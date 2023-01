- Giải Oscar năm nay sẽ có cơ may trao cho 2 diễn viên gốc Việt: Hong Chau (được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc) và Ke Huy Quan (được đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc). - Bắc California: nổ súng, 7 người chết, 1 bị thương, tay súng Chunli Zhao tự nộp mình, đang bị giam.

Giải Oscar năm nay sẽ có cơ may trao cho 2 diễn viên gốc Việt: Hồng Châu (được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc) và Ke Huy Quan (được đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc). Hãy chờ xem Lễ trao Giải Oscar tổ chức ngày 12 tháng 3/2023. Cô Hồng Châu là thuyền nhân trong bụng mẹ, khi mẹ vượt biên. Ke Huy Quan khi vượt biên mới 7 tuổi.

.

- Bắc California: nổ súng, 7 người chết, 1 bị thương, tay súng Chunli Zhao tự nộp mình, đang bị giam.

- Los Angeles: lên tới 11 người chết trong vụ Huu Can Tran xả súng trong vũ trường Star Ballroom Dance Studio.

- Thống đốc California: không ngạc nhiên chuyện nổ súng, vì Tu chính án số 2 là hiệp ước tự sát

- Joe Biden kêu gọi thông qua Lệnh cấm vũ khí tấn công liên bang, sẽ nâng tuổi tối thiểu mua vũ khí tấn công lên 21.

- Tình báo Ukraine: Putin bị ung thư được các bác sĩ phương Tây giỏi nhất cứu mạng. Zelensky từng nghi rằng Putin đã chết.

- Zelensky ký lệnh, cấm cấm các quan chức ra nước ngoài vì các mục đích phi chính phủ, kể cả nghỉ phép.

- Phó Chủ tịch Hạ Viện Nga nói với TV Pháp: Nga tự tin sẽ có thể tiêu diệt xe tăng phương Tây ở Ukraine

- Mỹ: Phần Lan và Thụy Điển sẵn sàng vào NATO. Thổ Nhĩ Kỳ cấm cửa, không cho Thụy Điển gia nhập NATO.

- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: sắp bùng nổ Thế chiến III.

- 1 cựu quan chức cấp cao FBI bị bắt vì nhận tiền để đưa nhà tài phiệt Nga Oleg Deripaska ra khỏi danh sách trừng phạt.

- New York Daily News: hồ sơ thuế ghi rằng thu nhập được liên bang điều chỉnh năm 2014 của Trump là dưới 500.000 đô.

- 5 tiểu bang tốt nhất để nghỉ hưu: 1. Virginia. 2. Florida. 3. Colorado. 4. Wyoming. 5. Delaware.

- 5 tiểu bang tệ nhất để nghỉ hưu: 46) New York. 47) Oklahoma. 48) Mississippi. 49) New Jersey. 50) Kentucky.

- Iowa: nổ súng, 2 học sinh chết, 1 viên chức bị thương nặng.

- Quận Cam: 1 ông VN nộp đơn gian lận để xin tiền phúc lợi 1,2 triệu đô, lãnh thực tế hơn 400.000 đô tiền phúc lợi.

- TIN VN. Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất ngày Tết đông bất ngờ.

- TIN VN. 1.000 người trực bệnh viện chỉ vì đánh nhau.

- HỎI 1: Quách Thái Minh, người sáng lập công ty Foxconn, hỏi ý các vị Thần xem ông có nên ứng cử Tổng Thống Đài Loan 2024 hay không? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Cách giảm cân tốt nhất? ĐÁP 2: Thể dục nhiều môn và ăn uống phù hợp.

.

QUẬN CAM (VB-24/1/2023) ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba kêu gọi "hành động mạnh mẽ hơn" để giải quyết "tai họa bạo lực súng ống" trên khắp đất nước. Biden đã cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ xả súng chết người đêm qua ở Half Moon Bay, California, và kêu gọi cả hai viện của Quốc hội "hành động nhanh chóng" để thông qua Lệnh cấm vũ khí tấn công liên bang, sẽ nâng độ tuổi tối thiểu mua vũ khí tấn công lên 21.

.

Trước đó, 7 người chết và 1 người khác bị thương sau khi một tay súng xông vào 2 cơ sở kinh doanh bắn giết ở Half Moon Bay (Bắc California). Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm được xác định là Chunli Zhao, 67 tuổi. Vài ngày trước đó, có 11 người chết và 9 người khác bị thương vì sát thủ Huu Can Tran xả súng tại một studio khiêu vũ ở Monterey Park.

.

---- Giải Oscar năm nay sẽ có cơ may trao cho 2 diễn viên gốc Việt: Hong Chau (được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc) và Ke Huy Quan (được đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc). Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS) hôm thứ Ba đã công bố các đề cử cho Giải Oscar thường niên lần thứ 95, thường được gọi là giải Oscar, với phim Everything Everywhere All at Once, do Dan Kwan và Daniel Scheinert đạo diễn, nhận được nhiều đề cử nhất, 11 đề cử. Lễ trao giải Oscar sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 3/2023.

.

Trong các đề cử Oscar cho nữ diễn viên trong vai phụ xuất sắc có: Hồng Châu trong phim “The Whale.” Cô đã nổi tiếng trong làng phim Hoa Kỳ với nhiều phim, trong đó có phim 'Downsizing' năm 2017, khi cô giữ vai Trần Ngọc Lan, một nhà hoạt động người Việt cụt một chân quyết liệt trong bộ phim châm biếm xã hội.

.

Hong Chau trong phim 'Downsizing'

.

Giờ đây, trong phim 'The Whale' của Darren Aronofsky, cô đóng vai Liz, một người chăm sóc, giúp giáo sư người Anh nặng 600 pound ẩn dật Charlie (do Brendan Fraser đóng) kiểm soát tình trạng sức khỏe suy yếu của anh trong khi anhphải vật lộn để kết nối lại với những người thân và gia đình bị ghẻ lạnh của anh và cô con gái tuổi teen hoàn toàn khó ưa (do Sadie Sink đóng).

.

Hồng Châu (sinh ngày 25/6/1979) là một nữ diễn viên người Mỹ được công nhận nhờ vai phụ trong bộ phim Downsizing năm 2017, lúc đó cô đã được đề cử cho một số giải thưởng dành cho nữ diễn viên phụ. Tạp chí Variety đã viết vào năm 2022 rằng Châu đã "hiển lộ tài diễn xuất sung mãn trong những năm gần đây" và cô ấy đã có "một bước ngoặt được hoan nghênh" trong phim truyền hình Watchmen (2019) và Homecoming (2018–2020).

.

Hồng Châu sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là người Việt Nam sống trong một trại tị nạn ở Thái Lan sau khi vượt biên khỏi Việt Nam vào cuối những năm 1970. Một nhà thờ Công giáo Việt Nam ở New Orleans, Louisiana đã tài trợ cho Châu và gia đình cô chuyển đến Hoa Kỳ. Cô lớn lên ở New Orleans và học điện ảnh tại Đại học Boston trước khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

.

Năm 1979, khi gia đình bỏ nước ra đi, mẹ của Châu mang thai cô được sáu tháng. Theo tiểu sử Wikipeida, trong lúc chạy trốn, cha của Hong Chau bị bắn và chảy máu gần chết. Chau sinh ra trong một trại tị nạn ở Thái Lan vào ngày 25 tháng 6 năm đó. Hồng Châu lớn lên nói tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt, và sau đó học tiếng Anh ở trường. Gia đình cô sống trong nhà ở của chính phủ và sử dụng các chương trình ăn trưa được trợ cấp.

.

Hồng Châu lớn lên ở New Orleans East, nơi cô theo học trường Trung học cơ sở Eleanor McMain và trường Trung học phổ thông Benjamin Franklin. Cô học xong tại Trường Louisiana School for Math, Science, and the Arts ở Natchitoches, Louisiana. Cha mẹ cô làm việc chân tay để đảm bảo rằng các con có thể học đại học. Chau cho biết cha mẹ cô, những người nói giọng Việt nặng nề, bị xa lánh vì là người châu Á di cư. Cô ấy nói, "Cả cuộc đời tôi, tôi luôn cảm thấy mình được cha mẹ chấp nhận hơn, và họ luôn là những người phải ở phía sau hoặc trốn trong tủ đựng chổi."

.

Nhận trợ cấp giáo dục Pell Grants, Hồng Châu theo học Đại học Boston University ở Boston, Massachusetts, nơi cô bắt đầu học viết văn sáng tác. Cô chuyển chuyên ngành sang học điện ảnh khi ba mẹ yêu cầu cô học một ngành nào đó thực tế hơn. Cô khám phá diễn xuất để thử thách tính cách hướng nội của mình; cô đóng phim ngắn của các sinh viên khác và được khuyến khích theo đuổi diễn xuất.

.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô nhận được một công việc tại PBS và mong muốn có một sự nghiệp trong lĩnh vực phim tài liệu. Hồng Châu bắt đầu tham gia các lớp học nói trước công chúng để vượt qua tính hướng nội, dẫn đến các lớp học ứng biến. Khi Hồng Châu gặp một đạo diễn truyền hình sitcom, anh ấy đã khuyến khích cô chuyển đến Los Angeles và liên lạc với anh ấy. Hồng Châu quyết định chuyển đến LA và bắt đầu tìm kiếm cơ hội diễn xuất ở đó.

.

Cô bắt đầu đóng phim điện ảnh và truyền hình từ năm 2006. Một trong những vai chính đầu tiên của cô là trong phim truyền hình Treme (2010–2013), lấy bối cảnh ở New Orleans. Vai diễn điện ảnh đầu tiên của cô là trong bộ phim Inherent Vice năm 2014. Trong hai năm sau vai diễn, cô không thể tham gia thử vai cho một vai diễn điện ảnh nào khác.

.

Cho tới năm 2015, cô đóng một vai chính trong vở kịch John ở Off-Broadway; cô cho rằng kinh nghiệm [kịch nghệ] này đã củng cố diễn xuất của mình. Cô cũng có một vai phụ trong mùa ra mắt năm 2017 của bộ phim truyền hình Big Little Lies. Sau đó, cô xuất hiện với một vai phụ trong bộ phim Downsizing năm 2017, mà màn trình diễn của cô được một số đánh giá mô tả là xuất sắc nổi bật. Từ đó là an toàn, năm nào cũng có vai đóng phim (riêng các năm 2020 và 2022 mỗi năm đóng 2 phim).

.

Vai nam diễn viên phụ xuất sắc đề cử cho Giải Oscar có Ke Huy Quan trong phim “Everything Everywhere All at Once”. Diễn viên Ke Huy Quan (tên tiếng Việt là Quan Kế Huy, người Việt gốc Hoa, sinh tại Sài Gòn năm 1971) đêm Thứ Ba 10/1/2023 đã được trao giải thưởng điện ảnh Golden Globe (Quả cầu vàng) cho vai nam diễn viên phụ xuất săc nhất trong năm 2022. Quan nói lời cảm ơn, xúc động nghẹn lời, có lúc ứa nước mắt.

.

Quan sinh ngày 20/8/1971 tại Sài Gòn, với cha mẹ là người Việt gốc Hoa. Ông có tám anh chị em. Năm 1978, gia đình anh vượt biên, trốn khỏi Việt Nam. Anh, cha và năm anh chị em đến một trại tị nạn ở Hồng Kông, trong khi mẹ anh và ba anh chị em khác trốn sang Malaysia. Cả gia đình anh di cư sang Hoa Kỳ năm 1979.

.

Quan học trường trung học cơ sở Mount Gleason ở Tujunga, California, và trường trung học Alhambra ở Alhambra, California. Quan tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Điện ảnh USC năm 1999. Sau khi tốt nghiệp, anh đã làm việc với biên đạo múa Hồng Kông Corey Yuen trong một số dự án phim. Quan thông thạo tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Việt và tiếng Quan Thoại. Quan đã kết hôn và cư trú tại Woodland Hills, Los Angeles.

.

Quan, 51 tuổi, vui mừng nói trên sân khấu đêm Thứ Ba khi cầm lấy Quả cầu của mình: "Tôi được nuôi dạy để không bao giờ quên mình đến từ đâu và luôn ghi nhớ ai đã cho tôi cơ hội đầu tiên. Tôi rất vui được gặp [đạo diễn] Steven Spielberg ở đây tối nay. Steven, cảm ơn anh! Khi tôi bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một diễn viên nhi đồng trong phim Indiana Jones and the Temple of Doom, tôi cảm thấy rất may mắn khi được chọn. Khi lớn lên, tôi bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải là kết thúc sự nghiệp điện ảnh của mình không. Nếu đó chỉ là may mắn. Trong rất nhiều năm, tôi sợ rằng mình chẳng còn [vai diễn] gì để cống hiến. Rằng dù tôi có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ vượt qua được những gì mình đã đạt được như một đứa trẻ. May thay, hơn 30 năm sau, có hai người đã nghĩ về tôi. Họ nhớ đứa trẻ đó. Và họ đã cho tôi cơ hội để thử lại. Mọi thứ xảy ra kể từ đó thật không thể tin được. Dan Kwan, Daniel Scheinert, cảm ơn hai bạn rất nhiều vì đã giúp tôi tìm ra câu trả lời của mình. Hai bạn đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi có thể hy vọng." Câu cuối cùng Quan nói là cảm ơn vợ, người đã trọn lòng tin Quang bất kể đời anh sóng gió thế nào.

.

Diễn viên Ke Huy Quan đêm Thứ Ba 10/1/2023 được trao giải điện ảnh Golden Globe (Quả cầu vàng) cho vai nam diễn viên phụ xuất săc nhất trong năm 2022.

.

.

---- Phó Chủ tịch Hạ Viện Nga Pyotr Tolstoy nói với đài truyền hình Pháp BFM TV rằng Nga tự tin sẽ có thể tiêu diệt xe tăng phương Tây ở Ukraine, kể cả những chiếc mà Đức vẫn chưa giao cho nước này. Ông nhắc lại lập trường của Nga rằng cuộc xung đột đang diễn ra có thể kết thúc thông qua đàm phán và mục tiêu của Nga không bao giờ là chiếm lãnh thổ, mà là phi quân sự hóa Kiev. Ông cũng đổ lỗi cho người châu Âu về thời gian diễn ra xung đột, cho rằng cuộc giao tranh diễn ra chứng tỏ rằng "sự đoàn kết của châu Âu dẫn đến cái chết". (ghi chú: Năm 2014, Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine với cớ chống phát xít và phi quân sự hóa Ukraine, rồi tháng 2/2022 lại xâm lăng toàn diện và cũng nói như thế.)

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ông đã ký một sắc lệnh hôm thứ Hai cấm các quan chức ra nước ngoài vì các mục đích phi chính phủ, kể cả nghỉ phép. Ông nói Nội các đang cập nhật các quy chế biên giới trong vòng 5 ngày tới để chỉ những chuyến công tác hợp pháp mới có thể cho các quan chức rời khỏi Ukraine.

.

Zelensky nói rằng tất cả các viên chức trung ương và nhiều cấp chính quyền địa phương khác phải tuân thủ sắc lệnh. "Nó áp dụng cho các quan chức ngành thực thi pháp luật, đại biểu nhân dân, công tố viên và tất cả những người làm việc cho nhà nước và trong nhà nước," theo Zelensky giải thích.

.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết Phần Lan và Thụy Điển sẵn sàng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Nói tại một cuộc họp báo, Price lưu ý rằng đốt sách thánh là một "hành động vô cùng thiếu tôn trọng" và việc đốt kinh Koran trong các cuộc biểu tình ở Stockholm là không "nhất thiết phù hợp." Price cáo buộc những kẻ đứng sau các vụ đó có thể đang cố gắng phá hoại sự đoàn kết trong NATO. Tuy nhiên, hai nước Bắc Âu cần đạt được sự đồng thuận với Thổ Nhĩ Kỳ về việc gia nhập NATO, theo lời Price. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước đó cùng ngày cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cho phép Thụy Điển trở thành thành viên mới của NATO do sự phạm thánh nói trên.

.

---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Hai nói rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra như một phản ứng "bắt buộc" trước "sự chuẩn bị gây hấn" của Mỹ và các đồng minh, đồng thời cảnh báo rằng thế giới đã "thực sự tiến gần" tới "cuộc tấn công". "mối đe dọa của Thế chiến III." Medvedev nói như thế tại cuộc họp của Bureau of the Supreme Party Council (Văn phòng Hội đồng Đảng Tối cao), đồng thời cho biết thêm rằng các đối tác đáng tin cậy của Nga là những quốc gia có sức mạnh chính trị và kinh tế toàn cầu đáng kể. Trước đó, Medvedev cảnh báo rằng cung cấp vũ khí cho Kiev có thể kích động "sự bùng nổ của một cuộc chiến tranh nguyên tử".

.

---- Thiếu tướng Vadym Skibitskyi, Tư Lệnh Phó Tình báo Quốc phòng Ukraine, tin chắc rằng sức khỏe của Putin đang được các bác sĩ phương Tây giỏi nhất chăm sóc, đó là lý do tại sao Putin vẫn còn sống. Skibitskyi nói như thế với hãng thông tấn Delfi: "Thật không may, Putin đang được các bác sĩ phương Tây giỏi nhất điều trị, đó là lý do tại sao Putin vẫn còn sống. Nếu Putin được các bác sĩ Nga điều trị, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh hơn."

.

Hồi tháng 5/2022, Kyrylo Budanov, Tư Lệnh Tình báo Quốc phòng Ukraine, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể còn sống thêm vài năm dù mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, trong đó có ung thư. "Vâng, chúng tôi hoàn toàn xác nhận thông tin này [rằng Putin bị ung thư]. Putin mắc một số bệnh hiểm nghèo, một trong số đó là ung thư. Nhưng không đáng để hy vọng rằng Putin sẽ chết vào ngày mai. Putin vẫn còn ít nhất vài năm nữa .Dù chúng ta có thích hay không thì đó là sự thật," theo Budanov nói.

.

Vào ngày 19/1/2023, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy bày tỏ nghi ngờ rằng Putin vẫn còn sống. "Tôi hoàn toàn không hiểu nên nói chuyện với ai và nói về điều gì. Tôi không chắc rằng tổng thống Nga, người thỉnh thoảng xuất hiện trên màn hình xanh lục có thực sự là người [đúng] hay không. Tôi không hiểu lắm nếu Putin còn sống hay liệu Putin có đưa ra quyết định hay bất kỳ ai khác đưa ra quyết định ở đó. Nhóm người nào [có thể đưa ra bất kỳ quyết định nào ở Nga]? Tôi không có loại thông tin đó."

.

----ì có quan hệ với một nhà tài phiệt Nga bị trừng phạt. Charles McGonigal, cựu đặc vụ phụ trách phản gián tại Văn phòng FBI ở New York, đã bị bắt hôm thứ Bảy khi đến Sân bay JFK từ chuyến đi đến Sri Lanka và bị buộc tội vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bằng cách cố gắng đưa nhà tài phiệt Oleg Deripaska ra khỏi danh sách trừng phạt, theo tin ABC News.McGonigal, 54 tuổi, đã nghỉ hưu hồi năm 2018, là một trong những cựu quan chức FBI cấp cao nhất từng bị buộc tội. Sergey Shestakov, phiên dịch viên của tòa án, người cũng từng làm việc với Deripaskak, đã bị truy tố trong vụ án.McGonigal và Shestakov bị cáo buộc đã đồng ý hồi năm 2021 để điều tra một nhà tài phiệt Nga khác và đã nhận các khoản tiền thanh toán thông qua các công ty vỏ bọc cũng như giả mạo chữ ký để che giấu nguồn gốc tiền là Deripaska. Cả 2 người (McGonigal và Shestakov) đều bị truy tố tội rửa tiền và vi phạm các biện pháp trừng phạt, và mỗi tội danh trong số bốn tội danh mà họ phải đối mặt có thể dẫn đến án tù 20 năm.----ối liên tục bị báo chí lột trần. Mới nhất là báo New York Daily News chứng minh qua các hồ sơ thuế, thấy rằng Trump đã nhận được khoản miễn thuế bất động sản năm 2016 từ Sở Tài chính Thành phố New York dành cho những cá nhân có thu nhập được điều chỉnh theo quy định của liên bang dưới 500.000 đô la.Trong tất cả các trường hợp đối với những cá nhân được miễn thuế đó, thu nhập đó chỉ dựa trên thu nhập được khai thuế của người đó hai năm trước khi được miễn thuế bất động sản. Điều đó có nghĩa là thu nhập được liên bang điều chỉnh năm 2014 của Trump là dưới 500.000 đô la (Trump's 2014 federally adjusted income was less than $500,000).Những phát hiện phù hợp với những gì mà cả hai báo New York Times và New York Daily News nhận được vào năm 2016 khi một cá nhân ẩn danh gửi cho họ hồ sơ thuế năm 1995 của Trump cho thấy những tổn thất lớn đối với biểu tượng ngành tài chính và bất động sản.Ban biên tập New York Daily News viết: "Cuộc điều tra về thuế của Trump của chúng tôi bắt đầu vào tháng 6/2016, khi Sở Tài chính Thành phố New York miễn thuế bất động sản trị giá 304 USD cho căn hộ Trump Tower của Trump. Do đó, kết luận hợp lý của chúng tôi là 'người đàn ông siêu giàu' Trump có tổng thu nhập đã điều chỉnh dưới nửa triệu đô la. Trump và các phụ tá của Trump giận dữ và nói rằng tiểu bang hoặc thành phố đã phạm sai lầm."Tất cả các nghiên cứu được thực hiện kể từ đó đã xác minh rằng hồ sơ thuế là hợp lệ và không có chỉnh sửa hoặc thao túng tài chính nào được thực hiện. Đây là lý do tại sao hồ sơ thuế năm 1995 không bao giờ xuất hiện trong các bài phát biểu hoặc các cuộc biểu tình của Trump.Những mẫu khai thuế 1040 được công bố công khai của Trump cho thấy ông đã tuyên bố thu nhập âm hơn 30 triệu đô la vào năm 2015 và 2016, cũng như thu nhập âm hơn 12 triệu đô la vào năm 2017 và gần 5 triệu đô la thu nhập âm vào năm 2020. Ban biên tập kết luận: "Việc giảm thuế bất động sản là đúng. Trump đã nói dối, như mọi khi."Bài rất phức tạp, xem:----Nhưng WalletHub gợi ý rằng cũng không nên bỏ qua nơi nào thì nên tới nghỉ hưu. Trang web xếp hạng các tiểu bang dựa trên ba yếu tố lấy người cao tuổi làm trung tâm—khả năng chi trả, chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe—và nhận thấy rằng Virginia đứng ở vị trí số 1 chung cuộc, trong khi Kentucky đứng cuối cùng.Các tiểu bang tốt nhất để nghỉ hưu: 1. Virginia (57.55 điểm trên 100). 2. Florida, 57.43; 3. Colorado 57.41; 4. Wyoming, 55.60; 5.Delaware, 55.49; 6. New Hampshire, 55.00; 7. South Dakota, 53.61; 8. Minnesota, 53.50; 9. Idaho, 53.20; 10. North Dakota, 53.03.Các tiểu bang tệ nhất để nghỉ hưu: 41) Arkansas, 44.73. 42) Maryland, 44.55. 43) Washington, 44.46. 44) Illinois, 44.30. 45) Louisiana, 43.90. 46) New York, 43.69. 47) Oklahoma, 43.61. 48) Mississippi, 40.80. 49) New Jersey, 40.23. 50) Kentucky, 38.80.----Theo các quan chức của Quận San Mateo, ít nhất 7 người đã chết và 1 người bị thương nặng sau vụ xả súng ở hai địa điểm ở thị trấn Half Moon Bay, Bắc California. Nghi phạm là một người đàn ông có tên Chunli Zhao, 67 tuổi, cư ngụ ở Half Moon Bay, đang bị giam sau khi tự lái xe vào một bãi đậu xe của cảnh sát để tự nộp mình, theo lời Cảnh sát trưởng quận San Mateo Christina Corpus cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai.Cảnh sát ban đầu được thông báo về một vụ nổ súng ở Quận San Mateo lúc 2:22 giờ chiều. Corpus cho biết họ tìm thấy 4 nạn nhân đã chết và một người bị thương khi đến địa điểm đầu tiên, và ngay sau đó, 3 nạn nhân khác được tìm thấy đã chết tại một địa điểm khác. Một vụ nổ súng diễn ra tại một trại trồng nấm và vụ nổ súng khác xảy ra gần một trạm xe vận tải đường bộ, cách trại nấm khoảng 2 dặm.Mặc dù vẫn chưa rõ làm thế nào hai cơ sở kinh doanh có thể được kết nối với nhau, nhưng nghi phạm được mô tả là một nhân viên bất mãn làm việc tại một trong 2 nơi trở thành hiện trường. Cảnh sát nói các nạn nhân đều được cho là công nhân.Tới lúc 4:40 chiều, một cảnh sát đã xác định được nghi phạm trong xe của y ở một bãi đậu xe của trạm cảnh sát chi nhánh ở Half Moon Bay, theo lời Corpus cho biết, và nghi can đã bị bắt giữ mà không gặp sự trở ngại gì. Một khẩu súng ngắn bán tự động đã được tìm thấy trong xe của nghi can vào thời điểm đó. Mục đích nghi can tới trạm cảnh sát đậu xe là để tự nộp mình.Cảnh sát nói với CBS News Bay Area rằng tất cả các nạn nhân vụ xả súng đều là người lớn, nhưng ghi nhận rằng trẻ em có mặt tại thời điểm xảy ra ít nhất một trong hai hiện trường. Phó Thị trưởng Half Moon Bay là Joaquin Jimenez cho biết các nạn nhân bao gồm các công nhân gốc Trung Quốc và Latinh.

Trái: trại trồng nấm, hiện trường đầu tiên. Phải: sát thủ bị bắt sau khi lái xe tới sân đậu xe của trạm cảnh sát để nộp mình. Hình nhỏ: hình sát thủ từ DMV.

Từ trái sang: nghi can mở cửa xe, bước ra, cảnh sát ghìm súng và phóng viên TV ngồi quay phim; nghi can bị ép nằm xuống đất để bị còng tay.

.

---- Iowa: nổ súng, 2 học sinh chết, 1 viên chức bị thương nặng. Hai học sinh thiệt mạng và một nhân viên bị thương nặng trong vụ nổ súng mà cảnh sát cho là "có chủ đích" tại một chương trình tiếp cận giáo dục của Des Moines (Iowa) vào chiều thứ Hai. Phát ngôn viên cảnh sát Paul Parizek cho biết 3 người đã bị bắt giữ khi một xe hơi bị chặn lại khoảng 20 phút sau đó, theo tờ Des Moines Register đưa tin. Parizek cho biết hai nghi phạm vẫn ở trong xe và kẻ thứ ba đã bị các sĩ quan truy tìm bằng đội quân khuyển K-9.

.

Các nạn nhân là một phần của chương trình Starts Right Here dành cho thanh thiếu niên gặp rủi ro do ca sĩ rapper Will Keeps thành lập. Starts Right Here là đối tác của Hệ thống Trường Công lập Des Moines nhưng không có viên chức học khu nào ở trung tâm tiếp cận cộng đồng vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Chương trình Starts Right Here phục vụ 40 đến 50 học sinh cùng một lúc, bao gồm nhiều học sinh bị loại khỏi hệ thống trường học bình thường vì vấn đề hành vi cá biệt.

.

---- Số người chết trong vụ xả súng hàng loạt ở thị trấn Monterey Park đã tăng lên 11 người hôm thứ Hai với cái chết của một trong số các nạn nhân bị thương nặng. Bệnh viện LA County-USC Medical Center cho biết nhân viên của họ đã "làm việc không mệt mỏi để chăm sóc cho 4 nạn nhân được giao cho chúng tôi chăm sóc" sau vụ xả súng vào tối thứ Bảy tại Star Ballroom Dance Studio.

.

Đầu ngày thứ Hai, cảnh sát nói các nạn nhân đều trên 50 tuổi, trong đó có ba người đàn ông ở độ tuổi 70. Độ tuổi của nạn nhân thứ 11 chưa được tiết lộ. NBC đưa tin thị trưởng Monterey Park hôm thứ Hai cho biết tay súng Huu Can Tran có thể đã nhắm vào vợ cũ của ông ta. “Tôi hiểu rằng Tran có thể đến vì vợ cũ của Tran đang vui chơi, ăn Tết Nguyên đán và nghe có vẻ như đã từng có tiền sử bạo lực gia đình, điều này thật đáng tiếc,” theo lời Henry Lo nói. Hồ sơ cho thấy Huu Can Tran kết hôn năm 2001 và đệ đơn ly dị năm 2005. Tay súng 72 tuổi này đã tự sát hôm Chủ Nhật.

.

---- Thống đốc California Gavin Newsom kêu gọi kiểm soát súng chặt chẽ hơn sau vụ xả súng hàng loạt tại một vũ trường ở Monterey Park hôm thứ Bảy khiến ít nhất 11 người chết và 9 người khác bị thương.

.

"Không có gì đáng ngạc nhiên về điều này. Mọi thứ về điều này đều gây phẫn nộ," Newsom nói với người dẫn chương trình và quản lý biên tập viên Norah O'Donnell của "CBS Evening News" hôm thứ Hai. "Tu chính án thứ hai đang trở thành một hiệp ước tự sát." (ghi chú: Tu chính án 2 trong Hiến Pháp Hoa Kỳ là quyền tự do sở hữu và sử dụng súng.)

.

Newsom nói rõ rằng ông "không có tư tưởng phản đối" đối với những người sở hữu súng "có trách nhiệm" và được kiểm tra lý lịch cũng như đào tạo về cách sử dụng chúng. Nhưng Newsom nói với O'Donnell rằng các quy định hiện hành đang thiếu sót.

.

Cảnh sát nói tay súng là Huu Can Tran, người sau đó đã chết vì vết thương do súng tự gây ra khi cảnh sát tiếp cận, đã sử dụng một khẩu súng lục đã được sửa đổi với băng đạn dung lượng lớn bất hợp pháp ở California, một tiểu bang có luật súng nghiêm ngặt nhất ở Hoa Kỳ.

.

---- Quận Cam: 1 ông VN nộp đơn gian lận để xin tiền phúc lợi 1,2 triệu đô, lãnh thực tế hơn 400.000 đô tiền phúc lợi. Hôm Thứ Hai 23/1/2023, Nhan Hoang Pham, 36 tuổi, cư dân Santa Ana, Quận Cam, đã nhận tội gian lận nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp (unemployment insurance - UI) trị giá hơn 1,2 triệu đô la do đại dịch COVID-19 - và nhận hơn 400.000 đô la tiền phúc lợi tương tự - bằng cách xài căn cước người khác, sử dụng danh tính trộm của hơn hai chục nạn nhân.

.

Theo thỏa thuận nhận tội, từ tháng 7/2020 đến tháng 4/2021, Phạm đã thu thập mà không được phép hoặc cho phép thông tin nhận dạng cá nhân (PII) – bao gồm tên, ngày sinh và số An sinh xã hội – của những người sống ở California, Texas và Michigan, những người mà Pham chưa từng gặp mặt.

.

Sau đó, Pham đã tạo và gửi các đơn gian lận qua trực tuyến tới Bộ Nhân Dụng California (California Employment Development Department - EDD), nơi quản lý chương trình bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang. Các đơn gian lận của Phạm tìm kiếm các khoản trợ cấp đại dịch do liên bang tài trợ dành cho những người thất nghiệp và trình bày rằng các nạn nhân có PII bị sử dụng bất hợp pháp đã nhận được thư tại các địa chỉ Anaheim mà trên thực tế, do Phạm kiểm soát.

.

Sau khi nhận được các đơn đăng ký, EDD đã chuyển thông tin của người khiếu nại đến Bank of America, ngân hàng này đã phát hành và gửi thẻ trị giá tiền mặt (debit cards) đến các địa chỉ Anaheim mà Phạm kiểm soát. Phạm sau đó lấy các thẻ đó để rút tiền tại các máy ATM trên khắp Quận Cam.

.

Trong khi Pham nộp đơn xin khoảng 1.255.350 đô la thông qua các ứng dụng lừa đảo có chứa PII của 24 nạn nhân bị đánh cắp danh tính, Pham đã thực tế nhận được khoảng 408.496 đô la.

.

Thẩm phán James V. Selna đã lên kế hoạch cho phiên tòa tuyên án vào ngày 22/5/2023, vào thời điểm đó Phạm sẽ phải đối mặt với bản án tối đa theo luật định là 30 năm tù liên bang.

.

---- TIN VN. Bất ngờ lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất ngày Tết. Theo Báo Người Lao Động. Trong 2 ngày đầu năm, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 200.000 lượt hành khách nội địa và quốc tế, cao hơn cả trước Tết. Tính chung 2 ngày đầu năm, Tân Sơn Nhất đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 200.000 lượt hành khách. Ngày mùng 1 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ trên 98.000 lượt hành khách. Độc đáo là ngày mùng 2 Tết: Tổng số khách dự kiến qua sân bay trong ngày mùng 2 Tết gần 120.000 lượt, cao hơn cả một số thời điểm cận Tết; Đáng chú ý, lượng khách bay quốc tế trên 16.800 lượt và khách quốc tế đến gần 15.000 lượt.

.

---- TIN VN. 1.000 người trực bệnh viện chỉ vì đánh nhau. Báo Lao Động. Năm nào cũng hàng ngàn ca cấp cứu vì đánh nhau. Năm nay, rất “ổn định”, chỉ trong 2 ngày Tết- đã có 1.000 trường hợp cấp cứu vì đánh nhau. Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế): Trong 2 ngày nghỉ đầu tiên của dịp Tết Quý Mão, tính từ 7h sáng 29 Tết đến 7h sáng mùng 1 Tết) đã có tới 1.056 ca cấp cứu vì đánh nhau tại các bệnh viện trên cả nước. Riêng từ 7h sáng 30 Tết đến 7h sáng mùng 1, một người tử vong vì tai nạn đánh nhau, tổng chung 2 ngày nghỉ Tết, có 3 trường hợp tử vong.

.

---- HỎI 1: Quách Thái Minh, người sáng lập công ty Foxconn, hỏi ý các vị Thần xem ông có nên ứng cử Tổng Thống Đài Loan 2024 hay không?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Foxconn, Quách Thái Minh đã cầu xin các vị thần quyết định xem ông có nên tranh cử tổng thống vào năm 2024 hay không. Theo một bản tin từ UDN, ông đã đến thăm 2 ngôi đền --- Cihui Temple (Từ Huệ Cung) và Jieyun Temple (Giác Tu Cung) --- ở Bản Kiều, Đài Bắc sáng Chủ Nhật 22/1/2023, nói với các phóng viên rằng ông “đã hỏi các vị thần và sẽ để họ quyết định” liệu ông có nên tranh cử vào chức vụ cao nhất của Đài Loan vào năm 2024 hay không. UDN báo cáo rằng những người ủng hộ Quách đông đảo và sôi nổi tại các ngôi đền, những nơi mà Quách cho biết ông đã lớn lên và đến thăm hàng năm.

.

Bất kể những gì các vị thần có thể nói, một cuộc thăm dò ngày 5 tháng 1/2023 cho thấy Thị trưởng Đài Bắc Mới Hou Yu-ih (Hầu Hữu Nghĩa) vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho phe đối lập Quốc dân đảng. Quách đứng thứ hai trong cuộc thăm dò với 28,6%, tiếp theo là Eric Chu (Chu Lệ Luân) 7,9% và nhân vật truyền thông Jaw Shaw-kong (Triệu Thiếu Khang) 4,0%. (Hình như, các vị Thần trong các đền thờ ở Đài Loan cũng cần phải họp để bàn mưu tính kế...)

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4788569

.

---- HỎI 2: Cách giảm cân tốt nhất?

.

ĐÁP 2: Thể dục nhiều môn và ăn uống phù hợp. Khi nói đến việc chọn môn thể dục tốt nhất để giảm cân, không có câu trả lời đúng. Bởi vì câu trả lời đúng là sự đa dạng, pha trộn và kết hợp các loại thể dục để giữ cho cơ thể thích ứng và cải thiện. Tiến sĩ Russell Camhi, người làm việc trong lĩnh vực y học thể thao chăm sóc chính cho Viện Orthopaedic Institute của Northwell Health ở East Meadow, N.Y. giải thích: “Nếu chúng ta lặp đi lặp lại cùng một chế độ tập luyện, kết quả chắc chắn sẽ bình lặng. Bây giờ, điều này không có nghĩa là bạn phải thay đổi các bài thể dục hàng ngày hoặc hàng tuần, nhưng một chút đa dạng sẽ giúp cơ thể thay đổi và phát triển."

.

Theo Camhi, chìa khóa để giảm cân là sự kết hợp giữa tập thể dục và dinh dưỡng, trong đó chế độ dinh dưỡng chịu trách nhiệm khoảng 80% cho việc giảm cân. Theo Mayo Clinic, điều quan trọng là giảm lượng calo trong khi tăng cường hoạt động thể chất.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/01/23/exercise-weight-loss/4131674483311/

.

.