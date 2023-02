New Zealand: nhiều người vẫn mất tích sau khi Bão Gabrielle di chuyển ra khỏi đất nước, để lại thiệt hại trên diện rộng, hơn 10.000 người phải di tản và ít nhất 4 người chết, trong đó có một trẻ em.

.

- Tình báo Anh: 97% quân Nga đang ở Ukraine.

- Ba Lan: sa thải tất cả các nhà ngoại giao từng là sinh viên tốt nghiệp học viện MSIIR ở Moscow.

- Quân đội Ukraine xóa sổ toàn bộ Lữ đoàn TQLC 155 (khoảng 5.000 lính) của Nga tại thị trấn Vuhledar, tỉnh Donetsk

- Liên Âu: kết quả cuộc chiến sẽ quyết định vào "mùa xuân và mùa hè này", đồng minh hãy gửi Ukraine gấp xe tăng.

- Mỹ: Nga đưa thêm nhiều chiến binh Ukraine nhưng kém huấn luyện, kém trang bị.

- Đức thú nhận gửi Ukraine xe tăng hơi trễ.

- Thăm dò dân Mỹ về viện trợ Ukraine vũ khí: 48% nói ủng hộ, 29% chống, 22% trung lập. Về viện trợ Ukraine tài chính: 37% ủng hộ, 38% chống, 23% trung lập.

- Một kỹ sư Nga từng làm việc nơi sản xuất phi cơ chiến lược Tu-160 đã xin tị nạn chính trị tại Mỹ mang theo bí mật Nga.

- Mỹ suy tính gửi vũ khí và đạn tịch thu từ chiến trường Yemen cho quân đội Ukraine.

- Ukraine nói có tin tình báo từ những người gần Putin vì nhiều quan chức Nga không muốn xâm lăng Ukraine.

- Hơn 6.000 trẻ em Ukraine từ 4 tháng đến 17 tuổi đã bị giam, cải tạo tại các cơ sở của Nga kể từ khi cuộc chiến bùng nổ.

- Thiếu tướng Nga Vladimir Makarov tự sát sau khi bị Putin sa thải.

- New Zealand: động đất mạnh 6,1 độ

- Người trúng Powerball vé 2,04 tỷ đô ở Quận Los Angeles, không ra mặt, nói chiến thắng là trường công California vì được chia 156,3 triệu đô

- Mỹ: sẽ sát cánh và bảo vệ Philippines sau khi tàu Hải cảnh TQ quậy phá, bắn tia laser vô tàu Hải cảnh Philippines.

- 2 phi cơ chiến đấu F-16 của Mỹ đã lên nghênh chiến, đuổi 4 phi cơ quân sự Nga ra khỏi bầu trời Alaska.

- Nhật sẽ xây 10 kho phi đạn tầm xa và các loại vũ khí phản công

- New Zealand sau Bão Gabrielle: hơn 10.000 người di tản, ít nhất 4 người chết, 1.440 báo cáo về người mất tích, 160.000 hộ mất điện

- Georgia: Đại bồi thẩm đoàn điều tra vụ Trump lật ngược kết quả bầu cử 2020, tin rằng một số nhân chứng hữu thệ "có thể đã nói dối" trước tòa. Hôm nay Thứ Năm sẽ phổ biến một phần báo cáo.

- Công tố đòi lời khai bổ sung từ luật sư Evan Corcoran của Trump: vì Trump sử dụng luật sư để tiếp tục phạm tội

- Tòa kháng án New York giữ y phán lệnh Trump có tội coi thường tòa án, phải bị phạt 110.000 đô la.

- TNS Bernie Sanders: sẽ ra dữ luật yêu cầu mức lương tối thiểu 60.000 đô/năm cho giáo viên trường công

- California: Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein sẽ không tái tranh cử năm 2024.

- Biden: sẽ không để Hoa Kỳ vỡ nợ, Mỹ phải giải quyết bạo lực súng đạn

- Biden: Ấn Độ mua hơn 200 phi cơ Boeing, sẽ giúp Mỹ dẫn đầu thế giới về sản xuất, tạo ra hơn 1 triệu việc làm ở 44 tiểu bang.

- Bạch Ốc: 3 vật thể bay lạ bị bắn rớt trong những ngày gần đây có thể "hoàn toàn vô hại"

- Missouri: Ra tù sau khi ngồi tù oan 28 năm, được minh oan, nhờ thủ phạm tự thú.

- Hải quân Mỹ vinh danh My Lan Tran là "Dược sĩ Dân sự của Năm 2022"

- San Diego: Long Ngoc Tran điều hành 9 sòng cờ bạc lậu, bị kết án 6 năm tù giam

- TIN VN. Hưng Yên xử phạt doanh nghiệp xây 'chui' cả nhà máy ô tô.

- TIN VN. Doanh nghiệp đầu mối, bán lẻ xăng dầu đồng thanh kêu lỗ.

- TIN VN. Bắc Giang: Nữ sinh lớp 7 tự sinh con tại nhà.

- HỎI 1: Chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo bắt rễ sâu trong Đảng Cộng hòa? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Cử tri Cộng Hòa và Dân Chủ còn bất định, chưa rõ nên ủng hộ ai? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-15/2/2023) ---- Một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã tấn công New Zealand vào thứ Tư. Tâm chấn cách thị trấn Paraparaumu 50 km về phía tây bắc ở độ sâu 48 km. Các nhân chứng cho biết rung chuyển mạnh ở nhiều nơi trên đất nước, bao gồm cả thủ đô Wellington. Chưa có thiệt hại hoặc thương vong đã được báo cáo.

.

---- Ty Xổ số California đã công bố người trúng giải độc đắc Powerball trị giá 2,04 tỷ đô la, rằng Edwin Castro đã trúng giải độc đắc ngày 7 tháng 11/2022, mua vé tại cơ sở Joe's Service Center ở Altadena của Quận Los Angeles. Castro xin không xuất hiện công khai và muốn giữ bí mật nên không xuất hiện trong buổi họp báo của Ty Sổ số, nhưng đã đưa ra một tuyên bố thông qua Ty Xổ số California nói rằng "người chiến thắng thực sự" là hệ thống trường công lập của tiểu bang vì sẽ nhận được 156,3 triệu đô la - số tiền nhiều nhất kiếm được từ một giải độc đắc - từ vé số thắng độc đắc.

.

Ty xổ số cho biết Castro đã chọn để nhận khoản tiền mặt một lần là 997,6 triệu đô la. Joe's Service Center cũng được nhận tiền thưởng 1 triệu đô la vì đã bán được vé. Ty Xổ số California cho biết trong năm tài chính vừa qua, đã trao khoảng 2 tỷ đô la cho các trường công lập của tiểu bang vì 40 xu trong mỗi đô la xổ số được trao về quỹ giáo dục. (ghi chú: một chuyên gia pháp lý bàn rằng Edwin Castro nghe có vẻ như tên người gốc Latino, nhưng có thể là gốc Việt, gốc Phi, hay da trắng, và đã làm thủ tục đổi tên, vì Altadena có đa dạng sắc tộc.)

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói hôm thứ Tư rằng Nga "tiếp tục đưa thêm số lượng lớn chiến binh" vào cuộc xâm lược Ukraine nhưng những người đó "không được đào tạo và trang bị kém". Ông dự đoán Nga sẽ tiếp tục gửi thêm quân tới Ukraine nhưng cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề.

.

Tại một hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Brussels, Austin nói liên minh này phải cung cấp cho Ukraine các khả năng bổ sung để họ có thể "không chỉ thành công một chút mà còn có thể quyết định trên chiến trường trong cuộc tấn công sắp tới." Ông nói sự hỗ trợ mà NATO và Hoa Kỳ đang cung cấp sẽ tạo ra "sự khác biệt khá lớn" vào mùa xuân và giải thích rằng các lực lượng Ukraine đang được huấn luyện về mọi hệ thống mới, cũng như về "các cuộc diễn tập, tích hợp hỏa lực, duy trì và bảo trì."

.

---- Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nói với báo Die Zeit hôm thứ Tư rằng Berlin đã đưa ra quyết định gửi xe tăng tới Ukraine "hơi muộn. Với quyết định gửi xe tăng, chúng tôi đang làm những gì có thể. Hơi muộn, nhưng mọi chuyện đã xong... mọi người đang chờ đợi một cuộc tấn công khủng khiếp của Nga... thời gian đang gấp rút." Đầu năm nay, Đức đã phê duyệt gửi 178 xe tăng Leopard 1 và 14 xe tăng Leopard 2 tới Kiev để giúp nước này chống lại Nga vì nước này dự đoán Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công mới.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói hôm thứ Tư rằng tình báo Anh ước tính rằng 97% quân lực Nga hiện đang ở Ukraine. Ông nói nỗ lực xâm lược của Nga "đã phải trả một cái giá rất lớn" và tỷ lệ thành công của nó được đo bằng "một vấn đề tính bằng mét chứ không phải bằng km." Wallace bác bỏ khả năng gửi phi cơ chiến đấu tới Ukraine "trong vài tháng hoặc thậm chí vài năm tới". Ông cho biết trọng tâm là giúp Ukraine "tự giúp mình và tập hợp đủ để khiến những tiến bộ của Nga cũng không thể thực hiện được."

.

---- Cao ủy đối ngoại Liên Âu Josep Borrell nói tại một cuộc họp ở Brussels hôm thứ Tư rằng kết quả cuộc chiến của Nga với Ukraine sẽ quyết định vào "mùa xuân và mùa hè này". Borrell nhấn mạnh rằng đã dành quá nhiều thời gian để thảo luận về việc có nên gửi xe tăng đến Ukraine hay không và trong thời gian đó, Nga đang chuẩn bị cho cuộc tấn công của mình. Ông nói, “Thời gian rất quan trọng và được đo bằng mạng sống của con người. Các đồng minh hãy tìm kiếm những chiếc xe tăng đang bám đầy bụi trong kho và gửi chúng đến Kiev." Borrell nhắc lại rằng để thiết lập hòa bình ổn định ở châu Âu, Putin phải thua cuộc chiến này và Ukraine phải chiến thắng.

.

----- Một cuộc thăm dò do AP-NORC Center for Public Affairs Research thực hiện. cho thấy sự ủng hộ của dân Mỹ đối với viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga đã giảm. Về việc gửi Ukraine vũ khí, 48% dân Mỹ nói họ ủng hộ gửi, 29% phản đối và 22% cho biết họ không có ý kiến. Về viện trợ Ukraine tài chính, 37% nói họ ủng hộ, 38% phản đối, trong khi 23% giữ thái độ trung lập. Các con số đánh dấu sự khác biệt so với tháng 5/2022, khi có tới 60% công chúng Mỹ nói ủng hộ cung cấp vũ khí cho Ukraine.

.

---- Quân đội Hoa Kỳ đang xem xét có thể gửi vũ khí và đạn dược cho quân đội Ukraine từ các lô súng đạn tịch thu từ giới buôn lậu gửi đến lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Yemen trong những tháng qua. Lô hàng tịch thu là gồm hơn 5.000 khẩu súng trường tấn công và 7.000 lựu đạn và súng phóng lựu chống xe tăng. Chính quyền Biden đang xem xét có thể gửi lô súng đạn lậu tịch thu này cho Ukraine.

.

---- Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau nói với tờ báo Gazeta Polska vào ngày 14/2 rằng tất cả các nhà ngoại giao từng là sinh viên tốt nghiệp Moscow State Institute of International Relations (Học viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Moscow - MSIIR) đã bị Bộ Ngoại giao Ba Lan sa thải. Rau nói rằng Viện MSIIR là một công cụ thúc đẩy chủ nghĩa đế quốc Nga, "là một phần của sức mạnh mềm của Liên Xô." Bộ trưởng lưu ý rằng các nhà ngoại giao tốt nghiệp học viện Moscow đã bị sa thải từ 2 tháng trước.

.

---- Quân đội Ukraine đã tiêu diệt gần như toàn bộ Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 155th Naval Infantry Brigade của Nga gần thị trấn Vuhledar, tỉnh Donetsk, theo báo Politico của Hoa Kỳ ngày 12/2 đưa tin. Oleksiy Dmytrashkivskyi, trung tâm trưởng báo chí thống nhất của Quận Tavriskiy của lực lượng phòng thủ Ukraine, nói với Politico, đây là lần thứ ba Lữ đoàn 155 của Nga bị quân Ukraine đánh tan tác nặng nề. Ông nói rằng Nga đã mất 150-300 Thủy quân Lục chiến mỗi ngày gần Vuhledar. Ông nói thêm: “Lữ đoàn 155 đã phải tái biên chế ba lần. Lần đầu tiên sau Irpin và Bucha; lần thứ hai họ bị đánh bại gần Donetsk – họ đã phục hồi trở lại. Và bây giờ gần như toàn bộ lữ đoàn đã bị tiêu diệt gần Vuhledar.”

.

Ông ước tính rằng Lữ đoàn TQLC 155 của Nga có khoảng 5.000 binh sĩ. Riêng trong tuần qua, Nga đã mất khoảng 130 thiết bị, bao gồm 36 xe tăng. Lần cuối cùng lữ đoàn 155 chịu thất bại nặng nề như vậy là ở gần Vuhledar – gần làng Pavlivka, Donetsk Oblast, vào tháng 11 năm 2022.

.

---- Một kỹ sư người Nga từng làm việc tại cơ sở sản xuất phi cơ thả bom chiến lược Tu-160 đã xin tị nạn chính trị tại Mỹ, Yahoo News ngày 14/2 đưa tin. Người kỹ sư và gia đình đến Hoa Kỳ từ Mexico vào cuối tháng 12/2022. Anh nói với cơ quan kiểm soát biên giới rằng anh làm việc tại một nhà máy sản xuất phi cơ ném bom chiến lược Tu-160 của Nga và có thông tin mà chính phủ Hoa Kỳ sẽ quan tâm.

.

Hoa Kỳ đã tiến hành kiểm tra lý lịch đối với người được đề cập trong khoảng một tháng. Theo hai nguồn tin của Yahoo News, vào giữa tháng 1, anh ta được công nhận là đáng tin cậy và có khả năng quan tâm đến Hoa Kỳ, sau đó anh ta được FBI thẩm vấn. Báo cáo cho biết kỹ sư đã được FBI hỏi về chi tiết sản xuất máy bay, cũng như chi tiết về cách thức hoạt động của nhà máy sản xuất máy bay: hệ thống e-mail, nhu liệu (phần mềm), nhân sự và thiết bị tại cơ sở.

.

---- Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Andrii Chernyak nói với hãng truyền thông Hy Lạp Lefimerida vào ngày 14/2 rằng Ukraine có tin tình báo từ những người thân cận với Vladimir Putin: “Đây là những người được biết đến như những người ủng hộ 'nước Nga vĩ đại'. Có rất nhiều người xung quanh Putin không cuộc chiến xâm lăng Ukraine.”

.

Chernyak nói rằng các đồng minh của Putin đang giúp đỡ Tình báo Ukraine không phải vì mục đích tốt đối với Ukraine, mà vì lợi ích của chính họ: “từ cuộc xâm lược Ukraine, một số người bắt đầu mất tiền và ảnh hưởng rất nhanh. Họ không thích như thế.”

.

Chernyak cũng nói thêm rằng những người này trong Điện Kremlin sẽ chỉ có thể lật đổ Putin khi Putin đủ suy yếu. Ngay bây giờ, họ chưa sẵn sàng. Vào ngày 11 tháng 2, tình báo Ukraine báo cáo rằng Nga không có đủ nguồn lực để phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào ngày kỷ niệm cuộc xâm lược toàn diện vào ngày 24/2/2023.

.

---- Nga đang vận hành một hệ thống giáo dục cải tạo và nhận con nuôi quy mô lớn đối với hàng ngàn trẻ em Ukraine bị cưỡng bức di dời. Hơn 6.000 trẻ em từ 4 tháng đến 17 tuổi đã bị giam giữ tại các cơ sở của Nga kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu hồi tháng 2/2022, theo một báo cáo được công bố bởi tổ chức phi chính phủ của Mỹ, Ukraine Conflict Observatory.

.

Bản văn nói rằng, "Chính phủ Nga di dời một cách có hệ thống ít nhất 6.000 trẻ em từ Ukraine đến một mạng lưới các cơ sở nhận con nuôi và cải tạo [chính trị] ở Crimea do Nga chiếm đóng và lục địa Nga. Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Nhân đạo của Trường Y tế Công cộng Yale (HRL) đã xác định 43 cơ sở liên quan đến việc giam giữ trẻ em từ Ukraine kể từ cuộc xâm lược."

.

Tổ chức kết luận bằng cách nhấn mạnh rằng tất cả các cấp của chính phủ Nga đã tham gia vào chiến dịch gom trẻ em Ukraine về giam ở Crimea để nhồi sọ, cải tạo tư tưởng, và như thế có thể đã vi phạm luật pháp quốc tế.

.

---- Một tướng Nga lãnh đạo cuộc đàn áp các nhà hoạt động đối lập đã tự sát bằng cách tự bắn vào đầu mình sau khi bị Vladimir Putin sa thải. Thiếu tướng Vladimir Makarov, 72 tuổi, được vợ là Valentina tìm thấy với những vết thương do đạn bắn chỉ vài tuần sau khi ông bị tổng thống Nga sa thải vào cuối tháng 1/2023. Cảnh sát phán quyết rằng cái chết của ông là vụ mới nhất trong một loạt các vụ tự tử của các chỉ huy cấp cao trong quân đội và an ninh Nga.

.

Người thân kể với truyền thông Nga rằng thiếu tướng này đã rơi vào tình trạng "trầm cảm sâu sắc" và "không biết phải làm gì với bản thân" sau khi mất việc. Các nguồn ẩn danh trên mạng xã hội có liên quan đến an ninh Nga cho biết tướng Makarov đã tự bắn vào đầu bằng một khẩu súng săn chạy bằng khí ga trước mặt vợ mình. Người con trai trưởng thành của ông đã gọi xe cấp cứu đến ngôi nhà của gia đình ở ngoại ô Moscow hôm thứ Hai nhưng không thể cứu được.

.

---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo sẽ sát cánh và bảo vệ Philippines sau khi có báo cáo rằng Cảnh sát biển Trung Quốc đã bắn tia laser để làm mù tạm thời thủy thủ đoàn của một tàu Cảnh sát biển Philippines. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price gọi hành vi TQ là “khiêu khích và không an toàn” và nói rằng họ can thiệp vào “các hoạt động hợp pháp” của Philippines ở Biển Đông.

.

Thủy thủ đoàn của tàu BRP Malapascua được cho là đã bị các thiết bị từ tàu TQ bắn tia lazer làm mù tạm thời khi con tàu di chuyển quanh Second Thomas Shoal (Bãi Cỏ Mây), một rạn san hô ngầm ở Biển Đông mà Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc “không có yêu sách hàng hải hợp pháp”.

.

---- Hai phi cơ chiến đấu F-16 của Mỹ đã "phát hiện, theo dõi, xác định tích cực và nghênh chiến" 4 phi cơ quân sự Nga trên bầu trời Alaska, theo Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) thông báo. Trong một sự kiện được mô tả là "thường lệ", phi cơ Nga đã bay vào không phận quốc tế nhưng không đi vào không phận có chủ quyền của Mỹ hoặc Canada. NORAD tuyên bố: "Hoạt động này của Nga trong ADIZ Bắc Mỹ [Vùng nhận dạng phòng không Alaska] diễn ra thường xuyên và không bị coi là mối đe dọa."

.

---- Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố kế hoạch xây dựng 10 kho lớn cho phi đạn tầm xa và các loại vũ khí có khả năng phản công khác trong năm tài chính 2023, theo báo Yomiuri Shimbun. Các kho đạn đang được xây như một phần trong kế hoạch của Tokyo nhằm thiết lập một hệ thống giúp tăng cường khả năng tự vệ. Nhóm 10 kho đạn sẽ được đặt tại các tỉnh Oita và Aomori và sẽ đóng vai trò là trung tâm vận chuyển phi đạn tới tiền tuyến trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Ngân sách ước tính xây dựng là 5,8 tỷ yên (43,6 triệu USD).

.

---- Chính phủ New Zealand lo ngại nghiêm trọng đối với một số người vẫn mất tích sau những tàn phá khốc liệt, khi Bão Gabrielle di chuyển ra khỏi đất nước, để lại thiệt hại trên diện rộng, hơn 10.000 người phải di tản và ít nhất 4 người chết, trong đó có một trẻ em.

.

Cảnh sát đã nhận được hơn 1.440 báo cáo về những người mất tích và trong khi họ mong đợi nhiều người trong số họ sẽ được tìm thấy, thủ tướng Chris Hipkins cho biết vào tối thứ Tư “có một số người mất tích mà cảnh sát thực sự lo ngại”.

.

.

Vào chiều thứ Tư, xác của một em bé đã được tìm thấy ở Eskdale, Hawke's Bay. Đường xá và nhà cửa bị nhấn chìm bởi lũ lụt, trong khi các đường cao tốc quan trọng của New Zealand bị chia cắt do lở đất và sạt lở đường.

TIN VN. Hưng Yên xử phạt doanh nghiệp xây 'chui' cả nhà máy ô tô.

TIN VN. Doanh nghiệp đầu mối, bán lẻ xăng dầu đồng thanh kêu lỗ.

TIN VN. Bắc Giang: Nữ sinh lớp 7 tự sinh con tại nhà.

HỎI 1

Điện đã được khôi phục cho khoảng 80.000 hộ gia đình chỉ sau một đêm, nhưng ước tính khoảng 160.000 hộ vẫn bị mất điện vào tối thứ Tư. Tính đến chiều thứ Tư, 1.442 người đã được báo cáo là không thể liên lạc với cảnh sát.Ít nhất ba người đã chết ở khu vực Hawke's Bay; một người phụ nữ đã thiệt mạng sau khi một trận lở đất đè bẹp ngôi nhà của bà, một người khác được tìm thấy đã chết trên bờ biển và đứa trẻ được tìm thấy ở Thung lũng Esk.Vào tối thứ Tư, ít nhất 7 đơn vị cứu hộ tiến hành trong khu vực, nơi hàng trăm người đã được giải cứu khỏi các mái nhà sau khi nước lũ dâng cao làm ngập nhà của họ. “Trong một số trường hợp, nước lũ dâng cao đến tầng thứ hai của những ngôi nhà nơi người dân được giải cứu,” lực lượng phòng vệ cho biết trong một tuyên bố.Tại Muriwai, Auckland, xác của một lính cứu hỏa đã được tìm thấy sau 2 ngày tìm kiếm. Anh đã mất tích sau khi 1 trận lở đất phá sập ngôi nhà mà lính cứu hộ đang kiểm tra. Với ước tính khoảng 10.500 người phải di dời, chính phủ New Zealand phải chuẩn bị cho một lượng lớn người cần chỗ ở khẩn cấp.----Georgia đã điều tra những nỗ lực của Donald Trump nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông tin rằng một số nhân chứng hữu thệ "có thể đã" khi ra khai trước đại bồi thẩm. Hôm thứ Hai, Thẩm phán Robert McBurney của Tòa án Tối cao Quận Fulton đã ra lệnh công bố vài phần báo cáo đặc biệt của đại bồi thẩm đoàn, trong đó có một phần "trong đó đại bồi thẩm đoàn có mục đích đặc biệt thảo luận về quan tâm của họ rằng một số nhân chứng có thể đã nói dối mặc dù tuyên thệ nói sự thực."McBurney cho biết ba phần của báo cáo sẽ được công khai vào thứ Năm, ngày 16 tháng 2. Biện lý Willis cho biết bà không có kế hoạch kháng cáo lệnh của thẩm phán. Đại bồi thẩm đoàn đặc biệt đã được trao quyền trong suốt nửa cuối năm ngoái và đã nghe bằng chứng liên quan đến nỗ lực của Trump nhằm gây áp lực buộc các quan chức Georgia "tìm" phiếu bầu có thể đảo ngược thất bại của ông trước Tổng thống Joe Biden hiện tại ở Georgia.Khi nghe bằng chứng do văn phòng Biện lý quận Fulton là bà Fani Willis đưa ra, đại bồi thẩm đoàn đặc biệt cũng đã điều tra nỗ lực Georgia cử đại cử tri giả đến thủ đô Washington, DC, vào ngày 6 tháng 1/2021 và [các đại cử tri giả] đã tuyên bố sai sự thật rằng Trump là người chiến thắng bầu cử 2020 ở Georgia.Đối với cuộc điều tra của mình, Willis đã tranh biện tại nhiều tòa án để thực thi trát gọi hầu tòa buộc nhiều nhân vật làm chứng, bao gồm Mark Meadows (Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump), Thống đốc Brian Kemp (của Georgia); Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger (của Georgia); chủ tịch Đảng Cộng hòa của Georgia, David Shafer; Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của South Carolina; và hơn chục người khác đã nói chuyện với Trump vào thời điểm đó. Vụ án có tổng cộng 75 nhân chứng. Ai trong số này đã nói dối trước đại bồi thẩm?----iệc xử lý các tài liệu mật của Trump đã yêu cầu lời khai bổ sung từ luật sư Evan Corcoran. Theo tin CNN, các công tố viên cho rằng cựu tổng thống đã sử dụng luật sư của mình để tiếp tục phạm tội hình sự hoặc lừa đảo. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lần đầu tiên phát hiện ra các tài liệu mật tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu tổng thống vào tháng 8 năm ngoái.----đã giữ nguyên phán lệnh Trump có hành vi coi thường dân sự — và phạt 110.000 đô la. Trump đã trả khoản tiền phạt 10.000 đô la mỗi ngày cho văn phòng của Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James vì tội không tuân thủ lệnh của tòa án, nhưng Trump đã ra tòa để xin đòi lại số tiền. Và bây giờ thì Trump thua.Tòa kháng cáo ở Manhattan giữ nguyên mức phạt trong quyết định 5-0, nói rằng Bộ Tưởng James đã chứng minh rõ ràng rằng phản ứng của Trump đối với trát đòi hầu tòa là không thích nghi.Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang New York Letitia James đưa ra bản văn: "Một lần nữa, các tòa án đã phán quyết rằng Trump không đứng trên luật pháp. Quyết định hôm nay gửi một thông điệp rõ ràng rằng có những hậu quả đối với việc lạm dụng hệ thống pháp luật."----ers (Độc lập-Vt.) kêu gọi mức lương tối thiểu là 60.000 đô/năm cho giáo viên trường công, tận dụng sự thúc đẩy của Tổng thống Biden trong bài phát biểu về Tình trạng Liên bang nhằm tăng lương cho giáo viên trường công.“Chúng ta nên trả lương cho giáo viên trường công tối thiểu ít nhất 60.000 đô la một năm,” Sanders nói tại một tòa thị chính ở Điện Capitol vào tối thứ Hai với các nhà lãnh đạo công đoàn giáo viên quốc gia. “Tôi tự hào nói với bạn rằng tôi sẽ sớm đưa ra luật để làm việc đó.”Lời kêu gọi của Sanders về mức lương tối thiểu cho giáo viên trường công được đưa ra sau khi Biden đưa ra một số chính sách giáo dục trong Thông điệp Liên bang của mình, bao gồm tăng khả năng tiếp cận trường mầm non và tăng lương cho giáo viên.----từ California, tuyên bố hôm thứ Ba rằng bà sẽ về hưu, không tái tranh cử năm 2024: "Hôm nay tôi xin thông báo rằng tôi sẽ không tái tranh cử vào năm 2024 nhưng dự định sẽ hoàn thành nhiều việc nhất có thể cho California cho đến cuối năm sau khi nhiệm kỳ của tôi kết thúc. Ngay cả với một Quốc hội bị chia rẽ, chúng ta vẫn có thể thông qua các dự luật giúp cải thiện cuộc sống."Bà Feinstein giữ chức thượng nghị sĩ California từ năm 1992. Năm 2012, bà nhận được 7,86 triệu phiếu bầu, nhiều hơn bất kỳ ứng cử viên Thượng viện nào trong lịch sử. Trong sự nghiệp của mình ở thượng viện, bà là thành viên và chủ tịch của một số ủy ban. Ngoài ra, bà còn là thị trưởng của San Francisco từ năm 1978 đến năm 1988.----đã nhắc lại vào thứ Ba rằng ông sẽ không cho phép đất nước vỡ nợ khi không thông qua mức trần nợ mới. Trong bài phát biểu quan trọng của mình tại Hội nghị Hiệp hội các Quận Hạt Quốc gia, Biden nói rằng ngay cả khi gần vỡ nợ cũng sẽ làm tăng chi phí đi vay, hứa rằng khi đề xuất ngân sách cho năm tài chính 2024 vào ngày 9 tháng 3/2023, ông sẽ tìm cách cắt giảm thâm hụt cho thêm 2 nghìn tỷ đô la nữa trong 10 năm tới.Biden đã khẳng định lại lập trường của mình rằng Hoa Kỳ phải giải quyết bạo lực súng đạn khi chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ xả súng tại Đại học Michigan State University ngày hôm Thứ Hai, Biden nhấn mạnh: "Chúng ta phải làm gì đó để ngăn chặn bạo lực súng đạn đang chia rẽ cộng đồng của chúng ta."Biden cũng nói thêm rằng luật phải được thông qua để chống lại tác hại của công nghệ đối với trẻ em, để "thay đổi cách thức hoạt động của Internet." Ông lưu ý tầm quan trọng của Đạo luật Cộng đồng An toàn hơn của Lưỡng đảng đã đầu tư 10 tỷ đô la vào việc ngăn chặn bạo lực, 2 tỷ đô la trong số đó nhằm hỗ trợ những người trẻ tuổi.----Biden hôm thứ Ba đã hoan nghênh việc Ấn Độ đặt mua hơn 200 máy bay do Mỹ sản xuất. Theo Biden, việc này là một cột mốc quan trọng vì "Mỹ có thể và sẽ dẫn đầu thế giới về sản xuất." Ngoài ra, việc mua bán sẽ tạo ra hơn một triệu việc làm ở 44 tiểu bang.----hông báo rằng công ty sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã đạt được thỏa thuận với hãng hàng không quốc gia Ấn Độ Air India về việc cung cấp tới 220 phi cơ trong một thỏa thuận với giá niêm yết khoảng 45,9 tỷ USD.Theo Bạch Ốc, Boeing sẽ cung cấp cho Air India 190 máy bay kiểu 737 MAX, 20 máy bay 787 Dreamliners, cũng như 10 máy bay 777X của hãng. Tuy nhiên, thỏa thuận bao gồm các tùy chọn cho 50 máy bay phản lực MAX khác và 20 Dreamliners.Tuy nhiên, đơn đặt hàng vẫn chưa được hoàn tất, theo Boeing, hãng không tiết lộ thời gian giao hàng. Air India cũng tiết lộ một hợp đồng với nhà sản xuất máy bay châu Âu Airbus để mua 250 máy bay từ công ty này, nâng tổng giá trị giao dịch mua của Air India lên khoảng 85 tỷ USD.----bay lạ bị bắn rớt trong những ngày gần đây có thể "hoàn toàn vô hại"—mặc dù khó có thể xác nhận bất cứ điều gì nếu không có bất kỳ mảnh vỡ nào để kiểm tra. Phát ngôn nhân của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói hôm thứ Ba rằng không có bằng chứng nào cho thấy các vật thể bay bị bắn rớt ở Alaska, lãnh thổ Yukon và Hồ Huron có liên quan đến chương trình khinh khí cầu do thám của Trung Quốc.Kirby nói: "Chúng tôi phải xem xét và chúng tôi tin rằng cộng đồng tình báo đang xem xét như một lời giải thích, đó có thể là những khí cầu bay gắn liền với các tổ chức thương mại hoặc nghiên cứu và do đó hoàn toàn vô hại."----mới được minh oan, nhờ thủ phạm tự thú. Một thẩm phán Missouri hôm thứ Ba đã đảo ngược bản án giết người của một người đàn ông lãnh án chung thân và đã thọ án 28 năm, với phán lệnh mới rằng người này vô tội. Lamar Johnson, 50 tuổi, từ đầu luôn luôn nói rằng mình không phạm tội.Lamar Johnson bị kết tội giết người vì giết Marcus Boyd hồi tháng 10/1994, người bị hai người đàn ông đeo mặt nạ bắn chết trước hiên nhà. Cảnh sát và các công tố viên đổ lỗi vụ giết người là do tranh chấp về tiền ma túy. Johnson khẳng định vô tội ngay từ đầu, vì anh đang ở cùng bạn gái cách xa hàng km khi tội ác xảy ra.Trong khi Johnson bị kết tội và bị kết án chung thân, nghi phạm thứ hai, Phil Campbell, đã nhận tội để được giảm tội để đổi lấy án tù 7 năm. Trường hợp trả tự do cho Johnson tập trung vào một nhân chứng quan trọng đã rút lại lời khai và một tù nhân tự thú rằng y - chứ không phải Johnson - đã tham gia cùng Campbell trong vụ giết người.----dược sĩ giám sát tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed (WRNMMC), Dược sĩ Dân sự của Năm 2022, theo bản tin ngày 14/2/2023 của Y viện WRNMMC. Đại tá Lục quân James Masterson, trưởng Khoa Dược tại WRNMMC, nói về đề cử Trần cho giải thưởng: “Với sự nghiệp kéo dài hàng thập niên phục vụ cho ngành dược phẩm Hải quân, My Lan Tran tiếp tục chứng tỏ mình là một tài sản không thể thiếu và là trụ cột không thể nghi ngờ trong Hệ thống Y tế Quân đội.”Về phần mình, Trần, gốc Huế, Việt Nam, cho biết cô thấy việc đóng góp vào kết quả tích cực của bệnh nhân và làm việc với các nhóm đa ngành là phần thưởng xứng đáng nhất đối với những gì cô làm với tư cách là một dược sĩ: “Tôi yêu hóa học, nhưng tôi không muốn trở thành kỹ sư hóa học. Dược phẩm là chuyên ngành liên quan đến hóa học gần nhất. Thật vinh dự khi được làm việc cùng với rất nhiều người tuyệt vời và tuyệt vời. Tôi không thể làm hoặc hoàn thành bất cứ điều gì nếu không có sự hỗ trợ của tập thể dược sĩ của đơn vị.”Masterson nói: “Giữa các nhiệm vụ hàng ngày là cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu cho những người thụ hưởng của WRNMMC và trực tiếp giám sát một lượng lớn nhân viên dược phòng nội trú, cô My Lan Tran cũng đã cống hiến hết mình để thực hiện các dự án cải tiến quy trình đổi mới, phát triển chuyên môn..."Tran chỉ huy nhóm dược sĩ gồm hơn 40 dân sự và 10 quân nhân đang tại ngũ. Masterson nói: “Trong việc duy trì việc vận chuyển dược phẩm cho bệnh nhân nội trú 24/7 đến trung tâm quân y 244 giường lớn nhất thế giới, bà Trần giám sát các hoạt động pha chế vô trùng các chế phẩm nguy hiểm và không nguy hiểm, kho chứa dược phẩm và bảo trì tủ cấp phát tự động và giao hàng.”----ân ở San Diego điều hành ít nhất 9 ổ cờ bạc bất hợp pháp trong và xung quanh khu phố City Heights đã bị kết án 6 năm tù giam liên bang vào tuần này. Tran đã nhận tội điều hành các hoạt động cờ bạc mà các công tố viên cáo buộc đã thu hút hoạt động tội phạm bạo lực, bao gồm giết người, cướp, bắn, đâm chém, hành hung và buôn bán ma túy.Cảnh sát đã bố ráp các ổ cờ bạc, bắt nhiều người và tịch thu hàng trăm máy đánh bạc, số lượng lớn ma túy, súng và tiền mặt. Năm 2021, đại bồi thẩm đoàn đã đưa ra bản cáo trạng đối với 47 bị cáo, trong đó có Trần, người mà các công tố viên cho rằng đã điều hành các tụ điểm đánh bạc trên các khu phố Oakcrest Drive, Đại lộ El Cajon, Phố 47, Đại lộ Menlo, Phố 48, Đại lộ University và Phố 43.Theo các công tố viên, Tran trước đó đã bị bắt vào năm 2015 cũng vì tổ chức cờ bạc địa phương. Tran bị bắt tại nhà ở San Diego, nơi cảnh sát tìm thấy ma túy, tiền mặt và 6 máy đánh bạc.Tran thú nhận rằng những chiếc máy này là một phần trong kinh doanh cờ bạc của y, mà y điều hành bên ngoài nhà của mình. Các công tố viên cho biết y bị kết án 2 năm tù tiểu bang, nhưng đã quay lại điều hành các doanh nghiệp cờ bạc ngay sau khi được thả. Tran đã bị kết án hôm thứ Hai 13/2/2023 với mức án 6 năm tù. Hầu hết các bị cáo khác đã nhận tội và bị kết án.----Theo Báo Tiền Phong. Dự án Nhà máy lắp ráp ô tô Việt Nhật ở xã Tân Tiến (huyện Văn Giang, Hưng Yên) dù chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa có giấy phép xây dựng nhưng Công ty CP ô tô Việt Nhật vẫn ngang nhiên xây dựng nhiều hạng mục trái phép với quy mô "khủng" hàng nghìn m2. Nhà máy ô tô xây gần xong vẫn chưa có phép. UBND huyện Yên Phong (tỉnh Hưng Yên) mới đây có quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP ô tô Việt Nhật (gọi tắt là Công ty Việt Nhật) chủ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Việt Nhật, tại xã Tân Tiến với số tiền 140 triệu đồng do thi công xây dựng nhiều hạng mục công trình không phép.----Theo VnExpress. Các doanh nghiệp bán lẻ lo vỡ nợ, phá sản vì không có chiết khấu vẫn phải bán trong khi các "ông lớn" đầu mối cũng than lỗ nặng vì tỷ giá. Khó khăn trong kinh doanh một lần nữa được các doanh nghiệp (đầu mối, thương nhân phân phối và bán lẻ) nêu tại hội thảo của VCCI góp ý dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu, ngày 14/2. Cả nước hiện có khoảng 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó gần hai phần ba thuộc doanh nghiệp tư nhân.----Theo Báo Dân Trí. Một nữ sinh lớp 7 tại Bắc Giang mới đây đã sinh con nhưng thầy cô và bạn bè không hề hay biết. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Sơn Động, Bắc Giang, sự việc nữ sinh lớp 7 tự sinh con xảy ra tại Trường THCS An Bá, xã An Bá, huyện Sơn Động. Theo đó, nữ sinh M.C đã tự sinh con tại nhà vào ngày 11/2. Khi đến trường, em thường xuyên mặc áo chùng rộng và không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên thầy cô và bạn bè cũng không biết. Gia đình em C. cũng không biết việc này cho đến khi em sinh con.-----: Chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo bắt rễ sâu trong Đảng Cộng hòa?ĐÁP 1: Đúng thế. Từ lâu được coi là một quan điểm bên lề, chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo giờ đây đã có chỗ đứng trong chính trị Hoa Kỳ, đặc biệt là trong Đảng Cộng hòa - theo một cuộc khảo sát mới từ Viện Public Religion Research Institute (Viện Nghiên cứu Tôn giáo Công cộng) và Viện Brookings.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hơn một nửa số đảng viên Cộng hòa tin rằng đất nước nên là một quốc gia Kitô giáo nghiêm ngặt, hoặc tuân thủ các lý tưởng của chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo (21%) hoặc đồng cảm với những quan điểm đó (33%).

Chi tiết:

https://www.npr.org/2023/02/14/1156642544/more-than-half-of-republicans-support-christian-nationalism-according-to-a-new-s

.

---- HỎI 2: Cử tri Cộng Hòa và Dân Chủ còn bất định, chưa rõ nên ủng hộ ai?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò mới của Associated Press, các cử tri Cộng hòa và Dân chủ vẫn chưa quyết định được họ muốn lãnh đạo đảng của mình và ủng hộ ai trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Cuộc thăm dò cho thấy 37% đảng viên Đảng Dân chủ và 34% đảng viên Cộng hòa được khảo sát không chắc họ muốn ai là người đứng đầu đảng của mình. Sự do dự của các cử tri càng làm nổi bật ngã rẽ mà cả hai đảng đang phải vật lộn — đặc biệt là khi nói đến vai trò lãnh đạo — khi cuộc bầu cử năm 2024 đang đến gần.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/campaign/3858102-majority-of-gop-democratic-voters-unsure-who-should-lead-their-party-poll/

.

.