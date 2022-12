Trận Brazil vs Croatia hôm Thứ Sáu. Neymar (tóc trắng, áo vàng) dẫn banh vượt qua thủ môn Croatia (áo xanh lá cây) tới gần gôn mới sút với hình ảnh được New York Times gọi là "nỗ lực cá nhân tuyệt vời".

.

- Putin: sẽ bắn nguyên tử phủ đầu, không chờ tự vệ.

- Cựu Thủ tướng Anh, Boris Johnson, viết trên báo WSJ: Nga nên rút sớm sẽ có lợi, vì đừng hòng Ukraine đổi đất cầu hòa.

- Nga đêm qua phóng 48 hỏa tiễn vào khu Sumy, cháy nhiều khu nhà dân.

- Ukraine: 93.760 lính Nga đã chết, trong 24 giờ chết thêm 370 lính.

- Anh: Iran sẽ giúp Nga nhiều hơn để đổi kỹ thuật quân sự.

- Nga ra LHQ dọa: sẽ trả thù các nước giúp Ukriane về vệ tinh.

- Thủ tướng Anh cam kết: Anh sẽ gửi thêm vũ khí, súng phòng không và phi đạn phòng không tầm ngắn tới Ukraine.

- Musk: Twitter đã can thiệp bầu cử tổng thống 2020.

- Thẩm phán Beryl Howell từ chối yêu cầu của Bộ Tư pháp quy lỗi cho Trump tội coi thường trát đòi nộp hồ sơ.

- Cathy Areu, cựu cộng tác viên của Fox News, bị bắt vì bắt cóc và tống tiền chính bà mẹ của cô.

- Bể tín dụng, Dân Biểu Maxwell Frost, 25 tuổi, thuê chung cư không đươc, phải nằm ghế sô pha

- WORLD CUP. Hôm nay, Thứ Bảy 10/12/2022, có hai trận tứ kết.

- WORLD CUP. Phóng viên thể thao Hoa Kỳ Grant Wahl từ trần trong khi đang đưa tin về World Cup.

- WORLD CUP. Thắng Hoà Lan, đội Argentina vô bán kết.

- WORLD CUP. Thắng Brazil, đội Croatia vô bán kết.

- WORLD CUP. Huấn luyện viên Brazil từ chức.

- WORLD CUP. Qatar hy vọng 1,2 triệu du khách trong 2 tuần đầu, nhưng chỉ có 765.000 du khách

- Kari Lake kiện, đòi phải đưa bà lên ghế Thống Đốc Arizona, bất kể thua phiếu trong bầu cử giữa kỳ

- Florida: Học sinh Hồi giáo đang cầu nguyện, cô giáo tuýt còi chận lại, nói tôi tin Chúa Jesus. Cô giáo bị sa thải.

- Quận Cam: bị truy tố về tội trộm $373,000 của bà nội đang bị ung thư, cô cháu ra tòa khai vô tội.

- Arkansa: Jaylen Smith, 18 tuổi, nhậm chức Thị trưởng thị trấn, trở thành Thị trưởng trẻ nhất Hoa Kỳ.

- San Francisco: tiệm làm móng của Wendy Nguyễn bị trộm 3 lần trong 6 tháng qua.

- Illinois: Sandy Huynh nói không lừa gạt sòng bài Hard Rock Casino Northern Indiana khoản tiền 22.050 đô.

- Florida: Hanh Tran, 47 tuổi, ở Tampa trúng số cào 1 triệu đô, lãnh 1 lần 795.000 đô la.

- TIN VN. Mỗi kg gà xuất chuồng lỗ hơn 1.000 đồng, đề xuất hạn chế nhập khẩu?

- TIN VN. Chủ Hàn Quốc mất tăm, hàng chục công nhân bị nợ lương kêu cứu.

- HỎI 1: Đảng Lao Động Triều Tiên thề sẽ nắm quyền thêm 8.000 năm nữa? ĐÁP 1: Kim Jong-un nói thế.

- HỎI 2: Đa số người dân ở TQ và 6 nước Ả Rập tin rằng tình thân TQ-Ả Rập sẽ chặt chẽ hơn? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-10/12/2022) ---- Tân Tổng quản trị Elon Musk cho biết có bằng chứng "rõ ràng và nhiều" rằng Twitter đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Trước đó, một nhà báo đăng tải thông tin nội bộ cho thấy mạng xã hội Twitter ngăn cấm cựu Tổng thống Donald Trump.

.

"Tôi có nghĩ Trump sẽ thua không? Có. Và, xin nhắc lại, tôi ủng hộ Biden, Hilary và Obama. Tuy nhiên, sự can thiệp bầu cử của các công ty truyền thông xã hội rõ ràng làm suy yếu niềm tin của công chúng vào nền dân chủ và là sai lầm," Musk nói thêm rằng Twitter "hoạt động như một cỗ máy hoạt động của Đảng Dân chủ."

.

Chuyện TV, báo chí truyền thông thiên vị hay ủng hộ các ứng cử viên thì không hiếm. Người ta cũng nhớ rằng Twitter và cả Facebook từng bị cho là ủng hộ Trump trong bầu cử 2016, đặc biệt là thả lỏng tin giả, trong đó cận ngày bầu cử 2016 có tin Đức Giảo Hoàng nói hãy bầu cho Trump, để rồi tới 2020 mới siết lại, cắt hàng loạt tài khoản thuyết âm mưu.

.

---- Nga đã phóng 48 hỏa tiễn vào khu vực Sumy của Ukraine trong đêm ngày thứ Sáu, theo lời Kyrylo Tymoshenko, phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine, nói hôm thứ Bảy. Quan chức này nói một tòa nhà dân cư đã bị thiêu rụi hoàn toàn vì hỏa tiễn và nói thêm rằng một số khu dân cư và tòa nhà hành chính ở làng Velyka Pisarivka cũng bị hư hại. Theo Tymoshenko, cuộc pháo kích không gây ra thiệt hại về người.

.

---- Các lực lượng vũ trang Ukraine hôm thứ Bảy cho biết 93.760 binh sĩ Nga đã thiệt mạng tại Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược nước này. Theo Ukraine, 370 binh sĩ Nga đã thiệt mạng chỉ trong 24 giờ qua. Trong ngày qua, Moscow cũng bị nói là đã mất ít nhất 3 xe tăng, 5 xe bọc thép bảo vệ, 1 hệ thống pháo, 2 bệ phóng rocket, 4 xe tải và xe chở dầu cùng một đơn vị thiết bị đặc biệt.

.

---- Cựu Thủ tướng Anh, Boris Johnson, trong bài bình luận trên Tạp chí Wall Street Journal lập luận rằng lợi ích tốt nhất của Điện Kremlin là chấm dứt hoạt động quân sự ở Ukraine "càng sớm càng tốt", vì một "thỏa thuận đổi đất lấy hòa bình" sẽ không bao giờ đạt được.

.

"Vì chiến tranh chỉ có thể kết thúc theo một cách, nên vấn đề đặt ra là chúng ta phải đi đến kết luận tất yếu càng nhanh càng tốt," Johnson nói, lập luận rằng cuộc xung đột càng kéo dài "thì tình trạng xuất huyết kinh tế toàn cầu sẽ càng kéo dài."

.

Johnson một lần nữa kêu gọi các đồng minh của Anh quốc hãy hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine và giúp Kiev đạt được "các mục tiêu quân sự, hoặc ít nhất là đuổi người Nga ra khỏi tất cả các vùng lãnh thổ bị xâm chiếm trong năm nay."

.

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy cho biết Iran có thể sẽ tăng cường hỗ trợ quân đội Nga trong những tháng tới khi Nga cố gắng mua thêm "vũ khí, bao gồm hàng trăm hỏa tiễn đạn đạo" từ một trong những "nước ủng hộ quân sự hàng đầu" của Nga.

.

Bộ cho biết đổi lại, Iran có thể nhận được "mức độ hỗ trợ kỹ thuật và quân sự chưa từng có" và việc Nga thành công trong việc mua thêm hỏa tiễn của Iran sẽ giúp Nga trong "chiến dịch tấn công cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng của Ukraine" như gần đây.

.

Đánh giá của Anh được đưa ra sau khi Iran thừa nhận đã cung cấp phi cơ không người lái cho Nga trước cuộc xâm lược Ukraine, nhưng phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho cả hai bên trong cuộc chiến kể từ khi bùng nổ chiến tranh.

.

---- Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya cho biết hôm thứ Sáu rằng sẽ có "hậu quả pháp lý cụ thể" đối với tất cả các quốc gia cung cấp hỗ trợ vệ tinh cho các hệ thống vũ khí của Ukraine. Ông thông báo với Hội đồng Bảo an LHQ rằng Moscow đang "ghi lại cẩn thận tất cả các hành động tội ác như vậy của Hoa Kỳ và các đồng minh." Nebenzya cũng chỉ trích "những cáo buộc vô căn cứ" của phương Tây về việc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga: "Nga có khả năng đối phó với bất kỳ nhiệm vụ nào và chúng tôi không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai."

.

.

---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensy hôm thứ Sáu về việc gửi thêm viện trợ vũ khí, súng phòng không và phi đạn phòng không tầm ngắn tới Ukraine. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "ngăn chặn trước" những lời kêu gọi ngừng bắn "không thành thật" của Nga. Theo nghĩa đó, Sunak tiếp tục nói rằng Nga phải rút lực lượng của mình trước khi có thể xem xét bất kỳ thỏa thuận nào.

,

Cuối cùng, cả hai đều nói về các cuộc tấn công gần đây nhất của Nga vào cơ sở hạ tầng quan trọng, trong khi Zelenskyy cảm ơn Anh quốc vì sự hỗ trợ quan trọng trong việc khôi phục "nguồn cung cấp điện bằng cách cung cấp máy phát điện".

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu nói rằng Nga đang xem xét bổ sung đòn tấn công nguyên tử phủ đầu vào chiến lược quân sự của mình, trong đó Nga có thể sử dụng vũ khí nguyên tử để tước vũ khí của đối thủ, theo Bloomberg. Nếu Putin chấp nhận ý tưởng đó, nó sẽ đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ ra khỏi chiến lược nguyên tử mà Nga đã tuyên bố, đó là nước này sẽ chỉ sử dụng vũ khí nguyên tử để “tự vệ” hoặc trả đũa.

.

Putin đã ám chỉ rằng Nga có thể tung ra vũ khí nguyên tử từ nhiều tháng nay. Mùa thu này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu, đã bắt tay vào một chiến dịch nhằm thuyết phục các nhà lãnh đạo thế giới khác rằng Ukraine có thể sử dụng một “quả bom bẩn”, một sự kết hợp giữa chất nổ thông thường và chất phóng xạ, theo cách mà các quan chức phương Tây cho rằng có thể là cách chế tạo của Nga dựng lên một sự biện minh cho các kế hoạch leo thang chiến tranh ở Ukraine của chính Nga. Nhận xét của Putin chỉ là phát biểu mới nhất trong một loạt các tuyên bố có vẻ mâu thuẫn mà Putin đưa ra về vũ khí nguyên tử trong tuần này.

.

---- Thẩm phán liên bang Beryl Howell hôm thứ Sáu đã từ chối yêu cầu của Bộ Tư pháp quy lỗi cho Trump tội coi thường tòa án vì không tuân thủ trát đòi của đại bồi thẩm đoàn, theo NBC News đưa tin. Bộ Tư Pháp muốn Howell quy lỗi cho Trump vì không thực hiện theo trát đòi hồi tháng 5, trong đó yêu cầu Trump trả lại các tài liệu mật (nhưng Trump trả còn thiếu). Bộ Tư pháp không bình luận về việc Howell từ chối yêu cầu. Thẩm phán thúc giục hai bên giải quyết các vấn đề của họ, theo ABC News đưa tin. (Chính thức, tòa chưa thông báo quyết định của thẩm phán. Các tin vừa dẫn là do phóng viên nghe ngoài hành lang.)

.

---- Cathy Areu, cựu cộng tác viên của Fox News được mệnh danh là "Liberal Sherpa" (“Người Hướng dẫn cấp tiến”) đã bị bắt tại Miami hôm thứ Sáu vì cáo buộc bắt cóc và tống tiền chính bà mẹ của cô. Cô bị cho là đã lấy trộm hơn 224.000 đô la từ bà mẹ già của cô, bao gồm cả số tiền thu được từ khoản "reverse mortgage" (thế chấp ngược) căn nhà của cụ bà và mở nhiều thẻ tín dụng đứng tên cụ bà.

.

Lệnh bắt giữ cô Areu đã được ban hành vào tháng 6, nhưng cảnh sát tin rằng cô đã trốn tránh bị bắt, thậm chí còn lẻn sang Mexico. Cô cũng bị buộc tội cưỡng bách mẹ vào một cơ sở hỗ trợ cao niên “nhằm giành quyền kiểm soát tài sản tài chính của thân mẫu của cô”. Areu là khách mời thường xuyên không trả tiền trên Fox News; tự nhận cung cấp “phân tích về tự do” và tổ chức phát thanh podcast “Liberal Sherpa”. Cô đã kiện mạng Fox News vào năm 2020 về các cáo buộc quấy rối, mà một thẩm phán sau đó đã bác bỏ.

.

---- Chàng trai Maxwell Frost, 25 tuổi, sẽ là tiếng nói của Thế hệ Z khi đắc cử dân biểu vào Hạ viện sẽ nhậm chức từ tháng 1/2023 với tư cách là thành viên trẻ nhất của Quốc hội—nhưng không tìm nổi một chung cư để thuê trong khi ở thủ đô Hoa Kỳ. Đảng viên Đảng Dân chủ Florida cho biết ông vẫn chưa tìm được chỗ ở tại Washington, DC, vì điểm tín dụng thấp. Anh nói rằng anh đã cung cấp thông tin để kiểm tra tín dụng khi xin thuê một căn hộ ở khu phố Navy Yard sau khi được đảm bảo rằng tín dụng của anh sẽ không thành vấn đề trong trường hợp này. Nhưng tân Dân biểu "đã bị từ chối, không thuê được và mất cả lệ phí nộp đơn [$50]," theo báo NPR.

.

Frost viết trên Twitter rằng anh bỏ công việc toàn thời gian để toàn lực tranh cử, vì biết rằng để giành chiến thắng ở tuổi 25, anh cần phải là một ứng cử viên toàn thời gian. Anh nói anh mắc nợ rất nhiều trong khi vận động tranh cử mặc dù đang làm tài xế Uber song song với việc tranh cử. Anh nói với NPR, "Trong hai năm nữa, tín dụng của tôi không nhất thiết phải là một vấn đề lớn. Nhưng, bạn biết đấy, ngay bây giờ nó trở ngại. Hiện tại, Frost đang nằm bụi đời xoay vòng ở các ghế sô pha từ thiện và thân hữu, theo báo New York Times.

.

---- WORLD CUP. Hôm nay, Thứ Bảy 10/12/2022, có hai trận tứ kết. Lịch thi đấu:

. Trận tứ kết: Ma-rốc vs Bồ Đào Nha (hôm nay, 7 giờ sáng, giờ California)

. Trận tứ kết: Anh quốc vs Pháp quốc (hôm nay, 11 giờ sáng, giờ California)

. Trận bán kết: Argentina vs Croatia (Thứ Ba 13/12/2022, 11 giờ sáng, giờ California)

.

---- WORLD CUP. Grant Wahl, 48 tuổi, một nhà báo thể thao và nhà phân tích bóng đá, đã qua đời khi đang đưa tin về Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 tại Qatar, theo lời US Soccer hôm thứ Sáu. Grant Wahl trước đó đã bị giam vì mặc áo cầu vồng ở Qatar hai tuần trước, nơi các mối quan hệ đồng giới là bất hợp pháp. Nguyên nhân cái chết của Wahl không được tiết lộ nhưng anh trai của người quá cố là Eric Wahl, đã cầu xin sự giúp đỡ trong một tin nhắn video chia sẻ trên Instagram.

.

Eric Wahl nói trong tin nhắn video: "Tên tôi là Eric Wahl. Tôi sống ở Seattle, Washington. Tôi là em trai của Grant Wahl. Tôi là người đồng tính. Tôi là lý do anh Grant mặc chiếc áo cầu vồng tại World Cup. Anh tôi khỏe mạnh. Anh nói với tôi rằng anh đã nhận được những lời hăm dọa thủ tiêu. Tôi không tin rằng anh vừa mới chết. Tôi tin rằng anh đã bị giết."

.

WORLD CUP.

Neymar (tóc trắng, áo vàng) dẫn banh vượt qua thủ môn Croatia (áo xanh lá cây) tới gần gôn mới sút với hình ảnh được New York Times gọi là "nỗ lực cá nhân tuyệt vời".

Cú sút ở phút 117 làm thủ môn Brazil bó tay.

WORLD CUP.

WORLD CUP.

Một giáo viên ở Florida đã bị sa th

Kari Lake (Ứng cử viên thống đốc

Chàng trai Jaylen Smit

Quận Cam: bị truy tố về tội trộm $373,000 của bà nội

Lần thứ ba kể từ mùa hè, một

Wendy Nguyễn

Cô

Sandy Huynh,

Hanh Tran

TIN VN. Mỗi kg gà xuất chuồng lỗ hơn 1.000 đồng

TIN VN. Chủ Hàn Quốc mất tăm, hàng chục công nhân bị nợ lương kêu cứu

HỎI 1:

HỎI 2

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price nói rằng các quan chức Hoa Kỳ đã "liên lạc chặt chẽ" với gia đình của Wahl. Grant Wahl là chồng của cô Céline Gounder, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, từng phục vụ trong nhóm chuyển tiếp của Ban Cố vấn COVID-19 cho Tổng thống Joe Biden.----Đội tuyển Argentina đã thắng Hoà Lan tỷ số 4-3 sau loạt sút luân lưu vào thứ Sáu trong trận tứ kết World Cup 2022 tại Sân vận động Lusail Iconic ở Lusail, Qatar. Tỉ số là 2-2 sau 120 phút thi đấu.Thủ môn Emiliano Martinez của Argentina đã cản phá được hai quả phạt đền trong loạt sút luân lưu, đưa đội tuyển Argentina vào bán kết, nơi họ sẽ đấu với đội tuyển Croatia vào ngày 13 tháng 12/2022.---- WORLD CUP. Hẳn là nhiều người đã thua cá độ. Đội tuyển Croatia đã thủ huề 1-1 với đội Brazil sau khi đá thời lượng giờ thường và đá thêm giờ, nhưng khi đá luân lưu ở lằn 11 mét, Cpatia đã thắng Brazil tỷ số 4-2 và tiến vào bán kết, đưa tiễn Brazil về vườn..Cả bốn cầu thủ Vroatia thực hiện đá quả phạt đền đều đưa banh vào gôn. Trận banh gây căng thẳng khi phải đá thêm hiệp phụ. Bàn thắng trong hiệp phụ của Neymar 1-0 dường như là đủ để đưa đội bóng Brazil vào vào bán kết. Cầu thủ Neymar tuyệt vời của Brazil đã ghi bàn với điều mà tờ New York Times gọi là "nỗ lực cá nhân tuyệt vời", đồng hạng với Pele với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Brazil với 77 bàn thắng.Nhưng đội Croatia đã gỡ hòa trong 15 phút cuối cùng nhờ một cú sút chệch hướng của Bruno Petkovic, lúc đó là phút thứ 117 của trận tứ kết Croatia vs Brazil. Và rồi, đội Croatia thắng 4-2 trên chấm luân lưu.----Huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil Tite hôm thứ Sáu cho biết ông sẽ từ chức sau thất bại của đội tuyển trước Croatia tại World Cup 2022 ở Qatar. Brazil thua Croatia 4-2 trên chấm phạt đền sau khi Bruno Petrovic gỡ hòa sau bàn mở tỷ số của Neymar trong hiệp phụ.Tite hồi tháng 2/2022 đã tuyên bố ý định rời khỏi vị trí huấn luyện viên đội tuyển Brazil vào sau World Cup, và bây giờ thì điều này đã được xác nhận vào ngày hôm nay. “Đó là một thất bại đau đớn, nhưng đó là sự kết thúc của một chu kỳ,” Tite nói sau khi đội Brazil không thể lọt vào bán kết.Tite bắt đầu vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia vào năm 2016 và dìu dắt tới vô địch Copa America vào năm 2019 nhưng hôm nay không thể đưa Brazil đến vinh quang World Cup.----Qatar chỉ đón hơn 765.000 du khách trong hai tuần đầu tiên của World Cup, thấp hơn kỳ vọng của đất nước về lượng khách 1,2 triệu người trong sự kiện kéo dài một tháng. Khó tăng thêm lượng du khách lúc này, vì chỉ còn 8 đội ở lại Doha và 8 trận còn lại trong số 64 trận của giải đấu bắt đầu vào ngày 20/11/2022.Báo cáo ngày 7 tháng 12 do Ủy ban Supreme Committee for Delivery and Legacy (SC), đơn vị tổ chức giải World Cup, cho biết 17 ngày đầu tiên của World Cup đã đón 765.859 du khách quốc tế, hơn một nửa trong số đó hiện đã rời đi.-----ải sau khi video quay cảnh cô phá rối các học sinh Hồi giáo khi họ cầu nguyện được lan truyền rộng rãi. Một video trên TikTok về vụ việc cho thấy một giáo viên không rõ danh tính bước vào văn phòng của cô ấy và thổi còi khi thấy hai học sinh đang cầu nguyện. Cô giáo này nói: “Tôi tin vào Chúa Jesus vì vậy tôi đang làm gián đoạn buổi nói chuyện, xin lỗi. Và tại sao họ lại ở trong văn phòng của tôi? Ai bảo họ vào đây?”Các quan chức của trường Franklin Academy, một trường bán công ở South Florida, nơi xảy ra chuyện này, cho biết đã mở một cuộc điều tra về hành vi của giáo viên sau khi video "gây rối" xuất hiện, và cuối cùng sa thải cô. “Trường Franklin Academy không dung thứ cho hành vi phân biệt đối xử,” theo trường cho biết trong một tuyên bố.----Arizona) sau khi thua phiếu trong bầu cử giữa kỳ, bây giờ nộp đơn kiện các quan chức Quận Maricopa để thách thức việc chứng nhận kết quả bầu cử. Đơn kiện dài 70 trang của Lake kêu gọi “một lệnh hủy bỏ kết quả đã được chứng nhận của cuộc bầu cử thống đốc tiểu bang Arizona năm 2022 và phải tuyên bố rằng Kari Lake là người chiến thắng.” Lake thuộc đảng Cộng hòa, một người liên tục phủ nhận cuộc bầu cử năm 2020, đã kịch liệt tuyên bố cuộc bầu cử đã bị gian lận sau khi thua 0,6% phiếu trước ứng cử viên đảng Dân chủ Katie Hobbs.----h, 18 tuổi—vừa học xong trung học, bắt đầu học đại học và trở thành thị trưởng Da đen trẻ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Smith đã được bầu làm thị trưởng của Earle, một thành phố phía đông Arkansas với gần 2.000 người gần Memphis, Tennessee, trong một cuộc bầu cử chung cuộc hôm thứ Ba, theo NBC đưa tin. Smith đã đánh bại Nemi Matthews, giám đốc vệ sinh và đường phố lâu năm, với 235 phiếu bầu trên 185. Smith, một trong những thị trưởng trẻ nhất của Hoa Kỳ thuộc bất kỳ chủng tộc nào, nói với CNN rằng anh ấy không tranh cử để tạo dựng tên tuổi cho mình. “Tôi tranh cử vì tôi muốn giúp đỡ cộng đồng của mình và đưa cộng đồng của mình đi theo hướng mà nó cần được chuyển đến.”Smith, hiện vẫn sống ở nhà với bố mẹ, sẽ nhậm chức vào tháng 1/2022. Anh phải sắp xếp các nhiệm vụ Thị Trưởng của mình với việc học tại Đại học Arkansas State University Mid-South. Anh nói rằng bố mẹ anh rất vui mừng trước chiến thắng. "Mẹ tôi không thể ngừng khóc," anh nói với Washington Post một ngày sau cuộc bầu cử. Anh nói rằng anh muốn người dân Earle tiếp cận tốt hơn với các nguồn thực phẩm, lý tưởng nhất là đưa một cửa hàng tạp hóa đến thị trấn. "Những người cao niên của chúng tôi không có xe để di chuyển đến và đi từ West Memphis để mua thức ăn. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu có một cửa hàng tạp hóa ở đây trong thị trấn."----đang bị ung thư, cô cháu ra tòa khai vô tội. Một phụ nữ Irvine (Quận Cam) hôm thứ Năm ra trước tòa đã không nhận tội ăn cắp hàng trăm ngàn đô la từ người bà bị bệnh ung thư của mình. Cô Lashawn Ellesse Owens, 35 tuổi, bị truy tố với hai tội trộm (trộm tiền, và trộm từ 1 vị cao niên) và tội trộm xe hơi, tất cả đều là trọng tội. Owens cũng phải đối mặt với các bản án gia trọng đối với tội phạm cổ trắng nghiêm trọng từ 100.000 đến 500.000 đô la. Theo bản tin, Owens đang chăm sóc bà nội của cô, cụ bà Phyllis Owens, do sự sắp xếp của gia đình ngay sau khi người phụ nữ 72 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn 4.----tiệm làm móng ở San Francisco trở thành nạn nhân của bọn trộm. Trong vụ đột nhập gần đây nhất, 2 người bị bắt quả tang đang đập phá cửa trước.là một chủ doanh nghiệp nhỏ trong thành phố hơn 30 năm, nhưng sáu tháng qua thật khó khăn. Tiệm làm móng của cô ở Laurel Heights đã ba lần bị trộm tấn công, và thiệt hại ngày càng trở nên tốn kém.Video an ninh cho thấy vụ trộm mới nhất tại tiệm nail The Final Touch 2. Hình ảnh cho thấy 2 tên trộm đã đập vỡ kính ở cửa trước và lục lọi khắp cơ sở kinh doanh nhỏ vào rạng sáng thứ Hai. Nguyen nói với KRON4: "Thật là điên khùng. Tôi đã kinh doanh hơn ba mươi năm.”Trong 30 năm đó, Nguyen đã điều hành thẩm mỹ viện này ở Laurel Heights được 10 năm. Kể từ tháng 7, cô cho biết địa điểm này đã bị bọn trộm nhắm đến ba lần, và vụ trộm lớn nhất và có sức tàn phá lớn nhất của chúng là vào tuần này: “Họ đã rinh đi máy thẻ tín dụng. Họ lấy các lô sơn móng tay của tôi. Họ lấy tất cả các dụng cụ làm móng của tôi.”Nguyen đã lắp đặt các camera an ninh sau vụ trộm thứ hai, nhưng việc xác định các nghi phạm là một thách thức. Bước tiếp theo của Nguyễn là lấy vật liệu chắc chắn hơn để làm cánh cửa và thêm hệ thống báo động, nhưng cô thực sự chỉ muốn tội phạm phải dừng lại.----49 tuổi, ở Yorkville, Illinois, đã bác bỏ những cáo buộc rằng cô đã lừa gạt Hard Rock Casino Northern Indiana với số tiền 22.050 đô la. Công tố Quận Lake đã đệ đơn truy tố tội trộm cắp và gian lận trong tuần này đối với cô Huynh. Huynh bị buộc tội nắm giữ bất hợp pháp hàng ngàn đô la tiền cược mà cô đã kiếm được trong trò chơi bài xì phé Pai Gow mà cô đã thua vào mùa xuân năm ngoái.Luật sư Jeffrey C. Semko của Schererville, người đại diện cho Huynh, hôm thứ Năm cho biết thân chủ của ông phủ nhận mọi hành vi sai trái hình sự. Semko cho biết anh và thân chủ đang cố gắng thu xếp một khoản tiền mặt với sòng bạc để giải quyết vấn đề mà không cần phải ra tòa.John Koch, một điều tra viên của Ủy ban cờ bạc Indiana, nói rằng bộ phận giám sát của sòng bạc đã phát hiện ra vào tháng 5 năm ngoái, Huỳnh đã thu lợi bất hợp pháp từ một người chia bài không thu được tiền từ những người chơi thua bài xì phé Pai Gow.----, 47 tuổi, ở Tampa, đã nhận được giải thưởng trị giá 1 triệu đô la từ trò chơi xổ số Gold Rush Limited tại Văn phòng Xổ số Quận Tampa, Florida. Theo Ty Xổ số Florida, Tran đã chọn nhận số tiền thắng cược của mình dưới dạng thanh toán một lần, tức là lãnh một lần trị giá 795.000 đô la.Tran đã mua vé của mình từ Plantation Citgo tọa lạc tại 6318 West Linebaugh Avenue ở Tampa. Tiệm bán lẻ sẽ nhận được khoản tiền hoa hồng 2.000 đô la khi bán vé cào trúng thưởng.----, đề xuất hạn chế nhập khẩu? Theo Báo VnBusiness. Nguồn cung thịt gia cầm, thịt heo trong nước đang khá lớn, nỗi lo về bài toán thị trường lại được đặt ra dù sắp tới Tết Nguyên đán. Do vậy, nhiều ý kiến đề xuất nên hạn chế nhập khẩu thịt gà, heo để bảo vệ thị trường cho ngành chăn nuôi trong nước. Tại Diễn đàn trực tuyến kết nối cung cầu chuỗi thịt và trứng gia cầm vùng Đông Nam bộ vừa diễn ra, một trong những vấn đề được đặt ra là giá gia cầm, heo đang xuống thấp, người nông dân chịu lỗ nặng. Mỗi kg gà xuất chuồng lỗ hơn 1.000 đồng.----. Theo Báo Tuổi Trẻ. Hàng chục công nhân tại tỉnh Đồng Nai đang hết sức lo lắng khi công ty bất ngờ đóng cửa, lãnh đạo “mất tích” trong khi họ vẫn còn bị nợ lương. Ngày 9-12, hàng chục công nhân Công ty TNHH may mặc Minh Giang (trú đóng tại phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) cùng nhau tới Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn - Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai để kêu cứu vì bị công ty nợ lương, chủ doanh nghiệp "mất tích".----Đảng Lao Động Triều Tiên thề sẽ nắm quyền thêm 8.000 năm nữa?ĐÁP 1: Kim Jong-un nói thế. Đảng Lao động Triều Tiên tuyên bố sẽ nắm quyền thêm "8.000 năm" sau một năm "có những thay đổi mang tính đột phá". Nhật báo chính thức Rodong Sinmun cho biết trong một bài báo trên trang nhất hôm thứ Năm rằng năm nay đánh dấu một "cột mốc đột phá" khi Kim Jong-un "làm rõ phương hướng xây dựng đảng cho thời đại mới" mở đường cho "80 năm lãnh đạo của đảng đối với tiếp tục trong 8.000 năm."Có suy đoán rằng sinh nhật của Kim vào ngày 8 tháng 1 sẽ trở thành một ngày lễ chính thức vào năm tới, do đó có sự ám ảnh về con số 8.Chi tiết:----: Đa số người dân ở TQ và 6 nước Ả Rập tin rằng tình thân TQ-Ả Rập sẽ chặt chẽ hơn?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy hơn 70% trong số hơn 5.000 người được hỏi ở Trung Quốc và các nước Ả Rập đồng ý với mối quan hệ "thân thiết hơn giữa Trung Quốc và Ả Rập" tương lai, trong khi Trung Quốc cũng được hầu hết người Ả Rập chọn là "bạn" của họ giữa các cường quốc trên thế giới.Cuộc thăm dò này do Viện Global Times Research Center (Trung tâm Nghiên cứu Thời báo Toàn cầu) và School of Arabic Studies of Beijing Foreign Language Studies University (Trường Nghiên cứu tiếng Ả Rập của Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh) đồng thực hiện, dựa trên việc lấy mẫu cơ sở dữ liệu thành viên. Nó đã tổng hợp 5.100 câu hỏi hợp lệ từ những người trả lời trong độ tuổi từ 18 đến 70 ở các thành phố trên khắp Trung Quốc và sáu quốc gia Ả Rập - Ả Rập Saudi, UAE, Qatar, Ai Cập, Jordan và Algeria từ ngày 8 đến 25 tháng 11/2022.Chi tiết: