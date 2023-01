Hình trên: Chợ Tết tưng bừng trong sân thương xá Phước Lộc Thọ (Quận Cam, California). Trong những ngày gần đây và sẽ kéo dài cho tới Tết Nguyên Đán Quý Mão ngày 22/1/2023, xe kẹt khắp các ngã đường dẫn tới Chợ Tết trong sân Phước Lộc Thọ và khu vực đối diện...

.

- Vé độc đắc 1,35 tỷ đô Mega Millions bán ở Maine

- Iran xử tử Alireza Akbari (cựu thứ trưởng quốc phòng Iran), công dân mang 2 quốc tịch Iran và Anh vì "gián điệp"

- Ukraine báo động phòng không khắp nước.

- Anh: sẽ cấp Ukraine xe tăng Challenger 2 và pháo

- Ukraine: 24 giờ qua đã hạ sát 530 lính Nga.

- Ukraine: chế tạo được mẫu phi cơ không người lái bay xa 1000 km, chở bom 75 kg.

- TQ: cấp vũ khí cho Ukraine chỉ làm trầm trọng thêm tình hình, tăng đối đầu.

- Nga: kế hoạch hòa bình của Zelensky phi thực tế, đầy ý tưởng ngông cuồng.

- Nổ ống dẫn khí đốt nối Litva và Latvia.

- Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen: Mỹ sẽ đụng trần nợ vào ngày 19/1/2023.

- Các Dân Biểu Cộng hòa lên kế hoạch nếu chạm trần nợ, sẽ siết chi xài liên bang.

- Idaho: Dân biểu TB Jack Nelsen (Cộng Hòa) khoe đã từng vắt sữa bò cái, nên hiểu về quyền sinh sản của phụ nữ... Bị mắng, hôm sau xin lỗi.

- Trump Organization bị tòa phạt 1,6 triệu đô vì 17 cáo buộc liên quan đến gian lận thuế.

- Bị nhà văn nữ kiện, Trump dọa lại rằng Trump sẽ kiện cả nhà báo nữ và luật sư của cô này. Trump lặp lại: nhà văn E. Jean Carroll là "đồ khùng"

- Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Nhật: ủng hộ Ukraine, sẽ giữ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, Mỹ bảo vệ Nhật bằng mọi giá.

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy mời Tổng thống Joe Biden phát biểu tại phiên họp 2 viện ngày 7/2/2023

- Sở Thuế IRS: nhận khai thuế từ 23/1/2023, hạn chót khai thuế là 18/4/2023.

- TIN VN. Đã xác định được đối tượng tung tin giả vụ "nữ sinh viên HUFLIT bị xâm hại". Sẽ khởi tố.

- TIN VN. Việt Nam lần thứ nhì đề nghị Nhật Bản hỗ trợ xây đường sắt tốc độ cao.

-TIN VN. Chuyên gia: Muốn tự cứu mình, doanh nghiệp bất động sản cần giảm kỳ vọng lợi nhuận, giảm giá bán 45-50%.

- HỎI 1: Thể dục thời lượng ngắn ở cường độ cao sẽ ngăn bệnh lãng trí? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc có nguyện vọng xin thôi tất cả các chức vụ? ĐÁP 2: Theo bình luận gia Nông Văn Tiềm, Báo Tiếng Dân.

.

QUẬN CAM (VB-14/1/2023) ----- Vé duy nhất trúng giải độc đắc 1,35 tỷ đô la của xổ số Mega Millions bán ra ở Maine cho kỳ quay số đêm thứ Sáu. Kết quả quay số độc đắc là: 30, 43, 45, 46 và 61, với số Mega là 14. Nếu lãnh tiền mặt trọn gói một lần là là 724,6 triệu USD.

.

Chưa rõ tên của người trúng số độc đắc. Michael Boardman, một quan chức xổ số ở Maine, đã xác nhận với NBC rằng chiếc vé trúng độc đắc đã được bán tại Hometown Gas & Grill ở thị trấn Lebanon, Maine. Tiệm này sẽ nhận được tiền thưởng 50.000 đô la nhờ bán vé độc đắc.

.

---- Iran đã xử tử Alireza Akbari, một công dân mang hai quốc tịch Iran và Anh, theo truyền thông Iran hôm thứ Bảy. Akbari bị kết án tử hình hôm thứ Tư vì bị cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ Anh. Akbari từng là thứ trưởng quốc phòng ở Iran dưới thời Tổng thống Mohammad Khatami, bị bắt vào năm 2019 và bị buộc tội là "điệp viên chủ chốt" cho tình báo Anh. Bộ trưởng Ngoại giao Anh James Cleverly đã thúc giục Iran trả tự do cho Akbari hồi đầu tuần, nói rằng việc tuyên án là một "hành động có động cơ chính trị của một chế độ man rợ."

.

.

---- Cảnh báo trên không đã được kích hoạt trên khắp Ukraine vào hôm thứ Bảy. Còi báo động vang lên sáu lần trong ngày nhưng hiện đã lan ra khắp các vùng của đất nước. Điều này đánh dấu lần đầu tiên toàn bộ lãnh thổ Ukraine được yêu cầu tìm nơi trú ẩn. Cảnh báo bao gồmcả thủ đô Kiev của quốc gia, nơi nhiều vụ nổ xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy.

.

---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã thông báo rằng Anh quốc sẽ cung cấp xe tăng Challenger 2 và các hệ thống pháo bổ sung cho Kiev. Hai người đã nói về tình hình chiến sự Nga-Ukraine và ghi nhận "những chiến thắng liên tiếp của Ukraine" trên chiến trường, đã đẩy lùi quân đội Nga.

.

Bản văn chính phủ Anh viết: "Thủ tướng nhấn mạnh rằng ông và toàn bộ Chính phủ Anh sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để nhanh chóng cung cấp hình thức hỗ trợ cho phép Ukraine tận dụng lợi thế của mình, giành chiến thắng trong cuộc chiến này và đảm bảo một nền hòa bình lâu dài."

.

---- Bộ tổng tham mưu quân lực Ukraine hôm thứ Bảy nói họ đã "thanh lý" ít nhất 114.660 binh sĩ Nga kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Theo Ukraine, trong 24 giờ qua có 530 binh sĩ Nga tử trận, Nga mất ít nhất 6 xe tăng, 6 xe bọc thép bảo vệ, 4 hệ thống pháo, 1 hệ thống tác chiến phòng không, 2 máy bay không người lái cấp chiến thuật, 13 xe tải và xe chở dầu cùng 2 đơn vị thiết bị đặc biệt.

.

---- Công ty Ukroboronprom State Concern [công ty sản xuất vũ khí Ukraine] đã công bố mẫu UAV (phi cơ không người lái) đầu tiên có tầm hoạt động 1000 km và tiến hành các cuộc thử nghiệm trong không phận. Tin này xuất phát từ Nataliia Sad, người phát ngôn của Ukroboronprom, trong một cuộc họp báo, được trích dẫn bởi hãng thông tấn Interfax-Ukraine. Bản tin viết: "Hôm nay, dự án phát triển một phi cơ không người lái có tầm hoạt động hơn 1000 km, có khả năng mang trọng tải lên tới 75 kg đã đạt đến giai đoạn mà rất tiếc là chúng tôi không thể chia sẻ bất kỳ thông tin chi tiết nào về nó vào lúc này."

.

---- Đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ Zhang Jun đã nói hôm thứ Sáu trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ làm trầm trọng thêm tình hình và có thể dẫn đến đối đầu hơn nữa. “Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia có ảnh hưởng lớn đến tình hình hiện tại, nên thúc đẩy đối thoại giữa Nga và Ukraine”, đặc phái viên Trung Quốc nói, đồng thời giải thích rằng việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt và gửi viện trợ quân sự mới cho Kiev chỉ có thể “làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, khó giải quyết."

.

---- Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya nói hôm thứ Sáu rằng "'kế hoạch hòa bình' của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không thực tế." Nói với các nhà báo, Nebenzya nhấn mạnh Kiev luôn đưa ra "nhiều ý tưởng ngông cuồng", trong đó có kế hoạch hòa bình 10 bước. Hồi tháng 11, trong hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 (G20), Zelensky đã đưa ra một kế hoạch hòa bình chi tiết, kêu gọi khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và phải rút hoàn toàn quân đội Nga.

.

---- Công ty truyền dẫn khí đốt của Litva, AB Amber Grid, báo cáo rằng một vụ nổ đã xảy ra với đường ống dẫn khí đốt nối Litva và Latvia. Theo dữ liệu sơ bộ, không có báo cáo về thương vong vì vụ nổ xảy ra cách xa các tòa nhà dân cư. Công ty nói hệ thống truyền dẫn khí bao gồm hai đường ống dẫn khí song song, nhấn mạnh rằng vụ nổ xảy ra ở một trong số chúng trong khi đường ống còn lại không bị hư hại. Chính quyền địa phương tuyên bố rằng việc cung cấp khí đốt đã nhanh chóng bị dừng lại khi ngọn lửa cao 50 mét bao trùm chìm quận Pasvalsky của Litva, nơi đặt đường ống.

.

Giám đốc Amber Grid là Nemunas Biknius cho biết: “Hiện tại, tất cả những nỗ lực của chúng tôi và của các dịch vụ có trách nhiệm đều nhằm mục đích kiểm soát hậu quả của đám cháy và đảm bảo an toàn”.

.

---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã cảnh báo hôm thứ Sáu rằng nợ của Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt đến giới hạn theo luật định vào ngày 19 tháng 1/2023. Yellen viết trong một bức thư gửi các nhà lãnh đạo quốc hội: "Một khi đạt đến giới hạn, Bộ Tài chính sẽ cần bắt đầu thực hiện một số biện pháp phi thường nhất định để ngăn chặn Hoa Kỳ không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình."

.

Yellen lnói rằng các biện pháp như vậy cho phép chính phủ "chỉ đáp ứng các nghĩa vụ của mình trong một khoảng thời gian giới hạn", có thể cho đến tháng 6, Quốc hội sẽ phải "hành động kịp thời để tăng hoặc đình chỉ giới hạn nợ".

.

Nếu Washington không trả được nợ, điều đó sẽ dẫn đến "tổn hại hết cứu vãn" đối với nền kinh tế Hoa Kỳ và toàn cầu, theo Yellen, đồng thời kêu gọi Quốc hội hành động vì việc tăng hoặc đình chỉ giới hạn vay không đòi hỏi "các cam kết chi tiêu mới hoặc khiến người nộp thuế phải trả tiền."

.

---- Các Dân Biểu Cộng hòa đang chuẩn bị một kế hoạchsẽ đưa ra nếu thỏa thuận nâng trần nợ thất bại, tờ Washington Post đưa tin. Theo sáu nguồn tin giấu tên, kế hoạch này là một phần của thỏa thuận mà các đảng viên Cộng hòa bảo thủ đã đạt được với Kevin McCarthy trong chiến dịch tranh cử Chủ tịch Hạ viện của ông.

.

Bản tin nói rằng, nếu trần nợ bị vi phạm, đảng Cộng hòa "sẽ kêu gọi chính quyền Biden chỉ thực hiện các khoản thanh toán liên bang quan trọng nhất", bao gồm các khoản thanh toán nợ, an sinh xã hội và Medicare, cũng như tài trợ quân sự. Hai người quen thuộc với các cuộc thảo luận nói rằng "có thể mất vài tuần để các đảng viên Cộng hòa quyết định chương trình chi tiêu liên bang nào phải được bảo vệ."

.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ đạt đến giới hạn nợ vào ngày 19 tháng 1 và kêu gọi Quốc hội tăng hoặc đình chỉ hoàn toàn.

.

---- Từng vắt sữa bò cái, nên hiểu về quyền sinh sản của phụ nữ? Dân Biểu tiểu bang Jack Nelsen (Cộng Hòa, Idaho) hôm Thứ Năm đã xin lỗi sau khi bị báo Idaho Statesman chỉ trích về lời khoe khoang nhờ chăm sóc bò cái mà hiểu được chuyện sinh nở của quý bà.

.

Khi tự giới thiệu mình với Ủy ban Nông nghiệp hôm thứ Tư, Nelsen nói, "Tôi đã vắt sữa một vài con bò, đã dành nhiều thời gian để đi bộ sau các đàn bò, vì vậy nếu bạn muốn có một số ý kiến về vấn đề sinh sản và sức khỏe phụ nữ, tôi có một số ý kiến nhất định.”

.

Công ty Trump Organization đã

Sau khi bị một nhà báo nữ

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden v

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Ke

DB/TB Nelsen cười khúc khích khi kết thúc bài nói chuyện— "như thể đó là một chuyện đáng cười," theo báo Idaho Statesman viết. "Nó không thể [là chuyện tức cười]."DB/TB Nelsen đã thanh minh thanh nga, "Tôi tuyệt đối tôn trọng phụ nữ, và tôn trọng quyền lựa chọn chăm sóc sức khỏe của chính họ. Cách tôi diễn đạt tuyên bố của mình về phụ nữ và quyền sinh sản ngày hôm qua đã hoàn toàn không đúng. Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã xúc phạm những người khác trong chuyện này. Tôi rất mực xin lỗi."----bị phạt 1,6 triệu đô la hôm thứ Sáu, theo lệnh của Juan Merchan, quyền Thẩm phán Tối cao của Tòa tối cao quận New York, sau khi bồi thẩm đoàn trước đó đã tìm thấy các công ty con của nó, Trump Payroll và Trump Corporation, phạm tội trong tất cả 17 cáo buộc liên quan đến gian lận thuế.Hình phạt bằng tiền được đưa ra là mức phạt cao nhất mà pháp luật có thể nhận được và có giá trị gấp đôi số tiền thuế không được nộp trong âm mưu lừa đảo kéo dài 13 năm. Trước đó, cựu giám đốc tài chính của Trump Organization, Allen Weisselberg, đã bị kết án 5 tháng tù giam vì các cáo buộc liên quan đến các hành vi trốn thuế, sau khi ông này nhận tội.----níu áo ra tòa về tội phỉ báng [khi Trump chối rằng Trump không hề hiếp dâm cô vì cô không đúng kiểu phụ nữ của Trump], Trump hù dọa trong lời khai là khi phiên tòa này xong, Trump sẽ níu váy cô kia ra tòa và cũng sẽ kiện luật sư của cô kia. Một thẩm phán đã gỡ niêm phong các phần của lời khai của Trump trong vụ kiện của nhà văn E. Jean Carroll chống lại Trump, gọi lập luận của Trump đòi giữ kín các lời khai là "hoàn toàn vô căn cứ."Hồ sơ tòa cho thấy Trump lặp lại những bình luận đã khiến Carroll kiện Trump về tội phỉ báng sau khi cô cáo buộc hồi năm 2019 rằng Trump đã cưỡng hiếp cô ấy vào những năm 1990s, Trump vào thời điểm đó nói rằng những tố cáo của cô là vô căn cứ và chỉ được đưa ra để giúp cô bán sách chạy hơn.Trong bản ghi chép, Trump xúc phạm Carroll, gọi cô là "không phải mẫu người của tôi" và thậm chí đặt câu hỏi về sức khỏe tâm thần của cô bằng cách gọi cô là "đồ khùng"."Tôi không biết gì về cô [Carroll]," Trump nói trong bản ghi chép khai với tòa, được tường thuật bởi hãng tin Law and Crime News. "Tôi nghĩ cô ấy [Carroll] bị bệnh, bị bệnh tâm thần."Trump nói với Roberta Kaplan, luật sư của Carroll, tại Mar-a-Lago vào ngày 19/10/2022: “Tôi sẽ kiện cô ta sau khi chuyện này kết thúc, và đó là điều tôi thực sự mong muốn làm,. Và tôi cũng sẽ kiện bà [luật sư] vì đây là— bà có bao nhiêu trường hợp [để kiện]? Rất, rất nhiều trường hợp. Tôi cũng sẽ kiện bà, nhưng tôi sẽ kiện cô ấy rất mạnh mẽ ngay khi vụ việc này kết thúc. Nhưng tôi cũng sẽ kiện bà [LS Roberta Kaplan].”----à Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tái khẳng định "sự ủng hộ vững chắc đối với Ukraine", cảnh báo rằng "bất kỳ việc sử dụng" vũ khí nguyên tử nào của Nga ở Ukraine sẽ là "hành động thù địch chống lại nhân loại", theo Bạch Ốc tiết lộ trong một tuyên bố. tuyên bố vào thứ Sáu."Sự hợp tác của chúng ta ngày nay là chưa từng có, bắt nguồn từ tầm nhìn chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, cũng như một thế giới hòa bình và thịnh vượng", theo tuyên bố chung của tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và thủ tướng Nhật Bản. Biden và Kishida nhấn mạnh rằng họ "phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc ép buộc, ở bất kỳ đâu trên thế giới" và Tổng thống Mỹ tái khẳng định "cam kết kiên định" của nước ông đối với việc bảo vệ Nhật Bản bằng "mọi khả năng của nước này, bao gồm cả nguyên tử."Họ cũng đề cập đến sự hợp tác kinh tế giữa các quốc gia, nhấn mạnh rằng Washington và Tokyo sẽ "làm sắc nét lợi thế chung về an ninh kinh tế", bao gồm cả chất bán dẫn và thúc đẩy các công nghệ đổi mới.----vin McCarthy đã thư mời Tổng thống Joe Biden phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 7 tháng 2/2023: “Năm mới mang đến một Quốc hội mới, cùng với đó là trách nhiệm hướng tới một nền kinh tế vững mạnh, một quốc gia an toàn, một tương lai được xây dựng dựa trên tự do và một chính phủ chịu trách nhiệm giải trình.”DB McCarthy viết thêm: "Người dân Mỹ đã gửi chúng tôi đến Washington để đưa ra một hướng đi mới cho đất nước, để tìm ra điểm chung và tranh luận về các ưu tiên của họ." Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre tiết lộ trong cuộc họp báo rằng tổng thống đã chính thức nhận lời mời phát biểu trước Quốc hội vào tháng tới.

---- Sở Thuế IRS thông báo hôm thứ Năm rằng Sở sẽ bắt đầu nhận và giải quyết các tờ khai thuế năm 2022 vào ngày 23/1/2023. Ngày cuối cùng để người Mỹ nộp tờ khai thuế sẽ là ngày 18/4/2023, tức là 3 ngày sau hạn chót ngày 15/4 bình thường, do có một kỳ nghỉ cuối tuần. IRS dự kiến sẽ nhận khoảng 168 triệu tờ khai thuế mùa này.

.

---- Tết tưng bừng ở Little Saigon. Hình trên: Chợ Tết tưng bừng trong sân thương xá Phước Lộc Thọ (Quận Cam, California). Trong những ngày gần đây và sẽ kéo dài cho tới Tết Nguyên Đán Quý Mão ngày 22/1/2023, xe kẹt khắp các ngã đường dẫn tới Chợ Tết trong sân Phước Lộc Thọ và khu vực đối diện. Bạn có thể gặp người Việt hải ngoại tìm mua nhiều sản phẩm Tết tại các chợ Tết hải ngoại như ở Quận Cam, San Jose, Houston, Fairfax (Virginia), New York... Hình ảnh phụ nữ và trẻ em gốc Việt mặc áo dài quốc phục trở thành bình thường trên các trang báo Mỹ.

.

Riêng ở Quận Cam, những ngày cuối tuần trước Tết là nỗi kinh hoàng cho người lái xe, khi dân Việt từ nhiều tiểu bang khác (và cả từ quốc nội ra) tới ăn Tết Nguyên Đán ở Little Saigon. Đó là mới nói về Chợ Tết, chưa nói tới 2 Hội Tết của Quận Cam trong tuần sau và tuần sau nữa, mỗi Hội Tết kéo dài 3 ngày với tưng bừng pháo nổ, văn nghệ, nhiều phong tục và trò chơi. Một lý do được tổ chức tưng bừng và đậm đà hồn dân tộc ở hải ngoại cũng vì: các vị phụ huynh sợ con em lạc mất cội nguồn văn hóa Việt.

.

---- TIN VN. Đã xác định được đối tượng tung tin giả vụ "nữ sinh viên HUFLIT bị xâm hại". Theo Báo Người Lao Động. Hiện các cơ quan chức năng đã xác định được các đối tượng trực tiếp chỉnh sửa, đăng tải, phát tán các clip chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội. Ngày 14-1, Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 7 đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự các đối tượng đưa thông tin sai sự thật qua việc phát tán clip cho rằng "sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM đang học giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7 nhảy lầu tự tử do bị xâm hại". (Các bản tin từ báo VN không ghi rõ bao nhiêu "đối tượng" sẽ bị khởi tố, và họ là ai.)

.

---- TIN VN. Việt Nam đề nghị Nhật Bản hỗ trợ xây đường sắt tốc độ cao. Theo VnExpress. Thủ tướng Phạm Minh Chính lần thứ hai đề nghị Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Chiều tối 13/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki Shunichi và đưa ra đề nghị trên, đồng thời đề nghị nước này hỗ trợ Việt Nam cơ cấu lại vốn góp tại dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn; tư vấn quản lý, vận hành, nhất là chuyển đổi số lĩnh vực liên quan tài chính như hải quan, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán... Đây là lần thứ hai Thủ tướng đề nghị phía Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, phát triển đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Giữa năm 2022, Thủ tướng từng nêu đề xuất này với ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC).

.

---- TIN VN. Chuyên gia: Muốn tự cứu mình, doanh nghiệp bất động sản cần giảm kỳ vọng lợi nhuận, giảm giá bán 45-50%. Theo Báo Nhịp Sống Thị Trường. Chỉ mới gần 1 năm thị trường địa ốc trầm lắng, không ít doanh nghiệp bất động sản thừa nhận rằng: Họ đã buộc phải thu hẹp quy mô hoạt động, cắt giảm nhân sự, cắt chi phí lương thưởng, truyền thông dự án… Một số doanh nghiệp còn gửi đơn “kêu cứu” lên cơ quan chức năng khi đứng trước sự “đóng băng” các dự án, dòng tiền đổ về gần như âm. Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM – người từng gửi nhiều kiến nghị cứu doanh nghiệp địa ốc và thị trường, đã thẳng thắn cho rằng, doanh nghiệp cần giảm kỳ vọng lợi nhuận. Doanh nghiệp nên thực hiện các giải pháp như thời gian vừa qua như giảm giá bán 45%, 50%, chiết khấu sâu, chuyển đổi trái phiếu…

.

---- HỎI 1: Thể dục thời lượng ngắn ở cường độ cao sẽ ngăn bệnh lãng trí?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy sáu phút đạp xe ở cường độ cao có thể trì hoãn sự khởi phát của các rối loạn thoái hóa thần kinh, chẳng hạn như bệnh Alzheimer và Parkinson. Nghiên cứu, được công bố vào thứ Tư trên báo The Journal of Physiology (Tạp chí Sinh Hóa - Vật Lý Học), cho thấy các đợt tập thể dục thời lượng ngắn nhưng ở cường độ cao làm tăng sản xuất một loại protein chuyên biệt quan trọng cho sự hình thành não bộ, học tập và trí nhớ có thể kéo dài tuổi thọ của một bộ não khỏe mạnh.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/01/12/new-zealand-study-high-intensity-exercise-brain-health/4641673500756/

.

----- HỎI 2: Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc có nguyện vọng xin thôi tất cả các chức vụ?

.

ĐÁP 2: Theo bình luận gia Nông Văn Tiềm, Báo Tiếng Dân.... "...thông tin mà chúng tôi có được là ông Nguyễn Xuân Phúc đã có đơn xin thôi tất cả mọi chức vụ trong đảng. Như vậy, trong vài ngày tới, sẽ diễn ra một Hội nghị Trung ương bất thường để thông qua, sau đó sẽ có phiên họp Quốc hội bất thường để phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước của ông Phúc và bầu tân Chủ tịch nước..."

Chi tiết:

https://baotiengdan.com/2023/01/14/the-luc-nao-dang-tan-cong-chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-phan-2/

.

.