Một nữ du khách Nga kinh hoàng khi thấy tác phẩm nghệ thuật sắp đặt có mô hình xác chết của Tổng Thống Nga Vladimir Putin nằm trong một cửa sổ cửa tiệm trên Phố Reeperbahn Street ở trung tâm thành phố Hamburg, Đức quốc.

- PTT Kamala Harris: sẽ ứng cử chung với TT Biden 2024

- Trump chửi mắng Ron DeSantis, Paul Ryan, Jeb Bush.

- TT Joe Biden: đủ rồi, phải siết luật súng.

- Bộ Quốc phòng Nhật: hỏa tiễn đạn đạo Bắc Hàn bắn vào Biển Nhật Bản. Nhật: hỏa tiễn đạn đạo Bắc Hàn bắn xa 14.000 km, có khả năng tới đất liền ở Hoa Kỳ.

- Ukraine: sẽ nhận được phi cơ chiến đấu, chỉ là vấn đề thời gian và thủ tục.

- Anh: quốc tế phản ứng yếu kém đối với sự xâm lược của Nga, NATO muốn điều lệ mới củng cố Ukraine an ninh dài hạn.

- PTT Kamala Harris: Mỹ đã chính thức xác định rằng Nga đã phạm tội chống lại loài người.

- TQ: sẽ đưa ra 1 đề xuất hòa bình cho Ukraine.

- Chủ tịch Ủy ban Châu Âu: cuộc chiến ở Ukraine là "kế hoạch đế quốc của Putin".

- 5 Dân biểu Mỹ gửi thư cho Biden, đòi cung cấp phi cơ chiến đấu F-16 cho Ukraine

- Mỹ huấn luyện xong 635 chiến binh Ukraine tại Đức, đợt kế tiếp là huấn luyện 1.600 chiến binh Ukraine.

- Ukraine: tinh thần kháng chiến chống Nga ở Crimea của dân Ukraine tăng tốc ra mặt

- Thủ tướng Anh: hãy tăng tốc viện trợ Ukraine để thắng Nga, để có "hòa bình lâu dài."

- Hamburg, Đức: tác phẩm nghệ thuật sắp đặt với mô hình xác chết Putin làm nữ du khách Nga nổi giận

- Nga đòi bỏ phiếu ở Hội đồng Bảo an LHQ về nghị quyết Nord Stream (ống dầu dưới biển bị phá hoại) vào tuần tới

- Ba Lan: sẵn sàng gửi Ukraine các phi cơ chiến đấu MiG-29

- PTT Kamala Harris: khinh khí cầu TQ do thám dân Mỹ phải bị bắn rớt

- New Mexico: một trực thăng sẽ chở một tay súng 4 ngày để tìm giết những con bò hoang ở Vùng hoang dã Gila

- Florida: một giáo viên bị sa thải vì quay video kệ sách trống ở thư viện trường để giễu chính sách duyệt sách, cấm sách

- Jesse Benton, cố vấn Cộng hòa, lãnh án 18 tháng tù vì móc nối người Nga góp tiền cho ban vận động của Trump

- Mississippi: bắn chết 6 người, hung thủ bị bắt

- Quận Cam: cặp vợ chồng -- Hung Ta và vợ là Tam Truong -- bị truy tố lừa gạt hãng bảo hiểm, ra tòa.

- Los Angeles: thù ghét Do Thái, Jaime Tran bị bắt vì bắn 2 người Do Thái sau khi họ rời khỏi giáo đường

- Georgia: Quyen Nguyen, y tá nhà tù Quận Chatham, bị bắt vì ăn cắp thuốc theo toa của một tù nhân cũ.

- Công an VN phát hiện xác của 2.000 con mèo chết được dùng làm thuốc y học cổ truyền.

- TIN VN. Hải Phòng: Trưởng phòng Nội vụ học đại học khi chưa tốt nghiệp cấp 3.

- TIN VN. Xe điện mini Trung Quốc sắp được lắp ráp tại Việt Nam.

- TIN VN. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: VN phải đi con đường không giống ai, để không nước nào bắt chước được VN.

- HỎI 1: Thủ Tướng Nhật Bản xin lỗi vì người cựu phụ tá nói lời nhẫn tâm với giới đồng tính? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Chế độ ăn nhiều rau, trái cây, ngũ cốc giảm rủi ro ung thư? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-18/2/2023) ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden một lần nữa kêu gọi "cải cách súng vì đã đủ quá rồi. Chúng ta mới có 48 ngày trong năm, và quốc gia chúng ta đã phải chịu ít nhất 73 vụ nổ súng giết người tập thể... bạo lực súng đạn là một dịch bệnh và Quốc hội phải hành động ngay bây giờ." Biden nói như thế sau vụ nổ súng ở Mississippi làm 6 người chết.

---- Giữa lúc có nhiều suy đoán về bầu cử năm 2024, Phó Tổng Thống Kamala Harris nói hôm thứ Sáu với NBC News rằng: "Joe Biden... đã nói rằng ông dự định tái tranh cử với tư cách là Tổng Thống và tôi dự định sẽ ứng cử với Biden với tư cách là Phó tổng thống Hoa Kỳ." Cuộc phỏng vấn được NBC thực hiện bên lề của Hội nghị An ninh Munich của Đức.

---- Mỹ lạnh cẳng? Dân Biểu Dân Chủ Adam Smith (Wash.) trong Ủy ban Quân vụ Hạ Viện nói bên lề Hội nghị An ninh Munich hôm Thứ Sáu về triển vọng của Ukraine muốn đưa quân chiếm lại bán đảo Crimea (bị quân Nga chiếm từ năm 2014): "Tôi nghĩ rằng có nhiều sự đồng thuận ngoài kia mà mọi người thấy ra rằng Ukraine sẽ không đưa quân chiếm lại Crimea."

Trong khi chính phủ Ukraine luôn nói rằng họ có kế hoạch chiếm lại từng tâc đất Ukraine bị Nga chiếm đóng bao gồm Crimea, cuộc chiến có thể sẽ khó khăn và đẫm máu, vì Nga đã xây dựng nhiều tuyến phòng thủ trên bán đảo Crimea trong những năm chiếm đóng .

Smith nói rằng tại một số điểm dự kiến sẽ có một kết thúc hòa đàm cho cuộc chiến. Kịch bản tốt nhất là sắp xếp từ phía Ukraine, theo lời ông. Câu hỏi thực sự là, chúng ta có thể có được bảo đảm an ninh cho Ukraine hay không, để cho phép Hoa Kỳ và các quốc gia đối tác tiếp tục huấn luyện quân lực Ukraine và gửi vũ khí cho Ukraine để Nga không xâm lược Ukraine một lần nữa.

Nhưng Smith đã không loại trừ trường hợp quân lực Ukraine tiến vào giải phóng Crimea, vì đó sẽ là một quyết định của người Ukraine. Nhưng các bình luận của DB Smith cho thấy một quan điểm ngày càng tăng ở Washington rằng sau một năm chiến đấu nặng nề, một loại thỏa thuận nhượng bộ nào đó sẽ cần phải được thực hiện để chấm dứt chiến tranh.

---- Đúng kiểu Trump, nửa khuya rạng sáng Thứ Bảy, Trump mở máy gõ phím, chửi mắng Ron DeSantis. Donald Trump viết rằng Trump dự định sẽ đề cập đến đối thủ năm 2024 có thể của Trump là Thống đốc “Ron DeSanctimonious” (chữ Sanctimonious có nghĩa "giả hình lươn lẹo") bất kể tin trước đó nói rằng Trump muốn dán nhãn cho Ron DeSantis là "“Meatball Ron" (Ron thịt bò viên). Cũng trong bài viết, Trump chỉ trích "Foxnews đang giết chết nhẹ nhàng Paul Ryan", và “Low Energy Jeb Bush” (Năng lượng thấp Jeb Bush).

---- Bộ Quốc phòng Nhật Bản viết hôm thứ Bảy trong một thông báo rằng hỏa tiễn đạn đạo mới nhất của Bắc Hàn, được phóng "từ vùng ngoại ô Bình Nhưỡng về phía đông", được cho là đã rơi xuống Biển Nhật Bản (Sea of Japan - biển này được Nam Hàn gọi là Biển Đông - East Sea) vào khoảng 6: 27 giờ tối giờ địa phương.

Hỏa tiễn bay xa khoảng 900 km và đạt độ cao 5.700 km. Không có thông tin thiệt hại nào cho phi cơ và tàu thuyền trong vùng lân cận. Bộ đã lên án vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo mới nhất này, rằng hành động đó đe dọa không chỉ an ninh của Nhật Bản mà cả khu vực và cộng đồng quốc tế cũng vậy.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada hôm thứ Bảy nói tại một cuộc họp báo rằng hỏa tiễn đạn đạo Bắc Hàn dường như có khả năng bay xa 14.000 km, nghĩa là nó có khả năng đến đất liền ở Hoa Kỳ: "Nó phụ thuộc vào trọng lượng của đầu đạn, nhưng trong trường hợp đó, lục địa Hoa Kỳ sẽ bị đưa vào phạm vi." Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói với các phóng viên rằng hỏa tiễn đó đã vào khu kinh tế độc quyền của Nhật Bản.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói hôm thứ Bảy tại Hội đồng Bảo an Munich rằng Ukraine "sẽ nhận được phi cơ chiến đấu" và đó chỉ là vấn đề thời gian và thủ tục: "Nó sẽ mất nhiều thời gian hơn xe tăng. Chúng tôi hiểu điều đó. [Tuy nhiên], chính logic [và] ý nghĩa về tình hình phát triển sẽ đưa tất cả chúng ta đến quyết định về phi cơ." Kuleba nói thêm rằng Anh quốc có thể sẽ "đóng một vai trò" liên quan đến vấn đề này vì trước đây là "cam kết thực sự" và "sau khi tăng gấp đôi, nếu cần, Anh sẽ tăng gấp ba lần."

---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm thứ Bảy nói tại Hội đồng Bảo an Munich rằng cộng đồng quốc tế đã không đưa ra phản ứng "đủ mạnh" đối với sự xâm lược của Nga, do vậy trong Hội nghị thượng đỉnh mùa hè của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Vilnius (thủ đô Lithuania), NATO sẽ đề nghị điều lệ mới cho "củng cố Ukraine an ninh dài hạn". Được hỏi về việc cấp cho Kiev vũ khí tầm xa, Sunak nói rằng "điều đó hoàn toàn hợp lý. Chúng ta nên đứng sau Ukraine trong ước vọng đó và muốn ước vọng đó thành công."

---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris hôm thứ Bảy nói tại Hội nghị An ninh Munich rằng Mỹ "đã chính thức xác định rằng Nga đã phạm tội chống lại loài người. Chính phủ Mỹ đã kiểm tra bằng chứng và kết luận rằngNga có lỗi cho cuộc tấn công rộng rãi và có hệ thống chống lại thường dân ở Ukraine. Tất cả chúng ta hãy đồng ý, thay mặt cho tất cả các nạn nhân, cả được biết và chưa biết, công lý phải được hoàn tất. Hành động của Nga là một cuộc tấn công vào các giá trị chung của chúng ta, một cuộc tấn công vào nhân loại chung của chúng ta, và những người có trách nhiệm sẽ phải bị quy trách nhiệm."

---- Giám đốc Ủy ban Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Wang Yi hôm thứ Bảy nói tại Hội nghị An ninh Munich rằng TQ sẽ đưa ra một đề xuất hòa bình cho Ukraine. Ông nhắc lại rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương thường phản tác dụng và đối thoại không nên bị bỏ rơi. Wang Yi nói rằng một số bên nhất định không quan tâm đến hòa bình vì họ có "các mục tiêu chiến lược mạnh mẽ hơn Ukraine". Ông nói rằng TQ đã không bơm dầu vào lửa và không đứng đằng sau "những lợi ích gặt hái từ cuộc khủng hoảng này. Chính trị quyền lực là một công thức cho sự bất ổn toàn cầu."

----- Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nói tại Hội nghị An ninh Munich hôm thứ Bảy rằng cuộc chiến ở Ukraine là "kế hoạch đế quốc của Putin". Leyen nói rằng hành vi đó là "hoàn toàn không thể chấp nhận được. Liên Âu sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc chiến đế quốc này và sẽ không bao giờ chấp nhận rằng người đứng đầu Nga đang chà đạp theo luật pháp quốc tế bảo vệ tất cả chúng ta". Von der Leyen nhấn mạnh rằng trong xã hội ngày nay, việc gửi "xe tăng qua bên kia biên giới để xâm chiếm một quốc gia" là không thể chịu đựng được.

---- Một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng của Mỹ đang gây sức ép buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp phi cơ chiến đấu F-16 cho Ukraine để chống lại cuộc xâm lược của Nga, theo Politico ngày 17/2 đưa tin. Có 5 Dân biểu Hoa Kỳ đã gửi thư cho Biden, nói rằng phi cơ tiên tiến mà Kiev đang xin “có thể mang tính quyết định đối với việc kiểm soát không phận Ukraine trong năm nay”.

---- Pentagon cho biết, một nhóm gồm 635 chiến binh Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện kéo dài 5 tuần của Mỹ tại Đức. Khóa huấn luyện bao gồm dạy cho quân nhân Ukraine các kỹ năng chiến đấu, cũng như điều khiển các xe bọc thép khi họ chuẩn bị cho cuộc tấn công mới của Nga. Thư ký Báo chí Pat Ryder của Pentagon nói rằng một lớp binh sĩ Ukraine khác đã bắt đầu huấn luyện với tổng số hơn 1.600 chiến binh.

---- Tamila Tasheva (Đại diện thường trực của tổng thống Zelensky trên bán đảo Crimea, nơi bị Nga chiếm từ 2014) nói trong một cuộc họp báo vào ngày 17/2/2023 rằng tinh thần kháng chiến chống Nga ở Crimea của dân Ukraine đã chuyển từ nhân quyền sang ủng hộ Ukraine độc lập khỏi Nga. Tasheva nói: “Chưa bao giờ kể từ khi bắt đầu chiếm đóng (2014), những người kháng chiến lại thân Ukraine công khai như vậy. Bởi vì tinh thần chống Nga ở Crimea cho đến năm 2022 là thiên về nhân quyền.”

Tasheva nói rằng bây giờ trên bán đảo Crimea, người ta có thể nghe thấy các bài hát tiếng Ukraina trong đám cưới và trong lớp học, và người dân trên đường phố phân phát truyền đơn có thông tin về cuộc xâm lược toàn diện và các nạn nhân của sự xâm lược của Nga.

----- Thủ tướng Anh Rishi Sunak chuẩn bị kêu gọi các quốc gia toàn cầu tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine khi ông có bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (MSC) vào thứ Bảy, dự kiến sẽ nói: "Bây giờ là thời điểm để tăng gấp đôi sự hỗ trợ quân sự của chúng tôi. Khi [Vladimir] Putin bắt đầu cuộc chiến này, y đã đánh cược rằng quyết tâm của chúng ta sẽ chùn bước. Ngay cả bây giờ, Putin đang đánh cược rằng chúng ta sẽ mất can đảm. Nhưng chúng ta đã chứng minh cho Putin sai, và chúng ta sẽ chứng minh cho thấy Putin sai ngay bây giờ." Sunak cũng được cho là sẽ cảnh báo rằng "an ninh và chủ quyền của mọi quốc gia" đang bị đe dọa và kêu gọi tạo ra một hiến chương mới của NATO để giúp Kiev tự vệ trước Nga "hết lần này đến lần khác" để có thể đảm bảo "hòa bình lâu dài."

---- Một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt có mô hình xác chết của Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã xuất hiện trong một cửa sổ cửa tiệm trên Phố Reeperbahn Street ở trung tâm thành phố Hamburg, Đức quốc, theo một video được một phụ nữ Nga phẫn nộ chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 17/2.

Hình ảnh cho thấy một hình nộm nhuốm máu có khuôn mặt của Putin gần một bia mộ, nơi một chiếc xe tăng Đức đang bắn phi đạn màu đỏ (bản tin nói đó là phi đạn, không phải như người phụ nữ Nga nghĩ về một cơ phận thân thể Putin). Người phụ nữ Nga này, vì lý do nào đó, lang thang quanh khu đèn đỏ vào ban đêm, nói: "Tôi đang đứng ngay giữa đường. Ngay trung tâm thành phố. Ở những phố đèn đỏ dâm đãng này, nơi chỉ có gái giang hồ... Đây là cách Tổng Thống của chúng ta bị đối xử... Điều này có bình thường không? Rằng một xác người dính đầy máu... Trong một ngôi mộ."

.



---- Nga sẽ yêu cầu một cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an LHQ về nghị quyết Nord Stream (ống dầu dưới biển bị phá hoại) vào tuần tới, theo Dmitry Polyansky, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại LHQ cho biết hôm thứ Sáu. Viết trên Telegram, ông đã đề cập rằng Nga đã trình bày dự thảo liên quan đến nghị quyết Nord Stream hôm Thứ Sáu, trong đó họ xin một "cuộc điều tra quốc tế độc lập dưới sự bảo trợ của Tổng thư ký LHQ về vụ đánh bom Nord Stream." Đài RIA Novosti đã đưa tin trước đó, trích dẫn một nguồn tin của LHQ, rằng nghị quyết yêu cầu xác định tất cả những kẻ đồng lõa đã thực hiện, tổ chức và tài trợ cho vụ phá hoại Nord Stream.

Theo tin từ NextShark, công an Việt Nam

TIN VN. Hải Phòng: Trưởng phòng Nội vụ học đại học khi chưa tốt nghiệp cấp 3.

TIN VN. Xe điện mini Trung Quốc sắp được lắp ráp tại Việt Nam.

TIN VN. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: VN phải đi con đường không giống ai, để không nước nào bắt chước được VN .

----rawiecki hôm thứ Sáu nói rằng Ba Lan sẵn sàng cung cấp cho Ukraine các phi cơ chiến đấu MiG-29 sau khi được đề nghị tại Hội nghị An ninh Munich: "Chúng tôi có một vài chiếc [F-16], không nhiều lắm. Chúng tôi đồng ý cung cấp các máy bay chiến đấu thuộc loại khác [như MiG-29] mà chúng tôi có, cùng với [các quốc gia] khác, như một phần trong quyết định của NATO." Bên cạnh đó, ông Morawiecki cũng chỉ ra rằng Ukraine cần có những điều kiện riêng và lộ trình đàm phán cụ thể để gia nhập Liên Âu.----a Harris hôm thứ Sáu nói với NBC News rằng khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rớt "vì nó cần phải bị bắn hạ, bởi vì chúng tôi tin rằng nó được Trung Quốc sử dụng để do thám người dân Mỹ. Khinh khí cầu không hữu ích chút nào trong việc cải thiện quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh." Harris cho biết Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về khí cầu, “Chúng tôi sẽ duy trì quan điểm mà chúng tôi có về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ nên như thế nào.”----hở một tay súng, sẽ bay qua một phần của Vùng hoang dã Gila rộng lớn ở phía tây nam New Mexico vào tuần tới, tìm những con bò hoang để giết. Sở Lâm nghiệp Hoa Kỳ đã phê duyệt kế hoạch hôm thứ Năm để bảo vệ các điểm nhạy cảm trong khu vực hoang dã được chỉ định đầu tiên của quốc gia.Lâm viên Quốc gia Gila (Gila National Forest) đã đưa ra quyết định giết bò hoang trong bối cảnh áp lực từ các nhóm môi trường, những người gây lo ngại về gần 150 con bò đang làm hư hại các dòng suối và sông. Trong khi đó, các chủ trang trại chỉ trích kế hoạch bắn bò từ trực thăng là hành động tàn ác với động vật. Họ cho biết hành động này vi phạm các quy định của liên bang và sẽ gặp rắc rối khi xác chết bị thối rữa.Một phần của Vùng hoang dã Gila sẽ đóng cửa đối với công chúng bắt đầu từ thứ Hai. Tay súng từ trực thăng sẽ có 4 ngày để tìm giết bò hoang ở những khu vực gồ ghề bao gồm sông Gila.----giáo viên ở Florida đã đăng một đoạn video về thư viện trường học nơi hầu hết các kệ sách đều trống. Video đã lan truyền, nhận được hàng triệu lượt xem. Bây giờ, giáo viên đăng video đó đã bị sa thải. Đầu tuần này, Thống đốc Ron DeSantis đã được hỏi về đoạn video, ông khẳng định đó là một “câu chuyện giả mạo” và “không đúng sự thật”. DeSantis nói với các phóng viên rằng các kệ trống vì “họ chưa đưa sách ra ngay từ đầu.”First Coast News loan tin: “Brian Covey, một giáo viên thay thế tại Trường Trung học cơ sở Mandarin Middle School, đã đăng một video vào ngày 27/1/2023 cho thấy các dãy giá sách trống trong thư viện của trường. Đoạn video nhanh chóng lan truyền và hiện có hơn 13 triệu lượt xem, nó trở thành tiêu đề trên toàn quốc và thậm chí còn được đưa vào một chương trình trò chuyện đêm khuya. Hôm thứ Tư, gần ba tuần sau khi video được đăng, Covey nói rằng anh đã bị sa thải.”Vào ngày 31/1/2023, First Coast News đã nói chuyện với Covey trước khi thầy giáo này bị sa thải. Bản tin của đài này, và nhiều bản tin khác, nói rằng do luật của DeSantis, ban giám hiệu hoặc thủ thư phải xem xét mọi cuốn sách trong toàn trường. Nhưng DeSantis nói với các phóng viên rằng việc xem xét một cuốn sách [xem có nên để ở thư viện hay không] chỉ nên mất “hai phút” và cho biết Bộ Giáo dục của ông sẽ sẵn lòng giúp đỡ các quan chức nhà trường nếu họ có câu hỏi về một cuốn sách cụ thể.Cũng trong cuộc họp báo đó, DeSantis đã được hỏi tại sao một cuốn sách nổi tiếng về cầu thủ bóng chày vĩ đại Roberto Clemente cũng bị lấy khỏi giá sách của trường. Thống đốc Florida, dự kiến sẽ sớm khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống, liền đả kích phóng viên, đầu tiên đổ lỗi cho “chính trị”, sau đó là “công đoàn giáo viên”, sau đó cho rằng bản thân câu chuyện là “một trò đùa” và “bịa đặt” trong khi không bao giờ chấp nhận tác động đạo luật mà DeSantis đã ủng hộ, thúc đẩy, ký thành luật và từng tự coi mình là người bảo vệ trẻ em đã có tác động tàn phá đối với chính những đứa trẻ mà DeSantis tuyên bố muốn bảo vệ.DeSantis dường như hoàn toàn không biết gì về những gì mà các trường học và học sinh đang phải trải qua do luật của ông ký, trong đó có luật “Không nói chuyện đồng tính” (“Don’t Say Gay”) của DeSantis. ABC News đưa tin trong tuần này, xác nhận cuốn sách về Roberto Clemente đã bị gỡ ra từ kệ trường học, trích dẫn lời các quan chức quận: “Hơn 1 triệu cuốn sách tại các trường học của Quận Duval ở Florida có thể bị truy xét do ba luật của tiểu bang ảnh hưởng đến một số chủ đề trong giáo dục, bao gồm chủng tộc, giới tính và khuynh hướng tình dục.” (ghi chú: cầu thủ Roberto Clemente là gốc Puerto Rico, lai Latino và da đen, nói tiếng Anh kém, chủ yếu nói tiếng Tây Ban Nha.)----g tranh cử của Đảng Cộng hòa đã bị kết án 18 tháng tù vì cho phép một công dân Nga đóng góp bất hợp pháp cho ban vận động tranh cử 2016 của Donald Trump. Benton sẽ ngồi tù vì tính tiền lệ phí 100.000 đô la đối với công dân Nga Roman Vasilenko chỉ để Vasilenko chụp ảnh với Trump, và sau đó trích ra 25.000 đô la góp cho ban vận động của Trump. Sự kiện xảy ra vào tháng 9/2016 tại Ritz Carlton ở Philadelphia, theo hồ sơ tòa án.Benton lấy lợi tức 75.000 đô la từ cơ hội chụp ảnh 100.000 đô la chuyển thẳng đến công ty riêng của Benton, Titan Strategies. Khoản góp 25.000 đô la chuyển đến ban vận động tranh cử của Trump là Trump Victory và Ủy ban Quốc gia Cộng hòa. Vi phạm luật xảy ra khi cả ba ủy ban -- Trump Victory, ban vận động tranh cử của Trump và Ủy ban Quốc gia Cộng hòa -- đã vô tình báo cáo sai với Ủy ban Bầu cử Liên bang FEC rằng tiền quyên góp (25.000 đô) đến từ Benton chứ không phải từ Vasilenko. Vì luật cấm các cá nhân nước ngoài hoặc công ty nước ngoài không được phép góp tiền cho các vận động chính trị tại Hoa Kỳ.Benton đã bị kết án vào tháng 11 cùng với đồng phạm Doug Wead, cả hai đều phạm tội nhận tiền từ công dân nước ngoài để góp quỹ bầu cử dưới danh nghĩa của người khác và tạo ra hồ sơ sai lệch. Khách hàng của Benton cũng có Mitch McConnell (R-KY) và Rand Paul (R-KY). Benton cũng từng là trưởng chiến lược gia chính của Great America PAC, một ủy ban hành động chính trị ủng hộ Trump.----trường Quận Tate, Mississippi, nói rằng 6 người đã chết trong một loạt vụ xả súng xảy ra vào thứ Sáu tại Quận Tate. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ, theo đài WMC, chi nhánh của CNN. Sự kiện nổ súng diễn ra tại một cộng đồng nông thôn nhỏ ở Arkabutla, phía nam Memphis.Brad Lance kể, tay súng bước vào một cửa hàng và bắn một người đàn ông, sau đó đi đến một ngôi nhà gần đó, nơi y bắn một phụ nữ. Cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc xe hơi phù hợp với mô tả của tay súng và cố gắng chặn xe này lại, kế tiếp là một cuộc rượt đuổi, và sau đó đã cảnh sát đã bắt giữ được tay súng.------ ở Huntington Beach, Quận Cam, đã ra hầu tòa lần đầu hôm Thứ Năm với cáo buộc lừa đảo gần $60,000 của một công ty bảo hiểm. Họ bị truy tố hôm thứ Sáu với 10 tội khai man hoặc lừa đảo, một tội trộm cắp lớn và hai tội rửa tiền, tất cả đều là trọng tội.Cặp vợ chồng này đã báo cáo với chính quyền rằng nhà của họ đã bị trộm vào ngày 21/10/2017, và họ đã ký một bản khai bị trộm cắp vào ngày 30/11/2017 với công ty bảo hiểm National General Insurance với số tiền 878.018 đô la cho tài sản bị mất, nhưng đã được hoàn trả 127.876 đô la.Trong một cuộc điều tra liên bang, người ta đã đưa ra ánh sáng rằng họ đã làm giả hóa đơn với số tiền khoảng 68.815 đô la, các nhà điều tra cho biết. Trương bị cáo buộc đã thừa nhận với các nhà điều tra liên bang vào tháng 8/2019 về việc làm giả một số biên lai.Các nhà điều tra cho biết một cuộc kiểm tra pháp y về yêu cầu bồi thường cho thấy cặp vợ chồng đã yêu cầu bồi thường 865.308 đô la và được trả 59.625 đô la. Cả hai đã không nhận tội, và được lên lịch xét xử lại vào ngày 7 tháng 4/2023 tại Tòa Central Justice Center ở Santa Ana.-----sống ở Riverside, bị tình nghi bắn 2 người đàn ông Do Thái sau khi họ rời khỏi giáo đường Do Thái ở Los Angeles cách nhau chưa đầy 24 giờ đã bị buộc tội hôm thứ Sáu với hai tội danh căm thù liên bang. Tran "bị thúc đẩy bởi chủ nghĩa bài Do Thái", theo Biện lý Martin Estrada, người nói thêm "Tội ác căm thù không có chỗ trong cộng đồng của chúng ta. Trong 2 ngày qua, cộng đồng đã trải qua hai hành động khủng khiếp mà chúng tôi tin rằng bị thúc đẩy bởi hệ tư tưởng bài Do Thái khiến nghi can nhắm vào cộng đồng Do Thái."Estrada cho biết nếu bị kết án cả hai tội danh, Tran sẽ phải đối mặt với án chung thân trong nhà tù liên bang. Theo một bản khai của tòa án, Tran thú nhận với các nhà điều tra rằng Tran đã bắn hai nạn nhân, nói rằng y đã tra cứu "chợ kosher" trên Yelp và "quyết định bắn một người nào đó trong khu chợ" vào thứ Năm. Y cũng thừa nhận vụ nổ súng trước đó vào thứ Tư, theo bản khai có tuyên thệ. (ghi chú: kosher là thực phẩm phù hợp với luật Do Thái Giáo.)----t Health, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhà tù Quận Chatham, tiểu bang Georgia, đã bị bắt hôm thứ Sáu vì ăn cắp thuốc theo toa của một tù nhân cũ. Chiếc xe Lexus SUV củađang đậu nơi bãi đậu xe của nhà tù thì bị đơn vị quân khuyển CCSO K9 ngửi thấy có thuốc theo toa.Sau khi giải thích về các thủ tục, các nhân viên nhà tù CCDC đã lục soát xe của Nguyen, trong đó người ta tìm thấy các loại thuốc theo toa của một tù nhân cũ. Nguyễn đã bị bắt và đưa vào nhà tù Quận Chatham vì tội trộm cắp, can thiệp vào tài sản của chính phủ, trộm cắp tài sản của chính phủ và trộm cắp các sản phẩm y tế.----đã phát hiện xác của 2.000 con mèo chết được dùng làm thuốc y học cổ truyền. Truyền thông nhà nước đưa tin những con mèo chết đã được phát hiện tại một lò mổ ở tỉnh Đồng Tháp ở Đồng bằng sông Cửu Long hôm thứ Năm. Những con mèo được cho là chuẩn bị vận chuyển ra miền Bắc Việt Nam được đưa vào kho lạnh. Cảnh sát cũng tìm thấy 480 động vật sống tại cùng một địa điểm. Theo tổ chức phúc lợi động vật Four Paws International, ước tính có tới một triệu con mèo trở thành nạn nhân của nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp mỗi năm tại quốc gia này.----Theo Báo Tiền Phong. Kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra quận Hải An, TP Hải Phòng thể hiện, ông Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Nội vụ học Luật Kinh tế (Đại học Luật Hà Nội) từ năm 1992 nhưng phải đến năm 1995 ông Toàn mới tốt nghiệp bổ túc trung học.----Theo Zingnews. Liên doanh GM - (SAIC - WULING) sẽ cung cấp linh kiện, ủy quyền cho TMT Motors sản xuất, lắp ráp và phân phối các dòng ôtô điện thương hiệu Wuling tại Việt Nam. Sản phẩm đầu tiên được ra mắt thị trường Việt Nam là Wuling Hong Guang Mini EV. Có giá khởi điểm hơn 4.100 USD tại thị trường quê nhà Trung Quốc, Wuling Hong Guang Mini EV là một trong những mẫu ôtô thuần điện (EV) giá rẻ nhất thế giới.----Báo VietnamNet ghi lại toàn văn bài diễn văn của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại “Gặp gỡ ICT Xuân Quý Mão 2023” diễn ra tối ngày 16/2 do 19 hội, hiệp hội, câu lạc bộ hoạt động trong ngành CNTT và Truyền thông (ICT) Việt Nam phối hợp tổ chức. Bộ Trưởng nói: "Làm gì thì cũng nên Việt Nam hoá, tức là đi con đường Việt Nam, dựa trên đặc điểm và sức mạnh cốt lõi Việt Nam, để không ai có thể bắt chước mình."---- HỎI 1: Thủ Tướng Nhật Bản xin lỗi vì người cựu phụ tá nói lời nhẫn tâm với giới đồng tính?ĐÁP 1: Đúng thế. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã gặp đại diện của các nhóm LGBTQ hôm thứ Sáu và đưa ra lời xin lỗi về những nhận xét mang tính phân biệt đối xử của phụ tá cũ của ông đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn quốc và kêu gọi chính phủ đảm bảo quyền bình đẳng tính phái.Masayoshi Arai, cựu phụ tá của Kishida, đã bình luận với các phóng viên vào đầu tháng này rằng ông [Arai] không muốn sống cạnh những người LGBTQ và rằng công dân Nhật sẽ rủ nhau chạy khỏi Nhật Bản nếu hôn nhân đồng giới được cho phép, đã thúc đẩy các yêu cầu chính phủ thông qua luật chống phân biệt đối xử.Kishida cho biết nhận xét của Arai "được coi là phân biệt đối xử bất công và cực kỳ không phù hợp" và đích thân đưa ra lời xin lỗi tới các nhà hoạt động LGBTQ: "Tôi chân thành xin lỗi vì đã khiến tất cả các bạn ở đây và nhiều người khác cảm thấy khó chịu."Kishida cũng đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tư pháp Masako Mori hôm thứ Sáu làm phụ tá đặc biệt cho Thủ Tướng phụ trách về các vấn đề người LGBTQ và bà Mori đã tham gia cuộc họp. Kishida đã nhanh chóng sa thải Arai, sau khi Arai nói lời kỳ thị.Chi tiết:---- HỎI 2: Chế độ ăn nhiều rau, trái cây, ngũ cốc giảm rủi ro ung thư?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy việc tuân theo chế độ ăn lành mạnh dựa trên thực vật sau khi chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiến triển hoặc tái phát. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người đàn ông ăn chế độ ăn nhiều trái cây, rau và ngũ cốc có nguy cơ tiến triển ung thư thấp hơn 52% và nguy cơ tái phát thấp hơn 53% so với những người đàn ông có lượng thực vật thấp nhất trong chế độ ăn uống của họ.Chi tiết: