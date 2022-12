TT Putin họp báo nói muốn chấm dứt chiến tranh ở Ukraine

Chiến sự Ukraine







Vào ngày 24.2.2022 Nga đưa quân xâm lăng Ukraine ,và 2 ngày sau , ông cựu thủ tướng Nga Medvedev và là phó chủ tịch hội đồng an ninh Nga tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với phương Tây và liên lạc qua " ống ngắm trên báng súng." Tuy nhiên cuộc chiến kéo dài tính đến nay đã tròn 10 tháng, kể từ đó tới nay, nhiều vòng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã diễn ra nhưng không đạt được kết quả đột phá, và hiện vẫn đang rơi vào tình trạng đình trệ. Qua cuộc họp báo của ông Putin tại Điện Cẩm linh ngày 22.12.2022 vừa qua ông ta bày tỏ muốn chấm dứt cuộc chiến qua đàm phán...

✱ Putin nói Nga muốn chấm dứt chiến tranh ở Ukraine

Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Năm (22.12.2022) nói rằng Nga muốn chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và điều này chắc chắn sẽ qua giải pháp ngoại giao. Putin đưa ra bình luận này một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại Tòa Bạch Ốc và Hoa Kỳ hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, ông Putin nói. “Mục tiêu của chúng tôi không phải là đẩy nhanh guồng máy xung đột quân sự, mà trái lại là chấm dứt cuộc chiến hiện nay.” Ông Putin nói tiếp ," chúng tôi sẽ cố gắng chấm dứt cuộc chiến này, và tất nhiên là càng sớm càng tốt."

Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc John Kirby cho biết ông Putin "hoàn toàn không cho thấy dấu hiệu nào chứng tỏ ông ta sẵn sàng đàm phán" để chấm dứt chiến tranh, cuộc chiến vốn bắt đầu khi Moscow đưa quân vào Ukraine ngày 24/2. "Hoàn toàn ngược lại," Kirby nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo trực tuyến. "Mọi thứ ông ta (Putin) đang làm trên mặt đất và trên không đều chứng tỏ ông ta tiếp tục gây ra bạo lực cho người dân Ukraine" và "leo thang chiến tranh."

Kirby nhắc lại rằng Biden sẵn sàng đàm phán với Putin, sau khi tham vấn với Ukraine và các đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng chỉ khi nào nhà lãnh đạo Nga "thể hiện sự nghiêm túc về đàm phán". Nga liên tục nói rằng họ sẵn sàng đàm phán, nhưng Ukraine và các đồng minh nghi ngờ đây là một mưu đồ để câu giờ sau một loạt thất bại trong việc rút quân của Nga, đã làm đảo lộn động lực của cuộc chiến kéo dài 10 tháng qua theo hướng có lợi cho Kiev.

Ông Putin nói với các phóng viên: "Tôi đã nói nhiều lần rằng việc gia tăng chiến sự dẫn đến những tổn thất phi lý" - "Tất cả các cuộc xung đột vũ trang đều kết thúc bằng cách này hay cách khác qua một số hình thức đàm phán ngoại giao," ông nói thêm. "Sớm hay muộn, bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột cũng ngồi xuống để đạt được một thỏa thuận. "(Sooner or later, any parties in a state of conflict sit down and make an agreement). Nga nói chính Ukraine từ chối đối thoại. Phía Kyiv nói rằng Nga phải ngừng các cuộc tấn công và từ bỏ tất cả các lãnh thổ mà họ đã chiếm giữ.

Putin đánh giá thấp thấp tầm quan trọng của hệ thống phòng không Patriot mà Biden đã đồng ý cung cấp cho Zelenskiy, nói rằng Nga sẽ tìm cách chống lại hệ thống hỏa tiễn này. Ông ta cho biết hệ thống "khá cũ" và không hoạt động như hệ thống S-300 của Nga. Ông ta tự hào rằng Nga sẽ có cách "bẻ gẫy" hệ thống Patriots, và việc cung cấp này " chỉ kéo dài cuộc xung đột mà thôi."

Ông Putin cũng cho biết, việc các nước phương Tây áp đặt giá trần đối với dầu mỏ của Nga, được thiết kế để hạn chế khả năng tài trợ cho chiến tranh, sẽ không gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga. Ông cho biết sẽ ký sắc lệnh vào đầu tuần tới để đề ra biện pháp đáp trả của Nga. (Theo Reuters ngày 22.12.2022)

✱ Tổng thống Putin trả lời câu hỏi về cuộc chiến tại Ukraine



• Konstantin Kokoveshnikov kênh truyền hình Zvezda. Như thường lệ, Ngài đã nói rất ít về quá trình hoạt động, không muốn nói về các chi tiết. Tuy nhiên, Ngài có thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy xung đột đang trở nên căng thẳng không?

‣ Vladimir Putin: Bạn biết đấy, tôi đã nói về điều này rồi. Tình hình thực sự bắt đầu phát triển – điều này khó nhận thấy hơn ở đây, trong khi phương Tây không muốn nói hoặc không nhận thấy bất cứ điều gì – kể từ năm 2014, sau cuộc đảo chính do Hoa Kỳ xúi giục tại quảng trường Maidan. Tôi đã nói về điều này nhiều lần. Mục tiêu của chúng tôi không phải là dập tắt xung đột quân sự mà là kết thúc cuộc chiến này. Đây là điều chúng tôi muốn và đây là điều chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện. Tóm lại, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chấm dứt cuộc chiến này và tất nhiên là càng sớm càng tốt. Điều gì đang diễn ra như thế nào, tôi đã nhiều lần lưu ý rằng việc gia tăng xung đột sẽ dẫn đến những tổn thất phi lý.

• Alexei Petrov: kênh truyền hình Rossiya. Thưa ngài Tổng thống, các nhóm chính trị phương Tây gần đây đã nói, bao gồm cả trong khối NATO, rằng các nguồn lực phương Tây đang cung cấp cho Ukraine không phải là vô hạn. Đồng thời, một số chuyên gia phương Tây tin rằng các nguồn lực của Nga đang cạn kiệt bao gồm những hỏa tiễn, đạn dược v.v. Chúng tôi đã nghe điều này trước đây, tuy nhiên, tình hình trong ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta như thế nào? Liệu nó có thể bổ sung vào các nguồn tài nguyên chúng ta cần, và liệu có sản xuất đủ để tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt không?

‣ Vladimir Putin: Ukraine đang được cung cấp vũ khí của các quốc gia thuộc Hiệp ước Warsaw cũ, phần lớn trong số đó là do Liên Xô sản xuất. Tài nguyên này thực sự đang cạn kiệt; chúng tôi đã phá hủy và đốt gần như toàn bộ những vũ khí này. Chỉ còn lại khoảng vài chục xe bọc thép và vài trăm hệ thống vũ khí khác. Chúng tôi đã phá hủy rất nhiều, cho nên kho dự trữ các hệ thống này sắp cạn kiệt.

Nhưng điều này không có nghĩa là các nước phương Tây và NATO không có vũ khí khác. Tuy nhiên, không dễ để chuyển đổi sang các hệ thống vũ khí mới, bao gồm cả những hệ thống tiêu chuẩn của NATO. Điều này đòi hỏi thời gian chuẩn bị, đào tạo nhân sự, dự trữ phụ tùng thay thế, bảo trì và sửa chữa. Đây là một vấn đề lớn và phức tạp. Đó là điểm đầu tiên của tôi.

Thứ hai, còn câu hỏi về năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây. Khu vực phòng thủ của Hoa Kỳ rộng lớn và có thể được huy động, nhưng điều này cũng sẽ không dễ dàng, vì điều này liên quan đến việc phân phối bổ sung và phân bổ ngân sách là một phần của quy trình ngân sách. Đó không phải là một vấn đề đơn giản. Người ta nói rằng hệ thống Patriot có thể được gửi đến Ukraine. Hãy để họ làm điều đó; chúng tôi cũng sẽ có cách để loại bỏ Patriots. Và họ sẽ phải gửi thứ gì đó để thay thế chúng hoặc tạo hệ thống mới. Đó là một quá trình dài , phức tạp và không đơn giản.

Bây giờ đến khả năng và tài nguyên của chúng tôi. Tôi sẽ không cung cấp số liệu ở đây, chẳng hạn như số lượng đạn mà chúng tôi đang sử dụng hàng ngày. Nhưng sự khác biệt giữa chúng tôi và những kẻ đang chống lại chúng tôi là ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine đang nhanh chóng tiến về con số 0 nếu không muốn nói là một con số âm. Tất cả khả năng sản xuất của họ sẽ sớm bị phá hủy, trong khi hệ thống của chúng tôi đang được mở rộng. Như tôi đã chỉ ra tại cuộc họp của Hội đồng Bộ Quốc phòng ngày hôm qua, chúng tôi sẽ không làm điều này để gây bất lợi cho các ngành kinh tế khác. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta phải cung cấp cho quân đội, như Bộ trưởng đã nói hôm qua.

Không giống như Ukraine, chúng tôi đã và đang phát triển ngành công nghiệp của mình, bao gồm lĩnh vực quốc phòng như những thập kỷ qua. Chúng tôi đã và đang phát triển khoa học và công nghệ quân sự. Chúng tôi biết doanh nghiệp nào có thể sản xuất chúng, số lượng bao nhiêu và trong thời gian bao lâu. Chúng tôi có các quỹ để tài trợ cho các trung tâm nghiên cứu và công nghệ cũng như năng lực sản xuất.

• Aisel Gereykhanova: Rossiyskaya Gazeta. Thưa Tổng thống, trong tình huống này, liệu thực sự có cơ hội về một giải pháp ngoại giao cho tình hình Ukraine không? Có thể không?

‣ Vladimir Putin: Mọi xung đột vũ trang bằng cách này hay cách khác ,đều kết thúc bằng một số cuộc đàm phán thông qua đường lối ngoại giao, và chúng tôi chưa bao giờ từ chối đàm phán. Chính giới lãnh đạo Ukraine đã tự hạn chế các cuộc đàm phán. Tôi có thể nói rằng thái độ này hơi khác thường, thậm chí là kỳ quái. Tuy nhiên, sớm hay muộn, bất kỳ bên nào ở trong cuộc xung đột sẽ ngồi xuống và đàm phán. Điều này càng đến sớm thì càng tốt. Chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ điều đó. (Theo bản văn của Điện Cẩm Linh phổ biến ngày 23.12.2022)

✱ Trong quá khứ, Putin đã nói với Thủ tướng Ấn Độ rằng, Nga muốn kết thúc cuộc chiến “càng sớm càng tốt”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng ông hiểu những lo ngại của New Delhi về cuộc xung đột ở Ukraine và muốn nó kết thúc “càng sớm càng tốt”, theo nội dung cuộc họp song phương do Điện Kremlin công bố. Thủ tướng Ấn Độ nói với Putin hôm thứ Sáu (16.9.2022) bên lề hội nghị thượng đỉnh khối an ninh khu vực ở Uzbekistan: “Tôi biết rằng thời đại ngày nay không phải là thời đại chiến tranh, và tôi đã nói chuyện qua điện thoại với ông về điều này.” Ông ta nói rằng dân chủ, ngoại giao và đối thoại đã liên kết thế giới lại với nhau.“

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn điều này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, thật không may, phía đối lập, lãnh đạo Ukraine, đã tuyên bố từ chối quá trình đàm phán và tuyên bố rằng họ muốn đạt được mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự".

Kiev và các đồng minh phương Tây bác bỏ những lập luận này như những cái cớ vô căn cứ cho một cuộc chiến tranh xâm lược kiểu đế quốc, đồng thời kêu gọi Nga rút quân vô điều kiện. (Theo hãng tin Al Jazeera).

Những cam kết và tuyên bố của Nga trước và sau ngày Nga mở cuộc xâm lăng Ukraine

✱ Liên lạc "bằng ống ngắm trên báng súng".

Theo báo Jerusalem Post ngày 26.2.2022 - Medvedev, một đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin và là phó chủ tịch hội đồng an ninh Nga, cho biết "các biện pháp trừng phạt của phương Tây tất nhiên sẽ không thay đổi được điều gì". Ông Medvedev cho biết : "Chúng tôi đặc biệt không cần quan hệ ngoại giao ... Đã đến lúc đóng cửa các đại sứ quán và liên lạc với nhau qua ống nhòm và bằng ống ngắm trên báng súng." Ông nói, Moscow sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự của mình ở Ukraine cho đến khi đạt được các mục tiêu mà Tổng thống Vladimir Putin đề ra là "phi quân sự hóa và phi liên minh ".

✱ Tuyên bố của TT Putin: sẽ không bao giờ chống lại Ukraine



Theo bản văn của Điện Cẩm Linh loan tải ngày 12.7.2021 về tuyên bố của TT Putin: "Khi tôi được hỏi về quan hệ Nga-Ukraine, tôi đã nói rằng người Nga và người Ukraine là một dân tộc - một tổng thể duy nhất" - "Nga chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chống lại Ukraine . Và Ukraine sẽ như thế nào - do công dân của họ quyết định".





Trên giấy trắng mực đen, Nga cam kết rằng "chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chống lại Ukraine", nhưng thực tế lại khác hẳn, vì 8 tháng sau ngày đưa ra cam kết “sẽ không bao giờ chống lại Ukraine “ nêu trên, Nga đã đưa quân xâm lăng Ukraine. Cho nên việc Nga liên tục nói rằng họ sẵn sàng đàm phán, nhưng Ukraine và các đồng minh với chứng cớ nêu trên đã dè dặt trước việc Nga muốn đàm phán để chấm dứt chiến tranh.



-- Đào Văn