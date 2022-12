- Bà Aung San Suu Kyi đã bị kết tội tham nhũng ở tòa quân sự Myanmar, bị kết án 7 năm tù. - Qin Gang (Đại sứ TQ ở Mỹ) lên chức Ngoại Trưởng TQ - TQ kêu gọi Mỹ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan

Bà Aung San Suu Kyi đã bị kết tội tham nhũng tại một tòa án quân sự Myanmar hôm thứ Sáu 30/12/2022 và bị kết án 7 năm tù.

QUẬN CAM (VB-30/12/2022) ---- Bà Aung San Suu Kyi đã bị kết tội tham nhũng tại một tòa án quân sự Myanmar hôm thứ Sáu 30/12/2022 và bị kết án 7 năm tù. Bà Suu Kyi trước đây đã bị kết án về một số tội danh khác, bao gồm sở hữu trái phép các máy bộ đàm, vi phạm các hạn chế về COVID-19, tiết lộ bí mật nhà nước, nổi loạn và gian lận bầu cử.

Những bản án trước đây của bà Suu Kyi dẫn đến 26 năm tù trước khi có phán quyết hôm thứ Sáu. Những người ủng hộ bà Suu Kyi nhấn mạnh rằng các cáo buộc chống lại bà là cách để quân đội hợp pháp hóa việc chiếm giữ quyền lực trong khi loại bỏ bà ra khỏi chính trường trước cuộc bầu cử như đã cam kết.

Quân đội nắm quyền kiểm soát Myanmar vào tháng 2 năm 2021 khi lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi và ban lệnh tình trạng khẩn cấp. Quân đội cáo buộc chính phủ của bà Suu Kyi gian lận cử tri trên diện rộng trong các cuộc bầu cử được tổ chức 3 tháng trước đó, trong đó đảng của bà Suu Kyi đã thắng áp đảo.

Bà Suu Kyi

---- Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, Qin Gang, đã tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Sáu với tư cách là ngoại trưởng mới của TQ, thay thế Vương Nghị sắp mãn nhiệm. Qin, người từng là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trước khi giữ chức vụ gần đây nhất. Gang đã giữ nhiều vị trí ngoại giao khác nhau, bao gồm cả việc giữ chức đại sứ Trung Quốc tại Anh và Úc. Việc bổ nhiệm Gang làm ngoại trưởng diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa TQ và Hoa Kỳ, và khi Bắc Kinh tiếp tục nới lỏng chính sách nghiêm ngặt không có COVID. Bộ trưởng sắp mãn nhiệm, Vương Nghị, đảm nhiệm chức vụ này từ năm 2012.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin hôm thứ Sáu kêu gọi Hoa Kỳ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan, rằng TQ luôn "kiên quyết phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho khu vực Đài Loan của Trung Quốc và sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích an ninh." Ông kêu gọi Mỹ tuân thủ chính sách một Trung Quốc và "thực hiện nghiêm túc lời hứa" là "không ủng hộ nền độc lập của Đài Loan". Trước đây, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho khả năng bán các hệ thống đặt mìn chống xe tăng Volcano cho Đài Loan, trị giá khoảng 180 triệu USD.

---- Trung Quốc sẽ hợp tác với Nga để chống lại chủ nghĩa bá quyền trên thế giới, theo lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hôm thứ Sáu trong một tuyên bố sau cuộc gặp trực tuyến với Tổng Thống Nga Vladimir Putin: "Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga và tất cả các lực lượng tiến bộ trên thế giới phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, phản đối mọi chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và hành vi bắt nạt, đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển cũng như công bằng và công lý quốc tế của 2 nước." TQ nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga đã trở nên "trưởng thành và bền vững hơn" trong kỷ nguyên mới.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow và Bắc Kinh sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực quân sự và công nghệ, phát biểu trước cuộc họp qua liên kết video với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu: "Tất nhiên, hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự chiếm một vị trí đặc biệt trong toàn bộ phạm vi hợp tác Nga-TQ, giúp đảm bảo an ninh cho các quốc gia của chúng ta và duy trì sự ổn định ở các khu vực quan trọng. Mục tiêu là tăng cường sự tương tác giữa Quân Lực Nga và Trung Quốc." Putin cũng dự đoán kim ngạch giữa hai nước sẽ tăng trưởng khoảng 25% vào cuối năm nay, nhiều khả năng sẽ đạt mục tiêu 200 tỷ USD đặt ra cho năm 2024 trước thời hạn.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bình luận hôm thứ Sáu rằng các cuộc bầu cử ở Nga đã được lên kế hoạch vào năm 2024 và các thủ tục tổ chức bầu cử sẽ được thực hiện theo kế hoạch: "Vâng, chúng tôi đã lên lịch cho bầu cử năm 2024, vì vậy chúng có thể sẽ diễn ra theo cách này hay cách khác khi bắt đầu quá trình bầu cử."

---- Lực lượng Không quân Ukraine thông báo hôm thứ Sáu qua Kênh Telegram rằng 16 máy bay không người lái kamikaze do Iran sản xuất do quân Nga phóng đã bị phá hủy chỉ sau một đêm Thứ Năm rạng Thứ Sáu. Đáp trả cuộc tấn công tên lửa khổng lồ của Nga ngày hôm qua, Yuriy Ihnat, phát ngôn viên của Không quân Ukraine, cảnh báo rằng cuộc tấn công tiếp theo của Nga có thể liên quan đến việc phóng thêm hỏa tiễn.

---- Giám đốc PAT Ukrnafta, công ty sản xuất dầu khí lớn nhất Ukraine, Serhiy Koretskyi, nhận xét hôm thứ Năm rằng "nếu mọi việc suông sẻ", công ty sẽ đạt được mức tăng sản lượng dầu thô trong một hoặc hai năm.

Phát biểu với Interfax-Ukraine, Koretskyi cũng tiết lộ rằng Ukrnafta đang có kế hoạch tham gia thị trường khí đốt và bắt đầu cung cấp mặt hàng này cho khách hàng. Ông giải thích rằng Ukraine từng được hưởng giá khí đốt trên thị trường thấp hơn so với phần còn lại của châu Âu, nhưng tình hình đã thay đổi sau khi bắt đầu chiến tranh với Nga.

Koretskyi cho biết thêm, công ty cũng đang chuẩn bị thành lập đội tàu vận chuyển xăng dầu của riêng mình và mời các hãng vận tải hiện có hợp tác. "Ukrnafta sẵn sàng cung cấp các điều khoản hàng năm về vận chuyển nhiên liệu [...] chủ yếu cho Bộ Quốc phòng."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu trước công chúng mới nhất cho biết quân đội Ukraine đã bắn rớt 54 hỏa tiễn Nga và 11 máy bay không người lái tấn công trong ngày. Zelensky nói rằng có một số cuộc tấn công khiến các khu vực Ukraine bị mất điện nhưng vẫn "đẩy lùi thành công" các cuộc tấn công của Nga hôm thứ Năm.

Zelensky cho biết các đội sửa chữa Ukraine đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để khôi phục nguồn cung cấp năng lượng trên cả nước, trong tình huống "khó khăn nhất" mà người dân thủ đô Ukraine và toàn bộ khu vực Kiev, cũng như Lviv, Odesa, Kherson phải trải qua. "Với mỗi cuộc tấn công hỏa tiễn như vậy, Nga chỉ tự đẩy mình vào ngõ cụt", Zelensky nói, đồng thời tuyên bố rằng mỗi hỏa tiễn do Moscow bắn "chỉ xác nhận rằng tất cả những điều này phải kết thúc bằng một tòa án".

---- Dân Biểu Ritchie Torres (D-NY), người trong hai tuần qua đã không ngừng chế giễu Dân Biểu đắc cử George Santos (R-NY) bịa đặt lý lịch, đã đề xuất dự luật mới vào tối thứ Năm được đặt theo tên của người sắp là đồng viện của ông. Tuy nhiên, dự luật ghi tên Santos không có nghĩa là một vinh dự.

Viết trên Twitter, Torres thông báo rằng ông đang đề xuất luật mới yêu cầu những người tranh cử phải tuyên thệ nói sự thật đối với quá khứ về học vấn, công việc và quân ngũ của họ để có thể có cơ chế trừng phạt những ứng cử viên nói dối trắng trợn để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, người khởi xướng nằm trong tiêu đề, như Torres viết rằng "nó sẽ được gọi là ĐẠO LUẬT Ngăn chặn một kẻ tìm kiếm văn phòng không trung thực khác (SANTOS)."

Tên dự luật viết đầy đủ theo tiếng Anh là:

Stop Another Non-Truthful Office Seeker (SANTOS) ACT.

Mặc dù nhiều chính trị gia ở cả hai đảng đã tô điểm thêm lý lịch của họ hoặc kể những câu chuyện hư cấu về những việc làm trong quá khứ của họ, nhưng sự lừa dối của Santos nổi bật là hành động táo bạo trong lịch sử.

Santos đã nói dối về việc tốt nghiệp đại học, về việc làm việc cho các ngân hàng đầu tư lớn và thậm chí về di sản dân tộc của mình, khi khai man là người Do Thái trong chiến dịch tranh cử cho Địa hạt 3 của Quốc hội liên bang tại New York.

Ngoài ra, các phóng viên đã đặt ra câu hỏi về tài chính cho chiến dịch tranh cử của Santos, vì Santos có thể đã vi phạm luật khi sử dụng một công ty trách nhiệm hữu hạn do Santos thành lập để chuyển tiền mặt vào ngân sách ban vận động tranh cử của mình.

Các công tố viên ở nhiều khu vực pháp lý hiện đã mở các cuộc điều tra đối với Santos, người sẽ tuyên thệ nhậm chức Dân Biểu liên bang trong vòng chưa đầy một tuần nữa.

---- Trên CNN hôm thứ Năm, chiến lược gia đảng Dân chủ Maria Cardona đã chỉ trích Dân Biểu đắc cử đầy tai tiếng George Santos (R-NY), gọi những lời nói dối của Santos trước cuộc bầu cử tương đương với hành vi "lừa gạt cử tri" vì bịa đặt đủ thứ. Điều này xảy ra trong bối cảnh tiết lộ rằng Santos đã nói dối về mọi thứ, từ trường cũ của Santos, nơi Santos làm việc, cha mẹ Santos là người tị nạn Holocaust - và khi một Biện Lý quận địa phương đã mở một cuộc điều tra hình sự về Santos.

Cardona nói: "Tôi nghĩ có điều gì đó ở đây mà tất cả chúng ta đang bỏ lỡ. Và đó là, những gì thực sự George Santos đã làm. Và sự phẫn nộ phải có từ giới truyền thông, từ các quan chức dân cử, từ các đảng viên Đảng Dân chủ, tôi rất vui khi chúng ta thấy điều đó từ một số quan chức Đảng Cộng hòa, ít nhất là tại các cơ quan địa phương. Rõ ràng là chưa phẫn nộ ở cấp quốc gia, chúng ta biết tại sao. Nhưng bản thân điều đó sẽ gây phẫn nộ, bởi vì gã này, George Santos, nếu đó là tên của hắn, đã gây ra vụ lừa gạt cử tri mức độ lớn nhất, gian lận bịa đặt để kiếm phiếu cử tri, trong quận của Santos. Điều đó [những lời nói dối] sẽ khiến mọi người đã bỏ phiếu cho Santos nổi giận."

Cardona nói: "Không có luật, nhưng có lẽ nên có luật. Nếu mọi người không tự ý thức về ý nghĩa của việc trở thành một quan chức dân cử, thì nên có luật rằng bạn không được nói dối một cách nghiêm trọng. Santos nói hoàn toàn là dối trá. Santos đã được giao phó một chức vụ dân cử. Đó là một vị trí được công chúng tin tưởng. Và anh chàng này, nếu Santos là một người đàn ông, thì đã hoàn toàn phá vỡ niềm tin của công chúng."

---- Pelé, huyền thoại bóng đá người Brazil từng 3 lần vô địch World Cup và trở thành biểu tượng toàn cầu đầu tiên của môn thể thao này, đã qua đời ở tuổi 82. Con gái ông là Kely Nascimento viết trong một bài đăng trên Instagram, bên dưới hình ảnh các thành viên trong gia đình nắm tay Pele: “Tất cả những gì tụi con có được là nhờ có ba. Tụi con thương yêu ba vô hạn. Cầu nguyện cho ba an nghỉ."

TIN VN. Ban chấp hành Trung ương Đảng để 2 ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ.

TIN VN. Khách sạn, căn hộ dịch vụ ở TP.HCM kín khách dịp Tết Dương lịch

TIN VN. Trong 6 năm, lãng phí tạm tính từ sách giáo khoa lên tới gần 2.400 tỉ đồng VN (= 102 triệu USD ).

Pelé nhập viện ở São Paulo vào cuối tháng 11 vì nhiễm trùng đường hô hấp và các biến chứng liên quan đến ung thư ruột kết. Tuần trước, bệnh viện cho biết sức khỏe của ông đã xấu đi khi căn bệnh ung thư tiến triển. Ông qua đời hôm thứ Năm do suy đa tạng do sự tiến triển của bệnh ung thư ruột kết, theo thông báo từ Bệnh viện Albert Einstein.Trong hơn 60 năm, cái tên Pelé đã đồng nghĩa với bóng đá. Pele đã chơi ở bốn kỳ World Cup và là cầu thủ duy nhất trong lịch sử giành được 3 danh hiệu chiến thắng trong đó, nhưng di sản của ông còn vượt xa danh hiệu và thành tích ghi bàn xuất sắc. Pelé có câu nói nổi tiếng: “Tôi sinh ra để chơi bóng, giống như Beethoven sinh ra để viết nhạc và Michelangelo sinh ra để vẽ."Những lời ngợi ca đã được đổ vào cho huyền thoại bóng đá. Câu lạc bộ đầu tiên của Pelé, Santos FC, đã phản hồi tin tức trên Twitter với dòng chữ "vĩnh cửu" được chia sẻ bên cạnh hình ảnh chiếc vương miện.Cầu thủ bóng đá Brazil Neymar nói Pelé “đã thay đổi mọi thứ.” Trong một bài đăng trên Instagram, anh viết: “Pele biến bóng đá thành nghệ thuật, thành giải trí. Pele đã lên tiếng cho người nghèo, cho người da đen và đặc biệt: Pele đã mang cho thế giới nhìn thấy Brazil. Bóng đá và Brazil đã nâng tầm vị thế của mình nhờ có Nhà Vua [Pele]!”Ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo, đã gửi lời chia buồn tới Brazil trong một bài đăng trên Instagram, nói rằng “chỉ một lời “tạm biệt” với vị Vua vĩnh cửu Pelé sẽ không bao giờ đủ để diễn tả nỗi đau hiện đang nhấn chìm toàn bộ thế giới bóng đá.”Kylian Mbappé của Paris Saint-Germain nói về cái chết của Pelé: “Vua bóng đá đã rời bỏ chúng ta nhưng di sản của ông sẽ không bao giờ bị lãng quên.”Cựu cầu thủ bóng đá người Anh Geoff Hurst đã viết trên Twitter về những kỷ niệm với Pelé, gọi ngôi sao quá cố là “không nghi ngờ gì nữa, cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng đối đầu (với Bobby Moore là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng chơi cùng). Đối với tôi, Pele vẫn là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại và tôi tự hào được ra sân cùng ông ấy. RIP Pele và cảm ơn bạn.Tổng thống sắp tới của Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã lên Twitter để bày tỏ sự kính trọng của mình với Pelé, nói rằng "rất ít người Brazil đã mang tên đất nước của chúng tôi đi xa như ông ấy."Lula nói thêm: “Khác với tiếng Bồ Đào Nha cũng như ngôn ngữ, những người nước ngoài từ bốn phương trời của hành tinh đã sớm tìm ra cách phát âm từ kỳ diệu: 'Pelé'.Theo một tuyên bố hôm thứ Năm từ Santos FC, lễ viếng tang cho công chúng sẽ được tổ chức cho Pelé vào thứ Hai 2/1/2023 tại sân vận động Urbano Caldeira, thường được gọi là Vila Belmiro và là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Santos, ở bang São Paulo của Brazil. Vào rạng sáng thứ Hai, thi thể của Pele sẽ được chuyển từ Bệnh viện Albert Einstein đến sân vận động. Quan tài của huyền thoại bóng đá sẽ được đặt ở giữa sân để công chúng từ biệt lần cuối.Lễ viếng tang tại Vila Belmiro sẽ tiếp tục cho đến 10 giờ sáng thứ Ba 3/1/2023 theo giờ địa phương (8 giờ sáng theo giờ ET), sau đó một xe tang sẽ chở quan tài của Pelé qua các đường phố của thành phố Santos, bao gồm cả con phố nơi mẹ của Pelé, Celeste, 100 tuổi Arantes, còn sống.Xe tang sẽ tiếp tục đến nơi an nghỉ cuối cùng của Pelé, nghĩa trang Tưởng niệm Necrópole Ecumênica ở Santos, nơi tổ chức tang lễ riêng, dành cho các thành viên trong gia đình.Tuy có tên khai sanh là Edson Arantes do Nascimento (23/10/1940 – 29/12/2022), nhưng ông được biết đến nhiều nhất với tên Pelé,=. Với biệt danh "Vua bóng đá", ông được coi là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại. Vào năm 1999, ông được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỉ 20 bởi hiệp hội IFFHS. Cũng trong năm đó, ông được IOC bầu chọn là Vận động viên của thế kỉ và được tạp chí TIME đưa vào danh sách 100 người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Vào năm 2013, ông được FIFA trao tặng giải thưởng Quả bóng vàng danh dự.----gạch thương mại giữa Moscow và Bắc Kinh sẽ đạt một tầm cao mới trong năm 2022, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái, theo lời một quan chức của Sở Hải quan Liên bang Nga (FCS) cho biết trong các cuộc phỏng vấn riêng được công bố hôm thứ Sáu.Phó Giám đốc thứ nhất của FCS Ruslan Davydov nói với Sputnik rằng về giá trị kim ngạch ngoại thương, Nga đã vượt qua năm ngoái và có khả năng đạt được cán cân thương mại dương cao kỷ lục, chủ yếu là do khối lượng xuất cảng. Trong một cuộc phỏng vấn với Ria Novosti, Davydov nhấn mạnh rằng "số lượng container dưới sự kiểm soát của hải quan vượt quá mọi mức tối đa trong lịch sử." Năm 2021, thương mại giữa hai nước vượt 140 tỷ USD, tăng 35% hàng năm.----ủa Hoa Kỳ đã phải lạng tránh máy bay quân sự Trung Quốc đâm phải khi bay qua Biển Đông (của Việt Nam) vào tuần trước. Cuộc chạm trán gần trong không phận quốc tế xảy ra khi một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đếnTrong một bản tuyên bố sau đó, quân đội Hoa Kỳ cho biết họ “hy vọng [các] quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sử dụng không phận nội địa một cách an toàn và phù hợp với luật pháp quốc tế.” Các quốc gia trong khu vực nổi tiếng là tranh giành quyền kiểm soát Biển Đông, nơi cung cấp tài nguyên và tiếp cận thương mại.----t định không mời Jill Biden dùng trà tại Bạch Ốc — một truyền thống kéo dài hàng thập niên giữa các Đệ nhất phu nhân sắp mãn nhiệm và sắp tân nhiệm — như một cách để xoa dịu chồng bà [Trump], theo bản ghi chép phỏng vấn mới được công bố từ Ủy ban 6/1.Stephanie Grisham, cựu thư ký báo chí của Melania, nói với các nhà điều tra về một cuộc trao đổi bằng tin nhắn mà cô có, trong đó cô cố gắng thuyết phục Đệ nhất phu nhân Melania mời bà Biden như một cử chỉ thiện chí — bất chấp âm mưu của cựu tổng thống Trump về một cuộc bầu cử bị đánh cắp. Tuy nhiên, bà Melania đã từ chối và viết: “Chúng ta cần phải đồng quan điểm với Cánh Tây [tức là Trump].” Grisham tiếp tục nói rằng câu trả lời không phù hợp với Melania. “Trong toàn bộ sự nghiệp của tôi ở Bạch Ốc đó, bà Melania chưa bao giờ nói giọng đó. Đó luôn là một điểm 'F của Cánh Tây'.----xác nhận Kris Mayes (Dân chủ) đã thắng suýt soát Abraham Hamadeh (Cộng hòa) trong cuộc tranh ghế Bộ trưởng Tư pháp Arizona, một trong những cuộc bầu cử đếm phiếu sát nút nhất trong lịch sử tiểu bang. Kết quả công bố hôm thứ Năm tại Tòa Quận Maricopa là một trong những kết quả cuối cùng tại Hoa Kỳ từ bầu cử giữa kỳ tháng 11/2022, và củng cố thêm một chiến thắng nữa cho các đảng viên Đảng Dân chủ, những người đã tránh xa các âm mưu gian lận bầu cử ở nơi từng là một tiểu bang vững chắc của Đảng Cộng hòa.Với thất bại của Hamadeh, tất cả các ứng viên Cộng hòa tranh cử giữa kỳ 2022 ở cấp tiểu bang tại các tiểu bang chiến trường, những người truyền bá lời tuyên bố bịa đặt của Trump rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp đều đã thất cử. Mayes đã thắng với 280 phiếu bầu nhiều hơn Hamadeh, giảm so với vị trí dẫn đầu là 511 phiếu trong lần kiểm phiếu ban đầu. Lý do cho sự khác biệt không rõ ràng ngay lập tức.----Theo Báo Người Lao Động. Trong cuộc họp bất thường ngày 30-12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ, trong đó thống nhất để ông Phạm Bình Minh (Phó Thủ tướng Thường trực) thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; ông Vũ Đức Đam (Phó Thủ Tướng) thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng.----. Theo Zingnews. Nhiều điểm lưu trú ở TP.HCM cho biết không còn phòng trống trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch. Thời gian nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày, nhiều du khách lựa chọn các điểm đến gần hoặc nghỉ dưỡng ngay tại TP.HCM. Một số khách sạn, căn hộ dịch vụ tại trên địa bàn thành phố cho biết công suất phòng dịp Tết năm nay đạt mức 90-100%.----Theo Báo Thanh Niên. Chỉ trong 6 năm, giá trị lãng phí tạm tính từ sách giáo khoa lên tới gần 2.400 tỉ đồng, nguyên nhân do sách được thiết kế có thể viết vào dẫn tới không thể dùng lại. Trong thông báo kết luận thanh tra vừa được ban hành, Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra hàng loạt vi phạm tại Bộ GD-ĐT, liên quan đến công tác quản lý nhà nước về sách giáo khoa (SGK) giai đoạn từ 1.1.2014 đến 31.12.2018. Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an, xử lý nghiêm bộ trưởng thời kỳ có liên quan: TTCP kiến nghị Bộ GD-ĐT kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý nghiêm đối với bộ trưởng, lãnh đạo bộ, người đứng đầu và cấp phó đơn vị thuộc bộ (theo từng thời kỳ) có liên quan đến những thiếu sót, vi phạm trong kết luận thanh tra.--------Hầu hết người mua sắc Trung Quốc còn sợ, chưa dám rời nhà?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát của Oliver Wyman cho thấy, hầu hết người Trung Quốc vẫn không muốn rời khỏi căn hộ của họ, mặc dù các hạn chế liên quan đến Covid đã được nới lỏng. Hơn 90% người tiêu dùng được khảo sát vào cuối tuần qua cho biết họ đang tránh ra ngoài, công ty tư vấn cho biết. Gần 60% số người được hỏi cho biết họ sẽ không thoải mái khi ra ngoài nơi công cộng trong ít nhất vài tháng tới. Oliver Wyman cho biết chỉ 8% người tiêu dùng được khảo sát cảm thấy thoải mái khi ra ngoài ngay bây giờ.Nghiên cứu bao gồm 4.500 người Trung Quốc trên 16 tuổi, ở mọi quy mô thành phố và được cân nhắc để đại diện cho dân số thành thị của Trung Quốc.

Theo các cuộc khảo sát do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thực hiện trong hai thập niên qua, người dân địa phương quan tâm đến tiết kiệm hơn là chi tiêu đã tăng lên mức cao kỷ lục trong năm nay. Gần 62% số người được hỏi cho biết họ thích tiết kiệm hơn là chi tiêu hoặc đầu tư, theo kết quả quý IV được công bố hôm thứ Ba. Con số này tăng từ khoảng 58% vào đầu năm nay.

---- HỎI 2: Bệnh viện dự tính gửi tới 8,000 bệnh nhân lời chúc Giáng sinh, lại gửi nhầm thông báo ung thư ácc tính?

ĐÁP 2: Đúng thế, sau đó là thư xin lỗi vì gửi nhầm. Một cơ sở y tế ở Anh dự định nhắn tin cho bệnh nhân của mình lời chúc "Giáng sinh vui vẻ". Thay vào đó, tin nhắn nói với bệnh nhân rằng họ bị "ung thư phổi ác tính" đã di căn và yêu cầu họ điền vào biểu mẫu dành cho bệnh nhân giai đoạn cuối.

Văn bản đại chúng từ Askern Medical Practice ở Doncaster đã được gửi đi vào ngày 23 tháng 12, theo BBC. Trong đó, thông lệ nói rằng bác sĩ đã yêu cầu người nhận điền vào mẫu DS1500 – mà theo một hệ thống bệnh viện khác của Anh quốc là dành cho những người mắc bệnh nan y nộp đơn xin trợ cấp. Văn bản cũng cho người nhận biết rằng họ đã được chẩn đoán mắc bệnh "ung thư phổi ác tính có di căn".

Trong một văn bản thứ hai, bệnh nhân được yêu cầu chấp nhận "lời xin lỗi chân thành" của trung tâm y tế. Thư viết: "Điều này đã được gửi do lỗi. Thông điệp của chúng tôi gửi cho bạn lẽ ra phải đọc là: Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc." Trung tâm, nơi có khoảng 8.000 bệnh nhân, theo BBC, đã không bình luận công khai về sự cố này.

.