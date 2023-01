Diễn viên Ke Huy Quan (tên tiếng Việt là Quan Kế Huy, người Việt gốc Hoa, sinh tại Sài Gòn năm 1971) đêm Thứ Ba 10/1/2023 đã được trao giải thưởng điện ảnh Golden Globe (Quả cầu vàng) cho vai nam diễn viên phụ xuất săc nhất trong năm 2022. Quan nói lời cảm ơn, xúc động nghẹn lời, có lúc ứa nước mắt.

- Ke Huy Quan (Việt gốc Hoa, sinh tại Sài Gòn năm 1971) thắng giải Quả cầu vàng cho vai nam diễn viên phụ xuất săc, xúc động cảm ơn các đạo diễn, kể về nhiều thập niên không có vai diễn.

- Zelensky được mời diễn văn tại lễ trao giải Quả cầu vàng: Ukraine ngăn chận Nga, ngăn chận Thế chiến Thứ 3.

- Xổ số Mega Millions: lên tới 1.35 tỷ đô la

- FAA hoãn tất cả các chuyến hàng không nội địa nhiều giờ vì trục tặc điện toán. Joe Biden được thông báo về trục trặc hàng không. FAA: tê liệt hàng không toàn quốc không phải vì bị tin tặc.

- Atlanta: kẻ lạ vào sân bay, vô phòng lái phi cơ đang đậu, bị lộ, bị bắt giao cảnh sát.

- Paris: rút dao đâm 6 người bị thương tại ga xe lửa Gare du Nord, hung phạm bị bắt.

- Tổng thống Nam Hàn: suy tính sở hữu vũ khí nguyên tử của riêng mình.

- Mỹ, Nam Hàn sẽ tổ chức cuộc tập trận "trên mặt bàn" ứng phó kịch bản Bắc Hàn khai hỏa vũ khí nguyên tử

- LHQ lên án Mỹ vi phạm nhân quyền khi siết quyền tỵ nạn, vì sẽ không mấy ai được quy chế tạm tha vì nhân đạo

- Tổng thống Ba Lan: sẽ gửi xe tăng Leopard tới Ukraine.

- Nga: Liên Âu đã lệ thuộc hoàn toàn vào NATO.

- Nga: Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn Soledar vào ngày mai.

- Sẽ có 100 binh sĩ Ukraine học sử dụng hỏa tiễn Patriot ở Oklahoma bắt đầu từ tuần tới.

- Zelensky: thế giới tự do có mọi thứ cần thiết để giúp Ukraine chống lại Nga, xin ủng hộ vững chắc đối với Kiev.

- Canada: sẽ mua hỏa tiễn đất-đối-không NASAMS từ Hoa Kỳ "để tặng cho Ukraine."

- Tịch thu lô hàng vật liệu nguyên tử nhập lậu vào Anh, có thể dùng làm bom bẩn.

- Dân Biểu Dân chủ Katie Porter (vùng Quận Cam) sẽ tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử 2024

- Mỹ-Mễ-Canada lập 1 liên ủy ban thúc đẩy kinh tế Bắc Mỹ.

- Biden sẽ bị quậy: Cộng hòa tại Hạ viện lập 1 tiểu ban điều tra việc "vũ khí hóa" chính phủ liên bang.

- California: 17 người chết vì mưa bão

- Phim "The Fabelmans" thắng giải phim xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Quả cầu vàng

- HỎI 1: Một nỗi lo lớn của Đài Loan là dân số giảm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đa số trẻ em gặp, xem phim ảnh khiêu dâm từ năm 13 tuổi? ĐÁP 2: Đúng thế, vì đầy trên mạng.

QUẬN CAM (VB-11/1/2023) ---- Không ai trúng độc đắc cho xổ số Mega Millions đêm Thứ Ba, khi các con số độc đắc Mega Millions đêm thứ Ba là 7, 13, 14, 15 và 18 cộng với số Mega Ball là 9.

Do vậy giải độc đắc lên tới 1.35 tỷ đô la cho kỳ quay số Mega-Millions vào đêm Thứ Sáu 13/1/2023. Ngay cả khi bạn tin dị đoan, ái ngại vì quay số nhằm ngày Thứ Sáu 13, thì cũng nên liều mạng mua vé số vì cơ hội này rất hiếm: chỉ xài 2 đô la để trở thành tỷ phú Hoa Kỳ. Nếu bạn trúng số độc đắc vào Thứ Sáu sắp tới, muốn lãnh tiền mặt một lần sẽ là 707.9 triệu đô la (để dễ nhớ, hãy đếm gọn là hơn 700 triệu đôla tiền mặt).

---- Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã hoãn tất cả các chuyến khởi hành của các hãng hàng không nội địa đến ít nhất 9:00 giờ sáng giờ miền Đông (=6 giờ sáng giờ California) để đối phó với trục trặc kỹ thuật trên toàn quốc Hoa Kỳ đã ảnh hưởng đến hàng ngàn chuyến bay trên khắp Hoa Kỳ. Khi độc giả đọc những dòng này, các chuyến bay đã được cho bay trở lại.

FAA viết trong một bài đăng trên Twitter vào thứ Tư: "FAA vẫn đang làm việc để khôi phục hoàn toàn hệ thống Notice to Air Missions (Thông báo cho Nhiệm vụ Hàng không) sau khi bị tê liệt. FAA đã ra lệnh cho các hãng hàng không tạm dừng tất cả các chuyến khởi hành nội địa cho đến 9 giờ sáng giờ miền Đông để cơ quan này xác thực tính toàn vẹn của thông tin an toàn và chuyến bay."

Hãng hàng không United Airlines đã hạ cánh tất cả các chuyến bay của mình tại Hoa Kỳ vào đầu ngày hôm nay sau khi hệ thống bị tê liệt từ khoảng 4 giờ sáng giờ miền Đông (=1:00 giờ sáng giờ California). Trục trặc là do máy điện toán chính của hệ thống cảnh báo cho các phi công và tất cả các nhân viên khác về các vấn đề trên không và về các sự chậm trễ khác tại các sân bay trên toàn quốc.

---- Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã được Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg thông báo về trục trặc tê liệt dàn điệnt oán của hệ thống NAM mà Cục Hàng không Liên bang (FAA) gặp phải vào lúc rạng sáng Thứ Tư. Jean-Pierre viết trên Twitter: “Không có bằng chứng về một cú tấn công mạng vào thời điểm này, nhưng Tổng thống đã chỉ đạo cho Bộ Giao thông Vận tải tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về nguyên nhân.”

---- Một người đàn ông đã bị bắt sau khi nhảy qua hàng rào dây thép gai của sân bay và vào bên trong một chiếc máy bay đang đậu. Theo đài WXIA-TV, vụ vi phạm an ninh lớn xảy ra tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta vào ngày 6 tháng 1/2023. Sau khi đi vào vành đai của sân bay, y đã xoay xở lái tuần tự 2 chiếc xe tải F150 của Delta Airline và leo lên cầu thang, đi vào bên trong một chiếc máy bay phản lực Southwest, theo Fox 5 Atlanta đưa tin.

Kẻ xâm nhập phi cơ đã đối mặt với một nhân viên bên trong phòng lái của máy bay phản lực trước khi rời khỏi máy bay và cuối cùng y đã bị bắt. Phi trường Hartsfield-Jackson cho biết các nhân viên sân bay đã “tuân thủ quy trình. [Họ] yêu cầu nghi phạm xuất trình giấy ủy quyền, báo cáo y với 911, duy trì khoảng cách an toàn trong khi giữ y trong tầm mắt và cung cấp thông tin cho cảnh sát Atlanta tới ứng phó."

---- Có 6 người tại ga xe lửa Gare du Nord ở Paris đã bị thương trong một vụ tấn công bằng dao vào sáng thứ Tư, với kẻ tấn công được kể là đã bị "vô hiệu hóa" bởi cảnh sát thành phố đã nổ súng ngay tại hiện trường. Theo làn sóng tin tức BFM TV của Pháp, khu vực này đã bị cảnh sát phong tỏa để điều tra. Giao thông tàu hỏa cũng tạm thời bị gián đoạn trên tất cả các chuyến khởi hành và đến từ Paris-Nord.

---- Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol hôm thứ Tư nêu ra khả năng Nam Hàn sẽ triển khai vũ khí nguyên tử chiến thuật trước sự leo thang quân sự ngày càng tăng trong khu vực. Yoon bình luận trong cuộc họp với các quan chức bộ quốc phòng và ngoại giao: "Nam Hàn có thể triển khai vũ khí nguyên tử chiến thuật hoặc sở hữu vũ khí nguyên tử của riêng mình."

Trong một diễn biến khác, tổng thống cũng đứng về phía Nhật Bản trong quyết định gần đây nhất của Nhật là tăng ngân sách quân sự vì tình trạng mất an ninh ngày càng gia tăng do Bắc Hàn gây ra. Cụ thể, về chủ đề này, Yoon nói thêm rằng "Nhật Bản đã tăng ngân sách quốc phòng vì phi đạn đạn đạo IRBM đang bay trên đầu họ và quyết định đưa khái niệm 'phản công' vào kế hoạch phòng thủ của mình."

---- Seoul và Washington sẽ tổ chức cuộc tập trận "trên mặt bàn" tại Hoa Kỳ vào nửa cuối tháng 2 trong bối cảnh Bắc Hàn đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử, theo lời Bộ Quốc phòng Nam Hàn hôm thứ Tư. Bộ ghi trong báo cáo gửi Tổng thống Yoon Suk-yeol: "Chúng tôi sẽ áp dụng các kịch bản huấn luyện thực tế phản ánh tình hình an ninh hiện tại, bao gồm các bài học từ cuộc chiến ở Ukraine và các mối đe dọa ngày càng tăng của Bắc Hàn, để cải thiện tính thực tế."

Theo Bộ Quốc phòng Nam Hàn, cuộc tập trận quân sự chung vào tháng tới giữa hai nước dự kiến sẽ bao gồm cuộc tập trận mùa xuân Hàn-Mỹ kéo dài 11 ngày không nghỉ, và phóng vệ tinh giám sát quân sự đầu tiên của Seoul.

---- Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Tuerk đã chỉ trích chính sách siết biên giới mới của Hoa Kỳ hôm thứ Tư, rằng nó ảnh hưởng đến các nguyên tắc cơ bản của "luật tị nạn và nhân quyền quốc tế. Quyền xin tị nạn là nhân quyền căn bản, bất kể nguồn gốc của một người, tình trạng nhập cư hay cách họ đến biên giới quốc tế." Tuerk nói thêm rằng những cá nhân xin tị nạn "không có khả năng" đáp ứng các tiêu chí khắt khe để được nhận theo quy chế tạm tha vì nhân đạo. (ghi chú: chính quyền Biden đang siết luật về asylum [tỵ nạn vì lý do nơi quê hương bị đàn áp chính trị, tôn giáo, tính phái...] trong khi cho quy chế tạm tha vì nhân đạo [humanitarian parole] nhằm giảm làn sóng di dân vào từ biên giới Mexico.)

Đặc phái viên của LHQ nói: “Chúng tôi nghe rất nhiều cuộc nói chuyện về khủng hoảng di dân, nhưng trên thực tế, chính những người di dân mới là những người thực sự gặp khủng hoảng.”

---- Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm thứ Tư tuyên bố Ba Lan sẽ gửi xe tăng Leopard tới Ukraine. Duda đăng trên trang Twitter: "Một đại đội xe tăng Leopard cho Ukraine sẽ được bàn giao như một phần của việc xây dựng liên minh quốc tế." Thông tin này được đưa ra sau bình luận của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba rằng ông tin rằng Đức cũng sẽ giao xe tăng Leopard 2 cho Kiev. Trong khi đó, Duda đã được người Ukraine bầu chọn là nhà lãnh đạo nước ngoài đáng tin cậy nhất hôm thứ Tư, theo một cuộc khảo sát do một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Kiev thực hiện.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng Bản Tuyên Bố Chung về Hợp tác NATO-Liên Âu được ký ngày hôm Thứ Ba chỉ ra "sự phụ thuộc hoàn toàn" của Liên Âu đối với NATO. Bà Zakharova nói rằng bản văn đó "xác nhận sự phục tùng hoàn toàn của Liên Âu đối với các nhiệm vụ của khối Bắc Đại Tây Dương (NATO), là một công cụ cung cấp mạnh mẽ các lợi ích của Hoa Kỳ... và nhằm đạt được sự mở rộng hơn nữa của NATO."

---- Apti Alaudinov, Tư lệnh quân khu LPR (vùng Luhansk đã sáp nhập vào Nga), nói hôm thứ Tư rằng quân Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn thành phố Soledar ở khu vực đang giao chiến Donetsk vào ngày mai (Thứ Năm 12/1/2023).

Phát biểu trên Channel One Russia, Alaudinov nói rằng Soledar "có thể được coi là đã bị chiếm bởi số lượng máy bay chiến đấu Ukraine bên trong thành phố sẽ không thay đổi được bất cứ điều gì. Đến cuối ngày hôm nay [Thứ Tư], chúng ta có thể nói rằng Soledar hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta."

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua xác nhận giao tranh ác liệt đang diễn ra tại khu vực này ở miền Đông Ukraine, đồng thời cam kết quân đội Kiev sẽ "giải phóng" toàn bộ Donbas. Bình luận về cuộc giao tranh, quân đội Ukraine phủ nhận tuyên bố Soledar hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga, nói rằng tình hình ở mặt trận là "phức tạp".

---ensky đã xuất hiện trong video tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 80 để chia sẻ một thông điệp, rằng Ukraine có kế hoạch ngăn chặn Nga, mà ông nói sẽ ngăn chặn Thế chiến thứ ba."Chiến tranh thế giới thứ nhất đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Chiến tranh thế giới thứ hai đã cướp đi hàng chục triệu người trong số họ... Đây không phải là một bộ ba," Zelensky nói rằng ông hy vọng thế giới "tự do" sẽ ủng hộ Kiev. Bình luận của tổng thống được đưa ra ngay sau khi ông tuyên bố Nga đang tập hợp lực lượng cho một sự leo thang khác.----ẽ rời chiến trường để được huấn luyện sử dụng hệ thống hỏa tiễn Patriot ở Oklahoma bắt đầu từ tuần tới. Hoa Kỳ đã đồng ý gửi cho Ukraine một hệ thống hỏa tiễn Patriot nhằm giúp phòng không chống lại Nga. Các binh sĩ sẽ được huấn luyện tại Fort Sill gần Lawton, Okla., theo chương trình "cấp tốc" để nhanh chóng đưa họ trở về Ukraine.Chuẩn Tướng Pat Ryder, thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết chương trình huấn luyện điển hình cho hệ thống Patriot mất khoảng một năm hoặc lâu hơn, nhưng chương trình này sẽ thu gọn tiến hành nhanh để đảm bảo rằng họ có thể quay trở lại Ukraine càng nhanh càng tốt.---e Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu trước công chúng mới nhất cho biết "thế giới tự do" có mọi thứ cần thiết để giúp Ukraine chống lại Nga, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài một năm: "Điều đó thậm chí còn quan trọng hơn bây giờ khi Nga đang tập trung lực lượng cho một sự leo thang khác. Cùng với các đối tác của chúng tôi, chúng tôi phải làm và chúng tôi đang làm mọi thứ để cho Nga thấy rõ rằng không có sự leo thang nào sẽ giúp ích cho họ."Zelensky cho biết ông đã nói với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel rằng điều quan trọng là Liên Âu phải duy trì sự ủng hộ vững chắc đối với Kiev. "Và đó là lý do tại sao hỗ trợ tài chính là một trong những chủ đề chính trong cuộc trò chuyện của tôi với Charles Michel," ông kết luận.--ada Anita Anand hôm thứ Ba tiết lộ rằng Canada sẽ mua Hệ thống hỏa tiễn đất-đối-không NASAMS từ Hoa Kỳ "để tặng cho Ukraine." Chính phủ Canada sẽ trả 406 triệu đô la Canada hoặc khoảng 302 triệu đô la Mỹ cho các loại vũ khí do Raytheon Technologies và Kongsberg Gruppen có trụ sở ở Na Uy đồng phát triển, dự kiến sẽ "giúp Ukraine tăng cường phòng không chống lại các cuộc không kích hủy diệt vào các địa điểm quân sự, dân sự quan trọng, cơ sở hạ tầng, và các trung tâm dân cư.” Canada nhấn mạnh rằng đây sẽ là lần đầu tiên họ gửi một hệ thống phòng không tới Kiev và họ đã cam kết hỗ trợ quân sự hơn 1 tỷ đô la Canada cho Ukraine kể từ tháng 2/2022.----lậu vào Anh, có thể dùng làm bom bẩn. Các cơ quan chống khủng bố đang điều tra sau khi một lô hàng số lượng lớn vật liệu nguyên tử không khai báo— và có khả năng gây chết người — được đưa ra khỏi một chiếc máy bay tại Nhà ga số 4 của Sân bay Heathrow vào ngày 29/12/2022. Lô hàng có nguồn gốc từ Pakistan và được đưa lậu vào London từ Oman trên một chuyến bay chở khách, được dành cho các công dân Iran ở Anh, theo báo The Sun.“Cuộc đua đang diễn ra để truy tìm những người có liên quan,” một nguồn tin giấu tên của sân bay Heathrow nói với tờ báo. “An ninh đang đối xử với vấn đề này một cách nghiêm túc. Thủ tục đã không được tuân theo, và bây giờ là một chiến dịch chống khủng bố."Lô hàng uranium đã làm dấy lên lo ngại rằng một quả bom bẩn, hỗn hợp làm từ chất nổ và chất phóng xạ, có thể sẽ được chế tạo ở Anh. Chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện trong vụ này.---vùng Quận Cam) hôm thứ Ba tuyên bố bà sẽ tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử vào năm tới, theo 1 video thông báo: “California cần một chiến binh trong Thượng viện - để đứng lên bảo vệ các lợi ích đặc biệt, chống lại sự mất cân bằng nguy hiểm trong nền kinh tế của chúng ta và buộc những người được gọi là các nhà lãnh đạo như Mitch McConnell phải chịu trách nhiệm về việc gian lận đối với nền dân chủ của chúng ta.” Porter đã từng là Dân Biểu Dân chủ kể từ năm 2019. Bà xác nhận sẽ tranh cử vào vị trí Thượng viện hiện do Diane Feinstein, người sẽ khoảng 90 tuổi, nắm giữ vào năm tới.----s Manuel Lopez Obrador thông báo rằng ông, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đồng ý thành lập một liên ủy ban nhằm lập kế hoạch và thay thế hàng nhập cảng ở Bắc Mỹ để giúp khu vực này tự cung tự cấp hơn.Mỗi quốc gia (Mỹ-Mễ-Canada) sẽ đề xuất bốn thành viên được bổ nhiệm vào hội đồng. Theo Tổng Thống Mexico, các cá nhân sẽ có nhiệm vụ thúc đẩy và thuyết phục cộng đồng doanh nghiệp của cả ba chính phủ về tầm quan trọng của việc đoàn kết ở Bắc Mỹ.---a tại Hạ viện đã bỏ phiếu hôm thứ Ba để thành lập một tiểu ban với mục tiêu điều tra việc "vũ khí hóa" chính phủ liên bang. Họ bỏ phiếu với tỷ lệ 221 vs. 211 theo đường lối đảng phái ủng hộ việc thành lập ủy ban tuyển chọn do Dân Biểu Jim Jordan, R-Ohio làm chủ tịch và sẽ đóng vai trò là một tiểu ban của Ủy ban Tư pháp Hạ viện.Ngoài Jordan, 58 tuổi, người cũng là chủ tịch của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, tiểu ban sẽ bao gồm 13 dân biểu, được chọn bởi Chủ tịch Hạ viện mới đắc cử Kevin McCarthy. Trong tổng số đó, dự kiến sẽ có năm Dân Biểu Dân chủ được chọn, với sự tham vấn của Trưởng khối thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries của New York.----ưa bão ở California tiếp tục tăng vào hôm thứ Ba, với Thống đốc Gavin Newsom cho biết ít nhất 17 người đã chết và cảnh báo sẽ có thêm nhiều người chết vì các cơn bão được dự báo sẽ tiếp tục trong ít nhất một tuần nữa. Newsom công bố số người chết trong một cuộc họp báo sau khi khảo sát các khu vực của Quận Santa Cruz bị mưa giông tàn phá từ tháng trước.Khoảng 34.000 người đã được lệnh di tản vào giữa ngày thứ Ba 10/1/2023. Hàng chục nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa vì mực nước dâng cao ở nhiều sông hồ. Hơn 7 triệu người đang phải canh chừng lũ quét gần Los Angeles vào cuối ngày thứ Hai.----ng giải phim xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Quả cầu vàng (Golden Globe Awards) lần thứ 80. Được đạo diễn bởi Steven Spielberg, người được vinh danh là đạo diễn xuất sắc nhất, bộ phim truyền hình về tuổi mới lớn ghi lại cuộc sống của một gia đình Do Thái.Spielberg nói về cuốn tự truyện: "Mọi người đều coi tôi là một câu chuyện thành công... Nhưng không ai thực sự biết chúng tôi là ai cho đến khi chúng tôi đủ can đảm để nói cho mọi người biết mình là ai."Giải nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Austin Butler với Elvis và Cate Blanchett với vai diễn trong Tar.được trao giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Everything Everywhere All at Once, trong khi Angela Bassett thắng giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Black Panther: Wakanda Forever. Diễn viên Ke Huy Quan (tên tiếng Việt là Quan Kế Huy, người Việt gốc Hoa, sinh tại Sài Gòn năm 1971) đêm Thứ Ba 10/1/2023 đã được trao giải thưởng điện ảnh Golden Globe (Quả cầu vàng) cho vai nam diễn viên phụ xuất săc nhất trong năm 2022. Quan nói lời cảm ơn, xúc động nghẹn lời, có lúc ứa nước mắt.Quan sinh ngày 20/8/1971 tại Sài Gòn, với cha mẹ là người Việt gốc Hoa. Ông có tám anh chị em. Năm 1978, gia đình anh vượt biên, trốn khỏi Việt Nam. Anh, cha và năm anh chị em đến một trại tị nạn ở Hồng Kông, trong khi mẹ anh và ba anh chị em khác trốn sang Malaysia. Cả gia đình anh di cư sang Hoa Kỳ năm 1979.Quan học trường trung học cơ sở Mount Gleason ở Tujunga, California, và trường trung học Alhambra ở Alhambra, California. Quan tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Điện ảnh USC năm 1999. Sau khi tốt nghiệp, anh đã làm việc với biên đạo múa Hồng Kông Corey Yuen trong một số dự án phim. Quan thông thạo tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Việt và tiếng Quan Thoại. Quan đã kết hôn và cư trú tại Woodland Hills, Los Angeles.Quan, 51 tuổi, vui mừng nói trên sân khấu đêm Thứ Ba khi cầm lấy Quả cầu của mình: "Tôi được nuôi dạy để không bao giờ quên mình đến từ đâu và luôn ghi nhớ ai đã cho tôi cơ hội đầu tiên. Tôi rất vui được gặp [đạo diễn] Steven Spielberg ở đây tối nay. Steven, cảm ơn anh! Khi tôi bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một diễn viên nhi đồng trong phim Indiana Jones and the Temple of Doom, tôi cảm thấy rất may mắn khi được chọn. Khi lớn lên, tôi bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải là kết thúc sự nghiệp điện ảnh của mình không. Nếu đó chỉ là may mắn. Trong rất nhiều năm, tôi sợ rằng mình chẳng còn [vai diễn] gì để cống hiến. Rằng dù tôi có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ vượt qua được những gì mình đã đạt được như một đứa trẻ. May thay, hơn 30 năm sau, có hai người đã nghĩ về tôi. Họ nhớ đứa trẻ đó. Và họ đã cho tôi cơ hội để thử lại. Mọi thứ xảy ra kể từ đó thật không thể tin được. Dan Kwan, Daniel Scheinert, cảm ơn hai bạn rất nhiều vì đã giúp tôi tìm ra câu trả lời của mình. Hai bạn đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi có thể hy vọng." Câu cuối cùng Quan nói là cảm ơn vợ, người đã trọn lòng tin Quang bất kể đời anh sóng gió thế nào.

----- HỎI 1: Một nỗi lo lớn của Đài Loan là dân số giảm?

ĐÁP 1: Đúng thế. Dân số ở Đài Loan đã giảm trong năm 2022 và là năm thứ ba liên tiếp, giảm 110.674 người so với một năm trước. Theo dữ liệu, dân số của Đài Loan ở mức 23.264.640 vào cuối năm 2022, giảm 110.674, tương đương 0,47% so với một năm trước.

https://focustaiwan.tw/society/202301100012

---- HỎI 2: Đa số trẻ em gặp, xem phim ảnh khiêu dâm từ năm 13 tuổi?

ĐÁP 2: Đúng thế, vì đầy trên mạng. Theo một cuộc khảo sát mới từ Common Sense Media, một tổ chức hoạt động vì trẻ em phi lợi nhuận, 54 phần trăm thanh thiếu niên cho biết đã xem nội dung khiêu dâm trực tuyến lần đầu tiên trước 13 tuổi, trong khi 12 là độ tuổi trung bình khi trẻ em lần đầu tiên xem nội dung đó.

https://thehill.com/changing-america/well-being/mental-health/3806794-most-teenagers-exposed-to-online-pornography-by-age-13-survey/

.