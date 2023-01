Hình ảnh múa lân, múa rồng tưng bừng ngày Mùng Một Tết tại Sài Gòn, Chợ Lớn.

- Quận Cam: tưng bừng Diễn Hành Tết, và 2 Hội Chợ Tết.

- Los Angeles: nổ súng khu phố đông dân gốc Á, làm 10 người chết và ít nhất 10 người khác bị thương

- Bộ trưởng Quốc phòng Đức sẽ sớm thăm Ukraine.

- Nhà báo nữ người Nga phe Putin đang quay phim tuyên truyền, bất ngờ trúng miểng đạn, bèn quy chụp cho quân Ukraine

- Nga: đã phá hủy một kho đạn của Ukraine ở DPR.

- Nga: thêm 1 vụ án gián điệp chống lại 1 công dân Mỹ.

- Chánh văn phòng Bạch Ốc Ron Klain sẽ từ chức trong vài tuần tới.

- Lên MSNBC, cựu Biện Lý Joyce Vance nói: Trump sẽ xù tiền, không trả tiền phạt gần 1 triệu đô, và luật sư Alina Habba của Trump sẽ bị tòa níu áo lấy 1 triệu USD

- Tìm thấy thêm 6 hồ sơ mật trong nhà riêng của Tổng Thống Joe Biden ở Wilmington, Delaware.

- Nhóm 10 thành phố ưa thể dục thể thao nhất Hoa Kỳ: 1. Honolulu. 2. San Francisco. 3. New York. 4. Chicago. 5. Las Vegas. 6. Cincinnati. 7. San Diego. 8. Madison, Wisconsin. 9. Denver. 10. Atlanta.

- Thành phố lười thể dục thể thao nhất California: Fresno, Santa Ana.

- TIN VN. Tổng Bí thư CSVN Nguyễn Phú Trọng đọc lời chúc Tết Quý Mão 2023, thú nhận năm ngoái quá xấu.

- TIN VN. VN sẽ xuất xưởng khoảng 10% số máy tính xách tay toàn cầu trong năm nay.

- HỎI 1: Có tới 52% dân Mỹ xem tình hình chăm sóc y tế là trung bình hay kém? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Mưa bão lũ lụt mấy tuần qua, nhưng rất ít người California mua bảo hiểm lũ lụt? ĐÁP 2: Đúng thế, chỉ 2% có bảo hiểm lũ lụt.

QUẬN CAM (VB-22/1/2023) ---- Nếu bạn là cư dân Quận Cam, khi đọc những dòng chữ này xong, hãy mở TV ra xem trực tiếp Diễn Hành Tết trên đường Bolsa, theo lịch trình sẽ tổ chức từ 8:30 giờ sáng Mồng Một Tết, tức Chủ Nhật 22/1/2023, do thành phố Westminster tổ chức. Sau chương trình chiếu TV trực tiếp, các băng hình sẽ được các đài đăng lên mạng YouTube.

Hội Chợ Tết Quý Mão 2023, vào cửa hoàn toàn miễn phí, tại Mile Square Park, 16801 Euclid St, Fountain Valley, Chủ Nhật từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối. Hội Chợ Tết này đã khai mạc, và hôm nay là ngày cuối cùng. Do Giám Giám Sát Viên Andrew Đỗ tổ chức.

Và tuần sau là Hội Chợ Tết Sinh Viên Quý Mão 2023. Sẽ được tổ chức vào các ngày dương lịch 27-28-29 tháng 1/2023 (âm lịch là nhằm ngày Mùng Sáu, Mùng Bảy, Mùng Tám Tết Quý Mão). Cũng là truyền thống nhiều thập niên: năm nay là Hội Chợ Tết Sinh Viên lần thứ 41 do Tổng Hội Sinh Viên tổ chức tại OC Fair & Event Center, 88 Fair Dr, Costa Mesa, CA 92626. Thứ Sáu:lễ khai mạc từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối, Thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, Chủ Nhật từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối. Đọc thêm ở:

https://tetfestival.org/?fbclid=IwAR27ZdBaJN06K-HtczEp4M9S-a8tvfHsJSNdR4DRCzbh4EtazbEOwlE2JfI

---- Có 10 người chết và ít nhất 10 người khác bị thương trong một vụ nổ súng tại một phòng tập khiêu vũ vào cuối ngày thứ Bảy ở Nam California, theo lời Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết. Cảnh sát trưởng Andrew Meyer nói với các phóng viên vào rạng sáng Chủ nhật rằng tay súng là 1 người đàn ông, không có mô tả hình dạng hay động cơ, sau khi xả súng bắn hàng loạt lúc 10:22 giờ tối đã tẩu thoát và đang bị cảnh sát truy nã

Meyer nói: "Khi cảnh sát đến hiện trường, họ quan sát thấy nhiều cá nhân, khách quen ... đổ ra khỏi địa điểm, la hét. Các cảnh sát đã tiếp cận địa điểm và tìm thấy các nạn nhân khác." Ông nói còn quá sớm để xác định có phải vụ nổ súng, xảy ra trong một cộng đồng có 65% dân số là người châu Á, có phải là một tội ác do thù ghét hay không. Meyer nói hung khí là một khẩu súng nhưng không có mô tả nào về loại súng.

Giao thừa Tết Nguyên đán là khuya thứ Bảy. Seung Won Choi, chủ một nhà hàng hải sản nướng đối diện nơi xảy ra vụ nổ súng, nói với Los Angeles Times rằng 3 người lao vào nhà hàng của anh và bảo anh khóa cửa lại.

Wong Wei, sống gần đó, cho biết tối hôm đó có người bạn đến câu lạc bộ khiêu vũ với một vài người bạn nam và nữ. Người bạn đã ở trong phòng vệ sinh khi vụ nổ súng xảy ra. Những người bạn cho biết tay súng mang theo một khẩu súng dài. (Thị trấn Monterey Park này thường được người gốc Việt gọi là Phố Tàu, thực ra là đông đủ các sắc dân Hoa, Việt, Hàn, Ấn...)

---- Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius hôm thứ Bảy nói với báo Bild am Sonntag rằng ông có thể sớm tới Ukraine, mặc dù chuyến đi chưa được xác nhận đầy đủ: "Điều đó vẫn chưa được xác định rõ ràng. Nhưng điều chắc chắn là tôi sẽ nhanh chóng tới Ukraine. Có lẽ là trong vòng 4 tuần tới. Tại Ramstein vào thứ Sáu, tôi đã gặp đồng nghiệp Ukraine của mình để trao đổi." Trong cùng một cuộc phỏng vấn, Pastorius cũng chỉ ra rằng ông duy trì đối thoại rất chặt chẽ với các đối tác quốc tế, đặc biệt là với Hoa Kỳ, về vấn đề xem xét giúp Ukraine xe tăng Leopard 2.

---- Một nhà báo người Nga có lập trường ủng hộ Putin đã quay phim cảnh cô bị bắn khi đang ghi hình gần một thị trấn của Ukraine mà Moscow tuyên bố đã toàn quyền kiểm soát. Cô Anastasia Yelsukova, một nhà báo của tờ Readovka, cô mặc quân phục bảo vệ đầy đủ và cùng với một nhóm lính đánh thuê Wagner vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, đã bị "thương nặng" và buộc phải phẫu thuật khẩn cấp sau vụ nổ súng trực tuyến, theo truyền thông nhà nước Nga khi đổ lỗi cho vết thương của cô là do đạn của quân đội Ukraine.

Trong đoạn video về vụ này, có thể thấy cô Yelsukova đang nhìn chằm chằm vào camera khi cô nói: "Có một cuộc đấu súng ngay bên cạnh chúng ta." Như thể đúng lúc, đoạn video đột nhiên bị gián đoạn bởi một thứ gì đó vụt qua, và Yelsukova hét lên như điên, hét lên, “Giúp tôi với! [cô chửi thề] Mẹ kiếp!" Theo Yevgeny Prigozhin (Tư lệnh quân Wagner), cô đã nhanh chóng được các nhân viên y tế làm việc cho Tập đoàn Wagner cứu chữa và điều trị, đã ca ngợi cô như một anh hùng vì đã trúng thương trong trận chiến. Cô bị một vết thương vì mảnh đạn vào đầu gối.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy thông báo quân Nga đã phá hủy một kho đạn của Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự phong, theo RIA Novosti đưa tin. Bộ này cho biết nhà kho chứa đạn pháo và nằm ở khu định cư Vodiane. Theo thông báo, một radar phản pháo do Mỹ sản xuất cũng bị phá hủy gần làng Malinovka. Trước đó, thống đốc khu vực Oleksandr Starukh tuyên bố rằng 166 cuộc tấn công nhằm vào 21 thị trấn và làng mạc địa phương đã xảy ra trong khu vực chỉ trong một đêm.

---- Sở An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm thứ Năm cho biết họ đã khởi xướng một vụ án gián điệp chống lại một công dân Hoa Kỳ nhưng không nêu tên người này hoặc nói rõ liệu họ có bị giam giữ hay không. Trong một tuyên bố ngắn gọn, FSB cho biết người Mỹ này "bị tình nghi thu thập thông tin tình báo về các chủ đề sinh học nhằm chống lại an ninh của Liên bang Nga".

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã biết về cái mà họ gọi là các báo cáo chưa được xác nhận, theo AP đưa tin. "Nói chung, Liên bang Nga không tuân thủ nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông báo kịp thời về việc giam giữ công dân Hoa Kỳ ở Nga," theo lời Vedant Patel nói.

Nga hiện đang giam một số người Mỹ, theo CBS News. Nga và Mỹ đã cáo buộc lẫn nhau thực hiện các vụ bắt giam vì lý do chính trị, và mối quan hệ trở nên tệ hại hơn kể từ khi Nga xâm lăng Ukraine.

Chánh văn phòng Bạch Ố

Xuất hiện trên đài M

Các viên chức Bộ Tư Pháp đ

Thành phố Hoa Kỳ nào thể d

Nhóm 10 thành phố ưa thể dục thể thao nhất

San Francisco

San Diego

Nhóm 10 thành phố lười thể dụ

Santa Ana

Fresno,

TIN VN. Tổng Bí thư CSVN Nguyễn Phú Trọng đọc lời chúc Tết Quý Mão 2023, thú nhận năm ngoái quá xấu

TIN VN. VN sẽ xuất xưởng khoảng 10% số máy tính xách tay toàn cầu trong năm nay.

Hình ảnh múa lân, múa rồng

HỎI 1

HỎI 2:

----c Ron Klain dự định rời vị trí của mình trong vài tuần tới, theo tờ New York Times đưa tin. Klain đã thảo luận riêng vấn đề này với các đồng nghiệp kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi tháng 11 và theo báo cáo, ông sẵn sàng rời Cánh Tây Bạch Ốc sau bài phát biểu về Tình trạng Liên bang của Tổng thống Joe Biden, dự kiến vào ngày 7 tháng 2/2023. Các nguồn ẩn danh đã không nói về việc liệu người thay thế Klain đã được chọn hay chưa và không cung cấp thông tin về thời điểm chính xác quyết định sẽ được công khai.----SNBC chiều thứ Bảy, cựu Biện Lý Hoa Kỳ Joyce Vance đã đưa ra cảnh báo các luật sư của Donald Trump rằng Trump có thể sẽ xù phần Trump phải trả trong khoản tiền phạt gần một triệu đô la, và do vậy tòa sẽ đòi tiền luật sư của Trump.Nói chuyện với người dẫn chương trình Lindsey Reiser, cựu Biện Lý Vance nói: "Thẩm phán đã phạt Trump và luật sư Alina Habba của Trump gần 1 triệu USD vì vụ kiện gây rối và không sự kiện gì nhắm vào bà Hillary Clinton. Ngày hôm sau, Trump hủy bỏ vụ kiện chống lại Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James đang được xét bởi cùng một thẩm phán - nó thực sự đã được đề cập bởi thẩm phán đó - cho thấy một kiểu kiện phù phiếm, kiện để làm mất thì giờ."Bà Vance nói: "Khi Thẩm phán phạt chung cả Trump và luật sư của Trump, và nếu Trump xù tiền, nói là khôing muốn trả tiền phạt, thì luật sư của Trump sẽ bị tòa níu áo đòi tiền, đòi khoản tiền phạt gần 1 triệu đô la đó. Đó chắc chắn là một thông điệp quan trọng gửi tới các luật sư. Hãy nhìn tòa án giống như phần còn lại của chúng ta, các thẩm phán cũng giống như phần còn lại của chúng ta và họ tin rằng thời gian và nguồn lực của họ đang bị lãng phí bởi ai đó đang kiện lung tung theo kiểu lạm dụng, và cuối cùng sự kiên nhẫn của họ không phải là thứ không thể cạn kiệt. Ở đây, sự kiên nhẫn của tòa án dường như đã cạn kiệt, ít nhất là tại tòa án địa hạt liên bang này”.----ã tìm thấy thêm 6 hồ sơ mật trong một cuộc tìm kiếm mới được tiến hành hôm thứ Sáu tại nhà riêng của Tổng Thống Joe Biden ở Wilmington, Delaware. Tìm kiếm kéo dài hơn 12 giờ, người ta cũng tìm thấy các ghi chú từ thời Biden ở Thượng viện và phó tổng thống. Lô tài liệu mới nhất này cùng với một nhóm các hồ sơ mật khác được phát hiện trước đó tại nơi ở của Biden và trong một văn phòng riêng. Tuần trước, Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Merrick Garland đã bổ nhiệm một Công tố đặc biệt, người sẽ tiến hành giám sát độc lập cuộc điều tra. Trong khi đó, từ hàng ngũ Cộng Hòa, đã lên tiếng chỉ trích tổng thống và cáo buộc thiếu minh bạch trong chuyện này.----ục thể thao nhiều nhất? WalletHub muốn tìm ra những địa điểm phù hợp để tập thể dục, rèn luyện sức khỏe và giữ gìn sức khỏe nói chung, vì vậy, đã xem xét ba chục số liệu ở 100 thành phố đông dân nhất của Hoa Kỳ, trên hai danh mục chính: ngân sách và sự tham gia, bao gồm mọi thứ từ các câu lạc bộ thể thao và các cửa hàng bán đồ thể thao trên đầu người, chi phí bao nhiêu để tham gia các câu lạc bộ thể dục, mua quần áo thể thao và thậm chí là đi chơi bowling; và thể thao và hoạt động ngoài trời—tức là số liệu thống kê bình quân đầu người cho các địa điểm như bể bơi, sân quần vợt, sân trượt băng và đường mòn đi bộ đường dài, cũng như vị trí gần hồ và đại dương. Honolulu đứng đầu danh sách của trang web là thành phố năng động nhất, trong khi North Las Vegas đứng cuối cùng.Hoa Kỳ:1. Honolulu2.3. New York4. Chicago5. Las Vegas6. Cincinnati7.8. Madison, Wisconsin9. Denver10. Atlantac thể thao nhất:91., California92. Memphis, Tennessee93.California94. Newark, New Jersey95. Wichita, Kansas96. Irving, Texas97. Winston-Salem, North Carolina98. Fort Wayne, Indiana99. Garland, Texas100. North Las Vegas, Nevada----. VOV đã đăng lại toàn văn. Ông Trọng thú nhận năm ngoái bị nhiều "tác động xấu" nhưng đã kịp thời đánh bóng "xã hội chủ nghĩa" để cứu nguy. Bản văn viết: "Năm Nhâm Dần - 2022 vừa đi qua với đầy ắp các sự kiện đáng nhớ - một năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn, bất ngờ xuất hiện, tác động xấu, nhiều mặt và ảnh hưởng nặng nề không chỉ đối với nước ta mà còn đối với toàn thế giới. Trong bối cảnh đặc biệt đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã... củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, để lại những ấn tượng rất tốt đẹp..."----Báo Hà Nội Mới. Hiện nay, nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực gia công công nghệ như Wistron, Compal, Foxconn… đều đã thiết lập và tiếp tục mở rộng các dây chuyền sản xuất máy tính xách tay tại Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng trên toàn cầu. Cùng với đó, nhiều hãng máy tính cũng có kế hoạch nâng lượng máy tính xách tay xuất xưởng từ Việt Nam, trung bình thêm khoảng 20% trong năm 2023, để bù đắp lại thiếu hụt ở một số cứ điểm sản xuất khác trên toàn cầu. Đáng chú ý, Nikkei Asia đưa tin, Apple sẽ bắt đầu xuất xưởng Macbook từ Việt Nam ngay trong năm nay. Trên cơ sở đó, các chuyên gia nhận định, Việt Nam sẽ xuất xưởng khoảng 10% số máy tính xách tay trên toàn cầu trong năm 2023. Tuy nhiên, mốc dự báo này có thể gặp một số rào cản, như nhu cầu tiêu thụ máy tính xách tay toàn cầu giảm chưa từng thấy trong năm 2022.----tưng bừng ngày Mùng Một Tết tại Sài Gòn, Chợ Lớn.----: Có tới 52% dân Mỹ xem tình hình chăm sóc y tế là trung bình hay kém?ĐÁP 1: Đúng thế. Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, đa số người Mỹ coi chất lượng chăm sóc sức khỏe là dưới mức trung bình, phản ánh sự không hài lòng ngày càng tăng với chi phí cao và những thay đổi chính sách gần đây, thro cuộc thăm dò mới cho thấy. Có tới 48% những người được khảo sát cho biết chất lượng chăm sóc sức khỏe là “xuất sắc” hoặc “tốt”, trong khi đa số nhỏ, 52%, cho rằng chất lượng chăm sóc sức khỏe “chỉ ở mức trung bình” hoặc “kém”, theo bản khảo sát Health and Healthcare (Sức khỏe và Chăm sóc sức khỏe) hàng năm của Gallup. được thực hiện từ năm 2001.Chi tiết:----Mưa bão lũ lụt mấy tuần qua, nhưng rất ít người California mua bảo hiểm lũ lụt?ĐÁP 2: Đúng thế, chỉ 2% có bảo hiểm lũ lụt. Ở California, 32 nghìn tỷ gallon nước mưa và tuyết đã đổ ập xuống kể từ lễ Giáng sinh 12/2022. Nước cuốn trôi các con đường, làm mất điện và gây ra các trận lở đất, gây ra thiệt hại ở 41 trong số 58 quận của tiểu bang. Ít nhất 21 người đã chết.Tuy nhiên cũng tại California, chỉ có khoảng 230.000 ngôi nhà và các tòa nhà khác có chính sách bảo hiểm lũ lụt, tách biệt với bảo hiểm chủ sở hữu nhà. Điều đó có nghĩa là chỉ có khoảng 2 phần trăm tài sản được bảo hiểm chống lại lũ lụt. Chính phủ liên bang là công ty bảo hiểm cho phần lớn trong số họ - khoảng 191.000 vào tháng 12. Các công ty bảo hiểm tư nhân đã phụ trách phần còn lại, theo dữ liệu gần đây nhất của tiểu bang từ năm 2021.Chi tiết: