- Viện Hàn Lâm Thụy Điển: Vũ Hoàng Chương từng được đề cử Giải Nobel Văn học năm 1972. - Nguyễn Thị Oanh giành HCV lịch sử cho điền kinh Việt Nam ở giải châu Á. - Đức nghi ngờ 160 người là gián điệp Iran đang do thám cộng đồng người Iran lưu vong sống ở Đức. - Canada lãng mạn không trong sáng: Thị trưởng Toronto từ chức sau khi thú nhận ông có dan díu ngoài luồng.

Sau 50 năm giữ kín theo luật định, Viện Hàn Lâm Thụy Điển công bố: Vũ Hoàng Chương từng được đề cử Giải Nobel Văn học năm 1972.

.

.

QUẬN CAM (VB-11/2/2023) ---- Các luật sư của Trump đã nộp thêm các hồ sơ mật cho các đặc vụ liên bang từ tháng 12/2022 đến tháng 1/2023, theo tin CNN và ABC News. Các luật sư của Trump cũng đã nộp một máy điện toán xách tay (laptop) của phụ tá hiện tại của Trump và một thư mục trống có nhãn "Classified Evening Briefing" (Hồ sơ mật các bản tường trình hàng đêm).

.

John Cohen, cựu quyền thứ trưởng phụ trách tình báo tại Bộ An ninh Nội địa và hiện là cộng tác viên của đài ABC News, nói rằng "thông lệ trong những trường hợp như thế này, các nhà điều tra sẽ lục soát máy điện toán để xem liệu tài liệu mật có còn trên máy đó hay không." Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lần đầu tiên thấy các tài liệu mật tại dinh thự Mar-a-Lago của Trump vào tháng 8/2022.

.

---- Tổng giám đốc khu học chánh, nơi quản lý trường trung học Central Regional High School ở thị trấn Berkeley Township, tiểu bang New Jersey, nơi một nữ sinh 14 tuổi bị 4 cô gái khác bắt nạt dã man vài ngày trước khi tự tử, đã đổ lỗi cho gia đình của cô bé 14 tuổi xào xáo là một lý do làm cô bé tự sát.

.

Bình luận trên tờ The Daily Mail, Giám thị Triantafillos Parlapanides nói, nữ sinh Adriana Kuch đã tự sát do cha cô ngoại tình, mẹ cô tự tử gần một thập niên trước và do “lựa chọn sai lầm” của chính cô gái tuổi teen với ma túy hồi lớp 7 và lớp 8. Cô Kuch qua đời vào ngày 3 tháng 2/2023, hai ngày sau khi một video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một nhóm học sinh dùng chai nước đánh cô trong khi la hét chửi mắng.

.

Các công tố viên đã truy tố 4 học sinh vây tấn công cô bé Kuch. Trường đã không gọi cảnh sát sau vụ tấn công, mà chỉ giao cô cho y tá chăm sóc — Parlapanides nói báo cáo cảnh sát sẽ vi phạm chính sách của trường. Cha cô Kuch nói rằng điều đó là chưa đủ và đang đòi công lý.

.

---- Trong những năm Ronald Reagan và George W. Bush, Cộng hòa thường nói "hòa bình thông qua sức mạnh" khi ủng hộ tăng ngân sách quân sự và chính sách đối ngoại can thiệp. Nhưng Christopher C. Miller, người giữ chức quyền bộ trưởng quốc phòng trong những tháng cuối cùng của Chính quyền Trump, đang kêu gọi Hoa Kỳ cắt giảm "ào ạt" ngân sách quân sự. Nói trên làn sóng podcast "The Takeout" của CBS News, Miller - một đại tá Lực lượng Đặc biệt của Quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu - nói rằng ngân sách quân sự của Hoa Kỳ có thể được cắt giảm tới 1/2.

.

Miller, 57 tuổi, nói: "Chúng ta đã tạo ra toàn bộ doanh nghiệp tập trung kinh tế vào việc tạo ra khủng hoảng để biện minh cho chi tiêu quốc phòng quá cao. Bạn phải bỏ đói con quái vật để khiến mọi người thoát ra khỏi cái hố nhỏ của họ và bắt đầu suy nghĩ sáng tạo."

.

Trong cuộc phỏng vấn, Miller cũng kêu gọi các chính trị gia ngừng ám ảnh về Trung Quốc. Miller nói, "Tôi nghĩ rằng khi nói mãi về sự thật rằng Trung Quốc là mối đe dọa mới và chúng ta sẽ gây chiến với họ vào một ngày nào đó, tức là mắc mưu Chủ tịch Tập và Đảng CSTQ. Họ cần phải có một kẻ thù để họ có thể tập trung sự tức giận và chú ý của người dân vào đó, và tôi nghĩ rằng chúng ta mang đến cho họ cơ hội đó bằng cách liên tục nhấn mạnh vào thực tế rằng người Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ và còn gì không.”

.

Miller, tác giả của cuốn sách mới "Soldier Secretary: Warnings from the Battlefield & the Pentagon about America’s Most Dangerous Enemies," ("Bộ trưởng Chiến binh: Cảnh báo từ Chiến trường & Pentagon về Những kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Mỹ") gia nhập chính quyền của Trump vào ngày 9 tháng 11/2020 sau khi Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper.

.

---- Canada không chịu thua VN về mức độ lãng mạn không trong sáng: John Tory, Thị trưởng Toronto, đã từ chức sau khi thú nhận ông có dan díu với một cựu nhân viên thành phố. Tory, 68 tuổi, đã kết hôn, đang phục vụ nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là thị trưởng của thành phố lớn nhất Canada, đã đưa ra thông báo hôm thứ Sáu, trong đó ông nhìn nhận mối quan hệ ngoài luồng.

.

Tory cho biết cuộc dan díu xảy ra vào thời điểm ông và vợ đang "chịu đựng nhiều khoảng thời gian xa nhau" trong đại dịch COVID-19. Tory nói: “Tôi vô cùng xin lỗi người dân Toronto và tất cả những người bị tổn hại bởi hành động của tôi, bao gồm nhân viên của tôi, đồng nghiệp của tôi trong hội đồng thành phố và cơ quan công quyền mà tôi rất tôn trọng.” Tory nói, cuộc dan díu đã kết thúc với sự đồng ý của cả hai vào đầu năm nay. Phó Thị trưởng Jennifer McKelvie sẽ lên thay, cho đến khi tổ chức cuộc bầu cử đặc biệt.

.

---- Thượng nghị sĩ Rick Scott (Cộng Hòa-Fla.) đã công bố một dự luật mới hôm thứ Sáu để tăng tài trợ cho 2 quỹ An sinh xã hội và Medicare,đưa ra tiêu chuẩn cao hơn để cắt giảm các chương trình phúc lợi, sau khi bị Tổng thống Biden tố cáo Cộng Hòa đòi cắt giảm 2 chương trình này.

.

Scott nói trong một thông cáo báo chí: “Tôi đã đấu tranh ngay từ ngày đầu tiên để bảo vệ và duy trì các chương trình như An sinh xã hội và Medicare cho người cao tuổi ở Florida, và hôm nay tôi tự hào công bố luật mới, Đạo luật Protect Our Seniors Act (Bảo vệ Người cao niên của chúng ta) để bảo vệ lợi ích của những quyền quan trọng này,”

.

Tuy nhiên, có 1 gài bẫy nơii đây: Đạo luật này nhằm mục đích hủy bỏ khoản tài trợ gần 80 tỷ đô la cho Sở Thuế IRS đã được phê duyệt trong Đạo luật Giảm Lạm phát năm ngoái và chuyển tiền đó sang An sinh Xã hội và Medicare. Khoản tài trợ của IRS là điều Biden và Dân Chủ đòi hỏi để thuê thêm 87.000 nhân viên IRS để kiểm toán hồ sớ thuế của những người lương cao hơn 400.000 đô/năm trong tình hình rất nhiều người giàu đang trốn thuế, trong đó nổi bât là Trump với lời Trump tự khoe rằng thông minh mới trốn thuế được.

.

---- Cập nhật: Số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong trận động đất tuần này đã vượt qua con số 25.400, theo dữ liệu từ cả hai quốc gia. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Tayyip Recep Erdoğan, cho biết số người chết ở nước ông đã tăng lên 21.848 người. Hãng thông tấn AFP loan tin rằng 3.553 người đã chết ở Syria. Điều này sẽ nâng tổng số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria lên 25.401. Số người bị thương ở 2 nước khoảng 80.000 người.

.

Theo các báo VN, có 24 nhân viên lính cứu hộ VN đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để bắt đầu cứu hộ. Đoàn được phân công cứu hộ ở thành phố Adiyaman, nhận một tòa nhà cao tầng đổ nát, nơi có 15 người bị vùi lấp. Theo Bộ ngoại giao VN, không có tin thương vong nào từ người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ có 6 người Việt bị ảnh hưởng. Theo chương trình dự kiến, 76 quân nhân Việt Nam đến từ lực lượng cứu sập, công binh, đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, quân y sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cứu nạn sau động đất.

.

---- Quân đội Áo đã ngưng cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ. "Đã có đụng độ giữa các nhóm," một phát ngôn viên tuyên bố mà không nói chi tiết. Nhóm đã đến Hatay vào thứ ba với 45 tấn vật liệu và đã cứu xong 9 người thoát gạch vụn. Họ dự kiến ​​sẽ trở lại Áo vào thứ Năm.

.

Tin này được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan Cứu trợ Kỹ thuật Liên bang Đức (THW) và tổ chức viện trợ ISAR Đức cũng tạm dừng cứu hộ tại tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại về an ninh. Theo các tổ chức của Đức, tình hình an ninh trở nên tồi tệ hơn vào thứ Bảy. Tuy nhiên, các đội của họ hiện vẫn ở trong một căn cứ chung ở thị trấn Kirikhan.

.

---- Tờ Welt am Sonntag đưa tin hôm thứ Bảy rằng chính phủ Đức tiết lộ rằng tình báo Iran tăng tốc do thám đối với cộng đồng người Iran lưu vong sống ở Đức. Bản tin nói, các cuộc biểu tình rầm rộ ở Iran đã dẫn đến "các hoạt động gián điệp rộng rãi" đối với những người đối lập Iran lưu vong. Sở tình báo Đức đã xác định được 160 cá nhân có liên hệ với Đức và Vệ binh Cách mạng Iran. Chính phủ Đức cho biết khi trả lời yêu cầu cung cấp thông tin từ đảng Linke: "Các nhóm lưu vong và cá nhân đối lập... bị nhà cầm quyền Iran coi là mối đe dọa đối với sự tồn tại của chế độ."

.

TIN VN. Nguyễn Thị Oanh giành HCV lịch sử cho điền kinh Việt Nam ở giải châu Á.

TIN VN. Vũ Hoàng Chương từng được đề cử Giải Nobel Văn học năm 1972.

Và cũng như mọi người dân trên thế giới, tôi bị rúng động trước cảnh tự thiêu của Thượng tọa Thích Quảng Đức. Thấy cái chết đó đẹp quá nhưng vì tài hèn sức mọn nên không đưa được vào tác phẩm lớn như bài thơ LỬA TỪ BI của anh Vũ Hoàng Chương. Tuy nhiên, ngọn lửa thiêng này tôi đã ghi lại trong đoản khúc Việt Nam-Việt Nam

https://news.yahoo.com/calorie-restricted-diet-may-slow-193112410.html

----Niinisto cho biết hôm thứ Bảy rằng ông hy vọng nước này sẽ trở thành thành viên đầy đủ của NATO vào mùa hè. Theo ông, Phần Lan nên là thành viên của NATO khi liên minh tổ chức hội nghị thượng đỉnh quan trọng nhất tại Vilnius vào ngày 11-12 tháng 7. Niinisto nói việc trì hoãn tư cách thành viên sau ngày này sẽ hệt như kéo dài vấn đề. Phản ánh về con đường của Thụy Điển, ông lưu ý rằng "các cuộc đàm phán song phương giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ có thể giúp thúc đẩy mọi thứ tiến lên."----rgey Vershinin trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Zvezda đã nhắc lại Nga sẵn sàng hòa đàm với Ukraine, với điều kiện là không có điều kiện tiên quyết. Vershinin nhấn mạnh rằng các đàm phán hòa bình sẽ phải "dựa trên thực tế đang tồn tại" và họ sẽ phải tính đến các mục tiêu của Điện Kremlin: “Lich sử kinh điển nói rằng mọi xung đột đều kết thúc bằng đàm phán, và chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng cho những cuộc đàm phán như vậy”. Bình luận của ông đưa ra sau khi Tổng thống Nga Putin lên án phương Tây khiến Ukraine tránh xa các cuộc đàm phán với Nga. (ghi chú: Nga yêu cầu Ukraine phải căt đất cầu hòa, nghĩa là mất Crimea và 4 tỉnh mới sáp nhập vào Nga, thì sẽ ngưng bắn. Ukraine đòi Nga phải trả toàn bộ 4 tỉnh chiếm từ tháng 2/2022 và trả cả Crimea mà Nga đã chiếm từ 2014. Cuộc thăm dò của KIIS hồi tháng 9/2022 cho thấy 87% người Ukraine phản đối bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào đối với Nga.)----Jakarta, nói với đài RIA Novosti rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể thăm Indonesia trong năm nay: "Chúng tôi không loại trừ và tôi không thể nói 100% ở đây, nhưng chúng tôi không loại trừ điều đó." Bà Vorobyova lưu ý rằng năm nay, Indonesia sẽ tổ chức một số sự kiện quan trọng của ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), bao gồm cả Hội nghị thượng đỉnh Đông Á.----các vấn đề an ninh quốc tế của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Celeste Wallander ước tính hôm thứ Sáu rằng 1/2 kho xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga đã bị thiệt hại trong chiến đấu ở Ukraine hoặc bị quân đội Kiev tịch thu.Phát biểu tại một sự kiện do Trung tâm Center for a New American Security tổ chức, Wallander cũng lưu ý rằng Nga đã phải chịu "hàng chục nghìn thương vong" ở Ukraine và "năng lực thông thường, đặc biệt là lực lượng mặt đất đã bị suy giảm đáng kể" nhưng nhấn mạnh rằng các hoạt động của họ xung quanh Bakhmut cho thấy quân Nga đang "học cách thích nghi" về mặt chiến thuật và vận hành.Quan chức Mỹ tuyên bố: "Nga vẫn duy trì cơ sở công nghiệp quốc phòng" nhưng đang sản xuất ở mức thấp hơn do các lệnh trừng phạt và đang tìm đến các đối tác như Iran để khắc phục những vấn đề đó. Bà nhấn mạnh Moscow có một "lực lượng không quân đáng kể" và năng lực hải quân của nước này "khá nguyên vẹn".----an-Pierre đã thông báo trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tới Ba Lan vào ngày 20 tháng 2 để gặp tổng thống nước này Andrzej Duda. Trong chuyến thăm kéo dài hai ngày, Biden dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác song phương với Ba Lan và "nỗ lực chung" để hỗ trợ Ukraine, cũng như các cách để "tăng cường khả năng răn đe của NATO".Jean-Pierre tiết lộ, để tái khẳng định cam kết kiên định của Washington đối với an ninh của liên minh, Tổng thống Mỹ sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Bucharest Nine, "các đồng minh NATO ở sườn phía Đông của chúng tôi". Trong chuyến thăm, Biden cũng sẽ có bài phát biểu trước lễ kỷ niệm một năm cuộc xâm lược "tàn bạo" và "vô cớ" của Nga vào Ukraine.----Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSC) John Kirby hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người duy nhất có thể quyết định bắt đầu đàm phán để chấm dứt chiến sự với Nga."Chúng tôi muốn thấy chiến tranh kết thúc ngay bây giờ, thậm chí không cần đến bàn đàm phán", Kirby nói như thế, nhưng nhấn mạnh rằng cuộc tấn công ngày hôm nay của Nga đã chứng minh điều ngược lại. Người đứng đầu NSC nhấn mạnh: "Tổng thống Zelensky sẽ quyết định xem liệu các cuộc đàm phán có phù hợp hay không và chắc chắn là trong hoàn cảnh nào".Kirby nhấn mạnh rằng Washington biết rằng những tuần và tháng tới sẽ rất "quan trọng", đồng thời cam kết rằng Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Kiev. “Không có gì về Ukraine mà không có Ukraine,” ông kết luận, nhắc lại quan điểm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về vấn đề này.----Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby tuyên bố hôm thứ Sáu rằng quân đội Hoa Kỳ đã bắn hạ một phi thuyền khác bay qua Alaska đã được theo dõi trước đó trong 24 giờ qua. Theo Kirby, vật thể bay này nằm ở độ cao 40.000 feet và "gây ra mối đe dọa hợp lý" đối với các chuyến bay dân sự. "Hết sức thận trọng và theo khuyến nghị của Pentagon, Tổng thống Biden đã ra lệnh cho quân đội bắn rớt phi thuyền và họ đã làm được", chỉ rõ rằng vụ việc xảy ra trong vòng một giờ qua.Ông nói thêm rằng các chi tiết khác, bao gồm cả nguồn gốc của vật thể bay, vẫn chưa được biết, nhưng nó đã rơi xuống vùng lãnh hải đóng băng của Mỹ và "có kích thước gần bằng một chiếc xe hơi nhỏ".----bổ sung có dấu hiệu mật tại nhà của Mike Pence ở Indiana trong một cuộc khám xét vào thứ Sáu, theo AP. Cố vấn của Pence là Devin O'Malley cho biết Bộ Tư pháp đã hoàn thành “một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng và không hạn chế trong 5 giờ" và xóa “một tài liệu có dấu mật và sáu trang bổ sung không có dấu như vậy mà luật sư của phó tổng thống không phát hiện ra trong lần xem xét ban đầu." Không có chi tiết khác được cung cấp ngay lập tức.----Theo VietnamNet. Nguyễn Thị Oanh xuất sắc về đích đầu tiên ở chung kết đường chạy 1500m nữ, qua đó mang về tấm HCV lịch sử cho thể thao Việt Nam tại đấu trường châu Á.----heo Báo Tuổi Trẻ. Sau nửa thế kỷ giữ bí mật theo luật định, Viện Hàn lâm Thụy Điển đã công bố danh sách đề cử Giải Nobel Văn học năm 1972. Trong danh sách này có tên một nhà thơ Việt Nam: thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Vũ Hoàng Chương có thời gian giữ vị trí chủ tịch Hội Văn bút của miền Nam Việt Nam. Được đề cử trước đó, có nhà văn Hồ Hữu Tường (được đề cử giải Nobel Văn học năm 1969). Báo Tuổi Trẻ hôm 11/2/2023 cũng đăng bài thơ "Lửa từ bi: Kính dâng lên BỒ-TÁT QUẢNG-ĐỨC" của Vũ Hoàng Chương, và đăng lời bình luận của: "".---- HỎI 1: Nếu ăn giảm calories, sẽ làm chậm lão hóa và tăng tuổi thọ?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một nghiên cứu được công bố hôm thứ Năm trên tạp chí Nature Aging, ăn ít calories hơn dường như làm chậm tốc độ lão hóa và tăng tuổi thọ ở những người trưởng thành khỏe mạnh. Nghiên cứu được tài trợ bởi National Institute on Aging (Viện Lão hóa Quốc gia), một phần của National Institutes of Health (Viện Y tế Quốc gia), là thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát đầu tiên xem xét tác động lâu dài của việc hạn chế calories.Dan Belsky, tác giả chính của nghiên cứu, trợ lý giáo sư dịch tễ học tại Mailman School of Public Health (Trường Y tế Công cộng Mailman) của Đại học Columbia ở New York, cho biết nó bổ sung thêm bằng chứng cho thấy chế độ ăn hạn chế calories có thể mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kể, bao gồm cả việc làm chậm quá trình lão hóa.Chi tiết:---- HỎI 2: Hầu hết người Cộng Hòa đều ước muốn lèo lái Mỹ theo chủ nghĩa dân tộc Ky tô giáo?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho thấy hai phần ba người da trắng theo đạo Tin lành và hầu hết những người theo Đảng Cộng hòa đều có thiện cảm với chủ nghĩa dân tộc Ky tô giáo.Theo một cuộc khảo sát quốc gia được Public Religion Research Institute (Viện Nghiên cứu Tôn giáo Công cộng) và Viện Brookings công bố hôm thứ Tư, 29% người theo đạo Tin lành da trắng tự xem là tín đồ của chủ nghĩa dân tộc Ky tô giáo trong khi 35% tự xem là người đồng thuận như thế.Trong khi đó, hơn một nửa số đảng viên Cộng hòa được phân loại là ủng hộ hoặc đồng thuận như thế, với tỷ lệ tương ứng là 21% và 33%.Cuộc khảo sát cũng cho thấy những người theo chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo có khả năng cao hơn gần 7 lần so với những người không theo chủ nghĩa dân tộc - 40% so với 16% - đồng ý rằng “những người yêu nước chân chính có thể phải dùng đến bạo lực để cứu đất nước của chúng ta”. Trong số những người ủng hộ bạo lực chính trị như vậy, 12% cho biết rằng cá nhân họ đã đe dọa sử dụng hoặc thực sự sử dụng súng, dao hoặc vũ khí khác đối với ai đó trong vài năm qua.Ngoài ra, một nửa số người theo chủ nghĩa dân tộc Ky tô giáo và 38% những người đồng thuận tán thành ý tưởng về một nhà lãnh đạo độc tài “người sẵn sàng phá vỡ một số quy tắc nếu đó là điều cần thiết để thiết lập mọi thứ đúng đắn”.Liên quan đến chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo và các hệ tư tưởng khác, 57% những người theo chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo không đồng ý rằng quyền tối cao của người da trắng là một vấn đề lớn ở đất nước và 70% bác bỏ ý kiến cho rằng sự phân biệt đối xử trong lịch sử góp phần gây ra những thách thức hiện tại mà người Mỹ da đen phải đối mặt.Hơn nữa, 71% những người theo chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo ủng hộ cái gọi là “thuyết thay thế” – một thuyết âm mưu phân biệt chủng tộc tin rằng người Mỹ da trắng và người châu Âu đang bị “thay thế” một cách có chủ ý bởi những người nhập cư không phải da trắng.Chi tiết: