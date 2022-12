Chỉ có tại Việt Nam. Từ trái: Sau khi gây ra tai nạn, người lái xe không chịu ra, bị đồng bào áp lực. Khi bước ra, hình ảnh từ video cho thấy tài xế cụt hẳn chân phải.

- Ngoại trưởng Đài Loan: TQ hung hăng hơn, đang tìm cớ để tấn công Đài Loan.

- Rome: tay súng vô tiệm cà phê bắn chết 3 phụ nữ, bắn bị thương 4 người khác

- Indonesia: du khách tới đảo Bali không bị luật ràng buộc về sex ngoài hôn nhân.

- Nam Hàn bắt đầu làm phi đạn không-đối-đất

- Mỹ khám phá lớn về cách mạng năng lượng.

- Nga: liên tục cháy bí ẩn ở các thương xá Moscow.

- Tổng thư ký NATO: hết tin Nga nổi.

- Putin: sẽ không họp báo thường niên năm 2022.

- Biden, Zelensky nói chuyện. Biden cảm ơn Zelensky có thiện chí muốn hòa đàm với Nga.

- Putin, Erdogan: Nga & Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác.

- Ukraine: hải cảng Odessa bị Nga tấn công ào ạt.

- 1 công chúa Qatar sang Anh tỵ nạn vì đồng tính.

- DB Marjorie Taylor Greene (R-GA) nói bà sẽ dẫn tới "chiến thắng" nếu bà chỉ huy cuộc tấn công Quốc hội ngày 6/1/2021.

- Tiền thuê nhà, hồ sơ trục xuất nhà tăng vọt.

- Wisconsin: 1 bưu tín viên bị bắn chết.

- Quận Cam: lạc đạn, 1 phụ nữ chết.

- TIN VN. DN thiếu đơn hàng, hơn 22.000 người lao động ở Đồng Nai bị cắt giảm việc làm.

- TIN VN. Thương mại điện tử tăng trưởng mạnh mẽ.

- TIN VN. Nhiều doanh nghiệp cho nghỉ tết dài cả 2 tháng.

- TIN VN. Người đàn ông cụt chân lái Hyundai Tucson gây tai nạn ở Bắc Ninh.

- HỎI 1: Nhật Bản tiêu điều, 26,2% thị trấn không còn tiệm sách nào? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 77% công ty cỡ trung của TQ lạc quan tăng thương vụ 2023? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-12/12/2022) ----- Bộ Năng lượng Mỹ đang chuẩn bị công bố một bước đột phá lớn về năng lượng nguyên tử, mở đường cho một cuộc cách mạng năng lượng sạch. Bộ dự kiến ​​sẽ tiết lộ vào thứ Ba rằng các nhà khoa học Mỹ tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore do liên bang điều hành ở California đã tạo ra thành công một phản ứng nhiệt hạch dẫn đến mức tăng năng lượng ròng, theo The Washington Post, một quá trình tái tạo cách năng lượng được tạo ra trên mặt trời.

Sự phát triển này, kỹ thuật có tên là "fusion energy" từ lâu đã được coi là “chén thánh” trong tham vọng năng lượng xanh của đất nước—dẫn đến năng lượng hoàn toàn tái tạo, không khói độc, không rác nguyên tử, và gần như không giới hạn. Hàng tỷ đô la trong cả quỹ công và quỹ tư nhân đã được đầu tư vào các dự án tương tự. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã nhanh chóng dự đoán rằng khám phá này khi đưa vào lưới điện cho dân xài cũng cần ít nhất là một thập niên nữa, vì cần xây các nhà máy nhiệt hạch nguyên tử phù hợp.

---- Bộ luật hình sự mới của Indonesia cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân sẽ không ảnh hưởng đến khách du lịch nước ngoài đến thăm Bali, theo lời các quan chức hôm thứ Hai. Tuần trước, Quốc hội Indonesia đã thông qua bộ luật cực đoan, theo đó quan hệ tình dục ngoài hôn nhân có thể bị phạt tới một năm tù, làm dấy lên làn sóng phản đối quốc tế về các quyền ở quốc gia Đông Nam Á này.

“Dựa trên các điều khoản của bộ luật hình sự mới của Indonesia, du khách đến thăm hoặc sinh sống ở Bali sẽ không cần phải lo lắng,” thống đốc Bali Wayan Koster cho biết trong một tuyên bố. Ông nói thêm rằng sẽ “không có sự kiểm tra về tình trạng hôn nhân tại các cơ sở lưu trú du lịch như khách sạn, biệt thự, nhà khách hoặc spa, hoặc sự kiểm tra của các quan chức nhà nước hoặc các nhóm cộng đồng.”

----- Rome: tay súng vô tiệm cà phê bắn chết 3 phụ nữ, bắn bị thương 4 người khác hôm Chủ Nhật. Trong 3 phụ nữ chết, có 1 người bạn của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Họ đang tham dự một cuộc họp của hội cư dân cho khu chung cư của họ.

Một nhân chứng cho biết nghi phạm 57 tuổi có tiền sử thù hận với một số thành viên của hội cưd ân này, kể: "Anh ta vào phòng, đóng cửa lại và hét lên 'Ta sẽ giết tất cả các người' rồi bắt đầu nổ súng." Các cư dân khác được cho là đã bắt giữ tay súng trước khi cảnh sát đến.

---- Nam Hàn hôm thứ Hai nói sẽ bắt đầu phát triển hệ thống phi đạn không-đối-đất (bắn từ phi cơ xuống đất) tầm xa đầu tiên, sẽ đầu tư 146 triệu đô la vào dự án, bắt đầu từ tháng này và kết thúc vào năm 2028. Phi đạn này sẽ trang bị cho phi cơ chiến đấu KF-21 của Nam Hàn. Ngoài việc tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe, dự án sẽ tăng cường khả năng xuất cảng quân sự của Nam Hàn, cả phi đạn và phi cơ chiến đấu.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu cho biết hôm thứ Hai rằng mối đe dọa quân sự của Trung Quốc "đang nghiêm trọng hơn bao giờ hết" và TQ đang tìm một "cái cớ để thực hiện cuộc tấn công trong tương lai của họ." Nói với tờ Guardian, Wu cho biết TQ cũng đang sử dụng "sự ép buộc kinh tế, tấn công mạng, chiến tranh nhận thức và pháp lý, và các nỗ lực ngoại giao để cô lập Đài Loan trên trường quốc tế." Ông nói rằng TQ đang ngày càng độc đoán, Chủ tịch Tập Cận Bình là "nhà lãnh đạo tối cao và không có ai khác thách thức ông ấy ngay bây giờ."

---- Nga: liên tục cháy bí ẩn ở các thương xá ở thủ đô Moscow. Một đám cháy lớn đã quét qua một trung tâm mua sắm ở ngoại ô phía đông Moscow hôm thứ Hai chỉ vài ngày sau một vụ cháy tương tự. Vụ mới nhất xảy ra tại một khu phức hợp ở Balashikha, với ngọn lửa bắt đầu từ khu vực nhà kho trước khi lan sang các khu vực khác của tòa nhà. Một bảo vệ tại trung tâm thương mại đã phải nhập viện sau khi hít phải khói độc.

Các quan chức cho biết họ tin rằng ngọn lửa bắt đầu sau khi mưa lớn ở Moscow gây ra chập điện trong trung tâm thương mại. Nó xảy ra sau một vụ hỏa hoạn lớn tại một trung tâm mua sắm khác gần thủ đô Nga khiến một người bảo vệ thiệt mạng hôm thứ Sáu. Vụ hỏa hoạn tại trung tâm mua sắm MEGA ở Khimki, ở rìa phía tây bắc của Moscow, được cho là do mối hàn được cho là không đáp ứng các quy định an toàn.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Hai cho biết niềm tin mà các nước phương Tây đang tìm cách thiết lập với Nga đã bị phá hủy sau khi Nga xâm chiếm Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC tại Brussels, Stoltenberg nói rằng "ngay cả khi giao tranh kết thúc, chúng tôi sẽ không quay lại mối quan hệ bình thường, thân thiện với Nga. Lòng tin đã bị hủy hoại."

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không họp báo thường niên vào năm 2022, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Hai: "Điều đó sẽ không xảy ra trước Năm mới, nhưng chúng tôi hy vọng rằng tổng thống vẫn sẽ tìm được cơ hội nói chuyện với [các nhà báo], như ông ấy vẫn thường làm, kể cả trong các [chuyến thăm] nước ngoài." Kể từ năm 2012, Putin đã tổ chức các cuộc họp báo lớn vào tháng 12 hàng năm, trả lời các câu hỏi về nhiều chủ đề khác nhau, thường kéo dài hơn 4 giờ.

---- Bạch Ốc cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và hoan nghênh "sự cởi mở của Zelensky đối với một nền hòa bình công bằng". Biden tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc tiếp tục cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ về an ninh, kinh tế và nhân đạo, cũng như buộc Nga phải chịu trách nhiệm về các hành động xâm lược.

Biden nhấn mạnh sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với lực lượng phòng không của Ukraine, bao gồm các hệ thống chống lại phi cơ không người lái của Nga, được phê duyệt vào ngày 9 tháng 12/2022. Biden cũng cho biết sẽ tiếp tục giúp Ukraine củng cố sự ổn định của mạng lưới năng lượng sau các đợt Nga tấn công hạ tầng của Ukraine.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về một số chủ đề mà 2 bên cùng quan tâm. Phòng báo chí của Putin nói, 2 bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Black Sea Grain Initiative (Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen), được Moscow và Kiev ký kết với sự hậu thuẫn của Ankara. Cả 2 Tổng Thống cũng chia sẻ quan điểm về các dự án năng lượng chung, đặc biệt coi trọng những dự án liên quan đến khí đốt và khả năng thành lập một trung tâm khu vực ở Thổ Nhĩ Kỳ. "Vladimir Putin đã phác thảo đánh giá cơ bản của ông về tình hình Ukraine," bản tin ghi, và rằng 2 người cũng hứa sẽ liên lạc chặt chẽ về vấn đề Syria.

---- Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solsky cho biết hải cảng Odessa của Ukraine đã đóng cửa vào Chủ nhật sau đợt tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực. Ông thông báo với công chúng rằng 2 nhà máy năng lượng trong khu vực đã bị tấn công bằng phi cơ không người lái do Iran sản xuất, khiến tất cả các cơ sở hạ tầng không quan trọng ở Odessa mất điện trong ngày Chủ nhật. Bộ trưởng nói, bất kể bị tấn công, xuất cảng ngũ cốc sẽ tiếp tục.

Chuyện bây giờ mới kể.

Dân Biểu Marjorie Taylor G

----Một công chúa Qatar đã trốn khỏi đất nước và xin tị nạn ở Anh quốc vào năm 2015, vì lo sợ cho tính mạng và sự an toàn vì bản thân là người đồng tính. Theo các tài liệu bị rò rỉ mà tờ Sunday Times of London có được, một thành viên của gia đình Al Thani cầm quyền của tiểu vương quốc Qatar đã viết cho Bộ Nội vụ Anh rằng “lớn lên ở Qatar là điều khó khăn nhất mà tôi phải làm” bởi vì “tôi chưa bao giờ muốn để bị đặt trong cơ thể này.” Trong đơn xin tị nạn, công chúa chuyển giới đã mô tả cách cô trốn cùng bạn gái trong chuyến đi cùng gia đình tới London vào năm 2015 sau nhiều năm bị trầm cảm.Công chúa viết: “Tôi cảm thấy như thể cuộc đời mình đã bị ném vào sọt rác. Tôi không bao giờ muốn kết hôn với những người anh họ của mình như những người còn lại trong gia đình. Tôi kinh hoàng cho những gì các anh tôi sắp trừng phạt. Tôi sợ."Là người đồng tính ở Qatar, quốc gia đăng cai World Cup 2022, có thể bị pháp luật trừng phạt và tử hình, với các bản án có thể lên đến ba năm tù cho tội danh này. Một cuộc điều tra của iNews vào tháng trước cũng cho thấy cư dân LGBTQ phải đối mặt với việc bắt cóc và tra tấn vì xu hướng tính dục hoặc biểu hiện giới tính của họ.----reene (R-GA) nói rõ rằng bà sẽ dẫn tới "chiến thắng" nếu bà chỉ huy cuộc tấn công vào Quốc hội ngày 6 tháng 1/2021. “Tôi muốn nói với bạn một điều, nếu Steve Bannon và tôi tổ chức cuộc tấn công đó, chúng tôi hẳn là đã thắng. Chưa kể, chúng tôi sẽ được trang bị vũ khí,” Greene nói với một nhóm đảng viên Cộng hòa ở New York vào cuối tuần qua,” theo New York Post cho biết.Các bình luận trên được đưa ra sau một vụ kiện phản đối việc ứng cử của Greene trích dẫn một điều khoản trong Hiến pháp Hoa Kỳ cấm các quan chức Quốc hội tham dự nổi dậy được nắm chức vụ công quyền.Thẩm phán Charles Beaudrot viết trong phán quyết vào tháng 5/2022: “Không đủ bằng chứng trong vấn đề này để chứng minh rằng Dân biểu Greene ... 'tham gia vào cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn' theo Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp. Vì vậy, Tòa án tuyên bố rằng Bị đơn đủ tiêu chuẩn để trở thành ứng cử viên cho vị trí Dân biểu cho Khu vực Quốc hội số 14 của Georgia."Trước đây, Greene đã so sánh mình với những kẻ tấn công ngày 6 tháng 1/2021, nói rằng: "Tôi là một trong số những người đó. Tôi chính xác là như vậy."

Mặc dù một số video về bài phát biểu đã bị rò rỉ kể từ khi có tuyên bố, nhưng các mối đe dọa về một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại chính phủ Hoa Kỳ là điều mới mẻ khi nữ Dân Biểu này sắp tham gia cùng các nhà lãnh đạo trong Hạ viện mới do Cộng Hòa nắm đa số.

Greene đã tuyên bố táo bạo như trên trong buổi nói chuyện vó mặt Donald Trump, Jr. và nhà bình luận Jack Posobiec, Rudy Giuliani, Bannon, và Dân biểu đắc cử George Santos (R-NY).

---- Giá thuê nhà và hồ sơ trục xuất nhà đang tăng vọt. Hơn 3,6 triệu trường hợp trục xuất đã được đệ trình tòa hồi năm 2018. Sau khi giảm trong thời gian đầu của đại dịch, các vụ trục xuất đã tăng đều đặn và trở lại mức trước đại dịch.

Tòa án Công lý Las Vegas (Nevada) đang trên đà xét xử hơn 45.000 vụ trục xuất chỉ riêng trong năm 2022, so với những năm trước đó khi mức trung bình là gần 30.000 vụ.

Tại Quận Dallas (Texas), bao trùm thành phố Dallas, các chủ nhà đã nộp gần 60.000 yêu cầu trục xuất trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 11/2022.

Vào tháng 9 năm nay, 6.685 trường hợp trục xuất đã được nộp tại khu vực Phoenix Metro (Arizona), đánh dấu con số cao nhất kể từ năm 2008.

Các vụ trục xuất đã gia tăng ở Quận Oklahoma, nơi bao gồm Thành phố Oklahoma, và cao hơn 40% so với trước khi xảy ra đại dịch, với hơn 1.800 vụ trục xuất được đệ trình chỉ trong tháng 9.

---- Cảnh sát đang truy tìm kẻ nổ súng đã bắn chết 1 nhân viên Bưu điện Hoa Kỳ khi anh ta đang giao thư ở Wisconsin, theo AP. Vụ nổ súng xảy ra ngay trước 6 giờ tối thứ Sáu ở phía bắc của thành phố. Sở cảnh sát Milwaukee cho biết người đưa thư 44 tuổi được cho là đã chết tại hiện trường. Ông đã làm việc cho Bưu điện trong 18 năm. Không có suy đoán về động cơ nổ súng. Cảnh sát cho biết Bưu điện và FBI đang hỗ trợ điều tra. Thị trưởng Milwaukee Cavalier Johnson gọi tội ác này là đáng báo động.

---- Quận Cam: lạc đạn, chết. Một phụ nữ đã chết vào tuần trước sau khi bị trúng đạn từ một tay súng nã súng vào 2 nam thiếu niên đang chạy trốn khỏi một vụ xả súng ở Santa Ana. Cô Maria Del Rufugio Mora ở Santa Ana là nạn nhân lạc đạn, theo Sở Cảnh sát Santa Ana.

Cảnh sát tìm thấy Mora bị vết thương do đạn bắn vào ngày 4 tháng 12 trong một bãi đậu xe ở 1473 S. Main St. vào khoảng 4:30 chiều ngày 4 tháng 12/2022. Cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, và rồi đã chết vì vết thương hôm thứ Sáu.

Cảnh sát nói tay súng đang ngồi trong 1 chiếc xe mau trắng đang rượt theo, bắn và 2 cậu vị thành niên đang phóng chạy. Cảnh sát nói ai có thông tin xin gọi về: 714-245-8390 hay gọi Orange County Crime Stoppers ở số 855-847-6227.

---- TIN VN. DN thiếu đơn hàng, hơn 22.000 người lao động ở Đồng Nai bị cắt giảm việc làm. Theo tin VOV. Các DN đang cố gắng cầm cự đợi phục hồi, nếu tình hình không khả quan, sang quý I/2023 buộc phải cho một bộ phận người lao động nghỉ việc. Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, do tác động tiêu cực từ thị trường thế giới, từ tháng 6/2022, các DN trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Khảo sát tại 284 DN đã có 227 DN bị giảm đơn hàng, doanh thu, quy mô sản xuất. Nhiều DN thiếu vốn, thiếu nguyên liệu sản xuất. Lĩnh vực chế biến gỗ xuất khẩu, may mặc, giày da… chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Có hơn 22.000 người lao động bị cắt giảm, 48.000 người lao động giảm giờ làm, 9.000 người lao động được trả lương ngừng việc, 1.000 người lao động được thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động.

---- TIN VN. Thương mại điện tử tăng trưởng mạnh mẽ. Theo Báo Đại Đoàn Kết. Mức tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ trong những năm tới, đứng thứ 2 sau Indonesia (104 tỷ USD), ngang bằng Singapore. Việt Nam cũng có tỷ lệ người tiêu dùng mua sắm trực tuyến cao thứ 2 trong khu vực, chỉ sau Singapore. Quy mô thị trường bán lẻ thương mại điện tử của Việt Nam dự báo tăng trưởng ở mức 20% trong năm 2022, đạt khoảng 16,4 tỷ USD. Ước tính có khoảng 57 - 60 triệu người Việt Nam tham gia mua sắm trực tuyến với giá trị mua sắm bình quân đầu người 260 - 285 USD.

---- TIN VN. Nhiều doanh nghiệp cho nghỉ tết dài cả 2 tháng. Theo Báo Anh Ninh Tiền Tệ/Đời Sống & Pháp Luật. Một số doanh nghiệp rơi vào tình trạng không có thanh khoản, đơn hàng, buộc phải cho công nhân nghỉ Tết sớm, thậm chí có đơn vị nghỉ xuyên từ Tết Dương lịch sang Âm lịch. Thị trường bất động sản rơi vào trầm lắng thời điểm cuối năm nay khi giao dịch vô cùng ít ỏi, trái ngược hoàn toàn với những năm trước.

---- TIN VN. Người đàn ông cụt chân lái Hyundai Tucson gây tai nạn ở Bắc Ninh. Theo Báo Kiến Thức. Sáng 12/12, mạng xã hội lan truyền đoạn video một vụ tai nạn liên quan đến chiếc Hyundai Tucson. Đáng chú ý, người điều khiển phương tiện là một người đàn ông lớn tuổi bị khuyết tật ở chân.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Lúc này, chiếc Hyundai Tucson màu đỏ gây tai nạn mang BKS: 99A-257.52 va chạm với một ôtô khác khiến cả hai phương tiện móp nặng phần thân xe. Theo thông tin công an cung cấp, chiếc Hyundai Tucson do người đàn ông cụt chân cầm lái đăng ký lần đầu ngày 7/11/2018. Chủ phương tiện là ông N.V.C (68 tuổi, trú tại phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh). Theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh, đến nay ông N.V.C chưa được cấp bằng lái.

---- HỎI 1: Nhật Bản tiêu điều, 26,2% thị trấn không còn tiệm sách nào?

ĐÁP 1: Đúng thế. Trong số 1.741 thành phố ở Nhật Bản, 456, tương đương 26,2%, không có hiệu sách nào cả, theo một cuộc khảo sát của Japan Publishing Industry Foundation for Culture (Tổ chức Văn hóa Kỹ nghệ Xuất bản Nhật Bản - JPIC). Khi tính cả các thị trấn chỉ có một tiệm sách, con số này tăng lên 790, hay hơn 40% tổng số thị trấn.

Chi tiết:

https://japannews.yomiuri.co.jp/culture/books-literature/20221211-76402/

---- HỎI 2: Có phải 77% công ty cỡ trung của TQ lạc quan tăng thương vụ 2023?

ĐÁP 2: Đúng thế. Phần lớn các công ty cỡ trung bình của Trung Quốc lạc quan về việc mở rộng kinh doanh vào năm 2023, một báo cáo của tổ chức tài chính toàn cầu HSBC cho thấy. Báo cáo cho biết, khoảng 77% các công ty cỡ vừa của Trung Quốc được khảo sát dự kiến tăng trưởng doanh thu kinh doanh trong năm tới.

Chi tiết:

https://www.macaubusiness.com/majority-of-chinese-medium-sized-firms-upbeat-on-2023-business-growth-hsbc-survey/

.