- Hồ sơ tòa: Các tin nhắn nội bộ Fox News giễu những lời Trump và đàn em bịa đặt về gian lận 2020 nhưng vẫn loan tin trên TV vì khán giả ưa thích nghe tin vịt. Luật sư của Fox News nói Domion kiện đòi Fox bồi thường 1,6 tỷ đô là cao quá lố.

- FBI cũng bị tin tặc, ngăn cản xong.

- Israel: Iran đã xuất cảng vũ khí sát thương toàn cầu trong năm 2022 và gạ bán vũ khí cho 50 nước trên thế giới.

- Meta Platforms Inc. chấm điểm kém cho 10% nhân viên, lộ ý sẽ cắt giảm 10% nhân viên.

- TQ: Đại doanh nhân Bao Fan biến mất bí ẩn

- Các viên chức Mỹ sẽ vào Ukraine để giám sát về việc sử dụng vũ khí nhận được từ Mỹ và phương Tây.

- Thủ tướng Đức: cuộc chiến sẽ kéo dài, Putin nên biết rằng các đồng minh phương Tây luôn ở bên giúp Ukraine.

- Zelensky: Nga sẽ thua ở Ukraine trong năm 2023.

- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev: Zelensky "sẽ phải ký" vào những gì "họ" nói với ông.

- Một nhân viên đại sứ quán Anh bị kết án 13 năm 2 tháng tù vì tội làm gián điệp cho Nga.

- Ukraine: kết án 1 linh mục từ Giáo hội Chính thống Ukraine 7 năm tù vì hợp tác với quân thù

- NATO: Nga chết và bị thương 2.000 lính cho mỗi 100 mét quân Nga tiến lên ở miền đông Ukraine

- Ukraine: Nga bắn phi đạn không đầu đạn nổ và phóng khinh khí cầu bay để làm tràn ngập dàn phòng không Ukraine

- Zelensky: Belarus sẽ phạm sai lầm lớn nếu gửi quân tham chiến ở Ukraine.

- Putin sẽ đọc Diễn văn Thông điệp quốc gia ngày 21/2/2023, sẽ thông báo quan trọng. CNN đoán Putin sẽ gọi thêm 200.000 người nhập ngũ.

- Nga: trục xuất 4 nhà ngoại giao Áo để trả đũa

- Các quan chức thời Trump đã biết về khí cầu do thám bay vào bầu trời Mỹ nhưng chưa bao giờ báo cáo cho Bạch Ốc.

- Hàng trăm người về hưu biểu tình ở 2 thành phố lớn của Trung Quốc để phản đối cắt giảm trợ cấp y tế

- Công tố đặc biệt Jack Smith mở ra 8 trận chiến pháp lý bí mật với Trump trên tòa.

- Đại bồi thẩm đoàn đặc biệt của tiểu bang Georgia tường trình: không hề có gian lận bầu cử 2020.

- Bác sĩ khám xong, viết: Tổng thống Biden đủ sức khỏe để thực hiện các yêu cầu trong công việc của mình

- Thượng nghị sĩ John Fetterman (D-Pa.) đã nhập viện để được điều trị chứng trầm cảm

- Apple Inc bắt đầu cắt giảm nhân viên hợp đồng

- Michigan: chuyến xe lửa 30 toa bị trật đường rầy

- mua súng trường cho sát thủ Kyle Rittenhouse, bây giờ bị kết án 6 tháng tù và 3 năm quản chế.

- Tòa Tối cao Connecticut xử: cảnh sát Khoa Phan bị sa thải vì bị đối xử kỳ thị?

- TIN VN. Mẹ ôm hai con nhảy xuống sông, một bé lớn tự bơi vào bờ thoát chết.

- TIN VN. Hơn 40 container dây cáp điện, khai là hàng nhập từ Trung Quốc, gắn mác 'Made in Vietnam'.

- TIN VN. Tiến sĩ dỏm: Bộ trưởng GD&ĐT thừa nhận tình trạng nể nang, dễ dãi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

- TIN VN. Doanh nghiệp đóng cửa, nhân viên mất việc, cả nghìn dự án bất động sản 'chết lâm sàng'.

- HỎI 1: Thể dục kết hợp với nhịn ăn xe kẽ trong ngày sẽ có lợi cho bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Tại Nam Hàn, tã người lớn bán tăng vọt, tã trẻ em bán giảm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-17/2/2023) ----- Meta Platforms Inc. đang chấm điểm hiệu suất kém cho khoảng 10% nhân viên, ám chỉ rằng sẽ cắt giảm nhiều nhân viên tại công ty trong những tuần tới, theo báo The Wall Street Journal hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, công ty truyền thông xã hội này có thể lựa chọn một đợt cắt giảm việc làm khác nếu họ cho rằng số lượng người tự nguyện rời đi là không đủ, theo những người trong cuộc. Việc cắt giảm 13% lực lượng lao động trước đó đã được công bố từ tháng 11/2022.

---- Là Giám đốc điều hành của China Renaissance Holdings, Bao Fan đứng sau một số thương vụ đầu tư lớn nhất ở Trung Quốc và được biết đến như người khổng lồ trong ngành công nghệ TQ. Giờ đây, Fan biến mất, thêm một dòng trong danh sách các doanh nhân nổi tiếng biến mất không tăm tích. Hôm thứ Năm, China Renaissance đã ghi trong một hồ sơ gửi lên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông rằng họ không thể liên hệ với người sáng lập Bao Fan, khoảng 50 tuổi. Cổ phiếu công ty sụt giảm tới 50% hôm thứ Sáu tại Hồng Kông sau tin Bao mất tích, khiến cổ phiếu của China Renaissance mất hơn 350 triệu đô la giá trị thị trường, theo Reuters.

---- FBI cũng bị tin tặc, ngăn cản xong. Cục Điều tra Liên bang FBI tiết lộ với CNN hôm thứ Sáu rằng họ đã "ngăn chặn" hoạt động mạng trên mạng máy tính của mình "trong những ngày gần đây". Các nguồn tin khẳng định rằng cuộc tấn công mạng nhằm vào văn phòng FBI ở New York. FBI đã xác nhận rằng hoạt động mạng là một "trường hợp cá biệt", đồng thời nói thêm rằng cơ quan này đang cố gắng thu thập thêm thông tin chi tiết. FBI nói, sẽ không có thêm bình luận nào để đưa ra vào thời điểm này vì bản chất của cuộc điều tra đang diễn ra.

---- Những người dẫn chương trình và các giám đốc điều hành của Fox News không tin vào những quy chụp gian lận bầu cử 2020 mà mạng này đã dành nhiều thời lượng phát sóng, mà họ còn chế nhạo những vị khách như các luật sư Sidney Powell và Rudy Giuliani của Trump, theo một hồ sơ hôm thứ Năm trong vụ công ty máy bỏ phiếu Dominion kiện Fox News về tội phỉ báng [rằng máy Dominion đã lật ngược phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden].

"Sidney Powell đang nói dối. Tôi đã phát hiện ra cô ta nói dối. Thiệt là khùng," Tucker Carlson viết trong một tin nhắn ngày 18/11/2020 gửi Laura Ingraham, theo báo New York Times.

Cô Laura Ingraham trả lời: "Sidney đã khùng hoàn toàn. Sẽ không có ai làm việc với bà này nữa. Rudy cũng vậy."

Dominion cho biết không có nhân chứng nào của Fox làm chứng rằng họ tin vào những cáo buộc rằng máy của Dominion được sử dụng để "đánh cắp" cuộc bầu cử năm 2020 của Tổng thống Trump khi đó.

Trong một lời khai trước tòa, Sean Hannity (người dẫn chương trình Fox News) nói, "toàn bộ câu chuyện mà Sidney đang thúc đẩy, tôi không tin điều đó dù chỉ một giây."

Vụ kiện phỉ báng lviết rằng đài Fox đã thúc đẩy các thuyết âm mưu bầu cử vì chúng "tốt cho hoạt động kinh doanh của Fox." Hồ sơ tòa hôm thứ Năm cho thấy người dẫn chương trình và người điều hành Fox News, lo sợ mất khán giả TV về tay đài Newsmax, nên Fox đã đẩy lùi những người thách thức các tuyên bố sai sự thật.

Sau khi nữ phóng viên Jacqui Heinrich kiểm tra thực tế để chứng minh một tweet của Trump ghi rằng có gian lận bầu cử là do Trump bịa đặt, Carlson đã yêu cầu người dẫn chương trình Sean Hannity, gửi tin nhắn: "Làm ơn sa thải cô Heinrich. Cần phải dừng lại ngay lập tức, như tối nay. Nó gây tổn hại lớn cho công ty [Fox News]." Dòng tweet của Heinrich đã bị xóa [trên mạng] vào ngày hôm sau.

Dominion đang kiện để đòi Fox bồi thường 1,6 tỷ đô la, vì đài Fox đã cố tình khuếch đại những tuyên bố sai sự thật và tạo cho những người như Powell và Giuliani một nền tảng để đưa ra những tuyên bố phỉ báng Dominion. Trong một biện hộ từ luật sư, Fox viết rằng vụ kiện đã được đệ trình để trừng phạt họ vì đã "đưa tin về một trong những câu chuyện lớn nhất trong ngày." Các luật sư của Fox nói rằng Dominion phóng đại thiệt hại đối với danh tiếng của Dominion, nói rằng 1,6 tỷ đô la là "một con số đáng kinh ngạc không có bằng chứng thực tế." Nghĩa là, các luật sư mặc nhiên thú nhận đài Fox biết là Trump bịa đặt, nhưng Fox vẫn loan tin vì đó là chuyện lớn, và nói tiền bồi thường lẽ ra nên thấp hơn.

---- Các quan chức quốc phòng dưới thời chính quyền Trump đã biết về các vụ khí cầu gián điệp bay vào bầu trời Hoa Kỳ - nhưng chưa bao giờ báo cáo những vụ này cho Bạch Ốc và chưa bao giờ đưa ra kết luận chắc chắn rằng chúng có nguồn gốc từ Trung Quốc, theo một báo cáo hôm thứ Sáu của Wall Street Journal: “Sau vụ bắn rớt một khinh khí cầu tầm cao của Trung Quốc vào đầu tháng này, chính quyền Biden đã tiết lộ những sự kiện tương tự trong quá khứ này, nhưng không cho biết chúng đã bay đi đâu và nói thêm rằng chúng có thể đã không bị chính quyền trước đó phát hiện. Bây giờ có vẻ như một số quan chức tình báo tại Pentagon đã biết về các sự kiện và lo ngại rằng chúng có liên quan đến Trung Quốc, tin rằng Bắc Kinh đang sử dụng chúng để kiểm tra các hệ thống gây nhiễu radar trên các địa điểm quân sự nhạy cảm của Hoa Kỳ."

Những khinh khí cầu bay được đề cập đã được phát hiện trên các căn cứ Hải quân Mỹ ở Coronado, California; Norfolk, Virginia và đảo Guam. Bất chấp sự nghi ngờ của một số quan chức về bàn tya nhám của Trung Quốc, các đánh giá tình báo thời Trump "không bao giờ chắc chắn" về kết luận đó và các quan chức lớn như Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nói rằng họ không nhớ đã được thông báo về vấn đề này.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm thứ Sáu nói rằng Iran đã trở thành "công ty xuất cảng vũ khí sát thương toàn cầu" trong năm 2022 và đang thảo luận để bán vũ khí cho 50 quốc gia trên thế giới. Ông nói tại Hội nghị An ninh Munich, các mặt hàng xuất cảng của Iran bao gồm phi cơ không người lái và vũ khí hành trình chính xác. Gallant kêu gọi quốc tế ngăn chặn "sự phổ biến vũ khí tối tân" của Iran, và LHQ phải thông qua một cơ chế mới để kiểm soát hoạt động xuất cảng vũ khí của Iran, đồng thời nhắc rằng lệnh cấm vận hỏa tiễn Iran sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay.

----- Các đại diện của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao và Sở Phát triển Quốc tế (USAID) nói với báo Wall Street Journal (WSJ) trong cuộc phỏng vấn chung được công bố hôm thứ Sáu rằng họ đang tìm cách cử một số nhân viên của mình đến Ukraine để giám sát về việc Ukraine sử dụng vũ khí nhận được từ các đối tác phương Tây.

Phó Tổng Thanh tra Bộ Ngoại giao Diana Shaw nói rằng Hoa Kỳ cho đến nay đã cung cấp cho Ukraine "một lượng hỗ trợ cực kỳ lớn" bất thường được trao cho "một chính phủ đơn lẻ hoặc cho một mục đích duy nhất" trong một "thời gian rất ngắn". Bà lưu ý: “Bất kỳ hành vi gian lận, lãng phí, lạm dụng nào có thể làm chuyển hướng khoản tài trợ đó khỏi mục đích đã định đều có nguy cơ gây nguy hiểm cho dòng hỗ trợ tiếp tục đó”. Đầu tuần này, có tin nói Bạch Ốc đang lên kế hoạch gửi một gói viện trợ quân sự khác tới Ukraine và sẽ cấp 10 tỷ USD hỗ trợ tài chính gói này.

----- Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói hôm thứ Sáu tại Hội nghị An ninh Munich rằng, khi nói đến hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine, hiện tại là "điều tốt nhất để chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài." Trả lời nhà báo Christiane Amanpour, Scholz nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin nên biết rằng các đồng minh phương Tây của Ukraine luôn "sẵn sàng ở bên" cùng với Ukraine.

Ông nói rằng Putin "không bao giờ mong đợi" châu Âu và thế giới sẽ tới gần nhau và tạo ra một phản ứng thống nhất đối với cuộc chiến ở Ukraine. Scholz cũng bày tỏ sự đánh giá cao đối với "một liên minh mạnh mẽ với Hoa Kỳ" về vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, ông không nói rõ khi nào những chiếc xe tăng mà Đức và các đồng minh đã hứa sẽ gửi đến Ukraine sẽ được chuyển giao.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu nói rằng Nga sẽ thua trong cuộc chiến ở Ukraine trong năm 2023, vì Nga đã có nhiều dấu hiệu chùn bước. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Zelensky đã so sánh cuộc đấu tranh giữa Kiev và Moscow với câu chuyện của David và Goliath, hứa rằng gã khổng lồ tục ngữ "chắc chắn sẽ thất thủ trong năm nay." Ông tiếp tục kêu gọi thế giới ngừng giao dịch với Nga khi Nga mua thêm thời gian cho lực lượng của mình mặc dù đang ở thế thua cuộc. Zelensky cảnh báo rằng thế giới "sẽ không yên nghỉ" cho đến khi Điện Kremlin bị đánh bại khi Nga tìm cách phá vỡ toàn cầu.

---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Sáu nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không cần đàm phán với Nga, thay vào đó, Zelensky "sẽ phải ký" vào những gì "họ" nói với ông. Medvedev nhấn mạnh rằng giá trị của những "tài liệu" như vậy do đại diện Ukraine ký là "thấp". Cựu tổng thống Nga nói thêm: "Chúng ta đã thấy điều gì xảy ra với thỏa thuận Minsk. Mọi chú hề mới ở Kiev thường hủy bỏ di sản của người tiền nhiệm và bắt đầu lại màn trình diễn của mình." Tuyên bố được đưa ra sau khi tổng thống Ukraine nhắc lại rằng Kiev sẽ không tham gia đối thoại với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

---- Một nhân viên đại sứ quán Anh bị kết án 13 năm 2 tháng tù vì tội làm gián điệp cho Nga. David Ballantyne Smith, từng là nhân viên bảo vệ tại Đại sứ quán Anh ở Berlin, đã nhận 8 tội danh, trong đó có việc cung cấp thông tin cho tùy viên quân sự Nga ở Berlin. Thẩm phán Mark Wall nói Smith "đã thiết lập liên hệ tại đại sứ quán Nga" hồi năm 2020 và cung cấp cho Nga thông tin để lấy tiền. Smith đã thu thập thông tin vào ban đêm, chụp ảnh các tài liệu được dán nhãn là bí mật và khiến các nhân viên đại sứ quán Anh gặp "rủi ro tối đa" khi đưa ảnh của họ cho Nga. Tuy nhiên, thẩm phán nói rằng Smith không gây hại cho "bí mật quân sự cấp cao nhất hoặc chi tiết về vũ khí của Anh."

---- Một linh mục từ Giáo hội Chính thống Ukraine (thuộc Tổ phụ Moscow) từ thị trấn Yarova, Donetsk Oblast, đã bị kết án 7 năm tù vì hợp tác với quân thù, theo Văn phòng Tổng công tố ngày 16/2/2023. Hồ sơ tòa ghi rằng vào tháng 5/2022, vị linh hướng của giáo xứ SO Kazan của khu định cư Yarova của Horlivka Eparchy của Giáo hội Chính thống Ukraine đã âm mưu với quân xâm lược Nga. Linh mục này kêu gọi giáo dân hỗ trợ ứng cử viên của người đứng đầu chính quyền địa phương để hợp tác với kẻ thù. Vị linh mục đã bị bắt sau khi quân Ukraine tái chiếm Yarova. Yarova là một khu định cư nhỏ ở Donetsk Oblast.

----n binh cho mỗi 100 mét quân Nga tiến lên ở miền đông Ukraine, theo tin tình báo của NATO. Báo cáo không xác định liệu con số này có bao gồm quân nhân bị thương hay không, và lưu ý rằng các con số đã được đưa ra trong một cuộc thảo luận gần đây về nguồn cung cấp vũ khí phương Tây đến Ukraine, nhằm mục đích cho phép Ukraine đẩy quân Nga trở lại trong vòng 3 tháng tới. Trong cuộc họp gần đây nhất của Ram Ramstein, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã nói rằng quân bộ chiến của Nga hiện đang bị mỏng đi và mất tinh thần.----không có đầu đạn nổ và khinh khí cầu bay để làm tràn ngập hệ thống phòng không Ukraine, theo lời cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết trong một cuộc phỏng vấn với AP vào ngày 16/2/2023. Podolyak nói rằng người Nga thay đổi chiến thuật, sử dụng phi đạn mồi nhử là để làm quá tải mạng lưới phòng không của Ukraine. Vào ngày 15/2, một số khi cầu do thám của Nga với các phản xạ radar đã kích hoạt một cảnh báo về không kích ở Kyiv Oblast.----Ukraine nói nhà độc tài Alexander Lukashenko của Belarus sẽ phạm một sai lầm lớn nếu gửi quân tới Ukraine. Zelensky nói: "Tôi hy vọng (Belarus) sẽ không tham gia (chiến tranh). Nếu có, chúng tôi sẽ chiến đấu và chúng tôi sẽ sống sót." Ông nói rằng chế độ Lukashenko, sẽ mắc một sai lầm lớn nếu đưa quân Belarus giúp Nga. Trước đó, Lukashenko nói rằng ông sẽ gửi quân Belarus để chiến đấu chống lại Ukraine nếu ít nhất một người lính Ukraine vào lãnh thổ Belarus để giết hại.----dự kiến sẽ đọc Diễn văn Thông điệp quốc gia mới trước Quốc hội Liên bang vào ngày 21/2/2023, lần đầu kể từ khi xâm lăng Ukraine ngày 21/4/2022. Putin có thể đưa ra những thông báo quan trọng vào thứ Ba tới, theo các báo cáo phương tiện truyền thông gần đây.Khi các cuộc giao chiến gần đến ngày kỷ niệm tròn một năm, những tin đồn từ cuối tháng 1 cho thấy Putin có thể sớm thông báo về việc huy động tuyển quân lần thứ hai. Theo CNN, Bộ Quốc phòng Nga có thể kêu gọi 200.000 người khác tham gia các nỗ lực chiến tranh, với sự thay đổi chiến thuật dự kiến ở đông nam Ukraine, nơi các cuộc chiến khốc liệt nhất hiện đang diễn ra.Đồng thời, Nga và Belarus có thể chính thức tuyên bố tăng cường hội nhập nhiều mặt trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh để chống các biện pháp trừng phạt của phương Tây, theo bản tin của hãng tin Belarus (BelTA) hai ngày trước.----hôm thứ Năm rằng họ đã trục xuất 4 nhà ngoại giao Áo để đáp trả một hành động tương tự của Vienna hồi đầu tháng: "Đáp lại, b4 nhân viên của đại sứ quán Cộng hòa Áo tại Liên bang Nga đã bị vào danh sách cá nhân không được hoan nghênh. Họ phải rời khỏi Nga vào cuối ngày 23/2/2023." Ngày 2/2/2023, Bộ Ngoại giao Áo công bố quyết định trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga, cho rằng họ đã có "những hành động không phù hợp với tư cách ngoại giao của mình."----đã xuống đường ở các thành phố Vũ Hán (Wuhan) và Đại Liên (Dalian) của Trung Quốc để phản đối việc cắt giảm trợ cấp y tế, sau các cuộc biểu tình hiếm hoi vào tháng 11/2022 dẫn đến việc chấm dứt chính sách “không COVID” gây tranh cãi của Trung Quốc. Tại trung tâm thành phố Vũ Hán, các video được đăng trực tuyến vào thứ Tư cho thấy hàng trăm người chủ yếu là người già bên ngoài Công viên Trung Sơn của thành phố. Một video từ Vũ Hán, nơi sinh sống của khoảng 11 triệu người, đã được hãng tin Reuters xác minh, cho thấy những người biểu tình và nhân viên an ninh mặc đồng phục xô đẩy nhau.Tại thành phố Đại Liên phía đông bắc, hàng trăm người cũng xuống đường để phản đối cải cách bảo hiểm y tế, theo hãng tin AFP dẫn lời một nhân chứng địa phương cho biết. “Trả lại tiền bảo hiểm y tế cho tôi,” người ta có thể nghe thấy họ hô vang trong một video mà AFP đã định vị địa lý tại Quảng trường Nhân dân của thành phố, nơi có một số tòa nhà chính quyền địa phương.Các cuộc biểu tình hiếm khi xảy ra ở Trung Quốc nhưng sự tức giận của công chúng đôi khi bùng phát, bao gồm các cuộc biểu tình lan rộng vào năm ngoái nhằm phản đối các biện pháp chống đại dịch nghiêm ngặt đã có hiệu lực trong gần ba năm dưới chính sách không có COVID của Chủ tịch Tập Cận Bình. Các cuộc biểu tình diễn ra vài tuần trước cuộc họp quốc hội thường niên của Trung Quốc vào đầu tháng 3/2023.----a 8 trận chiến trên tòa, kín và bí mật, liên quan về Trump, về các tài liệu mật, và về hành động của Trump sau khi thua cuộc bầu cử 2020. Cả 8 vụ kiện được tiến hành kín, và kết quả của những trận chiến pháp lý này cuối cùng có thể có tác động mạnh mẽ đến các luật liên quan đến thẩm quyền tổng thống sau khi rời Bạch Ốc. Bởi vì Trump tiếp tục khẳng định đặc quyền hành pháp đối với nhiều trường hợp để không bị điều tra, và để không phải ra khai hữu thệ.-----ểu bang Georgia đang điều tra những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống 2020 đã đồng thuận kết luận hôm thứ Năm rằng không có gian lận cử tri phổ biến: "Đại bồi thẩm đoàn đã nghe nhiều lời khai về chủ đề gian lận bầu cử từ các nhân viên thăm dò ý kiến, điều tra viên, chuyên gia kỹ thuật, nhân viên và quan chức của tiểu bang Georgia, cũng như từ những người vẫn tuyên bố rằng gian lận đó đã xảy ra... Chúng tôi tìm thấy bởi một cuộc bỏ phiếu đồng thuận rằng không có gian lận phổ biến nào diễn ra trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 tại Georgia có thể dẫn đến việc lật ngược kết quả bầu cử đó."-----thực hiện các yêu cầu trong công việc của mình, theo lời bác sĩ của Biden viết trong bản ghi nhớ sau một kỳ xét nghiệm thể chất hôm thứ Năm 16/2/2023, viết rằng Biden vẫn là một người đàn ông khỏe mạnh, mạnh mẽ, 80 tuổi.Bác sĩ Kevin O'Connor, bác sĩ của Tổng thống, đã viết rằng không có trở ngại sức khỏe nào, rằng Tổng thống Biden vẫn phù hợp với nhiệm vụ, và thực hiện đầy đủ tất cả các trách nhiệm của mình mà không có bất kỳ miễn trừ hay chỗ ở nào. O'Connor đã chữa trị Biden khi dính Covid-19 vào mùa hè 2022, và nói hôm thứ Năm rằng Biden không có triệu chứng của Covid-19 kéo dài.----n (D-Pa.) đã nhập viện ở Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed vào tối thứ Tư để được điều trị chứng trầm cảm lâm sàng, theo văn phòng của ông nói hôm thứ Năm.Như thế, TNS Fetterman phải xin nhập viện chỉ một tháng sau khi vào Thượng viện sau khi bị đột quỵ gần như gây tử vong hồi năm ngoái. Và trong khi Fetterman đã trải qua chứng trầm cảm, trong suốt cuộc đời, nó đã trở nên nghiêm trọng trong những tuần gần đây, theo Chánh văn phòng của ông là Adam Jentleson.Fetterman không phải là quan chức được bầu đầu tiên đối mặt với các cuộc đấu tranh về sức khỏe tâm thần; Khoảng 1/5 dân Mỹ trải qua một bệnh tâm thần mỗi năm, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDCP.

---- Công ty Apple Inc bắt đầu sa thải các nhân viên hợp đồng trong bối cảnh cắt giảm việc làm lớn đang diễn ra trong lĩnh vực công nghệ, theo New York Post đưa tin hôm thứ Năm. Công ty sản xuất iPhone bắt đầu cắt giảm hàng trăm nhân viên hợp đồng lặng lẽ để cắt giảm chi phí. Điều này đã diễn ra trong vài ngày nay. Một nguồn tin khác xác nhận rằng Apple đang trực tiếp sa thải các nhân viên hợp đồng thay vì chờ hợp đồng hết hạn. Bản tin cũng chỉ ra rằng một số người bị sốc vì ban giám đốc Apple đã đảm bảo với họ rằng mọi công việc đều an toàn.

---- Trật đường rầy xe lửa. Khi Ohio tiếp tục quay cuồng trong bối cảnh một vụ trật đường ray gây ra thảm họa môi trường, một chuyến tàu thứ hai do cùng một công ty vận hành đã chệch khỏi đường ray ở Michigan vào sáng thứ Năm 16/2/2023, không xa bên ngoài Detroit. Vụ trật đường rầy mới nhất ở công ty Norfolk Southern liên quan đến khoảng 30 toa tàu gần thị trấn Van Buren, buộc phải đóng đường và yêu cầu một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.

Sở an toàn công cộng của thị trấn nói đoàn tàu không chở vật liệu nguy hiểm và không có ai bị thương. Chính quyền cho biết các toa tàu liên quan hầu hết đều trống rỗng, chỉ có một toa duy nhất chở ngũ cốc. Trong khi đó, cách 200 dặm về phía đông nam, bụi phóng xạ do một vụ trật đường ray tàu hỏa ngày 3 tháng 2/2023 ở thị trấn East Palestine, Ohio, tiếp tục tàn phá ngôi làng 5.000 dân, nơi các hóa chất độc hại rò rỉ từ các toa tàu bị va chạm và người dân đang báo cáo nhiều vấn đề.

---- Dominick D. Black đã mua khẩu súng trường cho Kyle Rittenhouse, và bây giờ bị tòa kết án vì tội bỏ trốn cảnh sát ở Wisconsin. Black đã nhận tội cố gắng trốn cảnh sát hồi tháng 5/2022. Trốn cảnh sát là một trọng tội hạng I, và Black nói với những giọt nước mắt trong phiên điều trần trước tòa và xin lỗi vì hành động của y. Black bị kết án 6 tháng tù và 3 năm quản chế. Vụ án đã được xét xử trước Thẩm phán Angelina Gabriele tại Tòa án Quận Kenosha. Black phải vào nhà tù quận Kenosha vào thứ Bảy 17/2/2023.

---- Tòa Tối cao Connecticut hôm nay, Thứ Sáu, sẽ xử một vụ kiện về kỳ thị đối xử đối với Khoa Phan, một cảnh sát gốc Việt, người đã bị sa thải khỏi Sở Cảnh sát Hartford. Commission on Human Rights and Opportunities (Ủy ban Nhân quyền và Cơ hội) có trụ sở tại Hartford đang kháng cáo lên tòa án cấp cao nhất của tiểu bang sau quyết định của tòa kháng án hủy bỏ phán quyết của tòa sơ thẩm cho thấy có đủ bằng chứng phân biệt đối xử khi sa thải cảnh sát Khoa Phan.

Phan bắt đầu làm việc cho Sở Cảnh sát từ ngày 14/12/2010, và lúc đầu đã nhận được những đánh giá khả quan về hiệu suất làm việc. Hồ sơ cho thấy những đánh giá đó trở nên tiêu cực, ủy ban cáo buộc trong hồ sơ tòa án, sau khi một ttrung sĩ ở Ty Hartford hiển lộ đối xử kỳ thị với Phan.

Phan đã đệ trình một tờ khai hữu thệ về hành vi phân biệt đối xử bất hợp pháp với ủy ban sau khi chấm dứt công việc cảnh sát chuyên về các trường hợp quản chế. Phan ghi rằng người trung sĩ cấp trên đã đưa ra những nhận xét xúc phạm về nguồn gốc Việt Nam, đặt câu hỏi liệu anh ta có nói tiếng Anh thành thạo khi nhập cư vào Hoa Kỳ hay không và liệu các thành viên của cộng đồng Hartford có thể hiểu Phan khi Phan nói hay không, theo hồ sơ tòa.

---- TIN VN. Hơn 40 container dây cáp điện, khai là hàng nhập từ Trung Quốc, gắn mác 'Made in Vietnam'. Theo Báo Thanh Niên. Vụ việc được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Chi cục Hải quan), thuộc Cục Hải quan TP.HCM, phát hiện, khởi tố và chuyển hồ sơ, trao đổi với các đơn vị có thẩm quyền để điều tra làm rõ. Thông tin từ Cục Hải quan TP.HCM cho biết, qua kiểm tra thực tế, cơ quan này phát hiện nhiều container hàng hóa của một doanh nghiệp khai nhập từ Trung Quốc, nhưng kiểm tra thực tế thấy bên ngoài thùng carton đóng hàng có in chữ "Made in Vietnam" hoặc "Manufactured in Vietnam". Đã có 41 container hàng xuất nhập khẩu liên quan đến doanh nghiệp này đang được điều tra, làm rõ.

---- TIN VN. Tiến sĩ dỏm: Bộ trưởng GD&ĐT thừa nhận tình trạng nể nang, dễ dãi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Theo VTC News. Theo ông Nguyễn Kim Sơn, hiện còn tồn tại tình trạng nể nang, dễ dãi khi thành lập hội đồng đánh giá luận văn, luận án khiến chất lượng thạc sĩ, tiến sĩ đi xuống.

---- TIN VN. Doanh nghiệp đóng cửa, nhân viên mất việc, cả nghìn dự án bất động sản 'chết lâm sàng'. Theo Báo Tiền Phong. Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - cho biết, hiện thị trường “tắc” nguồn vốn tín dụng , nguồn vốn trái phiếu và “tắc” cả nguồn vốn huy động từ khách hàng. Số lượng dự án bất động sản đang triển khai trên cả nước phải tạm dừng lên đến cả nghìn dự án, với giá trị đầu tư khoảng 800.000 tỷ đồng (gần 34 tỷ USD), trong đó có cả những dự án phát triển nhà ở xã hội…

---- TIN VN. Mẹ ôm hai con nhảy xuống sông, một bé lớn tự bơi vào bờ thoát chết. Theo Báo Pháp Luật. Người mẹ ôm hai con nhỏ nhảy xuống sông Lô, cháu lớn tuột khỏi tay mẹ, bơi được vào bờ. Đại diện UBND xã Phượng lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cho biết vào sáng ngày 17-2, người dân thấy một bé gái khoảng 12 tuổi ngồi một mình trong ô tô màu trắng đỗ gần sông Lô, đoạn thuộc địa bàn xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cháu bé này kể lại, vào khoảng 19 giờ hôm ngày 16-2, mẹ cháu chở cháu và em gái 5 tuổi đến khu vực này bằng ô tô. Sau đó, người mẹ để lại ô tô, ôm hai con xuống sông tự tử. Cháu lớn tuột khỏi tay mẹ, bơi được vào bờ rồi lên ô tô ngồi chờ đến sáng. Đến sáng 17-2, lực lượng chức năng phát hiện thi thể người mẹ và bé gái 5 tuổi dưới sông, cách không xa chỗ đỗ ô tô.

---- HỎI 1: Thể dục kết hợp với nhịn ăn xe kẽ trong ngày sẽ có lợi cho bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một nghiên cứu mới, nhịn ăn xen kẽ trong ngày kết hợp với tập thể dục có thể giúp cải thiện sức khỏe của bệnh nhân mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Chicago, được công bố gần đây trên tạp chí Cell Metabolism.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/02/15/fatty-liver-disease-fasting-research/7511676476950/

---- HỎI 2: Tại Nam Hàn, tã người lớn bán tăng vọt, tã trẻ em bán giảm?

ĐÁP 2: Đúng thế. Thương vụ bán tã cho người lớn đang tăng lên trong khi dân số Nam Hàn già đi đáng kể, và bây giờ đang bán chạy hơn tã cho trẻ sơ sinh. Theo Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm hôm thứ Ba, 112.000 tấn tã giấy dùng một lần dành cho người lớn đã được sản xuất và nhập cảng trong năm 2021, tăng từ 86.000 tấn hồi năm 2019.

Nhưng số liệu về tã lót trẻ em dùng một lần đã giảm từ 76.000 tấn trong năm 2019 xuống còn 69.000 tấn trong năm 2020 và sau đó tiếp tục giảm, do đó, tã người lớn bán chạy hơn tã trẻ em gấp 1,6 lần trong năm 2021.

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2023/02/15/2023021501430.html

.