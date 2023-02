TT Biden bất ngờ tới Kiev, họp với TT Zelensky kỷ niệm một năm ngày Nga xâm lược Ukraine đang đến gần.

- TT Biden bất ngờ tới Kiev, họp với TT Zelensky kỷ niệm một năm ngày Nga xâm lược Ukraine đang đến gần.

- Biden: Mỹ sẽ cấp Ukraine thêm 500 triệu đô viện trợ quân sự.

- Mỹ liên lạc với Nga vài giờ trước khi TT Joe Biden thăm Kiev.

- Ngoại trưởng Ukraine: Biden thăm Ukraine cho thấy không ai sợ Nga.

- Nga: kêu gọi chính phủ Moldova ngừng chống Nga.

- Zelensky: Nga tổn thất nặng ở phía đông Donetsk.

- Nga tố Ukraine sẽ dàn dựng cú nổ phóng xạ

- Mỹ: TQ sẽ vượt "lằn ranh đỏ" nếu TQ viện trợ vũ khí cho Nga.

- Ba Lan xin Biden gửi thêm lính Mỹ tới Ba Lan.

- Bắc Hàn bắn 2 phi đạn vào Biển Nhật Bản, hù dọa sẽ biến Thái Bình Dương thành sân bắn phi đạn.

- Vợ Hàn bắt cóc 2 con về Seoul, chồng Mỹ theo kiện để bắt 2 con về. Chồng Mỹ chạy bộ hàng ngày để gây tiếng vang, xin dân Hàn ủng hộ cho bắt 2 con về Mỹ.

- TNS Lindsey Graham (Cộng Hòa-SC) thanh minh: không nói dối trước đại bồi thẩm đoàn Georgia

- Texas: Tổng giám thị học khu để quên súng trong phòng vệ sinh, 1 học sinh lớp 3 tìm thấy súng, phụ huynh kinh hoàng

- Philadelphia: truy tố 1 thanh niên 18 tuổi tội giết 1 cảnh sát Đại học Temple

- Thành phố an toàn nhất ở Mỹ: Frisco, Texas; McKinney, Texas; McAllen, Texas; Santa Clarita, California; Plano, Texas.

- 5 thành phố hàng đầu vừa an toàn vừa giá rẻ: Cary, North Carolina; Olathe, Kansas; Naperville, Illinois; Overland Parks, Kansas; và Frisco.

- TIN VN. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nộp lại hàng chục tỷ đồng nhận để chạy án.

- TIN VN. Công ty PouYuen dự kiến cắt giảm 6.000 nhân sự.

- TIN VN. Chủ tịch Vietravel: 'Ngành du lịch TP.HCM thụt lùi 10 năm'.

- TIN VN. Việt Nam nhập xăng dầu nhiều nhất từ Nam Hàn, Singapore.

- HỎI 1: Thêm nhiều nhà hàng tiệc cưới sập tiệm vì cưới nhau ít hơn ở Nam Hàn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nhật Bản chính thức có thêm 7.000 đảo? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-20/2/2023) ---- Bắc Hàn đã bắn 2 phi đạn đạn đạo tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía đông hôm thứ Hai trong vụ thử vũ khí thứ hai trong vòng 3 ngày. Nhật Bản cho biết cả 2 phi đạn đã hạ cánh xuống vùng biển giữa Bán đảo Bắc Hàn và Nhật Bản và không có thiệt hại nào liên quan đến máy bay và tàu thuyền trong khu vực được báo cáo.

Theo Nhật Bản và Nam Hàn, phi đạn Bắc Hàn bay ở độ cao tối đa 30-60 dặm và khoảng cách 210-250 dặm. Kim Yo Jong, cô em gái quyền lực của Kim Jong Un, cho biết trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước đăng tải: "Tần suất sử dụng Thái Bình Dương làm sân bắn của chúng tôi tùy thuộc vào hành động của quân lực Mỹ."

---- Tổng thống Joe Biden đã đến Kiev, thủ đô Ukraine, hôm thứ Hai 20/2/2023 trong một chuyến thăm bất ngờ để thể hiện tình đoàn kết với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi lễ kỷ niệm một năm ngày Nga xâm lược đang đến gần. Biden xác nhận chuyến đi tới thủ đô Ukraine trong một tuyên bố của Bạch Ốc vào sáng sớm thứ Hai.

Biden nói, “Khi thế giới chuẩn bị kỷ niệm một năm cuộc xâm lược tàn bạo của Nga vào Ukraine, hôm nay tôi ở Kiev để gặp Tổng thống Zelensky và tái khẳng định cam kết kiên định và không lay chuyển của chúng tôi đối với nền dân chủ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Khi Putin phát động cuộc xâm lược gần một năm trước, Putin nghĩ rằng Ukraine yếu và phương Tây bị chia rẽ. Nhưng Putin đã hoàn toàn sai lầm."

Zelensky đã đăng một bức ảnh ông và Biden bắt tay nhau ở Kiev trên Telegram: "Joseph Biden, chào mừng đến với Kiev! Chuyến thăm của ngài là một dấu hiệu cực kỳ quan trọng về sự ủng hộ đối với tất cả người dân Ukraine."

Biden cho biết ông đã đàm phán với Zelensky về việc mở rộng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine khi cuộc xâm lược của Nga kéo dài. Biden cũng cho biết Mỹ sẽ bổ sung các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Bạch Ốc cho biết Biden đã lên kế hoạch đến thăm nước láng giềng Ba Lan trong tuần này, một đồng minh NATO và là người ủng hộ Ukraine để thảo luận về "những nỗ lực chung nhằm hỗ trợ Ukraine và tăng cường khả năng răn đe của NATO".

---- Tổng thống Biden hôm thứ Hai tuyên bố Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm 500 triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraine: “Tính chung, chúng tôi đã giao gần 700 xe tăng và hàng nghìn xe bọc thép. 1.000 hệ thống pháo, hơn 2 triệu viên đạn pháo, hơn 50 hệ thống phóng phi đạn tiên tiến, hệ thống phòng không và chống chiến hạm, tất cả đều để bảo vệ Ukraine. Và đó là chưa kể nửa tỷ đô la khác mà chúng tôi thông báo với bạn hôm nay và ngày mai sẽ đến với bạn.”

Trong bản thông báo sắp tới, Biden cho biết, sẽ bao gồm đạn pháo cho vũ khí tầm xa như Howitzers và HIMARS, nhiều súng chống xe tăng, và radar giám sát bầu trời để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công từ trên không.

----- Washington đã liên lạc với Moscow trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến thăm thủ đô Kiev của Ukraine, theo lời Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan xác nhận với các phóng viên hôm thứ Hai. Sullivan nói rằng thông báo được đưa ra "vài giờ trước khi" tổng thống rời đi "vì mục đích giảm xung đột." Sullivan không giải thích chi tiết. Ông nói rằng đây là một "chuyến thăm lịch sử, chưa từng có trong thời hiện đại, khi tổng thống đến thăm thủ đô của đất nước chiến tranh, nơi quân đội Hoa Kỳ không kiểm soát cơ sở hạ tầng quan trọng." Trước đó, Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá, với các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga đang được áp dụng.

---- Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên Faceboook hôm thứ Hai rằng chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Ukraine cho thấy "không ai sợ Nga. Chuyến thăm này là chiến thắng của người dân Ukraine và của Tổng thống Zelensky. Nó được tiến hành bất chấp mọi thứ vì chiến thắng của Ukraine và toàn thế giới tự do. Đó là một tín hiệu rõ ràng cho đầm lầy [Moscow] - rằng không ai sợ Nga!" Kuleba thêm rằng cả Biden và Zelensky đều "hài lòng với cuộc trò chuyện."

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Hai đã chỉ trích chính phủ Moldova, kêu gọi Moldova ngừng chống Nga. "Mối quan hệ của chúng tôi với Moldova vốn đã rất căng thẳng... Chính phủ Moldova luôn tập trung vào mọi thứ chống Nga. Họ đang rơi vào trạng thái cuồng loạn chống Nga," Peskov nói về nội các mới được bầu gần đây ở Moldova, vốn khẳng định con đường châu Âu và thúc giục phi quân sự hóa cho vùng ly khai Transnistria của Moldova [mà Nga đang chiếm]. Căng thẳng trong khu vực tiếp tục gia tăng trước ngày kỷ niệm một năm cuộc chiến ở Ukraine, với Moldova nằm cách tiền tuyến khoảng 200 km ở miền nam Ukraine.

---- Nga đang chịu tổn thất nặng nề ở khu vực phía đông Donetsk, theo lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ sau cuộc họp với các chỉ huy quân sự hôm Chủ nhật: "Tình hình rất khó khăn. Chúng tôi đang chiến đấu. Chúng tôi đang tiêu diệt kẻ chiếm đóng và gây ra những tổn thất cực kỳ nghiêm trọng cho Nga. Tôi nhắc đi nhắc lại: Nga càng thua ở đó, chúng tôi càng sớm có thể kết thúc cuộc chiến này với chiến thắng của Ukraine." Đầu ngày hôm Chủ nhật, Nga nói rằng quân Ukraine pháo kích khu vực này 40 lần với phi đạn M270 của Mỹ trong khoảng thời gian hai phút, làm một bé gái 12 tuổi chết.

---- Nga hôm Chủ nhật cáo buộc Ukraine lên kế hoạch "khiêu khích quy mô lớn" liên quan đến chất phóng xạ nhằm đổ lỗi cho Nga "vi phạm trắng trợn" Công ước về An toàn nguyên tử: "Một số thùng chứa chất phóng xạ đã được chuyển đến Ukraine từ lãnh thổ của một trong các quốc gia châu Âu, bỏ qua sự kiểm tra của hải quan, sẽ được sử dụng để phân loại ô nhiễm cục bộ trong khu vực của một trong những vật thể nguy hiểm phóng xạ được kiểm soát bởi chế độ Kiev." Tuyên bố được đưa ra cùng ngày Ý tham gia kêu gọi thiết lập vùng an toàn xung quanh nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia, nói rằng các trận chiến đang diễn ra xung quanh cơ sở khiến nó trở nên "rất nguy hiểm".

---- Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nói với CNN hôm Chủ nhật rằng Trung Quốc sẽ vượt "lằn ranh đỏ" nếu TQ viện trợ quân sự sát thương cho Nga để sử dụng ở Ukraine: "Chúng tôi hoan nghênh tuyên bố của Trung Quốc rằng họ muốn hòa bình... Nhưng chúng tôi cũng phải hiểu rõ rằng nếu có bất kỳ suy nghĩ và nỗ lực nào của TQ và những nước khác nhằm hỗ trợ sát thương cho người Nga trong cuộc tấn công tàn bạo của họ vào Ukraine, thì đó là không thể chấp nhận được. Như vậy sẽ là một lằn ranh đỏ." Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước đó chia sẻ rằng Bắc Kinh có thể đã cung cấp "viện trợ sát thương" cho Nga theo tin tình báo mới nhất.

---- Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm Chủ nhật nói Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thảo luận về việc tăng cường hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Ba Lan trong chuyến thăm Warsaw sắp tới của ông. "Ukraine phải chiến thắng và Nga phải bị đánh bại", Morawiecki nói trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, cáo buộc Moscow về một số "chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc tệ hại nhất" trong thế kỷ qua.

Ông xác nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra với Hoa Kỳ nhằm mục đích làm cho sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Ba Lan trở nên "lâu dài hơn và gia tăng số lượng". Ông nói rằng chuyến thăm của Biden sẽ chứng minh rằng Hoa Kỳ đứng về phía Ba Lan, đồng thời lặp lại quan điểm rằng các cuộc đàm phán hòa bình chỉ có thể diễn ra "trong các điều kiện và theo định nghĩa do chính người Ukraine đưa ra."

---- Tại nhiều nơi khác nhau trên khắp thủ đô của Nam Hàn, John Sichi đã đi bộ hàng dặm trên máy chạy bộ trong một nỗ lực tuyệt vọng để thu hút sự chú ý đến vụ bắt cóc 2 đứa con nhỏ của mình, những đứa trẻ mà anh nói đã bị bắt từ nhà của họ ở San Francisco và được mẹ chúng đưa đến Seoul hơn ba năm trước. Sichi đã tổ chức một cuộc biểu tình bằng máy chạy bộ một người kể từ tháng 10/2022, cùng với các tờ rơi và áp phích kích thước thật về các con của anh ấy với dòng chữ “Tôi nhớ các con tôi rất nhiều” được viết bằng tiếng Hàn.

Đối với Sichi, người “đi bộ nhưng không đi đến đâu cả”, những chuyến đi bất tận tượng trưng cho cuộc đấu tranh không ngừng của anh với hệ thống pháp luật của Nam Hàn, hệ thống đã không cho anh đoàn tụ với các con của anh. Ông bố hai con cũng hy vọng có thể chia sẻ hoàn cảnh của mình với công chúng bất chấp rào cản ngôn ngữ.

Hồi 3 năm rước, Sichi đang sống cùng vợ và hai con của họ ở San Francisco. Do xích mích nhau, vợ anh đã bay tới Seoul cùng các con của họ trong chuyến đi được cho là “chuyến thăm giải nhiệt” kéo dài một tháng với gia đình cô. Nhưng theo Sichi, cô và lũ trẻ đã không bao giờ trở lại.

Anh cho biết đã đến Seoul vào tháng 12/2019 và tháng 1/2020 để thuyết phục vợ về nhà với các con. Ban đầu, cô đồng ý quay lại, nhưng đến cuối tháng 2 năm 2020, cô đã thay đổi quyết định, hủy vé máy bay khứ hồi và giữ lại hộ chiếu của bọn trẻ.

Sau đó, Sichi quyết định kiện lên Tòa Quận San Francisco, và sau một phiên tòa kéo dài nhiều tháng, tòa quyết định vào tháng 8/2020 rằng 2 đứa trẻ nên được trả về California. Trong thời gian tòa xét xử, Sichi bị hạn chế tiếp cận với các con của mình thông qua trò chuyện video.

Sau khi vợ liên tục từ chối tuân lệnh tòa án Hoa Kỳ, Sichi đã đến Nam Hàn và vào tháng 11/2020, anh đến Tòa án Gia đình Seoul để nộp đơn kiện theo Công ước La Hay, một hiệp ước quốc tế được thành lập để đặt ra các tiêu chuẩn cho việc nhận con nuôi quốc tế, bao gồm các vụ bắt cóc trẻ em quốc tế.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham

Một Tổng giám thị khu học chính

Sichi cuối cùng đã có thể đến thăm các con của mình vào năm 2021 sau 10 tháng trò chuyện video. Vào tháng 6 năm đó, Tòa án Gia đình Seoul ra phán quyết rằng những đứa trẻ nên được trả về nhà của chúng ở San Francisco. Tòa kháng án đã giữ quyết định này và vào tháng 2 năm 2022, Tòa Tối cao Nam Hàn đã bác đơn kháng cáo cuối cùng của vợ Sichi và phán quyết rằng những đứa trẻ sẽ được trả lại ngay lập tức. Mặc dù bị tòa án phạt 5 triệu won (khoảng 3.840 USD) và bị phạt giam 30 ngày, vợ của Sichi vẫn tiếp tục bất chấp lệnh tòa.Vào tháng 5/2022, Sichi và một nhân viên thực thi tòa án đến thăm căn hộ của vợ anh ta và cố gắng lôi về các con của anh ta, nhưng cuối cùng họ không thành công vì con trai và con gái của anh ta — hiện 6 và 4 tuổi — không đồng ý rời đi, và viên chức này cũng không cho phép thực thi lệnh của tòa án. Thất vọng vì cơ quan thực thi pháp luật không hành động để thực hiện ngay cả quyết định của tòa án cao nhất của đất nước, Sichi nói rằng anh coi tình huống này là “lạm dụng trẻ em do nhà nước ra lệnh”.Sau khi nói chuyện với các nhà tâm lý học trẻ em, Sichi vô cùng lo ngại về cách các quan chức được cho là tiếp tục ưu tiên tôn trọng các quyết định của con anh, những đứa còn quá nhỏ để hiểu tình hình, hơn là lệnh của tòa án. Anh nói: “Về cơ bản, đây là hành vi lạm dụng trẻ em do nhà nước ra lệnh.”Trong một khoảng thời gian sau vụ tháng 5/2022, Sichi bị cắt liên lạc với các con và họ cùng với vợ ông không thể xác định được vị trí. May mắn thay cho Sichi, sau khi một đài truyền hình địa phương phát sóng câu chuyện của anh trên một trong những chương trình của họ có tên “Chuyện tò mò Y” (“Curious Story Y”), một thành viên trong đại gia đình của vợ anh đã liên hệ để cố gắng kết nối anh với các con. Mặc dù Sichi không thể gặp trực tiếp các con của mình, nhưng anh ấy đã có thể thiết lập lại liên lạc với chúng thông qua các cuộc gọi điện thoại.Bất chấp “bước đột phá nhỏ” này, Sichi nói rằng anh ấy vẫn không thể kết nối với các con của mình vì các cuộc gọi của chúng rất hạn chế, và bên cạnh “xin chào” và “tạm biệt”, những từ duy nhất anh ấy nghe được từ chúng là những từ lặp đi lặp lại khác nhau của “không” tại Nam Hàn.Trong một cập nhật gần đây, Sichi chia sẻ rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp Nam Hàn cuối cùng đã có thể xác nhận địa chỉ mới cho vợ con anh. Tuy nhiên, tất cả những gì Sichi có thể làm là tiếp tục làm việc với hệ thống tòa án địa phương và hy vọng rằng sự chú ý của giới truyền thông sẽ dẫn đến việc ông được đoàn tụ với các con.Trong phán quyết mới nhất từ Tòa án Gia đình Seoul, vợ của Sichi hiện sẽ bị phạt 500.000 won (khoảng 384 USD) cho mỗi ngày không vâng lệnh tòa. Tiền phạt hàng ngày được thiết lập để bắt đầu từ tuần tới. Để nâng cao nhận thức về trường hợp của anh và những người khác giống như anh trước Quốc hội Nam Hàn, Sichi cần 50.000 chữ ký thỉnh nguyện trước ngày 24/2/2023. Cho đến nay, anh chỉ có hơn 7.700 chữ ký. Nghĩa là, không bao nhiêu người chịu ký tên giúp anh.----m (Cộng Hòa-SC) hôm Chủ nhật đã đề cập đến việc liệu ông có hối hận về lời khai của mình trước đại bồi thẩm đoàn đặc biệt của Georgia đang điều tra những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược bầu cử năm 2020 hay không. Nói trên ABC, người dẫn chương trình Martha Raddatz nói rằng một số phần trong báo cáo của đại bồi thẩm đoàn được công bố vào tuần trước cho thấy các bồi thẩm viên tin rằng một số nhân chứng đã khai man: "Bạn có chấp nhận kết luận của đại bồi thẩm đoàn và bạn có hối hận về việc gọi điện cho Bộ trưởng Hành chánh Georgia hay không, và có bất kỳ lo ngại nào về tội khai man không?"Graham nói: "Không có mối quan tâm về lời khai của tôi. Đại bồi thẩm đoàn phân tích rằng không có gian lận phổ biến ở Georgia, tôi đồng ý với điều đó. Tôi nghĩ việc bỏ phiếu qua thư có vấn đề, nhưng tôi không tìm thấy bằng chứng nào về gian lận phổ biến. Và với tư cách là thượng nghị sĩ, tôi phải quyết định xem có công nhận cuộc bầu cử ở Georgia hay không. Tôi nghĩ việc gọi điện cho Bộ trưởng Hành chánh Georgia là điều hợp lý, và tôi đã làm thế, hỏi những câu hỏi hóc búa. Nhưng đến cuối ngày, tôi đã bỏ phiếu để chứng nhận kết quả bầu cử ở Georgia cho cuộc bầu cử năm 2020."----h ở Rising Star, Texas đang bị một số cư dân địa phương chỉ trích sau khi ông để súng trong phòng vệ sinh của trường, rồi súng này được một học sinh lớp 3 tìm thấy vài phút sau đó. Đài KTXS nói rằng Robby Stuteville, Tổng giám thị Học khu Trường học Rising Star, đã bị triệu tập tại một cuộc họp hội đồng trường vì để súng của ông trong một gian trong phòng vệ sinh của trường tiểu học, nơi nó được tìm thấy sau đó bởi một học sinh đã báo cáo với giáo viên của mình.Elizabeth Lee, cư dân địa phương, người mà KTXS báo cáo có 2 cháu trong hệ thống trường học, cho biết: “Để bảo vệ con cái chúng tôi, chúng tôi cần một người có trách nhiệm hơn với súng. Ông Stuteville là một người tốt. Nhưng điều đó thật vô trách nhiệm."

Theo đài KTAB, cảnh sát đang điều tra vụ này xảy ra vào tháng trước nhưng mãi đến tuần trước mới được tiết lộ. Nói với KTAB, Stuteville khẳng định rằng "không bao giờ có mối nguy hiểm nào khác ngoài điều hiển nhiên" đối với học sinh tìm thấy súng của ông trong phòng vệ sinh.

Ông cũng khen ngợi học sinh đã ngay lập tức đến gặp giáo viên của mình để báo cáo khẩu súng thay vì nhặt nó lên và chơi với nó. “Đây là một trong những ví dụ về súng trong trường học,” Stuteville nói về vũ khí mà ông để lại trong nhà vệ sinh cho một học sinh lớp ba tìm thấy, để cảnh giác với bất kỳ vị trí bất thường nào của vũ khí hoặc bất cứ thứ gì không đúng chỗ.”

---- Một thanh niên 18 tuổi sẽ bị truy tố tội giết người trong vụ bắn chết một cảnh sát Đại học Temple, theo Biện lý Philadelphia cho biết. Nghi phạm, được xác định là Miles Pfeffer, đã bị bắt tại nhà vào sáng Chủ nhật. Y cũng phải đối mặt với cáo buộc giết một cảnh sát, cướp, cướp xe và tội phạm vũ khí trong cái chết của cảnh sát Christopher Fitzgerald.

Cảnh sát cho biết Fitzgerald, 31 tuổi, gia nhập cảnh sát trường đại học vào tháng 10/2021, đã bị trọng thương khi ứng phó với một vụ việc gần khuôn viên trường vào tối thứ Bảy, cảnh sát cho biết. Trong một tuyên bố vào Chủ nhật, Biện lý Larry Krasner cho biết, “Pfeffer cũng bị cáo buộc đã cố gắng cướp súng của cảnh sát Fitzgerald và lục túi của anh ta, trong khi cảnh sát này đang nằm trên mặt đất.”

---- Một bảng xếp hạng mới về các thành phố an toàn nhất ở Mỹ có một thị trấn vô địch lặp lại: Frisco, Texas, là số 1 trong năm thứ hai liên tiếp trong đánh giá của SmartAsset, theo báo The Hill. Bảng xếp hạng thu thập dữ liệu về tội phạm bạo lực, tội phạm tài sản, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông, tỷ lệ tử vong do ngộ độc ma túy và tỷ lệ dân số uống rượu quá mức. Frisco, với dân số khoảng 210.000 người, được coi là một phần của khu vực đô thị Dallas-Fort Worth.

Nhóm 10 thành phố an toàn nhất là:

1. Frisco, Texas;

2. McKinney, Texas;

3. McAllen, Texas;

4. Santa Clarita, California;

5. Plano, Texas;

6. Alexandria, Virginia;

7. Laredo, Texas;

8. Glendale, California;

9. Sunnyvale, California;

10. Yonkers, New York.

Vừa an toàn, vừa giá rẻ. SmartAsset cũng đưa ra bảng xếp hạng về mức độ vừa an toàn vừa giá phjải chăng, và nhóm 5 thành phố hàng đầu là:

. Cary, North Carolina;

. Olathe, Kansas;

. Naperville, Illinois;

. Overland Parks, Kansas; và

. Frisco.

---- TIN VN. Công ty PouYuen dự kiến cắt giảm 6.000 nhân sự. Thiếu đơn hàng, công ty TNHH PouYuen Việt Nam sẽ không tái ký với 3.000 lao động có hợp đồng lao động 1-3 năm, đồng thời sẽ cắt giảm 3.000 lao động khu C và D trong tháng 2/2023.

---- TIN VN. Chủ tịch Vietravel: 'Ngành du lịch TP.HCM thụt lùi 10 năm'. Theo Báo Nhà Đầu Tư. Tại buổi gặp gỡ, lắng nghe các đề xuất của doanh nghiệp với chính quyền TP.HCM ngày 17/2, ông Nguyễn Quốc Kỳ (Chủ tịch HĐQT Vietravel Holding) cho biết, tổng thu từ hoạt động du lịch TP.HCM năm 2022 là 120.000 tỉ đồng, bằng với con số của năm 2017. "Tổng lượng khách đến thành phố trong năm qua là 28,5 triệu lượt người, bằng với con số năm 2012, có nghĩa là ngành du lịch thành phố đã bị lùi lại 10 năm", ông Nguyễn Quốc Kỳ nhận định và cho biết thêm, trong khi Việt Nam đang chật vật với mục tiêu 8 triệu khách quốc tế năm nay thì nước bạn Thái Lan đã đặt mục tiêu đón từ 20 lên 30 triệu khách quốc tế.

---- TIN VN. Việt Nam nhập xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc, Singapore. Theo Báo Nhịp Sống Thị Trường. Năm 2022, cả nước đã nhập khẩu 8.874.959 tấn xăng dầu, trị giá 8,9 tỷ USD, tăng 27,7% về lượng và tăng 118,5% về kim ngạch so với năm 2021. Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc, chiếm 36 - 37% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 3.222.662 tấn, trị giá 3,3 tỷ USD. Tiếp theo đó là Singapore, chiếm hơn 16% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong năm 2022, đạt 1.490.073 tấn, trị giá 1,43 tỷ USD.

---- TIN VN. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nộp lại hàng chục tỷ đồng nhận để chạy án. Theo Zingnews. Nguồn tin của Zing cho biết ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đã nộp lại số tiền nhận để chạy án cho doanh nghiệp. Ngày 20/2, một nguồn tin cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra việc thiếu tướng Đỗ Hữu Ca có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. “Ông Ca thừa nhận đã cầm hàng chục tỷ đồng để chạy án cho đại diện một doanh nghiệp ở Hải Phòng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật ở Quảng Ninh. Đến nay, ông Ca đã khắc phục hết”, nguồn tin cho hay.

---- HỎI 1: Thêm nhiều nhà hàng tiệc cưới sập tiệm vì cưới nhau ít hơn ở Nam Hàn?

ĐÁP 1: Đúng thế. Ngày càng có thêm nhiều nhà hàng tiệc cưới ngừng hoạt động khi người Nam Hàn ngày càng do dự cưới nhau, và hiện chỉ những địa điểm tổ chức tiệc cưới hàng đầu trong các khách sạn cao cấp mới hoạt động sôi động. Một nhân viên văn phòng 32 tuổi gặp khó khăn trong việc tìm địa điểm tổ chức hôn lễ khi nhà hàng tiệc cưới ở Pyeongtaek phía nam Seoul mà anh đặt đột ngột đóng cửa: "Tôi chỉ còn hai tháng trước đám cưới của mình và thật khó để tìm một địa điểm khác. Việc hoàn lại tiền đặt cọc của tôi cũng rất khó khăn."

Số lượng nhà hàng tiệc cưới ở Nam Hàn đã giảm 26,3% từ 1.030 vào năm 2018 xuống chỉ còn 759 vào cuối năm ngoái. Chỉ riêng ở Seoul, nó đã giảm 22,5% từ 192 xuống còn 143. Trong cùng thời gian, số lượng các cuộc hôn nhân cũng giảm 33,4% xuống còn 171.814 đám cưới.

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2023/02/18/2023021800506.html

---- HỎI 2: Nhật Bản chính thức có thêm 7.000 đảo?

ĐÁP 2: Đúng thế. Số đảo chính thức của Nhật Bản dự kiến sẽ tăng gấp đôi từ 6.852 lên 14.125 sau khi chính phủ tiến hành cuộc khảo sát đầu tiên kể từ năm 1987 về lãnh hải của nước này, theo Kyodo News.

Chi tiết:

https://www.foxnews.com/world/japan-discovers-7000-new-islands-fresh-survey

