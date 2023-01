- Trump tự so sánh mình với tên cướp khét tiếng Al Capone, bị các công tố điều tra hoài không ra tội, chỉ trừ thuế - Lính duyên phòng TQ đuổi 5 tàu Nhật rời khỏi vùng biển xung quanh các đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông - Taliban nổ bom tự sát ở nhà thờ Hồi Giáo, làm 46 người chết, bị thương hơn 100 người.

Lễ khai hội xuân Chùa Ba Vàng - Xuân Quý Mão 2023, ngày 08/01/Quý Mão (tức ngày 29/01/2023). Chùa Ba Vàng trong quá khứ nổi tiếng về nhiều nghi thức cúng vong giải nghiệp...

.

QUẬN CAM (VB-30/1/2023) ----- Trump hôm thứ Hai đả kích các công tố đang điều tra hành động của ông, và Trump tự so sánh mình với tên cướp khét tiếng Al Capone. Viết trên Truth Social, Trump nhắc lại những phàn nàn quen thuộc của mình về việc các cuộc điều tra của tư pháp bị kẻ thù của ông ở "nhà nước ngầm" của Mỹ "vũ khí hóa" để chống lại Trump: "Vì Vũ khí hóa, Nhắm mục tiêu và Quấy rối chưa từng có, tôi tin rằng tôi có nhiều luật sư làm việc cho tôi trong vụ Thực thi Luật Tham nhũng do Bull...[chừi thề viết tắt] hơn bất kỳ người nào trong lịch sử của Quốc gia chúng ta, kể cả trùm xã hội đen vĩ đại quá cố, Alphonse Capone... Tin Giả là CÔNG CỤ của họ!"

.

Việc so sánh với Capone là đáng chú ý, vì trùm xã hội đen thời Cấm rượu đã trốn tránh truy tố trong nhiều năm cho đến khi cuối cùng bị truy tố và kết án về tội trốn thuế, mặc dù nhiều quan chức thực thi pháp luật tin rằng y có liên quan đến những tội ác nghiêm trọng hơn nhiều.

.

---- Lính duyên phòng Trung Quốc đã ra lệnh cho 5 tàu Nhật Bản rời khỏi vùng biển xung quanh các đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông hôm thứ Hai, sau khi các tàu này đi vào khu vực "bất hợp pháp", theo lời phát ngôn viên của Hải quân Duyên phòng TQ Gan Yu nói: “Chúng tôi kêu gọi Nhật Bản ngay lập tức dừng mọi hoạt động phi pháp ở vùng biển này và đảm bảo rằng những vụ việc tương tự sẽ không xảy ra nữa, và quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản đòi tranh chấp là thuộc lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc”.

.

Trong khi đó, trước sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku, còn được gọi là quần đảo Điếu Ngư, hồi đầu năm nay, Nhật Bản đã tuyên bố sẽ tăng cường giám sát lãnh hải của mình. Tokyo, Bắc Kinh và Đài Bắc đều tuyên bố chủ quyền đối với các đảo nằm ở Biển Hoa Đông phía đông bắc Đài Loan.

.

---- Lực lượng Taliban ở Pakistan hôm thứ Hai đã nhận trách nhiệm về vụ nổ xảy ra trước đó cùng ngày tại một nhà thờ Hồi giáo ở Peshawar, Pakistan. Tư lệnh Taliban Sarbakaf Mohmand đã đưa ra thông báo trên tài khoản Twitter, nói vụ nổ gây ra bởi một kẻ đánh bom tự sát.

.

Vụ nổ bom đã giết chết ít nhất 46 người và làm bị thương hơn 100 người, theo lời người phát ngôn của Bệnh viện Lady Reading, Mohammad Asim nói với các phóng viên. Kẻ đánh bom tự sát được cho là đã cho nổ tung mình ngay giữa buổi cầu nguyện, nơi có rất nhiều người tụ tập. Một phần của đền thờ đã sụp đổ với một số người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói quân đội Ukraine sẽ chi gần 550 triệu USD để mua phi cơ không người lái trong năm 2023 và 16 hợp đồng cung cấp đã được ký kết với các công ty sản xuất Ukraine. Quân lực Ukraine và Nga đã sử dụng một loạt các phic ơ không người lái (UAV) cho mục đích trinh sát và tấn công trong suốt 11 tháng chiến tranh qua. Reznikov nói: "Trong năm 2023, chúng tôi sẽ tăng cường mua UAV cho Quân Lực Ukraine, phân bổ khoảng 20 tỷ hryvnia (547,05 triệu USD) cho các thương vụnày."

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Krystof Szalay-Bobrovnicki đã gặp người đồng cấp Áo quốc Klaudia Tanner hôm thứ Hai và nói rằng Hungary và Áo quốc sẽ không gửi Ukraine vũ khí: "Lập trường của Hungary rất rõ ràng, chúng tôi không gửi vũ khí đến cuộc xung đột vì muốn tránh sự leo thang của nó, và về mặt này, chúng tôi đứng trên cùng một lập trường với Áo, Áo trung lập cũng không gửi vũ khí đến chiến tranh, đồng thời, cả hai nước cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người chạy trốn chiến tranh." Hungary trước giờ đã tỏ ra miễn cưỡng trong việc viện trợ quân sự cho Ukraine và phản đối các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với các sản phẩm năng lượng của Nga.

.

---- Cựu Tổng thư ký NATO George Robertson, cũng là Dân biểu Anh quốc đương nhiệm, nói với Sky News hôm thứ Hai rằng an ninh của Anh đang "gặp rủi ro", rằng Thủ tướng Anh quốc, Rishi Sunak, phải "nghiêm túc hơn trong việc đối đầu với những người như Vladimir Putin vào thời điểm này: "Ông ấy [Sunak] là Thủ tướng thời chiến. Có một mối đe dọa đối với sự an toàn và an ninh của những người sống ở phương Tây vì những gì Vladimir Putin đang làm, và Sunak phải đương đầu với thời cơ."

.

Đáp lại những nhận xét gần đây của một vị tướng Hoa Kỳ, người được cho là đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace rằng quân đội Anh không còn được coi là lực lượng chiến đấu cấp cao nhất, Robertson nói: "Thực tế là các lực lượng vũ trang của Anh có thể đã đã bị suy yếu gần đây, nhưng họ vẫn là một lực lượng chiến đấu hùng mạnh."

.

----- Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm thứ Hai nói rằng Anh quốc đã "dẫn đầu thế giới" trong việc hỗ trợ quân sự Ukraine để chống Nga, và "đó là điều mà chúng tôi đã dẫn đầu thế giới và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Khi nói đến lực lượng vũ trang và quốc phòng, điều mà tất cả chúng ta nên thực sự tự hào là những gì đất nước chúng ta đã làm để hỗ trợ Ukraine và chống lại sự xâm lược của Nga."

.

Anh quốc đã liên tục thể hiện sự ủng hộ dành cho Kiev với việc người đứng đầu ủy ban tuyển chọn quốc phòng, Tobias Ellwood, khẳng định hôm thứ Hai rằng Anh quốc phải đối đầu trực tiếp với Nga. Hồi đầu tháng, Sunak đã công bố kế hoạch gửi xe tăng Challenger 2 và các hệ thống pháo bổ sung tới Ukraine.

.

---- Tobias Ellwood, chủ tịch ủy ban quốc phòng Anh quốc và là thành viên của quốc hội, nói với Sky News hôm thứ Hai rằng Anh phải đối mặt với Nga "trực tiếp" ở Ukraine và tránh để Kiev "làm tất cả công việc. Việc nhận ra thế giới đang thay đổi tùy thuộc vào Bộ Tài Chánh và Phủ Thủ Tướng - chúng ta hiện đang có chiến tranh ở châu Âu, chúng ta cần chuyển sang trạng thái chiến tranh. Chúng ta đã và đang tham gia việc đó, chúng ta đã huy động quy trình mua vũ khí, chúng ta đã và đang tặng thiết bị và vũ khí.".

.

Người đứng đầu ủy ban tuyển chọn quốc phòng cũng nói rằng quân đội Anh đang ở trong "tình trạng tồi tệ" và kêu gọi chính phủ đảo ngược "sự cắt giảm nghiêm trọng" đối với quân đội. "Quân đội của chúng ta đơn giản là quá nhỏ, chúng ta đã cắt giảm 10.000 quân."

.

---- Hanna Maliar, Đệ nhất Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, viết bài trên báo New Voice of Ukraine, rằng thế giới không thuyết phục được Putin ngưng cuộc chiến ở Ukraine, bởi vì người Nga đã chuẩn bị trong 30 năm để xâm lăng Ukraine toàn diện như hiện nay.

.

Bài viết ghi nhận: "Câu hỏi chính mà chúng tôi đã thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos là làm thế nào để chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine và làm thế nào để ngăn chặn các cuộc chiến tiếp theo ở các quốc gia và khu vực khác. Như chiến tranh đã chỉ ra, không một công cụ duy nhất nào để ngăn chặn và chống lại chiến tranh hoạt động. Trong bài phát biểu của mình, tôi chỉ tập trung vào một trong số đó - các quy tắc của luật hình sự quốc tế về trách nhiệm đối với tội ác xâm lược... Hồi tháng 2/2022, thế giới chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến quy mô như vậy xét về chi tiêu vũ khí và sử dụng thiết bị quân sự. Đó là, thế giới đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh ngắn hạn, chẳng hạn như trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc. Và nếu đó là 10 tháng chiến tranh mệt mỏi? Người Nga đã chuẩn bị cho điều này trong 30 năm, không ai khác trên thế giới đã chuẩn bị trong 30 năm..."

.

---- Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói với báo chí ngày 30/1/2023 rằng Ba Lan sẽ chỉ có thể chuyển giao các phi cơ chiến đấu F-16 cho Ukraine khi có sự phối hợp của NATO. "Như một vài tháng trước, trong bối cảnh của MiG, bất kỳ sức mạnh không quân nào khác sẽ được hiện thực hóa và có thể chuyển giao với sự phối hợp của các nước NATO. Chúng tôi sẽ phối hợp hành động đầy đủ ở đây," Morawiecki nói, khi được hỏi Ba Lan có sẵn sàng chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine hay không.

.

---- An ninh Slovenia đã bắt 2 công dân nước ngoài bị cho là gián điệp của Nga tại thủ đô Ljubljana, theo đài truyền hình Slovenia 24ur.com đưa tin ngày 30/1/2023. Một trong những nghi phạm có quốc tịch Argentina. Hai nghi phạm bị cho là làm việc cho Bộ Tổng tham mưu An ninh Nga (GRU) và là một phần của mạng lưới các “điệp viên nằm vùng” có trình độ cao, hầu hết đều có tên giả và quốc tịch của các nước thứ ba, thường là giấy tờ từ Nam Mỹ.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hàng đêm hôm Chủ nhật đã cáo buộc Nga cố gắng "kéo dài" cuộc chiến ở Ukraine nhằm làm cạn kiệt lực lượng Ukraine. "Chúng ta phải dành thời gian cho vũ khí của mình", Zelensky nói, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí và mở ra các lựa chọn vũ khí mới cho Ukraine. "Tốc độ cung ứng đã, đang và sẽ là một trong những yếu tố then chốt trong cuộc chiến này", ông nói ngay sau khi tuyên bố rằng cuộc chiến phải kết thúc vào năm 2023. Zeelnsky cho biết Nga bất kể thương vong và liên tục tấn công bất kể số lính Nga chết tăng đều.

.

Trong một bộ phim tài liệu sắ

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd

Truyền thông nhà nước Bắc Hàn hôm

Hun Sen và con trai nắm chắc quyền lực

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCar

Sau khi xem xét dữ liệu

- Bắc California: giết 7 người chỉ vì 1 hóa đơn 100 đôla.

Thương vụ mua nhà ở các quận Los Angeles và Q

Có 4 thành phố của Quận Cam được liệt kê là nhữ

Biên Phòng Hoa Kỳ ở tiểu bang Maine

6 người từ Việt Nam

TIN VN. Lượt khách du lịch đến VN nhiều nhất trong tháng 1/2023: Nam Hàn, Mỹ, Thái Lan, Úc, Malaysia

TIN VN. Doanh nghiệp khai xuân rồi 'ngóng' vì... thiếu đơn hàng.

TIN VN. Hình ảnh Lễ khai hội xuân Chùa Ba Vàng -

Chùa Hương

----p ra mắt của BBC, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, tuyên bố rằng Vladimir Putin đã nói với ông rằng Putin có thể tấn công nước Anh bằng hỏa tiễn trong vòng “một phút” để ám sát Johnson. Johnson cho biết lời đe dọa nói qua một cuộc gọi "bất thường" và "rất dài" ngay trước khi bắt đầu cuộc chiến Ukraine vào tháng 2/2022.“Có lúc Putin đe dọa tôi, và nói, 'Boris, tôi không muốn làm anh bị thương nhưng với một quả hỏa tiễn, sẽ chỉ mất một phút thôi' hoặc đại loại như vậy. Jolly,” cựu thủ tướng Johnson giải thích. “Nhưng tôi nghĩ từ giọng điệu rất thoải mái mà Putin đang nói, Putin chỉ chiêu dụ tôi thương lượng.”Johnson cũng nói rằng ông đã cố gắng ngăn cản Putin ra lệnh cho điều mà sau đó được coi là một cuộc xâm lược sắp xảy ra bằng cách nói với Putin rằng Ukraine sẽ không sớm gia nhập NATO. “'Cái gì sẽ sớm xảy ra?'” Johnson nhớ lại câu nói của Putin. “Và tôi đã nói, 'Chà, Ukraine sẽ không gia nhập NATO trong tương lai gần. Bạn biết rất rõ điều đó.’”----Austin sẽ tới Nam Hàn hôm thứ Hai để thảo luận về các chiến lược răn đe trước các mối đe dọa của Bắc Hàn, theo các quan chức Nam Hàn nói với Yonhap. Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Lee Jong-sup dự kiến sẽ xây dựng kế hoạch cho một cuộc "tập trận trên bàn thảo luận" diễn ra tại Mỹ vào tháng tới và giải quyết kịch bản Bắc Hàn triển khai vũ khí nguyên tử.Các quan chức cho biết Austin và Lee sẽ kiểm tra sự hợp tác với Nhật Bản và chia sẻ dữ liệu hỏa tiễn thời gian thực (real-time missile data) giữa 3 đồng minh. Họ cũng có khả năng thảo luận về hỗ trợ quân sự cho Ukraine khi Mỹ tăng cường viện trợ và cung cấp xe tăng cho Kiev.----thứ Hai cảnh báo rằng mối quan hệ của NATO với Nam Hàn và Nhật Bản có thể gây ra một cuộc đối đầu trong khu vực. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hiện đang thăm 2 nước, ủng hộ "mối quan hệ chặt chẽ hơn" trong bối cảnh các mối đe dọa từ Bắc Hàn.Một báo quốc doanh Bắc Hàn viết: "Chuyến đi của tổng thư ký NATO tới Nam Hàn và Nhật Bản là khúc dạo đầu cho sự đối đầu và chiến tranh vì nó mang đến những đám mây đen của 'Chiến tranh Lạnh mới' cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương."Theo hãng tin Yonhap của Nam Hàn, bài báo kia được viết bởi Kim Tong-myong, một thành viên của tổ chức nghiên cứu chính trị quốc tế của Bắc Hàn. Ông cũng cáo buộc Stoltenberg biến Ukraine thành "sân khấu chiến tranh ủy nhiệm".----thêm nhiều năm nữa. Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã bế mạc đại hội bất thường hôm Chủ nhật, bày tỏ ủng hộ hoàn toàn đối với việc ứng cử của Thủ tướng đương nhiệm Samdech Techo Hun Sen ra tranh cử nhiệm kỳ 5 năm mới trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 tới.Đại hội bất thường "hoàn toàn ủng hộ Samdech Techo Hun Sen với tư cách là ứng cử viên Thủ tướng cho cơ quan lập pháp thứ 7 của Quốc hội và ủng hộ Ngài Hun Manet với tư cách là ứng cử viên Thủ tướng tương lai", theo nghị quyết của đảng viết.Hun Sen, 70 tuổi, đã nắm quyền trong 38 năm, trong khi con trai cả của ông, Hun Manet, 45 tuổi, hiện là thành viên Ủy ban Thường trực của CPP, là phó tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) kiêm Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.----thy hôm Chủ nhật cho biết ông mong được thảo luận với Tổng thống Joe Biden về một “cách hợp lý và có trách nhiệm để chúng ta có thể nâng cao trần nợ” khi hai người gặp nhau vào thứ Tư trong cuộc gặp đầu tiên tại Bạch Ốc kể từ khi McCarthy đắc cử Chủ Tịch Hạ Viện.McCarthy, R-Calif., cho biết ông muốn giải quyết việc cắt giảm chi tiêu cùng với việc tăng giới hạn nợ, mặc dù Bạch Ốc đã loại trừ việc liên kết hai vấn đề đó với nhau khi chính phủ cố gắng tránh vỡ nợ tài chính. McCarthy cam kết rằng sẽ không có chuyện cắt giảm tiền An sinh xã hội và Medicare.----thuế có sẵn từ IRS và điều chỉnh dữ liệu đó với Consumer Price Index (Chỉ số giá tiêu dùng) của Bộ Lao động, công ty SmartAsset đã tính toán số tiền bạn cần kiếm được để trở thành một trong nhóm 1% những người có thu nhập cao nhất ở mỗi tiểu bang.Tiểu bang Connecticut có ngưỡng cao nhất ở Hoa Kỳ với khoảng 955.000 đô la [để vào nhóm 1% giàu nhất]. Đây là tiểu bang duy nhất có ngưỡng tối thiểu trên 900.000 đô la, với tiểu bang gần nhất tiếp theo là Massachusetts với khoảng 897.000 đô la.Các tiểu bang có ngưỡng 1% thu nhập cao nhất Hoa Kỳ là:1. Connecticut: $955,300.2. Massachusetts: $896,900.3. New Jersey: $825,965.4. New York: $817.796.5. California: $805,519.Các tiểu bang có ngưỡng thu nhập thấp nhất Hoa Kỳ là:1. West Virginia: $374,712.2. Mississippi: $383,128.3. New Mexico: $418.970.4. Arkansas: $446,276.5. Kentucky: $447.300.---Zhao Chunli, nghi phạm đứng sau vụ xả súng hàng loạt vào ngày 23/1/2023 tại Half Moon Bay nói với các nhà điều tra rằng anh ta đã bị thúc đẩy đến vụ giết người sau khi một người Giám sát yêu cầu anh trả chi phí cho một tai nạn lao động.Steve Wagstaffe, luật sư quận San Mateo, đã xác nhận với Bay Area News Group trong tuần này rằng Zhao Chunli nhớ lại vụ va chạm với thiết bị nông nghiệp, trong đó một chiếc xe nâng mà anh đang điều khiển đã bị một đồng nghiệp lái máy ủi đâm phải. Zhao báo cáo rằng người Giám sát của anh sau đó đã yêu cầu Zhao trả 100 đô la để sửa chữa thiết bị - mặc dù anh đã nhiều lần khăng khăng rằng đó không phải là lỗi của anh.Khoảng nửa giờ trước khi nổ súng, Zhao đã gặp trực diện với Giám sát và chất vấn về hóa đơn 100 đôla, rồi bắn cả Giám sát và đồng nghiệp ngay sau đó. NBC Bay Area nói rằng Zhao sau đó quay trở lại một khu lều trại và vợ của đồng nghiệp, nói với cô ta, “Tôi đã giết chồng cô; bà cũng nên đi theo hắn."Cảnh sát cho biết Zhao cuối cùng đã giết 7 người tại hai trại trồng nấm khác nhau trong khu vực và làm bị thương người thứ tám. Trong một cuộc phỏng vấn tại tòa án với NBC Bay Area hôm thứ Năm, Zhao thừa nhận rằng anh phải chịu trách nhiệm về vụ xả súng, nói rằng anh đã bị bắt nạt ở trang trại.----uận Cam đã giảm 46% trong 12 tháng, tính đến tháng 12/2022 và đó là tháng 12 bán chậm nhất được ghi nhận. Đây là tháng 12 bán chậm nhất trong các kỷ lục có từ năm 1988. Tổng thương vụ bán nhà đạt 5.772 căn nhà ở hai quận — giảm 4.833 căn so với tháng 12/2021, theo dữ liệu từ CoreLogic.----ng thành phố an toàn nhất ở California để sinh sống, theo một nghiên cứu gần đây được công bố bởi công ty Moving Waldo. Nghiên cứu có tên là "Top 10 Safest Cities in California With Best Quality of Life 2023" (Top 10 Thành phố An toàn nhất ở California với Chất lượng Cuộc sống Tốt nhất năm 2023), đã được công bố trong tháng này và việc xếp hạng các thành phố dựa trên 3 tiêu chí sau: tỷ lệ tội phạm bạo lực, tỷ lệ tội phạm tài sản và tổng tỷ lệ tội phạm.Rancho Santa Margarita gần đây đã chiếm vị trí số một là thành phố an toàn nhất ở California để sinh sống, báo cáo cho biết. Aliso Viejo và Yorba Linda lần lượt chiếm vị trí thứ sáu và bảy, và San Juan Capistrano chiếm vị trí thứ chín.----gần đây đã bắt 13 công dân nước ngoài — 7 người trưởng thành từ Mexico và— vì đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ từ hai địa điểm ở phía tây New Brunswick, Canada. Biên Phòng nói nhiệt độ lạnh vào thời điểm này trong năm có thể nguy hiểm đến tính mạng của người vượt biên.Vào ngày 20/1/2023, Biên phòng có trụ sở tại Calais, Maine, đã chặn một chiếc xe khả nghi ở Lambert Lake, Maine, phía tây của cửa khẩu biên giới tại St. Croix ở tây nam New Brunswick, Canada. Nhóm 6 người Việt Nam bị buộc tội nhập cảnh lậu vào Hoa Kỳ và tài xế — một công dân Hoa Kỳ — đã bị giam vì nghi ngờ buôn lậu người. Mỗi công dân nước ngoài đều bị phạt 5.000 đô la và bị làm hồ sơ để trục xuất khỏi Hoa Kỳ.----. Theo Báo Nhịp Sống Kinh Tế. Theo báo cáo Tình hình kinh tế xã hội tháng 1/2023 của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 đạt hơn 871.000 lượt người, tăng 23,2% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 42% so với năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19. Hàn Quốc là nơi có lượng khách du lịch cao nhất với hơn 258.000 lượt người tới VN, cao gấp gần 13 lần so với tháng 12/2022 và gấp 72 lần so với cùng kỳ năm 2022. Mỹ là quốc gia có lượt khách du lịch cao thứ 2 đến Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2023 với gần 78.000 lượt khách, tăng 88 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách du lịch đến từ Thái Lan cao thứ 3 với gần 55.000 người, tăng 112,7% so với tháng trước và tăng hơn 15.000% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là các nước Úc và Malaysia với số lượng khách du lịch đến Việt Nam lần lượt đạt 44.225 và 37.267 lượt người.----Theo Báo Tuổi Trẻ. Ngày 29-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện một số hiệp hội, doanh nghiệp thông tin đã khai xuân mùng 6 Tết, nhưng thiếu đơn hàng. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Xuân Hồng, chủ tịch Hội Dệt may - thêu đan TP.HCM, cho biết các doanh nghiệp ngành dệt may đã khởi động các dây chuyền, tái sản xuất đơn hàng. Hiện nay, do ảnh hưởng giảm nhu cầu tiêu dùng ở các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, EU… nên đơn hàng của các doanh nghiệp đang suy giảm. Cụ thể, trong quý 1 này, chỉ khoảng 60% doanh nghiệp tại TP.HCM có đơn hàng, còn 30% doanh nghiệp thiếu đơn hàng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng phải giảm giờ làm, không tăng ca để giãn công việc, duy trì lao động.----Xuân Quý Mão 2023, ngày 08/01/Quý Mão (tức ngày 29/01/2023). Chùa Ba Vàng trong quá khứ nổi tiếng về nhiều nghi thức cúng vong giải nghiệp, và đã bị Giáo Hội PGVN khiển trách. Hình lễ hội ở Chùa Ba Vàng, nhiều quan chức cấp tỉnh tham dự. (ảnh: Youtube), huyện Mỹ Đức trong ngày khai hội mùng 6 Tết. Theo Báo VnExpress. Gần 5.000 đò được hạ thủy để phục vụ nhu cầu đi lại. Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn mở cửa đón khách từ 30 tháng Chạp. Theo ban quản lý di tích, tính đến ngày khai hội, lượng khách đạt khoảng 150.000 người.

Chùa Hương trong những ngày Tết Quý Mão 2023.

.

---- HỎI 1: Gần 20% công ty Mỹ dự kiến sẽ giảm nhân viên?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới của các nhà kinh tế về kinh doanh cho thấy các điều kiện thị trường việc làm của Hoa Kỳ đang bắt đầu dịu đi, với các công ty cho thấy tình trạng thiếu lao động đã giảm bớt và kỳ vọng tuyển dụng giảm.

.

Một cuộc khảo sát của National Association for Business Economics cho thấy khoảng 1/3 số người được hỏi nói rằng công ty của họ không phải đối mặt với bất kỳ tình trạng thiếu lao động nào và gần 20% dự đoán việc làm tại công ty của họ sẽ giảm bớt trong những tháng tới.

Chi tiết:

https://www.dailyitem.com/business/nearly-20-of-us-firms-expect-to-reduce-headcount-survey-shows/article_d3d42a6b-c504-57c6-9cb8-bda74db4d79a.html

.

---- HỎI 2: Nối đường xe lửa Trung Quốc, Lào, Thái Lan để giảm chi phí chở hàng 50%?

.

ĐÁP 2: Dự kiến như thế. Các viên chức ngành giao thông xe lửa Thái Lan và Lào đang họp về tiềm năng của tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào-Thái Lan có thể giảm 30%-50% chi phí vận chuyển hàng hóa trong vòng 3 đến 5 năm tới.

Chi tiết:

https://www.bangkokpost.com/business/2493584/china-laos-thailand-rail-link-plans-up-for-talks

.

.