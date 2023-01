Một công ty khởi nghiệp ở Israel chế tạo phi cơ 2 chỗ cho người đời thường, giá 150.000 USD/xe.

- Hôm nay: Ủy ban 6/1 xong việc. Hạ viện mới do Đảng Cộng hòa lãnh đạo tuyên thệ nhậm chức.

- Trump cạn tiền vì người ủng hộ rủ nhau ra đi.

- Nhật sẽ cấp tiền cho các gia đình chịu dọn nhà ra khỏi Tokyo. Nhật hiện có 125 triệu dân sẽ giảm còn 88 triệu vào năm 2065.

- TQ phản đối quốc tế: các biện pháp chống COVID-19 đối với du khách đến từ TQ là vô lý và phi khoa học

- Mỹ truy tố 1 cựu lính TQLC Mỹ đã lãnh hơn 100.000 USD để huấn luyện phi công TQ cách hạ cánh trên mẫu hạm.

- Giới lập pháp Nga đòi xử cấp chỉ huy Nga sau khi 63 lính Nga trong 1 căn trại chết vì bị hỏa tiễn Ukraine bắn trúng.

- Ukraine: đã bắn rớt 500 máy bay không người lái do Iran sản xuất kể từ tháng 9/2022.

- Sau khi Zelensky ký luật cho chính phủ quyền xiết và đóng cửa các trang tin tức, giới nhà báo Ukraine và Châu Âu phản đối là cấm tự do báo chí.

- Ba Lan, Estonia: nếu cho Putin giữ thể diện trong cuộc xâm lược Ukraine thì sẽ phá hủy trật tự quốc tế, nếu nước nào cần được đảm bảo an ninh, thì đó là Ukraine và các nước nhỏ chứ không phải Nga.

- Zelensky: Nga tính tấn công lâu dài bằng máy bay không người lái nhằm làm Ukraine kiệt sức.

- Một công ty khởi nghiệp ở Israel chế tạo phi cơ 2 chỗ cho người đời thường, giá 150.000 USD/xe.

- Tướng Mark Milley (chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân): Trump muốn triệu hồi để sau đó trừng phạt các tướng lãnh đã nghỉ hưu viết bài chỉ trích Trump.

- Trump cào phím: Facebook mất hơn 80 tỷ đô giá trị kể từ khi cắt bỏ tài khoản Trump.

- Hope Hicks: nhiều phụ tá của Trump tìm việc không được nữa vì tai tiếng giúp Trump lật ngược bầu cử

- TNS tiểu bang Tom Davis của South Carolina bị phạt về tội say rượu nơi công cộng vì ngồi trong xe đang đậu

- Sau khi bị kết tội giết con trai 8 tuổi mắc chứng tự kỷ, nữ giám đốc công ty dược phẩm cũng chết, để lại thư

- Florida Keys: công viên quốc gia đóng cửa vì 300 người vượt biên đổ bộ 10 chuyến lên bờ.

- Nghiên cứu: uống đủ nước sẽ có sức khỏe tốt, giảm nguy cơ bệnh mãn tính, tăng thọ, ngừa lão hóa sớm

- Georgia: nhân viên tiệm vỏ xe bị bắn chết vì bị khách hàng nhầm là trộm xe hơi.

- California 2023: Mức lương tối thiểu tăng 50 cent lên $15,50/giờ.

- California luật mới 2023: có quyền đi bộ ẩu mà không sợ bị phạt, miễn là ngó kỹ cho an toàn.

- San Jose: đi bộ đêm giao thừa, bị xe đụng chết.

- TIN VN. Trung tướng Tô Ân Xô: "Có Giám đốc trung tâm kiểm định xe cơ giới không biết chữ".

- TIN VN. Kiều hối năm nay vào VN dự kiến 14-16 tỷ USD.

- TIN VN. Hàng trăm doanh nghiệp ở Đồng Nai buộc phải giải thể.

- HỎI 1: Người Anh rủ nhau ăn chay nhiều hơn trong năm 2023? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hẹn hò bồ bịch cũng không xài sang nữa? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-3/1/2022) ---- Ủy ban 6/1 hôm nay là xong việc, hoàn thành cuộc điều tra kéo dài 18 tháng về cuộc bạo loạn ở Điện Capitol năm 2021 và đã gửi thành quả công việc tới Bộ Tư pháp cùng với khuyến nghị truy tố cựu Tổng thống Donald Trump. Thời gian của ủy ban chính thức kết thúc vào thứ Ba khi Hạ viện mới do Đảng Cộng hòa lãnh đạo tuyên thệ nhậm chức.

Với nhiều nhân viên của ủy ban đã rời đi, các phụ tá còn lại đã dành hai tuần qua để phát hành nhiều tài liệu của ủy ban, bao gồm cả báo cáo cuối cùng dài 814 trang, về 200 bản chép ghi lại các cuộc phỏng vấn nhân chứng và các tài liệu được sử dụng để hỗ trợ cho kết luận. Các Dân biểu trong ủy ban cho biết họ muốn công khai công việc của ủy ban để nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công và nỗ lực đa hướng của Trump nhằm cố gắng lật ngược cuộc bầu cử.

---- Trump đã gây quỹ cho cuộc tranh cử tổng thống năm 2024, nhưng một phân tích mới cho thấy Trump không thể sử dụng phần lớn số tiền đó cho vận động tái tranh cử. Báo The Guardian nói rằng số lượng người góp tiền lẻ tẻ cho Trump đang giảm, trong khi các đại gia tài trợ nhiều đã bỏ rơi Trump, và phân tích cho thấy khoảng 78 triệu đô la trong số 95 triệu đô la huy động được cho đến nay không thể được sử dụng trực tiếp cho các hoạt động tranh cử. .

Robert Maguire, giám đốc nghiên cứu của Citizens for Responsibility and Ethics ở Washington, cho biết: “Có rất nhiều lý do để tin rằng Trump đang gặp gian nan hơn những năm gần đây để quyên tiền."

Cơ quan giám sát Trung tâm Pháp lý Chiến dịch (Campaign Legal Center - CLC) đã nộp khiếu nại lên Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) cáo buộc rằng Trump đang vi phạm luật "tiền mềm" khi chuyển tiền từ "PAC lãnh đạo" sang "siêu PAC" sau khi trở thành ứng cử viên tổng thống. Saurav Ghosh, giám đốc cải cách tài chính về tranh cử liên bang của CLC cho biết: “Do đó, Trump đã vi phạm luật liên bang cấm hình thức chuyển tiền mềm đó."

Phân tích cho thấy Trump đã quyên được số tiền đáng kinh ngạc là 882 triệu đô la trong chu kỳ năm 2020 và 500 triệu đô la nữa kể từ đó, nhưng số tiền đó đã cạn kiệt do xài để bảo vệ pháp lý, xài cho nhà thiết kế cá nhân của bà Melania Trump và xài để hỗ trợ cho những kẻ bạo loạn ngày 6/1/2021.

Trump và các đồng minh đã lập một mạng lưới các PAC và ủy ban có tên tương tự nhau, và nhóm hoạt động hiệu quả nhất trong chu kỳ này, là ủy ban lãnh đạo Save America PAC, đã quyên được khoảng 111 triệu đô la và còn lại khoảng 21 triệu đô la sau cuộc bầu cử giữa kỳ, nhưng tiền này phải được chi để hỗ trợ các ứng cử viên khác và không được sử dụng cho cuộc tranh cử của chính Trump.

Các Super PAC khác có thêm khoảng 57 triệu đô la trong tay và mặc dù chúng có thể được chi để hỗ trợ vận động và các cuộc biểu tình của Trump, nhưng chúng không thể phối hợp để Trump xài cho tranh cử. Trong khi Trump tiếp tục thu hút các khoản quyên góp nhỏ hơn từ những người ủng hộ trên khắp đất nước, Trump đã mất hai nhà tài trợ hàng đầu của mình từ năm 2016 -- Robert và Rebekah Mercer -- và các nhà tài trợ lớn như giám đốc quỹ đầu tư mạo hiểm Ken Griffin và Giám đốc điều hành Blackstone Steve Schwarzman đã công khai nói rằng họ không giúp Trump nữa.

---- Chính phủ Nhật Bản sẽ cấp cho các gia đình 1 triệu Yên (7.500 USD) cho mỗi đứa trẻ để họ dọn nhà ra khỏi Tokyo nhằm ngăn chặn sự sụt giảm dân số đáng báo động ở các thị trấn và làng mạc trên khắp đất nước. Tiền này nhiều hơn gấp 3 lần số tiền được đưa ra trong kế hoạch di dời được thiết lập vào năm 2019 và sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2023. Giải pháp đưa ra khi các nhà lập pháp Nhật Bản đang cố gắng hết sức để tìm cách khuyến khích những người trẻ tuổi chọn sống ở những khu vực “lỗi thời” của Nhật Bản thay vì chuyển đến các đô thị lớn.

Các gia đình chọn nhận ưu đãi — ngoài khoản hỗ trợ tài chính trị giá 3 triệu yên (23.000 đô la) đã có sẵn — sẽ phải sống trong ngôi nhà mới của họ trong ít nhất 5 năm hoặc hoàn trả số tiền đó cho chính phủ. Họ cũng phải được tuyển dụng hoặc có kế hoạch mở một doanh nghiệp.

Dân số Nhật Bản được dự báo sẽ giảm khoảng 30% từ tổng số 125 triệu dân hiện tại xuống còn 88 triệu vào năm 2065 do tỷ lệ sinh của Nhật Bản vẫn ở mức thấp và số lượng cư dân trên 65 tuổi tăng lên.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning hôm thứ Ba nói rằng các biện pháp chống COVID-19 được đưa ra gần đây đối với du khách đến từ Trung Quốc là "vô lý" và không dựa trên cơ sở khoa học, do vậy Bắc Kinh "kiên quyết phản đối những hành vi như vậy" và cảnh báo rằng họ có thể thực hiện các biện pháp đối phó để đáp lại các hạn chế.

Trung tâm phòng chống dịch bệnh châu Âu (European Centre for Disease Prevention) đã chỉ trích cách tiếp cận của thế giới đối với tình hình, nói rằng những người thực hiện các biện pháp chống lại hành khách từ Trung Quốc nên có sẵn một mức độ phòng thủ chống lại virus.

---- Một cựu lính Thủy quân Lục chiến Mỹ đã lãnh hơn 100.000 USD để huấn luyện phi công Trung Quốc cách hạ cánh trên hàng không mẫu hạm, theo một bản cáo trạng. Công dân Úc nhập tịch Mỹ Daniel Duggan, 54 tuổi, phải đối mặt với 4 truy tố ở Mỹ—bao gồm cả âm mưu lừa gạt chính phủ Mỹ bằng âm mưu xuất cảng bất hợp pháp các dịch vụ quốc phòng sang Trung Quốc—sau khi y bị bắt ở Úc vào tháng 10/2022.

Các công tố nói rằng Duggan đã nhận được 12 khoản thanh toán trị giá mỗi khoản thanh toán là 9.900 đô la hoặc 9.500 đô la từ một công ty giấu tên có trụ sở tại Trung Quốc, với các biên lai thường trích dẫn “huấn luyện phát triển cá nhân”. Chính phủ Hoa Kỳ nói rằng doanh nghiệp kia “đã mua thiết bị quân sự và dữ liệu kỹ thuật cho chính phủ và quân đội CHND Trung Hoa.” Chính phủ Úc đã phê duyệt yêu cầu dẫn độ vào tháng 12/2022, mặc dù luật sư của Duggan trước đó đã nói rằng thân chủ của ông khẳng định mình vô tội và sẽ chống lại việc dẫn độ.

---- Các nhà lập pháp và các nhà bình luận Nga đã phẫn nộ đối với các sĩ quan sau khi 63 lính Nga trong một căn trại ở Makiivka, miền đông Ukraine, trong đêm giao thừa bị giết vì 4 hỏa tiễn Ukraine bắn từ các bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất bắn sập. Bộ Quốc phòng Nga nói doanh trại đó tạm thời để binh sĩ Nga cư trú trước khi vào chiến trường.

Archangel Spetznaz Z, một blogger quân sự người Nga viết: “Những gì đã xảy ra ở Makiivka thật kinh khủng. Ai đã nghĩ ra ý tưởng bố trí số lượng lớn nhân sự trong một tòa nhà, nơi mà ngay cả một thằng ngu cũng hiểu rằng khi bị pháo kích, sẽ có nhiều lính bị thương hoặc chết?"

Sergei Mironov, một nhà lập pháp Nga và cựu Chủ tịch Hội đồng Liên bang, cũng kêu gọi truy tố hình sự đối với các sĩ quan “cho phép tập trung quân nhân trong một tòa nhà không được bảo vệ” và “tất cả các cơ quan cấp trên không cung cấp mức độ an ninh phù hợp.”

---- Ukraine cho biết đã bắn rớt khoảng 500 máy bay không người lái do Iran sản xuất kể từ tháng 9/2022. Riêng trong đợt Nga tấn công trong hai ngày qua, quân đội Ukraine đã bắn hạ được tất cả 84 máy bay không người lái. Ukraine cảnh báo rằng Nga hiện đang sử dụng máy bay không người lái giá rẻ của Iran trong nỗ lực làm cạn kiệt các hệ thống phòng không của Ukraine.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký thành luật một đạo luật mở rộng quyền lực của chính phủ trong việc điều hợp các cơ quan truyền thông và nhà báo trong nước, bất kể sự phản đối của các hiệp hội truyền thông và các tổ chức tự do báo chí, những người cảnh báo rằng nó sẽ có tác động tiêu cực đối với quyền tự do ngôn luận.

Theo luật mới, Hội đồng Phát thanh và Truyền hình Quốc gia, có các thành viên do Tổng thống và các thành viên quốc hội bổ nhiệm, sẽ có quyền lớn hơn đối với các tổ chức truyền thông và nhà báo Ukraine. Theo The Kyiv Independent, cơ quan quản lý có thể đóng cửa một cách hiệu quả các trang tin tức không được đăng bộ.

Trong một tuyên bố vào tháng trước, Liên đoàn Nhà báo Quốc gia Ukraine cho biết dự luật đặt ra một "mối đe dọa" đối với tự do báo chí ở Ukraine. Ricardo Gutiérrez, tổng thư ký của European Federation of Journalists (Liên đoàn các nhà báo châu Âu), nói với The New York Times rằng luật này vẫn mâu thuẫn với các tiêu chuẩn tự do báo chí của châu Âu.

---- Krzysztof Szczerski, Đại sứ Ba Lan tại LHQ, nói rằng nếu phương Tây cho Tổng thống Nga giữ thể diện trong cuộc xâm lược ở Ukraine thì sẽ phá hủy hoàn toàn trật tự quốc tế được thiết lập sau Thế chiến II, và như thế là "chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài của trật tự thời hậu chiến được tượng trưng bởi các nguyên tắc của Hiến chương LHQ".

Hồi đầu tháng 12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trên TV rằng phương Tây sẽ cần suy nghĩ về cách giải quyết nhu cầu đảm bảo an ninh của Nga nếu Putin đồng ý đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Tuyên bố này đã bị chỉ trích ở Ukraine và một số thủ đô châu Âu.

Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố rằng nếu có nước nào cần được đảm bảo an ninh, thì đó là Ukraine và các quốc gia Trung và Đông Âu, chứ không phải Nga cần. Chính phủ Phần Lan cũng tuyên bố rằng trong hoàn cảnh hiện tại, cần có những đảm bảo an ninh cho các nước nhỏ trước cơ nguy bị Nga xâm lăng, chứ không phải đi tìm bảo đàm an ninh cho Nga.

Thủ tướng Estonia, Kaja Kallas, chỉ ra rằng sẽ rất nguy hiểm, không chỉ đối với Ukraine, nếu bắt đầu quá sớm các cuộc đàm phán hòa bình với Nga [vì Nga đòi Ukraine cắt đất đổi hòa bình].

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai nói rằng Nga có kế hoạch tấn công lâu dài bằng máy bay không người lái nhằm áp đảo Ukraine: "Chúng tôi có thông tin rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công kéo dài bằng cách sử dụng máy bay không người lái Shahed. Có lẽ Nga đang đặt cược vào sự kiệt quệ. Làm kiệt quệ con người, hệ thống phòng không, năng lượng của chúng ta."

HESA Shahed 136 là loại đạn dành cho máy bay không người lái do Iran sản xuất, được thiết kế để tấn công các mục tiêu mặt đất từ xa, thường được bắn hàng loạt từ giá phóng. Kiev trước đây đã kêu gọi phá hủy các nhà máy quân sự của Iran, cho rằng Iran cung cấp vũ khí cho Nga để bắn vào Ukraine.

---- Trong vài năm qua, các kiểu phi cơ cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) đã được các hãng như Airbus, Boeing, Volocopter GmbH và Joby Aviation công bố trong nỗ lực giành vị trí của họ trong lĩnh vực vận tải hàng không đô thị. Nhưng công ty khởi nghiệp ở Israel này đang tìm cách tạo sự khác biệt bằng cách xây dựng một eVTOL được thiết kế để người đời thường sử dụng.

Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của AIR, Rani Plaut cho biết: “Phần lớn thị trường đang hướng đến khía cạnh thương mại, taxi điện tử, taxi điện và xe buýt… nhưng AIR, dựa trên công nghệ của chúng tôi, là loại xe hơi cá nhân mang lại khả năng giao thông hàng không cao cho hầu hết mọi người.”

Anh hình dung ra eVTOL của công ty mình, được sử dụng cho các chuyến đi ngắn trên cao trong thành phố hoặc các chuyến đi giải trí nhưng thừa nhận rằng có một số rào cản pháp lý cần giải quyết trước khi điều này trở thành hiện thực. Tuy nhiên, anh tin tưởng rằng AIR ONE đã đáp ứng hầu hết các quy định hiện hành và sẽ vận hành dễ dàng và an toàn.

.

Trong khi chờ phê duyệt theo quy định, công ty hy vọng nguyên mẫu xe bay 2 chỗ của họ sẽ được tung ra thị trường vào cuối năm 2024 với mức giá cơ bản khoảng 140.000 Euro (150.000 USD). Plaut cho biết tốc độ trung bình hàng ngày sẽ vào khoảng 160 km/h ở độ cao 366 m.

---- Trump muốn triệu hồi và sau đó trừng phạt các tướng lãnh đã nghỉ hưu từng chỉ trích Trump, theo lời khai của nhân chứng mới từ ủy ban 6/1. Tướng Mark Milley, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân, nói với Ủy ban 6/1 rằng Trump và các quan chức thủ hạ đã thảo luận về khả năng đưa các sĩ quan đã nghỉ hưu trở lại quân ngũ để sau đó họ có thể bị đưa ra tòa án binh vì tội chỉ trích Tổng Thống trước công chúng, theo Politico đưa tin.

Hôm thứ Hai, Trump đã g

Hope Hicks cho bi

Thượng nghị sĩ tiểu ban

Một nữ giám đốc điều hàn

Một công viên quốc gia

Một nghiên cứu mới đã bổ s

Một nhân viên của cửa hàng

Tướng Milley nói: “Bây giờ có một vài bài xã luận được viết bởi các đô đốc và phó đô đốc đã nghỉ hưu – quý vị sẽ nhận ra tên của họ – đã chỉ trích Tổng thống Trump khi đó. Và thực sự đã có những cuộc thảo luận với tôi: Đưa sĩ quan kia trở lại quân ngũ, đưa người đó ra tòa án quân sự, quý vị biết đấy, phải bắt cựu tướng kia lên bờ xuống ruộng." (ghi chú, Tướng Miller dùng chữ: walk the plank = kiểu hải tặc xử tử khi bịt mắt và buộc nạn nhân đi trên tấm ván có thể rơi xuống biển...)Tướng Milley cho biết ông đã khuyên Trump không nên làm điều đó, nhưng Milley cho rằng tướng quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Mike Flynn có thể xứng đáng với hình phạt đó: "Mike Flynn nói những điều và làm những điều mà về cơ bản tôi hoàn toàn không đồng ý ở nhiều mức độ. [Nếu] đưa Flynn trở lại quân ngũ để đưa Flynn ra tòa quân sự và buộc tội Flynn dựa trên Bộ luật về tư pháp quân sự sẽ là một bước tiến lớn."Tướng Milley chỉ có thể nhớ lại hai lần trong lịch sử Hoa Kỳ đã được thực hiện để trừng phạt một quân nhân đã nghỉ hưu: “Những gì cựu tướng Mike Flynn đang nói ngoài kia, trước hết, Flynn có quyền nói điều đó. Flynn là một công dân Mỹ và tất cả những thứ đó. Nhưng, có thể cho rằng, điều đó gây kích động. Quý vị biết đấy, nó chắc chắn đi ngược lại nhiều giá trị của đất nước chúng ta, v.v."----ửi một loạt bài đăng trên mạng Truth Social, đả kích về an ninh biên giới, Ukraine và Facebook --tất cả chỉ trong vòng 30 phút. Trump phàn nàn về việc hỗ trợ người dân Ukraine khi họ chống lại cuộc xâm lược của Nga, "Khi tôi còn là Tổng thống, tôi đã khiến các Quốc gia Thành viên phải trả tất cả số tiền mà họ không trả cho NATO. Hoa Kỳ đang chịu gần như toàn bộ hóa đơn của NATO, và tôi đã nhanh chóng chấm dứt việc đó. Hoa Kỳ đang bị hút máu để chi trả hóa đơn khổng lồ của NATO, và cho Ukraine. RẤT KHÔNG CÔNG BẰNG!"Trump cũng viết rằng Facebook mất tiền là do đuổi Trump ra khỏi mạng xã hội Facebook sau cuộc bạo loạn 6/1/2021. Theo Trump, "Facebook đã mất hơn 80 tỷ đô la giá trị kể từ khi cắt bỏ tài khoản Trump.----ết cô và những người khác trong chính quyền Trump trông giống như "những kẻ khủng bố nội địa" và không thể tìm việc mới sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, theo tin nhắn được ủy ban 6/1 công bố hôm Chủ nhật. Hicks, người từng là giám đốc truyền thông của Bạch Ốc và là cố vấn tổng thống dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, dường như đã nhắn tin cho Julie Radford, người từng là chánh văn phòng của Ivanka Trump. Các tin nhắn đã được phổ biến trong một kho tài liệu liên quan đến báo cáo cuối cùng của ủy ban.Khi cuộc bạo loạn ở Điện Capitol bùng phát vào ngày 6/1/2021, Hicks đã gửi một loạt tin nhắn than thở về những hậu quả mà cuộc bạo động có thể gây ra đối với triển vọng nghề nghiệp của họ: "Chỉ trong một ngày, Trump đã chấm dứt mọi cơ hội trong tương lai... Và tất cả chúng tôi, những người không có việc làm đã xếp hàng sẽ thất nghiệp vĩnh viễn. Tôi rất tức giận và buồn bã. Bây giờ tất cả chúng tôi trông giống như những kẻ khủng bố trong nước."Hicks nhắc lại rằng cô ấy nghĩ rằng tất cả họ đều "thất nghiệp" và "không thể chạm tới" và nói rằng Alyssa Farah Griffin đã đúng khi rời khỏi chính quyền Trump sớm. Farah Griffin, người từng là giám đốc truyền thông chiến lược của Bạch Ốc, đã từ chức vào đầu tháng 12/2020, vì Trump đưa ra lời nói dối rằng ông đã thắng cử.Trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, Farah Griffin đã tweet về Trump, cầu xin Trump lên án vụ tấn công. Ngày hôm sau, Farah Griffin nói với Politico rằng cô từ chức vì cô "thấy điều này sẽ dẫn đến đâu."Hicks viết trong một tin nhắn vào ngày 6 tháng 1: "Alyssa trông giống như một thiên tài." Farah Griffin tiếp tục trở thành cộng tác viên chính trị cho CNN và vào tháng 8/2022, trở thành người đồng dẫn chương trình The View.----g Tom Davis của South Carolina đã bị phạt về tội say rượu nơi công cộng sau khi ông bị thấy trong tình trạng say xỉn trong một chiếc xe hơi đang đậu. Đảng Cộng hòa cho biết trong một tuyên bố rằng Davis lên xe sau một đêm uống rượu, nhận ra rằng mình “không nên lái xe”, tìm một bãi đậu xe và ngồi đó trong một giờ. TNS/TB Davis cho biết ông “xấu hổ” và xin lỗi gia đình cũng như cử tri, theo báo The State. “Tôi mong có cơ hội để chứng minh với gia đình và các cử tri rằng tôi đã học được từ sai lầm này,” ông nói thêm.----h công ty dược phẩm và là một triệu triệu phú, người bị kết tội giết đứa con trai 8 tuổi mắc chứng tự kỷ của bà trong điều mà bà nói là một âm mưu giết người rồi tự sát bất thành, đã được tìm thấy là đã chết vào sáng thứ Sáu.Fox News đưa tin rằng bà Gigi Jordan hồi năm 2014 đã bị tuyên án 18 năm tù vì tội ngộ sát trong cái chết của Jude Mirra, và bà đã được tại ngoại vào năm 2020 khi quá trình kháng cáo của bà diễn ra. Nhưng Thẩm phán Tòa Tối cao Sonia Sotomayor hôm thứ Năm đã thu hồi tiền bảo lãnh của bà Jordan.Đài WNBC loan tin dựa vào các nguồn tin rằng Jordan được tìm thấy đã chết trong bồn tắm tại căn hộ cho thuê ở Brooklyn của bà vài phút sau nửa đêm sáng thứ Sáu và một lá thư để lại gần đó. Nguyên nhân cái chết chưa được xác định.Bà Jordan thú nhận rằng bà đã đổ một liều thuốc gây chết người vào cổ họng con trai mình khi ở trong một khách sạn cao cấp ở Thành phố New York hồi năm 2010. Sau đó, bà tự uống một số loại thuốc và gửi email cho một người họ hàng, người này sau đó đã gọi điện cho cảnh sát. Jordan đã lập luận rằng cái chết của bé Jude là một vụ giết người vì mẹ thương con.----của Hoa Kỳ bao gồm một cụm các đảo không có người ở Florida Keys đã bị đóng cửa hôm thứ Hai sau khi 300 người di cư thực hiện 10 cuộc đổ bộ vào đó vào cuối tuần qua. Công viên quốc gia Dry Tortugas, cách Key West khoảng 70 dặm về phía tây, đã bị đóng cửa để cảnh sát và y tế có thể đánh giá những người di cư trước khi chuyển họ đến Key West.Bản văn công viên viết trên Twitter: “Việc đóng cửa, dự kiến kéo dài vài ngày, là cần thiết vì sự an toàn của du khách và nhân viên vì các nguồn lực và không gian cần thiết để chăm sóc những người di cư.”Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ cho biết ít nhất 88 người di cư đến từ Cuba, “Giống như những nơi khác ở Florida Keys, công viên gần đây đã chứng kiến sự gia tăng số lượng người đến bằng thuyền từ Cuba và đổ bộ lên các đảo của Công viên Quốc gia Dry Tortugas.”----ung thêm bằng chứng cho thấy việc uống đủ nước là cực kỳ quan trọng để có sức khỏe tốt. Trong một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia được công bố trên tạp chí Lancet, các nhà nghiên cứu cho biết uống đủ nước dường như làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh mãn tính, ngăn ngừa lão hóa sớm và tử vong sớm.Nghiên cứu này đã sử dụng dữ liệu sức khỏe được thu thập từ một nhóm gồm hơn 11.000 người Mỹ trưởng thành trong hơn 30 năm, bắt đầu từ năm 1987, khi hầu hết những người tham gia đều ở độ tuổi 40 hoặc 50. Các nhà nghiên cứu cho biết độ tuổi trung bình của những người tham gia trong lần đánh giá cuối cùng là 76, mặc dù một số người đã ở độ tuổi 90.Đồng tác giả nghiên cứu Natalia Dmitrieva, nhà nghiên cứu tại Viện National Heart, Lung, and Blood Institute (Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia), cho biết: “Kết quả cho thấy rằng việc giữ đủ nước trong người một cách thích hợp có thể làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài cuộc sống không bệnh tật”.----vỏ xe Georgia đã bị bắn chết vào cuối tuần sau khi một khách hàng nhầm anh với một tên trộm xe hơi. Cảnh sát Quận DeKalb đã bắt giữ Quadarius McDowell, 30 tuổi, với tội danh giết người. Cảnh sát nói McDowell đã lái xe của mình đến Tires Plus hôm thứ Bảy. Nhưng rồi McDowell bắn vào nhân viên Daniel Gordon, 24 tuổi, khi nhìn thấy Gordon lái xe của mình trong bãi đậu xe.Bản báo cáo viết: "McDowell được cho là đã nghĩ rằng Gordon đang cố lấy trộm xe của mình và bắn nhiều phát súng khiến nạn nhân bị thương." McDowell chạy bộ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó bị bắt, tống giam vào nhà tù DeKalb County.

---- Vào năm mới rồi, có một số luật mới bắt đầu hiệu lực tại California. Mức lương tối thiểu của California sẽ tăng 50 cent lên $15,50/giờ. Tiểu bang đã quy định mức tăng lương tối thiểu hàng năm tự động gắn liền với lạm phát (nhưng giới hạn ở mức 3,5%) vào năm 2016.

Một luật mới khác yêu cầu các công ty có từ 15 nhân viên trở lên phải đăng thang lương trong các tin tuyển dụng.

---- Kể từ ngày 1/1/2023, người dân California có quyền đi bộ ẩu một cách hợp pháp. Từ ngày 1/1/2023, luật Freedom to Walk Act (Đạo luật Tự do đi bộ) cho phép người đi bộ ở California đi ẩu mà không sợ bị phạt, miễn là an toàn. Việc băng qua đường mà không có sự trợ giúp của lối băng qua đường dành cho người đi bộ sẽ không còn là căn cứ để phạt tiền, với điều kiện là không có "nguy cơ va chạm tức thì", theo cách diễn đạt của luật .

Dân biểu tiểu bang Phil Ting là tác giả của luật mới này, chỉ ra rằng các cộng đồng da màu bị phạt một cách không tương xứng vì đi ẩu so với tổng dân số: “Mọi người có quyền tự do đi bộ qua đường mà không phải lo lắng về việc bị phạt hoặc bị chặn lại. Chúng tôi thấy rằng người Mỹ gốc Phi có khả năng bị phạt cao gấp năm lần so với các cá nhân khác."

Enrique Valdez, cư dân Little Italy ở San Diego, nói về chuyện đi bộ ẩu băng qua đường: "Miễn là bạn thông minh về điều đó, bạn nhìn bên phải, bạn nhìn bên trái, tôi không thấy có vấn đề gì với việc đi ẩu là hợp pháp."

---- Hôm Chủ nhật một người đi bộ đã bị tông chết ở San Jose vào đêm giao thừa. Nạn nhân nam bị một chiếc xe tải GMC 2017 đâm phải khi băng qua Đại lộ Forest gần Đại lộ Redwood vào khoảng 7:30 tối. Theo cảnh sát San Jose, người đàn ông không băng qua đường dành cho người đi bộ qua đường được đánh dấu. Nạn nhân được nhập viện và chết ngay sau khi đến nơi.

Người lái xe vẫn ở lại hiện trường và hợp tác với cảnh sát. Một tuyên bố từ cảnh sát ghi rằng không có dấu hiệu cho thấy ma túy hoặc rượu là nguyên nhân dẫn đến vụ xe đụng chết người. Tai nạn đánh dấu vụ va chạm giao thông chết người thứ 63 trong năm 2022 ở San Jose và là cái chết thứ 32 của một người đi bộ trong năm.

---- TIN VN. Trung tướng Tô Ân Xô: "Có Giám đốc trung tâm kiểm định xe cơ giới không biết chữ". Theo VOV. Theo Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, trong quá trình điều tra, có giám đốc trung tâm kiểm định xe cơ giới ở khu vực phía Nam thừa nhận không biết chữ, mới học hết lớp 3. Trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều tối 3/1 tại Hà Nội, Trung tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, thời gian qua cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện các Trung tâm kiểm định xe cơ giới ở các địa phương như TP.HCM, Long An, Bến Tre,…xảy ra hàng loạt những sai phạm nghiêm trọng... đây được coi là loại virus Việt Á trong kiểm soát phương tiện giao thông.

---- TIN VN. Kiều hối năm nay vào VN dự kiến 14-16 tỷ USD. Theo Báo Đại Đoàn Kết. Kiều hối đổ về nước dự kiến năm nay đạt 14-16 tỉ USD, sẽ là trợ lực giúp thị trường thanh khoản tốt hơn. Theo lãnh đạo các ngân hàng, những năm gần đây, lượng kiều hối chuyển về vào dịp Tết thường tăng khoảng 20 - 25% so với các tháng trong năm. Năm nay, do Tết Nguyên đán đến sớm, gần với Noel và Tết Dương lịch, kiều bào sẽ tập trung gửi tiền về dịp năm mới cho người thân ăn Tết, lì xì và mừng tuổi. Vì thế, lượng kiều hối chuyển về hứa hẹn sẽ khả quan. (Đây cũng là một lý do VN không muốn bỏ Tết Ta?)

---- TIN VN. Hàng trăm doanh nghiệp ở Đồng Nai buộc phải giải thể. Theo Báo Tiền Phong. Ngày 2/1, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Đồng Nai cho biết, trong năm 2022, trên địa bàn có 464 DN giải thể, tăng hơn 56% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Đồng Nai có 561 chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động, tăng 54% và hơn 1,1 ngàn DN tạm ngừng kinh doanh, tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm trước. Đại diện Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do kinh tế toàn cầu biến động, ảnh hưởng từ chính sách Zero COVID-19 của Trung Quốc, giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, cước vận tải tăng cao, tình hình căng thẳng giữa Nga - Ukraine....

---- HỎI 1: Người Anh rủ nhau ăn chay nhiều hơn trong năm 2023?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới từ The Vegan Society cho thấy các giải pháp về môi trường là ưu tiên hàng đầu của người Anh, với hơn 33% nói rằng giảm hoặc loại bỏ các sản phẩm từ động vật là ưu tiên hàng đầu trong năm mới.

Theo kết quả của cuộc khảo sát, 50% người tiêu dùng Anh đang gia tăng các cam kết về môi trường vào năm 2023, trong đó việc giảm các sản phẩm từ động vật đóng vai trò chính trong nỗ lực của họ. Những phát hiện này đến từ một cuộc khảo sát với 2.000 người tham gia được thực hiện bởi The Vegan Society - tổ chức từ thiện thuần chay lâu đời nhất thế giới.

Ăn chay đã thúc đẩy phần lớn các lựa chọn liên quan đến chế độ ăn kiêng, với 28% người không ăn chay nói rằng họ sẽ thử ăn chay vào năm 2023. 7% người tham gia, phần lớn thuộc nhóm tuổi 18 đến 25, cho biết họ dự định ăn chay trong năm 2023. tốt. Những người tham gia lớn tuổi hơn, những người trên 58 tuổi, có nhiều khả năng nói rằng họ sẽ giảm thịt và sữa mà không từ bỏ hoàn toàn.

Chi tiết:

https://www.greenqueen.com.hk/brits-reduce-meat-and-dairy-survey-finds/

---- HỎI 2: Hẹn hò bồ bịch cũng không xài sang nữa?

ĐÁP 2: Đúng thế. Lạm phát dường như đang thay đổi bối cảnh hẹn hò. Ngày càng có nhiều người độc thân nói rằng họ bỏ qua bữa tối thịnh soạn trong buổi hẹn hò đầu tiên để đổi lấy thứ gì đó vừa túi tiền hơn. Một số trang web về hẹn hò đã khảo sát 5.000 người độc thân về chi phí hẹn hò của họ.

Có tới 84% người độc thân nói rằng để tiết kiệm tiền, giờ đây họ thích buổi hẹn hò đầu tiên bình thường hơn. Trong khi 30% cho biết giờ đây họ cởi mở hơn để thực hiện các hoạt động miễn phí. Chi phí đi ăn ngoài cao và thói quen hẹn hò thay đổi vì đại dịch là nguyên nhân dẫn đến những con số này.

Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/losangeles/news/survey-singles-prefer-casual-date-due-to-inflation-pandemic/

.