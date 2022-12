Vào năm 2019, cậu bé 8 tuổi Tanitoluwa "Tani" Adewumi đã đánh bại 73 kỳ thủ giỏi nhất trong nhóm tuổi của cậu tại giải vô địch cờ vua tiểu bang New York, phá kỷ lục bằng cách làm như vậy. Bây giờ, ba năm sau, cậu ấy "vừa thắng trận đấu lớn nhất của mình" từ trước đến nay: Cậu bé người Nigeria hiện 12 tuổi và gia đình cậu đã chính thức được Hoa Kỳ cho phép tị nạn.

- Dân Biểu Adam Kinzinger (R-IL) từ biệt: Cộng Hòa bây giờ che chở cho bọn ngu, bọn kỳ thị sắc tộc, bọn khơi dậy thù hận.

- 41 Dân biểu Dân chủ trình dự luật cấm Trump ứng cử tổng thống vì Trump đã tham dự đảo chính.

- Đức: thủy cung khổng lồ nổ, bể kính, cá tràn ra phố.

- Đức: Twitter cấm nhà báo là không chấp nhận được.

- Pháp: cháy chung cư, 10 người chết.

- Cán bộ Nga ở Cộng hòa Trung Phi bị thương nhẹ vì nhận, mở 1 bom bưu kiện tại nhà riêng.

- Nga: Ukraine dùng máy bay không người lái sản xuất ở Mỹ để bắn vào lãnh thổ Nga.

- Ukraine: Từ Biển Đen, Nga bắn 60 phi đạn khắp Ukraine, mất điện nước, chết người, dù đa số bị phòng không bắn rớt.

- Mỹ: Mỹ không có chiến tranh với Nga, My chỉ làm những gì đã nói trước đây với Nga là sẽ giúp Ukraine tự vệ

- Ukraine: Nga tiến hành cuộc chiến lâu dài và vẫn muốn chinh phục toàn bộ Ukraine.

- Mỹ: sẽ mở rộng huấn luyện quân đội Ukraine ở Đức.

- Mỹ: sẵn sàng giúp TQ chống dịch COVID-19

- Thượng viện thông qua dự luật quốc phòng 858 tỷ đô

- Cựu Chủ tịch Hạ viện John Boehner (Cộng Hòa) khóc, ca ngợi Chủ Tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Dân Chủ)

- Ủy ban cố vấn của Hội Đồng Luật Gia Thủ Đô khuyến nghị tước bằng hành nghề luật của Rudy Giuliani

- Quốc hội OK gỡ bỏ tượng bán thân của Chánh án đã viết phán lệnh năm 1857 để bảo tồn chế độ nô lệ.

- Hạ viện thông qua dự luật cho người Puerto Rico trưng cầu dân ý xem muốn độc lập hay làm tiểu bang mới

- Giám đốc cảnh sát Ba Lan bị thương vì gói quà từ Ukraine nổ.

- cậu bé đại kỳ thủ được tỵ nạn ở Mỹ.

- Quận Cam: Nguyen Doan, 36 tuổi, quăng mẹ (bà Thao Thai Nguyen) xuống lầu, chết. Sau đó Nguyen Doan tự sát.

- San Jose: Thomas Nguyễn trúng số 2 triệu đô

- TIN VN. Nữ hiệu trưởng thường xuyên phân công giáo viên đi tiếp rượu cán bộ.

- TIN VN. Vụ ‘Tịnh Thất Bồng Lai’: Tổ chức thi hành án với ông Lê Tùng Vân.

- TIN VN. Lật tàu chở 70 tấn hàng ở cảng Phan Thiết, heo sống bị chìm dưới nước.

- HỎI 1: Đức Đạt Lai Lạt Ma muốn Đài Loan dân chủ hóa Trung Quốc? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thể dục, vận động cơ thể sẽ giảm rủi ro COVID-19? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-16/12/2022) ----- Dân Biểu Adam Kinzinger (R-IL) đã có bài phát biểu chia tay hôm thứ Năm nghe giống như một cáo phó cho đảng Cộng Hòa của chính ông. Kinzinger, một trong mười thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu luận tội cựu Tổng thống Donald Trump sau vụ bạo loạn chết người tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, đã đả kích các thành viên Đảng Cộng hòa vì đã ủng hộ những người theo thuyết âm mưu gây rối và quay lưng lại với các nguyên tắc của đảng.

Kinzinger cũng đưa ra một so sánh bất lợi giữa các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa ngày nay và cựu Tổng thống George H.W. Bush: “Sau vụ đánh bom bi thảm ở Thành phố Oklahoma, cựu Tổng thống George H.W. Bush đã công khai bác bỏ những người sử dụng nỗi sợ hãi để giành được sự ủng hộ. Ngày nay hoàn toàn trái ngược, các nhà lãnh đạo của chúng ta [Cộng Hòa] coi thường, và trong một số trường hợp biện minh, nói các cuộc tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ là 'tiếng nói chính trị hợp pháp'."

Kinzinger nói đây là triệu chứng của một căn bệnh rộng lớn hơn trong toàn bộ Cộng Hòa: “Đảng vĩ đại một thời của Lincoln, Roosevelt và Reagan đã quay lưng lại với lý tưởng tự do và tự quản. Thay vào đó, nó chấp nhận những lời dối trá và lừa lọc. Đảng Cộng hòa từng tin vào một cái lều lớn... Giờ đây, chúng tôi che chở cho những kẻ ngu dốt, những kẻ phân biệt chủng tộc, những kẻ chỉ biết khơi dậy sự tức giận và thù hận."

---- Một thủy cung khổng lồ đã phát nổ ở Berlin, Đức, vào sáng thứ Sáu, khiến 1.500 con cá nhiệt đới và 264.172 gallon nước tràn ra khỏi bồn chứa bằng kính. Khoảng 100 nhân viên cấp cứu đã khu phức hợp DomAquaree ở quận Mitte của thành phố Berlin sau khi chiếc container 46 feet (14 mét)—được mô tả là thủy cung hình trụ độc lập lớn nhất thế giới—vỡ, khiến nước tràn vào khách sạn của khu vực và con đường đông đúc bên ngoài.

Cảnh sát Berlin thông báo có 2 người bị thương do mảnh kính vỡ. Sở cứu hỏa Berlin cho biết vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến bể cá bị nứt. Khoảng 350 khách lưu trú tại khách sạn Radisson trong khu phức hợp, nơi cũng có các cửa hàng và nhà hàng, được yêu cầu thu dọn đồ đạc và rời khỏi tòa nhà.

Hình ảnh thủy cung bồn kính khi chưa nổ (trên) và sau khi nổ làm khung kính bắn ra ngoài lộ.

---- Bộ Ngoại giao Đức nói với Twitter hôm thứ Sáu rằng họ có "vấn đề" đối với quyết định đình chỉ tài khoản của một số nhà báo làm việc cho CNN, New York Times và Washington Post đã đăng các bài báo về Elon Musk, Giám đốc điều hành của công ty: “Tự do báo chí không thể bật và tắt một cách bất chợt. Các nhà báo kia không còn có thể theo dõi chúng tôi, bình luận và chỉ trích. Chúng tôi có vấn đề với điều đó, @Twitter." Trong khi đó, phó phát ngôn viên chính phủ Wolfgang Buechner đã tweet rằng "việc khóa tài khoản của các nhà báo là không thể chấp nhận được."

---- Chính quyền tỉnh du Rhone hôm thứ Sáu nói rằng 10 người đã chết, trong đó có 5 trẻ em khi hỏa hoạn bùng phát tại một khu chung cư ở Vaulx-en-Velin, gần thành phố Lyon của Pháp. Vụ hỏa hoạn được báo cáo lần đầu tiên lúc 3:12 sáng khi 170 lính cứu hỏa lao đến tòa nhà bảy tầng. Có bốn người đang trong tình trạng nguy kịch và 10 người bị thương bao gồm cả lính cứu hỏa.

---- Giám đốc trung tâm văn hóa Russian House (Ngôi nhà Nga) ở Cộng hòa Trung Phi (CAR), Dmitry Syty, đã phải nhập viện hôm thứ Sáu sau khi nhận được và mở một bom bưu kiện tại nhà riêng khiến ông bị thương. Đại sứ quán Nga tại thủ đô Bangui nói với Sputnik rằng vết thương của Syty không nghiêm trọng nhưng bị chấn động mạnh.

Sputnik cũng biết được từ cơ quan cảnh sát ở Bangui rằng Syty trước đó đã nhận được những lời đe dọa ám sát, làm cảnh sát CAR coi vụ này là một vụ ám sát quan chức Nga. Khối thịnh vượng chung của các sĩ quan về an ninh quốc tế (COIS) đã lên án vụ tấn công cho thấy "họ hành động như những kẻ khủng bố thực sự, nhắm vào sứ mệnh nhân đạo của Nga." COIS thậm chí còn đi xa hơn khi cáo buộc sự tham gia của Pháp. Bản văn viết: "Một đơn vị quân Pháp có thể đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố này." Trung tâm văn hóa này khai trương tại Bangui từ tháng 2/2022.

---- Truyền thông nhà nước Nga cho biết Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái do Mỹ sản xuất để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga. Một bản tin trên RIA Novosti cho biết họ đã xem bản phân tích máy bay không người lái (UAV) bị chặn, kết luận rằng “hệ thống điện tử và hệ thống điều khiển” của máy bay không người lái được sản xuất bởi một công ty ở Arizona. Các máy bay không người lái được cho là đã được sử dụng để tấn công Crimea cũng như các mục tiêu ở Nga, bao gồm các cơ sở hạ tầng ở Kursk, Belgorod và vùng Voronezh.

Bản tin thêm rằng quá trình lắp ráp cuối cùng của máy bay không người lái đã được hoàn thành “tại khu vực sân bay Rzeszow, nơi được Hoa Kỳ và NATO sử dụng làm trung tâm cung cấp chính cho Quân Lực Ukraine,” trước khi các đầu đạn được gắn vô và các chuyến bay được phóng gần đó. Bản tin Nga viết: “Những sự thật này, theo phía Nga, xác nhận sự tham gia trực tiếp của Hoa Kỳ và Ba Lan, với tư cách là các bên thực tế của cuộc xung đột, hỗ trợ quân sự và hậu phương lớn cho Ukraine, trong việc chuẩn bị và tiến hành các hành động khủng bố chung với nó trên lãnh thổ Liên bang Nga.” (Nga nói Ukraine bắn là khủng bố, còn Nga bắn là để cứu quê mẹ... Khôi hài đỏ!)

---- Ukraine cho biết thủ đô đã đứng vững trước "một trong những cuộc tấn công bằng phi đạn lớn nhất" kể từ khi Nga xâm lược gần 10 tháng trước, nói rằng phòng không đã bắn hạ gần như tất cả những gì xâm nhập vào không phận của thành phố Kiev. Kiev cho biết 37 trong số khoảng 40 phi đạn đã bị bắn hạ.

Các quan chức cho biết ước tính này đưa ra khi Nga đã tiến hành ít nhất 60 cuộc tấn công bằng phi đạn trên khắp Ukraine hôm thứ Sáu. Các vụ nổ đã được báo cáo ở ít nhất 4 thành phố. Trong khi dịch vụ điện và nước bị gián đoạn ở Kiev và Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của đất nước, theo AP đưa tin, hàng nghìn người đổ xô đến các ga tàu điện ngầm để tìm nơi trú ẩn sâu dưới lòng đất.

Nga đã bắn phi đạn hành trình từ các vị trí ở Biển Đen và sử dụng oanh tạc cơ như một phần trong nỗ lực "đánh lạc hướng ào ạt sự chú ý của lực lượng phòng không, làm tăng độ căng thẳng." Các nhà phân tích cho biết các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng là một phần trong chiến lược mới nhằm buộc Ukraine phải khuất phục sau khi quân Nga liên tục bị đẩy lui ở chiến trường. Chiến lược bắn phi đạn còn nhằm câu giờ để Nga phối trí lại quân lực để chờ hết mùa tuyết thì sẽ tấn công Ukraine tiếp.

----- Một món quà từ các quan chức Ukraine gửi tới Giám đốc cảnh sát Ba Lan hôm thứ Tư đã phát nổ khi mở ra. Tướng Jaroslaw Szymczyk đã bị thương tại trụ sở chính của ông ở Warsaw bởi một gói hàng từ một quan chức hàng đầu trong cảnh sát Ukraine sau chuyến thăm của Szymczyk vài ngày trước đó. Bộ Nội vụ Ba Lan không cho biết món quà là gì, nhưng các báo địa phương gọi đó là súng phóng lựu. Giám đốc Cảnh sát phải nhập viện để theo dõi; một nhân viên dân sự cũng bị thương không cần điều trị tại bệnh viện.

Ba Lan đã chuyển hồ sơ này cho các công tố sau khi yêu cầu nhưng không nhận được lời giải thích từ Ukraine. Hai quốc gia là đồng minh và Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine kể từ khi Nga xâm lược hồi tháng 2, đã cung cấp viện trợ quân sự và nhân đạo, đồng thời tiếp nhận người tị nạn Ukraine.

---- Một vị tướng Ukraine cho biết Moscow đang tiến hành một cuộc chiến lâu dài và vẫn muốn chinh phục toàn bộ Ukraine, khi Nga tấn công hai thành phố chiến lược trong khi quân đội Kiev nã pháo vào các khu vực Donetsk do Nga kiểm soát ở phía đông. Chuẩn tướng Oleksiy Gromov của quân lực Ukraine nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm: “Điện Kremlin… đang tìm cách biến cuộc xung đột thành một cuộc đối đầu vũ trang kéo dài.”

---- Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Năm cho biết Hoa Kỳ "không có chiến tranh với Nga bây giờ, mà cũng chưa từng có trước giờ." Bà nói rằng Mỹ chỉ làm những gì đã nói với Nga rằng Mỹ sẽ làm nếu Nga tấn công Ukraine, kể cả việc cung cấp hỗ trợ an ninh cho Kiev để giúp Kiev bảo vệ Ukraine. Khi được hỏi về gói quân sự tiềm năng cho Ukraine bao gồm các hệ thống hỏa tiễn Patriot, Jean-Pierre cho biết không có thông báo mới nào về vấn đề này.

---- Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm rằng họ sẽ mở rộng việc huấn luyện quân đội Ukraine ở Đức, tuy nhiên, không tăng số lượng binh sĩ đóng quân ở châu Âu. Trưởng ban Báo chí Pentagon, Chuẩn tướng Patrick Ryder tiết lộ rằng chương trình đào tạo mới sẽ có sự tham gia của khoảng 500 người Ukraine mỗi tháng.

---- Dân biểu Hoa Kỳ David Cicilline (D-RI), cùng với 40 đồng viện Dân chủ Hạ viện hôm thứ Năm đã trình dự luật để sẽ cấm Donald Trump trở thành tổng thống một lần nữa vì Trump đã âm mưu đảo chính: “Trump rõ ràng đã tham gia vào một cuộc nổi dậy vào ngày 6/1/2021 với ý định lật ngược kết quả hợp pháp và công bằng của cuộc bầu cử năm 2020. Bạn không thể lãnh đạo một chính phủ mà bạn đã cố gắng phá hủy.”

Cicilline cho biết thêm: “Ngay cả Mitch McConnell cũng thừa nhận rằng Trump phải chịu trách nhiệm, ông đã nói tại sàn Thượng viện rằng 'Không nghi ngờ gì nữa, rằng Trump phải chịu trách nhiệm về mặt thực tế và đạo đức vì đã kích động các sự kiện trong ngày bạo loạn.' Tu chính án thứ 14 nêu rõ điều đó dựa trên về hành vi trong quá khứ của Trump, thì Donald Trump không còn tư cách giữ chức vụ liên bang nữa và theo Mục 5, Quốc hội có quyền thông qua luật để thực hiện lệnh cấm này.”

---- Điều phối viên phản ứng COVID-19 của Bạch Ốc Ashish Jha nói hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ sẵn sàng giúp bất kỳ quốc gia nào trên thế giới chống lại đại dịch COVID-19. Trả lời câu hỏi về việc hỗ trợ Bắc Kinh trong đợt bùng phát ca nhiễm COVID-19 gần đây nhất, ông Jha nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ "sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ quốc gia nào cần trợ giúp về vaccine, phương pháp điều trị... bất cứ điều gì khác." Ông nói thêm lập trường của Tổng Thống Joe Biden về vấn đề này không thay đổi vì "lời đề nghị đó có giá trị trên toàn cầu, dành cho bất kỳ quốc gia nào có thể hưởng lợi từ nó."

Điều phối viên nói rằng công ty sản xuất thuốc Pfizer Inc. sẽ phù hợp hơn khi bình luận về việc cung cấp Paxlovid ở Trung Quốc, rằng "chính phủ Mỹ không liên quan", nhưng nhấn mạnh rằng khi nói đến vaccine COVID-19, Hoa Kỳ là "nhà tài trợ lớn nhất thế giới với gần 700 triệu liều."

---- Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua dự luật quốc phòng trị giá 858 tỷ đô la với sự ủng hộ của lưỡng đảng. Đạo luật thông qua với 83 phiếu thuận/11 phiếu chống, và dự kiến sẽ được Tổng thống Joe Biden ký ban hành.

Đạo luật National Defense Authorization Act đã được thông qua tại Hạ viện với tỷ lệ 350 vs 80 vào tuần trước. Nó cấp 817 tỷ đô la cho Bộ Quốc phòng, với khoản tài trợ bổ sung 45 tỷ đô la để hỗ trợ mua sắm và các dự án quân sự trong thời kỳ lạm phát tăng cao.

---- Cựu Chủ tịch Hạ viện John Boehner (Cộng Hòa) đã cảm động rơi nước mắt hôm thứ Năm trong buổi lễ công bố bức chân dung chính thức mới của Chủ tịch Hạ viện sắp mãn nhiệm Nancy Pelosi. Bản thân Boehner là Cộng hòa — người trở lại Điện Capitol Hoa Kỳ sau khi ông từ chức năm 2015 — đã xúc động khi có bài phát biểu về người đồng nghiệp lâu năm Pelosi. Pelosi, 82 tuổi, là người phụ nữ đầu tiên giữ vai trò diễn giả Hạ viện, cầm búa một lần từ năm 2007 đến 2011 và một lần nữa từ năm 2019.

Trong khi đó, Boehner từng là Chủ tịch Hạ viện từ năm 2011 đến năm 2015 và là Dân biểu địa hạt 8 của Ohio từ năm 1991 cho đến khi nghỉ hưu. Bất chấp những khác biệt về chính trị của họ, Boehner cho biết ông và Pelosi có thể “bất đồng ý kiến mà không bực dọc khó chịu”.

Boehner cảm động nghẹn lời, nói trong buổi lễ: “Bạn [bà Pelosi] đã luôn đối xử tốt với tôi, với gia đình tôi và nói thẳng ra là với nhóm của tôi ở đây tại Washington. Và thưa Bà Chủ tịch Hạ viện, tôi phải nói rằng, các cô con gái của tôi đã nói với tôi, 'Bố hãy nói với Chủ tịch Hạ viện rằng chúng con ngưỡng mộ bà ấy như thế nào.'"

Sau một tràng pháo tay, Boehner bình tĩnh lại và nói đùa: "Có ai đó không có thể nói rằng các cô con gái của tôi là Đảng Dân Chủ." (nguyên văn là: “...somebody couldn't tell my girls were Democrats.” -- Xem Boehner khóc trong đoạn video cảm động này, dài 2:09 phút:

https://youtu.be/8pzvw5QkSF8

---- Rudy Giuliani (cựu luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump) đang phản đối đối với đề nghị tước bằng hành nghề luật của ông. Văn phòng cố vấn kỷ luật của Hội Đồng Luật Thủ Đô (DC Bar) hôm Thứ Năm 15/12/2022 đã thúc giục hãy có hình phạt trong một phiên điều trần, theo báo cáo của Law & Crime. Văn phòng đã công bố một kết quả điều tra sơ bộ rằng Giuliani đã vi phạm các quy tắc đạo đức khi ông đệ đơn kiện liên bang năm 2020 nhằm ngăn chặn chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống của tiểu bang Pennsylvania.

"Bất kỳ luật sư nào tham gia vào loại hành vi sai trái này, biết là sẽ gây tổn hại cho đất nước như điều này đã làm, ít nhất phải nhận ra rằng giấy phép hành nghề luật sư của họ đang gặp rủi ro", theo Hamilton Fox, cố vấn kỷ luật, cho biết trên USA Today.

Giấy phép luật của Giuliani ở New York đã bị tạm treo vào năm ngoái, cũng như giấy phép ở thủ đô DC. Quyết định cuối cùng về khuyến nghị hôm thứ Năm có thể là vài tuần nữa.

---- Quốc hội đã bỏ phiếu gỡ bỏ bức tượng bán thân của Chánh án Tòa Tối cao Roger Taney, người đã viết phán lệnh Dred Scott năm 1857 để bảo tồn chế độ nô lệ. Với sự chấp thuận của Hạ viện đối với đạo luật đã được thông qua hôm thứ Tư, tượng bán thân của Taney, hiện đang đặt tại Phòng Tòa Tối cao Cũ ở Điện Capitol, sẽ được thay bằng tượng bán thân của Thẩm phán Tối cao Thurgood Marshall - người Da đen đầu tiên giữ chức vụ Thẩm phán Tòa Tối cao.

Đạo luật cho biết bức tượng bán thân của Taney “không phù hợp để vinh dự trưng bày trước nhiều du khách đến thăm Điện Capitol. Bởi vì phán quyết của Taney đã từ chối quyền công dân của người Mỹ da đen, đã ủng hộ chế độ nô lệ và đã trực tiếp góp phần bùng nổ Nội chiến Hoa Kỳ,” theo lời Dân biểu Đảng Dân chủ Maryland Steny Hoyer (D-MD) phát biểu tại Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư.

---- Hạ viện đã thông qua một dự luật hôm thứ Năm cho phép người Puerto Rico lần đầu tiên tham gia vào một cuộc bỏ phiếu ràng buộc về việc liệu lãnh thổ này có nên trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ hay không. Dự luật đã được thông qua với tỷ lệ 233-191 với sự ủng hộ tối thiểu của Đảng Cộng hòa và không có khả năng đáp ứng ngưỡng 60 phiếu bầu của Thượng viện.

Nếu được thông qua, cử tri ở Puerto Rico sẽ có cơ hội bỏ phiếu quyết định xem lãnh thổ này có muốn hoặc trở thành một tiểu bang, hoặc độc lập, hoặc độc lập với liên kết tự do [với Mỹ] hay không. Dân biểu Raúl Grijalva (D-AZ) cho biết cuộc trưng cầu dân ý sẽ cho phép người Puerto Rico cơ hội “phi thực dân hóa” lãnh thổ của họ.

Jenniffer González, đại diện quốc hội của Puerto Rico, ca ngợi dự luật, nói rằng "nhiều người trong chúng ta không đồng ý về tương lai đó sẽ như thế nào, nhưng tất cả chúng ta đều chấp nhận rằng quyết định phải thuộc về người dân Puerto Rico."

---- Vào năm 2019, cậu bé 8 tuổi Tanitoluwa "Tani" Adewumi đã đánh bại 73 kỳ thủ giỏi nhất trong nhóm tuổi của cậu tại giải vô địch cờ vua tiểu bang New York, phá kỷ lục bằng cách làm như vậy. Bây giờ, ba năm sau, cậu ấy "vừa thắng trận đấu lớn nhất của mình" từ trước đến nay: Cậu bé người Nigeria hiện 12 tuổi và gia đình cậu đã chính thức được Hoa Kỳ cho phép tị nạn.

Gia đình sùng đạo Ky tô này—cậu Tani, cha mẹ của cậu, và anh trai 19 tuổi của cậu—đã trốn khỏi Nigeria để vào Hoa Kỳ năm 2017 để thoát khỏi lực lượng Boko Haram tàn bạo, tạm thời ở trong một nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư ở New York trong khi cố gắng giúp đỡ Tani trở thành cao thủ cờ vua mà cậu bé mong muốn.

Ông Kayode Adewumi nói với tờ Washington Post về những ngày đầu họ đến đây, khi ông làm công việc đầu tiên là rửa bát đĩa, sau đó là tài xế Uber. Nhưng cậu Tani vẫn tiếp tục chơi cờ vua, trở thành cao thủ quốc gia khi 10 tuổi. Tình trạng hiện tại của cậu là cao thủ Liên đoàn Cờ vua Quốc tế (International Chess Federation master).

Nhưng để trở thành cao thủ, cậu Tani phải tham gia các cuộc thi trên khắp thế giới, điều mà cậu không thể làm được khi đơn xin tị nạn của vẫn đang chờ giải quyết. Bây giờ, con đường đó đã được dọn sạch—gia đình đã nhận được thẻ tị nạn chính thức hồi cuối tháng trước.

---- Một người gốc Việt, nguyên là sinh viên Đại học UCI đã xô mẹ mình khỏi một tòa nhà trong khuôn viên trường UCI trước khi y nhảy lầu tự tử vào đầu tuần này trong một vụ án mà cảnh sát Irvine, Quận Cam, đang điều tra là một vụ giết người rồi tự sát.

Hai xác người được tìm thấy trên mặt đất bên ngoài địa chỉ 214 Pereira Drive, một quảng trường trong Trường Khoa học Xã hội thuộc UCI, ngay trước 4 giờ chiều Thứ Ba. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ thấy cả hai người đã chết. Cảnh sát Irvine xác định hai mẹ con hôm thứ Tư là Thao Thai Nguyen, 77 tuổi, và Andrew Nguyen Doan, 36 tuổi.

Cảnh sát nói, cuộc điều tra đã xác định rằng Doan đã quăng bà cụ Nguyen ra khỏi một tòa nhà nhiều tầng. Doan sau đó nhảy từ cùng nơi đó xuống đất tử vong. Cảnh sát nói họ có hồ sơ về việc liên lạc với Đoàn nhiều lần trước đây, với lần gần đây nhất vào năm 2019 liên quan đến “những lo ngại về sức khỏe tâm thần”. Gần đây nhất Doan theo học tại UC Irvine là vào năm 2019.

Một phát ngôn viên của trường nói với Los Angeles Times rằng Doan đã học ngành khoa học sinh học tại UC Irvine từ tháng 9/2017 đến tháng 6/2019, nhưng không tốt nghiệp.

---- San Jose: Thomas Nguyễn đã thắng giải độc đắc trị giá 2 triệu đô la khi chơi "Instant Prize Crossword Scratchers" (Trò chơi giải ô chữ có giải thưởng tức thì" mà anh đã mua tại một cửa hàng 7-Eleven trên đường Kooser ở San Jose, theo Ty xổ số cho biết.

Nguyen nói với các quan chức xổ số: "Tôi mua vé, nhưng tôi không cào toàn bộ cùng một lúc.

Tôi cào từng chút một. Tôi mất cả ngày để khám phá toàn bộ tấm vé và khi tôi chơi chiếc vé này, tôi nghĩ mình đã trúng số 2.000 đô la, nhưng khi tôi nhận ra có bao nhiêu số 0 ở đó, tôi nhận ra đó là 2 triệu đô la! "

Nguyen, người tình cờ mua được tấm vé trúng thưởng lớn vào ngày sinh nhật của mình, cho biết anh dự định xây một ngôi nhà cho gia đình mình với số tiền trúng thưởng.

---- TIN VN. Nữ hiệu trưởng thường xuyên phân công giáo viên đi tiếp rượu cán bộ. Theo Báo Giáo Dục & Thời Đại. Cơ quan chức năng huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã kết luận về hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật của Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan. Trước đó, trong đơn tố cáo gửi đến ngành chức năng tại Đắk Nông và Báo Giáo dục và Thời đại, tập thể giáo viên Trường mầm non Hoa Lan (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đã tố cáo bà Đỗ Thị Oanh – Hiệu trưởng trường này với 20 nội dung có dấu hiệu sai phạm trong quản lý và quan hệ xã hội thiếu chuẩn mực nhà giáo. Theo thẩm quyền, UBND huyện Tuy Đức đã xác minh 10 nội dung chính. Trọng tâm là những sai phạm trong việc thu, chi tài chính, thiếu dân chủ trong quản lý nhà trường. Đặc biệt, Hiệu trưởng phân công giáo viên đi tiếp bia rượu trong giờ hành chính, chỉ đạo giáo viên nhận sách ngoài chương trình giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT để vận động phụ huynh mua nhằm trục lợi...

---- TIN VN. Vụ ‘Tịnh Thất Bồng Lai’: Tổ chức thi hành án với ông Lê Tùng Vân. Theo tin Tiền Phong. Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đức Hoà (Long An) có nhiệm vụ tổ chức thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 191/2022/HSPT ngày 3/11/2002 của TAND tỉnh Long An đối với bị cáo Lê Tùng Vân với mức án đã tuyên phạt là 5 năm tù giam. Bà Trần Thị Kim Khánh, Chánh án TAND huyện Đức Hoà (Long An) vừa ký ban hành quyết định về việc thi hành án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân (SN 1932) hiện đang tạm trú tại hộ bà Cao Thị Cúc (còn gọi là Thiền Am bên bờ Vũ trụ hay Tịnh Thất Bồng Lai) ở số 191A ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An)

---- TIN VN. Lật tàu chở 70 tấn hàng ở cảng Phan Thiết, heo sống bị chìm dưới nước. Theo Báo Người Lao Động. Tối 15-12, các lực lượng chức năng tại tỉnh Bình Thuận vẫn đang khắc phục sự cố lật tàu chở hàng tại cảng vận tải Phan Thiết khiến 70 tấn hàng hóa trên tàu bị ảnh hưởng và khoảng 2 tấn dầu có nguy cơ tràn ra ngoài. Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, tàu hàng Hoàng Thiên 99 (thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Phú Quý Express) khi đang nhận hàng tại cầu B1 thuộc Bến cảng vận tải Phan Thiết (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) thì bất ngờ bị nghiêng và lật về phía mạn trái. Trên tàu có khoảng 2 tấn dầu D.O và khoảng 70 tấn hàng hóa.

---- HỎI 1: Đức Đạt Lai Lạt Ma muốn Đài Loan dân chủ hóa Trung Quốc?

ĐÁP 1: Đúng thế. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói với một phái đoàn doanh nhân Đài Loan hôm thứ Tư (14/12) rằng ngài sẵn sàng thăm Đài Loan một lần nữa sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc. Hơn 10 đại biểu là thành viên của một hiệp hội các doanh nghiệp Đài Loan có trụ sở tại New Delhi, Ấn Độ, đã đến căn cứ của nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng ở Dharamshala, theo CNA loan tin. Ngài nói rằng ngài hy vọng sẽ lại được ăn những món ăn chính thống của Đài Loan, đồng thời bày tỏ mong muốn rằng Đài Loan có thể sử dụng sức mạnh tự do và dân chủ của mình để chuyển hóa Trung Quốc.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4751666

---- HỎI 2: Thể dục, vận động cơ thể sẽ giảm rủi ro COVID-19?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một nghiên cứu quy mô lớn về các thành viên chương trình Kaiser Permanente, những người hoạt động thể chất nhiều, trước khi họ được chẩn đoán mắc COVID-19 -- ngay cả những người mắc bệnh mãn tính -- có ít nguy cơ bị các kết quả nghiêm trọng hơn.

Kết quả nghiên cứu của hệ thống chăm sóc được quản lý đã được công bố hôm thứ Năm trên

American Journal of Preventive Medicine (Tạp chí Y học Dự phòng Hoa Kỳ). Các nhà nghiên cứu cho biết những người "thường xuyên không hoạt động có khả năng phải nhập viện cao hơn 191% và khả năng tử vong cao hơn 391% so với những người thường xuyên hoạt động".

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/12/15/exercise-COVID-19-Kaiser-Permanente-study/1051671119621/

.