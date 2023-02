Hôm thứ Tư 15/2/2023, cựu Dân biểu tiểu bang Trần Thái Văn và nghị viên Kimberly Hồ (cả 2 cùng Đảng Cộng Hòa) thông báo họ sẽ ứng cử chức Giám sát viên Địa hạt 1 của Hội đồng Giám sát Quận Cam năm 2024. Như thế, viễn ảnh là cử tri gốc Việt sẽ bị chia phiếu, và ghế này có thể rơi vào ứng cử viên khác.

.

- Bộ Trưởng Tư Pháp Texas kiện Tổng Thống Joe Biden

- El Paso: bắt 2 nghi phạm sau vụ nổ súng ở thương xá làm 1 người chết và 3 người khác bị thương.

- Illinois: Bảo lãnh cho con mua súng, bố bị truy tố vì con bắn chết 7 người.

- TQ trừng phạt Lockheed và Raytheon vì bán vũ khí cho Đài Loan.

- Nghị quyết Nghị viện châu Âu kêu gọi các nước trong Liên Âu "cân nhắc nghiêm túc" gửi phi cơ chiến đấu tới Ukraine

- Viện Duma Nga OK luật xóa sổ các hiệp ước với Hội đồng Châu Âu.

- Zelensky: Ukraine sẽ tự do và hòa bình nhờ phương Tây giúp. Na Uy nói sẽ gửi thêm 7,4 tỷ đô để giúp Ukraine

- Đức: Trang web của nhiều phi trường bị sập mạng.

- Belarus: sẽ chỉ tham chiến ở Ukraine nếu bị tấn công.

- Ukraine: đã bắn rớt 6 khinh khí cầu của Nga bay trên bầu trời thủ đô Kiev

- Zelensky: làm mọi thứ để Ukraine xin gia nhập Liên Âu.

- Joe Biden: Cộng hòa sẽ làm tăng nợ thêm 3 nghìn tỷ đô trong vòng 10 năm, Biden sẽ giảm thâm hụt 2 nghìn tỷ đô trong10 năm.

- Hãng dược Moderna nói sẽ tăng giá gấp 4 lần thuốc vaccine COVID-19, bị Thượng nghị sĩ dọa lôi ra điểu trần, liền đổi ý cho vacicne miễn phí

- FBI khám xét Đại học Delaware 2 lần để tìm hồ sơ mật có thể Tổng thống Joe Biden để sót

- Cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows (thời Trump) nhận trát đòi ra khai về bạo loạn ngày 6/1/2021

- Mỹ sẽ đề cử một ứng cử viên vào vị trí lãnh đạo World Bank sau khi Chủ tịch David Malpass từ chức

- Trực thăng huấn luyện rớt, 2 lính tử nạn

- Randy Thanh Nguyen bị bắt ở Kansas vì tội cocaine và vũ khí.

- Cặp vợ chồng gốc Việt, chủ 2 tiệm nail ở Duluth (Minnesota) và ở Superior (Wisconsin) bị truy tố vì gian thuế.

- Quận Cam: Trần Thái Văn, Kimberly Ho sẽ tranh chức Giám sát viên Địa hạt 1 năm 2004. Sẽ chia phiếu cử tri gốc Việt và Cộng Hòa.

- Foxconn sẽ xây dựng một nhà máy mới tại Việt Nam và bơm 300 triệu USD để mở rộng hoạt động ở VN.

- TIN VN. Việt Nam đứng thứ 2 châu Á về hàng xuất khẩu đi Mỹ.

- TIN VN. Ông Philippe Troussier trở thành huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam.

- TIN VN. Năn nỉ Trung Quốc sớm mở tour đến Việt Nam.

- HỎI 1: Hơn 1/2 dân Mỹ tin là các hãng tin đang loan tin vịt? ĐÁP 1: Họ nghi như thế.

- HỎI 2: Có phải 69% cử tri Cộng Hòa muốn ứng cử viên Tổng Thống 2024 phải dưới 70 tuổi? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-16/2/2023) --- Súng vẫn là bài trường ca bất tận. Cảnh sát thị trấn El Paso, Texas, đã bắt 2 nghi phạm vào tối thứ Tư sau khi một vụ nổ súng xảy ra tại một trung tâm mua sắm ở El Paso, làm 1 người chết và 3 người khác bị thương. Cảnh sát nói, 3 người bị thương đã được nhập viện vào tối thứ Tư, chưa rõ tình hình nặng hay nhẹ. Cả danh tính của 2 nghi phạm và các nạn nhân đều không được công bố, nhưng tất cả đều là nam giới.

.

---- Bộ Trưởng Tư Pháp Texas Ken Paxton đã kiện Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư vì đã ký gói tài trợ của chính phủ liên bang vào năm ngoái, cho rằng nó đã được Quốc hội thông qua một cách bất hợp pháp. Đơn kiện trình lên tòa án liên bang ở Lubbock, Paxton nói Hạ viện Hoa Kỳ yêu cầu đa số thành viên của mình thông qua luật. Nhưng hầu hết các thành viên của Hạ viện đã không hiện diện để trực tiếp bỏ phiếu, mà bỏ phiếu nhờ ủy quyền về gói tài trợ, điều mà Paxton lập luận khiến nó trở nên vô giá trị.

.

Gói tài trợ, được chuyển từ Hạ viện Hoa Kỳ tới bàn của Biden vào tháng 12/2022, tài trợ cho các chương trình liên bang trong phần còn lại của năm tài chính. Chỉ có 201 thành viên có mặt trong phòng để bỏ phiếu, với hầu hết Dân biểu khác đã về nhà của họ để nghỉ lễ. Các Dân biểu đã có thể bỏ phiếu theo ủy quyền theo quy tắc do Chủ tịch Hạ viện lúc bấy giờ là Nancy Pelosi ban hành trong thời đại dịch COVID-19.

.

---- Một đại bồi thẩm đoàn đã truy tố Robert Crimo Jr. --- cha của Robert Crimo III, 19 tuổi --- về tội bảo lãnh cho con mua giấy phép mua súng và liên hệ vụ giết 7 người trong vụ cậu Crimo III xả súng trong cuộc diễn hành ngày 4 tháng 7/2022 ở Highland Park, Illinois. Trước khi được cha giúp mua súng, cậu từng cố gắng tự sát bằng dao rựa, theo CBS News. Và cậu từng đe dọa "giết tất cả mọi người" vào tháng 9/2019, ba tháng trước khi anh ta nộp đơn xin Thẻ Căn Cước Chủ Súng (Firearm Owner's Identification). Cảnh sát Illinois nhận thấy cậu con trai chưa từng bị bắt giữ, tiền án tiền sự hoặc các vấn đề về sức khỏe tâm thần nên giấy phép đã được cấp cho thanh niên 19 tuổi với sự tài trợ của Crimo Jr.

.

---- Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) hôm thứ Năm đã công bố lệnh trừng phạt đối với Công ty Lockheed Martin Corporation và Công ty Raytheon Technologies Corporation vì bị cho là cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Bộ đã cấm 2 công ty quốc phòng này nhập sản phẩm của họ vào TQ, cấm đầu tư vào TQ, cấm các quản lý cấp cao của 2 công ty vào làm việc tại TQ, và yêu cầu 2 công ty thực hiện quy định mới trong vòng 15 ngày.

.

----- Các thành viên Nghị viện châu Âu (MEP) kêu gọi các nước trong Liên Âu "cân nhắc nghiêm túc" việc gửi phi cơ chiến đấu tới Ukraine, điều mà cho đến nay các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn bác bỏ. Trong một nghị quyết trước lễ kỷ niệm một năm cuộc xâm lược của Nga, MEP cũng kêu gọi cung cấp trực thăng, cùng với "các dàn phi đạn phù hợp và hãy tăng thêm đạn dược. Ukraine không chỉ cần tự vệ mà còn phải giành lại toàn quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ được quốc tế công nhận." Bản văn nói thêm rằng gói trừng phạt thứ 10 chống lại Nga phải được thông qua vào cuối tháng 2 và Liên Âu nên bắt đầu đàm phán cho Ukraine gia nhập trong năm nay.

.

---- Viện Duma Quốc gia Nga (Quốc Hội) đã thông qua luật xóa sổ các điều ước quốc tế của Hội đồng Châu Âu đối với nước này vào thứ Năm. Các hiệp ước đó bao gồm Công ước Châu Âu về Nhân quyền (ECHR), mà người đứng đầu Ủy ban Duma về các vấn đề quốc tế Leonid Slutsky cho biết sẽ không ảnh hưởng xấu đến việc tôn trọng nhân quyền ở Nga vì Nga đã thực hiện các nguyên tắc của mình trong bộ luật quốc gia. Nga đã gửi thư rút lui chính thức lên Hội đồng vào tháng 3/2022, sau những lời kêu gọi trong tổ chức quốc tế về việc chấm dứt tư cách thành viên của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm nói rằng Ukraine sẽ duy trì tự do và giành được hòa bình trong cuộc chiến với Nga nhờ, trong số những thứ khác, sự giúp đỡ từ các nước phương Tây. Nói qua video trên mạng tới quốc hội Na Uy, Zelensky cảm ơn Oslo vì đã hỗ trợ gửi vũ khí, khôi phục năng lượng và hỗ trợ tài chính, nói rằng như vậy "mang lại cho bạn cảm giác rằng ngày mai bạn sẽ có một đối tác đáng tin cậy, coi trọng cuộc sống và những người giống như bạn." Đồng thời, Na Uy nói sẽ gửi 7,4 tỷ đô la để giúp Ukraine trong thời gian 5 năm.

.

----- Trang web của nhiều phi trường Đức đã sập hôm Thứ Năm, bao gồm phi trường Erfurt-Weimar, phi trường Nuremberg, phi trường Quốc tế Dusseldorf và phi trường Dortmund. Vào rạng sáng giờ California vẫn chưa rõ ảnh hưởng sập mạng đối với việc di chuyển bằng đường hàng không. Theo hãng tin Focus Online của Đức, người phát ngôn tại các phi trường Nuremberg và Erfurt-Weimar cho biết đang điều tra để xác định xem các trang web có bị tin tặc nhắm đến trong các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) hay không.

.

---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Năm nói Belarus sẽ chỉ tham chiến ở Ukraine nếu bị Ukraine hoặc các nước khác tấn công: "Nếu họ gây chiến với Belarus, câu trả lời sẽ rất tàn khốc và cuộc chiến sẽ mang một tính chất hoàn toàn khác. Các bản tin tình báo cho thấy phương Tây muốn lôi kéo Belarus vào cuộc chiến, trong khi quân đội Belarus có thể lên tới 500.000 quân nếu cần." Ông cũng cho biết các cuộc hòa đàm nên tổ chức với quân đội Ukraine thay vì chính phủ, vì quân đội này có "quan điểm khác" với các chính trị gia, bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky.

.

---- Chính quyền thủ đô Kiev đã công bố hôm thứ Tư rằng Ukraine đã bắn hạ những khinh khí cầu của Nga bay trên bầu trời Kiev Họ cho biết 6 khí cầu bay đã được xác định và hầu hết đã bị bắn rớt bởi hỏa lực Ukraine. "Mục đích của việc phóng khinh khí cầu có thể là để phát hiện và làm cạn kiệt hệ thống phòng không của chúng tôi", theo lời chính quyền thành phố đăng trên Telegram. Các quan chức nói những khí cầu có thể chứa các tấm phản xạ ở góc và thiết bị do thám, mặc dù họ không nói chính xác khi nào chúng được nhìn thấy ở Kiev. Cảnh báo hàng không đã được ban hành tại thủ đô vào thứ Tư.

.

Một phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine cho biết trước đó trong ngày rằng Nga đang sử dụng máy bay không người lái do thám ít thường xuyên hơn và có thể khinh khí cầu đang được sử dụng để làm lộ vị trí phòng không của Kiev, trong khi khinh khí cầu không tốn kém gì.

.

Chính phủ nước láng giềng Moldova, phía tây nam Ukraine, cho biết họ cũng đã phát hiện một vật thể bay không xác định của Nga giống như một khinh khí cầu bay trên bầu trời hôm thứ Ba.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói chính phủ của ông đang làm mọi thứ trong khả năng để chuẩn bị khởi động các cuộc đàm phán về việc Ukraine xin gia nhập Liên Âu. "Đặc biệt, điều này đã được thảo luận trong chuyến thăm của Thủ tướng Thụy Điển," Zelensky nói, đồng thời cho biết thêm rằng Kiev có "sự lãnh đạo cần thiết" và "ý chí cần thiết" để bắt đầu các cuộc đàm phán thành viên trong năm nay.

.

Zelensky cho biết ông và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng đã nói "rất chi tiết" về việc hỗ trợ quốc phòng hơn nữa cho Ukraine. Ông nói các binh sĩ Ukraine "rất mong đợi" dàn đại pháo Archers của Thụy Điển, một trong những hệ thống đại pháo mạnh nhất. "Chúng ta phải đảm bảo rằng mùa xuân này người ta thực sự cảm thấy rằng Ukraine đang tiến tới chiến thắng", Zelensky nói.

.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói hôm thứ Tư rằng các đề xuất mà các dân cử Cộng hòa trong quốc hội đã đưa ra cho đến nay sẽ làm tăng thêm 3 nghìn tỷ đô la vào khoản nợ của Hoa Kỳ trong vòng 10 năm. Ông nói rằng đề xuất ngân sách của ông, sẽ được công bố vào tháng tới, sẽ giảm thâm hụt 2 nghìn tỷ đô la trong cùng khung thời gian.

.

Biden cũng khẳng định khi phát biểu tại Lanham, Maryland, rằng một số dân cử Cộng hòa từ Hạ viện đang đe dọa bắt nền kinh tế Hoa Kỳ làm "con tin" đối với khoản nợ của đất nước. Biden tiết lộ rằng ông đã nói với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy rằng, thay vì đe dọa vỡ nợ, hai bên nên đối thoại về cách phát triển nền kinh tế, giảm chi phí và cắt giảm thâm hụt.

.

Chỉ vài giờ sau khi Thượng n

Cục Điều tra Liên bang

Cựu Chánh văn phòng Bạc

Bộ trưởng Tài chính Hoa

Một chuyến bay huấn

Randy Thanh Nguyen

Một cặp vợ chồng gốc Việt tại

Hôm thứ Tư 15/2/2023, cựu Dân biểu tiểu bang Trần Thái Văn

Trần Thái Văn

Nghị viên Kimberly Hồ (cựu Phó Thị Trưởng Westminster)

----ghị sĩ Bernie Sanders (I-VT) thề sẽ chất vấn giám đốc điều hành của hãng dược Moderna trong phiên điều trần tại Thượng viện vào tháng tới về kế hoạch tăng gấp 4 lần giá vaccine COVID-19, công ty đột ngột đảo ngược hướng đi, thông báo trong một tuyên bố rằng vaccine sẽ vẫn miễn phí cho tất cả người tiêu dùng “bất kể khả năng chi trả của họ.”Hãng dược Moderna đã bị lên án rộng rãi vào tháng trước sau khi có tin rằng họ đang cân nhắc tăng giá thuốc tiêm của mình hơn 400% lên tới 130 đô la một liều. Chính quyền Biden cũng tiết lộ rằng tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 5, điều này sẽ khiến những người Mỹ không có bảo hiểm phải trả tiền túi.-----FBI đã khám xét Đại học Delaware hai lần trong cuộc điều tra về việc Tổng thống Joe Biden xử lý các tài liệu mật, theo CNN dẫn các nguồn tin đưa tin. Các cuộc tìm kiếm không được tiết lộ trước đó đã diễn ra gần đây và nhóm pháp lý của Biden đã hợp tác với chính quyền liên bang. Trong nỗ lực tìm kiếm thông tin tình báo mà Biden có thể đã sở hữu khi mãn nhiệm, FBI đã kiểm tra nơi ở riêng của Biden ở Delaware cũng như cơ quan cố vấn của ông ta ở Washington.-----h Ốc Mark Meadows đã nhận được trát đòi hầu tòa từ Công tố đặc biệt Jack Smith, người đang điều tra vai trò của Trump trong bạo loạn ngày 6/1/2021, theo CNN. Meadows đã bị trát đòi ra phỏng vấn vào khoảng tháng 1/2023 để khai về các tài liệu và lời khai liên quan đến bạo loạn ở Điện Capitol. Quyết định truy lùng một trong những cố vấn hàng đầu của Trump được đưa ra sau khi Công tố đặc biệt đã triệu tập cựu Phó Tổng thống Mike Pence.----Kỳ Janet Yellen hôm thứ Tư nói chính phủ sẽ đề cử một ứng cử viên vào vị trí lãnh đạo World Bank Group (Nhóm Ngân hàng Thế giới), sau khi Chủ tịch David Malpass từ chức, người đã kết thúc chức vụ chủ tịch trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Yellen nói: "Thế giới đã được hưởng lợi từ sự hỗ trợ mạnh mẽ của ông Malpass dành cho Ukraine trước cuộc xâm lược vô cớ và bất hợp pháp của Nga, cũng như ông đã hỗ trợ người dân Afghanistan và cam kết của ông trong việc giúp đỡ các nước có thu nhập thấp đạt được bền vững về nợ thông qua giảm nợ." Chủ tịch sắp mãn nhiệm của Nhóm Ngân hàng Thế giới, Malpass, được Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là Donald Trump đề cử vào năm 2019.----luyện đã kết thúc trong bi kịch đối với các thành viên Vệ binh Quốc gia Tennessee trên chiếc trực thăng Black Hawk bị rơi hôm thứ Tư gần Huntsville, Alabama. Chiếc trực thăng đã rơi dọc theo Quốc lộ 53 ở Quận Madison vào khoảng 3 giờ chiều. CBS News đưa tin các nhân chứng quay video cho thấy khói đen bốc lên không trung. Cảnh sát trưởng Quận Madison xác nhận 2 thành viên phi hành đoàn trên tàu đã tử nạn. Vệ binh Quốc gia Tennessee cho biết chính quyền đang điều tra.----bị bắt ở phía bắc Topeka vì tội cocaine và vũ khí. Cảnh sát trưởng Tim Morse của Quận Jackson, Kansas, nói vụ bắt giữ xảy ra vào thứ Hai khoảng 10:30 tối. Lúc đó, một cảnh sát đã chặn một chiếc xe Acura đời 2010 màu trắng vì vi phạm giao thông gần Đường 142 và Quốc lộ 75 của Hoa Kỳ. Người lái xe là Randy Thanh Nguyen, 31 tuổi đến từ Kansas City, Missouri.Nguyễn đã bị bắt và đưa vào nhà tù quận vì tội tàng trữ cocaine, tàng trữ dụng cụ dùng ma túy, phạm tội sử dụng súng, lái xe trong khi bị treo bằng lái, và không có giấy đăng bộ xe cũng như không có bảo hiểm xe.----thị trấn Duluth đã bị tuy tố về âm mưu và gian lận thuế sau khi không trả thuế cho thu nhập kinh doanh tiệm làm móng của họ, theo lời Công tố Andrew M. Luger. Hồ sơ tòa ghi rằng, An Ngoc “Ritchie” Nguyen, 44 tuổi, là người điều hành và chủ sở hữu duy nhất của tiệm Q Nails ở Duluth. Trâm Anh “Ann” Nguyen, 41 tuổi, là người điều hành và chủ sở hữu duy nhất của tiệm Crystal Nails ở Superior, Wisconsin. Từ ít nhất là năm 2016 đến ít nhất là tháng 10/2020, các bị cáo đã âm mưu bất hợp pháp với nhau và những người khác để lừa gạt Sở Thuế bằng cách báo cáo trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân của họ chỉ thương vụ trả bằng thẻ tín dụng hoặc thương vụ tiền mặt không thật, từ tiệm Q Nails và Crystal Nails của họ.Hai bị cáo cũng khai gian dối là cư trú tại hai địa chỉ khác nhau và thỏa thuận chia 3 người con của họ - những người cùng cư trú - là người phụ thuộc để gian dối kê khai tư cách chủ hộ trên cả hai tờ khai thuế thu nhập cá nhân. (ghi chú: nghĩa là, 2 vợ chồng khai thuế riêng, nhưng 3 đứa con xuất hiện ở cả 2 tờ khai thuế riêng đó.) Hai bị cáo dự kiến sẽ trình diện lần đầu tại Tòa án Quận của Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 3/2023, trước Thẩm phán Leo I. Brisbois ở Duluth.----gửi bản văn thông báo sẽ ứng cử chức Giám sát viên Địa hạt 1 của Hội đồng Giám sát Quận Cam. Ghế Giám sát này sẽ bỏ trống sau khi Giám sát viên đương nhiệm Andrew Đỗ ra đi vào năm tới do giới hạn nhiệm kỳ.Luật sư Trần Thái Văn lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội Tiểu bang năm 2004, trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên ở Hoa Kỳ được bầu vào bất kỳ cơ quan lập pháp tiểu bang nào. Khi ở trong Quốc hội, Tran đã được các đồng nghiệp lập pháp của mình chọn làm Phụ tá Lãnh đạo Đảng Cộng hòa cũng như trong một số ủy ban có ảnh hưởng.Tran hiện đang phục vụ với tư cách là giám đốc của Sở Thủy Cục Quận Cam cho Khu vực 4. Ông cũng là Chánh văn phòng của Giám sát viên Andrew Đỗ, giúp phục vụ 10 thành phố và cộng đồng lớn trong Quận 1. Để tranh phiếu cử tri gốc Việt, LS Trần Thái Văn sẽ gặp đối thủ là nghị viên Kimberly Hồ, cũng sẽ ra tranh ghế Giám sát viên Địa hạt 1.------ cũng là một dược sĩ và là một nhà nghiên cứu, theo lời bà viết trong bản thông báo -- đưa ra bản thông báo nói về ý định ứng cử vào chức Giám sát viên địa hạt 1.Bà đã phục vụ công quyền với tư cách là nghị viên hội đồng thành phố Westminster từ năm 2016. Kimberly Ho tự giới thiệu: “Nước Mỹ đã cho tôi cơ hội phục vụ cộng đồng của mình và đây là một điểm quan trọng đối với Quận của chúng ta và lịch sử của Quận. Tôi biết cần phải làm gì để tạo ra hoạt động kinh doanh trong một môi trường cạnh tranh và một nền kinh tế khuyến khích tăng trưởng... Bất chấp sự quản lý quá mức của tiểu bang, Quận phải làm nhiều hơn nữa để giúp các doanh nghiệp nhỏ và các ngành công nghiệp lớn trong Quận này trở nên cạnh tranh trở lại.”Như thế là, Bác sĩ Kimberly Hồ trực diện tranh phiếu với Luật Sư Trần Thái Văn để giành ghế Giám sát viên địa hạt 1 trong Hội Đồng Giám Sát Quận Cam. Tuy rằng Hồ và Trần cùng là đảng Cộng Hòa, nhưng hai người đã hiển lộ xung khắc nhau trong nhiều hoạt động cộng đồng. Gần nhất là tranh cãi về dự án dự kiến xây ở thị trấn Westminster một tượng đài chiến thắng Quảng Trị 1972.

.

.

---- Theo báo Quartz, công ty cung cấp của Apple, Foxconn, đã công bố sẽ xây dựng một nhà máy lớn mới tại Việt Nam và khoản đầu tư 300 triệu USD để mở rộng hoạt động hiện tại tại Việt Nam. Quyết định này được đưa ra khi Apple cố gắng chuyển các bộ phận trong quy trình sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Nhà máy mới sẽ nằm trên diện tích 111 mẫu Anh ngay bên ngoài Sài Gòn, với việc Foxconn ký hợp đồng thuê 35 năm trị giá khoảng 62,5 triệu USD, theo tờ South China Morning Post. Nhà máy mới có thể sẽ sản xuất Macbook, mặt hàng lần đầu tiên sản xuất tại VN, nơi trước giờ đã sản xuất AirPods, Đồng hồ Apple Watches và iPad.

.

---- TIN VN. Việt Nam đứng thứ 2 châu Á về hàng xuất khẩu đi Mỹ. Theo VTV. Theo thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ, sản lượng hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ qua hệ thống cảng biển Việt Nam đứng thứ 2 trong khu vực châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Việt Nam hiện có khoảng 25 tuyến vận tải đi Mỹ, chủ yếu tập trung ở 2 bến cảng nước sâu là Cái Mép - Thị Vải tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Lạch Huyện, Hải Phòng. Việc kết nối trực tiếp các tuyến vận tải đi Mỹ đã giúp rút ngắn 1/3 thời gian di chuyển. Cùng với đó, chi phí xếp dỡ, dịch vụ hàng hải cạnh tranh cũng tạo lợi thế để hàng hoá qua cảng biển tăng trưởng.

.

---- TIN VN. Ông Philippe Troussier trở thành huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Theo tin VietnamPlus. Huấn luyện viên Philippe Troussier kế nhiệm Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam với bản hợp đồng đến năm 2026 với mục tiêu đầu tiên là bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. Bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, từ ngày 1/3/2023 đến 31/7/2026. Mức lương và đãi ngộ không được hai bên tiết lộ nhưng nhiều khả năng vào khoảng 60.000 USD mỗi tháng. Ông Philippe Troussier sẽ không chỉ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam mà còn làm việc với đội tuyển U23 Việt Nam. Nhiệm vụ đầu tiên của huấn luyện viên 67 tuổi sẽ là giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào tháng 5/2023. Mục tiêu quan trọng bậc nhất của huấn luyện viên Philippe Troussier với đội tuyển Việt Nam sẽ là chức vô địch AFF Cup 2024 và nhắm đến World Cup 2026. Đây là nhiệm vụ được chính ông Troussier lẫn VFF cùng đặt ra trong quá trình thảo luận.

.

---- TIN VN. Năn nỉ Trung Quốc sớm mở tour đến Việt Nam. Theo VnExpress. Ngày 16/2, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho biết Bộ đã gửi công hàm tới Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đề nghị "sớm đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thí điểm du lịch theo tour". Động thái này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hai nước phục hồi, phát triển du lịch. Ngoài ra, Bộ đã trao đổi ở nhiều cấp với phía Trung Quốc để xúc tiến việc hợp tác trên. Trung Quốc hồi tháng 1 công bố danh sách 20 quốc gia thí điểm mà công dân được đi du lịch theo tour hoặc tự túc từ 6/2, nhưng không có Việt Nam.

.

---- HỎI 1: Hơn 1/2 dân Mỹ tin là các hãng tin đang loan tin vịt?

.

ĐÁP 1: Họ nghi như thế. Một cuộc khảo sát mới cho thấy một nửa số người Mỹ tin rằng các cơ quan truyền thông quốc gia có ý định đánh lừa, loan tin sai hoặc thuyết phục công chúng. Hơn một nửa số người Mỹ được khảo sát, 53%, trong cuộc thăm dò của Knight Foundation và Gallup cho biết họ có quan điểm không thuận lợi đối với giới truyền thông, tỷ lệ này đã giảm nhẹ so với mức của năm 2020.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/media/3858983-half-in-new-survey-believe-news-organizations-mislead-misinform-public/

.

---- HỎI 2: Có phải 69% cử tri Cộng Hòa muốn ứng cử viên Tổng Thống 2024 phải dưới 70 tuổi?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Đa số cử tri Cộng Hòa muốn ai đó dưới 70 tuổi cho ứng cử viên, theo cuộc thăm dò mới.

Chi tiết:

https://breakingnewsworlds.com/gop-voters-want-someone-under-70-for-the-nominee-polling-shows-breaking-news-today-27967.html

.

.