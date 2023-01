2 ngôi sao của phim "Romeo và Juliet" (chiếu năm 1068) bây giờ kiện Paramount Pictures đòi 500 triệu đô vì khi quay phim năm 1968 khi còn vị thành niên đã bị đạo diễn ép đóng khỏa thân.

.

- Asia Times: 40% dân Bắc Kinh, 70% dân Thượng Hải, 40% dân TQ đã dính COVID.

- TQ xuất xưởng điện thoại di động giảm 34,1%.

- Xổ số Mega Millions tới gần 1 tỷ đô vào Thứ Sáu 6/1/2023.

- sau 3 lần bầu phiếu vẫn không bầu được Chủ Tịch Hạ Viện vì DB Kevin McCarthy không đủ phiếu cần thiết

- Salesforce Inc. sẽ sa thải 10% nhân lực, cắt hơn 7.000 nhân viên và giảm diện tích văn phòng

- Thủ tướng Nhật sẽ tới Bạch Ốc gặp Biden ngày 13/1.

- Putin đưa tàu khu trục Admiral Gorshkov, trang bị hỏa tiễn siêu thanh, vào trực chiến

- Ngoại trưởng Ukraine: đang làm thủ tục xin đuổi Nga ra khỏi tư cách thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An LHQ.

- FDA cho các tiệm thuốc tây bán lẻ cung cấp thuốc phá thai trực tiếp cho bệnh nhân

- Bạch Ốc: Mỹ, Ukraine sẽ hòa đàm với Nga nếu Nga trả lại Ukraine các vùng đất đã chiếm, đã sáp nhập.

- Tổ chức ủng hộ góa phụ chiến binh Nga kêu gọi Putin huy động hàng triệu tân binh để đảm bảo thắng ở Ukraine.

- Zelensky và Thủ tướng Anh Sunak họp, OK tăng hợp tác quốc phòng để thắng Putin

- DB Thomas Suozzi (D), người mất ghế ở New York về tay DB đắc cử George Santos (R) tố Santos thắng phiếu nhờ lừa đảo, lý lịch bịa đặt.

- Mỹ và Nam Hàn hợp tác: sẽ trả đũa quyết liệt nếu Bắc Hàn sử dụng vũ khí nguyên tử để tấn công.

- Bạch Ốc: yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với du khách từ TQ là khoa học, bảo vệ dân Mỹ, không phải trả đũa

- Đức: nữ bác sĩ bị án 2 năm và 9 tháng tù vì ký giấy cho hơn 4.000 người khỏi đeo khẩu trang.

- Gallup hỏi về 2023: có 80% dân Mỹ tin kinh tế sẽ khó khăn, 85% nói lo bất hòa quốc tế; và 90% nói Mỹ sẽ xung đột nội bộ.

- TIN VN. Bé trai kẹt trong cọc bêtông đã chết.

- TIN VN. Thủ Tướng VN thú nhận: Quốc doanh quản lý quá dỏm, phải cho hãng tư vào cứu sân Mỹ Đình.

- TIN VN. VOA: Không giữ lời hứa cúng 155 triệu bảng Anh cho đại học Anh, nữ tỷ phú Việt bị kiện.

- TIN VN. 40% số lượng thuốc trên thị trường có nguy cơ không thể lưu hành.

- TIN VN. Công nhân biểu tình, giăng biểu ngữ đòi tiền công.

- HỎI 1: Ca a hát có thể giúp bệnh nhân đột quỵ lấy lại kỹ năng giao tiếp? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 70% cư dân Thượng Hải đang dính COVID-19? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-4/1/2022) --- Theo báo Asia Times, 40% dân Bắc Kinh, 70% dân Thượng Hải, 40% dân TQ đã dính COVID. Một số chuyên gia y tế cho biết tại Trung Quốc, 600 triệu người, tương đương 40% trong tổng số 1,4 tỷ dân, đã bị nhiễm virus corona trong một tháng qua trong khi con số này có thể lên tới 1,1 tỷ trong những tuần tới.

.

Các chuyên gia cho biết hơn 80% trong số 22 triệu người ở Bắc Kinh và 70% trong số 25 triệu người ở Thượng Hải đã bị nhiễm coronavirus cho đến nay trong khi nhiều thành phố lớn khác đã vượt qua mức 50%.

.

Có những bất đồng về cách tính số ca tử vong do Covid. Tuy nhiên, kể từ khi Trung Quốc nới lỏng các quy định về Covid vào ngày 7/12, dịch vụ tang lễ tại các thành phố lớn gặp khó khăn về cơ sở vật chất.

.

---- China Academy of Information and Communications Technology (Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc - CAICT) tiết lộ trong báo cáo phát hành hôm thứ Tư rằng các lô hàng điện thoại di động nội địa ở Trung Quốc đã ghi nhận mức giảm hàng năm là 34,1% trong tháng 11/2022. Tính chung từ tháng 1 đến tháng 11/2022, lượng hàng xuất xưởng là 243,7 triệu chiếc, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm 2021.

.

----- Giải độc đắc Mega Millions được ước tính sẽ tăng lên gần 1 tỷ đô la sau khi không có ai trúng giải độc đắc trị giá hàng triệu đô la vào tối thứ Ba 3/1/2023. Giải thưởng dự kiến sẽ tăng lên 940 triệu đô la cho lần quay số vào hôm Thứ Sáu 6/1/2023, sau khi lần quay số đầu tiên trong năm trị giá 785 triệu đô la hôm thứ Ba không có kết quả trùng khớp trên cả sáu con số được kéo. Các con số trúng cho kỳ quay số hôm thứ Ba là: 25, 29, 33, 41 và 44, cộng với số Mega Ball là 18.

.

---- Hôm Thứ Ba 3/1/2023 là một ngày đầy kinh ngạc tại Hạ Viện Hoa Kỳ: sau 3 lần bầu phiếu vẫn không bầu được Chủ Tịch Hạ Viện vì Dân Biểu lãnh đạo Cộng Hòa Kevin McCarthy không giành được số phiếu cần thiết sau ba vòng bầu chọn.

.

Không rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo — chỉ biết các Dân Biểu sẽ triệu tập lại vào trưa thứ Tư 4/1/2023, theo tin PBS. Vào thời điểm đó, dự kiến sẽ có vòng bỏ phiếu thứ tư. Nhưng báo The Hill ghi nhận, việc Kevin McCarthy không kiếm đủ số phiếu cần thiết sau 3 vòng "đã dẫn đến câu hỏi liệu đảng Cộng Hòa có cần chuyển sang một ứng cử viên khác để giữ đoàn kết hay không."

.

Đêm Thứ Ba, Trump lên mạng cào phím, kêu gọi các Dân Biểu Cộng Hòa dồn phiếu bầu cho McCarthy vào ghế Chủ Tịch Hạ Viện vì ông đứng về phía McCarthy bất chấp sự phản đối của một số thành viên có quan điểm cứng rắn trong Cộng Hòa, vì bỏ phiếu cho McCarthy sẽ là “kết thúc thỏa thuận” và “đoạt chiến thắng”.

.

---- Salesforce Inc. đang tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, nói sẽ sa thải 10% lực lượng lao động, hơn 7.000 nhân viên và giảm diện tích văn phòng tại một số thị trường. Giám đốc điều hành Salesforce Marc Benioff trong một bức thư gửi nhân viên viết: “Môi trường vẫn còn nhiều thách thức và khách hàng của chúng ta đang thực hiện một cách tiếp cận thận trọng hơn đối với các quyết định mua hàng của họ." Ngoài ra, Benioff cho biết ông phải chịu trách nhiệm vì đã thuê "quá nhiều người" khi doanh thu tăng vọt khi bắt đầu đại dịch Covid-19. Hầu hết việc sa thải sẽ xảy ra trong vài tuần tới.

.

---- Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ có chuyến thăm đầu tiên tới Bạch Ốc để gặp Tổng thống Joe Biden vào ngày 13/1. Kishida và Biden dự kiến sẽ nói về biến đổi khí hậu, các công nghệ quan trọng, chương trình hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn, cuộc xâm lược Ukraine và Đài Loan của Nga.

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa tàu khu trục Admiral Gorshkov, trang bị hỏa tiễn siêu thanh và hệ thống hỏa tiễn Zircon, vào trực chiến, theo Ria Novosti đưa tin hôm thứ Tư 4/1/2023. Hiện tại, vùng hoạt động của tàu vẫn chưa xác định, sẽ tùy lợi ích an ninh của Nga, theo lời Putin tiết lộ vào ngày 21/12/2023. Khi đó, Putin cũng nói rằng Nga sẽ tiếp tục trang bị cho các lực lượng chiến lược những loại vũ khí hiện đại nhất.

.

---- Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Tư nói rằng Kiev đã bắt đầu quá trình hủy bỏ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Bảo an LHQ và đã nhận được sự ủng hộ của một số quốc gia: "Bộ Ngoại giao đã cung cấp bằng chứng vô điều kiện về việc Liên bang Nga chiếm đoạt vị trí trong Hội đồng Bảo an LHQ, bỏ qua các thủ tục được quy định bởi Hiến chương LHQ." Hồi tháng 12/2022, Kuleba đã tiết lộ rằng Ukraine đang lên kế hoạch bắt đầu một tiến trình pháp lý để đuổi Nga ra khỏi tư cách thành viên thường trực của hội đồng bảo an LHQ.

.

.

---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-PIerre cho biết hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tìm kiếm một "hòa bình chính đáng" ở Ukraine nhưng nhấn mạnh rằng "khó có thể nghiêm túc" rằng Nga sẵn sàng tham gia tìm kiếm một giải pháp ngoại giao trong khi Nga đòi giữ các lãnh thổ Ukraine mà Nga đã chiếm và sáp nhập.

.

Trả lời câu hỏi liệu hòa bình ở Ukraine có thể có trong năm nay hay không, Jean-Pierre nhấn mạnh Mỹ không muốn làm gì với Ukraine mà không có Ukraine và giải pháp cuối cùng phải tôn trọng các nguyên tắc LHQ về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ -- và Mỹ và Ukraine sẽ sẵn sàng đàm phán một khi Nga sẵn sàng chấp nhận các điều kiện này [trả đất].

.

---- Một nhóm yêu nước ít được biết đến có lập trường ủng hộ các góa phụ của quân nhân Nga đã kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh huy động quy mô lớn hàng triệu tân binh và đóng cửa biên giới để đảm bảo chiến thắng ở Ukraine. Putin, nhà lãnh đạo tối cao 70 tuổi của Nga, đang chịu áp lực mạnh mẽ phải mang lại chiến thắng ở Ukraine sau hơn 10 tháng kể từ khi ông gửi quân nói là nhằm bảo vệ người Nga ở miền đông Ukraine.

.

Tổ chức Soldiers' Widows of Russia (Góa phụ của những người lính Nga) viết trên Telegram: "Chúng tôi yêu cầu Tổng thống của chúng tôi, Vladimir Vladimirovich Putin, cho phép Quân đội Nga thực hiện một cuộc động viên quy mô lớn. Chúng tôi yêu cầu Tổng thống, Tổng tư lệnh tối cao của chúng tôi, cấm những người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ rời khỏi Nga. Và chúng tôi có đầy đủ quyền đạo đức để làm điều này: chồng của chúng tôi đã hy sinh để bảo vệ những người đàn ông này, nhưng ai sẽ bảo vệ chúng tôi nếu họ chạy đi?"

.

Sau khi ra lệnh "động viên một phần" vào ngày 21/9/2022, lần đầu tiên của Nga kể từ Thế chiến thứ hai, khoảng 300.000 người đàn ông bổ sung đã vào nhập ngũ, mặc dù có thêm hàng trăm nghìn người đàn ông Nga đã trốn ra nước ngoài để trốn lính. Điện Kremlin đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về kháng cáo từ nhóm góa phụ. Putin đã nói vào tháng trước rằng không cần vét lính thêm.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba cho biết ông và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã thảo luận về "sự hợp tác quốc phòng hơn nữa" giữa hai nước: "Chúng tôi đã đồng ý tăng cường nỗ lực để mang chiến thắng đến gần hơn trong năm nay. Chúng tôi đã có những quyết định cụ thể cho việc này." Tổng thống Ukraine cũng nói rằng ông đã có các cuộc thảo luận với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store và Thủ tướng Hoà Lan Mark Rutte hôm Thứ Ba.

.

---- Các tiệm thuốc tây bán lẻ sẽ được phép cung cấp thuốc phá thai trực tiếp cho bệnh nhân theo một bản cập nhật quy định đối với các quy tắc của Food and Drug Administration (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm - FDA), theo 2 trong số các nhà sản xuất thuốc cho biết hôm thứ Ba. Sự thay đổi về quy định, lần đầu tiên được The New York Times đưa tin, bãi bỏ vĩnh viễn yêu cầu cấp phát trực tiếp đã tạm thời bị đình chỉ hồi năm ngoái. Nếu các nhà thuốc chọn dự trữ thuốc, sự thay đổi này sẽ cho phép bệnh nhân tiếp cận rộng rãi hơn với Mifepristone, viên thuốc đầu tiên trong quy trình phá thai bằng thuốc hai bước, ở những tiểu bang hợp pháp.

.

Trong một bản tuyên bố, giám đốc điều hành của GenBioPro, công ty sản xuất phiên bản chung của Mifepristone, nói rằng cảnh báo trước này có nghĩa là “thông báo ngày hôm nay sẽ không cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng cho tất cả mọi người,” mặc dù ông gọi đó là “một bước đi đúng hướng”.

.

Công ty sản xuất khác của Mifepristone, Danco Laboratories, cho biết trong tuyên bố riêng của mình rằng việc sửa đổi là “cực kỳ quan trọng” vào thời điểm “khi mọi người trên khắp đất nước đang phải gian nan để có được các dịch vụ chăm sóc phá thai”.

Hai ngôi sao của bộ phim "Romeo và Juliet" năm 1968

Hình ảnh cặp tình nhân.

----đang kiện Paramount Pictures vì lạm dụng trẻ em, cáo buộc đạo diễn đã áp lực buộc họ phải quay một cảnh khỏa thân khi cả hai diễn viên đều ở tuổi vị thành niên. Olivia Hussey và Leonard Whiting viết trong vụ kiện của họ rằng đạo diễn Franco Zeffirelli — người đã qua đời vào năm 2019 — ban đầu nói với họ rằng sẽ không có ảnh khoả thân. Nhưng khi quay phim, đạo diễn đã ép cả 2 phải diễn cảnh khỏa thân trong bộ phim cuối cùng, để lộ mông của Whiting và vú của Hussey.

Hussey, khi đó 15 tuổi và Whiting. khi đó 16 tuổi, cả hai đều chưa đủ tuổi trong quá trình quay phim và đơn kiện còn lập luận rằng cả hai đều được thông báo rằng máy quay sẽ không chụp họ khỏa thân. Hồi năm 2018, cô Hussey đã bảo vệ cảnh này trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Variety.

Vụ kiện được đệ trình nhờ luật California tạm thời đình chỉ thời hiệu đối với các khiếu nại lạm dụng trẻ em, nói rằng 2 diễn viên đã phải đối mặt với sự đau khổ về tinh thần trong nhiều năm kể từ khi quay phim và đang đòi bồi thường thiệt hại “được cho là hơn 500 triệu đô la.”

.

---- Dân Biểu Thomas Suozzi (D), người đã mất ghế ở New York về tay Dân Biểu đắc cử George Santos (R) hồi tháng 11, viết trong một bài bình luận đăng hôm thứ Ba rằng ông đang bị “một kẻ lừa đảo kế vị” trong bối cảnh tranh cãi gia tăng về lý lịch bịa đặt của Santos.

.

Suozzi, người hiện đang đại diện cho Khu vực Quốc hội số 3 của New York và sẽ rời Quốc hội sau khi ông từ bỏ cuộc tái tranh cử để tranh cử thống đốc, đã viết trong một bài xã luận cho tờ The New York Times rằng Santos “phải bị Quốc hội hoặc các công tố viên cách chức, bởi vì không có dấu hiệu nào cho thấy rằng Santos sẽ bị lương tâm lay động để tự nguyện từ chức.”

.

Suozzi viết trên tờ NY Times rằng: “Chắc chắn, một số ứng cử viên nói và làm bất cứ điều gì để được vào chức vụ và sau đó lạm dụng lòng tin của công chúng. Ở ông Santos, chúng ta có một người đã lạm dụng lòng tin của công chúng ngay cả trước khi ông ta nhậm chức. Thật khó hiểu khi nghĩ những hành động và cuộc trò chuyện của Santos sẽ như thế nào tại Quốc hội thay mặt cho các cử tri của Santos. Từ kinh nghiệm của tôi với tư cách là thị trưởng của thành phố quê hương tôi, với tư cách là giám đốc điều hành của quận và là thành viên của Quốc hội, tôi biết rằng bạn không thể hoàn thành công việc nếu không tạo dựng được lòng tin với đồng nghiệp của mình. Làm sao có thể tin tưởng được ông Santos? Làm thế nào Santos có thể có hiệu quả?"

.

Các nhà lập pháp Hạ viện đã kêu gọi điều tra đảng Cộng hòa ở New York sau khi báo NY Times xuất bản vào tháng trước ghi nhận sự mâu thuẫn trong các tuyên bố của Santos về lịch sử cá nhân và nghề nghiệp, bao gồm cả bịa đặt về việc tốt nghiệp Đại học Baruch ở New York và làm việc cho Goldman Sachs và Citigroup.

.

Santos cuối cùng đã thú nhận rằng ông đã phạm tội "phóng đại lý lịch" trong một cuộc phỏng vấn với New York Post vào cuối tháng 12, và một công tố viên ở New York, một đảng viên Đảng Cộng hòa, sau đó tuyên bố rằng bà sẽ mở một cuộc điều tra về Santos. .

.

Không rõ liệu Santos có từ chức hay không, mặc dù nhiều người, bao gồm cả Suozzi, đã kêu gọi Santos từ chức. Ban lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện phần lớn giữ im lặng về cuộc tranh cãi do Đảng Cộng hòa chiếm đa số mỏng manh trong Hạ viện và việc Santos bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc bỏ phiếu Chủ tịch Hạ viện cho Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy (R-Calif.).

.

---- Bạch Ốc cho biết Mỹ và Nam Hàn đang hợp tác để có một phản ứng "phối hợp hiệu quả" trong trường hợp Bắc Hàn sử dụng vũ khí nguyên tử để tấn công, nhưng 2 nước sẽ không tham gia tập trận chung vì Seoul không sở hữu vũ khí nguyên tử, do đó, sự phối hợp có thể "về cơ bản chỉ giới hạn ở các cuộc tập trận của nhân sự". Trước đó, Tổng thống phủ Nam Hàn Yoon Suk-yeol cho biết Seoul và Washington đang thảo luận về việc cùng thực hiện các kế hoạch liên quan đến tài sản nguyên tử của Mỹ.

.

---- Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Ba cho biết các yêu cầu xét nghiệm COVID-19 mới nhất của Mỹ đối với du khách đến từ Trung Quốc không phải là "sự trả đũa" mà là các biện pháp nhằm bảo vệ công dân Mỹ: quyết định này được đưa ra bởi các chuyên gia y tế và dựa trên cơ sở khoa học chống dịch, đồng thời chỉ ra rằng nhiều quốc gia khác trên thế giới đang thực hiện "các biện pháp y tế thận trọng" tương tự.

.

Tuần trước, Mỹ tuyên bố sẽ yêu cầu kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona đối với tất cả những người đến Mỹ bằng đường hàng không từ Trung Quốc do số ca mắc COVID-19 tại TQ đang gia tăng.

.

---- Một nữ bác sĩ người Đức đã bị kết án 2 năm và 9 tháng tù vì ký giấy một cách sai trái cho bệnh nhân miễn đeo khẩu trang trong đại dịch coronavirus cho hơn 4.000 người. Đài TV công cộng SWR đưa tin rằng một tòa án khu vực ở thị trấn Weinheim phía tây nam đã kết án bác sĩ vào cuối ngày thứ Hai vì đã cấp giấy chứng nhận cho những người từ khắp nước Đức, hầu hết trong số họ bà bác sĩ cũng chưa bao giờ gặp hoặc khám bệnh. Trong phiên tòa, bà đã nói rằng việc đeo khẩu trang có hại cho sức khỏe của mọi người, theo AP.

.

Ngoài án tù, nữ bác sĩ còn bị cấm làm việc trong 3 năm và phải trả gần 30.000 đô la, số tiền bà nhận được để cấp giấy chứng nhận y tế miễn khảu trang. Phụ tá văn phòng của bà đã bị phạt khoảng 2.850 đô la. Luật sư của bác sĩ dự định sẽ kháng cáo bản án, theo SWR đưa tin.

.

---- Năm mới, đất nước Hoa Kỳ sẽ mới? Theo Gallup, đó không phải là cách mà hầu hết người Mỹ nhìn thấy. Với kinh tế gian nan và chính trị đảng phái hồi năm 2022, một cuộc thăm dò mới cho thấy người Mỹ "phần lớn bi quan" về tình hình của Hoa Kỳ trong năm tới, 2023.

.

Khoảng 80% cho rằng kinh tế sẽ khó khăn, với việc tăng thuế và thâm hụt liên bang ngày càng tăng; 85% tiên đoán sự bất hòa quốc tế; và 90% tiên đoán sẽ thêm xung đột chính trị nội bộ, theo Washington Times.

.

Trong cuộc khảo sát trên web với 1.803 thành viên của hội đồng dựa trên xác suất của Gallup, 72% cho rằng tỷ lệ tội phạm sẽ tăng lên, 72% cho rằng sức mạnh của Trung Quốc sẽ tăng lên và 64% cho rằng Hoa Kỳ sẽ suy giảm vai trò cường quốc toàn cầu.

.

Hơn 60% số người được hỏi tiên đoán trong năm 2023 giá tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng với "tốc độ cao" và thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục giảm. Hơn 50% cho rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng và 56% dự đoán "nhiều cuộc đình công của các liên đoàn lao động."

.

---- TIN VN. Bé trai kẹt trong cọc bêtông đã chết. Theo VnExpress. Em Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, bị kẹt bốn ngày trong cọc bêtông sâu 35 m ở dự án cầu tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, đã tử vong. Hiện nay vẫn chưa đưa xác lên được.

.

---- TIN VN. Thủ Tướng VN thú nhận: Quốc doanh quản lý quá dỏm, phải cho hãng tư vào cứu sân Mỹ Đình. Theo Báo VnBusiness. Thủ tướng nói trong Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2022, Triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ KH&ĐT ngày 4/1: “Tôi sống bên cạnh Công viên Thống nhất nhiều năm, 400 người dọn dẹp mà vẫn sập sệ, tại sao không đấu thầu cho doanh nghiệp quản lý, chẳng mất gì cả, làm tốt thì cho làm tiếp, không thu hồi. Hôm qua, tôi ngồi Sân vận động Mỹ Đình, tôi nói Giám đốc sân Mỹ Đình Nguyễn Trọng Hổ làm đề án đi (đề án hợp tác công tư - PV), khai thác cả sân vận động lớn không khai thác được, cứ trông chờ vào tiền Nhà nước, một trận bóng đá mất nhiều tiền. Mình phải khai thác hợp tác công tư, đó là vấn đề nghiên cứu.”

.

---- TIN VN. VOA: Không giữ lời hứa cúng 155 triệu bảng Anh cho đại học Anh, nữ tỷ phú Việt bị kiện. Chủ tịch hãng hàng không VietJet Air, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, người cam kết một khoản quyên góp lớn nhất từ trước tới nay cho trường Đại học Oxford, hiện đang là tâm điểm của một vụ kiện pháp lý trị giá 155 triệu bảng Anh ở một tòa án của nước này, theo tiết lộ của Telegraph.

.

---- TIN VN. 40% số lượng thuốc trên thị trường có nguy cơ không thể lưu hành. Theo VietnamPlus. Theo Tờ trình của Chính phủ, có trên 9.200 số đăng ký sẽ hết hạn vào ngày 31/12. Như vậy, chỉ riêng ngày đầu tiên của năm 2023, trên 40% số lượng thuốc trên thị trường (trên tổng số 21.000 loại) có nguy cơ không thể lưu hành. Tình trạng nhiều thuốc hết hiệu lực đăng ký lưu hành nhưng chưa được gia hạn trở nên trầm trọng từ năm 2020 đến nay. Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực nhưng thực tế việc gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc theo quy định hiện hành vẫn rất chậm và không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn do số lượng tồn đọng quá nhiều.

.

---- TIN VN. Công nhân biểu tình, giăng biểu ngữ đòi tiền công: Họp các bên để giải quyết. Theo Báo Thanh Niên. Sau gần 3 tháng bị nợ lương, nhiều công nhân xây dựng tại một công trình trên đường Đỗ Xuân Hợp, KP.3, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM phải treo băng rôn, yêu cầu chủ thầu xây dựng trả tiền để họ về quê ăn tết. Các cơ quan, đơn vị sẽ họp để giải quyết vụ việc này vào ngày 4.1. Ngày 3.1, ông Lê Hùng Huệ (Phó phòng LĐ-TB-XH TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, đơn vị này đã gửi giấy mời làm việc đến Liên đoàn Lao động TP.Thủ Đức, Công an TP.Thủ Đức, UBND P.An Phú, Công ty TNHH dịch vụ và thiết kế xây dựng Đức Tín (Công ty Đức Tín), đại diện 2 tổ công nhân ký hợp đồng thi công với Công ty Đức Tín,...

.

---- HỎI 1: Ca hát có thể giúp bệnh nhân đột quỵ lấy lại kỹ năng giao tiếp?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một nghiên cứu mới, ca hát có thể giúp bệnh nhân đột quỵ lấy lại kỹ năng giao tiếp. Khoảng 40% những người sống sót sau cơn đột quỵ mắc chứng mất ngôn ngữ, khó truyền đạt hoặc hiểu ngôn ngữ nói hoặc viết. Tình trạng suy giảm kỹ năng ngôn ngữ đó đang diễn ra đối với khoảng một nửa số bệnh nhân một năm sau khi bị đột quỵ, có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hoặc dẫn đến sự cô lập với xã hội. Kết quả nghiên cứu này đã được công bố gần đây trên tạp chí Brain Communications.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/01/03/singing-stroke-language/8591672757881/

.

---- HỎI 2: Có phải 70% cư dân Thượng Hải đang dính COVID-19?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Chen Erzhen, phó chủ tịch tại Bệnh viện Ruijin và là thành viên của ban cố vấn chuyên gia về COVID của Thượng Hải, ước tính rằng phần lớn trong số 25 triệu dân của thành phố có thể đã bị nhiễm bệnh. Ông nói với Dajiangdong Studio, thông tấn thuộc Đảng Cộng sản TQ: “Bây giờ, sự lây lan của dịch bệnh ở Thượng Hải là rất rộng và nó có thể đã chạm tới 70% dân số, gấp 20 đến 30 lần so với (hồi tháng 4 và tháng 5)” - theo cơ quan ngôn luận của Nhân dân nhật báo.

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/world/up-to-70-of-shanghai-population-infected-with-covid-top-doctor

.

.