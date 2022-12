- Mỗi gia đình Mỹ có thể xin tối đa 4 bộ xét nghiệm miễn phí tại: www.covid.gov/tests - Tư lệnh Quân Lực Anh: Nga thua Ukraine. - Putin: sẽ tăng hoạt động kinh tế ở vùng Nga sáp nhập. Nga: sẽ không có ngừng bắn Giáng sinh. Nhiều phi đạn Nga bắn vào tòa nhà hành chính Kherson nơi vừa được quân Ukraine tái chiếm. Nga: dàn phòng thủ Patriot sẽ là mục tiêu hợp pháp để Nga tấn công. Nga đổ tội Mỹ xúi U

Hình trên: Cầu thủ Pháp Hernandez (số 22) phi thân đá móc banh vòng cầu, lọt lưới, mở tỳ số cho Pháp trong trận bán kết: Pháp đã thắng Ma-rốc với tỷ số 2:0 hôm thứ Tư để cùng Argentina sẽ tham dự trận chung kết World Cup 2022.

- Mỗi gia đình Mỹ có thể xin tối đa 4 bộ xét nghiệm miễn phí tại: www.covid.gov/tests

- Tư lệnh Quân Lực Anh: Nga thua Ukraine.

- Putin: sẽ tăng hoạt động kinh tế ở vùng Nga sáp nhập. Nga: sẽ không có ngừng bắn Giáng sinh. Nhiều phi đạn Nga bắn vào tòa nhà hành chính Kherson nơi vừa được quân Ukraine tái chiếm. Nga: dàn phòng thủ Patriot sẽ là mục tiêu hợp pháp để Nga tấn công. Nga đổ tội Mỹ xúi Ukraine bắn phi đạn vào lãnh thổ Nga (Giống như có quan chức VN nói Mỹ xúi Putin xâm lược Ukraine?).

- Tòa:các nhân viên bị Twitter sa thải phải được thông báo về vụ kiện đòi tiền bồi thường trọn gói.

- TQ: sẽ không đếm các ca nhiễm không triệu chứng vì dịch lây tràn ngập.

- Dân Biểu CH Adam Kinzinger (trong ủy ban 6/1): Trump phải bị truy tố hình sự.

- Bộ Tư pháp lần nữa xin tòa cho đọc tin nhắn trong điện thoại của Dân Biểu Cộng Hòa Scott Perry để điều tra 6/1

- WORLD CUP. Pháp thắng Ma-rốc 2:0, vào chung kết.

- WORLD CUP. Đối thủ trên sân cỏ, bạn thân ngoài đời: Mbappe (Pháp) & Hakimi (Ma rốc)

- Biden ký với Khối Thương Mại Tự Do Châu Phi: bơm 55 tỷ đô/3 năm để giúp y tế, năng lượng sạch, thương mại, đầu tư, tăng phụ nữ vào kinh tế.

- Biden: nỗ lực cấm tuyệt vũ khí tấn công ở Mỹ.

- Iran vi phạm nữ quyền, bị đuổi ra khỏi 1 Ủy ban LHQ.

- Dân Mỹ lo nhất là: chính phủ, lạm phát, vật giá, kinh tế, dân nhập cư, thống nhất lòng dân, COVID-19, xô xát chủng tộc và tội phạm

- Philippines: tàu TQ vào dày đặc Biển Tây Phi

- Wichita: Vinh Van Nguyen chung thân vì giết 3 người.

- San Diego: Bác sĩ Vincent Tran lãnh 1 tháng tù vì bí mật quay phim phụ nữ.

- Quận Cam: Tiệm thuốc tây và phòng khám nha khoa gốc Việt ở Fountain Valley bị trộm.

- Reuters: VN tăng tốc nạo vét, đổ đất 9 tiền đồn Biển Đông.

- TIN VN. Sau nhiều ngày im lặng, Hội Phụ nữ VN lên tiếng vụ ông Nguyễn Viết Dũng đánh nữ nhân viên sân golf.

- TIN VN. Amazon bị một công ty đối tác Việt Nam đâm đơn kiện trị giá 280 triệu USD.

- HỎI 1: Có phải Nhật báo Arman Daily của Iran ngày 11/12/2022 viết: 'Đài Loan độc lập là quyền hợp pháp'... ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đa số dân Mỹ lo vì nợ thẻ tín dụng? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-15/12/2022) ---- Bạch Ốc đang mang trở lại một chương trình phổ biến cung cấp các bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà miễn phí qua đường bưu điện cho bất kỳ gia đình nàotại Hoa Kỳ yêu cầu xét nghiệm.

Bắt đầu từ thứ Năm 15/12/2022 (hôm nay), các hộ gia đình có thể đặt hàng tối đa 4 bộ dụng cụ xét nghiệm miễn phí tại COVIDTests.gov:

https://www.covid.gov/tests

ngay cả khi số lượng đó đã được đặt hàng và vận chuyển trong đợt triển khai trước đó sau khi làn sóng Omicron đạt đỉnh điểm vào tháng Giêng. Lý do chỉ cấp 4 bộ thay vì 8 bộ như đợt trước, vì Quốc hội từ chối cấp thêm ngân sách, và tiền chi dụng mới này dựa vào Winter Preparedness Plan do Biden đưa ra, khoảng 10 tỷ đôla.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Năm nói rằng Hoa Kỳ sẽ "không thể trốn tránh trách nhiệm khủng bố đối với người dân Nga." Bà lên án các cuộc tấn công của Ukraine vào các thành phố Nga, liên quan đến các vụ pháo kích gần đây vào thị trấn Klintsy: “Những hành động như vậy của chế độ Kiev được thực hiện với sự chấp thuận của Hoa Kỳ, quốc gia trực tiếp tham gia chỉ đạo các hệ thống pháo binh và phi đạn”. Bà cũng nói rằng khả năng chuyển giao các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ cho Ukraine sẽ làm tăng nguy cơ quân đội Mỹ tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Thực tế, Biden đã cam kết sẽ không có lính Mỹ đặt chân vào Ukraine.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hôm thứ Năm rằng Nga sẽ tăng cường hoạt động kinh tế ở các khu vực mới sáp nhập, mà cả Nga và Ukraine đều tuyên bố chủ quyền. Nói tại cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và Dự án Quốc gia, Putin nhấn mạnh Nga sẽ vượt qua những thách thức kinh tế mà nước này đang phải đối mặt kể từ khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt và xóa đói giảm nghèo. Putin nói, nâng cao thu nhập của người dân và mức lương tối thiểu là mục tiêu chính của chính phủ cho năm 2023.

Trước đó trong bài phát biểu, Putin cáo buộc Liên Âu tuân theo chính sách trừng phạt của Hoa Kỳ mà không có bất kỳ sự độc lập nào trong việc đưa ra các quyết định đó và sau đó phải gánh chịu hậu quả khắc nghiệt hơn so với Mỹ.

---- Nga cho biết sẽ không có "ngừng bắn Giáng sinh" sau gần 10 tháng chiến tranh ở Ukraine, bác bỏ lời kêu gọi của Kiev về việc bắt đầu rút quân vào dịp Giáng sinh như một bước nhằm chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.

---- Nhiều đợt phi đạn của Nga đã tấn công tòa nhà hành chính khu vực trên quảng trường trung tâm của thành phố miền nam Kherson vừa được quân Ukraine tái chiếm.

---- Điện Kremlin cho biết các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot sẽ là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Nga chống lại Ukraine nếu Hoa Kỳ cho phép chuyển giao chúng để hỗ trợ Kiev.

---- Tư lệnh Quân Lực Anh Tony Radakin nói hôm thứ Tư rằng Nga đang thua trong cuộc chiến ở Ukraine và Nga sẽ càng lúc càng khó khăn hơn vì cạn vũ khí và đạn dược. Radakin nói rằng Kiev có sự hỗ trợ của hơn 50 quốc gia đồng minh đã giúp đỡ họ về tài chính và phòng thủ, trong khi Nga không có lợi thế này và cuộc chiến sẽ "chỉ tệ hại hơn đối với Nga. Các ngăn tủ của Nga trống rỗng" và vũ khí đó đang dần cạn kiệt. Trước đó vào thứ Tư, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo tình báo rằng Nga đang gặp khủng hoảng chiến lược và có thể có những căng thẳng trong hệ thống cấp bậc.

---- Các nhân viên bị sa thải hàng loạt sau khi Elon Musk mua công ty Twitter phải được thông báo về một vụ kiện đang diễn ra chống lại Twitter trước khi họ ký vào các gói thôi việc bất lợi, một thẩm phán đã ra phán quyết như thế hôm thứ Tư. Nếu Twitter muốn nhân viên bị sa thải của mình ký giấy từ chối kiện tập thể trước khi có thể lãnh trợ cấp thôi việc [bất lợi] của họ, họ phải được thông báo về vụ kiện Cornet v. Twitter, Inc., một vụ kiện cáo buộc công ty Twitter đã từ chối gói thôi việc như đã hứa trong quá khứ.

Luật sư lao động Shannon Liss-Riordan đã gọi quyết định này là “một chiến thắng” cho nhân viên bị Twitter sa thải, “sẽ mang đến cho nhân viên cơ hội hiểu đầy đủ hơn về quyền của họ thay vì chỉ ký tên đại khi ra đi, và là sẽ mất số tiền mà theo luật Twitter đang nợ họ, dưới áp lực từ [Elon] Musk.”

---- Bắc Kinh lần đầu tiên hứng chịu đợt bùng phát COVID lớn kể từ khi bắt đầu đại dịch chỉ một tuần sau khi TQ nới lỏng các hạn chế nghiêm ngặt “zero COVID”. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã công bố hôm thứ Tư rằng họ sẽ không còn tính các trường hợp không có triệu chứng vào số lượng xét nghiệm trong khi tăng vọt mạnh mẽ các ca bệnh.

“Không thể đếm chính xác số ca nhiễm không triệu chứng,” theo ủy ban cho biết trong một tuyên bố. Các bệnh viện lớn của thành phố đã tiếp nhận 19.000 bệnh nhân có triệu chứng cúm từ ngày 5/12 đến ngày 11/12/2022, tăng hơn sáu lần so với tuần trước.

---- Dân Biểu Adam Kinzinger (R-IL) hôm thứ Tư đã giải thích với Jake Tapper của CNN lý do tại sao ông tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump cần phải đối mặt với các truy tố hình sự. Trong khi giải thích về công việc ông làm với Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, Kinzinger được hỏi liệu những nỗ lực của ủy ban có vô ích nếu Trump không bị buộc tội nào hay không.

DB Kinzinger nói rằng ủy ban đã đạt mục đích lịch sử quan trọng để ghi lại các hành động của Trump và tay chân mà cao điểm là một cuộc bạo loạn chết người tại Điện Capitol Hoa Kỳ. Kinzinger tin rằng công việc của ủy ban có thể sẽ dẫn đến các cáo buộc hình sự vì nếu không hành động sẽ có tác động gây hại cho pháp quyền.

Kinzinger nói: “Tôi nghĩ Trump phạm tội. Trump biết những gì Trump đã làm, chúng tôi đã nói rõ điều đó. Trump biết những gì xảy ra trước ngày 6 tháng 1. Trump đã gây áp lực với các quan chức của Bộ Tư pháp để nói rằng "cuộc bầu cử đã bị đánh cắp và để phần còn lại cho tôi." Sau đó, bạn hãy xem 187 phút ở đâu Trump ngồi trong văn phòng của Trump [trong cuộc bạo loạn]. Tôi nghĩ rằng nếu Trump không phạm một loại tội phạm nào đó thì điều chúng tôi nói về cơ bản là các tổng thống đứng trên luật pháp."

Xem chi tiết ở video "J6 Committee member explains why Trump must be charged":

https://youtu.be/a44yuR_OPe8

---- Theo CNN, cuộc chiến của Bộ Tư pháp để có được các tin nhắn trong điện thoại của Dân Biểu Cộng Hòa Scott Perry trong cuộc điều tra về phe Trump lật ngược bầu cử 2020 đang ngày càng gay gắt. DB Perry đã gửi tin nhắn tới nhiều quan chức thân cận Trump sau bầu cử 2020, kể cả gửi các hướng dẫn tới Chánh văn phòng Bạch Ốc bấy giờ là Mark Meadows từ một “nhóm giảo nghiệm pháp y mạng Internet” (“cyber forensic team”).

.

Sau khi Bộ Tư Pháp tịch thu điện thoại của Perry hồi tháng 8, Perry đã kiện Bộ và vấn đề đã được niêm phong. Tuy nhiên, Bộ xin lệnh thứ hai để truy cập dữ liệu. Kết quả của những nỗ lực đó là không rõ ràng. Tuy nhiên, các phóng viên của CNN đã chứng kiến các luật sư của Perry và các điều tra viên của Bộ Tư pháp đối đầu tại tòa vào giữa tháng 10 trong một phiên điều trần không công khai. Perry lập luận rằng một số nội dung trong điện thoại được bảo vệ theo Điều khoản về Quyền tự do phát biểu hoặc Tự do tranh luận - điều này bảo vệ cho ý kiến của các thành viên Quốc hội. (Kể cả tự do xúi giục ngăn chận Biden để đưa Trump lên thay?)

.

---- WORLD CUP. Trận túc cầu tranh ngôi thứ 3:

. Croatia vs Ma rốc (Thứ Bảy 17/12/2022, lúc 7 giờ sáng, giờ California).

. Trận chung kết:

. Argentina vs. Pháp (Chủ Nhật 18/12/2022, lúc 7 giờ sáng, giờ California).

---- WORLD CUP. Đội tuyển Pháp đã đánh bại Ma-rốc với tỷ số 2:0 hôm thứ Tư để cùng Argentina tham dự trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2022, nơi Pháp hy vọng sẽ bảo vệ chức vô địch năm 2018 của mình.

Trận đấu bán kết hôm Thứ Tư được thiết lập bằng bàn mở tỷ số sớm của Theo Hernandez, người đã đưa bóng vào lưới ở phút thứ 5 sau khi những nỗ lực của cầu thủ Kylian Mbappe bị các hậu vệ Maroc cản phá thành công hai lần. Cầu thủ Jawad El Yamiq suýt chút nữa đã có bàn gỡ hòa ở những phút cuối cùng của hiệp một, nhưng thủ môn người Pháp đã cản phá được cú sút đi chệch cột dọc.

Cầu thủ Pháp Hernandez (số 22) phi thân đá móc bang vòng cầu, lọt lưới, mở tỳ số cho Pháp.

Cầu thủ Pháp Randal Kolo Muani ấn định tỷ số cuối cùng ở phút 79, chấm dứt hy vọng đi tiếp vào trận đấu cuối cùng của Maroc, đội đã trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết.

---- WORLD CUP. Đối thủ trên sân cỏ, bạn thân ngoài đời. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên vào đêm thứ Tư ở Al Khor, các cầu thủ Ma-rốc đã đổ gục xuống sân trong sự thất vọng và kiệt quệ về thể chất: đội tuyển Pháp đã đè bẹp đội Ma rốc với tỷ số 2-0. Giữa màn ăn mừng cuồng nhiệt của các cầu thủ Pháp, người ta có thể thấy siêu sao tiền đạo Pháp Kylian Mbappe len lỏi qua các đồng đội trước khi nghiêng người về phía người bạn tốt và là chốt chặn kiên cố của hàng phòng ngự Ma-rốc, Achraf Hakimi. Mbappe giúp Hakimi đứng dậy trước khi hai người trao nhau cái ôm ấm áp.

Khoảnh khắc ấm lòng là sự tôn trọng chân thành và công khai mà hai người bạn đã dành cho nhau trong trận bán kết World Cup đầu tiên của Ma-rốc đêm Thứ Tư. Trước trận đấu, cả hai rõ ràng rất vui khi thấy nhau, bắt tay và ôm nhau trong đường hầm, và trong suốt trận đấu, người ta thấy họ nói đùa với nhau. Và chỉ vài giờ sau trận đấu, Mbappe đã bày tỏ sự tôn trọng với người bạn của mình và với phía Ma-rốc.



Siêu sao Pháp Mbappe viết trên Twitter kèm theo hình ảnh bạn hữu đang ôm nhau: “Đừng buồn anh bạn, mọi người đều tự hào về những gì bạn đã làm, bạn đã làm nên lịch sử.”

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với nhiều quốc gia châu Phi hơn để giải quyết các mối lo ngại về môi trường, các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cũng như tình trạng thiếu lương thực toàn cầu.

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ-Châu Phi (USABF) năm 2022, Biden nói rằng "thương mại phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng đáng tin cậy", và rằng Washington sẽ ký một biên bản ghi nhớ "lịch sử" với Ban Thư ký Khu vực Thương mại Tự do Lục địa Châu Phi. (ghi chú: African Continental Free Trade Area là Khối tự do thương mại Châu phi của 55 nước trong Liên Phi với 44 nước đã ký phê thuận.)

Theo Biden, khu vực thỏa thuận thương mại tự do sẽ bao gồm hầu hết lục địa, vì các thách thức toàn cầu không thể được giải quyết "nếu không có sự lãnh đạo của châu Phi trên bàn đàm phán." Dự kiến Hoa Kỳ có kế hoạch cam kết 55 tỷ đô la cho châu Phi trong ba năm tới, nhiều lĩnh vực như: y tế sức khỏe, chống biến đổi khí hậu bằng cách chuyển qua năng lượng sạch, thương mại và đầu tư, tăng tham gia phụ nữ trong kinh tế.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đánh dấu kỷ niệm 10 năm vụ xả súng Sandy Hook trong một tuyên bố hôm thứ Tư, bày tỏ kính trọng các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời nhắc lại những nỗ lực của chính quyền ông nhằm cấm hoàn toàn việc sử dụng vũ khí tấn công ở Mỹ.

Biden gần đây đã ký Bipartisan Safer Communities Act (Đạo luật lưỡng đảng vì cộng đồng an toàn hơn) nhằm ngăn chặn bạo lực súng đạn, nói rằng cần phải làm nhiều hơn nữa. "Tôi quyết tâm cấm vũ khí tấn công và các băng đạn có sức chứa lớn như những thứ được sử dụng ở Sandy Hook và vô số vụ xả súng hàng loạt khác ở Mỹ. Đủ rồi," theo Biden nói trong một tuyên bố do Bạch Ốc công bố.

Có 22 trẻ em và sáu giáo viên đã bị bắn chết tại Trường Tiểu học Sandy Hook ở Connecticut vào ngày 14/12/2012, bởi một tay súng 20 tuổi, đánh dấu vụ xả súng hàng loạt đẫm máu nhất tại một trường tiểu học trong lịch sử Hoa Kỳ.

---- Các thành viên của Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã bỏ phiếu vào thứ Tư để loại bỏ Iran ra khỏi Ủy ban về Cương vị Phụ nữ, một nền tảng dành riêng cho bình đẳng giới tính và trao quyền cho phụ nữ. Đa số các nước đã bỏ phiếu trục xuất Iran ra khỏi Ủy ban với 29 phiếu thuận, trong khi 8 quốc gia bỏ phiếu chống và 16 quốc gia khác bỏ phiếu trắng.

Nói trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, Đại diện Anh tại LHQ Barbara Woodward nói rằng hãy "bỏ phiếu đồng ý để ủng hộ phụ nữ và trẻ em gái" và rằng "người dân Iran yêu cầu quyền của phụ nữ và trẻ em gái phải được tôn trọng."

Nghị quyết do Hoa Kỳ hậu thuẫn được đưa ra trong bối cảnh tình trạng bất ổn xã hội gần đây của Iran xung quanh quyền của phụ nữ đã bị chính quyền đáp trả bằng bạo lực và đã gây ra sự phẫn nộ của phương Tây. Các cuộc biểu tình bùng phát từ tháng 9 sau cái chết của Mahsa Amin, người phụ nữ bị bắt vì không đội khăn trùm đầu đúng cách.

---- Vấn đề lớn nhất của dân Mỹ trong 11 tháng đầu năm 2022 là... Theo Gallup, trung bình 19% số người được hỏi đã chọn chính phủ là vấn đề hàng đầu mà đất nước phải đối mặt trong 11 cuộc thăm dò hàng tháng của Gallup. Đó là lần thứ bảy trong thập niên qua, chính phủ đứng đầu.

Tiếp theo, lạm phát và chi phí sinh hoạt cao đứng thứ hai ở mức 16%, kế tiếp là kinh tế (12%), nhập cư (6%), thống nhất lòng dân (5%) và COVID-19, quan hệ chủng tộc và tội phạm (tất cả đều ở mức 4%). Chỉ 3% số người được hỏi đề cập đến phá thai, giá xăng, hệ thống tư pháp, nghèo đói và vô gia cư, đạo đức và luân lý hoặc môi trường.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm thứ Tư cho biết sự hiện diện của hàng chục tàu Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông là một hành động "không thể chấp nhận được" đang vi phạm chủ quyền của Philippines. Bộ Quốc phòng viết: "Mệnh lệnh của tổng thống đối với bộ là rõ ràng - chúng tôi sẽ không từ bỏ một inch vuông nào của lãnh thổ Philippines."

Bản văn ghi rằng có "mối quan ngại lớn" đối với "báo cáo về sự xuất hiện dày đặc của các tàu Trung Quốc ở Iroquois Reef và Sabina Shoal ở Biển Tây Philippines." Manila đề cập đến một phần của Biển Đông mà nước này tuyên bố chủ quyền là Biển Tây Philippines (ghi chú: VN gọi là Biển Đông)

---- Một người đàn ông Wichita, Kansas, đã bị kết án chung thân không ân xá vì liên quan đến 3 vụ giết người xảy ra tám năm trước. Một thẩm phán đã đưa ra bản án cho Vinh Van Nguyen, 49 tuổi, người đã nhận tội hồi tháng 11 về một tội sát nhân nghiêm trọng.

Nguyễn bị bắt sau khi giết bạn gái Tuyết Huỳnh, 45 tuổi, cùng với con gái Trinh Phạm, 20 tuổi, và con rể Sean Phạm, 21 tuổi vào tháng 6/2014. Cảnh sát cho biết vụ nổ súng xảy ra ở khu phố 2200 South Beech, trong một khu phố gần đường Pawnee và Webb.

---- San Diego: bác sĩ Vincent Tran lãnh 1 tháng tù vì bí mật quay phim phụ nữ. Bác sĩ Vincent Tran, 52 tuổi, đã nhận tội với năm tội danh quay phim phụ nữ bên trong hai phòng vệ sinh dành cho cả nam và nữ tại Phóng khám y tế ngoại trú Chula Vista Outpatient Center -Veterans Affairs Clinic- trong nhiều tháng.

Biện lý Quận San Diego xác nhận rằng bác sĩ sẽ chỉ phải nhận 30 ngày tù giam và một năm quản chế cho tội danh này. BS Tran đã quay phim một số phụ nữ, bao gồm cả hai y tá, những người sử dụng phòng vệ sinh tại phòng khám này ở Nam California. Cảnh sát nói rằng Tran, người đã là bác sĩ từ năm 2007, đã mua nhiều máy ảnh trông giống như những chiếc bút vào tháng 2/2020 và để chúng trong phòng tắm trong vài tháng.

---- Quận Cam: Tiệm thuốc tây và phòng khám nha khoa gốc Việt ở Fountain Valley bị trộm. Rosa Tran biết ngay văn phòng nha khoa của cô không phải là nơi bọn trộm nhắm đến mặc dù chuông báo động của cô là nơi đầu tiên báo cảnh sát. Vụ đột nhập xảy ra ngay trước 4 giờ sáng Thứ Ba 13/12/2022. Cửa trước của Nha khoa Rosy đã bị đập vỡ thành nhiều mảnh và bức tường nối văn phòng nha khoa của cô với Nhà thuốc Trinity Mission bên cạnh cũng bị đục xuyên như vậy.

"Họ thậm chí không nhảy qua và lấy cắp bất cứ thứ gì từ văn phòng của tôi," Tran nói. "Họ đã ra ngoài trước khi cảnh sát đến và tôi chắc chắn rằng nó đã được lên kế hoạch rất tốt." Bên cạnh có cổng kim loại và nhiều camera giám sát. Khi vào bên trong, chỉ có một cửa sổ kính trượt ngăn cách các loại thuốc theo toa với tiền sảnh.

Natalie Nguyễn, chủ hiệu thuốc nói đây là lần đầu tiên sau 20 năm tiệm bị đột nhập. Cô ấy nghi ngờ những thuốc bị trộm là những loại thuốc được kiểm soát như oxycodine. Theo luật, thuốc bị trộm cũng phải báo cáo về cơ quan bài trừ ma túy DEA.

---- Theo tin Reuters, Việt Nam đã tiến hành mở rộng công việc nạo vét và đổ đất tại một số tiền đồn ở Biển Đông trong nửa cuối năm nay, báo hiệu ý định củng cố các tuyên bố chủ quyền của mình trong tuyến đường biển tranh chấp, theo một viện nghiên cứu của Hoa Kỳ đưa tin hôm thứ Tư.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Center for Strategic and International Studies - CSIS) cho biết công việc ở quần đảo Trường Sa, nơi cũng bị Trung Quốc và các nước khác tuyên bố chủ quyền, đã tạo ra khoảng 420 mẫu Anh (170 ha) đất mới và nâng tổng diện tích mà Việt Nam đã khai phá trước đây một thập niên tới 540 mẫu Anh (220 ha).

Dựa trên hình ảnh vệ tinh thương mại, CSIS cho biết nỗ lực này bao gồm mở rộng công việc chôn lấp tại 4 đảo tiền đồn và nạo vét mới tại 5 nơi khác. Bản báo cáo viết: "Quy mô của công việc chôn lấp, mặc dù vẫn còn thua xa so với hơn 3.200 mẫu đất do Trung Quốc tạo ra từ năm 2013 đến năm 2016, nhưng đã rộng lớn hơn so với những nỗ lực trước đây của Việt Nam và thể hiện một hành động nhằm củng cố vị thế của Việt Nam ở Trường Sa."

---- TIN VN. Sau nhiều ngày im lặng, Hội Phụ nữ VN lên tiếng vụ ông Nguyễn Viết Dũng đánh nữ nhân viên sân golf. Theo Báo Người Lao Động. Liên quan đến sự việc ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, hành hung nữ nhân viên sân golf tại TP Đà Nẵng mới đây, ngày 14-12, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam lên án mọi hành vi bạo lực, dù dưới hình thức nào đối với phụ nữ, bởi đó là hành vi vi phạm quyền con người, quyền của phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật để kịp thời răn đe, giáo dục và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền phụ nữ...

---- TIN VN. Amazon bị một công ty đối tác Việt Nam đâm đơn kiện trị giá 280 triệu USD. Theo Nhịp Sống Thị Trường/CafeF. Tờ Bloomberg mới đây đưa tin Amazon đang phải đối mặt với vụ kiện trị giá 280 triệu USD từ Gilimex Inc., một nhà sản xuất của Việt Nam. Công ty này cáo buộc Amazon đột ngột thu hẹp các đơn đặt hàng sau khi tăng trưởng chi tiêu trực tuyến hạ nhiệt trong năm nay, khiến nhà sản xuất này gánh chịu tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và nguyên liệu thô. Công ty Gilimex Inc. có trụ sở tại TP.HCM cho biết họ đã tuyển dụng hơn 7.000 nhân viên tại nhiều nhà máy để sản xuất hơn 1 triệu đơn vị lưu trữ hàng năm. Việc sản xuất cho Amazon đã tăng gấp 20 lần trong suốt 8 năm qua...

---- HỎI 1: Có phải Nhật báo Arman Daily của Iran ngày 11/12/2022 viết: 'Đài Loan độc lập là quyền hợp pháp'...

ĐÁP 1: Đúng thế. Nhật báo Arman Daily của Iran trong ấn bản ngày 11/12/2022 viết: "Đài Loan độc lập là quyền hợp pháp. Trung Quốc sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận yêu cầu độc lập của Đài Loan."

Trong bài báo cũng nói rằng các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người dân Đài Loan phản đối chính sách "một quốc gia, hai chế độ" của Trung Quốc. Bài báo trích dẫn một cuộc thăm dò cho thấy 85,6% số người được hỏi phản đối chính sách của cựu Chủ tịch Trung Quốc Đặng Tiểu Bình nhằm sáp nhập Đài Loan, trong khi 77,1% tin rằng hành vi của Trung Quốc đối với Đài Loan là không thân thiện.

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4749801

---- HỎI 2: Đa số dân Mỹ lo vì nợ thẻ tín dụng?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát vào đầu tháng 12 từ U.S. News & World Report cho thấy cứ 10 người Mỹ có nợ thẻ tín dụng thì có hơn 8 người đang trải qua mức độ lo lắng từ ít đến nhiều về điều đó.

. Gần 31% có ít nhất $6,000 nợ thẻ tín dụng.

. Và 15,1% có khoản nợ thẻ tín dụng từ 10.000 USD trở lên.

. Phần lớn – 51,2% – đã nhận thấy nợ thẻ tín dụng gia tăng trong năm 2022.

Chi tiết:

https://money.usnews.com/credit-cards/articles/survey-nearly-82-worry-about-their-credit-card-debt

.