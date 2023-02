Nhật Bản đang nới lỏng luật giao thông để cho phép robot giao hàng tự động ra đường. Công ty chế tạo robot Nhật Bản ZMP đã thử nghiệm robot giao hàng của riêng họ ở Tokyo. Robot có tên 'DeliRo' của họ đã tránh thành công người đi bộ và bán đồ ăn nhẹ trên một con phố bên ngoài Tokyo.

.

- Mỹ: tất cả công dân Mỹ hãy rời khỏi Nga ngay lập tức, và đừng đến Nga trong khi cuộc chiến tiếp diễn ở Ukraine.

- Tướng cựu giám đốc Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ: vật thể bay vào Mỹ là thử nghiệm dàn phòng thủ của Mỹ.

- TQ tố Mỹ thả 10 khí cầu vào TQ trong năm 2022, Mỹ nói không hề làm như thế.

- Cộng Hòa tại Hạ viện thề trong 2 năm tới, sẽ điều tra về gia tộc "tội phạm" kinh doanh Biden nhưng bỏ lơ gia tộc Trump đã kinh doanh bạc tỷ mờ ám với Saudi Arabia.

- Chính phủ Mỹ đặt mua 1,5 triệu liều vaccine COVID-19 của Novavax Inc.

- Hơn 36.000 người chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. LHQ sẽ cứu trợ tại vùng của loạn quân Syria. Thổ Nhĩ Kỳ bắt giam nhiều chủ công ty xây dựng ở các nơi nhà sụp đổ nhiều.

- Tổng thống Moldova: đã ngăn được kế hoạch bạo động của Nga tính lật đổ chính phủ Moldova nhờ tin tình báo Ukraine.

- Tư lệnh Cộng hòa Chechnya: Nga tối thiểu phải chiếm Odessa và Kharkiv, hiện Nga đã có đủ quân để chinh phục thủ đô Ukraine, và đừng hòa đàm với Zelensky.

- Đợt trừng phạt thứ 10 của Liên Âu đối với Nga: siết tài chính 4 ngân hàng Nga, và phạt thương mại xuất nhập cảng.

- Hải cảnh Philippines bị tàu Hải cảnh TQ rọi đèn laser làm mù tạm thời một số thủy thủ ở nơi Biển Đông

- Hải quân và TQLC Mỹ tập trận ở Biển Đông.

- New Zealand: lại gặp Bão Gabrielle.

- Nhật nới luật để cho robot giao hàng tự động ra đường.

- Một luật sư của Trump: Trump giữ tờ bìa hồ sơ mật chỉ nhằm che ánh sáng điện thoại ở bàn bên giường ngủ

- Cộng hòa xác nhận không đề nghị cắt giảm An sinh Xã hội và Medicare. Suy tính tăng tuổi hưu, hay tăng thuế.

- Mỹ bắn hạ một vật thể khác bay hình bát giác trên Hồ Lake Huron.

- Vermont: 3 người chết vì sụp băng, cuộc thi câu cá trên băng hủy bỏ

- Giáo phận Công giáo San Diego suy tính khai phá sản.

- TIN VN. Công an bắt cựu chủ tịch Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và cô em bà con của Nguyễn Xuân Phúc.

- TIN VN. Nhóm nữ sinh cấp 3 lao vào đánh hội đồng người phụ nữ gần 40 tuổi.

- TIN VN. Xôn xao chuyện mở casino ở Đà Lạt.

- HỎI 1: Thành phố nào đẹp, quyến rũ, cao sang nhất Hoa Kỳ? ĐÁP 1: New York.

- HỎI 2: Chưa tới 1/2 công nhân nông nghiệp California có bảo hiểm y tế? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-13/2/2023) ---- Hoa Kỳ hôm thứ Hai đưa ra lời khuyên cấp cao nhất yêu cầu công dân Mỹ rời khỏi Nga ngay lập tức và đừng đi đến Nga trong khi cuộc chiến của Nga xâm lăng nước láng giềng Ukraine vẫn tiếp diễn, với lý do cụ thể là có nguy cơ bị quấy rối và giam giữ sai trái đối với người Mỹ.

.

Cảnh báo cấp 4, ở mức cao nhất, Cấp 4, ghi rõ từ việc phòng ngừa đến việc ngừng tất cả các chuyến đi: “Đừng đi du lịch đến Nga do những hậu quả khó lường của cuộc xâm lược toàn diện vô cớ vào Ukraine của quân lực Nga, khả năng bị quấy rối và việc các công dân Hoa Kỳ bị các quan chức an ninh của chính phủ Nga giam giữ, việc thực thi tùy tiện luật pháp địa phương, hạn chế các chuyến bay vào và ra khỏi Nga, khả năng hạn chế của Đại sứ quán trong việc hỗ trợ công dân Hoa Kỳ tại Nga và khả năng xảy ra khủng bố. CHÚNG TA. công dân cư trú hoặc du lịch tại Nga nên khởi hành rời Nga ngay lập tức. Tăng cường thận trọng do nguy cơ bị giam sai trái.”

.

---- Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby hôm thứ Hai đã bác bỏ quy chụp của Trung Quốc rằng các khinh khí cầu của Mỹ đã nhiều lần vi phạm không phận TQ hồi năm ngoái: "Bất kỳ tuyên bố nào cho rằng chính phủ Hoa Kỳ vận hành khinh khí cầu do thám ở CHND Trung Hoa đều là sai. Chính Trung Quốc có chương trình khinh khí cầu do thám tầm cao". Hoa Kỳ đã bắn hạ một vật thể bay lạ thứ tư ở Michigan hôm Chủ nhật nhưng vẫn chưa quy nguồn gốc từ Trung Quốc.

.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai nói rằng khí cầu từ Hoa Kỳ đã bay vào không phận TQ hơn 10 lần trong năm 2022. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Wang Wenbin nói Mỹ nên "tự kiểm điểm" sau khi Mỹ bắn rớt vật thể bay không xác định thứ tư bay qua Bắc Mỹ trong hai tuần qua.

.

Weng chỉ trích "bạo lực quá mức" sau khi một "phi đạn tiên tiến" được sử dụng để bắn rớt "khí cầu không người lái dân sự" của Trung Quốc vào ngày 4 tháng 2 nhưng không bình luận về 3 vật thể bay còn lại. Ông cáo buộc Mỹ là "quốc gia do thám lớn nhất thế giới, với mạng lưới gián điệp lớn nhất thế giới" và cài đặt "thiết bị do thám tại gần 100 đại sứ quán và lãnh sự quán ở nước ngoài để đánh cắp bí mật của nước sở tại."

.

---- Thiếu tướng đã nghỉ hưu Scott Clancy, cựu giám đốc hoạt động của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) hôm thứ Hai nói trên CNN rằng các quốc gia đối thủ có thể đang thử nghiệm các hệ thống phòng thủ của Mỹ với các vật thể bay trên không phận Hoa Kỳ. Bởi vì 4 lần bắn rớt các vật thể bay trên không gần đây trên bầu trời Mỹ là “sự hợp lưu” của cả hai khả năng phát hiện được cải thiện của Hoa Kỳ khả năng và nỗ lực “đặc biệt” từ các đối thủ.

.

Mặc dù Hoa Kỳ đã bắn hạ một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc vào đầu tháng này, nhưng Tướng Clancy đã do dự khi quy kết 3 vật bay lạ cho Trung Quốc, chỉ thúc giục tầm quan trọng của việc xem xét tất cả các nước đối thủ.

.

---- Các dân biểu Cộng Hòa tại Hạ viện đã thề rằng trong 2 năm tới, họ sẽ mở nhiều phiên điều trần công khai về Hunter Biden, con trai của Tổng thống Biden, để theo đuổi cái mà bây giờ họ gọi là "The Biden Crime Family" ("Gia đình tội phạm Biden") là ưu tiên số một của họ, bất kể rằng tất cả hồ sơ thuế của gia đình Biden đều công khai, trong khi hồ sơ thuế của Trump bị ém trong 2 thập niên và khi lộ ra thì mới biết Trump đóng tuế zero đôla trong nhiều năm, và trong 4 năm ngồi ở Bạch Ôc Trump đóng thuế chỉ 2 năm, mỗi năm 750 đôla, dưới mức đóng thuế của một giáo viên đời thường. Và cũng bất kể rằng Bộ Tư Pháp của Trump đã điều tra gia tộc Biden trong 4 năm Trump ngồi Bạch Ốc.

.

Đó chỉ là màn khói hỏa mù để che các xi căng đạn bên Cộng Hòa, và hy vọng Hunter Biden là cớ để họ làm tương tự như cuộc điều tra Cộng Hòa nhắm vào bà Hillary Clinton trước đây, để dẫn tới cao điểm là các email bà truy cập từ ngoài hệ thống Bộ Ngoại Giao. Hãy nhớ rằng Trump chưa bao giờ thoái vốn công việc kinh doanh của mình và công khai khuyến khích các lợi ích nước ngoài giành lấy sự ủng hộ bằng cách chi những khoản tiền lớn tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của ông ấy khi còn là tổng thống, những tiết lộ mới nhất về cách ông ấy và con rể là Jared Kushner đã bán lợi ích của Mỹ cho Ả Rập Saudi. Trump chắc chắn đã kiếm được hàng triệu đô la với tư cách là tổng thống, nhưng những thỏa thuận mà ông và Kushner đạt được sau nhiệm kỳ tổng thống là rất là bộn bạc.

.

Một ngày sau khi rời Bạch Ốc, Kushner đã thành lập một công ty mà vài tháng sau, ông đã chuyển đổi thành một công ty cổ phần tư nhân với 2 tỷ đô la từ một quỹ tài sản có chủ quyền do Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman làm chủ tịch. Công ty của Kushner đã cấu trúc các khoản tiền đó theo cách mà nó không phải tiết lộ nguồn gốc, theo các chi tiết chưa được báo cáo trước đây của các biểu mẫu của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch mà báo The Washington Post có được. Các chuyên gia cho biết doanh nghiệp của Jared đã sử dụng một chiến lược thường được áp dụng cho phép nhiều công ty cổ phần tránh minh bạch về các nguồn tài trợ.

.

Một năm sau nhiệm kỳ tổng thống, các sân gôn của Trump bắt đầu tổ chức các giải đấu cho LIV Golf do Saudi Arabia tài trợ. Một cách riêng biệt, công ty gia đình của cựu tổng thống, Tổ chức Trump Organization, đã đạt được thỏa thuận với một công ty bất động sản Saudi Arabia có kế hoạch xây dựng khách sạn Trump như một phần của khu nghỉ dưỡng chơi gôn trị giá 4 tỷ đô la ở Oman.

.

Các khoản đầu tư lớn từ tiền Saudi Arabia vào các doanh nghiệp mang lại lợi ích cho gia tộc Trump sau khi họ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Mohammed khi Trump còn đương chức - giúp đỡ vị thế của thái tử bằng cách lên lịch cho chuyến đi tổng thống đầu tiên của Trump tới Saudi Arabia, ủng hộ ông trong nhiều cuộc khủng hoảng quốc tế và gặp gỡ ông nhiều lần ở D.C. và vương quốc, kể cả trong chuyến đi cuối cùng mà Kushner đến Saudi Arabia vào đêm trước cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021. Bạc tỷ đôla mờ ám, không giấy tờ minh bạch... nhưng Cộng Hòa không dám mở miệng đòi điều tra, vì chỉ sợ Trump mắng là mất ghế Dân biểu, ghế Thượng nghị sĩ.

.

---- Hoa Kỳ đã ký một hợp đồng với Novavax Inc. để mua 1,5 triệu liều vaccine COVID-19 của họ, theo viên chức Novavax nói với báo Wall Street Journal hôm thứ Hai, nhưng không tiết lộ giá tiền hoặc thời gian giao hàng. Bản tin nói rằng các mũi tiêm của Novavax nhằm "đảm bảo nguồn cung trong khoảng thời gian trước khi các hãng tư đặt mua, mà chính phủ dự kiến sẽ diễn ra vào mùa thu." Hoa Kỳ cũng sẽ đầu tư vào việc phát triển vaccine COVID-19 của công ty, bao gồm cả tiêm chủng chống lại bất kỳ biến thể nào trong tương lai của vi khuẩn này.

.

---- Tin cập nhật hôm thứ Hai ghi rằng số người chết trong trận động đất lớn tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào ngày 6 tháng 2 đã vượt quá 36.000 người, phần lớn là ở Thổ Nhĩ Kỳ và dự kiến ​​sẽ tăng thêm. Hôm Chủ nhật, Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của LHQ Martin Griffiths nói LHQ dự đoán ít nhất 50.000 người chết, gọi trận động đất là "sự kiện bi thảm nhất trong 100 năm qua" trong khu vực.

.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt nhiều chủ công ty xây dựng bất động sản bị đổ lỗi cho các vụ sập nhà khi sự phẫn nộ của công chúng đối với phản ứng động đất ngày càng tăng. Yavuz Karakus, chủ thầu của nhiều tòa nhà bị sụp đổ ở Adıyaman, và vợ là Sevilay Karakuş đã bị bắt tại phi trường Istanbul hôm Chủ nhật. Vợ chồng Karakus là chủ thầu xây nhiều tòa nhà bị sụp đổ ở Adıyaman. Sau đó họ bị giam ở Istanbul. Họ mang theo 16.000 USD và thêm 20.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (1.061,30 USD) tại sân bay Istanbul.

.

LHQ sẽ giúp chuyển viện trợ từ các khu vực do chính phủ kiểm soát ở Syria đến khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở phía tây bắc Syria, theo lời giám đốc viện trợ LHQ Martin Griffiths nóikhi thăm Aleppo ở miền bắc Syria hôm thứ Hai: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ di chuyển từ đây đến phía tây bắc. Nhưng tây bắc chỉ là một phần của Syria như các bạn biết." Trước đó, Griffiths cho biết hôm Chủ nhật rằng LHQ đã "thất bại" với người dân ở tây bắc Syria.

.

---- Maia Sandu, Tổng thống Moldova, hôm thứ Hai nói rằng Moldova đã ngăn cản kế hoạch của Nga nhằm gây bất ổn đất nước bằng cách sử dụng các điệp viên nước ngoài. Tổng thống xác nhận rằng thông tin được chia sẻ bởi "các đối tác Ukraine" về kế hoạch lật đổ đã được xác nhận bởi an ninh Moldova nhằm ngăn chặn "các hành động bạo lực" diễn ra. Sandu nói rằng các tài liệu do Kiev cung cấp có hướng dẫn nhập cảnh cho công dân nước ngoài và liên quan đến các cuộc tấn công vào một số tòa nhà công quyền Moldova và bắt giữ con tin. Hôm Thứ Sáu, Thủ tướng Natalia Gavrilita của Moldova đã từ chức, viện dẫn một loạt các cuộc khủng hoảng liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine là lý do khiến bà từ chức.

.

---- Ramzan Kadyrov, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya, nói hôm thứ Hai rằng quân Nga phải chiếm Odessa và Kharkiv [2 thành phố lớn ở Ukraine] để đảm bảo an ninh của Nga, và đó là "điều tối thiểu phải làm" để giữ ổn định tương lai. Kadyrov nói ông tin rằng tất cả các nhiệm vụ do Điện Kremlin đề ra sẽ được hoàn thành toàn bộ vào cuối năm nay. Ông nói Nga có đủ lực lượng để chinh phục thủ đô Kiev, đồng thời nói việc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại bàn đàm phán sẽ là "sai lầm".

.

---- Đợt trừng phạt thứ 10 của Liên Âu đối với Nga được cho là sẽ bao gồm các biện pháp tài chính và thương mại, cũng như đưa các cá nhân và doanh nghiệp sẽ ghi vào danh sách đen, theo báo Politico hôm thứ Hai. Trừng phạt sẽ nhằm vào 4 ngân hàng Nga, trong đó có ngân hàng tư nhân lớn nhất Nga, ngân hàng Alfa của tỷ phú người Nga gốc Israel Mikhail Fridman.

.

Lệnh cấm thương mại sẽ bao gồm cấm nhập nhựa đường và cao su từ Nga vào Liên Âu, cũng như cấm xuất cảng xe tải và máy móc hạng nặng trong ngành xây dựng từ Liên Âu vào Nga.

.

Ngoài ra, 130 tổ chức và cá nhân khác cũng sẽ được đưa vào danh sách đợt này, bao gồm các nhà lãnh đạo ở các khu vực do Moscow kiểm soát ở Ukraine, các nhà báo của Russia Today cũng như các công dân nước ngoài từ Mali và Iran bị cáo buộc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh.

.

---- Philippines hôm thứ Hai đã cáo buộc một tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc tấn công một tàu bảo vệ bờ biển Philippines bằng tia laser cấp độ quân sự và làm chóa mắt, làm mù tạm thời một số thủy thủ ở nơi Biển Đông đang tranh chấp, gọi đây là hành vi vi phạm “trắng trợn” chủ quyền biển của Philippines.

.

Tàu Trung Quốc cũng điều động áp sát một cách nguy hiểm, khoảng 137 mét (449 feet), để chặn tàu tuần tra BRP Malapascua của Philippines tiếp cận Second Thomas Shoal (Bãi Cỏ Mây), một rạn san hô ngập nước đã được lực lượng Philippines trấn giữ, vào ngày 6/2, theo lời lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết.

.

Tính chung Philippines đã gửi gần 200 kháng thư, phản đối các hành động hung hăng của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp chỉ riêng trong năm 2022. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông. Bất chấp những lời vuốt ve thân thiện với Bắc Kinh của cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và người kế nhiệm của ông, Ferdinand Marcos Jr., người đã gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 1 tại Bắc Kinh, căng thẳng vẫn tiếp diễn, dẫn tới liên minh quân sự chặt chẽ hơn giữa Philippines và Hoa Kỳ.

.

Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ

Một số khu vực của New Zealand

Nhật Bản đang nới lỏng luật g

Một luật sư của Trump đã chi

Dân biểu Hoa Kỳ James Comer hôm Chủ

suy tính tăng tuổi hưởng phúc lợi

đề xuất tăng mức lương tối đa chịu thuế

Các quan chức Pentagon

Một cuộc thi câu cá trên băng ở V

Một số giáo dân rời Nhà thờ Saint Jose

Giáo phận Công giáo San Diego đang xem xét nộp đơn xin phá sản

TIN VN. Nhóm nữ sinh cấp 3 lao vào đánh hội đồng người phụ nữ gần 40 tuổi.

TIN VN. Xôn xao chuyện mở casino ở Đà Lạt.

TIN VN. Công an bắt cựu chủ tịch Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và cô em bà con của Nguyễn Xuân Phúc.

-----đang tổ chức các cuộc tập trận chung ở Biển Đông trong khi căng thẳng gia tăng với Bắc Kinh về vụ bắn rớt một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc. Hạm đội 7 có trụ sở tại Nhật Bản cho biết hôm Chủ nhật rằng nhóm tàu tấn công thuộc Hàng không mẫu hạm USS Nimitz và Đơn vị 13 Viễn thám Thủy quân lục chiến hôm Thứ Bảy đã tiến hành “các hoạt động của lực lượng tấn công viễn thám tổng hợp” ở Biển Đông. Không có chi tiết về thời điểm bắt đầu hoặc liệu chúng đã kết thúc hay chưa.Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông và phản đối mạnh mẽ hoạt động quân sự của các quốc gia khác trên tuyến đường thủy đang tranh chấp, nơi vận chuyển hàng hóa trị giá 5 nghìn tỷ USD mỗi năm. Hoa Kỳ không có lập trường chính thức nào về chủ quyền ở Biển Đông, nhưng cho rằng tự do hàng hải và hàng không phải được bảo vệ. Vài lần trong năm, các chiến hạm Mỹ đi qua các tiền đồn kiên cố của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa, khiến Bắc Kinh phản đối.----đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi Bão Gabrielle tấn công miền bắc của quốc gia, theo lời Thủ tướng Chris Hipkins hôm thứ Hai, nói rằng New Zealand vẫn chưa cần tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Năm khu vực phía bắc, bao gồm cả Auckland, đã được cảnh báo về lũ lụt do thủy triều và mất điện. Trong bản cập nhật của chính phủ vào thứ Hai, cũng có thông báo rằng New Zealand sẽ phân bổ 11,5 triệu đô la cho các đơn vị ứng phó với cơn bão lớn.----iao thông để cho phép robot giao hàng tự động ra đường. Nhật Bản là một trong những quốc gia có dân số già nhất thế giới, với gần 30% công dân ở độ tuổi trên 65. Nhiều người sống ở các vùng nông thôn thưa dân, không dễ dàng tiếp cận các nhu yếu phẩm hàng ngày. Tình trạng thiếu lao động ở các thành phố của nó và các quy định mới hạn chế làm thêm giờ đối với tài xế xe tải cũng khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu giao hàng.Do vậy, một giải pháp khả thi là robot tự lái. Công ty chế tạo robot Nhật Bản ZMP đã hợp tác với các công ty lớn như Japan Post Holdings trong các cuộc thử nghiệm robot giao hàng của riêng họ ở Tokyo.Robot có tên là 'DeliRo' của họ đã tránh thành công người đi bộ và bán đồ ăn nhẹ trên một con phố bên ngoài Tokyo. Khi bị chặn bởi người qua đường, nó được lập trình để hiển thị một đôi mắt đẫm lệ.Tuy nhiên, chính quyền không muốn rằng đường phố Nhật Bản sẽ sớm tràn ngập robot do áp lực phải bảo vệ việc làm của con người. Hiroki Kanda, một quan chức của bộ thương mại thúc đẩy công nghệ, nói: “Chúng tôi không mong đợi sự thay đổi mạnh mẽ ngay lập tức, bởi vì có nhiều việc làm đang bị đe dọa.” Các chuyên gia thừa nhận rằng "sự phổ biến của robot sẽ là một quá trình dần dần".Theo Yutaka Uchimura, giáo sư kỹ thuật robot tại Viện Công nghệ Shibaura (SIT), các quy định có nghĩa là tốc độ tối đa cho robot được đặt ở mức 6 km/h để giảm thiểu "khả năng bị thương nặng trong trường hợp va chạm".Panasonic cho biết robot có tên là "Hakobo" của họ có thể nhận ra chướng ngại vật và tự động phán đoán khi nào nên quẹo và nên dừng lại. Nó cũng đồng thời được giám sát từ trung tâm điều khiển Fujisawa, trung tâm này sẽ tự động cảnh báo qua camera bất cứ khi nào robot bị kẹt hoặc dừng lại bởi chướng ngại vật.----a sẻ một lời giải thích đáng ngạc nhiên về lý do tại sao Trump sở hữu một tập "Classified Evening Briefing" (một tập gồm nhiều tài liệu mật được các cơ quan tình báo tường trình hàng đêm lên Tổng Thống) nhiều năm sau nhiệm kỳ tổng thống của mình: để chặn ánh sáng trên tủ đầu giường khiến ông thức khuya. Xuất hiện trên CNN, luật sư Timothy Parlatore thừa nhận cái mà ông gọi là “một trong những khía cạnh hài hước hơn của toàn bộ sự việc” — chỉ để khỏi chói mắt vì đèn điện thoại.Parlatore giải thích lý do Trump có nó ngay từ đầu: “Trump có một trong những chiếc điện thoại cố định bên cạnh giường của mình và nó có đèn màu xanh lam và nó khiến ông ấy mất ngủ vào ban đêm. Vì vậy, anh ấy lấy bìa tập tài liệu và đặt nó lên để nó có thể ngăn đèn để anh ấy có thể ngủ vào ban đêm. Khi Bộ Tư Pháp phát hiện ra điều đó, họ đã phát điên. Họ đưa cho tôi trát đòi hầu tòa để nói rằng 'hãy giao cho chúng tôi tập hồ sơ trống rỗng chẳng có ý nghĩa gì cả'. Mọi việc chúng tôi đã làm trong quá trình khám xét đều trên tinh thần hợp tác và tuân thủ đầy đủ. Bây giờ Tổng thống [Trump] phải tìm một cách khác để ngăn ánh sáng xanh lọt vào mắt ông ấy.”Có thật như luật sư của Trump nói rằng tờ bìa xấp hồ sơ mật "Classified Evening Briefing" được Trump dùng để che ánh sáng điện thoại nơi đầu giường ngủ? Điều biện hộ này bây giờ (tháng 2/2023) chỉ mới nói ra, trong khi Trump bị trát đòi các hồ sơ liên tục từ tháng 2/2022. Nghĩa là, cần 1 năm để luật sư nghĩ ra lời biện hộ cho chuyện Trump giữ tờ bìa hồ sơ mật này?----nhật xác nhận rằng các đảng viên Cộng hòa trong quốc hội sẽ không đề nghị cắt giảm các chương trình An sinh Xã hội và Medicare, bác bỏ những cáo buộc ngược lại của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. DB Comer cho biết hiện nay các dân cử Cộng hòa đang "tranh luận gay gắt" về kế hoạch cắt giảm chi tiêu của chính phủ, nhưng không bàn chuyện cắt giảm 2 chương trình phúc lợi đó.Tuy nhiên, một số dân cử Cộng Hòa. Hiện nay, tuổi nghỉ hưu đầy đủ đối với An sinh xã hội, khi người lao động đủ điều kiện nhận 100% phúc lợi mà họ kiếm được, sẽ chuyển sang tuổi 67. Khả năng đủ điều kiện nhận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe theo Medicare hiện bắt đầu ở tuổi 65. Phía Dân Chủ không đồng ý tăng tuổi nữa. Cuộc thảo luận như dường bất tận.Thượng nghị sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-W.Va.), một người theo chủ nghĩa trung dung, đã từng(taxable wage cap) như một “giải pháp giải quyết nhanh” khả dụng cho chương trình An sinh Xã hội. Manchin nói với The Hill vào tháng trước: “Bạn có đủ tiền mặt để mọi người có thể tiếp tục nhận được những lợi ích mà họ đã kiếm được và làm việc để có được, cách dễ nhất là tăng mức trần giới hạn.” Nhưng, tăng thuế lại là điều nhạy cảm.----đã tổ chức một cuộc họp ngắn sau khi bắn hạ một vật thể khác bay qua lãnh thổ Hoa Kỳ vào tối Chủ nhật. Quân đội được cho là đã hành động hết sức thận trọng khi họ theo dõi chặt chẽ radar kể từ khi thấy một khí cầu do thám của Trung Quốc vào tuần trước. Các vật thể bay bị bắn rớt xuống đất hôm Chủ nhật trên Hồ Lake Huron và ngoài khơi bờ biển Alaska vào thứ Sáu vẫn chưa được tìm thấy và xác định. Tuy nhiên, theo các quan chức, những vật thể này khác với khinh khí cầu do thám của Trung Quốc: "Chúng tôi gọi chúng là vật thể, không phải khí cầu là có lý do."Vật thể bị bắn rơi hôm Chủ nhật là vật thể thứ tư trong 2 tuần qua và theo các báo cáo, không có dấu hiệu nào cho thấy nó là mối đe dọa đối với bất kỳ thứ gì trên mặt đất. Nó có hình dạng như một hình bát giác và bay ở độ cao 20.000 feet (hơn 6 kilomét) mà không rõ tải trọng, theo AFP đưa tin, trích lời một quan chức cấp cao của Mỹ.----ermont đã bị hủy bỏ sau khi 3 người đàn ông rơi xuống mặt băng vỡ và chết. Cuộc thi có tên là Islands Ice Fishing Derby nhằm câu cá trên băng sẽ diễn ra từ thứ Bảy đến Chủ nhật trên Hồ Champlain và là một trong những cuộc thi lớn nhất của khu vực thuộc loại này.Nhưng sự kiện thường niên đã bị hoãn vào Chủ nhật sau khi John Fleury, 71 tuổi và anh trai Wayne Fleury, 88 tuổi, rơi xuống lớp băng khi lái chiếc SUV của họ băng qua mặt hồ hôm thứ Bảy, theo cảnh sát địa phương viết trong một thông cáo báo chí. Cả hai đều chết một thời gian ngắn sau đó.Chỉ vài ngày trước đó, vào thứ Năm, Wayne Alexander, 62 tuổi, cũng rơi xuống băng khi đang đi bộ, theo Cảnh sát bang Vermont. Điều kiện băng dưới mức trung bình dẫn đến cái chết của chúng được cho là do nhiệt độ mùa đông ấm hơn mức trung bình, theo văn phòng Sở Khí tượng National Weather Service ở Burlington, Vermont.----ph vào sáng Chủ nhật đã "sốc" khi biết, theo một lá thư được đọc to trong nhà thờ về tài chính Giáo phận. Lá thư nói rằng Giáo phận đang phải đối mặt với chi phí pháp lý khổng lồ khi các vụ kiện mới xuất hiện về lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong nhiều năm trôi qua.Giáo phận cho biết hiện đang giải quyết khoảng 400 vụ kiện đòi tiền bồi thường thiệt hại cho các hành vi bị cáo buộc lạm dụng tình dục liên quan đến nhà thờ. Bức thư gửi giáo dân nhấn mạnh rằng "Một khía cạnh quan trọng của những vụ kiện này là không ai trong số họ tố cáo việc lạm dụng tình dục bởi bất kỳ linh mục nào của Giáo phận San Diego hiện đang làm mục vụ lạm dụng trẻ vị thành niên trong cuộc sống của mình và để thúc đẩy việc bảo vệ trẻ vị thành niên." Nghĩa là, gánh nặng từ chuyện quá khứ, không phải hiện nay.Giáo phận cho biết họ đã chi 198 triệu đô la để giải quyết 144 vụ kiện trong năm 2007, và hiện tại không thể trả số tiền tương tự, ngay cả khi có bảo hiểm. Giáo phận nói, nếu nộp đơn xin phá sản, Giáo phận sẽ nộp đơn trong vài tháng tới.----Theo Báo Lao Động. Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều cô gái dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh hội đồng một người phụ nữ. Qua điều tra, cơ quan công an xác định có 3 nữ sinh cấp 3 (trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng tham gia đánh hội đồng. Ngày 13.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Cướp tài sản” đối với một số người có liên quan đến vụ đánh hội đồng, xảy ra trên địa bàn cách đây vài tháng trước.----Theo Báo Tiền Phong. Ngày 7/2, UBND TP Đà Lạt ban hành kế hoạch triển khai mô hình thí điểm phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố này.Trong đó có nội dung, giai đoạn 2023 - 2030, tại TTC World Thung lũng tình yêu của Cty CP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng sẽ hình thành tổ hợp kinh tế đêm, gồm các loại hình vui chơi giải trí, shophouse, clubhouse/casino. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt nhấn mạnh, thời điểm hiện tại, việc mở casino trong TTC World Thung lũng tình yêu mới chỉ là đề xuất; doanh nghiệp có ý tưởng như vậy và đề xuất với TP Đà Lạt. Đây là một trong nhiều mô hình được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế đêm của Đà Lạt. “Nếu có mở casino ở TP Đà Lạt cũng chỉ nhằm thu hút du khách quốc tế, công dân Việt Nam sẽ không được đánh bạc ở đó”, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, khẳng định.----Theo tin VnExpress. Ông Nguyễn Đức Thái, 61 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Một thành viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, bị bắt với cáo buộc có sai phạm trong đấu thầu cung cấp giấy in. Ngày 13/2, ông Thái cùng bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (cựu Trưởng ban Kế hoạch Marketing) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng ngày, cảnh sát khởi tố, tạm giam ông Đinh Quốc Khánh (cựu Phó ban Kế hoạch Marketing) và Tô Mỹ Ngọc (Chủ tịch HĐTV Công ty Cổ phần Giấy Phùng Vĩnh Hưng) với cáo buộc Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. (Theo dư luận Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy là em chú bác của cựu Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc.)

.

---- HỎI 1: Thành phố nào đẹp, quyến rũ, cao sang nhất Hoa Kỳ?

.

ĐÁP 1: New York. Theo cuộc khảo sát của LawnStarter để tìm nơi có phong cách sống trong năm 2023 quyến rũ hệt như phim “Real Housewives” -- sau khi so sánh 200 thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ dựa trên sáu lĩnh vực, được chia thành 39 yếu tố quyến rũ. Trong đó có các số liệu như tỷ lệ sở hữu những ngôi nhà bạc triệu đô, khả năng tiếp cận các nhà hàng được gắn sao Michelin và số câu lạc bộ du thuyền độc quyền.

.

Nhóm 10 thành phố quyến rũ hàng đầu là:

1. New York, NY.

2. Los Angeles, CA.

3. San Francisco, CA.

4. Miami, FL.

5. Chicago, IL.

6. Las Vegas, NV.

7. Houston, TX.

8. Atlanta, GA.

9. Dallas TX.

10. Washington, DC (thủ đô).

Chi tiết:

https://www.lawnstarter.com/blog/studies/most-glamorous-cities-in-us/

.

---- HỎI 2: Chưa tới 1/2 công nhân nông nghiệp California có bảo hiểm y tế?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Dữ liệu khảo sát mới cho thấy lực lượng lao động đằng sau ngành nông nghiệp California phải đối mặt với các vấn đề y tế nghiêm trọng mà phần lớn không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thường phải chịu đựng sự đối xử bất công tại nơi làm việc và phải vật lộn với sức khỏe tâm thần trong khi hầu như tồn tại bên ngoài mạng lưới an sinh xã hội.

Một nghiên cứu do viện Community and Labor Center của Đại học UC Merced công bố trong tháng này, cho thấy ít hơn một nửa số người được hỏi có bảo hiểm y tế, và vẫn còn ít người đến khám bác sĩ (43%) hoặc nha sĩ (35%) trong 12 tháng trước đó. Một số ít đã từng được sàng lọc ung thư da (16%) hoặc ung thư đại trực tràng (21%).

.

Khoảng một phần ba được báo cáo mắc bệnh mãn tính, hơn một phần ba bị béo phì và tỷ lệ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần lên tới hai con số (19% cho biết bị lo lắng, 14% bị trầm cảm hoặc vô vọng). Theo báo cáo, trong số những phụ nữ làm nông được khảo sát, 14% cho biết đã sinh non, 5% có thai bị dị tật bẩm sinh.

Chi tiết:

https://www.bakersfield.com/news/farmworker-study-renews-concerns-about-medical-access-work-conditions/article_8272f95a-aa3b-11ed-bbb2-1330ddbe62eb.html

.

.