Sài Gòn: Hình ảnh đường hoa Nguyễn Huệ những ngày sắp Tết.

- Thống đốc Florida ra đề luật vì quyền tự do: vĩnh viễn cấm cưỡng bách đeo khẩu trang, cấm ép chích ngừa vaccine

- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev: nếu Nga thua trận Ukraine là sẽ nổ vũ khí nguyên tử.

- Điện Kremlin: đồng ý với Dmitry Medvedev, hễ Nga thua trận Ukraine là sẽ bắn vũ khí nguyên tử.

- Nam Hàn: sẽ chia sẻ công nghệ bán dẫn cho một số nước để nguồn cung chip ổn định.

- Anh: sẽ lâu dài giúp Ukraine, bảo Putin phải rời Ukraine. Anh sẽ gửi 1 thiết đội xe tăng Challenger 2, xe bọc thép và 600 hỏa tiễn Brimstone

- Công ty Đức Rheinmetall AG sẽ gửi Ukraine hơn 100 xe tăng Leopard và Challenger 1 cuối năm nay.

- Ba Lan: sẽ chi 4% GDP trong năm nay để tăng sức phòng thủ.

- Thụy Điển: sẽ cấp cho Ukraine 50 xe chiến đấu CV90 và 12 hệ thống pháo binh Archer

- Mỹ sẽ viện trợ mới cho Ukraine 2,6 tỷ USD. Trong đó, lần đầu gửi 100 xe chiến đấu Stryker và ít nhất 50 xe bọc thép Bradley.

- Đức: sẽ không gửi xe tăng Leopard sang Ukraine chỉ trừ khi Mỹ gửi xe tăng Mỹ cho Kiev.

- NATO: đừng để Putin chiến thắng Ukraine.

- Tổng thống Ba Lan: Nga sắp tấn công đợt mới ở Ukraine, xin NATO tăng viện gấp cho Ukraine.

- Zelensky: thế giới đã do dự khi Nga chiếm một phần Ukraine năm 2014, nhưng xin thế giới "đừng do dự hôm nay."

- Thủ tướng Đức: Nga đã thất bại ở Ukraine, và sẽ chiến bại.

- DB Victoria Spartz (Cộng Hòa-Ind.) kêu gọi Biden cung cấp đạn tầm xa, vũ khí nặng cho Ukraine

- New Zealand: Thủ tướngJacinda Ardern từ chức.

- Trump lên kế hoạch khôi phục tài khoản trên Facebook và Twitter Inc. để vận động tranh cử 2024.

- Ấn Độ: Dây diều bén đã giết chết 6 người trong lễ hội thả diều, trong khi 176 người khác bị thương.

- Niềm tin của các công ty xây dựng tại Hoa Kỳ đối với loại nhà biệt lập đã tăng trở lại, sau 1 năm liên tục giảm.

- Du khách rủ nhau tới Nhật năm 2022 đông nhất là từ Nam Hàn, Đài Loan, Mỹ, Việt Nam, Hồng Kông.

- California: chỉ trong 3 tuần lễ, đã có hơn 600 trường hợp lở đất vì mưa lụt, tuyết lở.

- California: Long Beach xin giúp tìm ông Thanh Van Nguyen, 79 tuổi, có nguy cơ đi lạc, mất tích

- TIN VN. Đà Nẵng tháo dỡ linh vật mèo 'mô phỏng' tác phẩm của nhà điêu khắc Hàn Quốc.

- TIN VN. Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết.

- TIN VN. 66% người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán.

- HỎI 1: Dân Nam Hàn rủ nhau du lịch hải ngoại để ăn Tết Nguyên Đán? ĐÁP 1: Truyền thống mới.

- HỎI 2: Thiền tập lâu năm sẽ giúp sức khỏe đường ruột? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-19/1/2023) ---- Nếu đại dịch COVID bùng phát trở lại đến mức các nhà chức trách tìm cách khôi phục các quy định về khẩu trang và vaccine, thì Thống đốc Florida Ron DeSantis muốn đảm bảo rằng tiểu bang của ông không bị ảnh hưởng bởi cái mà ông gọi là “tình trạng an ninh y sinh hóa”. Đảng Cộng hòa đang tìm cách biến lệnh cấm của Florida đối với các nhiệm vụ liên quan đến COVID thành vĩnh viễn, theo tin The Hill. Nghĩa là, không ai có quyền cưỡng bácch cư dân Florida mang khẩu trang hay chích vaccine ngừa dịch.

Đề luật "Prescribe Freedom" ("Quyền tự do kê đơn thuốc") của DeSantis đòi cấm vĩnh viễn việc bắt buộc đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang, bao gồm cả trong trường học, đồng thời cấm các công ty tuyển dụng và sa thải dựa trên tình trạng tiêm chủng COVID. DeSantis cũng muốn các nhà lập pháp bảo vệ "quyền tự do ngôn luận" về y tế, bao gồm cả "quyền không đồng ý với cách tường thuật ưa thích của cộng đồng y tế." Nghĩa là, có quyền nói ngược với các bác sĩ phòng dịch.

---- Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol cho biết hôm thứ Năm rằng Nam Hàn sẽ là "đối tác chính" trong việc khôi phục chuỗi cung ứng toàn cầu. "Chúng tôi sẽ liên kết và hợp tác với các quốc gia đáng tin cậy lẫn nhau, tuân thủ đầy đủ các quy tắc chung để đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu", ông nói với Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

“Nếu có thể, các công nghệ bán dẫn mà Nam Hàn sở hữu nên được sản xuất bởi và ở nhiều quốc gia”, Yoon nói và cho biết thêm rằng Nam Hàn dự định tham gia vào các dự án và sáng kiến nhằm cung cấp nguồn cung chip ổn định. Ông nói rằng "có thể không tránh được việc hình thành khối" giữa các quốc gia do tầm quan trọng của chất bán dẫn trong các công nghệ mới, nhưng Seoul sẽ cố gắng đóng góp vào sự phát triển công nghiệp toàn cầu hơn nữa.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói hôm thứ Năm rằng Anh sẽ "tham gia lâu dài" để giúp Ukraine, nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin: "Chúng tôi sẽ không đi đâu cả... Ông cần phải thay đổi. Ông cần phải rời khỏi Ukraine. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch cho năm nay, năm tới và năm sau." Wallace nói, đồng thời thông báo rằng Anh sẽ gửi một thiết đội xe tăng chiến đấu Challenger 2 tới Ukraine, cũng như xe bọc thép và 600 hỏa tiễn Brimstone khác, "sẽ là cực kỳ quan trọng trong việc giúp Ukraine chiếm ưu thế trên chiến trường."

---- Công ty sản xuất xe và vũ khí của Đức, Rheinmetall AG, dự kiến là sẽ cung cấp hơn 100 xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine, bao gồm cả xe tăng Leopard do Đức sản xuất cũng như mẫu Challenger 1 của Anh, theo báo Handelsblatt hôm thứ Năm trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, các xe chiến đấu có thể được chuyển giao cho Ukraine vào cuối năm nay, đồng thời cho biết thêm rằng việc chuyển giao sẽ không ảnh hưởng đến các đơn vị của Quân Lực Đức.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trước đó kêu gọi các nước gửi xe tăng Leopard tới Kiev, trong bối cảnh có tin cho rằng Berlin không sẵn sàng chuyển giao thêm phương tiện chiến đấu. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine, nhấn mạnh điều quan trọng là phải ngăn Moscow chiến thắng trong cuộc chiến.

---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Năm cảnh báo trên mạng Telegram rằng nếu Nga thua trận trong cuộc chiến quy ước, có thể sẽ kích động "sự bùng nổ của một cuộc chiến tranh nguyên tử. Các cường quốc nguyên tử đã không thua trong các cuộc chiến lớn mà số phận của họ phụ thuộc vào đó. Nhưng điều này phải rõ ràng đối với bất kỳ người nào, ngay cả với một chính trị gia phương Tây, người còn chút gì thông minh."

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới rằng cấp thêm vũ khí cho Kiev là "con đường duy nhất dẫn đến hòa bình", đồng thời lưu ý rằng điều quan trọng là không để cho Nga chiến thắng trên chiến trường. Vào ngày 20/1/2023, ông Stoltenberg sẽ tham gia cuộc họp của nhóm do Hoa Kỳ lãnh đạo về việc bảo vệ Ukraine, dự kiến sẽ được tổ chức tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm đã đồng thuận bình luận của Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Dmitry Medvedev, người nói rằng thất bại của Nga ở Ukraine có thể kích động một cuộc chiến tranh nguyên tử. Peskov nói với các phóng viên rằng nhận xét của Medvedev "hoàn toàn phù hợp với học thuyết nguyên tử của chúng tôi" và không có mâu thuẫn.

Medvedev được biết đến là người đưa ra những bình luận kích động, bao gồm cảnh báo rằng NATO sẽ trở thành "mục tiêu hợp pháp" đối với các lực lượng Nga nếu NATO cung cấp phòng không Patriot cho Ukraine và thường xuyên đe dọa về việc Nga sử dụng vũ khí nguyên tử. Luận điệu của Điện Kremlin đối với sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine gần đây cũng được nâng cao khi ông Peskov tuyên bố rằng các xe tăng do Anh cung cấp sẽ "cháy như phần còn lại."

---- Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm thứ Năm tuyên bố rằng chính phủ của ông có kế hoạch chi 4% GDP trong năm nay để tăng khả năng phòng thủ. Nói bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Duda nói với các phóng viên rằng Ba Lan đã mua vũ khí, bao gồm xe tăng, máy bay và các dàn hỏa tiễn.

Duda trước đó đã ký một dự luật đẩy chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP và tăng gấp đôi quân số lên 300.000 người, xác nhận một trong những khoản chi tiêu cao nhất trong số các nước NATO. Quyết định này được đưa ra nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng ở Ukraine, vốn làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang xung đột trên khắp Đông Âu.

---- Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson hôm thứ Năm nói Thụy Điển sẽ cung cấp cho Ukraine 50 xe chiến đấu CV90 và 12 hệ thống pháo binh Archer để tăng khả năng phòng thủ chống Nga: "Khi chiến tranh lâm nguy, hỗ trợ quân sự là vô cùng quan trọng. Sự hỗ trợ của phương Tây có tầm quan trọng to lớn đối với khả năng phòng thủ của Ukraine." Kristersson cho biết thêm, vũ khí chống xe tăng và robot chiến đấu cũng sẽ được đưa vào gói viện trợ mới nhất của Thụy Điển.

Trong khi đó, Ukraine đã kêu gọi các đồng minh châu Âu vào đầu ngày hôm nay cung cấp cho quân đội của họ xe tăng Leopard của Đức. Tuy nhiên, trước đó Đức được nói là chưa cho phép xuất cảng vì sợ đối đầu trực tiếp với Moscow.

---- Mỹ đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine có thể trị giá khoảng 2,6 tỷ USD. Trong đó, sẽ lần đầu tiên bao gồm gần 100 xe chiến đấu Stryker và ít nhất 50 xe bọc thép Bradley. Chính quyền Biden hiện đang xem xét các chi tiết cuối cùng và các số liệu có thể thay đổi. Một thông báo chính thức dự kiến sẽ được đưa ra trong tuần này khi các nhà lãnh đạo quốc phòng từ Mỹ, Châu Âu và các khu vực khác gặp nhau tại Đức để thảo luận về hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

---- Đức nói là sẽ không gửi xe tăng Leopard sang Ukraine từ Đức hay từ bất kỳ đồng minh nào trừ khi Hoa Kỳ cũng chấp nhận cấp xe tăng cho Kiev. Theo các quan chức Đức được báo Wall Street Journal trích dẫn hôm thứ Tư, Đức lo ngại rằng quyết định của họ sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga. Báo cáo đưa ra sau khi Anh xác nhận cuối tuần qua, rằng Anh sẽ gửi 2 thiết đội xe tăng Challenger 2 tới Ukraine để chống Nga. Xe tăng chiến đấu Challenger 2 được coi là thế hệ cũ hơn so với Leopard.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm thứ Tư rằng điều quan trọng là phải không cho Putin "thắng cuộc chiến" ở chiến trường Ukraine: "Thật nguy hiểm nếu đánh giá thấp Nga... việc phản ứng nhanh chóng phải là khẩn cấp. Putin đã thể hiện ý chí hy sinh hàng ngàn binh sĩ Nga và thậm chí đã liên hệ với Iran để có thêm vũ khí trong khi lên kế hoạch cho các cuộc tấn công mới. Đây là cuộc đấu tranh cho các giá trị, nền dân chủ của chúng ta và chúng ta phải chứng minh rằng nền dân chủ chiến thắng sự chuyên chế và áp bức. Do vậy cần có sự hỗ trợ quân sự lớn hơn cho Kiev để đạt được hòa bình qua đàm phán ở Ukraine, và vũ khí là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình."

---- Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm thứ Tư nói Nga có thể tiến hành cuộc tấn công mới ở Ukraine "trong những tháng tới", đồng thời thúc giục NATO tăng viện trợ quân sự cho Kiev. Du da nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos: "Đây không phải là kết thúc chiến tranh. Nga vẫn mạnh mẽ và có nhiều binh sĩ ở tuyến đầu". Một ngày trước đó, Duda tuyên bố rằng nguồn cung cấp quân sự bổ sung cho Ukraine có thể giúp "ngăn chặn" Nga, thúc giục các đồng minh triển khai công nghệ hiện đại hơn tới Kiev.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm thứ Tư rằng thế giới đã do dự đáp trả các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine hồi năm 2014, nhưng xin thế giới "đừng do dự ngày hôm nay." Nói trước khán giả ở Davos qua liên kết video, Zelensky kêu gọi khẩn cấp phản ứng vì "chế độ chuyên chế đang vượt xa nền dân chủ. Trong khi Nga cần chưa đầy một giây để bắt đầu chiến tranh - thì thế giới cần nhiều ngày để phản ứng với các biện pháp trừng phạt đầu tiên... thời gian mà thế giới tự do sử dụng để suy nghĩ đã bị nhà nước khủng bố sử dụng để giết người. Thế giới đã do dự... khi Nga không do dự chiếm đóng Crimea, thế giới đã do dự hồi năm 2022 khi Nga không do dự gây chiến toàn diện. Thế giới không được do dự hôm nay...và mãi mãi."

---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Tư nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos rằng Nga đã hoàn toàn thất bại trong việc đạt được các mục tiêu đế quốc ở Ukraine, đồng thời cam kết các cường quốc phương Tây sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev. Scholz nói rằng "sự hiếu chiến" của Nga phải thất bại, đó là lý do tại sao phương Tây sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí, pháo binh và xe bọc thép cho Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng tiết lộ rằng châu Âu đang cùng lúc lên các kế hoạch giúp tái thiết Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc. Scholz cũng bình luận về cuộc khủng hoảng năng lượng do cuộc xâm lược Ukraine của Nga, nói rằng Đức có đủ năng lượng để vượt qua mùa đông này nhờ nỗ lực thúc đẩy của các công ty và người dân Đức.

---- Hoa Kỳ trước giờ vẫn khôn ngoan chịu cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, do vậy một dân biểu Mỹ gốc Ukraine sốt ruột. Dân Biểu Victoria Spartz (Cộng Hòa-Ind.) kêu gọi Biden cung cấp đạn tầm xa hơn cho quê hương Ukraine của bà khi cuộc chiến tiến gần đến một năm chiến sự.Trong một tuyên bố hôm thứ Tư, Spartz nói rằng chính quyền Biden phải "chủ động" giải quyết và cung cấp hỗ trợ an ninh phù hợp cho quân lực Ukraine, đồng thời lưu ý rằng sáu tháng tiếp theo của cuộc chiến có thể tàn khốc dữ dội đối với Ukraine nếu không có pháo binh cần thiết.Dân Biểu Spartz, sinh ra ở Ukraine, đã yêu cầu Bạch Ốc cung cấp đạn cho Hệ thống phóng nhiều phi đạn có hướng dẫn (GMLRS) hoặc Hệ thống phi đạn chiến thuật quân đội (ATACMS) cho quê hương của bà.DB Spatz cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư: "Sáu tháng tới sẽ rất quan trọng đối với cuộc chiến tàn khốc ở Ukraine và pháo binh tầm xa sẽ rất quan trọng cho chiến thắng. Chính quyền Biden cần chủ động thay đổi và cung cấp hỗ trợ an ninh thích hợp cho Quân đội Ukraine kịp thời hơn để ngăn chặn Nga."

---- Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tuyên bố từ chức trong cuộc họp kín thường niên của đảng của bà hôm thứ Tư. Bà Ardern, người đang bước vào năm thứ sáu trên cương vị thủ tướng, nói quyết định của bà được suy nghĩ kỹ lưỡng trong suốt mùa hè. Trong bài phát biểu đăng trên trang Facebook, Thủ tướng sắp mãn nhiệm cho biết bà sẽ từ chức không trễ hơn ngày 7/2/2023: "Bây giờ tôi đang bước vào năm thứ sáu tại vị. Và trong mỗi năm đó, tôi đã cống hiến hết mình."

---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang lên kế hoạch khôi phục tài khoản trên Facebook và Twitter Inc. như một phần trong vận động tranh cử trở lại Bạch Ốc vào năm 2024. Ban vận động tranh cử của Trump viết trong thư gửi ông chủ Facebook: "Chúng tôi tin rằng lệnh cấm tài khoản của Tổng thống Trump trên Facebook đã bóp méo và ức chế đáng kể các phát biểu của công chúng."Đại diện của Meta nói với NBC News rằng Facebook "sẽ công bố quyết định trong vài tuần tới phù hợp với quy trình mà chúng tôi đã đặt ra." Trước đó, mạng Twitter đã khôi phục tài khoản của Trump hồi tháng 11/2022, ngay sau khi Giám đốc điều hành (CEO) của Tesla Inc., Elon Musk, tiếp quản Twitter. Trong khi đó, có thông tin cho rằng Meta đang xem xét liệu Trump có được phép quay lại Facebook hay không.

---- Dây diều sắc bén như dao cạo đã giết chết ít nhất 6 người, trong đó có 3 trẻ em, trong lễ hội thả diều hàng năm ở tiểu bang Gujarat của Ấn Độ, theo lời cảnh sát. Ít nhất 176 người khác bị thương, nhiều người bị ngã từ mái nhà, trong lễ hội Uttarkand, đánh dấu sự kết thúc của mùa đông. Cảnh sát nói 6 người chết đều bị dây diều cắt cổ. Các nạn nhân bao gồm một bé gái 2 tuổi, một bé gái 3 tuổi và một bé trai 7 tuổi.Tờ New York Post đưa tin, hầu hết các nạn nhân đều đi xe đạp khi họ bị giết bởi những sợi dây mà những người thả diều dùng để cắt dây diều đối thủ của họ. Diều đủ hình dạng và kích cỡ được thả ở các thành phố và thị trấn trên khắp tiểu bang trong lễ hội.

Tờ Tribune đưa tin hàng năm, các trường hợp tử vong và bị thương tại nhiều lễ hội thả diều ở Ấn Độ là do một loại dây được gọi là manjha của Trung Quốc, làm bằng polyme tráng thủy tinh. Việc bán, sản xuất và sử dụng manjha của Trung Quốc đã bị cấm từ năm 2017 nhưng nó vẫn được bán rộng rãi—và với giá chỉ bằng 1/3 giá so với dây diều bông sợi cotton truyền thống.

---- Niềm tin của các công ty xây dựng tại Hoa Kỳ đối với loại nhà biệt lập mới xây cho gia đình đã tăng lên trong tháng 1/2023 và chấm dứt chuỗi 12 tháng giảm liên tiếp, Hội các công ty xây dựng nhà ở quốc gia (NAHB) công bố hôm thứ Tư cho thấy Chỉ số thị trường nhà ở mức 35, tăng bốn điểm so với tháng 12/2022.

Sử dụng phép so sánh tương tự, chỉ số điều kiện bán nhà hiện tại tăng 4 điểm lên 40, chỉ số kỳ vọng bán nhà tăng 2 điểm lên 37 và lưu lượng truy cập của chỉ số người mua tiềm năng đạt 23 sau khi tăng 3 điểm. Cả ba chỉ số này đều tăng lần đầu tiên kể từ tháng 12/2021.

Nhà kinh tế trưởng của NAHB Robert Dietz đã viết trong báo cáo: "Trong những quý tới, việc xây dựng nhà ở cho một gia đình sẽ tăng lên khỏi mức thấp trong chu kỳ vì lãi suất [vay] thế chấp dự kiến sẽ có xu hướng thấp hơn và thúc đẩy khả năng chi trả nhà ở. Khả năng chi trả nhà ở được cải thiện sẽ làm tăng nhu cầu nhà ở, khi quốc gia phải vật lộn với mức thâm hụt nhà ở cơ cấu là 1,5 triệu căn."

---- Du khách rủ nhau tới Nhật năm 2022 đông nhất là từ Nam Hàn, Đài Loan, Mỹ, Việt Nam, Hồng Kông. Đó là thông báo của Japan National Tourism Organization (Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản - JNTO) cho biết hôm thứ Tư (18/1). Nhật Bản đã đón 3,83 triệu du khách quốc tế trong năm 2022, tăng từ mức thấp lịch sử là 245.000 hồi năm 2021. Tuy nhiên, mức du kh1ch vào Nhật trong năm 2022 vẫn thấp hơn nhiều so với mức 31,88 triệu người đã đến Nhật Bản hồi năm 2019, năm cuối cùng trước đại dịch COVID-19.

---- Theo Sở Khảo sát Địa chất California, chỉ trong 3 tuần lễ, đã có hơn 600 vụ lở đất trên khắp California kể từ ngày 30/12/2022. California đã bị mưa và tuyết tàn phá trong tháng qua, dữ dội tới mức lũ lụt nghiêm trọng, cây cối bứng gốc, và lở đất. Những khu vực bị sạt lở đất nặng nề nhất là ở Bay Area (Vịnh Bắc California), Miền Trung California gần Fresno và Mir62n Nam California gần Ventura.

Các quan chức Quận Ventura cho biết có thể mất tới 3 tuần để dọn sạch con đường duy nhất vào khu hẻm núi xa xôi Matilija trong Rừng Quốc gia Los Padres gần Ojai. Việc sửa chữa có thể mất 6 tháng. Hơn 70 cư dân đã được di tản bằng trực thăng, nhưng một số ít đã từ chối rời đi, theo Cảnh sát trưởng Quận Ventura.

---- Cảnh sát Long Beach xin công chúng giúp tìm ông Thanh Van Nguyen, 79 tuổi, có nguy cơ mất tích, được nhìn thấy lần cuối hôm Thứ Tư tại khu phố 4400 của Greenbrier Road vào khoảng 9 giờ sáng. Nguyen là một người đàn ông châu Á, cao 5 foot 4 inch và nặng 100 pound, có mái tóc đen, đôi mắt nâu và có thể đang mặc một chiếc áo khoác có khóa kéo màu xanh hải quân nhạt, quần thể thao màu xanh hải quân, mũ len đen và dép đen. Nguyen không có bất kỳ vết sẹo, dấu vết hay hình xăm nào.

Theo một thông cáo của cảnh sát, người đàn ông 79 tuổi này mắc các bệnh về sức khỏe tâm thần và có thể đã mất phương hướng. Bất cứ ai có thông tin về Nguyen xin gọi về Ty cảnh sát LAPD theo số (562) 570-7246 hoặc số (562) 435-6711. Muốn ẩn danh xin gọi “LA Crime Stoppers” số 1-800-222-TIPS (8477).

Thanh Van Nguyen

---- TIN VN. Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết. Theo Báo Lao Động. Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê. Năm 2022, có khoảng trên 300.000 lao động bị giảm giờ làm, nghỉ việc không lương, thất nghiệp kéo dài. Thu nhập eo hẹp chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, không có tích lũy, vì vậy dịp Tết không có đủ kinh phí để về quê. Năm nay, nhóm lao động các tỉnh miền Tây ở lại Bình Dương cũng đông hơn mọi năm.

---- TIN VN. Đà Nẵng tháo dỡ linh vật mèo 'mô phỏng' tác phẩm của nhà điêu khắc Hàn Quốc. Theo Báo Tuổi Trẻ. Tác giả người Hàn Quốc cho biết anh cảm thấy bị xúc phạm vì hành vi ăn cắp này. Sáng 19-1, linh vật mèo ở Đà Nẵng đã không còn xuất hiện. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng (gọi tắt là Ban quản lý) đã phát đi thông cáo báo chí về vụ việc. "Tượng linh vật mèo trang trí tại tiểu cảnh phía Đông Bắc cầu Rồng mô phỏng dựa theo tác phẩm Cat with a Ball của tác giả Lee Sangsoo. Tại thời điểm lắp đặt, Ban quản lý đã gắn bảng tên tác giả và tác phẩm để dẫn nguồn. Tuy vậy, sau khi nhận phản ánh dư luận, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban quản lý và các đơn vị liên quan tháo dỡ và khắc phục ngay để tránh gây điểm nóng dư luận.

Từ trái: Tượng mèo dựng lên ở Đà Nẵng, bây giờ đã gỡ bỏ (Hình: Báo Thanh Niên). Phải: bản gốc của tác giả Lee Sangsoo.

---- TIN VN. 66% người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán. Theo VTV. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), đến nay đã có 66% người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán.

---- Sài Gòn: Hình ảnh đường hoa Nguyễn Huệ những ngày sắp Tết.



----- HỎI 1: Dân Nam Hàn rủ nhau du lịch hải ngoại để ăn Tết Nguyên Đán?

ĐÁP 1: Truyền thống mới. Nhiều người Nam Hàn đang hướng ra nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khi nhu cầu đi lại dần phục hồi sau sự trì trệ của đại dịch virus corona. Tại công ty du lịch Hana Tour, khoảng 15.000 người đã đặt vé đi nghỉ ở nước ngoài từ ngày 20 đến 24/1, bằng khoảng một nửa so với Tết Nguyên đán 2020 ngay trước khi đại dịch bùng phát và tăng khoảng 5,7 lần so với đợt phong tỏa cuối cùng vào dịp Chuseok (Tết Trung Thu: rằm tháng 8 âm lịch) hồi tháng 9/2022. Một nhân viên của Hana Tour cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nhu cầu du lịch nước ngoài phục hồi hoàn toàn kể từ sau đại dịch”.

Tại công ty du lịch đối thủ Mode Tour, 13.000 người đã đặt vé nước ngoài trong khoảng thời gian này, tăng gấp 90 lần so với một năm trước. Một nhân viên cho biết: “Nhu cầu trong năm nay có thể quay trở lại mức từng thấy trước đại dịch."

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2023/01/18/2023011800752.html

---- HỎI 2: Thiền tập lâu năm sẽ giúp sức khỏe đường ruột?

ĐÁP 2: Đúng thế. Thiền có thể giúp ích cho sức khỏe đường ruột của một người - nhưng phải thiền rất nhiều trong thời gian lâu dài. Một nhà sư Phật giáo Tây Tạng dường như có vi khuẩn đường ruột khác biệt rất nhiều so với những người khác sống gần họ, theo một nghiên cứu mới. Theo các tác giả nghiên cứu, những khác biệt này trước đây có liên quan đến việc giảm nguy cơ lo lắng, trầm cảm và bệnh tim.

Các nhà nghiên cứu cho biết các phát hiện cho thấy rằng thiền định sâu thường xuyên được thực hành trong một số năm dường như có tác dụng điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột và cải thiện sức khỏe. Báo cáo được công bố trực tuyến vào thứ Hai trên tạp chí General Psychiatry.

Thiền thường được sử dụng để giúp điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo lắng, lạm dụng chất gây nghiện, căng thẳng do chấn thương và rối loạn ăn uống. Nó cũng có thể giúp một người đối phó với cơn đau mãn tính.

Để xem liệu thiền có ảnh hưởng sâu sắc hơn đến sức khỏe con người hay không, các học giả đã phân tích mẫu phân và máu của 37 nhà sư Phật giáo từ ba ngôi chùa Tây Tạng, cũng như 19 người sống gần đó.

Các nhà sư này sử dụng một hình thức thiền bắt nguồn từ hệ thống y tế cổ đại của Ấn Độ được gọi là Ayurveda. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng họ đã thực hành thiền định này ít nhất 2 giờ đồng hồ mỗi ngày trong khoảng từ 3 đến 30 năm. Phân tích mẫu phân cho thấy ruột của các nhà sư được làm cho tăng thịnh đáng kể với một số chủng vi khuẩn.

"Nói chung, một số vi khuẩn được tăng thịnh trong nhóm thiền định [đã] liên quan đến việc giảm bớt bệnh tâm thần, cho thấy rằng thiền định có thể ảnh hưởng đến một số vi khuẩn có thể có vai trò đối với sức khỏe tâm thần", theo lời tiến sĩ Jinghong Chen của Shanghai Mental Health Center (Viện Sức khỏe Tâm thần Thượng Hải), trưởng nhóm nghiên cứu. Phân tích chỉ ra rằng các vi khuẩn có thể ảnh hưởng đến mức độ viêm và quá trình trao đổi chất của chúng.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/01/18/meditation-alters-gut-microbiome/7081673979045/

----