lợi nhuận mới ra mắt có tên "And to the Republic" (Và đối với nền Cộng Hòa) đã tổ chức 3 sự kiện cho thống đốc Florida ở New York, Chicago và Philadelphia, nơi DeSantis phát biểu trước các quan chức thực thi pháp luật, Politico đưa tin.

“[Nhóm] tự hào được giúp tổ chức các sự kiện ngày hôm nay với sự góp mặt của Thống đốc Ron DeSantis nhằm làm nổi bật những chính sách của tiểu bang đang hoạt động tốt và những chính sách rõ ràng là không khả dụng," một nguồn tin quen thuộc với tổ chức phi lợi nhuận cho biết.

Người này cho biết hội lập theo quy chế bất vụ lợi 501(c)(4), thành lập vào ngày 30/1/2023 tại Michigan, có kế hoạch tổ chức các sự kiện với các chính trị gia khác và đã mời các thống đốc khác tham gia các sự kiện như những sự kiện mà DeSantis đã phát biểu trong tuần này.

Chiến lược gia Cộng Hòa có trụ sở tại Michigan, Tori Sachs, cố vấn lâu năm của Dân Biểu John James và là người kỳ cựu của các nhóm vận động bảo thủ, là Giám đốc hội tân lập này, nói có kế hoạch tổ chức các sự kiện bổ sung với DeSantis, bao gồm một sự kiện sắp diễn ra ở thị trấn North Venice, Florida.

DeSantis cũng sẽ xuất bản một cuốn sách mới, nhan đề “The Courage to be Free: Florida’s Blueprint for America’s Revival" (“Can đảm để sống tự do: Sơ đồ hồi sinh Hoa Kỳ theo mô hình Florida") và tổ chức một cuộc họp của các nhà tài trợ kéo dài 3 ngày tại Four Seasons Palm Beach khi DeSantis tìm cách nâng cao tên tuổi trước khi có thể tuyên bố ứng cử Tổng Thống 2024.

---- Một tổ chức ở Iran đã đề nghị trao đất canh tác miễn phí cho người đàn ông bị cáo buộc đã tấn công bằng dao nhằm vào tiểu thuyết gia Salman Rushdie, theo truyền thông nhà nước Iran. Nhà văn Rushdie, 75 tuổi, bị mất một mắt và không thể sử dụng một tay do bị tấn công trên sân khấu tại một sự kiện văn học ở New York hồi tháng 8/2022. Hung thủ Hadi Matar đã không nhận tội cố ý giết người và tội hành hung cấp độ hai.

Mohammad Esmail Zarei, thư ký của "Foundation to Implement Imam Khomeini’s Fatwas" (Hội Thực hiện Thánh lệnh của Imam Khomeini), nói: “Chúng tôi chân thành cảm ơn hành động dũng cảm của thanh niên Mỹ đã khiến người Hồi giáo hạnh phúc bằng cách chọc mù một mắt của Rushdie và làm mất một tay của y. Rushdie bây giờ không khác gì xác sống và để tôn vinh hành động dũng cảm này, khoảng 1.000 mét vuông đất nông nghiệp sẽ được hiến cho Matar hoặc bất kỳ người đại diện hợp pháp nào của Matar.” Nhà văn Rushdie hồi đầu tháng này đã mô tả Matar là một "thằng ngốc" trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ sau vụ ông bị tấn công.

---- Theo một báo cáo, nước ngầm từ một bãi thử vũ khí nguyên tử dưới lòng đất ở Bắc Hàn có thể lan tỏa chất phóng xạ nguy hiểm tới những người sống trong Bắc Han và cả nước ngoài. Một nghiên cứu của Nhóm Transitional Justice Working Group có trụ sở tại Seoul được công bố hôm thứ Ba cho biết 8 thành phố và quận gần địa điểm Punggye-ri - nơi Bắc Hàn đã thực hiện 6 cuộc thử nghiệm từ năm 2006 đến 2017 - có thể bị ảnh hưởng.

Hơn một triệu người sống trong khu vực có khả năng bị ảnh hưởng, nơi nước ngầm được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, kể cả để uống. Tổ chức nhân quyền này cũng nói rằng người dân ở các quốc gia láng giềng như Nam Hàn, Trung Quốc và Nhật Bản cũng có thể gặp rủi ro một phần do các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản được buôn lậu ra từ Bắc Hàn.

---- Lời kêu gọi do Hoa Kỳ đưa ra cùng các đồng minh để yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ có hành động đối với hàng loạt vụ phóng hỏa tiễn gần đây của Bắc Hàn, trong đó có vụ thử phi đạn liên lục địa ICBM cuối tuần qua, đã bị Nga và Trung Quốc cản trở. Bắc Hàn đã bắn 1 hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 hôm thứ Bảy, là vụ thử ICBM thứ chín của Bắc Hàn từ đầu năm 2022. Nhật Bản nói hỏa tiễn đã lao xuống vùng biển đặc quyền kinh tế Nhật và có tầm xa để tới toàn bộ nước Mỹ. Lời kêu gọi chung được ký bởi Albania, Anh, Ecuador, Pháp, Nhật Bản, Malta, Mozambique, Nam Hàn, Thụy Sĩ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Hoa Kỳ. Nga và Trung Quốc bác bỏ, đổ lỗi căng thẳng cho sự hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Mỹ và các đồng minh [Nhật, Nam Hàn].

---- Có 6 người chết và 12 bị thương sau khi Nga pháo kích vào Kherson hôm Thứ Ba, theo lời Ukraine: "Kẻ thù đã tấn công các khu dân cư, cơ sở hạ tầng quan trọng, trường mẫu giáo, bệnh viện... Một số tòa nhà bị hư hại nặng nề." Bản tin thêm rằng một số căn hộ gia cư vẫn bốc cháy sau khi trúng đạn. Bản tin nói, quân Nga đã sử dụng nhiều dàn phóng hỏa tiễn, đồng thời tấn công một khu chợ địa phương và một trạm dừng giao thông công cộng. Bản tin từ Kherson viết: "Ngay giữa đường phố, trong chính ngôi nhà và nơi làm việc của họ, thường dân Kherson đã bị thương và thiệt mạng."

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Ba gọi quyết định của Nga đình chỉ tham gia hiệp ước vũ khí nguyên tử New Start là "đáng tiếc và vô trách nhiệm", trong khi nhấn mạnh Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của Nga. Blinken nói với các phóng viên trong chuyến thăm Hy Lạp vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra quyết định: "Mỹ sẽ đảm bảo rằng trong bất kỳ trường hợp nào, Mỹ luôn ở tư thế thích hợp vì an ninh của chính Hoa Kỳ và của các đồng minh Hoa Kỳ". New Start là hiệp ước nguyên tử cuối cùng còn lại giữa Mỹ và Nga được cả hai bên phê chuẩn, dự kiến hết hạn vào đầu năm 2026.

----- Các quan chức Ukraine, Liên Âu và NATO hôm thứ Ba đã thảo luận về việc huấn luyện binh sĩ Ukraine cũng như việc mua sắm vũ khí, đạn dược và vận chuyển tới chiến trường. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói với các phóng viên sau cuộc gặp ba bên rằng Ukraine và các đồng minh sẽ chấm dứt chiến tranh với Nga ở mức lợi thế cho Ukraine càng sớm càng tốt.. Cao ủy Liên Âu Josep Borrell tái khẳng định sự ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ và khả năng tự vệ của Ukraine, và kêu gọi Nga bắt đầu thực hiện các bước hướng tới ngừng bắn. Tuy nhiên, Borrell nhấn mạnh Liên Âu sẽ đẩy mạnh công việc đẩy nhanh viện trợ cho Ukraine từ các nước thành viên.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Ba nói sau khi họp với Cao ủy đối ngoại Liên Âu Josep Borrell và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba rằng NATO đang tăng cường sản xuất vũ khí trong nỗ lực mang lại cho Ukraine "những gì Ukraine cần để thắng Nga," sẽ nâng cao mục tiêu dự trữ kho đạn qua kế hoạch quốc phòng của NATO, cho các công ty hợp đồng dài hạn cho phép họ "đầu tư và sản xuất nhiều hơn." Ông đã chia sẻ kế hoạch tạo ra một hệ thống mua sắm do NATO hỗ trợ cho Ukraine, và khái niệm này sẽ được đưa ra trong một cuộc họp chung trong tương lai với Liên minh châu Âu và Ukraine. Cuối cùng, ông "lấy làm tiếc" về quyết định của Nga từ bỏ hiệp ước nguyên tử START mới.

---- Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Ba đã triệu tập đại sứ Hoa Kỳ tại Moscow, trao bản văn lên án Mỹ tăng tốc ngày càng tăng "hỗ trợ chế độ Kiev trong các hoạt động thù địch chống Nga," và nói rằng "đường lối hung hăng" của Hoa Kỳ chống lại Nga đã "phản tác dụng". Bộ này nhấn mạnh, để giảm leo thang, Mỹ phải thực hiện các bước để gỡ bỏ thiết bị quân sự của Mỹ-NATO ra khỏi khu vực (tức là, ra khỏi Ukraine). Bản văn thêm rằng Mỹ cần đưa ra lời giải thích cho các vụ nổ ở ống dầu Nord Stream và "đừng can thiệp vào cuộc điều tra khách quan để xác định những người chịu trách nhiệm."

---- Putin cảnh báo trong bài phát biểu thường niên trước quốc gia hôm thứ Ba rằng các doanh nhân Nga nên đầu tư tài sản của họ vào Nga, vì phương Tây đã chứng tỏ "chỉ là một bóng ma như một nguồn lợi nhuận." Putin nhắc về quá trình tư nhân hóa sau khi Liên Xô sụp đổ, nói rằng nền kinh tế Nga đã trở thành định hướng phương Tây, khi Nga "trở thành nguồn cung cấp hàng hóa ... chỉ dẫn đến việc bán tài nguyên", mà không có tiền đầu tư [vào Nga] trong các dự án dài hạn.

Putin nói rằng các doanh nhân Nga đã tiêu tiền của họ ở các nước phương Tây, cuối cùng chỉ để "bị cướp", nhấn mạnh rằng trước đây Putin đã nói: "Bạn sẽ chạy quanh các tòa án [phương Tây] để cố gắng cứu tài sản của bạn." Putin nói rằng người Nga ở phương Tây là công dân hạng hai bất kể "danh hiệu đã mua" của họ là gì, kêu gọi giữ tài nguyên của họ ở Tổ quốc Nga "vì lợi ích của người dân Nga."

---- Putin nói hôm thứ Ba rằng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), cùng với các công dân của 2 tỉnh Zaporozhye và Kherson, đã xác định tương lai của chính họ và "đã đưa ra lựa chọn chắc chắn bất chấp các mối đe dọa từ bọn phát xít. Tất cả chúng ta tự hào rằng người dân của chúng ta đã giữ quan điểm nguyên tắc liên quan đến hoạt động quân sự đặc biệt, hiểu ý nghĩa của hành động, [và] ủng hộ hành động [chiếm đất Ukraine] của chúng ta. Sự ủng hộ này thể hiện lòng yêu nước thực sự, một tình cảm vốn có trong lịch sử của người dân chúng ta. Chính quyền Nga sẽ làm mọi thứ để hòa bình quay trở lại vùng đất của chúng ta. Chúng ta sẽ xây dựng một chương trình quy mô lớn để khôi phục và phát triển các chủ thể mới của liên bang." (ghi chú: các địa danh vừa nhắc là đất của Ukraine bị Nga sáp nhập vào Nga năm 2022.)

---- Putin hôm thứ Ba xác nhận chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ tiếp tục, với các mục tiêu quân sự được quyết định "từng bước một" để ngăn chặn việc xé bỏ các lãnh thổ "lịch sử" của Nga. Phát biểu trước quốc dân đầu kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Putin nói rằng Nga đã cố gắng mọi cách có thể để giải quyết các vấn đề ở đông nam Ukraine bằng các biện pháp hòa bình, nhưng chế độ "tân phát xít" của Ukraine vẫn tiếp tục cuộc chiến của họ trong khu vực tranh chấp ở Donbass [nơi Nga chiếm năm 2014 và sáp nhập vào Nga năm 2022]. Putin kêu gọi chấm dứt sự chia rẽ giữa các nước "văn minh" và phần còn lại của thế giới, rằng phương Tây đã bắt đầu cuộc chiến này [ở Ukraine] và Nga đang sử dụng vũ lực để ngăn chặn trong khi Ukraine đã bị các đồng minh phương Tây bắt làm nô lệ.

----- Bộ Quốc phòng Belarus hôm thứ Ba viết trên Telegram rằng họ thấy mối đe dọa đối với an ninh quân sự vì một số lượng lớn quân đội Ukraine tập trung gần biên giới Belarus: "Hiện tại, nhiều đơn vị quân đội Ukraine đang tập trung ở khu vực giáp biên Belarus-Ukraine. Khả năng khiêu khích vũ trang, có thể leo thang nơi vốn đã căng thẳng trong một thời gian dài.” Bản văn đưa ra chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm một năm cuộc chiến ở Ukraine và trước bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước Quốc hội Liên bang Nga.

Wang Wenbin, người phát

----ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm thứ Ba nói về chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới thủ đô Kiev của Ukraine: "Tất cả các bên, đặc biệt là các nước lớn, nên có trách nhiệm, tạo điều kiện cho hòa giải và thúc đẩy hòa đàm, [và] nỗ lực hơn để có một giải pháp chính trị. Đừng đổ thêm xăng vào lửa," nhấn mạnh rằng không ai nên lợi dụng tình huống như vậy. Về chuyến đi của Giám đốc Ủy ban Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Vương Nghị tới Nga, người phát ngôn nói rằng TQ muốn tận dụng cơ hội này để "thúc đẩy quan hệ song phương" giữa hai nước.

---- Chính phủ của 34 quốc gia đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Hai kêu gọi Ủy ban Thế vận Quốc tế IOC nói rõ thế nào là “tính trung lập” khi IOC tìm cách cho các lực sĩ Nga và Belarus trở lại tham gia các môn thể thao quốc tế và cuối cùng là Thế vận hội Paris 2024. Trong những nước ký vào bản tuyên bố Mỹ, Anh, Pháp, Canada và Đức. Nhóm 5 quốc gia này đã đưa gần 1/5 tổng số lực sĩ tham dự Thế vận Tokyo 2021.

Các nước khác từng kêu gọi tẩy chay Olympic 2024 nếu cuộc chiến ở Ukraine tiếp diễn - chẳng hạn như Ba Lan, Latvia, Litva và Đan Mạch - cũng đã ký vào tuyên bố này, và bản văn đã không đề cập đến tẩy chay. Ủy ban IOC tìm cách cho lực sĩ Nga tham dự Thế vận 2024, trích dẫn ý kiến của các chuyên gia nhân quyền của LHQ, vì cớ lực sĩ Nga và Belarus không nên bị phân biệt đối xử chỉ vì quốc tịch. IOC muốn các lực sĩ không ủng hộ chiến tranh từ 2 nước kia có thể thi đấu với tư cách là lực sĩ trung lập, không mang biểu tượng quốc gia của họ.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Lee Satterfield đã thay mặt Hoa Kỳ ký bản tuyên bố. Trong một bản văn riêng, bà nhấn mạnh IOC cần đưa ra định nghĩa rõ ràng về tính trung lập. Bản tuyên bố hôm thứ Hai, trong khi kêu gọi sự rõ ràng từ IOC, nói cách nhanh nhất để Nga quay trở lại đấu trường thể thao quốc tế là “bằng cách chấm dứt cuộc chiến mà họ đã khởi động”.

---- Theo ước tính chính thức của chính phủ Brazil, ít nhất 40 người đã chết và hàng trăm người phải di tản do trận mưa lớn tàn phá bờ biển phía bắc Sao Paulo vào cuối tuần qua. Đã xác nhận thêm 16 trường hợp tử vong ngoài 24 trường hợp được báo cáo vào ngày hôm trước. Trong chuyến thăm khu vực này hôm thứ Hai, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã ủng hộ việc chống lại việc xây dựng mới ở những khu vực dễ bị lũ lụt và lở đất lớn.

---- Thêm 2 trận động đất lớn khác xảy ra ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Hatay gần biên giới Syria, khiến 3 người chết hôm thứ Hai, chỉ 2 tuần sau 2 trận động đất lớn hơn trong khu vực khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Các trận động đất hôm thứ Hai 20/2/2023 được đo ở cường độ 6,4 và 5,8 độ, theo Sở Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trên Twitter.

Trận động đất đầu tiên xảy ra vào khoảng 8:04 tối. giờ địa phương ở quận Defne của Hatay và theo sau khoảng 3 phút là trận động đất nhỏ hơn ở tỉnh Samandag, theo thông tấn Anadolu Agency. Các trận động đất đã được báo cáo ở độ sâu 10,4 dặm và 4,3 dặm tương ứng. Thị trưởng Samandag thông báo một số tòa nhà bị sập và cư dân hoảng loạn. Hai cú động đất mới đã làm cho hơn 680 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

---- Thoạt nhìn có vẻ như chỉ là một chiếc thuyền máy đơn giản trôi nổi trên Vịnh San Francisco, nhưng khi con tàu trang bị cánh ngầm tăng tốc, nó nhô lên khỏi mặt nước, bay là là, y hệt như phim khoa học viễn tưởng. Động cơ điện của nó hầu như không phát ra âm thanh. Các "thuyền bay" này là sản phẩm mới của công ty Thụy Điển Candela.

Thủy thủ người Pháp Tanguy de Lamotte nói từ tay lái của chiếc C8 dài 8,5 mét: "Đây là thuyền bay, một nửa dùng như phi cơ và một nửa là thuyền; gần giống như cưỡi 1 tấm thảm bay ma thuật."

De Lamotte là người đã hoàn thành cuộc đua vòng quanh thế giới một mình Vendee Globe trên chiếc thuyền buồm lớn gấp đôi chiếc C8, bây giờ anh là giám đốc chi nhánh Hoa Kỳ của Candela. Theo de Lamotte, mục tiêu của công ty Thụy Điển là chế tạo những chiếc thuyền chạy bằng điện, tiết kiệm năng lượng nhất "và tránh xa nhiên liệu hóa thạch".

Cánh ngầm đóng vai trò như đôi cánh dưới nước nâng thuyền khi nó tăng tốc, chỉ để lại máy quạt và cánh ngầm chìm trong nước, đồng thời giảm đáng kể sức cản ma sát. Ngoài việc sử dụng năng lượng ít hơn khoảng 80% để di chuyển, con thuyền cũng tránh được các đợt sóng đẩy thuyền dâng cao dễ gây buồn nôn, theo de Lamotte cho biết. Và vì động cơ chạy bằng điện nên hành khách không phải chịu tiếng ồn và mùi của động cơ chạy bằng khí đốt.

Công ty Candela đã nhận được khoảng 150 đơn đặt hàng cho C8, có giá khởi điểm 400.000 USD. Đợt giao hàng đầu tiên dự kiến sẽ đến Florida vào cuối tháng này.



Candela đang nghiên cứu muốn sản phẩm mới để dùng cho các chuyến phà. Mô hình tiếp theo là thuyền catamaran với 25 chỗ ngồi sẽ được thử nghiệm như tàu con thoi ở quần đảo Stockholm vào cuối năm nay. Dịch vụ phà như thế dự kiến sẽ giảm một nửa thời gian mà những người sử dụng phà hoặc xe buýt phải mất để đi từ vùng ngoại ô Ekero đến trung tâm thành phố.

---- Nói với người dẫn chương trình truyền hình Anh Piers Morgan, Dân biểu George Santos (Cộng hòa, New York) tự thú nhận rằng ông là một "kẻ nói dối kinh khủng." Lúc đó, Morgan hỏi Santos rằng liệu anh ta có "sẵn sàng" thừa nhận rằng mình là một "kẻ nói dối tồi tệ" hay không.

Santos đồng ý: “Chắc chắn. Đúng thế, tôi đã là một kẻ nói dối tệ hại về những vấn đề đó, và điều mà tôi cố gắng truyền đạt tới người dân Mỹ là, tôi đã phạm sai lầm.”

Santos, người hiện đang bị các nhà lập pháp địa phương, tiểu bang và liên bang điều tra liên quan đến các vi phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử, nói với Morgan rằng nhiều lời nói dối về lý lịch của anh không phải là "để lừa gạt người khác. Mà, để được đảng Cộng Hòa ở đây tại địa phương chấp nhận."

---- Hồi năm 2019, khi 5 em vị thành niên ở Alaska bị truy tố về tội giết một em vị thành niên khác, câu hỏi lớn là tại sao giết người, theo báo Anchorage Daily News thắc mắc. Bây giờ, cảnh sát nói họ có câu trả lời. Mới tuần trước, cô Denali Brehmer, bây giờ 22 tuổi, đã thú tội giết cô Cynthia Hoffman, 19 tuổi. Tại sao? Cảnh sát nói, cô Brehmer đã gặp một người đàn ông đóng giả vai triệu phú ở Kansas trên mạng, người này hứa cho cô Brehmer 9 triệu đô la để giết một người nào đó và đưa cho y xem bằng chứng. Brehmer đã chọn cô Hoffman, một vị thành niên bị khuyết tật phát triển, làm nạn nhân của mình và tuyển 4 em vị thành niên khác phụ giúp cô thực hiện vụ giết người, theo hồ sơ tòa án.

Brehmer và những người khác mời Hoffman đi leo núi. Khi đến một vùng hẻo lánh, Hoffman bị trói, bị bắn vào sau đầu và bị quăng xác xuống sông Eklutna. Cảnh sát nói cô Brehmer đã gửi video về vụ giết người cho người đàn ông mà cô biết trên mạng là "Tyler". Nhưng "Tyler" thực sự không phải là triệu phú, chỉ là Darin Schilmiller từ Indiana, và kể từ đó, chính y đã bị truy tố tội giết người. Schilmiller đã bị dẫn độ đến Alaska, nơi y bị giam chờ xét xử.

Hai đồng phạm bị cáo buộc khác ở Alaska, là Kayden McIntosh và Caleb Leyland, cũng đang chờ xét xử. Còn 2 vị thành niên giấu tên cũng bị truy tố và số phận chưa rõ ràng. Cô Brehmer phải đối mặt với án tù từ 30 đến 99 năm trong phiên tòa kết án vào tháng 8/2023.

---- Một nghi phạm đang bị giam vì liên hệ đến cái chết của Giám mục David O'Connell 69 tuổi của Tổng giáo phận Los Angeles. Cảnh sát quận Los Angeles nói đã bắt ông Carlos Medina, 65 tuổi, tại nhà riêng ở Torrance vào sáng sớm thứ Hai. Medina là chồng của một bà quản gia làm việc cho Giám mục O'Connell. Cảnh sát được mật báo rằng Medina đã nói về việc O'Connell nợ y tiền.

Video giám sát cho thấy một chiếc SUV màu sẫm giống với chiếc do người quản gia lái đã lái vào đường lái xe của O'Connell, ở lại vài phút rồi rời đi hôm thứ Bảy. Vị Giám mục phụ tá được tìm thấy đã bị bắn chết tại nhà riêng ở thị trấn Hacienda Heights thuộc Quận Los Angeles, Calif., ngay trước 1 giờ chiều hôm thứ bảy. O'Connell đã phục vụ Tổng giáo phận Los Angeles từ năm 1979.

---- Cảnh sát Baton Rouge đang điều tra sau khi ai đó bắn vào một nhà thờ lúc đó có nhiều giáo dân bên trong. Thạch Nguyễn nói: “Tôi không biết tại sao họ lại làm như vậy, không ai muốn thấy những thứ như vậy.” Vụ này xảy ra trên đường South Tamari Drive gần Đại lộ Florida vào khoảng 9 giờ tối hôm chủ nhật, ngày 19/2/2023.

Trong 13 năm qua, Nguyen đã làm tóc ở vùng Baton Rouge. Gần đây, anh ta đã chuyển cơ sở kinh doanh của mình, Bella's Hair Salon, đến đường Tamari với hy vọng xa các tội ác.Nguyễn đã lo sợ đêm qua sau khi xảy ra vụ nổ súng gần một nhà thờ trên đường Tamari, ngay đối diện với tiệm làm tóc của Nguyễn.

Có khoảng 50 đến 60 người bên trong nhà thờ, được gọi là Iglesia Misionera Pentecostes Una Voz De Alerta, vào thời điểm nổ súng. L'Jean McKneely, cảnh sát thị trấn Baton Rouge, nói đang truy tìm một người: “Có một cá nhân đi trên một chiếc xe màu tối và người ta thấy một người từ xe đang chạy ngang qua bắn vào không trung. Sau đó, người đó quay súng vào nhà thờ và bắn một phát vào nhà thờ, trúng vào tòa nhà.” Không ai bị thương. Bất cứ ai có thông tin về vụ này hãy liên hệ với Crime Stoppers theo số 225-344-7867.

---- TIN VN. 1/4 các công ty châu Âu đã chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam. Theo Báo Nhịp Sống Thị Trường. Đây là nội dung vừa được công bố mới đây trong Sách trắng 2022 các vấn đề thương mại đầu tư và khuyến nghị 2023 của Phòng Thương mại và Công Nghiệp châu Âu (EuroCham) Việt Nam. Cụ thể, nội dung Sách Trắng EuroCham 2022-2023 trích dẫn kết quả của khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI): 1/4 các công ty nước ngoài (châu Âu) đã chuyển hoạt động của doanh nghiệp từ Trung Quốc sang Việt Nam, trong đó có 2% đã chuyển một phần đáng kể hoạt động của họ vào trong nước. Hơn nữa, 42% công ty nước ngoài sẵn sàng chuyển ít nhất một lượng vốn FDI nhỏ vào Việt Nam vào cuối năm 2022.

---- TIN VN. Xuất khẩu cá tra sang Mỹ giảm 81% trong tháng 1/2023. Theo Báo Doanh Nhân Trẻ. Theo bà Lê Hằng, Giám đốc truyền thông Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 1/2023, xuất khẩu cá tra tiếp tục giảm sâu 61% so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 44% so với tháng trước, chỉ đạt 83,6 triệu USD. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu sang tất cả các thị trường chính đều giảm 2 con số. Trong đó, riêng thị trường Mỹ giảm sâu nhất, với mức giảm 81% so với tháng 1/2022.

---- TIN VN. Xuất khẩu gỗ tháng 1 giảm gần một nửa cùng kỳ năm ngoái. Theo VietnamBiz. Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho biết trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 1 đạt 806 triệu USD, giảm 38,4% so với tháng 12/2022 và giảm 48,6% so với tháng 1/2022. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 491,7 triệu USD, giảm 43,8% so với tháng 12/2022 và giảm hơn 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

---- HỎI 1: Trên 40 tuổi, thể dục 20 phút/ngày sẽ giảm nguy cơ nhập viện?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu lớn, mới đưa ra, cho thấy nếu bạn trên 40 tuổi, tập thể dục thường xuyên không chỉ giúp bạn giữ được vóc dáng cân đối mà còn có thể giúp bạn không phải nhập viện. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong số gần 82.000 người Anh trưởng thành, những người thường xuyên tập thể dục ít có khả năng phải nhập viện vì các tình trạng sức khỏe khác nhau trong những năm tới. Danh sách bao gồm các bệnh phổ biến như viêm phổi, đột quỵ, biến chứng tiểu đường và nhiễm trùng đường tiết niệu nặng.

Nghiên cứu cho thấy rằng nếu những người trung niên trở lên chỉ thêm 20 phút tập thể dục vào thói quen hàng ngày của họ, họ có thể giảm nguy cơ nhập viện từ 4% đến 23% trong vòng 7 năm. Các chuyên gia cho biết nghiên cứu mở rộng về những gì mọi người thường coi là lợi ích của việc tập thể dục - như thân hình gọn gàng, cải thiện thể lực và trái tim khỏe mạnh hơn.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/02/20/daily-exercise-over-40-reduce-hospital/9861676919081/

---- HỎI 2: Cạn tiền, nhiều dân Mỹ hoãn chăm sóc y tế?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát gần đây cho biết nhiều người Mỹ đang trì hoãn việc chăm sóc y tế, trong một số trường hợp là do các tình trạng nghiêm trọng, vì họ không có tiền để trang trải chi phí gia tăng. Có tới 38% số người được hỏi cho biết họ hoặc một thành viên trong gia đình phải trì hoãn chăm sóc y tế vì chi phí nặng trong năm 2022, tăng 12 điểm so với năm trước và là mức cao nhất trong lịch sử 22 năm khảo sát của Gallup.

Số người được hỏi nói rằng họ ngừng chăm sóc y tế tăng mạnh có liên quan đến chi phí chăm sóc y tế cao hơn. Lạm phát cao đã ảnh hưởng đến chi phí của người tiêu dùng trên toàn diện, nhưng nó đang có dấu hiệu giảm bớt. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2023, thước đo lạm phát, cho thấy dịch vụ chăm sóc y tế đã giảm 0,4% sau khi tăng trong tháng 12/2022. Nhưng chi phí dịch vụ bệnh viện tăng 0,5% và giá thuốc theo toa tăng 2,1% trong tháng 1/2023.

Chi tiết:

https://www.foxbusiness.com/personal-finance/americans-delay-medical-care-over-lack-savings

.