Thành phố Bogalusa (tiểu bang Louisiana) có thị trưởng mới sau lễ nhậm chức của Tyrin Truong. Tân thị trường 23 tuổi đã cảm ơn cử tri và nói anh có tầm nhìn về một thành phố Bogalusa tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn.

- Biden OK: lương thấp miễn trả nợ thời sinh viên.

- Hạ viện với tỷ phiếu 221-210 cắt ngân sách 80 tỷ Biden cấp Sở Thuế: không cần thuê thêm 87.000 người kiểm tra thuế nhà giàu.

- Dân Biểu Santos vui mừng vì Cộng hòa cắt bỏ quyền lực của Văn phòng Đạo đức Quốc hội.

- Tân Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy: lo ngại hồ sơ mật tìm thấy ở văn phòng cũ của Biden.

- Oklahoma: bé gái 12 tuổi đâm chết em trai 9 tuổi.

- Mỹ suy tính cấm thiết bị bếp gas vì gây bệnh hen suyễn

- New Mexico: bắt 1 người trong một loạt vụ xả súng bắn vào nhà và văn phòng của các dân cử Dân chủ

- TQ trả thù, ngưng cấp visa cho công dân Nhật, Hàn

- 2 Thủ tướng Ý, Nhật họp: tăng quan hệ đối tác chiến lược mọi mặt

- NATO: kho vũ khí NATO cạn vì giúp Ukraine, cần tăng tốc sản xuất vũ khí đạn dược.

- Ủy ban châu Âu: an ninh châu Âu đang bị Nga đe dọa trong khi TQ đòi vẽ lại trật tự quốc tế

- Nga: đang mở rộng kho vũ khí nguyên tử bắn từ mặt đất, từ tàu ngầm, từ phi cơ -- và sẵn sàng chiến đấu

- Đức: có đủ khí đốt mùa đông năm nay và năm sau.

- Zelensky: Nga đang ra sức chiếm thị trấn Soledar ở phía đông Donbas, nơi tất cả chỉ còn gạch vụn và chết chóc

- Mỹ: Belarus không có ý định tham chiến ở Ukraine.

- Đại diện Nga tại LHQ: Ukraine đòi lập tòa án quốc tế xử Nga là khôi hài

- 88,5 triệu người đã bị nhiễm COVID-19 ở tỉnh Hà Nam (Henan), nơi có tổng dân số 99,4 triệu người

- Tòa Tối cao quăng bỏ vụ kiện từ 3 anh em Brunson đòi lột chức Tổng thống của Biden và đưa Trump vào Bạch Ốc.

- Có tài liệu mật thời Biden làm phó tổng thống trong văn phòng riêng hồi mùa thu năm 2022.

- Một mũi vacicne Moderna sẽ bộn bạc... giá từ 110 tới 130 đô mỗi liều chích tại Hoa Kỳ

- Bản đồ quân Phát xít Đức chôn kho tàng ở Hòa Lan lộ ra, nhiều người rủ nhau tìm kho báu

- Georgia: Hoàn tất điều tra của Đại bồi thẩm đoàn, Biện Lý suy tính truy tố Trump tội lật ngược bầu cử 2020

- Đệ tử của DB Santos giả làm đệ tử của DB McCarthy để kiếm tiền vận động cho Santos... bây giờ mới lộ.

- LHQ: tầng ôzôn bảo vệ Trái đất đang phục hồi nhưng chậm.

- Tyrin Truong tuyên thệ nhậm chức Thị trưởng Thành phố Bogalusa (tiểu bang Louisiana)

- TIN VN. Du lịch tăng tốc đầu năm 2023.

- HỎI 1: Nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan năm 2026, dự kiến thắng bại ra sao? ĐÁP 1: Mỹ thắng nhưng sẽ mất 2 hàng không mẫu hạm và nhiều ngàn chiến binh.

- HỎI 2: Đại dịch dẫn tới kết quả: 1/3 ngưng đi nhà thờ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-10/1/2023) ---- Các Dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu đêm thứ Hai để cắt hàng chục tỷ đô tài trợ Sở Thuế IRS, trong hành động đa số đầu tiên của họ dưới thời Quốc hội mới và tân Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Hạ viện đã bỏ phiếu theo đảng tỷ lệ 221-210 vào tối thứ Hai, thông qua luật hủy bỏ một phần quan trọng của việc tăng tài trợ cho Sở Thuế vụ trong Inflation Reduction Act (Đạo luật Giảm Lạm phát) của Dân chủ, được thông qua năm ngoái.

Khoản tiền bị Cộng Hòa cắt bỏ là 80 tỷ đô la trong 10 năm mà Tổng Thống Biden và dân cử Dân Chủ giành cho Sở Thuế nhằm thuê 87.000 kiểm toán viên để kiểm tra thuế những người có lương cao hơn 400.000 đôla/năm vì thường những người giàu, như tỷ phú Trump, lại là những người trốn thuế hay đóng thuế tỷ lệ thấp hơn dân nghèo.

Phía Cộng Hòa đã cảnh cáo từ hôm Thứ Bảy, ngay khi McCarthy đủ phiếu để nhậm chức Chủ Tịch Hạ Viện, liền nói là sẽ cắt ngân sách do Biden và Dân Chủ bơm vào Sở Thuế IRS vì "chính phủ nên có mặt để giúp bạn chứ không phải để truy đuổi theo bạn.” (Dù là truy đuổi bọn trốn thuế?)

---- Hôm thứ Hai, báo Business Insider đã loan tin rằng Dân Biểu George Santos (R-NY) bày tỏ nhiệt tình và công khai ủng hộ các kế hoạch của Đảng Cộng hòa nhằm cắt bỏ quyền lực của Office of Congressional Ethics (Văn phòng Đạo đức Quốc hội). Santos nói với phóng viên Bryan Metzger, khi được hỏi liệu ông có ủng hộ những thay đổi về nội quy hay không: “Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Đó là một điều tốt cho sự minh bạch, đó là một điều tốt cho người Mỹ."

Bản tin Metzger viết: "Văn phòng Đạo đức của Quốc hội, được thành lập lần đầu vào năm 2008, là một cơ quan gần như độc lập có nhiệm vụ điều tra các cáo buộc về hành vi sai trái đối với các thành viên của Quốc hội. Sau đó, nó đưa ra quyết định xem liệu những cáo buộc đó có đáng để điều tra thêm hay không, tại thời điểm đó, nó sẽ chuyển đến Ủy ban Đạo đức Hạ viện, nơi được phân chia ghế đồng đều giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ."

Santos hiện đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc rằng ông đã nói dối về hầu hết mọi khía cạnh cuộc sống của mình với các cử tri trong chiến dịch tranh cử, bao gồm cả việc ông làm việc tại Goldman Sachs và Citigroup, rằng ông điều hành một tổ chức từ thiện dành cho thú cưng, và rằng ông là người Do Thái và là con trai của những người tị nạn Holocaust, không có điều nào trong số đó là sự thật.

Một báo cáo gần đây cũng tiết lộ rằng Santos còn trả lương 100.000 đô cho một nhân viên đóng giả làm chánh văn phòng lãnh đạo Cộng Hòa Kevin McCarhty để quyên tiền, và Santos hiện phải đối mặt với khiếu nại cáo buộc vi phạm tài chính chiến dịch.

---- Tân Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bày tỏ lo ngại về các tài liệu mật của chính phủ được tìm thấy trong văn phòng riêng của Tổng thống Joe Biden hồi năm ngoái. Các hồ sơ, có từ thời Biden còn là phó tổng thống, đã được các luật sư của Biden phát hiện và ngay lập tức thông báo cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia về vấn đề này. McCarthy lý luận, nói về các tài liệu bị tịch thu được phát hiện tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump sau khi Trump rời nhiệm sở: “Tôi chỉ nghĩ rằng nó sẽ chứng minh những gì họ đã cố gắng làm với Tổng thống Trump. Điều đó chỉ cho thấy rằng họ đang cố gắng [gây sự] chính trị với Tổng thống Trump.”

---- Chính quyền Biden công bố một kế hoạch toàn diện nhằm cung cấp "mạng lưới an toàn" cho hàng triệu người vay nợ thời sinh viên, bao gồm các điều khoản trả nợ dễ và thấp hơn, lãi suất hàng tháng thân thiện và khả năng cho những người có thu nhập từ thấp đến trung bình hoãn nợ vô thời hạn.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Ba 10/1/2023, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cho biết sẽ cắt giảm khoản hoàn trả tiền vay liên bang bằng 0,4 xu đối với mỗi đô la, và sẽ giảm gánh nặng cho người Mỹ có thu nhập dưới $30,600/năm.

Đề xuất này sẽ nâng ngưỡng nghèo đối với các khoản hoàn trả từ 24.000 đô la lên 30.600 đô la, nghĩa là những người vay đơn độc (single borrowers) có thể kiếm thêm 6.600 đô/năm và không phải ràng buộc trả khoản nợ nào với liên bang. Nghĩa là, lương thấp sẽ miễn trả nợ.

Kế hoạch sẽ sửa đổi các điều khoản của kế hoạch Revised Pay As You Earn (REPAYE) để cung cấp các khoản thanh toán hàng tháng 0 đô la cho bất kỳ người vay cá nhân nào có lương ít hơn khoảng 30.600 đô/năm và bất kỳ người vay nào trong một gia đình bốn người kiếm được ít hơn khoảng 62.400 đô/năm, theo bản tuyên bố.

---- Hôm thứ Ba, ABC 7 News loan tin một bé gái 12 tuổi ở Oklahoma đã bị bắt sau khi đâm chết em trai mình. Bản tin nói: "Vụ này xảy ra vào tối thứ Sáu khi cảnh sát Tulsa ở Oklahoma nhận được một cuộc gọi vào khoảng 11:43 tối về một vụ đâm người ở khu 1000 của 64th Place South ở phía nam thành phố. Khi cảnh sát đến hiện trường, các nhân viên y tế và lính cứu hỏa Tulsa đã thực hiện hô hấp nhân tạo cho nạn nhân bị đâm 9 tuổi." Cậu bé được đưa đến bệnh viện, nơi cậu chết ngay sau đó vì vết thương của mình. Theo cảnh sát, chị của nạn nhân hiện đang bị giam.

---- Ngay sau một báo cáo rằng bếp gas chịu trách nhiệm cho 13% trường hợp hen suyễn ở trẻ em ở Hoa Kỳ, có tin cho biết rằng một cơ quan liên bang đang xem xét việc cấm các thiết bị này. "Các sản phẩm không được đảm bảo an toàn có thể bị cấm", một ủy viên của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng nói với Bloomberg. Ông nói rằng "bất kỳ lựa chọn nào cũng được cân nhắc" đối với "mối nguy hiểm tiềm ẩn" của bếp ga, được sử dụng ở hơn 1/3 số hộ gia đình trên toàn quốc Hoa Kỳ.

---- Cảnh sát New Mexico nói họ đang giam 1 nghi phạm liên quan đến một loạt vụ xả súng mới đây bắn vào nhà và văn phòng của các dân cử Dân chủ đắc cử ở Albuquerque. Cảnh sát trưởng Albuquerque Harold Medina đã xác định nghi phạm với các phóng viên trong cuộc họp báo hôm thứ Hai chỉ là một người đàn ông dưới 50 tuổi. Medina nói nghi can bị bắt vì một tội không liên quan. Một khẩu súng liên quan đến một trong những vụ xả súng cũng đang được tịch thu. Các chi tiết còn được giữ kín.

---- Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản đã xác nhận vào thứ Ba trên trang web của mình các bản tin trước đó xuất hiện trên các phương tiện truyền thông liên quan đến việc cấp thị thực cho du khách Nhật Bản: "Từ giờ trở đi, đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc tại Nhật Bản sẽ tạm dừng cấp thị thực thông thường cho công dân Nhật Bản đến Trung Quốc."

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cũng ngừng cấp thị thực cho hành khách Nam Hàn nhằm trả đũa các quốc gia siết quy tắc xét nghiệm COVID-19 nhằm vào những người bay từ Trung Quốc.

---- Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ Tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm thứ Ba nói rằng 2 nước sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện "quan hệ đối tác chiến lược" trong mọi lĩnh vực, bao gồm kinh tế, thương mại và an ninh. Phát biểu khi họp báo ở Rome trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của ông Kishida tới Nhóm G7, Thủ tướng Ý nhấn mạnh ''mối quan hệ song phương hiện có giữa Ý và Nhật Bản có mức trao đổi 12 tỷ euro mỗi năm.''

Sau đó, Meloni nói thêm rằng "ngoài việc đảm bảo viện trợ đầy đủ cho Ukraine, chúng tôi muốn làm việc với tổng thống Nhật Bản về một số ưu tiên do Nhật Bản đề xuất, chẳng hạn như bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, tăng cường an ninh kinh tế, của chuỗi cung ứng, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.'' Vào tháng 5/2023, hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến sẽ diễn ra tại Hiroshima, Nhật Bản.

---- Hội các công ty điều hành hệ thống lưu trữ khí đốt ở Đức, INES, đã ước tính vào thứ Ba trong một tuyên bố rằng sẽ không xảy ra tình trạng thiếu khí đốt trong mùa đông năm sau 2023/24 hoặc trong mùa đông hiện tại. Giám đốc điều hành INES Sebastian Bleschke nói: "Nếu việc cắt giảm tiêu thụ hiện tại được duy trì, Đức sẽ vượt qua mùa đông tốt đẹp. Ngay cả khi giảm nhập cảng LNG và ngừng hoàn toàn việc cung cấp khí đốt qua đường ống của Nga tới châu Âu sẽ không gây ra tình trạng thiếu khí đốt trong mùa đông này".

INES giải thích rằng ngay cả khi "nhiệt độ khắc nghiệt và các yếu tố rủi ro bổ sung" được tính đến, thì trong điều kiện hiện tại, sẽ không có vấn đề gì với việc nạp lại các cơ sở lưu trữ khí đốt của Đức trước mùa đông năm 2023/24.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Ba nói rằng các nước phương Tây đã vơi kho vũ khí của họ trong khi hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác Liên Âu-NATO thứ 3 vào đầu ngày Thứ Ba, Stoltenberg nói rằng ngành công nghiệp quân sự đã đẩy mạnh sản xuất các kho dự trữ quân sự để đối phó với sự leo thang xung đột của Nga.

Bình luận về các thông báo chuyển giao vũ khí mới nhất cho Ukraine từ Hoa Kỳ và Anh, ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng điều quan trọng không kém là đảm bảo các hệ thống được cung cấp hoạt động như dự định, nghĩa là chúng có đủ đạn và phụ tùng thay thế. Ông kết luận, các binh sĩ xử lý các hệ thống phải được huấn luyện đầy đủ.

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Ba nói rằng an ninh châu Âu đang "bị thách thức" và "đang bị đe dọa", nhấn mạnh rằng Nga đặt ra mối đe dọa "ngay lập tức nhất" đối với lục địa này. Dù vậy, Von der Leyen chỉ ra rằng mối đe dọa từ Moscow không phải là mối đe dọa duy nhất mà châu Âu đang phải đối mặt.

Bà cảnh báo về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm "định hình lại trật tự quốc tế vì lợi ích riêng" và khẳng định Liên Âu và NATO phải phản ứng trước những hành động như vậy. Bà cũng khẳng định Liên Âu sẽ tiếp tục trừng phạt các nước ủng hộ Nga về mặt quân sự như Iran và Belarus.

Bà ca ngợi Tuyên bố chung về Hợp tác NATO-Liên Âu được ký trước đó trong ngày, nhấn mạnh văn kiện này sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác vốn đã "tuyệt vời" giữa hai tổ chức. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã đưa NATO và Liên Âu xích lại gần nhau hơn.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu nói hôm thứ Ba rằng Nga đang lên kế hoạch mở rộng kho vũ khí tấn công hiện đại, nhấn mạnh rằng Nga sẽ "tiếp tục phát triển bộ ba nguyên tử (nuclear triad: vũ khí nguyên tử bắn từ mặt đất, từ tàu ngầm, từ phi cơ) và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu vì lá chắn nguyên tử đã và vẫn là người bảo đảm chính cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Nga." Ngoài ra, ông nói rằng quân đội Nga phải bắt đầu sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Bình luận của Shoygu được đưa ra sau có tin Anh có thể cung cấp Ukraine xe tăng Challenger 2 để Ukraine tăng lực phòng thủ.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hàng đêm cho biết Nga đang tập trung nỗ lực cao nhất để tiến vào thị trấn Soledar ở khu vực phía đông Donbas. Zelensky cảnh báo Moscow rằng "cuộc chiến khó khăn và lâu dài" này sẽ dẫn đến việc Ukraine "giải phóng" toàn bộ Donbas. Zelensky các chiến binh Ukraine trong khu vực đã cầm chân Nga, và nói: "Nga muốn đạt được gì ở đó? Tất cả đã bị phá sập hoàn toàn, gần như không còn sự sống nào nữa ở đó," và Nga đã chết mất hàng nghìn lính trong cuộc tấn công vào Donetsk.

---- Belarus không có ý định tham chiến ở Ukraine, theo lời một quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói hôm thứ Hai: "Chúng tôi biết rằng Nga và Belarus sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung. Chúng tôi không thấy có dấu hiệu nào cho thấy Belarus có ý định tham gia vào cuộc chiến." Mới đây, Thư ký Hội đồng An ninh Nhà nước Belarus Alexander Volfovich tuyên bố rằng các cuộc huấn luyện tác chiến chung giữa quân đội Nga và Belarus là một biện pháp răn đe chiến lược.

---- Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya nói hôm thứ Hai rằng ý tưởng thành lập "các tòa án chiến tranh" của Ukraine là "lố bịch. Họ [phía Ukraine] đang đưa ra nhiều ý tưởng vô lý mà tôi không có thời gian để bình luận."

Hồi tháng 11, Ủy ban châu Âu đã đề xuất thành lập tòa án quốc tế về tội ác chiến tranh ở Ukraine dưới sự bảo trợ của LHQ. Tuy nhiên, sáng kiến này không nhận được sự ủng hộ của các ngoại trưởng Liên Âu. Đại diện thường trực của Nga tại Văn phòng LHQ ở Geneva, Gennady Gatilov, lập luận rằng việc thành lập tòa án dưới sự bảo trợ của LHQ sẽ cần có sự đồng ý của Hội đồng Bảo an của tổ chức, nếu không có thì sẽ bất khả.

---- Khoảng 89% công dân ở tỉnh đông dân thứ ba của Trung Quốc bị nhiễm COVID-19, một quan chức y tế địa phương cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai. Con số được Kan Quancheng, giám đốc ủy ban y tế tỉnh chia sẻ, cho thấy khoảng 88,5 triệu người đã bị nhiễm bệnh ở tỉnh Hà Nam (Henan), nơi có tổng dân số 99,4 triệu người tính đến ngày 6 tháng 1/2023. Theo BBC, Kan giải thích rằng lượt đến các phòng khám sốt tăng mạnh và đạt đỉnh vào khoảng ngày 19 tháng 12/2022, “sau đó nó có xu hướng giảm liên tục”.

---- Tòa Tối cao đã quăng bỏ vụ kiện kéo dài từ 3 anh em nhà Brunson đòi lột chức Tổng thống của Joe Biden và đưa Trump vào Bạch Ốc. Raland Brunson là nguyên đơn trong đơn kiện của Tòa án Tối cao. Họ nói rằng các thành viên Quốc hội đã vi phạm lời thề khi không điều tra gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020.Báo Salt Lake Tribune viết: "Đơn kiện yêu cầu 387 thành viên Quốc hội đã bỏ phiếu xác nhận cuộc bầu cử của Biden ngay lập tức bị cách chức và không bao giờ được tái tranh cử. Biden và Harris cũng sẽ bị loại khỏi Bạch Ốc và phải bị cấm tranh cử, cựu Phó Tổng thống Mike Pence cũng phải bị như vậy."Trong phán lệnh ban hành hôm thứ Hai, Tòa Tối Cao nói rằng vụ án đã bị "từ chối" nhưng không đưa ra lời giải thích. Các luật sư của Biden đã tìm thấy các tài liệu của chính phủ vào tháng 11 khi đóng cửa văn phòng có trụ sở tại Washington, DC mà Biden đã sử dụng như một phần trong mối quan hệ của Biden với Đại học Pennsylvania, nơi Biden là giáo sư danh dự từ năm 2017 đến 2019, theo nguồn tin cho biết.”Bản tin viết: “Chưa tới một chục tài liệu mật đã được tìm thấy tại văn phòng của Biden, nguồn tin cho biết. Không rõ các tài liệu liên quan đến cái gì hoặc tại sao chúng được đưa đến văn phòng riêng của Biden. Theo luật, các quan chức liên bang phải từ bỏ các tài liệu chính thức và hồ sơ mật khi kết thúc nhiệm vụ chính phủ của họ."Nói chuyện với CNN, cố vấn đặc biệt của Biden là Richard Sauber đã giải thích: “Bạch Ốc đang hợp tác với Cơ quan Lưu trữ Quốc gia và Bộ Tư pháp về việc phát hiện ra những thứ có vẻ là hồ sơ của Chính quyền Obama-Biden, bao gồm một số lượng nhỏ tài liệu có dấu hiệu mật. Các tài liệu được phát hiện khi các luật sư riêng của Tổng thống [Biden] đang đóng gói hồ sơ đặt trong tủ khóa để chuẩn bị dọn văn phòng tại Trung tâm Penn Biden ở Washington, D.C. Tổng thống sử dụng không gian này định kỳ từ giữa năm 2017 cho đến khi bắt đầu chiến dịch tranh cử năm 2020. Vào ngày phát hiện ra điều này, ngày 2 tháng 11/2022, Văn phòng Luật sư Bạch Ốc đã thông báo cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia. Cơ quan Lưu trữ đã sở hữu các tài liệu vào sáng hôm sau."----iám đốc điều hành của Moderna Inc. Stephane Bancel nói với báo Wall Street Journal hôm thứ Hai rằng công ty có thể đặt mức giá từ 110 đến 130 đô la cho mỗi liều tại Hoa Kỳ sau khi chính phủ ngừng mua vaccine COVID-19 cho công dân của họ.Tờ báo lưu ý rằng hợp đồng mới nhất giữa công ty và chính quyền Biden từ tháng 7/2022 cho thấy mức giá khoảng 26 đô la cho mỗi liều tăng cường cập nhật và giá trong các thỏa thuận trước đó giữa hai bên là 15 đến 16 đô la cho mỗi liều.Tuy nhiên, phạm vi giá trong tương lai có thể sẽ rất giống với mức giá mà Pfizer Inc. đã cho biết họ dự định tính lệ phí vaccine mà họ cùng phát triển cùng với BioNTech SE. Theo Bancel, Moderna cũng đang có kế hoạch sớm báo cáo về tiến trình phát triển vaccine của công ty đối với vi khuẩn respiratory syncytial virus (hoặc viết tắt là: RSV)... Những người săn kho báu với xẻng và máy dò kim loại trong tuần qua đã đổ bộ xuống một ngôi làng ở phía đông Hà Lan sau khi công bố bản đồ cho thấy nơi binh lính Đức Quốc xã được cho là đã chôn giấu kho báu trong những tuần cuối cùng của Thế chiến II. Bản đồ, với dấu X màu đỏ, nơi kho báu được cho là chôn dưới gốc một cây dương gần làng Ommeren, được công bố như một phần của hồ sơ nghiên cứu từ cuối những năm 1940 khi hết thời hạn 75 năm bảo mật, theo tin Reuters. Theo hồ sơ, một binh sĩ Đức được xác định là Helmut S. cho biết các binh sĩ đã chôn 4 hộp đạn chứa kim cương, hồng ngọc, vàng, bạc và đồ trang sức, trị giá tương đương gần 20 triệu đô la tiền ngày nay, theo báo Observer đưa tin. Theo hồ sơ, kho báu đã bị cướp từ một ngân hàng ở Arnhem hồi cuối năm 1944.Annet Waalkens của Cục Lưu trữ Quốc gia Hoà Lan nói với báo Observer rằng lộ ra chuyện kho báu vì Helmut S. "hơi lắm mồm khi ở Berlin." Ông đưa cho chính phủ Đức tấm bản đồ và quay trở lại Hoà Lan để thực hiện một trong ba cuộc tìm kiếm không thành công hồi năm 1946 và 1947. Có thể rằng những người lính Đức đã quay lại và chuyển nó đi—hoặc nó đã được lấy bởi những người dân địa phương chứng kiến việc quân Đức chôn cất kho tàng khi họ chuẩn bị chôn cất.Theo hồ sơ nghiên cứu, giới chức Hòa Lan còn nghi ngờ lính Mỹ. Waalkens nói rằng trong lần tìm kiếm thứ ba, các quan chức địa phương đã gặp 2 sĩ quan Mỹ và lưu ý rằng đất trong khu vực đã bị đào xới. Theo hồ sơ, trong số 4 người lính tham gia chôn cất kho báu, 2 người đã không sống sót sau chiến tranh và người thứ 3 đã biến mất. Không rõ bây giờ liệu người thứ tư, Helmut S., có còn sống hay không. ---- Georgia: Hoàn tất điều tra của Đại bồi thẩm đoàn, Biện Lý suy tính truy tố Trump tội lật ngược bầu cử 2020. Vậy là hoàn tất cuộc điều tra của Đại bồi thẩm đoàn đặc biệt ở Atlanta (tiểu bang Georgia) về chuyện Trump và các đồng minh có phạm luật gì không, trong khi cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Theo AP, Thẩm phán Robert McBurney của Tòa án Quận Fulton, người giám sát đại bồi thẩm, đã ký lệnh dài 2 trang hôm thứ Hai 9/1/2023 để giải tán đại bồi thẩm đoàn đặc biệt vì họ đã xong việc và đã gửi báo cáo cuối cùng.Bây giờ quyết định dựa vào bản báo cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn sẽ truy tố Trump hay không là tùy vào Biện lý Fani Willis của Quận Fulton. Người phát ngôn của Willis, Jeff DiSantis cho biết văn phòng Biện Lý không có bình luận nào về việc đại bồi thẩm đoàn khuyến nghị truyt ố Trump hay không.Tuy nhiên, Thẩm phán McBurney đã viết trong phán lệnh rằng đại bồi thẩm đoàn đặc biệt đã khuyến nghị rằng báo cáo của họ nên được phổ biến công khai. McBurney đã lên lịch một phiên điều trần vào ngày 24/1/2023 để xác định xem có nên công bố toàn bộ hoặc một phần bản báo cáo của đại bồi thẩm đoàn hay không, và cho biết văn phòng Biện Lý quận và các hãng tin báo chí sẽ có cơ hội trình bày lý luận tại phiên điều trần đó. McBurney đã lên lịch một phiên điều trần vào ngày 24/1/2023 để xác định xem có nên công bố toàn bộ hoặc một phần bản báo cáo của đại bồi thẩm đoàn hay không, và cho biết văn phòng Biện Lý quận và các hãng tin báo chí sẽ có cơ hội trình bày lý luận tại phiên điều trần đó.

Kể từ tháng 6, đại bồi thẩm đoàn đặc biệt đã nghe lời khai của hàng chục nhân chứng, bao gồm nhiều cộng sự thân cận của Trump như Rudy Giuliani và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, cũng như các quan chức cấp cao của Georgia như Thống đốc Brian Kemp và Ngoại trưởng Brad Raffensperger. Biện Lý Willis đã mở cuộc điều tra vào đầu năm 2021, sau khi xuất hiện đoạn ghi âm về cuộc điện đàm ngày 2 tháng 1/2021 giữa Trump và Raffensperger, trong đó Trump yêu cầu quan chức bầu cử hàng đầu của tiểu bang Georgia "tìm cho ra" số phiếu cần thiết để lật ngược thất bại của Trump ở Georgia (nơi này, Biden hơn Trump 11.779 phiếu).

---- Đệ tử của Santos giả làm đệ tử của McCarthy để kiếm tiền vận động cho Santos... bây giờ mới lộ. Một báo cáo mới tiết lộ danh tính của một nhân viên của tân Dân Biểu George Santos (R-NY), người bị cáo buộc đã mạo danh Chánh văn phòng của tân Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy trong khi cố gắng kêu gọi quyên góp từ các nhà tài trợ giàu có.

Người đàn ông đó, người đã được ban vận động của Santos trả lương gần 100.000 đô la là Sam Miele, và Miele bị cáo buộc đã thực hiện các cuộc gọi và ký vào email của ban vận động tự xưng là Dan Meyer, nhằm tận dụng ảnh hưởng của phụ tá McCarthy và kiếm được số tiền lớn hơn từ các nhà tài trợ tiềm năng.

Màn gian lận giả căn cước của văn phòng McCarthy đã được Miele duy trì trong chu kỳ bầu cử năm 2020 và sau đó một lần nữa vào năm 2022, theo bản tin. Mặc dù đã tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Sáu, nhưng Dân Biểu Santos hiện có nguy cơ bị xóa sổ sự nghiệp chính trị khi ông phải đối mặt với các khiếu nại của FEC và nhiều cuộc điều tra của Biện lý quận Nassau và các công tố viên liên bang ở New York.

---- Một báo cáo mới của LHQ cho biết, tầng ôzôn bảo vệ Trái đất đang phục hồi chậm nhưng đáng chú ý với tốc độ có thể hàn gắn hoàn toàn lỗ thủng ở Nam Cực trong khoảng 43 năm. Một đánh giá khoa học cứ bốn năm một lần cho thấy quá trình phục hồi đang diễn ra, hơn 35 năm sau khi tất cả các nước trên thế giới đồng ý ngừng sản xuất các hóa chất phá hủy tầng ôzôn trong bầu khí quyển của Trái đất, lớp bảo vệ hành tinh khỏi bức xạ có hại liên quan đến ung thư da, bệnh đục thủy tinh thể và thiệt hại mùa màng.

Paul Newman, đồng chủ tịch của cuộc đánh giá khoa học cho biết: “Ở tầng bình lưu phía trên và trong lỗ thủng tầng ôzôn, chúng tôi thấy mọi thứ đang trở nên tốt hơn." Theo báo cáo được trình bày hôm thứ Hai tại hội nghị của American Meteorological Society (Hiệp hội Khí tượng Hoa Kỳ) ở Denver, cho thấy tiến độ đang diễn ra chậm chạp nhưng có tiến triển.

---- Thành phố Bogalusa (tiểu bang Louisiana) có thị trưởng mới sau lễ nhậm chức của Tyrin Truong. Trong một bài phát biểu, tân thị trường 23 tuổi đã cảm ơn các cử tri và cho biết anh đã nhìn thấy tầm nhìn về một thành phố Bogalusa tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn. Anh nói về những thành tựu của thành phố và về tất cả những đóng góp của nó cho âm nhạc và nghệ thuật hiện đại. Trương đã thắng phiếu cựu thị trưởng đương nhiệm Wendy Perrette trong bầu cử ngày 8 tháng 11/2022.

Tyrin Truong, một đảng viên Đảng Dân chủ, từ tuần này giữ chức Thị trưởng Bogalusa, một thành phố có khoảng 11.000 dân ở phía đông nam Louisiana. Tyrin Truong là người gốc Việt, là con trai của Thy Phuong Truong và O’trevious Romel Harris, nhưng lấy tên theo họ mẹ. Trong thời gian vận động tranh cử, Tyrin Truong được ông ngoại là cụ Truong Toan ra sức vận động kiếm phiếu và gây quỹ.

Tyrin vừa tốt nghiệp Đại học Washington University ở St. Louis, đứng hạng thứ 14 về mặt học thuật, nơi Truong giữ chức chủ tịch hội sinh viên, quản lý ngân sách 3,7 triệu đô la. Trong thời mới lớn, Truong được chọn là Học sinh của năm của hệ thống các trường thành phố Bogalusa (Bogalusa City Schools Student of the Year).

Khi còn học đại học, Tyrin đã hoàn thành nhiều công việc trong Quốc hội, làm việc cho Dân Biểu Hoa Kỳ Lacy Clay. Về lại thành phố, Trường nhận công việc giảng dạy tại Trường Tiểu học Central Elementary. Ông hiện là Giám đốc Chính sách của Urban League of Louisiana. Tyrin Truong cũng lãnh đạo một tổ chức thanh niên tên là Better Bogalusa.

Tuyên thệ nhậm chức.

Video dài 39 giây đồng hồ:

https://www.fox8live.com/video/2023/01/08/city-bogalusa-has-new-mayor-tyrin-truong/

---- TIN VN. Du lịch tăng tốc đầu năm 2023. Theo Báo Đầu Tư. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 chỉ kéo dài 3 ngày, nhưng cả nước đã đón khoảng 3 triệu lượt khách du lịch nội địa; khách quốc tế có nhiều tín hiệu vui ở một số địa phương trọng điểm. Nhóm 3 địa phương có lượng du khách đông trong đầu năm mới gồm: TP.HCM dẫn đầu cả nước với 1,6 triệu lượt khách, công suất phòng trung bình ước đạt 85%; Khánh Hòa phục vụ 355.200 lượt khách, công suất phòng trung bình đạt 63,76%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 35,8 tỷ đồng; Hà Nội phục vụ 208.000 lượt khách, công suất phòng trung bình đạt 63,4%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 779 tỷ đồng.

---- HỎI 1: Nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan năm 2026, dự kiến thắng bại ra sao?

ĐÁP 1: Mỹ thắng nhưng sẽ mất 2 hàng không mẫu hạm và nhiều ngàn chiến binh. Kết quả mô phỏng của Center for Strategic and International Studies (Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế - CSIS) của Hoa Kỳ dự đoán rằng mặc dù Hoa Kỳ và các đồng minh của họ sẽ thắng trong cuộc chiến tranh với Trung Quốc về Đài Loan, nhưng ít nhất hai tàu mẫu hạm sẽ bị đánh chìm, hàng nghìn binh sĩ sẽ tử trận và nền kinh tế của Đài Loan sẽ bị "thê thảm".

Bản nghiên cứu của CSIS có nhan đề "The First Battle of the Next War” (“Trận chiến đầu tiên của cuộc chiến kế tiếp”) đã dự đoán rằng một cuộc xâm lược của Quân đội TQ vào Đài Loan vào năm 2026 sẽ gây thương vong nặng nề cho quân đội của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Mặc dù dự báo rằng liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo sẽ giành chiến thắng, nhưng cả quân đội Hoa Kỳ và Trung Quốc đều sẽ chịu tổn thất nặng nề.

Khi chiến tranh kết thúc, CSIS dự đoán rằng ít nhất hai tàu mẫu hạm của Hoa Kỳ sẽ chìm xuống đáy Thái Bình Dương và Hải quân TQ sẽ rơi vào tình trạng "hỗn loạn". Kết quả nghiên cứu dựa trên 24 kịch bản chiến tranh, được thực hiện để trả lời các câu hỏi "liệu cuộc xâm lược (của Trung Quốc) có thành công hay không và với cái giá nào?" Theo báo cáo, câu trả lời cho những câu hỏi này là "không, và giá sẽ rất lớn."

Dự kiến cho thấy Hải quân Hoa Kỳ sẽ mất hai tàu hàng không mẫu hạm, và từ 10 đến 20 chiến hạm lớn và 3.200 quân trong suốt ba tuần chiến đấu. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng sẽ bị thiệt hại nặng nề, với khoảng 10.000 binh sĩ PLA thiệt mạng trong trận chiến và 155 máy bay chiến đấu và 138 tàu chiến bị phá hủy trong chiến đấu.

Quân đội Đài Loan cũng sẽ bị "xuống cấp nghiêm trọng" với ước tính khoảng 3.500 binh sĩ thương vong và toàn bộ hạm đội gồm 26 tàu khu trục và khinh hạm của họ bị đánh chìm hoàn toàn. Quân Nhật Bản có thể mất hơn 100 máy bay chiến đấu và 26 tàu hải quân.

Báo cáo nhấn mạnh rằng "Không có 'mô hình Ukraine' nào cho Đài Loan." Một trong ba nhà lãnh đạo dự án, Mark Cancian, được hãng thông tấn trích dẫn nói rằng một khi chiến tranh bắt đầu, sẽ không thể cung cấp thêm nguồn cung cấp cho Đài Loan: “Dù người Đài Loan sẽ chiến đấu với cuộc chiến bằng gì, họ phải có nó khi chiến tranh bắt đầu.”

Do đó, nhóm chuyên gia cố vấn kết luận rằng Hoa Kỳ phải cung cấp càng nhiều vũ khí càng sớm càng tốt để giúp Đài Loan chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc tấn công của Trung Quốc. Nó khuyến nghị cả Hoa Kỳ và Đài Loan củng cố các căn cứ trước các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Trung Quốc và chuyển sang các "tàu có khả năng sống sót cao hơn" nhỏ hơn và một số lượng lớn máy bay chiến đấu ít tốn kém hơn, tập trung vào số lượng và khả năng sống sót thay vì tập trung vào cuộc tấn công đầu tiên của Trung Quốc.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4775256

---- HỎI 2: Đại dịch dẫn tới kết quả: 1/3 ngưng đi nhà thờ?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu gần đây xem xét tác động của việc phong tỏa do COVID-19 đối với việc đi nhà thờ ở Hoa Kỳ đã cho thấy rằng đại dịch "dẫn đến sự suy giảm chung về tham gia nghi lễ tôn giáo" vì khoảng 1/3 người Mỹ đã ngừng tham dự các buổi lễ tôn giáo.

Nghiên cứu có tựa đề "Faith After the Pandemic: How COVID-19 Changed American Religion" ("Niềm tin sau đại dịch: COVID-19 đã thay đổi tôn giáo của Mỹ như thế nào") được thực hiện bởi

Survey on American Life with the American Enterprise Institute (Khảo sát về cuộc sống của người Mỹ với Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ) và cũng thấy rằng những người trẻ tuổi từ 18 đến 29 suy giảm tham dự nghi lễ tôn giáo nhiều nhất so với tất cả các nhóm tuổi.

Chi tiết:

https://www.foxnews.com/us/third-americans-have-quit-church-attendance-fails-recover-pre-pandemic-numbers-survey

.