66% Dân Lo Mỹ Dính Đại Chiến 4 Năm Tới

Sáu mươi sáu phần trăm người Mỹ lo ngại rằng Hoa Kỳ sẽ dính vào một cuộc chiến tranh lớn trong vòng 4 năm tới, trong khi 33% thì cho là không, theo thăm dò của NBC News/SurveyMonkey cho biết.Trong thăm dò nói trên có một số điểm đáng chú ý như sau.- 36% những người được thăm dò thì rất lo ngại rằng Hoa Kỳ sẽ dính vào một cuộc chiến tranh lớn; 30% thì chỉ hơi lo ngại; 25% thì không quá lo ngại và 8% thì không lo ngại chút nào cả.- Khoảng 40% người thuộc Đảng Cộng Hòa thì lo ngại một cuộc chiến tranh, so với 88% người thuộc Đảng Dân Chủ.- 61% người Mỹ xem nước Nga là không thân thiện hay kẻ thù của Hoa Kỳ; 7% xem Nga là đồng minh và 28% xem Nga thân thiện, nhưng không phải đồng minh.- 50% người Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa tin rằng Nga là thân thiện hay là đồng minh với Mỹ, so với 23% người thuộc Đảng Dân Chủ.Thăm dò nói trên cũng đặt câu hỏi cho người Mỹ về thái độ của họ đối với NATO và các đồng minh của Hoa Kỳ.- 62% người được thăm dò nói rằng Hoa Kỳ nên quan tâm đến lợi ích của các đồng minh, ngay cả điều đó có nghĩa là phải có những cam kết, trong khi 34% không đồng ý.- 80% người được hỏi trả lời rằng thành viên NATO là tốt cho Hoa Kỳ so với 15% nói rằng đó là xấu.