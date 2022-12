Đức Giáo Hoàng Francis đọc Thông điệp Giáng sinh: hãy ngưng cuộc chiến ở Ukraine.

.

- Đức Giáo Hoàng Francis thánh lễ vọng, than thở rằng lòng tham của cải và quyền lực đã gây ra chiến tranh, cướp bóc, nghèo đói và bất công...

- Mỹ gặp bão mùa đông: Hơn 315.000 nhà và tiệm mất điện vào đêm vọng Giáng sinh, ít nhất 22 người chết.

- Lâm viên Mỹ nghiên cứu: Sau khi bị di dời, 1 con gấu đã dò đường về rừng cũ, đi xa 1.000 dặm (=1609 kilomét)

- Ngoại trưởng TQ: quan hệ TQ-Mỹ khó khăn vì Mỹ xem TQ là đối thủ, liên tục ngăn chặn, khiêu khích chống TQ

- Vương Nghị: tình bạn TQ-Nga vững chắc như đá, sắp tới mục tiêu thương mại 200 tỷ USD ở tốc độ nhanh hơn.

- Nga trấn an Đức: Putin thăm Belarus là thường.

- Ukraine: Putin chụp mũ Ukraine không muốn hòa đàm là sai, vì thực tế là Nga đưa quân vào lãnh thổ Ukraine.

- Putin: chắc chắn 100% Nga phá hủy được các dàn phòng không Patriot của Mỹ gửi tới Ukraine.

- Nga mừng Giáng Sinh, bắn phi đạn vào Kherson, ít nhất 10 người chết, 58 bị thương

- Vua Tây Ban Nha: cuộc chiến ở Ukraine làm hại ngành năng lượng, công nghiệp, thương mại và vận tải.

- Thủ tướng Belarus: phương Tây đừng áp đặt suy nghĩ

- Nga: Dân cử Nikita Yuferev đòi truy tố Putin vì nói "cuộc hành quân đặc biệt" ở Ukraine là "chiến tranh"

- Tổng giám đốc cơ xưởng Admiralty chuyên đóng tàu ngầm của Nga tắt thở bất ngờ.

- Cựu Thẩm phán Liên bang J. Michael Luttig: Trump sẽ phải ngồi tù nếu bị kết 4 tội như Ủy ban 6/1 đưa ra

- DB Jamie Raskin (Ủy ban 6/1): Trump là "ông trùm" bạo loạn 6/1/2021, có thể phần đời còn lại của Trump là ở trong tù.

- Trung Quốc: lây nhiễm COVID tăng vọt, chết vì dịch chôn không kịp

- Tesla ngưng sản xuất xe tại nhà máy ở Thượng Hải. Công nhân dính COVID-19

- Ngoại trưởng Mỹ: lo ngại vì Taliban cấm phụ nữ làm trong các tổ chức phi chính phủ (NGO)

- Hoa Kỳ: hủy bỏ hơn 10.000 chuyến bay, trì hoãn và bay trễ tới 106.426 chuyến bay vì mưa bão, lạnh

- Tòa quăng bỏ đơn kiện của Kari Lake (Cộng hòa) lật ngược kết quả bầu cử ở Arizona.

- Truy tìm xe bị trộm, 1 phụ nữ theo tới trạm xăng, bắn chết 2 người, bắn 1 bị thương, bị tuy tố tội sát nhân

- TIN VN. Sản xuất tăng chậm lại, doanh nghiệp công nghiệp gánh nỗi lo.

- TIN VN. Ra khơi là lỗ, ngư dân nghề lưới chuồn cho tàu nằm bờ.

- TIN VN. BTC Hoa hậu Việt Nam xin lỗi về chiếc váy xuyên thấu của á hậu Phương Anh.

- HỎI 1: Một cựu chiến binh trở thành triệu phú sau khi sử dụng 'trực giác' của mình để trúng 6 giải trong cùng một lần xổ số ở Massachusetts? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Gấu Bắc cực chết ào ạt ở Canada? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-25/12/2022) ---- Nhắc lại sự ra đời của Chúa Jesus trong chuồng bò, Đức Giáo Hoàng Francis đã quở trách những kẻ “tham lam” vì của cải và quyền lực mà làm hại những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả trẻ em, trong một bài giảng đêm Giáng sinh lên án chiến tranh, nghèo đói và chủ nghĩa tiêu dùng tham lam.

.

Trong Vương cung thánh đường Thánh Peter, Ngài đã chủ trì Thánh lễ chiều với sự tham dự của khoảng 7.000 tín hữu, bao gồm cả khách du lịch và khách hành hương, đến nhà thờ vào một buổi tối ấm áp. Đức Giáo Hoàng đã đề cao bài học từ sự khiêm nhường của Chúa Jesus trong những giờ đầu tiên trong máng cỏ, theo AP đưa tin.

.

Ngài than thở: “Trong khi động vật kiếm ăn trong chuồng của chúng, thì đàn ông và phụ nữ trong thế giới của chúng ta, vì khao khát của cải và quyền lực, thậm chí còn ăn thịt những người hàng xóm, anh chị em của họ... Chúng ta đã chứng kiến biết bao nhiêu cuộc chiến! Và ở biết bao nơi, kể cả ngày nay, nhân phẩm và tự do của con người bị đối xử khinh bỉ! Như mọi khi, nạn nhân chính của lòng tham con người này là những kẻ yếu đuối và dễ bị tổn thương."

.

Đức Giáo Hoàng không nhắc tới bất kỳ cuộc chiến nào hay tình huống cụ thể nào (hôm sau, ngài có bài diễn văn Thông điệp Giáng sinh, nói cụ thể là hãy ngưng cuộc chiến Ukraine), nhưng nói: “Tôi nghĩ trên hết tất cả là những trẻ em bị tàn phá bởi chiến tranh, nghèo đói và bất công... Đừng để mình bị khuất phục bởi sợ hãi, cam chịu hay nản lòng. Đừng để Giáng sinh này trôi qua mà không làm điều gì tốt lành."

.

---- Đức Giáo hoàng Francis đã sử dụng thông điệp Giáng sinh hàng năm để đưa ra lời khẩn thiết yêu cầu chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến ở Ukraine. Trong bài diễn văn truyền thống Urbi et Orbi trước hàng chục ngàn người tập trung tại Quảng trường Thánh Peter ở Thành phố Vatican, Ngài bày tỏ nỗi buồn của mình rằng “những ngọn gió băng giá của chiến tranh” tiếp tục làm rung chuyển nhân loại.

.

Ngài nói: "Hãy để Chúa soi sáng cho những người có khả năng dập tắt tiếng sấm của vũ khí và chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến vô nghĩa này. Thật không may, họ thích nghe những lý do khác, do logic của thế giới thúc đẩy. Chiến tranh ở Ukraine đã làm trầm trọng thêm nạn đói. Hãy nghĩ đến những người đang đói, đặc biệt là trẻ em."

.

.

Ngài cũng kêu gọi cầu nguyện cho nhiều khu vực trên thế giới đang chịu xung đột, bao gồm Yemen, Syria và Haiti.

.

---- Hơn 315.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh trên toàn quốc Hoa Kỳ bị mất điện vào đêm trước giờ Giáng sinh, do cơn bão mùa đông đã làm đứt đường dây điện với sức gió tàn phá và tuyết rơi dày và nhiệt độ xuống thấp đến mức nguy hiểm – và làm ít nhất 22 người chết. Không khí sẽ vẫn lạnh thấu xương tiếp tục bao trùm nước Mỹ vào cuối tuần lễ này, cơn bão vẫn đang tấn công các khu vực của phía trên Trung Tây, Upper Midwest, và nội địa Đông Bắc với tuyết dày và bão tuyết.

.

----- Gấu cũng nhớ nhà, quyến luyến cố hương và cũng ưa lội rừng đi xa? Một con gấu bị di dời đã đi một chuyến gần 1.000 dặm (=1609 kilomét) để trở về công viên quốc gia nơi ở cũ của gấu này. Gấu này bị di đời vì nổi tiếng với việc cướp bóc các khu cắm trại. Hiện tượng gấu lội rừng xa ngàn dặm về quê cũ đã khiến các nhà nghiên cứu kinh ngạc.

.

Bill Stiver, một nhà sinh vật học hoang dã của Vườn quốc gia Great Smoky Mountains (nằm dọc biên giới 2 tiểu bang Tennessee–North Carolina), đã phải di dời con gấu được gắn thẻ tên là 609, một con gấu đen ở Công viên quốc gia GSM, do có hành vi vào chỗ người du lịch cắm trại để tìm thức ăn, Các quan chức GSM đã chuyển Gấu 609 từ GSM tới Rừng Quốc gia Cherokee National Forest (ở tiểu bang Tennessee), cách nơi gấu bị bắt khoảng 45 hoặc 50 dặm. Gấu được gắn thiết bị theo dõi GPS trước khi được thả.

.

Từ đó, con gấu "gần như ngay lập tức" bắt đầu đi về phía nam, băng qua Georgia và South Carolina trước khi vòng quanh Asheville, North Carolina. Gấu đi về phía bắc từ Asheville và quay trở lại công viên quốc gia, cuối cùng vào ngày 8 tháng 7/2022 đã đến được nơi gấu bị bắt gần trong vòng 5 hoặc 6 dặm.

.

Stiver nói rằng thiết bị theo dõi cho thấy gấu 609 đi loanh quanh tìm đường qua các tiểu bang Georgia, South Carolina, North Carolina và Tennessee. Có lúc gấu được phát hiện tại một trung tâm mua sắm ở Alpharetta, Georgia, nơi cô ấy bị một chiếc xe hơi quẹt trúng. Tuy nhiên, gấu vẫn tiếp tục đi, băng qua các tiểu bang và một số khu đô thị. Bây giờ, những người theo dõi tin rằng gấu đang ở Tennessee, trở lại Rừng Quốc gia Cherokee "cách nơi chúng tôi thả cô ấy khoảng 20 dặm." Tại sao gấu đi xa như thế vẫn là bí ẩn.

.

---- Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm Chủ nhật khi phát biểu tại một hội nghị chuyên đề đã nhấn mạnh rằng quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đang đối mặt với "những khó khăn nghiêm trọng... bởi vì Hoa Kỳ ngoan cố tiếp tục coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chính của mình và tham gia vào việc ngăn chặn, đàn áp và khiêu khích trắng trợn chống lại Trung Quốc. Sẽ không một cường quốc bá quyền nào có thể đe dọa chúng tôi, và TQ sẽ tiếp tục hành động kiên quyết để bảo vệ lợi ích [của mình]."

.

---- Vương Nghị cũng nhắc rằng quan hệ giữa TQ-Nga vẫn "vững chắc như đá. Và Trung Quốc đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị và hợp tác với Nga, đồng thời làm cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Nga trở nên trưởng thành và kiên cường hơn. Thương mại song phương giữa TQ-Nga đang tiến gần đến mục tiêu 200 tỷ USD với tốc độ nhanh hơn. Và quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow miễn nhiễm với những thay đổi trong môi trường quốc tế."

.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm Chủ nhật nói chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Belarus không liên quan đến Đức quốc. Peskov mô tả những lo ngại là "lố bịch", nói rằng việc hai đồng minh gặp nhau để đàm phán không phải là hiếm: "Các liên hệ của các đồng minh thân cận nhất, là Nga và Belarus, không nên làm phiền bất kỳ ai vì chúng không được thực hiện để chống lại ai đó, mà là vì lợi ích chung."

.

Kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự ở Ukraine, Belarus đã bị cáo buộc hỗ trợ Nga trong cuộc chiến và sau khi Putin đến thăm Minsk vào ngày 19 tháng 12, mối lo ngại gia tăng về ý định tham gia trận chiến của Belarus.

.

---- Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, hôm Chủ nhật đã đáp trả Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Putin chụp mũ Ukraine không sẵn sàng đàm phán: “Putin cần phải quay trở lại với thực tế." Ông nói rằng những bình luận của Putin đánh dấu nỗ lực mới nhất của Nga nhằm “trốn tránh trách nhiệm” vì đã “đơn thương độc mã” tấn công Ukraine và sát hại dân Ukraine. "Chúng tôi đang chuyển hồ sơ đến Tòa án," ông kết luận. Bình luận của ông đưa ra sau khi Putin nói phương Tây đang cố gắng "chia để trị" bằng cách khiến Ukraine tránh xa các cuộc đàm phán với Nga.

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Russia-1 hôm Chủ nhật cho biết ông chắc chắn 100% rằng Nga sẽ có thể phá hủy các hệ thống hỏa tiễn Patriot của Mỹ ở Ukraine. Mỹ đã đồng ý gửi hệ thống phòng không đất-đối-không tầm cao và tầm xa Patriot yới giúp Ukraine. Hoa Kỳ trước đó đã loại trừ việc gửi Patriot tới Kiev vì nói rằng nó sẽ yêu cầu lính Mỹ vận hành nó trên mặt đất, điều này có thể tạo ra chiến tranh trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Nga. Ukraine trước giờ đã xin Mỹ giúp các vũ khí tối tâm, trong đó Patriot đứng đầu danh sách mong muốn.

.

.

---- Ít nhất 10 người đã chết và 58 người bị thương trong cuộc tấn công của Nga vào khu vực Kherson của Ukraine, theo lời thống đốc khu vực Yaroslav Yanushevych nói với giới truyền thông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó vào thứ Bảy đã đăng những bức ảnh về hậu quả của các cuộc tấn công trong đêm, mô tả chúng là một hành động "khủng bố".

.

---- Vua Tây Ban Nha Felipe VI đã nhấn mạnh trong bài phát biểu vào buổi tối Giáng sinh rằng cuộc chiến ở Ukraine đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng năng lượng, gây ra "những hậu quả nghiêm trọng đối với ngành công nghiệp, thương mại và vận tải."

.

Nhà vua nói rằng tình hình ở phía đông châu Âu tiếp tục "ảnh hưởng đến an ninh" của Tây Ban Nha đồng thời để lại "tác động sâu sắc đến nền kinh tế." Ông gửi lời ủng hộ tới người dân Ukraine, nói rằng Tây Ban Nha tiếp tục "cảm thấy vô cùng đau buồn trước sự mất mát của hàng nghìn sinh mạng."

.

---- Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko hôm thứ Bảy kêu gọi các nước phương Tây rời khỏi "tình trạng đối đầu vĩnh viễn" và "ngừng áp đặt lối suy nghĩ của họ lên" các quốc gia khác, theo Ria Novosti đưa tin. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Belarus-1, thủ tướng được cho là đã nêu chú ý đến các vấn đề khác ảnh hưởng đến cộng đồng toàn cầu, bao gồm "nghèo đói, dịch bệnh và các vấn đề môi trường."

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên công khai mô tả cuộc xung đột ở Ukraine là một "cuộc chiến" hôm thứ Năm, trước đó chỉ đề cập đến cuộc xâm lược vô cớ mà ông phát động vào cuối tháng Hai như một "chiến dịch quân sự đặc biệt". Một nhà lập pháp Nga hiện đang kêu gọi Putin đối mặt với hành động pháp lý về bình luận này và muốn các công tố viên điều tra, cho rằng bình luận của Putin vi phạm luật mà chính Putin đã ký hồi đầu năm nay.

.

Nikita Yuferev, một nhà lập pháp ở St. Petersburg, quê hương của Putin, nói rằng lời nói Putin không phù hợp với luật mà Putin đã ký đã hình sự hóa một cách hiệu quả việc coi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là "chiến tranh" hoặc "xâm lược". Luật quy định việc truyền bá "thông tin sai lệch" về quân đội Nga là bất hợp pháp, có thể bị phạt tới 15 năm tù, điều này về cơ bản khiến việc chỉ trích chiến tranh trở thành tội hình sự.

.

Yuferev nói trên mạng xã hội, theo báo Moscow Times, rằng, "Vladimir Putin gọi chiến tranh là chiến tranh nhưng không có sắc lệnh chấm dứt hoạt động quân sự đặc biệt và không có chiến tranh nào được tuyên bố. Tôi đã gửi lời kêu gọi tới chính quyền để Putin có thể hãy nhìn nhận công lý vì đã lan truyền 'tin giả' về quân đội." Bản tin nhắc rằng những người chỉ trích Putin thường có đoạn kết hoăc vào tù, hoặc chết một cách bạo lực.

Một xưởng đóng tàu lớn c

Cựu Thẩm phán Liên ba

Một thành viên của Ủy

Hai tuần sau khi Trung Quốc độ

Tesla đã ngưng sản xuấ

Ngoại trưởng Hoa Kỳ An

Các hãng hàng không

----ủa Nga chuyên đóng tàu ngầm phi hạt nhân cho biết tổng giám đốc của họ đột ngột qua đời hôm thứ Bảy sau 11 năm làm việc nhưng không cho biết thông tin chi tiết. Nhà máy đóng tàu Admiralty, có trụ sở tại cảng phía tây St Petersburg, đã thông báo về cái chết của Alexander Buzakov, 66 tuổi. Ông đã làm việc nơi đây từ tháng 8/2012.Hãng thông tấn Tass cho biết nhà máy đóng tàu này đang đóng các tàu ngầm chạy bằng diesel lớp Kilo cải tiến có khả năng phóng hỏa tiễn hành trình Kalibr. Hồi tháng 4, Moscow cho biết họ đã sử dụng một tàu ngầm diesel ở Biển Đen để tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine bằng hỏa tiễn Kalibr.Nhà máy đóng tàu cho biết Buzakov tốt nghiệp năm 1980 và có hơn 40 năm kinh nghiệm. St Petersburg là thành phố quê hương của Tổng thống Vladimir Putin.----ng J. Michael Luttig tuần này cho biết cựu Tổng thống Donald Trump có thể sẽ phải ngồi tù nếu bị kết tội kích động nổi dậy và các tội danh khác. Đầu tuần này, Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 đã thúc giục Bộ Tư pháp truy tố Trump vì tội kích động nổi dậy, cản trở 1 thủ tục chính thức [thủ tục công nhận Biden thắng cử], âm mưu lừa gạt chính phủ Hoa Kỳ và đưa ra những tuyên bố sai sự thật.Trong một lần xuất hiện trên podcast “Skullduggery” của Yahoo News, Luttig đã được hỏi về những cáo buộc tiềm ẩn mà Trump phải đối mặt và liệu anh ta có thể ngồi tù nếu bị kết án hay không. Luttig nói: “Tôi tin rằng nếu Trump bị kết án, giả sử, cả bốn tội danh này, thì một thẩm phán tòa án quận sẽ tuyên án tù Trump. Tất nhiên, đó chỉ đơn thuần là bước khởi đầu của một quá trình rất dài, trong đó Trump sẽ tự mình kháng cáo..."Luttig là một học giả pháp lý bảo thủ nổi tiếng, người đã cố vấn cho phó tổng thống của Trump, Mike Pence. Luttig nói: “Tôi không biết rằng một thẩm phán quận sẽ có bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài việc kết án tù cựu tổng thống theo các điều khoản và quy định của các tội danh khác nhau này."----ban 6/1 nói hôm thứ Sáu rằng cựu Tổng thống Donald Trump có thể dành phần đời còn lại của mình trong tù. Trong một cuộc phỏng vấn trên Yahoo News, Dân biểu Jamie Raskin (D-MD) đã mô tả Trump là "ông trùm" của cuộc tấn công vào Điện Capitol và nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020.Raskin nói rằng “rất rõ ràng” rằng Trump “âm mưu lừa gạt chính phủ [và] người dân Mỹ. Trump đã đánh đổi một cuộc bầu cử trung thực để lấy một cuộc bầu cử gian lận và tham nhũng nghiêm trọng với những đại cử tri giả mạo.… Tôi rất nghiêm túc về việc Trump phải đối mặt với hậu quả và phải trả giá cho hành động của mình.”Dân Biểu nói thêm rằng Trump có thể dành "những ngày còn lại của cuộc đời tội lỗi của mình sau song sắt, có lẽ là với các nhân viên Sở Mật vụ - một số người trong số họ có thể thuộc về anh ta, tôi không biết." (ghi chú: Theo luật, nếu Trump vào tù, vẫn sẽ có Mật vụ theo vào cận vệ.))Trump, 76 tuổi, từng hai lần bị luận tội, cũng đang phải đối mặt với các cuộc điều tra hình sự và dân sự về các hoạt động kinh doanh cũng như nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử của ông ở tiểu bang Georgia.----t ngột từ bỏ chính sách “zero COVID”, các ca bệnh và chết bệnh đã tăng vọt ở các thành phố như Bắc Kinh. Giám đốc nhà tang lễ và những người bán vật dụng tang lễ mô tả một loạt các cuộc điện thoại từ các gia đình cần giúp đỡ tẩm liệm xác của người thân. Trên mạng xã hội Trung Quốc, mọi người đang chia sẻ video và hình ảnh về các nhà xác chật cứng thi thể, cũng như lời kể của chính họ về việc mất người thân vì dịch bệnh.Nhưng chính phủ Trung Quốc đang vẽ nên một bức tranh ít thảm khốc hơn. Trong các báo cáo tuyên truyền và thống kê chính thức của mình, Trung Quốc chỉ thừa nhận bảy trường hợp tử vong do COVID trong hai tuần qua và chỉ ở Bắc Kinh.Nhưng tại cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ Yong’an ở Thạch Gia Trang, một thành phố cách Bắc Kinh khoảng 200 dặm về phía tây nam, một nhân viên cho biết anh từng làm tang lễ cho 10 người chết mỗi tháng nhưng bây giờ nhận được khoảng 5 cuộc gọi mỗi ngày.----t tại nhà máy ở Thượng Hải từ hôm thứ Bảy, theo một thông báo nội bộ, đưa ra kế hoạch trước đó là tạm dừng hầu hết công việc tại nhà máy vào tuần cuối cùng của tháng 12. Công ty sản xuất xe hơi Mỹ đã hủy ca làm việc buổi sáng và nói với tất cả công nhân tại trung tâm sản xuất năng suất cao nhất của họ rằng họ có thể bắt đầu tạm nghỉ. Công ty không đưa ra lý do.Reuters đã đưa tin vào đầu tháng này rằng hãng xe điện Tesla đã lên kế hoạch tạm dừng sản xuất Model Y tại nhà máy từ ngày 25/12/2022 đến ngày 1/1/2023. Việc ngưng sản xuất diễn ra trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm đang gia tăng sau khi Trung Quốc nới lỏng chính sách chống COVID vào đầu tháng này, một hành động đột ngột được các doanh nghiệp và công chúng hoan nghênh nhưng sẽ gây gián đoạn nặng nề cho hoạt động kinh doanh trong thời gian ngắn. Một trong những viên chức cho biết các công nhân tại Tesla và các nhà cung cấp của họ cũng dính bệnh do làn sóng này, đặt ra những thách thức đối với hoạt động trong tuần qua.----tony Blinken bày tỏ lo ngại về quyết định gần đây nhất của Taliban, khi chế độ này ra lệnh cho các tổ chức phi chính phủ (NGO), cả nước ngoài và trong nước, không được sử dụng nhân viên nữ: "Lo ngại sâu sắc rằng lệnh cấm của Taliban đối với phụ nữ cung cấp viện trợ nhân đạo ở Afghanistan sẽ làm gián đoạn hoạt động hỗ trợ quan trọng và cứu sống hàng triệu người. Phụ nữ là trung tâm của các hoạt động nhân đạo trên khắp thế giới. Quyết định này có thể tàn phá người dân Afghanistan."Chế độ Taliban đã ra lệnh vì một số nữ công nhân bị cáo buộc đã đội khăn trùm đầu của người Hồi giáo sai cách. Nếu các tổ chức phi chính phủ không tuân thủ, họ sẽ bị tước giấy phép lao động ở Afghanistan, đó là tuyên bố trong một bức thư của Bộ trưởng Kinh tế Qari Din Mohammed Hanif.----trên khắp Hoa Kỳ đã hủy bỏ hơn 10.000 chuyến bay kể từ thứ Tư do những cơn bão mùa đông trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, theo tin CNBC trích dẫn công cụ theo dõi chuyến bay FlightAware.Trong khi hủy bỏ chuyến bay đã nhiều như thế, hoãn bay còn nhiều gấp vài chục lần. Các hãng hàng không đã cùng nhau đã hoãn gần 47.554 chuyến bay hôm thứ Năm, 30.875 hôm thứ Bảy và 27.997 hôm Chủ nhật, theo Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ.

.

---- Thẩm phán Peter Thompson của Tòa Quận Maricopa đã ra phán quyết rằng không có "bằng chứng rõ ràng và thuyết phục về hành vi sai trái" liên quan đến vụ kiện của Kari Lake, đảng Cộng hòa, đồng minh của Trump, được đệ trình nhằm lật ngược kết quả bầu cử ở Arizona.

Trong lệnh tòa, thẩm phán Thompson xác nhận rằng ứng cử viên Dân chủ Katie Hobbs đã chiến thắng trong cuộc tranh cử ở Arizona, bác bỏ tuyên bố của Lake rằng các vấn đề với máy in phiếu bầu là do hành vi sai trái cố ý gây ra. Sau phán lệnh đó, Lake đã tweet rằng bà có kế hoạch kháng cáo phán quyết của thẩm phán lên Tòa kháng án.

.

---- Một phụ nữ đang phải đối mặt với cáo buộc giết người sau khi cảnh sát St. Louis cho biết cô đã theo dõi chiếc xe bị đánh cắp của mình đến một trạm xăng và nổ súng, bắn chết ba người đàn ông, hai người trong số đó đã chết. Các cáo buộc được đệ trình hôm thứ Năm chống lại Demesha Coleman, 35 tuổi, bao gồm hai tội danh giết người.

.

Darius Jackson, 19 tuổi và Joseph Farrar, 49 tuổi, đã chết tại trạm xăng. Một nạn nhân vụ nổ súng thứ ba đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch với vết thương do đạn bắn vào đầu. Không rõ ai đã đánh cắp chiếc SUV của Coleman. Cảnh sát cho biết cô đã nói với họ rằng cô sẽ đến đó để lấy lại chiếc xe của mình.

.

Video giám sát cho thấy Coleman và một người đàn ông, cả hai đều mang súng ngắn, tiếp cận một chiếc SUV tại nhà ga. Coleman, người chưa có tiền án, đã mở cửa xe và nổ súng. Gia đình của Farrar nói rằng anh Joseph Farrar đã đến cây xăng vào tối thứ Tư để tìm thuốc cúm cho cậu con trai 11 tuổi của mình, vì cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa. Cảnh sát cho biết Farrar là một người ngoài cuộc không liên quan.

.

---- TIN VN. Sản xuất tăng chậm lại, doanh nghiệp công nghiệp gánh nỗi lo. Theo Báo Hải Quan. Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2022 có xu hướng chậm lại do đơn hàng sụt giảm, chi phí đầu vào ở mức cao và thiếu hụt nguồn cung nguyên vật liệu. Điều này đặt ra nhiều lo ngại cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp khi sắp bước sang năm 2023.

.

---- TIN VN. BTC Hoa hậu Việt Nam xin lỗi về chiếc váy xuyên thấu của á hậu Phương Anh. Theo tin Báo Giao Thông. BTC Hoa hậu Việt Nam 2022 chính thức phản hồi về bộ trang phục xuyên thấu gây tranh cãi của Phương Anh bị chê kém duyên. Á hậu Phương Anh trở thành tâm điểm bàn tán khi diện chiếc đầm xuyên thấu hở đồ nội y khi xuất hiện trên sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra vào tối 23/12. Cụ thể, trong phần trao giải cho á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022 - Trịnh Thùy Linh, Phương Anh xuất hiện với chiếc váy màu vàng xuyên thấu. Tuy nhiên, do ánh sáng sân khấu khiến cho bộ đồ của Phương Anh trở nên kém duyên khi lộ toàn bộ đồ nội y bên trong. Tối 25/12, phía BTC Hoa hậu Việt Nam 2022 chính thức phản hồi về sự việc này. Theo BTC, các máy ảnh của BTC, từ góc độ của mình, đã không ghi nhận được các hình ảnh không đẹp như bức đang lan truyền trên mạng xã hội. BTC cuộc thi gửi lời xin lỗi khán giả và người hâm mộ khi không lường trước và không kiểm soát được sự cố trên đây. (thắc mắc: BTC đổ lỗi cho ánh sáng, hàm ý nếu tắt bớt đèn thì xuyên thấu sẽ có giá trị đạo đức?)

(Photo Credit: Báo Giao Thông)

.

---- TIN VN. Ra khơi là lỗ, ngư dân nghề lưới chuồn cho tàu nằm bờ. Theo Báo Dân Trí. Không chỉ sản lượng mà giá cá chuồn cũng sụt giảm mạnh khiến ngư dân hành nghề lưới chuồn ở Quảng Ngãi thua lỗ nặng. Những ngày cuối năm, nhiều tàu lưới chuồn của ngư dân xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) phải nằm bờ. Ngư dân buộc phải tạm dừng ra khơi bởi cứ ra khơi là cầm chắc lỗ vốn. Sản lượng đánh bắt của nghề giảm mạnh, trong khi giá nhiên liệu lại tăng cao, dẫn đến bình quân mỗi chuyến biển, chủ tàu cá thua lỗ từ 30 - 100 triệu đồng.

.

--- HỎI 1: Một cựu chiến binh trở thành triệu phú sau khi sử dụng 'trực giác' của mình để trúng 6 giải trong cùng một lần xổ số ở Massachusetts?

.

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Raymond Roberts Sr., ở Fall River, đã thắng được 6 giải thưởng "25.000 đô la một năm cho cuộc sống" trong trò chơi Lucky for Life nhiều tiểu bang sau khi mua nhiều vé có cùng số, theo Ty Xổ số Massachusetts cho biết.

.

Roberts cho biết anh đã chơi những con số, là sự kết hợp của những ngày kỷ niệm và ngày sinh nhật, trong nhiều trò chơi rút thăm trong hơn 20 năm. Anh nói rằng chính "trực giác" đã khiến anh mua nhiều vé có số cho lần quay số diễn ra vào ngày 14 tháng 12/2022, theo Ty xổ số cho biết.

.

Roberts đã chọn tùy chọn lãnh trọng ói tiền mặt trị giá 390.000 đô la cho 5 giải thưởng của mình, điều đó có nghĩa là anh ta sẽ nhận được 1.950.000 đô la trước thuế. Anh đã chọn tùy chọn lãnh hàng năm chỉ cho một trong các giải thưởng của mình, nghĩa là anh ấy sẽ nhận được khoản thanh toán hàng năm là 25.000 đô/năm tới trọn đời, trước thuế.

.

Ty xổ số cho biết Roberts là một cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến ở Việt Nam. Anh dự định sử dụng một phần số tiền trúng thưởng để mua một chiếc xe gắn máy. Cửa tiệm đã bán cho anh vé trúng sẽ nhận được tiền thưởng 5.000 đô la cho mỗi vé trúng thưởng của anh ta – tổng cộng là 30.000 đô la, xổ số cho biết.

Chi tiết:

https://www.insider.com/massachusetts-man-used-intuition-win-six-lottery-prizes-2022-12

.

---- HỎI 2: Gấu Bắc cực chết ào ạt ở Canada?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Các nhà nghiên cứu đã nhận ra tỷ lệ tử vong đáng báo động của gấu Bắc cực ở Vịnh Western Hudson Bay của Canada, một khu vực bao gồm một thị trấn được gọi là "Thủ đô gấu Bắc cực của thế giới".

.

Theo một cuộc khảo sát mới của chính phủ, gấu Bắc cực đang chết dần ở rìa phía nam của Bắc Cực ở số lượng lớn. Nghiên cứu cho thấy gấu cái và gấu con đặc biệt khó sống sót.

.

Cuộc khảo sát mới cho thấy chỉ còn 618 con gấu Bắc cực còn lại trong khu vực tính đến năm 2021, giảm so với con số 842 con được tìm thấy ở cùng khu vực vào năm 2016, khi khu vực này được khảo sát lần cuối.

Chi tiết:

https://www.fox10phoenix.com/news/polar-bears-near-polar-bear-capital-dying-alarming-rate-survey

.

.