Tìm Bạn Tình Cali Dễ Nhất Ở: SF, LA, SD, SJ, Sac, Riv, LB

Tìm bạn tình là chuyện gian nan. Đặc biệt là, nếu bạn ở một nơi bình thường vốn đã khó quảng giao.Một số thành phố giúp bạn nhiều cơ hội tìm bạn tình nhờ quen nhau qua các sinh hoạt thường ngày, nhưng nhiều thành phố không nhiều quán xá, lại vắng thư viện, cũng ít hội hè tụ tập.Do vậy, thống kê Hoa Kỳ cho biết hơn 45% người thành niên Hoa Kỳ đang sống độc thân.Mỗi thành phố Mỹ có tỷ lệ độc thân thấp hơn, hay cao hơn cons ố đó. Mỗi thành phố lại có tỷ lệ phụ nữ nhiều hơn, hay ít hơn quý ông. Do vậy, tìm bạn tình cũng là cơ duyên dễ hay khó, tùy nơi bạn đang cư ngụ.Để giúp người độc thân Hoa Kỳ tìm tình yêu, các nhà phân tích WalletHub khảo sát hơn 180 thành phố Mỹ dựa theo 32 chỉ số về mức độ dễ tìm bạn tình để hẹn hò hay không.Sau đây là thứ tự các thành phố dễ tìm bạn tình nhất Hoa Kỳ, kèm số điểm dễ tìm tình yêu hò hẹn. Từ thứ hạng 100 sẽ chỉ ghi tên các thành phố ở California, vì dân Việt mình chỉ ưa ở California.1 San Francisco, CA 67.632 Atlanta, GA 67.553 Los Angeles, CA 67.114 Denver, CO 65.555 San Diego, CA 65.046 Seattle, WA 64.007 Chicago, IL 63.108 Portland, OR 62.829 Minneapolis, MN 62.5410 Portland, ME 61.6711 Tampa, FL 61.1712 Boston, MA 60.9913 Tucson, AZ 60.9414 Phoenix, AZ 60.5615 Madison, WI 60.3016 Tempe, AZ 60.2117 Pittsburgh, PA 60.1818 Honolulu, HI 60.1319 Reno, NV 59.2920 New York, NY 59.2321 Las Vegas, NV 58.7622 Columbus, OH 58.6123 Fargo, ND 58.5524 Chandler, AZ 58.0325 Washington, DC 58.0326 Austin, TX 57.9727 Orlando, FL 57.9528 Columbia, SC 57.8229 Salt Lake City, UT 57.8130 Rochester, NY 57.1631 Cincinnati, OH 57.1032 Lincoln, NE 56.9333 Houston, TX 56.5234 San Jose, CA 56.2335 St. Louis, MO 56.1336 Richmond, VA 56.0437 Boise, ID 55.9738 Scottsdale, AZ 55.7439 Colorado Springs, CO 55.2340 Burlington, VT 55.2241 Tallahassee, FL 55.2142 St. Paul, MN 55.0743 San Antonio, TX 55.0744 Sacramento, CA 55.0545 New Orleans, LA 54.8446 Manchester, NH 54.8247 Missoula, MT 54.7948 Charleston, SC 54.6949 Miami, FL 54.6250 Omaha, NE 54.5251 West Valley City, UT 54.5052 Dallas, TX 54.3653 Mesa, AZ 54.1754 Riverside, CA 53.7155 Lexington-Fayette, KY 53.5256 Raleigh, NC 53.2057 Grand Rapids, MI 53.1158 Long Beach, CA 53.0659 Rancho Cucamonga, CA 53.0460 Virginia Beach, VA 52.9461 Garden Grove, CA 52.7862 Providence, RI 52.7063 Charlotte, NC 52.5464 San Bernardino, CA 52.5165 Milwaukee, WI 52.4066 Knoxville, TN 52.2567 St. Petersburg, FL 52.2068 Tacoma, WA 52.1569 Sioux Falls, SD 52.0770 Irvine, CA 51.9971 Nashville, TN 51.8572 Buffalo, NY 51.7373 Jersey City, NJ 51.5474 Oceanside, CA 51.5175 Baton Rouge, LA 51.4976 Des Moines, IA 51.3877 Albuquerque, NM 51.3378 New Haven, CT 51.3279 Fresno, CA 51.1280 Kansas City, MO 51.1181 Anaheim, CA 51.0182 Rapid City, SD 50.9783 Lubbock, TX 50.9584 Glendale, AZ 50.9185 Oklahoma City, OK 50.8686 Fort Lauderdale, FL 50.7787 Gilbert, AZ 50.6888 Cleveland, OH 50.6689 Huntington Beach, CA 50.6690 Springfield, MO 50.5091 Wilmington, DE 50.3692 Huntsville, AL 50.1893 Las Cruces, NM 50.1694 Newark, NJ 50.1495 Spokane, WA 50.0496 Santa Ana, CA 49.95100 Oakland, CA 49.67102 Stockton, CA 49.48103 Bakersfield, CA 49.46124 Santa Rosa, CA 48.16129 Fontana, CA 48.05135 Santa Clarita, CA 47.58 140 121 79136 Modesto, CA 47.40 101 96 141142 Oxnard, CA 46.93 157 111 82148 Chula Vista, CA 46.20 123 108 126151 Moreno Valley, CA 45.90 161 123 99157 Fremont, CA 45.43 150 81 134162 Ontario, CA 44.41 163 107 128.