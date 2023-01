Lễ hội "Diễn Hành Hoa Hồng" 2023

Phóng sự

Mặc cho thời tiết ẩm ướt phủ trùm thành phố Pasadena của Nam Cali ngày Thứ Hai mùng Hai Tết Dương Lịch, hàng ngàn, ngàn người vẫn từ khắp nơi đổ về đây để tham dự ngày Lễ Diễn Dành Hoa Hồng thứ 134 của năm nay. Trời thương bao công khó của người tổ chức lẫn người đi xem, nên trời đã không mưa mà còn có nắng đẹp rực rỡ trong mấy giờ lễ hội.





Lễ hội năm nay mang chủ đề "Turning The Corner" và được Công ty Honda bảo trợ. Trong ý nghĩa thâm thúy của chủ đề "Turning The Corner" tức "Chuyển đổi, Vượt thoát, Đổi hướng", tất cả chúng ta sẽ nỗ lực, cố gắng vượt qua những trở ngại khó khăn của năm cũ, mà vươn lên đổi mới, tích cực, thành công tốt đẹp hơn trong năm mới.





Chương trình mở đầu lúc 8 giờ sáng với màn trình diễn nhảy và hát vui nhộn của các em bé tuổi teen với ban nhạc pop "Fitz and The Tantrum", tạo cho quang cảnh lễ hội một bầu không khí rộn ràng, vui nhộn. Đặc biệt là tôi thấy rất nhiều các em với khuôn mặt và vóc dáng Á Đông, đã cho tôi một cảm giác thật thân quen. Sau đó hai chiếc phản lực cơ B1B xuất hiện trên đầu khán giả với tốc độ bay xé bức tường âm thanh làm ai cũng giật mình. Các hệ thống báo động xe bị đánh cắp của các chiếc xe đậu trên lề đường quá nhạy cảm, đồng loạt hú theo khiến bỗng nhiên cả khu phố vang ầm tiếng còi xe báo động!





Bạn bè tôi từ các nơi xa về chơi cũng theo chân tôi đi xem diễn hành một lần cho biết. Được biết ngoài việc lái xe đến chỗ diễn hành, còn có thể đến đó bằng xe lửa hay Metrolink, năm nay tôi thử đi bằng xe lửa Metrolink xem sao. Ban đầu tôi ngại đi xe lửa không an toàn, nhưng lần này đi thử tôi mới biết rất thoải mái và an toàn. Bạn đọc có thể tìm trạm xe lửa nếu có ở địa phương mình rồi dùng xe lửa đến Pasadena rất tiện và tiết kiệm được tiền xăng và tiền đậu xe hơi mà rất khó kiếm bãi đậu trong ngày Lễ hội. Ở Orange County, chúng tôi đến trạm Metrolink ở Buena Park rồi đậu xe ở bãi đậu xe của trạm xong mua vé xe. Chỉ 10 đô cả khứ hồi và tranfer tất cả các trạm. Coi diễn hành xong chúng tôi đi thăm phố Mễ, phố Tàu, downtown và các nơi khác, vì vé của bạn có thể đi đâu cũng được trong ngày đó cho đến 12 giờ đêm.





Xuống xe lửa, chúng tôi ra đường Colorado rất gần và là con đường chính của buổi diễn hành để tìm chỗ đứng xem. Những người có được chỗ tốt đã ngủ tại lề đường từ một hai ngày trước, hoặc ngược lại bạn phải mua vé trước trên khán đài mới có chỗ tốt để coi. Chúng tôi cuối cùng cũng tìm được một chỗ để xem dù phải đứng suốt buổi diễn hành.





Tổng cộng có 39 xe hoa đã tham gia lễ hội năm nay. Một số trong đó được tài trợ bởi các thành phố địa phương, chẳng hạn như Torrance, Burbank và Alhambra. Hoặc được tài trợ bởi các doanh nghiệp như Kaiser Permanente, American Honda, Trader Joe's và Snapchat ..v..v... Ngoài ra còn các xe hoa của NASCAR, Liên minh Động vật Hoang dã Sở thú San Diego, Hiệp hội Công nghiệp Xây dựng Nam California và Blue Diamond Growers. Trường Đại Học Cal Poly cũng có một chiếc xe hoa năm nay.





Xen kẽ giữa các chiếc xe hoa là các ban nhạc của những trường học địa phương hay của các tiểu bang khác trên Hoa Kỳ.Có hơn 20 ban nhạc diễn hành và biểu diễn đến từ những nơi xa xôi như Đài Loan, Panama, Ý, Nhật Bản và Mexicô. Đồng thời cũng có sự góp mặt của các ban nhạc của hai trường đại học từng tham gia Rose Bowl của tiểu bang Utah và Pennsylvania. Các em phải trình diễn trên một khoảng đường 5 miles rưỡi.





Xin nói thêm về sự cạnh tranh khốc liệt của các ban nhạc để được phép trình diễn trong Lễ Hội Hoa Hồng. Với hơn 130 năm lịch sử, cuộc diễn hành Hoa hồng phần lớn được coi là một sự kiện rất coi trọng truyền thống. Do đó, ban nhạc tham gia phải tuân theo một cách hoàn chỉnh với một cuốn sách quy tắc có hơn 50 trang dành cho ban nhạc tham gia. Khoảng 80 ban nhạc từ khắp nơi trên thế giới nộp đơn tham gia mà chỉ có 13 chỗ được nhận mỗi năm. Cuộc diễn hành đã bị hủy bỏ vào năm 2021 do COVID, khiến những người biểu diễn bị lùi lại một năm. Ban nhạc được chọn theo tiểu chuẩn khả năng âm nhạc, khả năng diễn hành, tính độc đáo, có giá trị giải trí hay các yếu tố đặc biệt. Mỗi lần tham dự chi phí di chuyển, đồng phục, nhạc khí hay mọi thứ phải trùng với hoa hay chủ đề của xe hoa là một khoản chi phí rất lớn lao lên cả trên triệu đồng. Các trường học phải gây quỹ và quyên góp rất lâu mới được. Đã vậy ban nhạc phải tập dợt trước cả năm trời trước ngày biểu diễn.





Mười sáu đơn vị cưỡi ngựa đã tham gia, bao gồm Budweiser Clydesdales, Sở cảnh sát Quận Riverside, The New Buffalo Soldiers và the U.S. Marine Corps Mounted Color Guard, đồng tham dự.





Nhìn những con ngựa Clydesdales của hãng bia Budweiser đi diễn hành với những cặp vó lông trắng dài mượt mà, chúng trông đài các làm sao!!!. Nguyên thủy giống này được nuôi ở St. Louis, Missouri, hay Merrimack, New Hampshire. Cả con chó Dalmatian của Budweiser cũng được choàng vòng hoa nơi cổ đi diễn hành.





Một điểm son nổi bật của buổi diễn hành là nhóm các tình nguyện viên đi hót phân ngựa trên con đường diễn hành. Đó là các em trai tuổi khoảng từ 9,10 tuổi tới 14,15. Các em tay cầm chổi, đồ hốt và đẩy thùng rác đi theo các đoàn xe có ngựa cỡi hay kéo. Các em đi tới đâu thấy ngựa bậy ra là các em hốt tới đó. Mọi người thấy các em là la to cổ vũ, vỗ tay vang dội cả một vùng. Thay vì đi chơi hay ngồi nhà chơi game, các em tình nguyện đi làm công việc ít ai muốn làm trong một ngày là hốt phân ngựa. Quá đẹp và dễ thương làm sao nên ai cũng vỗ tay hoan hô.





Trong chiều hướng đổi mới tích cực tôi nhận ra Lễ Hội Hoa Hồng năm nay có sự góp mặt của người Á Đông rất nhiều. Từ những khuôn mặt xuất hiện trên xe hoa đến các ban nhạc được chấp nhận cho tham dự. Đó cũng là một điểm son của cộng đồng gốc Á.





Ngoài ra cuộc diễn hành này được thành công cũng nhờ công khó của nhiều thiện nguyện viên nữa. Mỗi năm có hàng ngàn người tình nguyện bỏ khoảng 80 ngàn giờ làm việc đến giúp. Có khoảng 32 hội đoàn săn tay đến giúp điều hợp chương trình. Vì các xe hoa phải được trang trí rất công phu, tất cả đều phải được bao phủ hoàn toàn bằng hoa hoặc các vật liệu tự nhiên khác, chẳng hạn như lá, hạt hoặc vỏ cây. Những chiếc xe diễn hành được làm thủ công tỉ mỉ trong vài tháng, bắt đầu với cấu trúc bên dưới và kết thúc bằng nhiệm vụ khó khăn là dán hoa và các vật liệu khác, thường là từng chiếc một, nên cần rất nhiều các thiện nguyện viên.





– Trịnh Thanh Thủy





Hình ảnh (Photos by Trịnh Thanh Thủy):





Vista Ridge High School Band.





The Royal Court Float.





Safari Park San Diego Float.





Louisiana Tourism Float.





Taiwan Girls High School Band.





Downey Rose Float.





Mexico Bouhos Band.





Budweiser Draft Horses.





Các em trai hốt phân ngựa.