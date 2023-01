- Ukraine: Putin lên kế hoạch bắt lính nửa triệu người, thua nữa là bị lật đổ - Bloomberg: Vẫn chưa giao xe VinFast, còn chờ thủ tục ngân hàng. - MAGA kỷ niệm 6/1/2023 chỉ còn 40 tín đồ dự.

Sài Gòn chuẩn bị Tết với Phố ông đồ, đường hoa mai.

- HỎI 1: Hơn 1/4 dân Châu Âu khó khăn tìm sưởi ấm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- VẤN ĐỀ: Bất công trắng trợn! Cứu tôi với! (Trần Thị Lịch)

QUẬN CAM (VB-8/1/2023) ---- Khoảng 528.927 ngôi nhà tại California bị mất điện vào sáng Chủ nhật, theo dữ liệu từ Poweroutage.us, sau một cơn bão mạnh. Sở thời tiết quốc gia cho biết California sẽ phải hứng chịu một “cuộc diễn hành không ngừng của các cơn bão” trong suốt tuần tới và các quận đang chuẩn bị cho tác động của đợt bão tiếp theo. Theo Reuters, ít nhất 6 người đã chết vì bão ở California kể từ Tết dương lịch 2023.

---- Vẫn chưa giao xe VinFast, theo Bloomberg, còn chờ thủ tục ngân hàng. Bản tin Bloomberg đêm Thứ Bảy 7/1/2023 cho biết rằng công ty xe hơi điện VinFast đã trì hoãn việc giao xe tháng 12 cho những khách hàng Mỹ đầu tiên sang tháng này vì các kỳ nghỉ lễ ở Mỹ. VinFast, một đơn vị của tập đoàn Vingroup, cũng đang làm thủ tục với các ngân hàng để khách hàng tiếp cận các khoản vay, theo công ty cho biết: “Hiện chúng tôi đang ký hợp đồng mua bán với khách hàng và sẽ bàn giao xe vào tháng 1 theo nhu cầu của họ.” Bloomberg cũng ghi rằng công ty cho biết hồi cuối tháng 11/2022 rằng họ cần hoãn đưa xe điện ở châu Âu và Canada đến đầu năm 2023 do tình trạng thiếu thiết bị bán dẫn trên toàn cầu.

---- Hôm Thứ Sáu 6/1/2023 là 2 năm ngày kỷ niệm bạo loạn 6/1/2021, và là ngày người mê cuồng MAGA hẹn nhau tụ họp trước tư dinh Florida của Trump. Một cuộc biểu tình nhỏ được hình thành vào thứ Sáu trên cây cầu bên ngoài Mar-a-Lago khi các tín đồ MAGA thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Trump và những kẻ bạo loạn 6/1.

Trong khi ngày kỷ niệm 2022 thu hút khoảng 300 tín đồ của Trump, năm nay chỉ thu hút khoảng 40 người đã tập trung trên cầu cao điểm vào lúc 6 giờ chiều‚ tạo thành một đám đông nhỏ hơn nhiều so với những cuộc biểu tình MAGA truyền thốing. Đến 7:30 tối ngày 6/1/2023, tất cả những người ủng hộ đã rời khỏi khu vực.

Ban vận động tranh cử của Trump không trả lời các email về cách Trump tổ chức lễ kỷ niệm ngày 6/1, trong khi Trump đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý hơn. Hôm thứ Năm, bạn tình lâu năm của Brian Sicknick, một cảnh sát của Điện Capitol đã chết sau khi bị tấn công ngày 6/1/2021, đã đệ đơn kiện Trump lên tòa án liên bang về cái chết oan uổng.

---- Quân đội Nam Hàn đang xem xét mua từ Israel một hệ thống do thám nhận ra máy bay không người lái, theo tin Yonhap hôm Chủ nhật. Nam Hàn mới đây cho biết Bắc Hàn đã phóng 5 máy bay không người lái vào không phận Nam Hàn, một chiếc đến gần văn phòng tổng thống Nam Hàn. Nam Hàn bây giờ muốn mua hệ thống Sky Spotter của Israel. Tuy nhiên, sẽ còn chờ đánh giá hiệu quả của hệ thống đối với máy bay không người lái Bắc Hàn trước khi quyết định, theo nguồn tin cho biết.

---- Một người chết vì đạn pháo, khi quân Ukraine pháo kích nhà máy nhiệt điện Starrobesheve ở vùng Donetsk, nơi quân Nga đã chiếm và sáp nhập, theo tin TASS dẫn lời các quan chức do Nga cài đặt. Nhà máy này nằm ở thành phố Novyi Svit và là một trong hai nhà máy ở khu vực Donetsk do Nga kiểm soát. Thông tin này được đưa ra sau khi có thông tin Ukraine nã pháo vào khu vực này 6 lần trong 2 tiếng đồng hồ hôm Chủ nhật.

---- Ukraine đưa ra đánh giá mới nhất rằng đã có 111.170 lính Nga tử trận trên chiến trường kể từ khi bắt đầu chiến dịch xâm lăng Ukraine, và chết tăng thêm 430 người trong thời gian ngừng bắn vì lễ Giáng sinh Chính thống giáo. Trong 24 giờ qua, Nga cũng được cho là mất thêm 3 xe tăng, 5 xe bọc thép bảo vệ, 3 hệ thống pháo, 5 máy bay không người lái cấp chiến thuật, 3 xe tải và xe chở dầu cùng một đơn vị thiết bị đặc biệt.

---- Nga cho biết đã giết 600 binh sĩ Ukraine hôm Chủ nhật để trả thù cho một cuộc tấn công của Ukraine vào đêm giao thừa, lúc đó được cho là đã giết chết hàng trăm lính Nga. Bộ Quốc phòng Nga nói đã phóng hỏa tiễn ào ạt vào một tòa nhà ở Kramatorsk, miền Đông Ukraine, nơi tòa nhà đang làm doanh trại tạm thời và có hai ký túc xá là nơi ở của khoảng 1.300 chiến binh Ukraine.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Bảy đã lên án quyết định của Kiev tước quốc tịch Ukraine của nhiều linh mục thân Nga. "Và chuyện này là vào Lễ Giáng sinh của Chính thống giáo! Đạo Satan phản ứng đúng như vậy," cô nói, bình luận về một sắc lệnh được cho là do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký trước đó vào thứ Bảy. Zelensky đã ra quyết định tước quốc tịch của 13 linh mục Ukraine vì cáo buộc họ ủng hộ Moscow và từ chối ly khai khỏi Tòa thượng phụ Nga.

---- Ukraine cảnh báo rằng Putin đang lên kế hoạch huy động tới nửa triệu lính mới để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới ở Ukraine. Nói với trang tin tức T-Online của Đức, Andriy Chernyak, viên chức Tình báo Quân đội Ukraine, nói rằng họ tin rằng Putin bắt thêm lính sẽ được công bố vào ngày 15/1/2023, sau Lễ Giáng sinh của Cơ đốc giáo Chính thống. Chernyak ước tính 500.000 người sẽ được huy động, trong đó những người sống ở các thành phố như Moscow và St Petersburg sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Vadym Skibitsky, phó giám đốc tình báo quân đội Ukraine, cho biết các tân binh sẽ được sử dụng trong các cuộc tấn công sẽ bắt đầu vào mùa xuân ở phía đông và nam Ukraine. Skibitsky nói: “Chúng tôi dự kiến Nga tiến hành các cuộc tấn công ở các khu vực Donetsk và Kharkiv, cũng như có thể là Zaporizhzhia nhưng để phòng thủ ở Kherson và Crimea, đây là số lượng quân nhân mà họ sẽ cần cho một nhiệm vụ như vậy. Nếu Nga thua trong khoảng thời gian này, thì Putin sẽ sụp đổ."

Theo một quan chức Ukraine, hiện có 280.000 binh sĩ Nga trên bộ ở Ukraine, theo báo Evening Standard.

---- Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói hôm thứ Bảy rằng "chắc chắn" rằng quân Ukraine sẽ giành lại tất cả các vùng đất bị Nga chiếm đóng. Ông nói với Yonhap của Nam Hàn: "Giành lại lãnh thổ của chúng tôi là quan trọng, nhưng việc củng cố hậu phương của tiền tuyến để giữ lãnh thổ đã giành lại cũng quan trọng như vậy. Chúng tôi rất chú ý đến điều đó như một phần trong chiến lược giành lại đất đai của chúng tôi."

Shmyhal nói rằng Nga đã nhắm bắn tất cả các nhà máy điện ở Ukraine bằng hỏa tiễn hoặc máy bay không người lái: "Mục tiêu của Nga là xóa bỏ lưới điện của Ukraine và buộc người dân của chúng tôi phải chạy trốn bằng cách gây áp lực tâm lý lên họ." Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của áp lực quốc tế đối với Nga, đặc biệt là các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất cảng khí đốt và dầu mỏ của nước này, cũng như tác động nghiêm trọng của việc phương Tây hỗ trợ vũ khí cho Ukrine.

---- Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca thông báo, ít nhất 32 người bị thương khi một mái khách sạn bị sập hôm thứ Bảy tại thành phố Sarikamish của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Armenia. Có 23 người được hỗ trợ y tế tại chỗ và 9 người khác nhập viện. Bộ trưởng nêu rõ: "Tình trạng chung của những người bị thương nhìn chung tốt. Sẽ sớm bình phục."

---- Mexico: Một người chết và 22 người bị thương trong vụ 2 đoàn tàu lửa đụng nhau ở thủ đô Mexico hôm thứ Bảy. Cảnh sát công bố danh sách 23 nạn nhân, những người được đưa đến bệnh viện sau vụ tai nạn. Các cơ quan y tế đang tiếp tục chăm sóc y tế cho những người nhập viện và một người đã không may qua đời vì vết thương quá nặng. Cảnh sát đang điều tra.

---- Ít nhất 17 người chết và 22 người bị thương chỉ trong một vụ tai nạn giao thông ở miền đông Trung Quốc. Vụ này xảy ra ở huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Cảnh sát giao thông quận Nam Xương cảnh báo các tài xế trong khu vực điều kiện thời tiết sương mù với tầm nhìn kém. Hiện chưa rõ liệu thời tiết có gây ra hoặc góp phần gây ra vụ tai nạn nêu trên hay không.

---- Cụ bà Bessie Laurena Hendricks sinh ra ở Iowa, và bà mất ở Iowa, thọ 115 tuổi. Một nhà tang lễ địa phương báo tin rằng cụ bà Hendricks — được cho là người già nhất ở Hoa Kỳ, theo Nhóm Nghiên cứu Lão khoa — đã qua đời hôm thứ Ba tại nhà dưỡng lão ở tuổi 115. Cụ bà mới tổ chức sinh nhật cuối cùng của mình vào đầu tháng 11. Tờ New York Post lưu ý rằng cụ bà cũng được cho là người già thứ tư trên thế giới.

California: hễ là da đen,

Hoạt động mua nhà ở c

Một báo cáo mới cho th

Quận Cam: cảnh sát đã tìm ra Thuan Nguyen.

TIN VN. Hải Dương: Công nhân Công ty Giày Bình Dương dừng việc tập thể vì không thưởng Tết.

TIN VN. Vinacafe thú nhận: Putin xâm lược Ukraine làm Vinacafe thua lỗ 19 tỷ đồng (=810 ngàn đôla).

TIN VN. 55% doanh nghiệp FDI báo lỗ tổng 168.334 tỉ đồng.

- TIN VN. Sài Gòn chuẩn bị Tết với Phố ông đồ, đường hoa mai

Sinh ngày 7 tháng 11/1907, tại cùng thị trấn nơi bà qua đời, Hendricks là giáo viên trong một ngôi trường một phòng ở Quận Calhoun quê hương bà và là mẹ của năm người con, hai trong số đó đã chết trước bà, theo báo Des Moines Register.----dễ bị chận xe để khám xét. Trong suốt năm 2021, cảnh sát California đã ngăn chặn, khám xét và sử dụng vũ lực đối với những người Da đen với tỷ lệ cao hơn những người được cho là da trắng, theo một nghiên cứu hàng năm của tiểu bang được công bố hôm thứ Ba.Đó là bản Báo cáo thứ 6 từ Racial and Identity Profiling Advisory Board (Ban cố vấn về chủng tộc và căn cước của California) đã phân tích dữ liệu từ 58 cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm 23 cơ quan lớn nhất trong tiểu bang và nhận thấy "sự thiên lệch về chủng tộc và danh tính vẫn tồn tại hàng năm." Theo báo cáo, cảnh sát đã tiến hành hơn 3,1 triệu trường hợp chận xe để xét trong năm 2021, phần lớn thực hiện bởi Đội tuần tra đường cao tốc California.Hơn 42% cá nhân bị chận xe để xét được nhìn như là người gốc Tây Ban Nha, hơn 30% được cho là người da trắng và 15% được cho là người da đen. Dân số California có khoảng 40% là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh, khoảng 35% là người da trắng nhưng chỉ có 6,5% là người da đen, theo báo cáo lưu ý, trích dẫn các ước tính của Điều tra dân số năm 2021 có nghĩa là những người Da đen bị chặn lại thường xuyên hơn 144,2% so với dự kiến so với tỷ lệ dân số của họ.----ác quận Los Angeles và Quận Cam suy giảm trong tháng 11/2022, khiến thương vụ bán nhà giảm 44% tới mức thấp kỷ lục, trong khi các khoản thanh toán tiền nhà tăng 53% trở lên.Tổng doanh số bán 5.878 căn nhà ở hai quận, giảm 4.686 căn so với tháng 11/2021, theo dữ liệu từ CoreLogic. Đó là tháng 11 chậm nhất trong các kỷ lục kể từ năm 1988 và là tháng suy giảm lớn thứ hai trong 12 tháng. Các giao dịch đã đóng hồ sơ mua nhà biệt lập và căn condo dành cho một gia đình, nhà đương hữu hay mới xây đã giảm 43% so với mức trung bình của tháng 11 kể từ năm 1988.Tình trạng bất ổn về kinh tế, đặc biệt là lạm phát tăng cao và các khoản vay mua nhà đắt đỏ hơn đã đóng băng thị trường nhà ở. Lãi suất vay mua nhà (mortgage rates) tăng mạnh cũng làm giảm sức mua 35% trong một năm, khiến giá nhà cao trong khu vực càng trở nên khó chi trả hơn.----ấy sự khác biệt lớn về chủng tộc và sắc tộc trong việc tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em, trong đó trẻ em Châu Á tỷ lệ cao được tiêm phòng nhất và trẻ em Da đen có ít khả năng nhất. Theo CDC, các bậc cha mẹ không tiêm phòng cho con của họ đã viện dẫn những lo ngại về an toàn, có nhiều khả năng bạn bè và gia đình chưa được tiêm phòng và ít có khả năng nói rằng nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe đã khuyến nghị tiêm phòng.Kết quả khảo sát cho thấy ở trẻ em từ 5 đến 17 tuổi:. 73,4% em gốc châu Á được hỏi đã được tiêm phòng.. 49% em gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh đã được tiêm phòng.. 49% em đa chủng tộc và những người được xác định là “khác” đã được tiêm phòng.. 45% em da trắng được hỏi đã được tiêm phòng.. 44,7% em da đen được hỏi đã được tiêm phòng.----Một người đàn ông 72 tuổi được báo cáo là mất tích sau lần cuối cùng được nhìn thấy ở Stanton đã được tìm thấy an toàn hôm thứ Sáu. Thuận Nguyễn mất tích khoảng 4 giờ chiều Thứ Năm sau lần cuối cùng được nhìn thấy tại đại lộ Orangewood và Western, theo Sở Tuần Tra Xa Lộ California. Cảnh sát Quận Cam không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về cách thức, thời gian và địa điểm tìm thấy Nguyen.----Theo Báo Hải Dương. Gần 300 công nhân Công ty Giày Bình Dương (tỉnh Hải Dương) dừng việc tập thể vì chủ doanh nghiệp thông báo không thưởng Tết. Theo anh H.V.Đ, công nhân bộ phận hoàn chỉnh Công ty Giày Bình Dương (TNHH) ở xã Kim Liên (Kim Thành), chiều 6.1, gần 300 công nhân, lao động của doanh nghiệp này đã dừng việc tập thể vì không được thưởng Tết. Đến sáng 7.1, công nhân vẫn không vào làm việc như bình thường. Lãnh đạo công ty đã mời đại diện công nhân vào làm việc, hứa sẽ thưởng Tết 2 triệu đồng/người nhưng công nhân vẫn không đồng ý và tiếp tục dừng việc tập thể.----Theo báo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh. Đặng Hồng Tuấn – Tổng giám đốc Vinacafe cho biết, năm 2022, doanh thu tổng công ty ước đạt 1.806 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch, giảm 10% so với năm trước. Nộp Ngân sách Nhà nước 41 tỷ đồng và ước lỗ 19 tỷ đồng năm 2022. Lý giải về tình hình kinh doanh sụt giảm, ông Tuấn cho rằng, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc, xung đột giữa Nga và Ukraine, kinh tế thế giới bất ổn khiến thị trường hàng hoá nông sản bị ảnh hưởng, trong đó có mặt hàng cà phê.----Theo Báo Tuổi Trẻ. Theo Bộ Tài chính, số doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) báo lỗ trong năm 2021 là 14.293, chiếm 55% tổng số doanh nghiệp FDI của cả nước. Bộ Tài chính đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của khối doanh nghiệp FDI năm 2021 có sự tăng trưởng. Cụ thể, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, doanh thu đều tăng trưởng hai con số so với năm 2020. Đặc biệt lợi nhuận sau thuế đạt 83.585 tỉ đồng, tăng 29,6% so với năm 2020.---tại nhà Văn hóa Thanh niên (quận 1). Dự kiến năm nay, sẽ quy tụ gần 50 ông đồ với mực tàu giấy đỏ. Bên cạnh 100 gốc mai trong không gian lễ hội, có nhiều gian hàng được dựng lên bằng cây đước, lá dừa… Nhiều hoạt động dân gian ngày Tết cũng sửa soạn tưng bừng.

---- HỎI 1: Hơn 1/4 dân Châu Âu khó khăn tìm sưởi ấm?

ĐÁP 1: Đúng thế. Hơn một phần tư người châu Âu đang gặp vấn đề về sưởi ấm trong nhà và trả các khoản nợ cho nhà ở và các tiện ích, theo các cơ quan truyền thông Hungary đưa tin hôm thứ Sáu trích dẫn một cuộc khảo sát của viện nghiên cứu Szazadveg.

Theo cuộc khảo sát có tên Europe Project (Dự án Châu Âu), 26% cư dân Liên Âu, tương đương khoảng 100 triệu người, không thể sưởi ấm nhà của họ đúng cách. Người Hy Lạp dường như bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 56% dân số gặp khó khăn trong việc sưởi ấm. Ở Bồ Đào Nha và Pháp, 34% cư dân mô tả các vấn đề tương tự. Phần Lan, Hungary, Áo và Đan Mạch ít bị ảnh hưởng nhất, với chưa đến 15% cư dân thừa nhận gặp khó khăn, theo RT đưa tin.

Có tới 1/4 người nói trong cuộc khảo sát rằng họ không thể thanh toán hóa đơn sưởi ấm ít nhất một lần trong năm qua. Con số đó cũng cao nhất ở Hy Lạp, với 51% dân số bị ảnh hưởng, tiếp theo là Cyprus với 37%, Ireland và Bulgaria, với 35% mỗi nước vừa kể.

Chi tiết:

https://www.tasnimnews.com/en/news/2023/01/07/2833205/one-in-four-europeans-have-trouble-heating-their-home-survey

---- VẤN ĐỀ: Bất công trắng trợn! Cứu tôi với! (Trần Thị Lịch)

Bất công trắng trợn! Cứu tôi với!

Trần Thị Lịch

Báo Tiếng Dân, 7-1-2023

Trên 20 năm công tác của một nhà giáo đảng viên trong ngành giáo dục, không vi phạm, chưa có một Hội đồng kỷ luật nào năm qua mà giờ chỉ đơn giản là một tờ giấy A4 cho thôi việc của một bà hiệu trưởng.



Khi buộc thôi việc thì hiệu trưởng Phạm Thanh Hương không hề có bất cứ cuộc gặp mặt làm việc nào với tôi. Tất cả các tờ A4 Thông báo dự kiến số 64 ngày 14/6/2022 và Quyết định 94 ngày 31/8/2022 chính thức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, đều gửi qua bưu điện đến địa chỉ nhà riêng của tôi.

Điều phẫn nộ ở chỗ không chỉ cho đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc vô lý mà sau đó hiệu trưởng không gọi tôi để chi trả tất cả các khoản tiền, chế độ khi thôi việc, không trả hồ sơ…

Ngày khai giảng năm học mới và ngày 20/11 năm nay, kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi đều không có cơ hội mặc tấm áo dài tung tăng nơi sân trường ngắm những đôi mắt trong veo của học trò, tôi lặng lẽ đứng từ xa, và lắng nghe âm vang tiếng trống trường qua màn hình Facebook…

Tôi là một đảng viên trong sạch, chuẩn mực, trung thực chống tiêu cực của chính hiệu trưởng, hiệu phó tại Trường THCS Hiến Nam và vẫn là đảng viên thuộc chi bộ Trường THCS Hiến Nam, chưa chuyển công tác Đảng nhưng bà bí thư, hiệu trưởng Hương nhiều tháng không báo cho tôi dự họp chi bộ, không báo dự Đại hội chi bộ, không được đánh giá nhận xét kiểm điểm cuối năm theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Với những hành vi ấy theo Quy định của Đảng thì tôi hay bà bí thư, hiệu trưởng Hương bị khai trừ khỏi Đảng?

Hiệu trưởng không hề gặp mặt chia tay, không hoàn tất chi trả chế độ, không được sinh hoạt chi bộ, không có trong danh sách tổng hợp 127 giáo viên thôi việc của tỉnh Hưng Yên và 16 nghìn giáo viên thôi việc năm 2022 trong cả nước.

Dưới điều hành trái Luật của bà hiệu trưởng Hương , ông hiệu phó Bách, tôi không được tôn trọng và như bị ném ra ngoài cổng hay một người vô hình ư?

Quá buồn! Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục như không liên quan, làm ngơ, Thành ủy và UBND TP Hưng Yên như tạo cơ hội cho hiệu trưởng, hiệu phó tự tung tự tác trù dập, chà đạp, hãm hại, vu khống, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của tôi, tước đoạt quyền lợi chính đáng, hợp pháp của tôi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi và gia đình tôi.

Tôi phải lên tận Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ, kêu gào khắp nơi mà hiệu trưởng vẫn lộng quyền ký Quyết định buộc tôi thôi việc rồi nhởn nhơ trong ngành giáo dục…

Công lý ở đâu?

