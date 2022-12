Ma rốc thắng Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 để tiến vào bán kết.

- TIN VN. Golfer là chủ doanh nghiệp BĐS (và là Đại biểu HĐND tỉnh) dùng gậy đánh nữ caddy nhập viện, rồi nói chuyện nhỏ mà báo chí làm to... rồi cho người vu khống cô kia gạ tình.

- Ukraine: Đức hứa cung cấp Ukraine thêm đạn, súng phòng không, xe tăng. Ukraine: 24 giờ qua, Nga chết thêm 380 lính, mất 2 xe tăng, 3 xe bọc thép, 1 dàn pháo, 10 phi cơ không người lái. Nga đã pháo kích vào Kherson làm 2 người chết và 5 bị thương, trúng y viện hộ sản. Anh: chi tiêu quốc phòng 145 tỷ USD của Nga cho năm 2023 là hơn 30% tổng chi phí quốc gia.

- Nga: đang "tăng cường sản xuất các vũ khí hủy diệt mạnh nhất"...

- Mỹ có dấu hiệu ủng hộ kế hoạch Ukraine tấn công tầm xa vào các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.

- Zelensky: Nga phóng phi cơ không người lái của Iran, làm sập lưới điện của Odessa và nhiều thành phố gần đó.

- Liên Âu OK gói viện trợ 18 tỷ euro cho Ukraine trong suốt năm 2023.

- Hơn 10 "tiếng nổ lớn" đã vang lên tại thành phố Melitopol nơi do Nga chiếm đóng ở đông nam Ukraine.

- WORLD CUP. Sẽ có 2 trận bán kết vào Thứ Ba 13/12/2022 và Thứ Tư 14/12/2022.

- WORLD CUP. Thắng Anh quốc, đội Pháp vô bán kết.

- WORLD CUP. Thắng Bồ Đào Nha, Ma rốc vô bán kết.

- Hơn 90 triệu đô "tiền đen" vận động Tòa Tối Cao sửa luật bầu cử Tổng Thống: thua phiếu ở tiểu bang có thể lật ngược bằng nhóm đại cử tri của đảng thất cử.

- Khách đi phi cơ trên bầu trời Châu Âu sẽ dùng điện thoại của họ tự nhiên như ở dưới đất từ tháng 6/2023.

- Anderson Forecast: Kinh tế California sẽ khá hơn toàn quốc Hoa Kỳ, dù suy thoái hay tăng trưởng.

- California: Lương tối thiểu tăng từ tháng sau, $15,50/giờ.

- Quận Cam: 2 học trò đánh nhau, 1 cậu rút dao đâm. Một nhập viện, một vô tù.

- Adam Pham từ Quận Cam sang Quận Riverside theo 2 bạn hành nghề trộm, bị bắt cả 3 người.

- TIN VN. Xuất khẩu thủy sản vượt mốc 10 tỉ USD.

- TIN VN. TP.HCM mỗi ngày thu trên 1.287 tỷ đồng (~ 55 triệu USD) ngân sách.

- HỎI 1: FDA chấp thuận thuốc trị bệnh tiểu đường cho mèo? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Pháp cung cấp bao cao su miễn phí cho bất kỳ ai dưới 25 tuổi? ĐÁP 2: Đúng thế.

QN CAM (VB-11/12/2022) ---- Một báo cáo được công bố trong tuần này bởi nhóm giám sát phi đảng phái Accountable.US đã tiết lộ rằng một mạng lưới các nhóm "tiền đen" đã quyên góp gần 90 triệu đô la cho các tổ chức tích cực hỗ trợ các nguyên đơn trong vụ kiện Moore vs Harper - một vụ án chấn động hiện đang được đưa ra trước Tòa Tối cao có thể thay đổi kết quả cách các cuộc bầu cử liên bang được tiến hành trên toàn quốc.

.

Vụ kiện mang tính bước ngoặt xoay quanh lý thuyết "cơ quan lập pháp tiểu bang độc lập" do các nhà lập pháp North Carolina đưa ra, họ muốn loại bỏ hệ thống kiểm tra và cân bằng chi phối các cuộc bầu cử liên bang và tự mình chiếm đoạt toàn bộ quyền lực. Ví dụ, điều này có thể có nghĩa là các cơ quan lập pháp của tiểu bang được tự do bổ nhiệm một nhóm đại cử tri chọn tổng thống khi họ thấy phù hợp, bất kể đa số cử tri của tiểu bang đó ủng hộ ứng cử viên nào.

.

Lý thuyết đó khẳng định rằng theo Hiến pháp Hoa Kỳ, các cơ quan lập pháp tiểu bang có toàn quyền đặt ra các quy tắc khi đưa ra luật tiểu bang áp dụng cho các cuộc bầu cử liên bang, và hiến pháp tiểu bang và tòa án tiểu bang không có quyền hạn hoặc thẩm quyền đối với họ. Nếu Tòa Tối cao khẳng định lý thuyết khi quyết định vụ kiện Moore, thì các cơ quan lập pháp của tiểu bang sẽ được tự do thực sự để sắp xếp các bản đồ bầu cử và thông qua các luật bỏ phiếu hạn chế mà không có hoặc có rất ít sự giám sát của các tòa án bang hoặc các tổ chức khác.

Một số chuyên gia pháp lý thậm chí còn gợi ý rằng lý thuyết cơ quan lập pháp nhà nước độc lập có thể tạo ra con đường dẫn đến lật ngược bầu cử. Các nhà lập pháp có thể xóa bỏ kết quả bầu cử mà họ không đồng ý, như đã đề cập ở trên, và sẽ chỉ định đại cử tri tổng thống của riêng họ.

.

---- Bộ Quốc phòng Anh cho biết chi tiêu quốc phòng trị giá 9 nghìn tỷ rúp (145 tỷ USD) của Nga cho năm 2023 "có thể là quá lạc quan trong kỳ vọng". Bộ cho biết biện pháp này đánh dấu sự gia tăng so với những gì Nga phân bổ trước đây cho quốc phòng và nó sẽ chiếm hơn 30% tổng chi tiêu hàng năm của Nga. "Vì vậy, các phần khác của ngân sách Nga có thể sẽ phải chịu áp lực ngày càng tăng để hỗ trợ các chi phí của cuộc chiến," báo cáo kết luận.

.

---- Đại sứ Ukraine tại Đức Oleksiy Makeev nói với một báo Đức trong một cuộc phỏng vấn đăng hôm Chủ nhật rằng Kiev và Berlin đã đạt được thỏa thuận về cung cấp thêm vũ khí. Makeev nói Kiev đã được hứa hẹn cung cấp thêm đạn và Ukraine cần các hệ thống phòng không và pháo, theo Welt am Sonntag. Đại sứ cũng nói với giới truyền thông rằng hai bên tiếp tục thảo luận về việc cung cấp xe tăng Leopard 2, mà Đức đã nhiều lần từ chối gửi. Tính đến thời điểm hiện tại, viện trợ quân sự của Đức cho Ukraine ước tính khoảng 1,5 tỷ USD.

.

---- Thống đốc Yaroslav Yanushevich thông báo rằng Nga đã pháo kích vào khu vực Kherson ở miền nam Ukraine khiến 2 người chết và 5 người bị thương hôm thứ Bảy. "Kẻ thù lại tấn công các khu dân cư của Kherson", đồng thời nói rằng đạn pháo của Nga đã đánh trúng một khu hộ sinh, quán cà phê, cơ sở hạ tầng cũng như một số tòa nhà. Kherson đã bị tấn công kể từ khi lực lượng Ukraine quay trở lại khu vực này vào đầu tháng 11 sau khi lực lượng Nga rời đi để tổ chức phòng thủ dọc theo tả ngạn sông Dnepr.

.

---- Ukraine cho biết đánh giá mới nhất về tổn thất chiến đấu của Nga là 94.140 lính Nga đã thiệt mạng trên chiến trường kể từ khi bắt đầu xâm lược Ukraine, và 24 giờ qua tăng 380 lính chết trận so với ước tính của Kiev hôm thứ Bảy. Trong 24 giờ qua, Nga còn mất thêm 2 xe tăng, 3 xe bọc thép bảo vệ, 1 hệ thống pháo, 10 phi cơ không người lái cấp chiến thuật cùng 5 xe tải và xe chở dầu.

.

---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm Chủ nhật nói rằng Nga đang "tăng cường sản xuất các phương tiện hủy diệt mạnh nhất, bao gồm cả những vũ khí dựa trên các nguyên tắc mới". Ông nói thêm rằng, trong khi Ukraine chỉ nhìn thấy kẻ thù ở Nga, thì kẻ thù của Nga không chỉ ở Ukraine, mà còn ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản, Úc, New Zealand và "rất nhiều nơi khác trung thành với Đức Quốc xã đương thời."

.

---- Pentagon hiện có nhiều khả năng ủng hộ kế hoạch của Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu sâu bên trong nước Nga, theo báo New York Times đưa tin. Trong khi Hoa Kỳ đã công khai lập trường "không khuyến khích Ukraine tấn công ra ngoài biên giới của mình", Biden được cho là đã sửa đổi đánh giá về cuộc chiến. Hoa Kỳ giờ đây có nhiều khả năng cung cấp cho Kiev vũ khí tầm xa hơn để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

.

Một nguồn tin quốc phòng giấu tên của Hoa Kỳ nói rằng “nỗi sợ leo thang đã thay đổi ngay từ đầu. Bây giờ thì khác. Điều này là do tính toán chiến tranh đã thay đổi do hậu quả của sự đau khổ và tàn bạo mà người Ukraine đang phải chịu bởi người Nga."

.

Những lo ngại rằng Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công nguyên tử chiến thuật hoặc tấn công một thành viên của NATO có chung biên giới với Nga đã lắng xuống trong các nhà hoạch định quân sự của Mỹ.

.

Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự riêng của Mỹ nói với The Times: "Chúng tôi không nói với Kiev rằng 'Đừng tấn công người Nga [ở Nga hoặc Crimea].' Chúng tôi không thể bảo họ phải làm gì. Việc họ sử dụng vũ khí như thế nào là tùy thuộc vào họ. Nhưng khi họ sử dụng vũ khí do chúng tôi cung cấp, điều duy nhất chúng tôi nhấn mạnh là quân đội Ukraine tuân thủ luật chiến tranh quốc tế và hiệp định Geneva”.

.

Hôm Chủ nhật và thứ Hai, Ukraine được cho là đã bắn phi cơ không người lái của mình vào sâu trong lãnh thổ Nga. Một mục tiêu là căn cứ không quân Engels-2 ở Saratov Oblast ở miền nam nước Nga, căn cứ của các loại oanh tạc cơ tầm xa Tu-95 và Tu-160, cách biên giới Ukraine gần 400 dặm.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hàng đêm cho biết Odessa và nhiều thành phố gần đó đã bị đẩy vào bóng tối sau khi Nga nã pháo vào khu vực bằng phi cơ không người lái của Iran trong đêm.

.

"Tình hình ở khu vực Odessa rất khó khăn," Zelensky nhấn mạnh, đồng thời lưu ý rằng hơn một triệu rưỡi người hiện không có điện nhưng khu hạ tầng quan trọng của Ooly đã được nối điện." Các quan chức Ukraine đã nhiều lần tuyên bố nước này là mục tiêu của các phi cơ không người lái Mohajer-6 và Shahed-136 do Iran sản xuất, do quân đội Nga điều hành.

.

---- Hội đồng Liên Âu hôm thứ Bảy thông báo rằng các bộ trưởng của họ đã thông qua gói hỗ trợ lên tới 18 tỷ euro cho Ukraine trong suốt năm 2023. Hỗ trợ này sẽ đến dưới hình thức các khoản vay được cung cấp cho Kiev để giúp duy trì sự ổn định tài chính vĩ mô, đảm bảo phục hồi, thực hiện cải cách và chuẩn bị tái thiết. Kế hoạch tiếp theo sẽ được đệ trình lên Nghị viện châu Âu trước khi nó có thể được chính thức thông qua.

.

---- Hơn 10 "tiếng nổ lớn" đã vang lên tại thành phố Melitopol nơi do Nga chiếm đóng ở đông nam Ukraine, theo lời Thị trưởng Ivan Fedorov hôm thứ Bảy: "Chúng tôi đang chờ tin tốt lành từ ZSU (Quân Lực Ukraine)." Fedorov nói thêm rằng, theo thông tin sơ bộ, một tòa nhà do quân đội Nga chiếm giữ đã bốc cháy và số lượng binh lính Nga có thể thiệt mạng trong vụ pháo kích vẫn chưa được biết.

.

---- Bức tranh kinh tế của California và toàn quốc Hoa Kỳ trong năm tới rất khó dự đoán, phần lớn phụ thuộc vào quyết định sắp tới về kiểm soát lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang có thể quyết định liệu Hoa Kỳ có rơi vào suy thoái hay không, theo dự báo của UCLA công bố trong tuần này.

.

Bản Báo cáo Dự báo Anderson Forecast đề xuất một số kịch bản có thể xảy ra — một trường hợp là Hoa Kỳ rơi vào suy thoái, khiến kinh tế Mỹ suy giảm với tỷ lệ hàng năm từ 2% đến 3% trong cả quý hai và quý ba 2023, và giữ nguyên không đổi trong ba tháng cuối năm 2023 và sau đó bắt đầu phục hồi vào năm 2024.

.

Trong một kịch bản khác, không có suy thoái và tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ chậm lại trong quý đầu tiên của năm 2023 và hầu như không suy thoái trong quý thứ hai trước khi tăng trở lại vào nửa sau của năm 2024.

.

Ma rốc thắng Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 để tiến vào bán kết.

Bản báo cáo về California ghi rằng nếu Hoa Kỳ tránh được suy thoái, nền kinh tế của tiểu bang sẽ thực sự tiếp tục tăng trưởng phần lớn nhờ vào "công trình xây dựng nhiều hơn, quỹ dự phòng dồi dào cho chính quyền tiểu bang, tăng nhu cầu đối với hàng hóa quốc phòng và tăng nhu cầu về lao động- tiết kiệm thiết bị và nhu liệu (phần mềm)."----vào Thứ Ba 13/12/2022 và Thứ Tư 14/12/2022.. Argentina vs Croatia (Thứ Ba 13/12/2022 từ 11 giớ sáng, giờ California).. Pháp vs Ma rốc (Thứ Tư 14/12/2022 từ 11 giớ sáng, giờ California).----, đội Pháp vô bán kết. Hôm thứ Bảy, đội tuyển Pháp đã đánh bại Anh 2-1 để giành quyền vào bán kết World Cup 2022 tại Sân vận động Al Bayt ở Al Khor, Qatar. Tiền đạo người Pháp Oliver Giroud đã đánh đầu ghi bàn mở đầu chiến thắng ở phút 78.Tuy nhiên, pha chơi đáng nhớ nhất của trận túc cầu này là một cú sút trượt. Phút 81, tiền vệ Mason Mount của Anh bị phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi xem xét, trọng tài cho hưởng quả phạt đền.Tuy nhiên, đội trưởng Harry Kane của Anh, người đã thực hiện thành công quả phạt đền trước đó, đã sút bóng hoàn toàn chệch hướng gôn, và bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa. Pháp sẽ đối mặt với Ma-rốc trong trận bán kết vào Thứ Tư 14/12/2022.----Nha, Ma rốc vô bán kết. Ma-rốc tiếp tục hành trình của cô bé lọ lem tại World Cup 2022 hôm thứ Bảy, đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 để tiến vào bán kết tại Sân vận động Al Thumama ở Doha, Qatar. Cầu thủ Youseff En Nesyri đánh đầu thành công ở phút 42 và như thế là đủ để Maroc trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ World Cup."Tôi rất tự hào vì mọi thứ giống như chúng ta mơ ước," tiền vệ Ma-rốc Soyan Amrabat nói với Fox. “Chúng tôi chơi bằng trái tim vì đất nước và vì con người”. Hàng phòng thủ của Maroc đã chơi chắc chắn trong suốt giải đấu, chỉ để thủng lưới một bàn trong suốt các trận đấu World Cup. Hôm thứ Bảy, họ cũng rất mực kiên cố để cản trở Bồ Đào Nha, không sơ sẩy.Sau khi Maroc vươn lên dẫn trước, Bồ Đào Nha có nhiều cơ hội để san bằng tỷ số nhưng đều không thành công. Ngay trước giờ nghỉ giải lao, tiền vệ người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes sút trúng xà ngang từ ngoài vòng cấm.Cần khẩn cấp cứu nguy, Bồ Đào Nha tung đội trưởng Cristiano Ronaldo vào sân ở phút 51. Cầu thủ 37 tuổi này đã ngồi trên băng ghế dự bị trong phần lớn thời gian của World Cup này sau khi bày tỏ sự thất vọng về việc bị thay ra trước đó trong giải đấu. Tuy nhiên, Ronaldo đã không thể gỡ hòa. Ronaldo đã rơi nước mắt khóc trong đường hầm sau trận đấu.----ch đi phi cơ trên bầu trời Châu Âu sẽ có thể sử dụng điện thoại của họ theo bất kỳ cách nào họ muốn (chẳng hạn như xem trực tuyến video hoặc gọi điện thoại xuống mặt đất) kể từ tháng 6/2023.Dai Whittingham, giám đốc điều hành của Ủy ban An toàn Chuyến bay Anh quốc, cho biết kỹ thuật 5G mới sẽ cho hành khách trên phi cơ sử dụng điện thoại của họ bình thường thoải mái. Tất cả các quốc gia thành viên Liên Âu phải cung cấp 5G trên các chuyến bay trước thời hạn tháng 6/2023.----của California sẽ tăng vào đầu tháng tới và mặc dù lạm phát gia tăng, đây sẽ là mức tăng ít nhất kể từ năm 2018. Mức lương tối thiểu mới cho các doanh nghiệp trong tiểu bang, bất kể số lượng nhân viên, sẽ tăng từ mức hiện tại là $15 một giờ lên $15,50/giờ.Mức tăng 3,33% đó chưa bằng một nửa mức tăng lạm phát 7,9% mà Bộ Tài chính California tính toán xảy ra từ tháng 7/2021 đến cuối tháng 6/2022.----. Một nhập viện, một vô tù. Cảnh sát nói 1 học sinh trường trung học Orange High School đã đâm bị thương 1 học sinh khác trong một vụ đánh nhau trong khuôn viên trường hôm Thứ Năm. Trận đánh nhau đã buộc trường phong tỏa cả trường trung học Orange trong thời gian ngắn và 3 khuôn viên trường khác gần đó được yêu cầu trú ẩn tại chỗ trong khoảng một giờ.Cảnh sát Orange được gọi đến trường trung học lúc hơn 1 giờ chiều. Hai nam sinh đã đánh nhau trong khuôn viên trường và trong lúc cãi vã, một học sinh đã rút dao đâm vào tay học sinh kia. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện. Các nhà chức trách cho biết vào sáng thứ Sáu, học sinh xài dao đã bị bắt và đưa vào giam tại Nhà tù Trẻ Vị thành niên Quận Cam.----cư ở Blythe (Quận Riverside, giáp biên Quận Cam), theo cảnh sát cho biết hôm thứ Bảy. Cảnh sát từ trạm Colorado River của Quận Riverside đã phản hồi một báo cáo về một vụ trộm ở khu 42000 của State Route 95 lúc 8 giờ sáng Thứ Sáu.Theo cảnh sát, nhóm báo cáo đã liên lạc với người chủ nhà lớn tuổi, người này xác nhận rằng họ không có nhà và lẽ ra không có ai ở trong nhà. Người gọi cũng cho biết đã nhìn thấy hai người đàn ông vào nhà và lấy đi tài sản. Khi các cảnh sát đến, họ đã liên lạc và bắt giữ Travis Gaudette, 37 tuổi cư dân Escondido, người được cho là đang đứng trên đường lái xe vào nhà. Khi vào bên trong, cảnh sát tìm thấy nghi phạm thứ hai đang trốn trong phòng tắm,, 36 tuổi, cư dân Westminster, Quận Cam.Cảnh sát phát hiện ra rằng Pham và Gaudette đã được nghi phạm thứ ba, Ashton Walker, 35 tuổi, ở Blythe, mở cửa vào khu nhà sau khi Walker vào khu nhà một cách bất hợp pháp.

Phạm bị cáo buộc sở hữu nhiều tài liệu và sổ chi phiếu cấp cho nhiều người khác, một bằng lái xe California và một bằng lái xe giả mạo có hình của Pham và thông tin của người khác.

.

Gaudette, Pham và Walker bị bắt vì tình nghi ăn trộm cấp độ một và âm mưu thực hiện vụ trộm. Walker cũng bị bắt vì tình nghi lạm dụng người cao tuổi, và Pham bị bắt vì cáo buộc giả mạo một người khác và hai lệnh truy nã trọng tội còn tồn đọng vì tội lừa đảo ra khỏi Quận Cam, nhà chức trách cho biết. Bất kỳ ai có thông tin gì về các nghi can được khuyến khích gọi cảnh sát Showalter theo số 760-921-7900.

.

.

---- TIN VN. Xuất khẩu thủy sản vượt mốc 10 tỉ USD. Theo Báo Người Lao Động. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) chiều 10-12 tổ chức Lễ mừng xuất khẩu thủy sản đạt 10 tỉ USD với sự tham gia của nhiều bộ, ngành cùng cộng đồng doanh nghiệp ngành thủy sản. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết tính đến tháng 11-2022, xuất khẩu thủy sản đã đạt giá trị gần 10,2 tỉ USD, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm 2021. Ước tính cả năm 2022, xuất khẩu thủy sản đạt 11 tỉ USD - mức kỷ lục từ trước đến nay.

.

---- TIN VN. TP.HCM mỗi ngày thu trên 1.287 tỷ đồng (~ 55 triệu USD) ngân sách. Theo VOV. Dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2023 trên địa bàn TP.HCM là 469.682 tỷ đồng (bình quân mỗi ngày thu trên 1.287 tỷ đồng), tăng 21% so với năm 2022. Trong đó, thu nội địa là 307.500 tỷ đồng, thu từ dầu thô 16.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 145.800 tỷ đồng và thu viện trợ 306 tỷ đồng.

.

---- TIN VN. Golfer là chủ doanh nghiệp BĐS (và là Đại biểu HĐND tỉnh) dùng gậy đánh nữ caddy nhập viện, rồi nói chuyện nhỏ mà báo chí làm to (ý nói chưa đánh chết?). Theo Báo Giao Thông. Ngày 11/12, lãnh đạo HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, đang cử đơn vị chức năng nắm bắt thông tin vụ việc một thành viên hội Golf (Đại biểu HĐND của tỉnh) liên quan đến vụ dùng gậy đánh nhân viên caddie nhập viện, gây xôn xao dư luận. Tìm hiểu của PV, vụ việc xảy ra vào ngày 6/12, tại sân BRG Đà Nẵng. Thông tin từ CLB Golf Bách khoa Đà Nẵng gửi các CLB Golf trên địa bàn cho thấy, thời điểm này ông D. (thành viên HĐND tỉnh, chủ một doanh nghiệp BĐS lớn tại Quảng Nam) cùng 3 người khác chơi trên sân golf BRG Đà Nẵng. Trong quá trình chơi, do bất đồng với một caddy (hay còn gọi caddie) khi tính số gậy đã chơi trong một hố, ông D đã dùng gậy driver đập vào người caddy (chị N.A.L), khiến cây gậy bị gãy làm đôi, nữ nhân viên bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện ở Đà Nẵng. Một đại diện CLB Golf Bách Khoa Đà Nẵng còn cho rằng, do ông D. là thành viên HĐND Quảng Nam nên có ý che đậy thông tin vụ việc. Trước đó, thông tin trên báo chí, khi được hỏi bên lề kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam, ông D. cho rằng "đây là việc nhỏ bị xé ra to", cố ý bôi nhọ cá nhân ông... (ám chỉ: chưa đánh chết).

.

Tin từ nguồn khác cho biết quan chức trên có tên Nguyễn Viết Dũng. Một lá thư đề ngày 9/12/2022 ký tên ông Nguyễn Mười (TMBCH CLB Golf Bách Khoa Đà Nẵng) gửi cho Các hội viên CLB GBKĐN và đồng kính gởi: Các hội golf liên kết, các sân Golf Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế... ghi nhận: "ông Nguyễn Viết Dũng, thành viên của nhóm đã dùng gậy driver đập vào người caddie. Hậu quả xảy ra là cây gậy driver bị gãy làm đôi và cô bé caddie tuổi 20 bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ, được sân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Sau đó ông Dũng với quyền lực, chức vụ của mình (chủ tịch HĐQT tập đoàn Đất Quảng, thành viên Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Quảng Nam) đã cấm sân gôn thông báo sự vụ ra đại chúng, đồng thời cho cộng sự (giang hồ) vào sân đe doạ các bảo vệ, nhân viên, caddies để sự việc không được tiếp tục lan toả!… [...kêu gọi] các CLB Golf đồng lòng phản đối sự kiện xấu xa đã nói ở trên của cá nhân ông Dũng."

.

Điều bỉ ổi là phe cánh ông Dũng và quan chức xoay chiều tấn công nạn nhân, vu khống rằng cô caddy gạ tình, xem video dài hơn 11 phút:

https://youtu.be/kUyf-sh7E4c

.

---- HỎI 1: FDA chấp thuận thuốc trị bệnh tiểu đường cho mèo?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. FDA đã chấp thuận thuốc trị bệnh tiểu đường mới cho mèo. Những người chủ có mèo mắc bệnh tiểu đường giờ đây có thêm một lựa chọn mới để chăm sóc tình trạng cho thú cưng khỏe mạnh của họ. FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hôm thứ Năm đã phê duyệt loại viên thuốc đầu tiên để việc kiểm soát bệnh tiểu đường ở một số con mèo có bệnh. Thuốc có tên là Bexacat.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/12/09/FDA-diabetes-pill-cats/9451670595828/

.

---- HỎI 2: Pháp cung cấp bao cao su miễn phí cho bất kỳ ai dưới 25 tuổi?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Pháp sẽ cung cấp bao cao su miễn phí tại các hiệu thuốc cho bất kỳ ai dưới 25 tuổi vào năm mới, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố hôm thứ Sáu.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/france-condoms-free-anyone-under-224443825.html

.

.