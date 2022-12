Thống đốc vùng Kiev cho biết một nhóm đã cắt bức tranh tường của Banksy ra khỏi bức tường đầy vết sẹo bom đạn ở Ukraine, nhưng dân đã kịp ngăn chận. Từ trái: tranh nguyên thủy nhìn từ xa, nhìn cận ảnh, và đã bị đục tường gỡ đi.

- Trump kêu gọi xóa sổ Hiến pháp để đưa Trump trở lại chức Tổng thống vì bầu cử 2020 là "gian lận"

- Đếm phiếu bầu cử giữa kỳ: Đảng Dân Chủ thu hút phiếu giới vô thần, bất khả tri, tin khoa học.

- Cô Shannon Epstein (tự khoe là cháu của Chris Christie, bạn Trump) bị đuổi xuống phi cơ vì ồn ào kỳ thị sắc tộc, rồi đánh 6 cảnh sát.

- Lara Trump (con dâu của Donald Trump) bị Fox News cho về vườn, vì Trump tái tranh cử Tổng Thống 2024.

- Amazon sẽ quảng cáo lại trên Twitter: 100 triệu đô/năm.

- Anh: đa số dân Nga không ủng hộ cuộc chiến của Putin, và quân Nga không thể thắng ở chiến trường trong vài tháng tới

- Có tin Putin ngã cầu thang, người vấy bẩn, nghi có thể bệnh nan y. Báo Mỹ: tin chưa kiểm chứng.

- Tư lệnh Quân Lực Ukraine nói với Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ: Ukraine sẽ chiến đấu tới khi thắng Nga. Ngoại trưởng Anh quốc: Putin có thể lợi dụng hòa đàm để củng cố binh lực cho đợt tấn công khác. Ukraine: vẫn đang giao chiến dữ đội, tiểu đoàn nào cũng có thương vong. Ukraine tái chiếm thêm 13 khu định cư mới ở tỉnh Lugansk.

- Nga: Putin chắc chắn sẽ đến thăm Donbas ở miền đông Ukraine nơi đã bị Nga sáp nhập.

- Lukashenko (Tổng Thống Belarus) hù dọa: nếu Ukraine không hòa đàm, cuộc chiến sẽ kéo dài tới người Ukraine cuối cùng, hay người Ba Lan cuối cùng. Hiện quân đội Nga và Belarus đang huấn luyện chung.

- Kiev: 1 tranh tường của Banksy bị đục khỏi tường.

- Kinh tế Nga sẽ giảm 2,5% trong năm tới.

- Xuất cảng ngũ cốc của Ukraine cho đến nay trong niên vụ 2022/2023 đã giảm 29,6%.

- Anh: bắt 1 tỷ phú Nga ở London nghi rửa tiền.

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: TQ muốn vẽ lại bản đồ trật tự Châu Á và quốc tế, Mỹ không cho phép làm thế.

- Apple: tăng tốc đưa sản xuất ra khỏi TQ.

- World Cup: đội tuyển Hoà Lan thắng Mỹ tỷ số 3-1 để vào tứ kết, đội tuyển Mỹ cuốn gói về nước.

- World Cup: Đội tuyển Argentina đã đánh bại Australia tỷ số 2-1, để lọt vào tứ kết.

- California: giáo phận Santa Rosa sẽ khai phá sản đầu năm 2023 vì các đơn kiện lạm dụng

- Indonesia sắp ra luật áp dụng cho dân và cả ngoại kiều: sex ngoài hôn nhân sẽ tù 1 năm.

- Quận Los Angeles có thể sớm áp dụng lại quy định đeo khẩu trang.

- Mưa lớn dồn dập ở các tỉnh miền Trung khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

- Nam sinh lớp 12 ở Bình Định đột tử khi tham gia chạy cự ly 200 m.

- Sẽ có thêm nhiều công nhân bị ảnh hưởng đến việc làm trong thời gian tới.

- HỎI 1: Tiên đoán Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan, Nhật xét tăng gấp đôi quân bộ chiến ở Okinawa? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Tài liệu thu được tiết lộ kế hoạch sáp nhập Ukraine trong 10 ngày và tiêu diệt các lãnh đạo Ukraine của Nga (Telegraph - Cù Tuấn, dịch)

QUẬN CAM (VB-4/12/2022) ---- Amazon.com Inc. đang chuẩn bị quảng cáo lại trên Twitter với giá xấp xỉ 100 triệu đô la mỗi năm, theo Platformer loan tin. Amazon được cho là sẽ tiếp tục quảng cáo ngay sau khi "các chỉnh sửa bảo mật" đối với nền tảng quảng cáo Twitter được thực hiện. Bản tin đó đưa ra sau khi có xác nhận của Giám đốc điều hành Twitter Inc. Elon Musk rằng công ty Apple Inc. sẽ quay trở lại quảng cáo trên Twitter.

---- Chris Christie dự kiến sẽ là ứng cử viên Tổng Thống 2024. Nhưng cô cháu gái lại gây sóng gió dư luận bất lợi cho ông chú. Báo New Orleans Times-Picayune kể rằng cô Shannon Epstein, 25 tuổi, đã cắn và nhổ vào những người cảnh sát đang cố gắng ghìm giữ cô tại Sân bay Quốc tế Louis Armstrong. Cảnh sát của Giáo xứ Jefferson đã được gọi đến sân bay vào Ngày Lễ Tạ ơn sau khi cô Epstein bị cáo buộc trở nên hung hăng trên chuyến bay của Spirt Airlines. Sau khi cô hỏi các hành khách gốc Latinh rằng liệu họ có đang "buôn lậu cocaine" hay không và dường như ngày càng trở nên tức giận, các tiếp viên hàng không đã quyết định đưa cô ra khỏi máy bay rồi mới bắt đầu lăn bánh về phía phi đạo.

Cảnh sát kể rằng cô Epstein đã trở nên "cực kỳ hung hăng" trong khi bị bắt giữ. Cô bị cáo buộc đã làm bị thương 6 cảnh sát, trong đó có 1 cảnh sát bị cô cắn vào cánh tay mạnh tới làm rách da và 1 cảnh sát khác bị cô tung 1 cú đá mạnh vào giữa hai đùi. Cảnh sát đã được điều trị bởi các nhân viên y tế.

Cảnh sát kể rằng cô Epstein đã hét lên rằng các cảnh sát sẽ mất sa thải vì người chú nổi tiếng của cô, cựu thống đốc tiểu bang New Jersey, cũng là bạn của cựu Tổng Thống Donald Trump. Cô Epstein sẽ bị truy tố với nhiều tội danh, trong đó có 6 tội hành hung cảnh sát, 3 tội danh gây rối trật tự và 1 tội danh chống lại việc bắt giữ. Cô đã được tại ngoại và sẽ ra tòa vào tháng tới.

---- Lara Trump (con dâu của Donald Trump) không còn là cộng tác viên được trả lương cho Fox News, vì đài này có chính sách không tuyển dụng bất kỳ ai có liên quan đến một ban vận động tranh cử đang hoạt động. Báo Los Angeles Times nói rằng mặc dù việc ra đi của Lara Trump có vẻ thân thiện, nhưng có lẽ điều đó sẽ không làm buồn ông chủ Rupert Murdoch của Fox; Murdoch đã nói rõ là không ủng hộ Trump tranh cử 2024. Cô Lara Trump đã kết hôn với Eric Trump, đã không xuất hiện trên đài Fox kể từ khi Donald Trump thông báo ứng cử.

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm Chủ nhật đã công bố đánh giá mới nhất về cuộc chiến Nga-Ukraine, trong đó cho biết chính phủ Putin đang mất đi sự ủng hộ của người dân Nga và quân đội của họ "không có khả năng đạt được những thành công lớn trên chiến trường trong vài tháng tới".

Anh trích dẫn dữ liệu của Federal Protective Service (Sở Bảo vệ Liên bang Nga) thu được từ các hãng tin độc lập của Nga, chỉ ra rằng 55% người Nga ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. "Bất chấp những nỗ lực của chính quyền Nga trong việc thực thi kiểm soát toàn diện môi trường thông tin, cuộc chiến ngày càng trở nên rõ ràng đối với nhiều người Nga", theo Bộ này cho biết.

---- Tư lệnh Quân Lực Ukraine Valeriy Zaluzhnyi thông báo rằng ông hôm thứ Bảy đã nói chuyện với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley, trao đổi quan điểm về tình hình ở Ukraine và "những rủi ro an ninh do các cuộc tấn công bằng phi đạn của Nga gây ra", đồng thời lưu ý rằng ông đảm bảo với người đồng cấp rằng quân đội Ukraine sẽ tiếp tục "đấu tranh" cho đến khi thắng Nga. Trong cuộc hội đàm, Zaluzhnyi cũng nhắc lại lời kêu gọi của Kiev về việc cung cấp thêm vũ khí, thiết bị và các hệ thống phòng thủ phi đạn và phòng không từ Washington.

---- Cờ Ukraine đã được kéo lên tại 13 khu định cư mới ở tỉnh Lugansk của Ukraine. Kiev nói các bác sĩ sẽ được cử đến thăm người dân trong khu vực vào tuần tới và lưu ý rằng quân đội Nga vẫn tiếp tục nổ súng trong nỗ lực chiếm lại các khu định cư. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã cảnh báo về một tình huống đầy thách thức ở tiền tuyến, nơi phần lớn trận chiến tập trung vào các khu vực Donetsk, Lugansk và Kharkiv.

---- Điện Kremlin thông báo với các hãng tin Nga rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến thăm “vào thời điểm thích hợp” tới khu vực Donbas ở miền đông Ukraine nơi đã bị Nga sáp nhập.

“Dĩ nhiên, điều này sẽ xảy ra vào đúng thời điểm. Đây là khu vực của Liên bang Nga”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nhưng không cho biết khi nào điều này có thể xảy ra.

Vào cuối tháng 9, Putin chính thức sáp nhập các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia đã bị lực lượng Nga chiếm đóng một phần ở miền đông Ukraine.

---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Bảy cho biết quân đội Ukraine đang huấn luyện với Quân Lực Nga để chống lại các cuộc tấn công tiềm tàng với tư cách là một "nhóm đơn lẻ, một đội quân duy nhất", theo Interfax đưa tin.

Lukashenko nói: "Chúng tôi là một nhóm duy nhất, chúng tôi đang chuẩn bị một đội quân thống nhất ngày hôm nay. Mọi người xung quanh đều biết về điều đó. Chúng tôi không che giấu nó. Và trong thế giới hiện đại, không thể che giấu nó", ông nói thêm, đồng thời lưu ý rằng Belarus đang phối hợp với Nga để sẵn sàng "đẩy lùi mọi hành vi gây hấn".

Kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự ở Ukraine, Belarus đã bị cáo buộc hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột và đã có báo cáo rằng các lực lượng Belarus có thể đang cân nhắc tham gia cuộc chiến.

---- Đặc biệt, Alexander Lukashenko nói rằng Ukraine không muốn hòa bình, và nếu Ukraine cứ muốn tiếp tục cuộc chiến mà Nga đã khởi động thì cuộc chiến sẽ có thể tiếp tục "cho đến với người Ukraine cuối cùng, cho người Ba Lan cuối cùng, hoặc cho đến người lính đánh thuê cuối cùng." Chính Lukashenko nói như thế khi họp báo chung với Shoigu, theo hãng tin BelTA của nhà nước Belarus.

---- Putin có thể sử dụng bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào về Ukraine như một cơ hội để xây dựng lại các đơn vị Nga đã bị thương vong nhiều để sẽ dùng cho một cuộc tấn công mới, theo lời Ngoại trưởng Anh quốc James Cleverly cảnh báo. Cleverly cho biết phương Tây cần phải "rất, rất cẩn thận" nếu Putin tìm cách bắt đầu các cuộc đàm phán với mục đích tìm cách chấm dứt xung đột.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Daily Telegraph, ông nói rằng có nguy cơ "một lệnh ngừng bắn thực sự chỉ được Putin sử dụng để huấn luyện thêm quân đội và sản xuất thêm đạn dược cũng như tái trang bị các lực lượng vũ trang bị thiệt hại của mình và tái vũ trang lực lượng vũ trang của mình".

Lời cảnh báo của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẵn sàng nói chuyện với Putin nếu Putin thực sự muốn chấm dứt chiến tranh - điều chưa từng xảy ra cho đến nay.

---- Một cứu thương quân đội 33 tuổi trong quân lực Ukraine chỉ cho biết tên của mình, Ivan, cho Reuters biết cuộc giao chiến diễn ra bất ngờ và chết chóc: "Công việc này khác biệt bởi vì bạn có một khoảng thời gian rất ngắn với thương vong rất cao. Và có rất nhiều thứ đang diễn ra, nó diễn ra rất nhanh. Và tất cả các tiểu đoàn đều có thương vong và bạn cần phải cứu thương họ nhanh chóng. Vì vậy, hoặc chúng tôi phải thắng hoặc chúng tôi buộc phải rút lui."

Một quân nhân Ukraine khác, tự kể tên là Vladyslav, cho biết có vẻ như người Nga đang tấn công một cách tùy tiện, lạng quạng: “Đánh giá từ trang bị của họ và cách họ hành động và chuyển động của họ, họ chỉ đơn giản là chui vào, chạy, đi bộ. Họ không có nhân viên quân sự được đào tạo, chiến thuật.”

Ivan cho biết có vẻ như hoạt độngchiến sự đang gia tăng ở cả hai bên: “Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị cho một cái gì đó, tôi không biết, nhưng cảm ơn Chúa, chúng tôi có rất ít thương vong trong hai ngày qua.”

Ukraine cho biết thành phố Bakhmut là mục tiêu chính cho các cuộc tấn công bằng pháo binh của Nga, trong khi các lực lượng Nga ở phía nam vẫn ở thế phòng thủ.

---- Nền kinh tế Nga dự kiến sẽ giảm 2,5% trong năm tới, trên mức giảm 3% vào năm 2022, với lạm phát cao liên tục khiến ngân hàng trung ương chỉ còn dư địa hạn chế để cắt giảm lãi suất.

---- Xuất cảng ngũ cốc của Ukraine cho đến nay trong niên vụ 2022/2023 đã giảm 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 18,1 triệu tấn sau 6 tháng bị phong tỏa do cuộc xâm lược của Nga.

---- Có tin Tổng Thống Nga Vladmir Putin bị ngã cầu thang, người vấy bẩn và gây ra những suy đoán mới về sức khỏe. Kênh Telegram của Nga có tên General SVR đưa tin rằng vụ Putin té diễn ra trước sự chứng kiến của các cận vệ và họ đã phản ứng nhanh chóng, chạy đến trợ giúp Putin.

Tin này cho biết Putin, 70 tuổi, đã ngã xuống 5 bậc thang tại dinh thự chính thức ở Moscow vào tối thứ Tư trước khi ngã dện mông và xương cụt xuống đất. Ba nhân viên an ninh đã giúp tổng thống đến khu vực ngồi gần nhất và gọi các bác sĩ trong nhà ra giúp.

Đã có nhiều thông tin cho rằng người đàn ông 70 tuổi này đang mắc nhiều vấn đề về sức khỏe nhưng không được Điện Kremlin tiết lộ. Có thông tin cho rằng ông Putin đang mắc bệnh ung thư ngày càng nặng và bệnh Parkinson (run bắp thịt tay chân) trong bối cảnh cuộc chiến với Ukraine đang diễn ra.

Các chuyên gia và nhà phân tích chính trị đã cố gắng giải mã những lần xuất hiện trước công chúng của ông trong cuộc xâm lược Ukraine. Trong nhiều trường hợp, người ta thấy Putin thở dốc, nói lắp bắp hoặc trông có vẻ mệt mỏi. Tin Putin ngã được tạp chí Hoa Kỳ Forbes đăng nhưng nêu nghi vấn về nguồn tin, vì trong quá khứ nguồn tin này cũng không khả tín.

---- Thống đốc vùng Kiev cho biết một nhóm đã cắt bức tranh tường của Banksy ra khỏi bức tường đầy vết sẹo bom đạn ở Ukraine, nhưng người dân đã phát hiện và ngăn chận, do vậy tác phẩm hội họa với hình ảnh một người phụ nữ đeo mặt nạ phòng độc và mặc áo choàng dài cầm bình chữa cháy đang được cảnh sát bảo vệ.

Từ trái: tranh nguyên thủy nhìn từ xa, nhìn cận ảnh, và đã bị đục tường gỡ đi.

---- Cảnh sát Anh đã bắt một tỷ phú người Nga ở London hôm thứ Năm vì nghi ngờ rửa tiền, âm mưu lừa gạt Bộ Nội vụ và âm mưu khai man. Người đàn ông 58 tuổi này đã bị hơn 50 cảnh sát từ Sở Hình sự Quốc gia bắt tại ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la của ông ta ở London, từ đó cơ quan này cho biết họ đã thu giữ “một lượng tiền mặt đáng kể”.

Cảnh sát cũng bắt được bạn trai cũ của đối tác hiện tại của tỷ phú, cũng như một nhân viên 35 tuổi, người được nhìn thấy rời khỏi nhà với một chiếc túi chứa hàng nghìn đô la. Cả ba đã được phỏng vấn và được tại ngoại. Bản tin NCA nói các vụ bắt giữ là một phần của một loạt các biện pháp can thiệp lớn hơn nhắm vào “các nhân vật kinh doanh quốc tế tham nhũng và những kẻ hỗ trợ họ.”

---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cáo buộc rằng Trung Quốc muốn "định hình lại trật tự khu vực và quốc tế cho phù hợp với sở thích độc đoán của họ." Phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan ở Thung lũng Simi, California, Austin nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ "sẽ không để điều đó xảy ra", đồng thời nói thêm rằng bước đầu tiên để đạt được điều đó là "sự răn đe đáng tin cậy trong chiến đấu".

Ông cảnh báo TQ rằng Hoa Kỳ sẽ "duy trì và tăng cường các lợi thế chiến tranh" của mình và "xây dựng một thế trận lực lượng phân tán, cơ động và nguy hiểm hơn" ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Austin cũng tuyên bố rằng gần đây ông đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Wei Fenghe (Ngụy Phượng Hòa) tại Campuchia rằng "Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay, đi thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép."

---- Apple đang cố gắng đẩy nhanh việc chuyển một số hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc, theo báo The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Bảy, nhằm phụ thuộc ít hơn vào Hon Hai Precision Industry Co. . Đáng chú ý, công ty Apple, bản doanh ở California, đã phải trì hoãn việc giao sản phẩm của mình do các cuộc biểu tình liên quan đến phong tỏa dịch COVID gần đây tại nhà máy được gọi là "Thành phố iPhone" ở Zhengzhou (Trịnh Châu), nhấn mạnh mối lo ngại của họ về chính sách đại dịch của chính phủ TQ và những ảnh hưởng của nó đối với địa phương sản xuất.

Cựu Tổng thống Donald Trump vẫn đang kêu gọi xin được phục hồi công việc cũ của Trump ở Bạch Ốc hơn hai năm sau khi thua cuộc bầu cử năm 2020: Trump hiện đang kêu gọi “chấm dứt tất cả các quy tắc, quy định và điều khoản, ngay cả những gì được tìm thấy trong Hiến pháp” (“termination of all rules, regulations, and articles, even those found in the Constitution.”).Dường như ngay sau vụ “Hồ sơ Twitter” (công ty Twitter bị cho là dìm nhiều bản tin trước bầu cử 2020, kể cả tin về cậu Hunter Biden) tưởng là gây ấn tượng mạnh nhưng tiết lộ rất ít thông tin, Trump đã lên mạng Truth Social để kêu gọi đưa Trump vào lại [Bạch Ốc], hoặc mở ra một cuộc bầu cử hoàn toàn mới, do “sự tiết lộ rõ ràng về GIAN LẬN RỘNG RÃI & PHỔ BIẾN”.Trump viết: “Những ‘Người sáng lập’ vĩ đại của chúng ta không muốn và sẽ không tha thứ cho các cuộc Bầu cử Sai và Gian lận!” Thực tế, không có hành vi gian lận nào được chứng minh và các vụ kiện pháp lý của Trump đều bị hơn 60 phiên tòa quăng bỏ, trong khi quốc hội xác nhận Joe Biden là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử năm 2020.----không theo tôn giáo đã ủng hộ rất nhiều cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ trong các kỳ bầu cử giữa kỳ hồi tháng 11/2022. Những người trong nhóm có tên là Secular Democrats of America (Dân Chủ Thế Tục của Hoa Kỳ) chi nhánh chi nhánh Pennsylvania đã họp các cuộc họp hàng tháng của họ, nhưng không ngồi bàn ảo tưởng hay cầu nguyện như nhiều nhóm vận động giữa kỳ.Người sáng lập David Brown nói: “Chúng tôi không ngồi quanh các cuộc họp của mình để tự vỗ lưng mình vì đã không cùng nhau tin vào Chúa." Nhóm, chủ yếu bao gồm những người vô thần và bất khả tri, đi xuống phố vận động để gõ cửa và gọi điện thoại thay mặt cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ "những người ủng hộ khoa học, ủng hộ dân chủ, cho dù họ có thực sự là những người thế tục hay không," Brown nói. "Chúng tôi đang cố gắng tách biệt nhà thờ và nhà nước. Điều đó bao gồm LGBTQIA+, khoa học COVID, quyền tự chủ về cơ thể và quyền sinh sản." Brown mô tả nhóm của mình là "nhỏ nhưng mạnh mẽ."Các cử tri không theo tôn giáo đã ủng hộ các ứng cử viên Đảng Dân chủ và quyền phá thai với tỷ lệ phần trăm đáng kinh ngạc trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 và họ đang bỏ phiếu với số lượng lớn, theo AP. Trong năm 2022, khoảng 22% cử tri tuyên bố không theo tôn giáo nào, theo AP VoteCast, một cuộc khảo sát mở rộng với hơn 94.000 cử tri trên toàn quốc. Họ đã đóng góp vào các liên minh bỏ phiếu mang lại chiến thắng cho Đảng Dân chủ ở các tiểu bang chiến trường như Pennsylvania, Wisconsin và Arizona.Theo VoteCast, những người không liên kết ("nones") — cũng thường được đặt biệt danh là "những người không tin Thiên chúa" ("nones") — đã bỏ phiếu cho các ứng cử viên của Đảng Dân chủ trên toàn quốc so với Đảng Cộng hòa với tỷ số chênh lệch hơn 2-1 (65% so với 31%). Điều đó lặp lại cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, khi ứng viên Dân chủ Joe Biden chiếm 72% cử tri không theo tôn giáo, trong khi ứng viên Cộng hòa Donald Trump chiếm 25%, theo VoteCast.Đối với tất cả các cuộc nói chuyện về cuộc bỏ phiếu áp đảo của Đảng Cộng hòa bởi những người theo đạo Tin lành da trắng trong các cuộc bầu cử gần đây, những người không liên kết đang thể hiện sự hiện diện của họ. Trong số tất cả những người trưởng thành ở Hoa Kỳ, 29% là những người không phải là người không tôn giáo—những người tự xác định là vô thần, hoặc bất khả tri hoặc "không có gì đặc biệt"—theo một báo cáo năm 2021 của Trung tâm nghiên cứu Pew. Con số này tăng 10% so với một thập niên trước đó, theo Pew.-----hôm Thứ Bảy 3/12/2022, đội tuyển Hoà Lan đã thắng Mỹ tỷ số 3-1 để vào tứ kết, trong khi đội tuyển Mỹ cuốn gói về nước. Đội tuyển Mỹ đã không thể vượt qua Vòng 16 lần thứ chín trong 10 cơ hội cuối cùng của họ. Trong trận kế tiếp, đội tuyển Hoà Lan sẽ đấu với đội Argentina hoặc đội Australia lúc 2 giờ chiều Thứ Sáu 9/12/2022 tại Sân vận động Lusail ở Lusail.----bại Australia tỷ số 2-1 hôm thứ Bảy để lọt vào tứ kết Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022. Nơi vòng tứ kết, đội tuyển Argentina sẽ đấu với Hoà Lan, đội đã đánh bại Hoa Kỳ với tỷ số 3-1 trước đó trong ngày.----lo ngại về đạo luật sắp được thông qua ở Indonesia sẽ hình sự hóa quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và cấm xúc phạm các cơ quan nhà nước hoặc tổng thống của quốc gia. Luật trừng phạt ngoại tình sẽ được áp dụng cho cả người nước ngoài ở Indonesia và kêu gọi bỏ tù tối đa một năm. Biện pháp mà các nhà lập pháp cho biết có thể được thông qua vào tuần tới, yêu cầu phải nộp đơn khiếu nại trước khi chính quyền có thể hành động. Các báo cáo có thể đến từ người phối ngẫu của một phạm nhân đã kết hôn. Cha mẹ cũng có thể báo cáo rằng con cái họ đang quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Bất kỳ ai bị kết tội sống thử trước hôn nhân đều có thể bị phạt tù 6 tháng.Bày tỏ quan điểm trái ngược với ý thức hệ của Indonesia cũng sẽ là trái pháp luật. Một quan chức của Tổ chức Ân xá Quốc tế Indonesia đã thống kê ít nhất "88 điều khoản có chứa chữ nghĩa rộng rãi có thể bị cả chính quyền và công chúng lạm dụng và giải thích sai để hình sự hóa những người bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa hoặc thực hiện quyền hội họp và lập hội ôn hòa," theo lời Nurina Savitri nói. Andreas Harsono của Tổ chức Quan sát Nhân quyền cho biết, theo Guardian, những thay đổi của quốc hội sẽ là một "thất bại lớn đối với nền dân chủ Indonesia".Các nhóm kinh doanh lo ngại rằng các biện pháp này có thể ngăn cản du khách và nhà đầu tư. Một quan chức của Employers' Association (Hội các doanh nghiệp) quan ngại: “Đối với khu vực kinh doanh, việc thực thi luật thông thường này sẽ tạo ra sự bất ổn về mặt pháp lý và khiến các nhà đầu tư cân nhắc lại việc đầu tư vào Indonesia”.Tuy nhiên, một thứ trưởng tư pháp nói với Reuters rằng ông hy vọng những thay đổi sẽ được thông qua và ông hoan nghênh chúng. “Chúng tôi tự hào có bộ luật hình sự phù hợp với các giá trị của Indonesia,” ông nói.----áo phận Santa Rosa, California, sẽ gia nhập danh sách ngày càng nhiều các giáo phận Công giáo Hoa Kỳ nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 khi giáo phận này phải đối mặt với làn sóng các vụ kiện lạm dụng tình dục. Giám mục Robert Vasa của Santa Rosa đã thông báo trong một tuyên bố vào ngày 2 tháng 12/2022 rằng các luật sư của giáo phận sẽ nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào khoảng thời gian từ ngày 31/12/2022 đến ngày 1/3/2023, nói rằng quyết định này là “kết quả không thể tránh khỏi của một số lượng lớn các yêu cầu bồi thường không thể vượt qua”.Vasa cho biết giáo phận đang phải đối mặt với hơn 130 trường hợp lạm dụng kể từ năm 1962, khi giáo phận được thành lập, cho đến ngày nay, với phần lớn các trường hợp là từ những năm 1970 và 1980.

Các khiếu nại đã được đệ trình theo Đạo luật về nạn nhân trẻ em California năm 2019, cho phép trong khoảng thời gian ba năm mà các nạn nhân bị lạm dụng tình dục trẻ em có thể đưa ra các khiếu nại lẽ ra đã hết hạn theo thời hiệu trước đó. Thời hạn ba năm do dự luật tạo ra bắt đầu từ ngày 1/1/2020 và hết hạn sau chưa đầy một tháng kể từ khi bắt đầu năm mới.

New York, New Jersey, Arizona, Vermont, North Carolina, Montana và Hawaii nằm trong số các tiểu bang khác đã thông qua luật tương tự mở ra cơ hội cho các đơn kiện được nộp. Những nơi khác, bao gồm Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, Texas và Tennessee đã thay đổi thời hiệu trong những năm gần đây để cho phép nạn nhân nộp đơn kiện dân sự cáo buộc lạm dụng sau này trong đời.

---- Quận Los Angeles có thể sớm áp dụng lại quy định đeo khẩu trang trong các hoạt động nội thất, trong khi các ca nhiễm COVID-19 và số ca nhập viện tiếp tục gia tăng trong quận. Họp báo hôm thứ Năm, Giám đốc Y tế Công cộng Quận LA, Barbara Ferrer, cho biết quận lớn nhất ở Hoa Kỳ này đã đạt đến mức lây truyền COVID-19 "trung bình" và sẽ yêu cầu che mặt nếu đạt đến mức "cao".

Kể từ ngày 1 tháng 12, Quận Los Angeles có trung bình 2.490 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày, con số cao nhất được ghi nhận kể từ ngày 26 tháng 8, theo dữ liệu của bộ y tế. Theo Ferrer, các yêu cầu về mặt nạ sẽ quay trở lại nếu Quận Los Angeles nhận thấy số ca nhập viện trung bình hàng ngày vượt quá tỷ lệ 10 trên 100.000 người và nếu hơn 10% số giường bệnh nội trú có nhân viên là bệnh nhân COVID. Cả hai đều là tiêu chuẩn do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đặt ra. Dữ liệu của bộ y tế cho thấy 73% cư dân được tiêm phòng đầy đủ nhưng tỷ lệ này rất khác nhau theo độ tuổi.

---- Nam sinh lớp 12 ở Bình Định đột tử khi tham gia chạy cự ly 200 m. Theo Báo Người Lao Động. Trong quá trình tổ chức cuộc thi chạy để chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Định, một nam sinh lớp 12 ở huyện Phù Cát đã tử vong. Sáng 4-12, ông Đào Đức Tuấn - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định - xác nhận một học sinh của Trường THPT Số 3 Phù Cát (xã Cát Hưng, huyện Phù Cát) bị tử vong trong lúc thi chạy, do nhà trường tổ chức vào ngày 27-11. Có người thắc mắc với Sổ Giáo Dục tỉnh Bình Định: tại sao không có bác sĩ khám nghiệm trước các cuộc thi thể thao?

---- Mưa lớn dồn dập ở các tỉnh miền Trung khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Theo Báo Sức Khỏe & Đời Sống. Mưa lớn liên tiếp trút xuống miền Trung những ngày qua khiến 5 người chết, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng. Ngày 4/12, theo thống kê của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung trong những ngày qua đã khiến ít nhất 5 người chết. Trong đó, Thừa Thiên Huế 3 người chết do lũ cuốn, còn tại tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 2 trường hợp tử vong do dông lốc làm cây đổ đè vào người. Bên cạnh đó, mưa lũ còn khiến gần 3.000 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng; 28ha hoa màu bị thiệt hại; nhiều điểm giao thông bị sạt lở, ngập lụt.

---- Sẽ có thêm nhiều công nhân bị ảnh hưởng đến việc làm trong thời gian tới. Theo Báo Lao Động. Dự báo quý IV.2022 và quý I.2023, nhiều doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng đến đơn hàng và ngay sau đó việc làm của công nhân, người lao động sẽ bị “đe doạ”. Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tính đến ngày 1.12, có 1.235 doanh nghiệp thuộc 44 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh phải cắt giảm lao động. Hơn 430.660 người lao động bị giảm giờ làm và có đến trên 41.550 lao động bị thôi việc, mất việc. Theo đơn vị này, dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp khó khăn, đơn hàng sẽ tiếp tục bị cắt giảm có thể hết quý I, thậm chí quý II.2023 khiến nhiều lao động bị thiếu, mất việc làm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập, đời sống... Theo thông tin tổng hợp từ Công đoàn cơ sở, dự kiến trong tháng 12.2022 và những tháng đầu năm 2023, sẽ có 667 doanh nghiệp tiếp tục thực hiện giảm giờ làm của 271.736 công nhân, lao động và 88 doanh nghiệp có kế hoạch cắt giảm 15.769 lao động.

---- HỎI 1: Tiên đoán Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan, Nhật xét tăng gấp đôi quân bộ chiến ở Okinawa?

ĐÁP 1: Đúng thế. Nhật Bản đang xem xét mở rộng một đơn vị bộ chiến có căn cứ tại Okinawa để bảo vệ các hòn đảo xa xôi phía tây nam và chuẩn bị cho một tình huống bất ngờ liên quan đến Đài Loan trước sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc, theo một nguồn tin chính phủ Nhật hôm thứ Bảy.

Trong một hành động có thể làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Nhật có kế hoạch tăng gấp đôi số lượng trung đoàn bộ binh thuộc Lữ đoàn 15 của Lực lượng Phòng vệ Bộ Chiến lên 2 trung đoàn, cũng như thăng cấp bậc cao nhất nơi đảo này từ thiếu tướng lên đại tướng, theo nguồn tin cho biết. .

Những thay đổi theo kế hoạch, sẽ được đưa vào một trong ba tài liệu an ninh quan trọng mà chính phủ Nhật sẽ sửa đổi vào cuối tháng này, dự kiến sẽ chuyển đổi đơn vị một cách hiệu quả thành tương đương với một sư đoàn, có cấp bậc cao hơn một lữ đoàn.

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/national/japan-to-expand-okinawa-based-ground-force-unit-amid-china-threat

---- HỒ SƠ: Tài liệu thu được tiết lộ kế hoạch sáp nhập Ukraine trong 10 ngày và tiêu diệt các lãnh đạo Ukraine của Nga (Telegraph - Cù Tuấn, dịch)

Tài liệu thu được tiết lộ kế hoạch sáp nhập Ukraine trong 10 ngày và tiêu diệt các lãnh đạo Ukraine của Nga

Telegraph - Cù Tuấn dịch, 3-12-2022 (Báo Tiếng Dân)

Nga đã lên kế hoạch chiếm Ukraine trong vòng mười ngày và tiêu diệt các nhà lãnh đạo của nước này, theo các tài liệu mới dường như được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký.



Các kế hoạch bị rò rỉ này được Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia (Rusi) tiết lộ, cho thấy, Nga có ý định sáp nhập Ukraine vào tháng 8.

Nga dự định chiếm các sân bay, nguồn cung cấp nước, Ngân hàng trung ương và quốc hội của Ukraine khi các quan chức Ukraine bỏ chạy hoặc bị bắt “do tốc độ của cuộc xâm lược”.

Điện Kremlin đã tạo ra một “danh sách tiêu diệt” gồm những người Ukraine nên bị giết hoặc đàn áp.

Theo Rusi, kế hoạch này chỉ được một số ít quân đội Nga biết đến và các chỉ huy đơn vị đã không nhận được lệnh xâm lược cho đến vài giờ trước đó.

Kế hoạch sử dụng các đơn vị đổ bộ đường không Belarus

Cuộc xâm lược được cho là bắt đầu bằng một “chiến dịch không kích và tên lửa quy mô lớn” nhằm vào các mục tiêu quân sự Ukraine.

Cơ sở hạ tầng quan trọng bao gồm đường sắt và nhà máy điện sẽ không bị nhắm mục tiêu vì đây là những điều bắt buộc để giành toàn quyền kiểm soát Ukraine.

Cộng đồng tình báo Ukraine tin rằng, Nga cũng đã lên kế hoạch sử dụng các đơn vị đổ bộ đường không của Belarus để giúp đánh chiếm các nhà máy điện hạt nhân Rivne và Khmelnytsky.

Các quan chức Nga đã lên kế hoạch đăng ký toàn bộ dân số bằng cách đi đến từng nhà, ghi chú xem họ có nên bị loại bỏ hay liệu họ có khả năng hợp tác hay không.

Họ sẽ chia dân Ukraine thành bốn loại: những người cần phải giết ngay; những người cần đàn áp và đe dọa; những người được coi là trung lập, những người nên được khuyến khích cộng tác và những người chuẩn bị cộng tác.

Người dân Ukraine sẽ được xử lý thông qua các trại thanh lọc.

Nga cũng có ý định cưỡng chế sự hợp tác của chính quyền địa phương và các thống đốc khu vực, với việc Cơ quan An ninh Liên bang được chỉ đạo truy bắt các quan chức địa phương.

Theo thời gian, các kế hoạch đã được đề xuất để “cải tạo” người Ukraine bằng cách nhập khẩu các giáo viên và các quan chức khác từ Nga.

