Philippines mưa lụt ngày Lễ Giáng Sinh: 13 người chết, 23 người mất tích.

.

- Ngoại Trưởng Nga thú nhận Nga xâm lược Ukraine chỉ làm lợi cho Hoa Kỳ.

- Nga: Mỹ suy tính tấn công chặt đầu, hạ sát Tổng thống Nga Putin nếu Nga có dấu hiệu dùng bom nguyên tử.

- Zelensky: tình hình ở phía đông Donbass là đau đớn và khó khăn, toàn dân phải chú ý quân Nga tấn công

- Điện Kremlin: Ukraine phải biết Nga không bao giờ tuân theo các điều kiện đàm phán do nước khác đặt ra

- Ngoại trưởng Nga: Ukraine muốn hòa đàm phải phi quân sự hóa, nếu không, quân đội Nga sẽ quyết định chiến trường

- Ukraine ra điều kiện: LHQ phải truy tố Nga về tội ác chiến tranh trước, rồi hòa đàm sau.

- Zelensky: cảm ơn Thủ tướng Ấn Độ vì viện trợ nhân đạo và "sự hỗ trợ tại Liên Hợp Quốc."

- Đức: Putin thất bại trong nỗ lực chia rẽ Châu Âu.

- Quốc tế ngưng viện trợ Afghanistan cho tới khi nào Taliban cho phụ nữ quay lại làm việc ơ các hội từ thiện.

- Hồ sơ ứng cử tổng thống 2024 ghi là "Mike Pence" không phải của cựu Phó Tiổng Thống Mike Pence.

- TQ-Nga bàn nối lại du lịch đường bộ, miễn kiểm dịch đối với du khách và hàng hóa từ nước ngoài.

- TQ sẽ tài trợ du lịch và khách sạn bị thê thảm bởi đại dịch.

- Yonhap: Mỹ tái khẳng định bảo vệ Nam Hàn.

- Thổ Nhĩ Kỳ: dò ra mỏ năng lượng có khí đốt tự nhiên 58 tỷ mét khối ở Biển Đen

- SpaceX lập gần một trăm thiết bị Starlinks trong Iran để nối internet trong khi Iran tắt mạng vì biểu tình

- Mỹ: Thương vụ bán lẻ tăng 7,6% so với kỳ lễ năm ngoái từ ngày 1 tháng 11 đến 24/12/2022. Bán trực tuyến tăng 10,6%.

- Một linh mục ở thành phố New York nổi tiếng chết xong mới lộ bí mật: để lại 7 triệu USD cho cậu con trai đã lớn

- California: Arine Kim và Elliot Ha ngồi trong tiệm ăn, bị gây sự chửi mắng kỳ thị chống người gốc Á.

- TIN VN. Thiếu việc, một công ty đóng tàu sống nhờ bán vàng mã.

- TIN VN. Bangladesh làm không đủ bán, vì sao dệt may Việt Nam than thở thiếu đơn hàng?

- TIN VN. Khai trừ Đảng nguyên Đại sứ Vũ Hồng Nam, phê bình nghiêm khắc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

- HỎI 1: Cảnh sát Nhật Bản: công dân Việt đứng đầu tội hình sự, thứ nhì là công dân TQ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hiệu ứng Giáng Sinh (Christmas Effect) cho thấy thống kê: mùa lễ Giáng sinh các cô dính bầu nhiều hơn? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-27/12/2022) ---- Các tổ chức viện trợ quốc tế cung cấp thực phẩm quan trọng và các hỗ trợ khác cho người dân Afghanistan đã ngừng hoạt động và nói rằng họ sẽ không quay trở lại cho đến khi Taliban cho phép phụ nữ quay lại làm việc. Cuối tuần qua, Taliban đã thêm các nữ nhân viên NGO vào danh sách ngày càng dài những nơi mà phụ nữ bị cấm làm việc, bao gồm các trường đại học và các công việc trong khu vực tư nhân.

“Chúng tôi không thể tiếp cận hiệu quả trẻ em, phụ nữ và đàn ông có nhu cầu tuyệt vọng ở Afghanistan nếu không có nữ nhân viên của chúng tôi,” theo các tổ chức Save the Children, Norwegian Refugee Council và CARE Quốc tế cho biết trong một tuyên bố chung hôm Chủ nhật.

.

Tổ chức International Rescue Committee (Ủy ban Cứu hộ Quốc tế), nơi có 3.000 phụ nữ làm việc ở Afghanistan, đã đưa ra tuyên bố riêng, cảnh báo rằng những người dễ bị tổn thương sẽ bị tổn thương nhiều nhất nếu cấm phụ nữ: “Nếu chúng tôi không được phép sử dụng phụ nữ, chúng tôi không thể giao hàng cho những người có nhu cầu.”

.

---- Theo một phát ngôn viên, hồ sơ về chiến dịch tranh cử tổng thống 2024 được cho là của cựu Phó Tổng thống Mike Pence không phải là của cựu Phó Tiổng Thống. Devin O'Malley, người từng là thư ký báo chí của Pence khi còn ở Bạch Ốc, đã viết trên Twitter rằng một tuyên bố của Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) về việc ứng cử cho “Mr. Mike Richard Pence” không thực sự thuộc về Pence.

.

O’Malley viết: “Cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã không nộp đơn tranh cử Tổng thống ngày hôm nay.” Hồ sơ, được thực hiện vào thứ Hai, liệt kê một ủy ban vận động tranh cử có tiêu đề “Mike Pence cho Tổng thống” và một hộp thư P.O. ở Anderson, Ind., tiểu bang quê hương của Pence.

.

Không rõ ai đã nộp hồ sơ ứng cử đó. Người phát ngôn của FEC nói, họ không bình luận về các hồ sơ cụ thể, nhưng lưu ý rằng Ủy ban xem xét các mẫu đơn và báo cáo ghi danh tranh cử có thể là có khả năng sai và hư cấu.

.

Cựu phó tổng thống đã nói rằng ông đang cân nhắc khả năng tranh cử vào Bạch Ốc năm 2024, nhưng ông cho biết sẽ đưa ra quyết định sau khi thảo luận về một chiến dịch tranh cử với gia đình trong kỳ nghỉ lễ.

.

---- Moscow và Bắc Kinh đang đàm phán về việc nối lại các chuyến du lịch bằng đường bộ cho hành khách khi Trung Quốc quyết định nới lỏng các biện pháp áp đặt để chống lại làn sóng COVID-19 mới, theo lời Tổng lãnh sự quán Nga tại Harbin nói với đài RIA Novosti hôm thứ Ba.

.

Bản tin ghi: "Vào đầu năm tới, việc kiểm dịch đối với những người nhập cảnh từ nước ngoài sẽ được dỡ bỏ; các quy tắc đối với tài xế Nga khi ở lại Trung Quốc sẽ dần thay đổi; lưu lượng hành khách sẽ được mở, có thể lúc đầu ở chế độ thử nghiệm trên một trong những các cửa khẩu biên giới Nga-Trung."

.

Một ngày trước đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) xác nhận nới lỏng hơn nữa các biện pháp chống lại virus corona, bao gồm việc dỡ bỏ kiểm dịch đối với khách du lịch và hàng hóa từ nước ngoài.

.

---- Ủy ban Quản lý Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc (CBIRC) hôm thứ Ba cho biết họ sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho ngành du lịch và khách sạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Tin này được đưa ra sau khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế về COVID-19, cho phép mọi người di chuyển tự do hơn trong nước mà không cần phải cách ly trong trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính.

.

Ủy ban xác nhận rằng "việc phục hồi và mở rộng tiêu dùng sẽ là ưu tiên hàng đầu" với nhu cầu "tăng cường cứu trợ và hỗ trợ tài chính cho các ngành dịch vụ truyền thống như ăn uống, du lịch văn hóa". Ngành dịch vụ ăn uống của Trung Quốc bị ảnh hưởng do lệnh phong tỏa nghiêm trọng ở nước này khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Lĩnh vực du lịch và lữ hành cũng bị ảnh hưởng khi các lệnh phong tỏa hạn chế mạnh mẽ việc di chuyển của người dân trong nước.

.

---- Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết hôm thứ Ba rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thất bại trong nỗ lực chia rẽ khối châu Âu. Baerbock nói trong một cuộc phỏng vấn với Digi24 của Romania: "Châu Âu mạnh mẽ khi đoàn kết. Trong năm 2022 tệ hại này chúng ta đã thấy rằng Châu Âu mạnh mẽ và đoàn kết hơn nhiều người nghĩ." Đồng thời, Bộ trưởng đề cập rằng có một con đường rõ ràng ủng hộ lộ trình chuyển đổi năng lượng sau khi tổng thống Nga cố gắng sử dụng năng lượng như một vũ khí chống lại liên minh. Bà khẳng định rằng Liên Âu "sẽ hỗ trợ Kiev" trong quá trình gia nhập Liên Âu, nhưng nó sẽ "lâu dài và chắc chắn đôi khi rất khó khăn".

.

---- Ngoại Trưởng Nga thú nhận Nga xâm lược Ukraine chỉ làm lợi cho Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với hãng thông tấn TASS trong một cuộc phỏng vấn rằng Hoa Kỳ có rất nhiều lợi ích từ cuộc xung đột Ukraine-Nga, đồng thời cáo buộc Washington đang tìm cách thu được lợi ích tối đa về kinh tế và quân sự-chiến lược.

.

"Đồng thời, Washington cũng đang giải quyết một nhiệm vụ địa chính trị quan trọng - phá vỡ mối quan hệ truyền thống giữa Nga và châu Âu", ông Lavrov tuyên bố, đồng thời cho rằng Mỹ đang nỗ lực đánh bại Nga trên chiến trường để hủy diệt nước này. "Để đạt được mục tiêu này, các đối thủ của chúng tôi đã sẵn sàng rất nhiều", ông Lavrov kết luận.

.

---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS cáo buộc Mỹ đang xem xét khai tử Tổng thống Nga Vladimir Putin (nguyên văn là: physically removing: loại bỏ "về thể chất"). Lavrov đã tham khảo các báo cáo trích dẫn các quan chức Pentagon giấu tên nói về một "cuộc tấn công chặt đầu" có thể xảy ra đối với Điện Kremlin trong trường hợp sử dụng vũ khí nguyên tử của Nga. Ngoại trưởng giải thích rằng Moscow coi báo cáo này là sự sẵn sàng của Washington để "loại bỏ" tổng thống Nga.

.

"Nếu những ý tưởng như vậy thực sự được nuôi dưỡng bởi ai đó, thì người này nên suy nghĩ rất cẩn thận về những hậu quả có thể xảy ra của những kế hoạch như vậy", ông Lavrov cảnh báo, theo đoạn trích từ cuộc phỏng vấn.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chia sẻ hôm thứ Hai trong bài phát biểu video thường kỳ của mình rằng tình hình ở phía đông Donbass là "đau đớn và khó khăn. Quân chiếm đóng đang sử dụng tất cả các nguồn lực có sẵn để lấn bước. Chính phủ Ukraine sẽ không lãng phí thời gian khi thực hiện mọi thứ đã được thống nhất ở Washington. Người dân cần chuẩn bị cho các cuộc tấn công của Nga trong tương lai. Phòng không đang chuẩn bị, nhà nước đang chuẩn bị... Hãy chú ý đến còi báo động."

.

---- Trưởng ban báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga không bao giờ tuân theo các điều kiện đàm phán do nước khác đặt ra, thay vào đó chọn cách tuân theo các điều kiện của riêng mình, theo đài Ria Novosti hôm thứ Hai. Trả lời câu hỏi liệu Moscow có sẵn sàng đàm phán theo các điều khoản nhất định do Ukraine vạch ra hay không, Peskov nói rằng Moscow chỉ tập trung vào các điều kiện của riêng mình và "theo lẽ thường".

.

Bình luận của quan chức này được đưa ra trong bối cảnh Kiev hôm nay kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào cuối tháng 2/2023 và được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn, nói rằng "mọi cuộc chiến đều kết thúc bằng con đường ngoại giao."

.

---- Hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các đề xuất của Nga về hòa bình ở Ukraine đã được Kiev biết rõ và Ukraine sẽ thực hiện chúng vì lợi ích của chính họ hoặc quân đội Nga sẽ quyết định vấn đề này.

.

Hãng thông tấn nhà nước Nga dẫn lời ông Lavrov nói vào cuối ngày Thứ Hai: "Các đề xuất của chúng tôi về phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa các vùng lãnh thổ do chế độ Kiev kiểm soát, loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga bắt nguồn từ đó, bao gồm cả những vùng đất mới của chúng tôi -- những đề xuất này đã được kẻ thù biết rõ. Vấn đề rất đơn giản: Thực hiện chúng vì lợi ích của chính Kiev. Nếu không, vấn đề sẽ do quân đội Nga quyết định."

.

---- Ukraine: LHQ phải truy tố Nga về tội ác chiến tranh trước, rồi hòa đàm sau. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói chính phủ Ukraine đang tìm cách tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào cuối tháng 2/2023, tốt nhất là tại Liên hợp quốc, với sự trung gian của Tổng thư ký tổ chức Antonio Guterres.

.

Kuleba nói với Associated Press trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào thứ Hai: "Mọi cuộc chiến đều kết thúc theo cách ngoại giao. Mọi cuộc chiến đều kết thúc do các hành động được thực hiện trên chiến trường và trên bàn đàm phán... Liên Hợp Quốc có thể là địa điểm tốt nhất để tổ chức hội nghị thượng đỉnh này, bởi vì đây không phải là về việc ban ơn đến một quốc gia nhất định."

.

Tổng thống Ukraine Volodymyr

Mưa lụt.

Tuy nhiên, Kuleba nhấn mạnh rằng Nga sẽ phải bị truy tố về tội ác chiến tranh trước khi được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Bình luận về sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ, Kuleba cũng tiết lộ rằng chính quyền Biden có kế hoạch đưa các dàn phi đạn phòng không Patriot vào Ukraine và sẽ hoạt động trong vòng 6 tháng tới.----Zelensky nói hôm thứ Hai rằng ông đã có một cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và cảm ơn ông Modi vì viện trợ nhân đạo và "sự hỗ trợ tại Liên Hợp Quốc." Ông cũng chúc mừng ông Modi trong vai trò chủ tịch G20 sắp tới của Ấn Độ. "Chính trên nền tảng này, tôi đã công bố công thức hòa bình và bây giờ tôi tin tưởng vào sự tham gia của Ấn Độ trong việc thực hiện nó", Zelensky viết trên Twitter.Ấn Độ chủ yếu giữ quan điểm trung lập về cuộc chiến ở Ukraine, bỏ phiếu trắng tại Liên hợp quốc lên án hành động của Nga. Thay vào đó, ông Modi tập trung vào nhu cầu đàm phán hòa bình, nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 9 rằng "thời đại hiện nay không phải là thời đại chiến tranh."----. Nhà chức trách hôm thứ Ba cho biết số người chết vì mưa ngày Giáng sinh ở miền nam Philippines đã tăng lên 13 người, trong khi cuộc tìm kiếm 23 người vẫn đang tiếp tục khi lũ bắt đầu rút. Hầu hết các trường hợp tử vong là do chết đuối do lũ quét sau hai ngày mưa lớn làm gián đoạn lễ Giáng sinh và buộc hơn 45.000 người phải trú ẩn tại các trung tâm sơ tán.Carmelito Heray, người đứng đầu cơ quan thiên tai ở thị trấn Clarin, tỉnh Misamis Occidental, nói với đài phát thanh DZBB rằng các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục và thiệt hại đối với nông nghiệp đang được đánh giá.

.

---- Yonhap dẫn lời người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc cho biết, Mỹ đã tái khẳng định cam kết bảo vệ Nam Hàn hôm thứ Hai để đáp trả việc máy bay không người lái của Bắc Hàn vượt qua biên giới liên Triều trước đó trong ngày.

.

Theo cơ quan này, Mỹ đã biết về vụ khiêu khích và đang "tham vấn chặt chẽ với Nam Hàn về bản chất của cuộc xâm nhập này." Người phát ngôn nói thêm rằng cam kết bảo vệ Nam Hàn của Washington "vẫn vững chắc".

.

Quân đội Nam Hàn trước đó tuyên bố rằng một đội gồm 5 máy bay không người lái của Bắc Hàn đã xâm nhập không phận Nam Hàn hôm thứ Hai, với ít nhất một chiếc được phát hiện bay phía trên khu vực phía bắc của thủ đô Seoul.

.

---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Hai tiết lộ rằng tàu khoan "Faith" mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy mỏ năng lượng có trữ lượng khí đốt tự nhiên 58 tỷ mét khối ở Biển Đen, đảm bảo rằng nước này có thể trở thành trung tâm năng lượng trong khu vực.

.

"Phát hiện mới của chúng tôi sẽ mở đường cho những khám phá tương tự trong các lĩnh vực địa chất khác gần khu vực. Chúng tôi sẽ bắt đầu khoan mới càng sớm càng tốt", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố. Sau cuộc họp nội các, ông Erdogan nhấn mạnh rằng việc phát hiện ra trữ lượng khí đốt tự nhiên sẽ giúp đất nước đạt được sự độc lập về năng lượng "càng sớm càng tốt".

.

---- Giám đốc điều hành của SpaceX, Elon Musk, đã tiết lộ trong một tweet trả lời vào thứ Hai rằng công ty đã thành lập gần một trăm thiết bị Starlinks đang hoạt động ở Iran nhằm cung cấp quyền truy cập internet khi Iran tắt các dịch vụ mạng trong bối cảnh các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Chính phủ Hoa Kỳ đã liên hệ với tỷ phú vào tháng 10, thúc giục Musk kích hoạt dịch vụ internet vệ tinh khi Iran ngăn chặn quyền truy cập vào một số nền tảng truyền thông xã hội sau tình trạng bất ổn về cái chết của Mahsa Amini, 22 tuổi bắt đầu từ tháng 9.

.

---- Mastercard SpendingPulse đã công bố dữ liệu vào thứ Hai cho thấy doanh số bán lẻ trên khắp Hoa Kỳ đã tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong kỳ nghỉ lễ được tính từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 24/12/2022. Doanh số bán hàng trực tuyến có mức tăng trưởng lớn nhất là 10,6% so với cùng kỳ trong năm 2021, chiếm 21,6% tổng mức bán lẻ hàng hóa.

.

Báo cáo cho biết Thứ Sáu Đen vẫn là ngày chi tiêu nhiều nhất trong mùa với mức tăng 12% so với năm trước, tiếp theo là các ngày thứ Bảy trong tháng 12. Dịch vụ ăn uống trực tiếp cũng có đà phát triển mạnh mẽ, với các nhà hàng báo cáo doanh số bán hàng tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

.

---- Một linh mục ở thành phố New York nổi tiếng là người em tận tụy của một trùm Mafia đã để lại 2 điều bất ngờ khi ông qua đời vào đầu năm nay: khối tài sản trị giá 7 triệu USD và một cậu con trai đã lớn. Đáng chú ý hơn nữa: Linh mục Louis Gigante sống chung với con trai (tên là Gino) và mẹ của cậu ở vùng ngoại ô và sẽ đeo cổ áo La Mã vào mỗi buổi sáng để đi làm thánh lễ ở giáo xứ, theo báo The New York Times.

.

"Chúng tôi có một cuộc sống bình lặng,” Gino Gigante, 32 tuổi, nói với tờ báo. “Cha tôi tự hào về tôi. Chúng tôi đã làm mọi thứ cùng nhau.” Linh mục Gigante, người điều hành một công ty xây dựng ở Bronx, đã để lại tài sản của mình cho Gino, đó là lý do mà lộ chuyện linh mục có người con này.

.

---- Một vụ bắt giữ đã được thực hiện sau một vụ thù hận chống người châu Á xảy ra ở East Bay của California vào cuối tuần lễ Giáng sinh. Cảnh sát trưởng San Ramon Denton Carlson đã thông báo về việc bắt giữ nghi phạm Jordan Douglas Krah trong một tweet vào tối thứ Hai. Krah, cư dân Denver, Colorado, đang phải đối mặt với cáo buộc tội ác căm thù và hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Martinez ở Martinez, California.

.

Vào đêm Giáng sinh, Arine Kim và bạn của cô là Elliot Ha đang ăn tại một In-N-Out Burger ở San Ramon thì bị một người đàn ông tiếp cận và tấn công họ bằng những lời lăng mạ phân biệt chủng tộc. Cặp đôi đang quay video TikTok và thử các món trong thực đơn thì hung thủ đến gần, gọi họ là "những người đồng tính luyến ái kỳ lạ", trước khi quay lại đưa ra những nhận xét cố chấp khác về chủng tộc và sắc tộc của họ.

.

Trong video, Ha cho biết anh chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì như vậy trước đây. Tuy nhiên, đối với Kim, đây là một lời nhắc nhở đáng tiếc về lời nói căm thù mà cô đã gặp phải trong quá khứ. Cô Kim nói với KGO rằng đây không phải là lần đầu tiên cô bị tấn công bằng những lời lẽ miệt thị chủng tộc. Trong video, Kim cho biết người đàn ông nhìn chằm chằm vào họ từ bên ngoài nhà hàng một lúc, khiến họ phải nhờ nhân viên nhà hàng thức ăn nhanh hộ tống đến bãi đậu xe vì sợ bị theo tấn công.

.

Các trường hợp tội hình sự do thù hận chống người gốc Á được báo cáo ở tiểu bang California đã tăng ở mức đáng báo động 177,5% từ năm 2020 đến năm 2021, theo báo cáo về Tội ác do thù hận ở California của Bộ Tư pháp California, được công bố vào tháng 6/2022. Nhiều trường hợp tấn công khác không được báo cáo.

.

---- TIN VN. Thiếu việc, một công ty đóng tàu sống nhờ bán vàng mã. Theo Báo Nhịp Sống Thị Trường. Việc chuyển hướng hoàn toàn trong bối cảnh khó khăn cũng đã giúp Công ty từ thua lỗ trong năm 2020 (-3,3 tỷ) sang có lãi 801,5 triệu đồng trong năm 2021. CTCP Cơ khí Đóng tàu Thuỷ sản Việt Nam (FSO) vừa công bố BCTC năm 2021 với điểm đáng chú ý, hoạt động truyền thống là đóng tàu không còn mang về doanh số. Ngược lại, Công ty “sống” chủ yếu bằng hoạt động bán vàng mã. Việc chuyển hướng hoàn toàn trong bối cảnh khó khăn cũng đã giúp Công ty từ thua lỗ trong năm 2020 (-3,3 tỷ) sang có lãi 801,5 triệu đồng trong năm 2021.

.

---- TIN VN. Bangladesh làm không đủ bán, vì sao dệt may Việt Nam than thở thiếu đơn hàng? Theo Báo Tuổi Trẻ. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 2 thế giới nhờ vào việc kiểm soát tốt dịch bệnh, tận dụng tốt đơn hàng xuất khẩu đồ bảo hộ, đồ phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên dự báo trong năm 2022, Bangladesh sẽ lấy lại vị trí số 2 của Việt Nam (xếp sau Trung Quốc). Thị trường dệt may thế giới đã có sự "đảo chiều" khó lường trong hai tháng cuối năm 2022 khi rất nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam bị sụt giảm đơn hàng, có nơi lên tới 70 - 80% và ghi nhận mức tăng trưởng âm vào những tháng cuối năm, ngược với quy luật thường kỳ mọi năm. Trong bối cảnh đó, một trong những đối thủ của dệt may Việt Nam là Bangladesh vẫn "ung dung" khi tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ấn tượng. Lý do: Bangladesh đã nhanh chân trong thực hiện chiến lược "xanh hóa" dệt may.

.

---- TIN VN. Khai trừ Đảng nguyên Đại sứ Vũ Hồng Nam, phê bình nghiêm khắc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Theo Báo Tiền Phong. Bộ Chính trị quyết định phê bình nghiêm khắc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, đồng thời yêu cầu ông nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để các vi phạm đã được chỉ ra, báo cáo Bộ Chính trị. Ông Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nhận hối lộ... Ban Bí thư cũng quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Vũ Hồng Nam.

.

---- HỎI 1: Cảnh sát Nhật Bản: công dân Việt đứng đầu tội hình sự, thứ nhì là công dân TQ?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo số liệu thống kê gần đây nhất về "các hoạt động tội phạm theo nhóm" từ Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, tính đến năm 2021, người Việt Nam đứng đầu danh sách những người bị truy tố tội phạm trong ba năm trước đó, với tổng số 4.007 bị cáo vào năm ngoái -- đẩy công dân Trung Quốc xuống vị trí thứ hai.

.

Tetsuya Maki, tác giả của một báo cáo được Saizusha công bố vào tháng trước về tội phạm có tổ chức của người nước ngoài, cho biết: “Những người Việt Nam phạm tội ở Nhật Bản ban đầu không liên kết với bất kỳ nhóm 'mafia' nào, nhưng trong nhiều trường hợp đã đến Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh kỹ thuật. Họ chạy trốn khỏi những điều kiện làm việc nhiều giờ đầy trừng phạt và trở thành tội phạm. Năm 2020, một nhóm 13 người Việt Nam đã bị bắt vì ăn trộm gia súc từ trang trại nơi họ làm việc. Họ bán chiến lợi phẩm của mình cho những người trong cộng đồng của họ và trong nhiều trường hợp bán cho nhà hàng do đồng bào của họ điều hành."

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/features/kuchikomi/upwardly-mobile-vietnamese-crime-groups-being-supplanted-by-new-arrivals

.

---- HỎI 2: Hiệu ứng Giáng Sinh (Christmas Effect) cho thấy thống kê: mùa lễ Giáng sinh các cô dính bầu nhiều hơn?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Mùa lễ. Nâng ly rượu. Nghỉ ngơi sau nhiều tháng làm việc mệt nhọc. Bác sĩ Christine Carlan Greves, chuyên ngành sản phụ khoa tại Bệnh viện Orlando Health Winnie Palmer, nói với Yahoo Life: “Ở Florida, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ sinh cao hơn vào tháng 7 và tháng 8 hàng năm, và có một điều rất thú vị được gọi là 'Hiệu ứng Giáng sinh'.”

.

Bác sĩ này chỉ ra một đánh giá được công bố trên Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing (Tạp chí Sản khoa, Phụ khoa & Điều dưỡng Sơ sinh) đã phân tích các nghiên cứu quốc tế được thực hiện từ năm 1938 đến năm 2001 để xác định lý do tại sao số ca sinh đạt đỉnh điểm vào tháng 9 ở Hoa Kỳ, Canada, Mexico và Châu Âu.

Chi tiết:

https://www.yahoo.com/lifestyle/the-christmas-effect-why-more-people-get-pregnant-during-the-holidays-than-any-other-time-180730075.html

.

.