Theo dữ liệu chính thức, khoảng 1,5 triệu công dân Nga đã vượt qua biên giới Nga-Georgia kể từ khi chiến tranh bắt đầu ở Ukraine. Có bao nhiêu người ở lại không được biết. Nhưng sự hiện diện của họ thấy rõ trên đường phố thủ đô Georgia.

- Ngưng tìm người sống sót sau trận động đất ở 9 trong 11 tỉnh bị ảnh hưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Có 40.689 người đã chết.

- Mỹ, Nhật, Nam Hàn tập trận quân sự

- Putin sẽ nói về cuộc chiến ở Ukraine trong bài phát biểu sắp tới trước Quốc hội Liên bang vào ngày 21/2/2023.

- Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga: chính đặc nhiệm Ukraine tháng 10 tấn công Cầu Kerch Strait Bridge nối Nga với Crimea.

- Đại sứ Nga: Mỹ đổ tội cho Nga là để biện minh cho hành động của Mỹ tại Ukraine.

- Putin gửi 1 ông trùm qua Mexico để mở chiến dịch quậy bầu cử Hoa Kỳ 2020, đầu độc cử tri Mỹ, bị FBI khám phá

- Khoảng 1,5 triệu công dân Nga trốn cuộc chiến của Putin, vào Georgia định cư.

- TQ: sự phát triển và tiến bộ của TQ là một lợi ích cho toàn thế giới, không phải là mối đe dọa cho thế giới.

- Ngoại trưởng Mỹ: TQ đang "cân nhắc mạnh mẽ" việc cung cấp Nga "sự hỗ trợ sát thương" cho cuộc chến ở Ukraine.

- Bắc Hàn: phi đạn Bắc Hàn không nhắm vào Seoul.

- Virginia: thêm 1 nhóc tỳ 6 tuổi mang súng vô trường, mẹ bị truy tố

- Đại học Temple ở Philadelphia: 1 cảnh sát chết trong khi ngăn chặn một vụ cướp.

- Los Angeles: Giám mục David O'Connell chết vì vết đạn.

- Quận Cam: 1 phụ nữ chết vì đã nhảy hoặc té ngã từ một bãi đậu xe ở Disneyland.

- Cũng còn di tản: Nhiều người Việt gian lận, xin hộ chiếu (passport) thật của Philippines.

- TIN VN. Tạm giữ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - cựu giám đốc Công an Hải Phòng.

- TIN VN. Công ty da giày lớn nhất Việt Nam dự kiến cắt giảm khoảng 3.000 lao động trong tháng này.

- TIN VN. Hơn 51% sinh viên tại 3 đại học được khảo sát từng bị quấy rối tình dục. Theo VietnamNet.

- HỎI 1: Các tàu cá Trung Quốc cố ý làm đứt 2 dây cáp quang viễn thông dưới biển Đài Loan? ĐÁP 1: Nghi như thế.

- HỎI 2: Năm 2020, khoảng 1/4 dân Canada gian nan để được chăm sóc sức khỏe? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-19/2/2023) ---- Những nỗ lực tìm kiếm người sống sót sau trận động đất kinh hoàng đã kết thúc ở 9 trong số 11 tỉnh bị ảnh hưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ, theo lời Yunus Sezer, người đứng đầu Sở Khẩn cấp và Thảm họa (AFAD) hôm Chủ nhật. Sezer nói rằng các hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra ở Kahramanmaras, nơi có tâm chấn và Hatay, một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất, "Chúng tôi tiếp tục những nỗ lực này hàng ngày với hy vọng có thể tiếp cận được anh chị em còn sống." Số nạn nhân chính thức ở nước này đã tăng nhẹ so với tối thứ Bảy, lên tới 40.689 người chết.

---- Hoa Kỳ đã tập trận quân sự với Nhật Bản và Nam Hàn hôm Chủ nhật sau khi Bắc Hàn bắn một phi đạn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) loại Hwasong-15 về phía Biển Đông một ngày trước đó. Nhật Bản nói rằng Nhật đã tổ chức các cuộc tập trận không quân chung với Mỹ trên Biển Nhật Bản với sự tham gia của 3 phi cơ chiến đấu F-15, 4 phi cơ chiến đấu F-16 và 2 oanh tạc cơ chiến lược B-1B.

Nam Hàn nói oanh tạc cơ B-1B của Mỹ và phi cơ chiến đấu tàng hình F-35A của Nam Hàn đã tham gia cuộc tập trận. Thành viên Ủy ban Các vấn đề Nhà nước Triều Tiên (SAC) Kim Yo-jong trước đó hôm Chủ Nhật nói rằng Seoul không phải là mục tiêu của phi đạn Bắc Hàn, trong khi Washington lên án Bắc Hàn phóng phi đạn làm căng thẳng "không cần thiết".

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đặc biệt chú ý đến cuộc xung đột Ukraine trong bài phát biểu sắp tới trước Quốc hội Liên bang vào ngày 21/2/2023, theo lời phát ngôn viên của tổng thống là Dmitry Peskov hôm Chủ nhật. Nói với đài Russia-1, Peskov nói Putin sẽ "chú ý nhiều đến hoạt động quân sự đặc biệt" vì nó "bằng cách này hay cách khác... ảnh hưởng đến cuộc sống trên lục địa." Dự kiến Putin sẽ đưa ra đánh giá về những gì đang xảy ra, về tình hình quốc tế và về "tầm nhìn của ông ấy về cách chúng tôi đối phó với điều này và cách chúng tôi sẽ phát triển hơn nữa."

---- Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin nói hôm Chủ nhật rằng đặc nhiệm Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công vào tháng 10 nhằm vào Cầu Kerch Strait Bridge nối Nga với Crimea. Nói với TASS, Bastrykin cho biết: "Qua điều tra, đã xác nhận rằng các cơ quan đặc nhiệm Ukraine có liên quan đến việc tổ chức vụ tấn công khủng bố trên cầu Crimean". Ông nói 12 nghi phạm đã được xác định và 8 người bị giam giữ, bao gồm công dân Ukraine, Armenia, Georgia và Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó gọi vụ nổ cầu là một cuộc tấn công "khủng bố" do tình báo Ukraine thực hiện, trong khi Kiev phủ nhận trách nhiệm.

---- Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov nói Mỹ chỉ trích hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine để biện minh cho hành động của Mỹ tại Ukraine: "Chúng tôi coi những lời nói bóng gió như vậy là một nỗ lực nhằm hạ thấp nước Nga như một phần của cuộc chiến hỗn hợp chống lại chúng tôi, chưa từng có về mặt hoài nghi. ... Trước hết, việc quân sự hóa không kiềm chế cho chế độ Kiev. Mỹ đang cung cấp thông tin tình báo cho phát xít, huấn luyện chiến binh." Trước đó, trong Hội nghị An ninh Munich, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tuyên bố rằng Washington "đã chính thức xác định rằng Nga đã phạm tội ác chống lại loài người".

---- Theo Business Insider, một ông trùm khét tiếng của Nga thân tín với Tổng thống Vladimir Putin đã lập một hoạt động bí mật ở Mexico để bơm tin giả về cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Ông trùm Yevgeny Prigozhin mở ra chiến dịch có tên là Social CMS nguyên thủy là chủ công ty dịch vụ ăn uống và thường được gọi là "đầu bếp của Putin" vì đồng minh lâu dài với Putin từ những năm 1990s, khi Prigozhin đã mở 2 tiệm ăn sang trọng ở St. Petersburg.”

Business Insider viết rằng Prigozhin cũng khét tiếng với tư cách là “người đã thành lập Sở Internet Research Agency, bản doanh ở St. Petersburg, Nga, chuyên bơm tin giả ủng hộ Trump và chống Clinton nhằm lung lạc cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016.”

Sử dụng Social CMS, “ông trùm Nga đã lập 1 trụ sở ở Mexico, trong những tháng trước cuộc bầu cử 2020 của Hoa Kỳ, nhằm truyền bá thông điệp gây chia rẽ và xây dựng một nhóm những người theo dõi trực tuyến nhiệt tình.”

Vai trò của Prigozhin đã bị lộ do vụ rò rỉ hơn 2.000 tài liệu từ Tập đoàn Wagner, cũng là một công ty khác mà ông ta điều hành. Nó được mô tả là một công ty lính đánh thuê được Kremlin hậu thuẫn đã gửi hàng ngàn tù nhân để hỗ trợ cuộc chiến của Putin ở Ukraine.

Báo Insider viết rằng họ đã dành nhiều tuần để xem xét các tài liệu bị rò rỉ. Trong số các kết luận của nó là: “So với các nỗ lực truyền thông xã hội của Nga vào năm 2016, Social CMS là một hoạt động có ngân sách thấp, một giọt nhỏ được đưa vào dòng meme hàng ngày chảy một cách tự nhiêntừ những bất bình chính trị của cử tri Mỹ. Tác động của nó, mặc dù khó đo lường, nhưng có thể khá nhỏ. Một tuần trước cuộc bầu cử, sau khi bị FBI dò ra, Facebook đã đóng tài khoản của Social CMS."

Hoạt động này cho thấy tình báo Nga có thể làm suy yếu nền dân chủ Mỹ bằng cách gieo rắc sự hoảng loạn về đạo đức và đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của người chiến thắng [Joe Biden]. Sự tồn tại ngắn ngủi của Social CMS như một lời nhắc nhở về nguồn tài chính mờ ám đằng sau vô số những kẻ tham gia trực tuyến đang tích cực tìm cách phá vỡ lòng tin vào guồng máy bầu cử Hoa Kỳ.

---- Theo dữ liệu chính thức, khoảng 1,5 triệu công dân Nga đã vượt qua biên giới Nga-Georgia kể từ khi chiến tranh bắt đầu ở Ukraine. Có bao nhiêu người ở lại không được biết. Nhưng sự hiện diện của họ thấy rõ trên đường phố thủ đô Georgia. Cuộc khảo sát gần đây cho thấy 70% công dân Georgia nói rằng sự xuất hiện của công dân Nga sẽ tác động tiêu cực đến Georgia.

Tổ chức Emigration for Action (Di cư vì hành động) là một trong số hàng ngàn công ty Nga đã đăng bộ tại Georgia sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Nó giúp những người Nga chạy trốn cuộc chiến tìm nhà và thích nghi với môi trường mới của họ. Tổ chức này cũng cung cấp các khóa học ngôn ngữ cho nhiều công dân Nga đã có kế hoạch ở lại.

Maxim Ivantsov, người sáng lập hiệp hội cho biết: “Bản thân tôi đang tham gia các lớp học ngôn ngữ. Đó là một khóa học rất phổ biến, có rất nhiều nhu cầu. Chúng tôi ở đây vì cuộc chiến mà Nga bắt đầu, chúng tôi không muốn sống ở một đất nước đang tấn công người khác và thực hiện các hành động phát xít.”

Một năm sau khi Nga xâm lược Ukraine, người ta có thể thấy các quán cà phê Nga, địa điểm giải trí và các tổ chức khác do công dân Nga thành lập ở thủ đô Tbilisi. Hầu hết khách hàng của họ là người Nga. Ở thủ đô cũng có hiệu sách tiếng Nga. Itaka Books là một trong số đó. Người sáng lập tiệm sách, Stas Gaivaronsky, cho biết: “Tôi đến đây lần đầu tiên vào năm 2017. Và sau một giờ đi bộ ở Tbilisi, tôi đã yêu thành phố này. Tôi muốn sống ở đây, không phải ở Moscow nữa.”

Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, sau khi chiến tranh bắt đầu ở Ukraine, hơn 15.000 doanh nghiệp mới đã được đăng bộ tại Georgia. Vì điều này, các chuyên gia tin rằng những người Nga trốn khỏi đất nước của họ đang ở đây để ở lại.

Beso Namchavadze, Nhà phân tích cấp cao tại Tổ chức Minh bạch Quốc tế Georgia cho biết: “Hàng trăm công ty đang được đăng bộ trên cùnbg một địa chỉ duy nhất. Thậm chí có một số ngôi làng nơi có tới ba hoặc bốn trăm công ty được đăng bộ chỉ trong vài tháng. Nó trông giống như một sự giả tạo, họ cần những địa chỉ đó cho các yêu cầu chính thức. Họ muốn ở lại đây, một số muốn làm việc, hoặc thành lập doanh nghiệp, nhưng dù sao đi nữa, họ đang đăng bộ với tư cách là doanh nhân cá nhân, điều này giúp việc xin giấy phép cư trú trở nên dễ dàng hơn.”

---- Giám đốc Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Wang Yi mô tả sự phát triển và tiến bộ của TQ là một lợi ích cho toàn thế giới, không phải là đe dọa cho thế giới. Bộ Ngoại giao TQ cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản đăng sau đó. về cuộc gặp của Vương với Ngoại trưởng Anh James Cleverly trong Hội nghị An ninh Munich: "Anh quốc nên nhìn nhận sự phát triển của TQ một cách khách quan và công bằng. Việc hiện đại hóa một quốc gia rộng lớn với dân số 1,4 tỷ người là một tiến bộ lớn của nền văn minh nhân loại." Vương cũng nhấn mạnh rằng TQ và Anh nên "đi đúng hướng và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của quan hệ song phương".

---- Ngoại trưởng Antony Blinken nói

Thành viên Ủy ban Các vấn đề Nhà nước B

Tháng trước, một giáo viên tiểu học

Đại học Temple ở Philadelphia thông

Một giám mục Công giáo La Mã ở N

Cảnh sát Anaheim, Quận Cam, đang

Theo tin của báo Manila Bull

TIN VN. Tạm giữ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - cựu giám đốc Công an Hải Phòng.

TIN VN. Công ty da giày lớn nhất Việt Nam dự kiến cắt giảm khoảng 3.000 lao động trong tháng này.

TIN VN. Hơn 51% sinh viên tại 3 đại học được khảo sát từng bị quấy rối tình dục.

----i Trung Quốc đang "cân nhắc mạnh mẽ" việc cung cấp cho Nga "sự hỗ trợ sát thương" trong cuộc chiến kéo dài gần một năm với Ukraine. Blinken, đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị An ninh Munich hôm thứ Bảy, cho biết ông đã cảnh báo TQ về một động thái như vậy.“Trung Quốc đang cố gắng đạt được cả hai chiều,” Blinken nói với Chuck Todd của NBC News. “Về mặt công khai, họ thể hiện mình là một quốc gia đang nỗ lực vì hòa bình ở Ukraine. Nhưng riêng tư, như tôi đã nói, trong những tháng qua, chúng ta đã thấy việc cung cấp hỗ trợ phi sát thương trực tiếp hỗ trợ và tiếp tay cho nỗ lực chiến tranh của Nga.”Ông nói thêm rằng thông tin thêm cho thấy TQ đang xem xét cung cấp “hỗ trợ vật chất cho nỗ lực chiến tranh của Nga có thể gây ra hậu quả chết người”. Tuy nhiên, Blinken lưu ý rằng Trung Quốc vẫn chưa hỗ trợ vũ khí sát thương cho Nga, nhưng “Chúng tôi thấy Trung Quốc đang xem xét điều này. Chúng tôi chưa thấy họ vượt qua ranh giới đó. Vì vậy, tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải làm rõ, như tôi đã làm tối nay trong cuộc gặp với Vương Nghị, rằng đây là điều mà chúng ta quan tâm sâu sắc. Tôi đã nói rõ tầm quan trọng của việc đừng vượt qua ranh giới đó và thực tế là nó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với mối quan hệ 2 nước."----ắc Hàn (SAC) Kim Yo-jong nhận xét rằng Seoul không phải và sẽ không phải là mục tiêu của các vụ phóng phi đạn của Bắc Hàn. Hãng thông tấn trung ương Bắc Hàn (KNCA) đưa tin, em gái của nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã cáo buộc Mỹ và Nam Hàn "phá hoại sự ổn định của khu vực. Chúng tôi theo dõi mọi hành vi của kẻ thù và thực hiện các biện pháp đáp trả tương ứng, rất mạnh mẽ và áp đảo đối với mọi hành động thù địch đối với chúng tôi”. Trước đó, Bắc Hàn xác nhận đã bắn một phi đạn đạn đạo khác rơi xuống vùng biển quốc tế ở Biển Đông (tức Biển Nhật Bản).----ở Newport News, Virginia, đã bị một trong những học sinh của cô—một cậu bé 6 tuổi bắn bị thương nặng. Giờ đây, mẹ của một đứa trẻ 6 tuổi khác ở Virginia đã bị truy tố sau khi con bà mang súng ngắn đến trường. Theo thông báo từ Thành phố Norfolk, cảnh sát đã đáp ứng vào khoảng 3:30 chiều về một học sinh có vũ khí tại Trường Tiểu học Little Creek Elementary. Khẩu súng ngắn đã bị nhân viên trường học tịch thu vào thời điểm cảnh sát đến. Phụ huynh Skye Barnes nói với đài WRIC rằng cô phát hiện ra từ một phụ huynh khác rằng đứa trẻ mang súng đã đe dọa bắn con gái cô ấy, là một người bạn cùng lớp.----g báo rằng 1 cảnh sát đã chết trong khi làm nhiệm vụ gần khuôn viên trường vì bị bắn khi ngăn chặn một vụ cướp: "Đại học Temple rất đau lòng xác nhận rằng một cảnh sát của Đại học Temple đã bị bắn tại 1700 W. Đại lộ Montgomery khi đang cố gắng bắt giữ nghi phạm trong một vụ cướp cửa hàng tiện lợi ... Sở Cảnh sát Philadelphia và Cảnh sát Đại học Temple Bộ vẫn đang thu thập thông tin liên quan." Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro bày tỏ sự đau buồn về sự kiện này, nói rằng viên cảnh sát đã chết "vì đã dũng cảm phục vụ cộng đồng của mình."----am California được tìm thấy đã chết hôm thứ Bảy vì vết thương do một viên đạn bắn, theo Los Angeles Times. Cảnh sát nói, hung thủ là vô danh. Báo này đưa tin rằng xác Giám mục David O'Connell được tìm thấy ở thị trấn Hacienda Heights (Quận Los Angeles) vào khoảng 1 giờ chiều.Đức Tổng Giám mục Los Angeles José H. Gomez đã xác nhận cái chết, nói rằng Giám mục O'Connell, người đã phục vụ trong thành phố trong 45 năm với tư cách là một linh mục và sau đó là một giám mục, "đã qua đời một cách bất ngờ."----điều tra cái chết của một phụ nữ được cho là hoặc đã nhảy xuống, hoặc đã té ngã từ một bãi đậu xe ở Disneyland. Cảnh sát và cứu hỏa đã đến bãi đậu xe Mickey and Friends vào khoảng 7 giờ tối Thứ Bảy. sau khi nhận được cuộc gọi về một người nào đó đã nhảy hoặc ngã. Khi đến nơi, họ tìm thấy người phụ nữ trên mặt đất ở cuối phía bắc của cấu trúc. Cô được đưa đến một bệnh viện gần đó, nơi cô được tuyên bố là đã chết. Cảnh sát đang điều tra. Chưa có chi tiết bổ sung.----etin, Ủy viên Sở Nhập cư (BI) Norman Tansingco báo động về việc sử dụng hộ chiếu (passport) thật của Philippines nhưng có được bất hợp pháp bằng cách lưu trú quá hạn đối với công dân nước ngoài. Sở nhập cư đã tịch thu nhiều hộ chiếu gian lận kể từ đầu năm. Ông nói: “Những người nước ngoài khai báo sai lạc về bản thân để có thể xin các loại giấy tờ của Philippines nhằm thoát khỏi sự kiểm tra của cơ quan nhập cư."Trong một trường hợp, Tansingco kể lại rằng Zhang Hailin, 36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đã bị chặn không cho lên chuyến bay đến Việt Nam sau khi bị nghi ngờ rằng anh ta là chủ hộ chiếu PH dưới tên Alex Garcia Tiu. Zhang cũng xuất trình giấy khai sinh gốc của Philippines, ngay cả khi hộ chiếu của anh ta có đóngd ấu nhập cư giả. Sau đó, y mới thừa nhận quốc tịch thực sự của y là TQ và đã ở quá hạn từ năm 2020.Trong một trường hợp khác, một phụ nữ quốc tịch Việt Nam được xác định là Huỳnh Thanh Tuyền, 24 tuổi, đã xuất trình hộ chiếu Philippines do khai gian có được với tên Maria Dantic Menor khi cố gắng lên chuyến bay của hãng hàng không Cebu Pacific đến Sài Gòn, Việt Nam. Khi kiểm tra lần thứ hai, Huynh thừa nhận rằng cô có hộ chiếu Philippines nhờ sự giúp đỡ của một người bạn Việt Nam khác.----Theo Báo Tuổi Trẻ. Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ, khám xét nhà riêng của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng, trong tối 18-2. Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giữ đối với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng - về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Bộ luật hình sự. Thời điểm ông làm giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng là lúc xảy ra vụ án Đoàn Văn Vươn gây chấn động cả nước.----Theo Báo Nhịp Sống Thị Trường. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP. HCM thông tin, do ít đơn hàng, trong năm 2023, Công ty PouYuen Việt Nam sẽ không tiếp tục ký hợp đồng lao động (khi hợp đồng hết hạn) với khoảng 3.000 lao động có hợp đồng lao động từ 1 – 3 năm. Công ty PouYuen Việt Nam sản xuất phụ liệu giày; vốn 100% Đài Loan (Trung Quốc); tổng số lao động hiện nay là 50.563 người. Với số lao động này, PouYuen là công ty da giày lớn nhất Việt Nam và quy mô lao động lớn nhất tại TP.SG.----Theo VietnamNet. 51,8% sinh viên tại 3 trường được khảo sát cho biết từ đầu năm học 2021-2022 đến nay đã từng trải nghiệm ít nhất một trong những biểu hiện của hành vi quấy rối tình dục. Số liệu được chia sẻ từ khảo sát về tình hình an toàn của sinh viên trong nhà trường trong khuôn khổ dự án “Khuôn viên trường đại học an toàn” với 3 trường gồm: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên và Trường ĐH Hồng Đức. Chương trình do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) nhằm xóa bỏ bạo lực giới bao gồm quấy rối tình dục tại các trường đại học.

---- HỎI 1: Các tàu cá Trung Quốc cố ý làm đứt 2 dây cáp quang viễn thông dưới biển Đài Loan?

ĐÁP 1: Nghi như thế. Một cuộc điều tra sơ bộ đã phát hiện ra rằng các tàu cá Trung Quốc có liên quan đến hai trường hợp làm đứt cáp quang biển nối Đài Loan và quần đảo Matsu xa xôi của nó vào đầu tháng này. Ông Wong Po-tsung, phó giám đốc Cơ quan Truyền thông Quốc gia Đài Loan cho biết, một trong những dây cáp bị cắt vào ngày 2/2/2023 là do một tàu đánh cá Trung Quốc và chiếc còn lại bị hư hỏng vào ngày 8/2/2023 có liên quan đến một tàu chở hàng có nguồn gốc Trung Quốc.

Những phát hiện được báo cáo bởi Chunghwa Telecom, một công ty viễn thông lớn ở Đài Loan vận hành các tuyến cáp ngầm của Đài Loan, sử dụng một hệ thống nhận dạng tự động. Nó đã đệ trình các trường hợp lên Cục Quản lý Cảnh sát biển, theo CNA.

Đây là lần thứ nhì, mà 2 tuyến cáp quang biển của Đài Loan bị đứt cùng lúc, sau một trường hợp vào năm ngoái. Các tàu sửa chữa dự kiến sẽ đến sớm nhất vào ngày 20/4/2023, với chi phí ước tính từ 10 triệu Đài tệ (329.000 USD) đến 20 triệu Đài tệ.

Chunghwa Telecom đã hạ thấp tác động đối với kết nối internet vì đã có một hệ thống truyền dẫn vi ba dự phòng. Hôm thứ Năm 16/2/2023, họ nói, họ không thể bình luận về việc cắt d8ứt dây cáo quang có phải là cố ý chơi xấu hay không.

Theo Chunghwa Telecom, đã có hơn 20 lần các đường cáp bị đứt giữa Đài Loan và Matsu được báo cáo trong 5 năm qua. Khi khả năng phục hồi internet trở thành chủ đề an ninh quốc gia, công ty cho biết thêm hai tuyến cáp nữa đang được xây dựng nối Đài Loan và các đảo xa xôi của nó, dự kiến hoàn thành vào năm 2024 và 2025.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4812970

----- HỎI 2: Năm 2020, khoảng 1/4 dân Canada gian nan để được chăm sóc sức khỏe?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một phần tư người Canada trên 45 tuổi gặp khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong năm 2020, theo kết quả khảo sát được công bố trên báo Canadian Medical Association Journal (Tạp chí Hiệp hội Y khoa Canada - CMAJ) trong tháng này.

Chi tiết:

https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/a-quarter-of-canadians-over-45-struggled-to-access-health-care-in-2020-survey-1.6280082

