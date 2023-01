DB McCarthy (hình trên) đã được chọn làm Chủ Tịch Hạ viện vào rạng sáng ngày thứ Bảy sau 15 vòng bỏ phiếu. Chức vụ này quyền lực thứ 3 Hoa Kỳ: nếu Tổng Thống gặp nạn, Phó Tổng Thống lên thay, nếu Phó Tổng Thống gặp nạn, Chủ Tịch Hạ Viện lên thay.

- Mega Millions lên 1,1 tỷ đô, sẽ xổ Thứ Ba 10/1

- Virginia: 1 học sinh 6 tuổi đã bị bắt vì bắn cô giáo.

- DB Kevin McCarthy đắc cử Chủ Tịch Hạ Viện.

- Tổng thống Joe Biden chúc mừng DB McCarthy

- Trump đòi khai tử hình thức bầu phiếu qua thư.

- Lộ video cho thấy Tổng thống Nam Sudan nín không nổi đã tự tè trong quần giữa sự kiện công cộng: 6 nhà báo bị bắt.

- 2 TNS Mỹ nói làm tàu ngầm nguyên tử cho Úc sẽ trở ngại sản xuất, Thủ tướng Úc nói rất cần vì an ninh Úc-Anh-Mỹ

- Belarus: mời phe đối lập về, sẽ tha tội nếu hối hận.

- Ukraine: 3 dân thường chết, 14 bị thương vì Nga pháo kích.

- Anh: giao chiến Nga-Ukraine vẫn dữ dội, không thấy ngưng bắn mừng lễ.

- Một phi cơ không người lái của Ukraine bị bắn rớt ở Sevastopol (Crimea).

- Mỹ: bắt đầu huấn luyện quân Ukraine dùng hỏa tiễn Patriot. Mỹ: Putin kiến quyết chiếm lãnh thổ Ukraine.

- DPR: quân Ukraine nã pháo vào Donetsk.

- Thẩm phán ở New York cho xúc tiến vụ Trump bị Tư Pháp NY kiện vì thổi phồng, gian lận tài sản

- Biden, Ngoại trưởng Blinken sẽ tới Mexico để họp với Tổng thống Mexico, Thủ tướng Canada

- Nhật: sẽ xây hàng chục kho vũ khí và đạn dược để đề phòng cuộc chiến bùng nổ ở Đài Loan

- FDA chấp thuận loại thuốc mới để điều trị, làm chậm bệnh Alzheimer (lãng trí) giai đoạn đầu

- Biden: bạo loạn 6/1/2021 gây ra hậu quả quốc tế mà không ai "có thể hiểu hết được."

- Trump và 2 kẻ bạo loạn bị gia đình cảnh sát DC kiện.

- Bếp ga, ở 35% gia đình Mỹ, là nguyên nhân gây ra 1/8 trường hợp mắc bệnh hen suyễn ở trẻ em

- Nơi dễ tìm việc làm nhất: 1. San Francisco; 2. Columbia, MD; 3. Orlando, FL; 4. San Jose, CA; 5. Pittsburgh; 6. Fremont, CA.

- Nơi khó tìm việc nhất: 182. Memphis, Tennessee; 181. Augusta, Georgia; 180. Brownsville, Texas; 179. Gulfport, Mississippi

- Oklahoma: bố ráp một phòng bi-da, thấy ma túy và súng, bắt 2 ông chủ Hoang Nguyen và Vu Dinh

- Quận Cam: cảnh sát xin giúp tìm người mất tích tên "Thuan Van Nguyen"

- TIN VN. TQ mở cửa sẽ giúp Việt Nam tăng 10% doanh thu từ du lịch quốc tế.

- TIN VN. Lộ tin nhắn gạ tình nữ giáo viên, Hiệu trưởng U60 (đã có vợ con) phải giải trình. Bị từ chối, Hiệu trưởng liền chèn ép.

- TIN VN. Công an từ chối khởi tố vụ đại gia kiêm đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam đánh nữ nhân viên sân golf té xỉu, nhập viện.

- TIN VN. Yêu cầu sửa 'tinh bột bắp' thành 'tinh bột ngô'.

- TIN VN. Thanh tra buôn bán trên mạng: ‘Cứ 10 vụ thì xử phạt đến 8 - 9 vụ’.

- HỎI 1: Nông dân Mỹ lạc quan hơn trong năm 2023? ĐÁP 1: Đúng thế.

- VẤN ĐỀ: Chi hàng trăm hàng ngàn tỷ để hợp thức hóa điều dối trá (Nguyễn Đình Cống).

'QUẬN CAM (VB-7/1/2023) ---- Xổ số Mega Millions: đêm qua không có ai thắng giải thưởng 940 triệu đô la, có nghĩa là tiền thưởng cho kỳ quay số ngày thứ Ba 10/1/2023 hiện đã tăng lên khoảng 1,1 tỷ đô la, lớn thứ ba từ trước đến nay của xổ số này. Kết quả kỳ quay số đêm thứ Sáu: 3-20-46-59-63, với số Mega Ball là 13.

Nếu có ai đó sẽ thắng lớn vào thứ Ba 10/1, họ sẽ phải chọn hoặc lãnh tiền hàng năm trong 29 năm để nhận được hơn 1 tỷ đô la, hoặc chọn tiền mặt lãnh một lần trọn gói, ước tính là 568,7 triệu đô la.

---- Dân Biểu Cộng Hòa Kevin McCarthy cảm ơn cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã giúp ông đặc cử chức Chủ Tịch Hạ Viện. DB McCarthy đã được chọn làm Chủ Tịch Hạ viện vào rạng sáng ngày thứ Bảy sau 15 vòng bỏ phiếu đánh dấu lần đầu tiên Hạ Viện cần nhiều hơn một phiếu bầu để chọn ra người đứng đầu Hạ viện. McCarthy nói: "Tôi không nghĩ bất cứ ai nên nghi ngờ ảnh hưởng của Trump. Ông Trump đã ủng hộ tôi ngay từ đầu."



---- Tổng thống Joe Biden hôm thứ Bảy đã chúc mừng Dân Biểu Kevin McCarthy được bầu làm Chủ tịch Hạ viện khi các thành viên 2 đảng lo ngại về các nhượng bộ McCarthy dành cho cánh hữu cực đoan: “Jill và tôi chúc mừng Kevin McCarthy được bầu làm Chủ tịch Hạ viện. Người dân Mỹ mong đợi các nhà lãnh đạo của họ điều hành theo cách đặt nhu cầu của họ lên trên hết, và đó là điều chúng ta cần làm bây giờ."

Trong thông điệp chúc mừng, Biden nhắc lại thiện chí "muốn làm việc với các dân cử Cộng hòa khi tôi có thể" nhưng nhấn mạnh rằng các cử tri trong cuộc bầu cử giữa kỳ hồi tháng 11 đã nói rõ "rằng họ mong đợi các dân cử Cộng hòa cũng sẵn sàng làm việc với tôi" khi họ giới hạn đảng Cộng hòa ở mức tối đa với đa số nhỏ hơn mong đợi.

---- Trump lúc rạng sáng thứ Sáu đã cào phím, đòi hỏi các Thống đốc Cộng Hòa khai tử hình thức bầu phiếu qua thư gửi bưu điện ở Hoa Kỳ, trừ phi cử tri bị khuyết tật hoặc đang trong quân đội trú đóng ngoài Hoa Kỳ: "Nỗ lực này nên được dốc toàn lực và bắt đầu ngay lập tức. Các thống đốc có quyền làm điều này. HÃY LÀM ĐI, nếu không chúng ta sẽ không bao giờ có các cuộc bầu cử trung thực ở Quốc gia của mình nữa!"

Thực tế, không có bằng chứng nào cho thấy các lá phiếu gửi qua thư là gian lận và Trump đã thắng ở nhiều tiểu bang vào năm 2020, đáng chú ý nhất là Florida, nơi cử tri bầu qua thư số đông. Thực tế, ngày bầu cử ở Mỹ luôn luôn là vào ngày Thứ Ba trong tuần lễ đầu tháng 11 của năm bầu cử, nghĩa là ngày hầu hết dân Mỹ bận đi làm. Và khi bận đi làm, rất nhiều dân nghèo không bận tâm đi bầu nữa vì họ phải lo ưu tiên cho việc làm.

---- Một học sinh 6 tuổi đã bị cảnh sát bắt ở thị trấn Newport News, Virginia, sau khi em bé bắn một giáo viên vào chiều thứ Sáu. Cảnh sát xác nhận một phụ nữ đã bị bắn tại trường tiểu học Richneck và được đưa đến bệnh viện, nhưng không tiết lộ về trường hợp vết thương của cô. Cảnh sát nói trong một cuộc họp báo buổi tối rằng vụ nổ súng xảy ra trong lớp 1 của trường, dường như không phải là ngẫu nhiên. Không có học sinh nào bị thương trong vụ bắn cô giáo.

---- Hồi tháng trước, một video cho thấy Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir không nín nổi đã tự tè trong quần giữa một sự kiện công cộng được lan truyền trên mạng xã hội. Bây giờ, nhiều tuần sau, 6 phóng viên đã bị giam trong nhiều ngày qua để bị điều tra xem ai tung video đó lên mạng. Patrick Oyet, chủ tịch Liên đoàn các nhà báo Nam Sudan, nói với Reuters rằng 6 nhân viên truyền thông nhà nước “bị nghi ngờ có thể biết ai lộ ra video quay cảnh tổng thống tè trong quần. Chúng tôi lo ngại vì họ bị giam lâu hơn luật quy định.”

---- Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm thứ Bảy đã ca ngợi hiệp ước AUKUS giữa Úc, Anh và Mỹ sau khi có tin rằng 2 dân cử Hoa Kỳ đã gửi thư cho Tổng thống Joe Biden bày tỏ lo ngại về thỏa thuận này. Thượng nghị sĩ Dân chủ Jack Reed và Thượng nghị sĩ Cộng hòa James Inhofe viết thư cho Biden hồi tháng 12/2022, nói rằng bán tàu ngầm chạy bằng nguyên tử cho Úc sẽ "gây căng thẳng cho ngành sản xuất tàu ngầm Hoa Kỳ."

Albanese nói chính phủ Úc "rất tin tưởng" rằng AUKUS mang lại lợi ích cho cả 3 nước thành viên. Ông nói các chi tiết về chế tạo một chiếc tàu ngầm sẽ tiết lộ vào quý đầu tiên 2023: "Khi chúng tôi nói về lộ trình tối ưu, chúng tôi không chỉ nói về vấn đề chế tạo cái gì mà còn về cách chế tạo nó. là con đường tối ưu trong việc xây dựng kỹ năng trong lực lượng lao động Úc.”

---- Belarus cũng có nghị quyết 36 theo kiểu riêng: chiêu dụ đối lập. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Bảy nhấn mạnh sự cần thiết của việc giúp đỡ những người đối lập đã trốn khỏi Belarus trong các cuộc biểu tình sau bầu cử năm 2020, theo hãng thông tấn TASS. Lukashenko nói: “Đã đến lúc chúng tôi, đại diện của chính quyền và các bạn phải có một bước về hướng những người sai lầm này” vì không nên bức hại các cá nhân "sai lầm nếu họ hối hận về hành động của mình." Năm 2020, các cuộc biểu tình lan rộng khắp Belarus sau khi Lukashenko tuyên bố đã chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống mà nhiều người cho rằng đã có gian lận.

---- Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko cho biết, 3 dân thường đã chết và 14 người bị thương trong vụ pháo kích của Nga vào Ukraine đêm 6/1. Tymoshenko nói một người chết và bảy người bị thương đã được báo cáo ở vùng Kherson mới được giải phóng, với hai người chết và bảy người khác được xác nhận ở vùng Donetsk. Thông tin đưa ra sau khi Nga cáo buộc quân Ukraine pháo kích vào các vị trí của Nga tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong hôm thứ Bảy trong lúc đang có lệnh ngừng bắn do Nga tuyên bố.

---- Bộ Quốc phòng Anh trong bản cập nhật tình báo về cuộc xung đột Nga-Ukraine hôm thứ Bảy cho biết giao tranh giữa 2 bên vẫn tiếp tục "ở mức độ thường xuyên" vào thời kỳ Giáng sinh Chính thống. Bộ cho biết cả 2 bên có khả năng "gặp khó khăn trong việc điều chỉnh chính xác hỏa lực của pháo binh" do rừng cây lá kim che chắn tầm quan sát trên không ngay cả trong mùa đông. "Trong khi giống như các hoạt động điển hình trong rừng, chiến đấu chủ yếu tập trung vào chiến đấu bộ binh xuống ngựa, thường ở tầm gần." Một trong những nơi giao chiến dữ dội nhất là quanh thị trấn Kremina, ở tỉnh Luhansk, nơi mà các chỉ huy Nga coi là mối đe dọa đối với cánh phải của vùng chiếm đóng của khu vực Bakhmut.

---- Mikhail Razvozhayev (Thống đốc Sevastopol, một thị trấn trong Crimea, nơi Nga đã chiếm và sáp nhập từ năm 2014) nói hôm thứ Bảy rằng một máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên thành phố vùng Crimea này. Quan chức do Nga cài đặt nói máy bay không người lái đó đã bị băn rớt Bến tàu phía Bắc của Sevastopol. Nga nói ngừng bắn vào ngày 6 và 7 tháng 1 để mừng lễ Giáng sinh của Chính thống giáo. Tuy nhiên, phía Ukraine không đồng ý, nói rằng chiến tranh sẽ dừng lại khi quân Nga rút khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

---- Bà Laura Cooper (Phụ tá Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách Nga, Ukraine, Eurasia) nói quân Ukraine sẽ bắt đầu huấn luyện về hệ thống hỏa tiễn Patriot từ tháng 1/2023 và quá trình huấn luyện dự kiến sẽ kéo dài vài tháng. Chính quyền Biden hôm thứ Năm đã trình bày gói viện trợ lớn nhất cho Ukraine cho đến nay, trị giá khoảng 3,8 tỷ USD. Cooper tuyên bố: “Chúng tôi sẽ đảm bảo Ukraine có cả thiết bị và nhân sự lành nghề cần thiết để duy trì nỗ lực đẩy lùi sự xâm lược của Nga."

---- Laura Cooper nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng mục tiêu chiếm lãnh thổ Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin không thay đổi: "Putin đã không từ bỏ mục tiêu thống trị Ukraine và tiếp tục giành được lãnh thổ của Ukraine." Cooper nói Nga tiếp tục phải chịu đựng những điểm yếu về quân sự, bao gồm cả số lượng binh sĩ họ có và hiện tượng xuống tinh thần.

---- Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) ly khai cho biết hôm thứ Bảy rằng quân Ukraine đã nã pháo vào các vị trí ở Donetsk. Họ nói Ukraine đã sử dụng đạn pháo cỡ nòng 155mm để nhắm vào thành phố Gorlovka, cũng như các khu định cư nhỏ hơn. DPR không công bố thương vong hoặc thiệt hại vật chất. Vụ pháo kích diễn ra trong bối cảnh Nga tuyên bố ngừng bắn trong thời gian nghỉ lễ Giáng sinh của Chính thống giáo. Ukraine không đồng ý ngừng bắn, trong khi các nước phương Tây hoài nghi về vấn đề này.

---- Một thẩm phán ở New York hôm thứ Sáu cho biết Trump phải đối mặt với vụ kiện của Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang New York cáo buộc Trump thổi phồng một cách gian lận tài sản của công ty bất động sản và giá trị tài sản ròng của chính Trump.

Bộ Trưởng Tư Pháp Letitia James đã kiện Trump, kiện các con trưởng thành của ông là Donald Jr., Eric và Ivanka và kiện công ty TTrump Organization hồi tháng 9/2022 vì Trump thổi phồng tài sản lên hàng tỷ đô la thông qua một thập niên lừa dối các ngân hàng và công ty bảo hiểm, theo cách mà bà gọi là một vụ lừa đảo "đáng kinh ngạc".

Thẩm phán Arthur Engoron của Tòa án tối cao New York ở Manhattan đã bác bỏ các tuyên bố bào chữa rằng James đã chờ đợi quá lâu để khởi kiện, không thành lập hành vi gian lận và lẽ ra nên biện minh tốt hơn cho khoản thiệt hại 250 triệu đô la mà bá đang tìm kiếm.

Engoron cũng cho biết Ivanka Trump có thể bị kiện mặc dù cô tuyên bố rằng cô không làm sai lệch định giá và không làm việc cho Trump Organization kể từ năm 2017, nói rằng cô có thể phải chịu trách nhiệm nếu tham gia vào "những sai phạm tiếp diễn".

Trong một tuyên bố, James cho biết Trump "đã tham gia vào nhiều năm gian lận tài chính quy mô lớn để làm giàu cho bản thân và đã lừa dối hệ thống" và phải tự bào chữa trước tòa.

James cũng muốn ngăn Trumps điều hành các doanh nghiệp ở New York, đồng thời cấm Trump và công ty của ông mua bất động sản ở đó trong 5 năm. Một phiên tòa vào ngày 2 tháng 10/2023 đã được lên lịch.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ tới Mexico để họp thượng đỉnh 3 nước Bắc Mỹ lần thứ 10 vào ngày 9 và 10 tháng 1/2023. Biden sẽ họp với Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Mỹ cho biết ba bên sẽ thảo luận về việc "làm sâu sắc và mở rộng hợp tác an ninh và đối tác kinh tế cũng như tăng cường phối hợp trong các vấn đề toàn cầu và khu vực". Các vấn đề như khả năng cạnh tranh ở Bắc Mỹ, biến đổi khí hậu, quản lý di cư và chăm sóc sức khỏe cũng sẽ được giải quyết.

Chi hàng trăm hàng ngàn tỷ để hợp thức hóa điều dối trá

Nguyễn Đình Cống

Báo Tiếng Dân,

Bộ Quốc phòng Nhật xem xét việc xây hàng chục kho vũ khí và đạn dược để đề phòng khả năng leo thang của khủng hoảng Đài Loan, theo báo Nikkei Asia hôm thứ Bảy. Bộ đang tìm cách phân phối các nguồn cung cấp quân sự gần Đài Loan để giúp quân Nhật bảo vệ các hòn đảo đối mặt với Trung Quốc dễ tiếp cận hơn. Các kho đạn mới sẽ đặt trên Quần đảo Nansei, bao gồm Okinawa, và kéo dài đến Đài Loan từ mũi phía nam của Kyushu, đảo lớn nhất ở phía nam của Nhật Bản. Nhật Bản cũng sẽ nghiên cứu khả năng sử dụng chung các cơ sở quân sự của Mỹ.

---- Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt một loại thuốc mới có tên Leqembi vào thứ Sáu để điều trị bệnh Alzheimer (lãng trí) giai đoạn đầu bằng cách làm chậm sự tiến triển của tình trạng này. Leqembi là loại thuốc thứ hai trong số nhiều loại thuốc mới được phê duyệt nhắm vào nguồn gốc của bệnh Alzheimer. Eisai đã phát triển và thử nghiệm loại thuốc này và sẽ hợp tác với Biogen Inc. để tiếp thị nó.

Billy Dunn, giám đốc phòng khoa học thần kinh của FDA cho biết: "Lựa chọn điều trị này là liệu pháp mới nhất nhắm mục tiêu và ảnh hưởng đến quá trình bệnh tiềm ẩn của bệnh Alzheimer, thay vì chỉ điều trị các triệu chứng của bệnh".

Cả Eisai và Biogen đều được chú ý chỉ vài tháng trước, sau báo cáo về một trường hợp tử vong trong quá trình thử nghiệm thuốc điều trị bệnh Alzheimer của họ, khiến cổ phiếu của Biogen giảm hơn 5%. Tuy nhiên, cổ phiếu của Biogen đã tăng 6,22% lúc 3:06 chiều giờ miền Đông sau khi có tin ngày hôm Thứ Sáu.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu nói rằng cuộc bạo động ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021 đã gây ra những hậu quả quốc tế mà không ai "có thể hiểu hết được." Nhận xét đưa ra trong buổi lễ vinh danh những anh hùng của sự kiện đó.

Trong bài phát biểu của mình, Biden đã đánh giá các sự kiện và ca ngợi lòng dũng cảm của các cảnh sát đã tham gia bảo vệ Điện Capitol: "Nhưng vào ngày này hai năm trước, nền dân chủ của chúng ta được giữ vững vì Chúng ta, Nhân dân, đã không nao núng. Chúng ta, Nhân dân, đã chịu đựng. Chúng ta, Nhân dân, đã chiến thắng."

Buổi lễ được tổ chức vài ngày sau khi ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ 6/1 công bố bản báo cáo cuối cùng. Tài liệu lưu ý rằng cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tham gia vào một "âm mưu đa phần" nhằm hủy bỏ kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

---- Trump lại bị gia đình cảnh sát kiện. Vào đêm trước lễ kỷ niệm hai năm vụ tấn công Điện Capitol, cựu Tổng thống Donald Trump và hai kẻ bạo loạn đã bị bạn tình lâu năm của Brian Sicknick kiện, người đã bị xịt hóa chất vào mặt trong vụ tấn công 6/1/2021 và chết vào ngày hôm sau. Đơn kiện của cô Julie Garza, đang đòi ít nhất 10 triệu đô la mỗi người từ Trump và hai kẻ bạo loạn, trích dẫn kết luận của hội đồng Hạ viện điều tra vụ tấn công.

Đơn kiện nêu rõ: "Các sự kiện kinh hoàng xảy ra vào ngày 6/1/2021, bao gồm cái chết oan uổng, bi thảm của cảnh sát Sicknick, là hậu quả trực tiếp và có thể thấy trước của các hành động trái pháp luật của các Bị cáo. Khi cảnh sát Sicknick và hàng trăm người khác... bị đặt vào vòng nguy hiểm chết người, [Trump] đã xem các sự kiện diễn ra trên truyền hình trực tiếp từ sự an toàn của Bạch Ốc."

Julian Khater và George Tanios, hai kẻ bạo loạn bị cáo buộc đã xịt hơi cay vào mặt hoặc xịt lên người Sicknick, đã nhận tội liên quan đến vụ tấn công và sẽ bị kết án vào cuối tháng này, theo CNN đưa tin.

---- Bếp ga, được tìm thấy ở 35% gia đình ở Hoa Kỳ, là nguyên nhân gây ra khoảng 1/8 trường hợp mắc bệnh hen suyễn ở trẻ em ở Hoa Kỳ, theo những gì các nhà nghiên cứu mô tả là những phát hiện mới "gây sửng sốt." Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bếp gas, ngay cả khi không sử dụng, thải ra mức độ ô nhiễm "có thể tồi tệ hơn nhiều lần so với ô nhiễm ngoài trời do giao thông xe hơi và công nghiệp nặng", theo Báo The Guardian.

Nghiên cứu mới nhất này cho rằng 12,7% trường hợp mắc bệnh hen suyễn ở trẻ em ở Hoa Kỳ là do sử dụng bếp gas, theo tác giả nghiên cứu Brady Seals, tỷ lệ này tương tự như tỷ lệ mắc bệnh hen suyễn do hút thuốc thụ động. Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn ở New York (18,8%), California (20,1%) và Illinois (21,1%), theo báo cáo của Yahoo.

---- Thành phố nào tốt nhất, và xấu nhất để tìm việc làm? WalletHub xem xét 182 thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ trên 32 số liệu trong hai loại chính: thị trường việc làm tổng thể, bao gồm mọi thứ từ cơ hội việc làm và tỷ lệ thất nghiệp của thành phố đến đảm bảo công việc và sự hài lòng trong công việc; và kinh tế xã hội, trong đó lưu ý đến các yếu tố như thu nhập hàng năm trung bình, điểm quá cảnh, chi phí nhà ở và an toàn. San Francisco đứng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng của WalletHub, trong khi Memphis, Tennessee xếp ở phía sau.

Nhóm 10 thành phố dễ tìm việc làm nhất:
1. San Francisco
2. Columbia, Maryland
3. Orlando, Florida
4. San Jose, California
5. Pittsburgh
6. Fremont, California
7. Salt Lake City
8. South Burlington, Vermont
9. Plano, Texas
10. Portland, Maine

Nơi khó tìm việc nhất:
173. Las Cruces, New Mexico
174. Detroit
175. Jackson, Mississippi
176. Shreveport, Louisiana
177. Huntington, West Virginia
178. Columbus, Georgia
179. Gulfport, Mississippi
180. Brownsville, Texas
181. Augusta, Georgia
182. Memphis, Tennessee.

---- Hai người đã bị bắt sau khi cảnh sát Oklahoma đột kích vào một phòng bi-da địa phương hôm thứ Năm. Đơn vị VICE của Cảnh sát Thành phố Oklahoma cùng với Ủy ban ABLE và cảnh sát cứu hỏa đã thực hiện lệnh bắt giữ tại Cue Pro Billiards Pool & Three Cushion tọa lạc tại 3416 North May Avenue.

Thượng sĩ Cảnh sát Gary Knight cho biết: "Cảnh sát đã cử người bí mật vào bên trong sau khi nhận được tin báo rằng có một hoạt động bán rượu đang diễn ra mà không có giấy phép. Khi vào mới phát hiện ra còn có việc sử dụng ma túy bất hợp pháp đang diễn ra, có bằng chứng cho thấy cocaine không chỉ được bán mà còn được tiêu thụ ở đó trong tiệm."

Cảnh sát cho biết cùng với cocaine, họ tìm thấy cần sa, máy đánh bạc bất hợp pháp, đạn dược và súng trong cuộc đột kích.

Hoang Nguyen, 44 tuổi, và Vu Dinh, 45 tuổi, đều bị bắt và đưa vào Nhà tù Quận Oklahoma. Nguyen đang phải đối mặt với 5 trọng tội bao gồm phân phối chất bị kiểm soát, đánh bạc thương mại và sử dụng vũ khí tấn công trong một trọng tội. Dinh đang phải đối mặt với hai cáo buộc tương tự.

---- Cảnh sát Quận Cam đang kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng trong việc tìm một người đàn ông 72 tuổi mất tích nghiêm trọng đến từ Việt Nam: Thuan Van Nguyen được nhìn thấy lần cuối vào Thứ Năm khoảng giữa 4 giờ chiều và 5 giờ chiều khi rời khỏi nơi ở của gia đình mình, đi bộ về phía tây trên Đại lộ Orangewood về phía Đại lộ phía Tây ở Stanton.

Người đàn ông 72 tuổi này là một người gốc Việt, cao khoảng 5 foot 3 inch, nặng khoảng 140 pounds với mái tóc đen và đôi mắt nâu. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông mặc một chiếc áo sơ mi dài tay sọc xanh và quần xanh. Nguyen, người không có bất kỳ gia đình nào khác trong khu vực, bị bệnh tiểu đường, mất trí nhớ và không nói được tiếng Anh. Bất cứ ai có thông tin về nơi ở của Nguyen xin gọi cho Cảnh sát Quận Cam theo số 714-647-7000.

---- TIN VN. TQ mở cửa sẽ gi Giả thiết là khách Trung Quốc sang nước ta phục hồi 50% so với trước đại dịch.----. Theo nhiều báo VN. Ngày 7-1, Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, nói đã nhận được thông báo từ Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) về trường hợp ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam - hành hung nữ nhân viên sân golf ở Đà Nẵng tới mức cấp cứu. Thanh nói: “HĐND tỉnh Quảng Nam đã nhận thông báo từ Công an quận Ngũ Hành Sơn về việc không khởi tố vụ án do vụ việc trên không cấu thành tội phạm.”----Theo VietnamNet. Chiều 7/1, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Minh Phụng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết, UBND huyện đã thành lập tổ liên ngành để xác minh làm rõ thông tin cho rằng thầy L.V.Đ, hiệu trưởng một trường tiểu học nhắn tin 'yêu thương' với nữ giáo viên: “Tổ kiểm tra xác minh cho thầy Đ. một ngày để làm báo cáo giải trình. Đến ngày thứ Hai (9/1) thầy Đ. phải gửi giải trình bằng văn bản cho tổ kiểm tra xác minh. Trong đó, thầy hiệu trưởng này phải báo cáo, giải trình làm rõ hai nội dung gồm: liên quan đến thông tin tin nhắn và việc trù dập, chèn ép nữ giáo viên.”----Theo Báo Pháp Luật. Ngày 6-1, ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TP HCM) đã có phát biểu đề cập nhiều vấn đề trong phòng, chống COVID-19. “Đã có những trường hợp thuốc giả nhưng 3 tuần được cấp trong khi những nơi khác chờ đợi hàng năm trời. Có những doanh nghiệp phía Nam đem hồ sơ lên nộp để cấp số đăng ký, giữ cho gần hết thời gian, còn chừng 15 ngày nữa hết hạn thì mời ra, đề nghị sửa hồ sơ, yêu cầu sửa từ “tinh bột bắp” thành “tinh bột ngô”, ĐB Lan kể. (Có người đề nghị bỏ chữ "Cha" để đọc là: Bố Già Dân Tộc...)----heo Báo Tiền Phong. Đây là thông tin được Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, diễn ra chiều 5/1, của Tổng cục Quản lý thị trường. “Cả năm qua có khoảng 35.000 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, tỷ lệ xử phạt rất cao, giảm được tình trạng đoàn cứ đi vào kiểm tra rồi lại đi ra như những năm trước. Cứ vào 10 vụ thì xử phạt đến 8 - 9 vụ”, ông Linh nói và cho rằng quản lý thị trường đã trở thành lực lượng tai mắt của ngành công thương trong cuộc chiến phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại và buôn lậu.---- HỎI 1: Nông dân Mỹ lạc quan hơn trong năm 2023?ĐÁP 1: Đúng thế. Chỉ số đo lường kinh tế nông nghiệp của Đại học Purdue-CME Group (Purdue University-CME Group Ag Economy Barometer Index) mới nhất cho thấy nông dân trở nên lạc quan hơn khi năm 2022 sắp kết thúc.Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 12 cho thấy chỉ số tổng thể tăng 23,5% sau hai tháng sụt giảm, trong khi Chỉ số Điều kiện Hiện tại (Current Conditions Index) tăng gần 38% và Chỉ số Kỳ vọng Tương lai (Future Expectations Index) tăng 17% so với mức của tháng 11.Chi tiết:---- VẤN ĐỀ: Chi hàng trăm hàng ngàn tỷ để hợp thức hóa điều dối trá (Nguyễn Đình Cống).6/1/2023Tôi từng nghe, GS Phan Đình Diệu, lúc là Đại biểu Quốc hội đã nói đại ý rằng, lãnh đạo của Việt Nam tự gây ra khó khăn, làm phức tạp hóa vấn đề đơn giản, phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng của Đảng, của Dân chỉ để nói tránh bản chất của sự việc cai trị đất nước.

Tôi không tìm được văn bản, chỉ thuật lại theo trí nhớ, đại ý là như vậy. Thật ra tôi biến điều nghe được thành nhận thức của mình và trình bày theo ý mình. Tôi nhắc đến GS Diệu với lòng tôn trọng bậc đàn anh, đã công khai nêu ra nhận xét để mọi người tiếp tục suy nghĩ.

Nhà nước Việt Nam thời gian qua và hiện nay thực chất là độc quyền đảng trị. Nếu tôn trọng sự Quang Minh Chính Đại mà công nhận sự thật như vốn có thì nhiều chuyện đang rất khó khăn, phức tạp trở nên vô cùng đơn giản. Chỉ cần công nhận A là A, là chính nó với bản chất vốn có, nghĩa là “Danh Thực Tương Đồng” thì mọi chuyện liên quan sẽ vô cùng đơn giản. Nhưng lại cho A là B vì muốn che đậy bản chất của nó, bằng dối trá thì sẽ làm phức tạp vấn đề lên chưa biết đến đâu. Để che A, cần tạo ra B khác A. Ban đầu người ta nhầm, nhưng rồi sớm hay muộn sẽ lộ ra B là dối trá. Để che B cần tạo ra dối trá C… Cứ thế tiếp tục cần tạo ra dối trá sau để che lấp dối trá trước.

Gần đây có việc miễn nhiệm hai ông Phó Thủ tướng, thay bằng hai ông mới. Mọi quyết định đã giải quyết xong, chỉ cần công bố cho toàn dân biết. Việc công bố này, nếu công khai Nhà Nước Độc Quyền Đảng Trị thì chỉ cần một người làm trong vài phút với chi phí vài triệu. Nhưng để che giấu bản chất độc tài, phải nói dối là Nhà nước dân chủ.

Để hợp thức hóa từ “Dân chủ” dối trá, phải tổ chức hai hội nghị bất thường của BCH Trung ương Đảng và Quốc hội, rất nhiều người phải bỏ công bỏ việc quan trọng để dự họp, tiêu tốn nhiều sức lực và một khoản tiền khá lớn, có thể đến hàng trăm tỷ. Trong hai cuộc họp ấy người ta còn thảo luận vài việc lặt vặt khác chưa cấp bách, chẳng qua thực hiện một trong 36 mưu kế của Tôn tử mà thôi, đó là kế “thuận tay dắt dê”.

Cũng chỉ để che đậy sự dối trá về dân chủ giả hiệu trong bầu cử Quốc Hội mà phải tốn hàng chục triệu ngày công, hàng chục ngàn tỷ đồng.

Đó là những lảng phí năng lượng của dân tộc rất lớn. Nhưng cái nguy hại không dừng lại ở sự đại lãng phí, mà còn hủy hoại đạo lý bằng cách gieo mầm và vun xới sự dối trá từ thượng tầng Nhà nước.

Câu hỏi: Tại sao người ta cần sự dối trá như thế? Xin mời quý độc giả trả lời. Sẽ rất hay nếu có được vài giải thưởng cho những câu trả lời tốt nhất.

