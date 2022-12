Quận Cam: James Nguyen, học sinh lớp 12 trường Trung Học La Quinta, làm bàn chải răng để dò bệnh ung thư được giải Rise Global Initiative.

- Ukraine: phải cấm Giáo hội Chính thống Ukraine thuộc hệ Tổ phụ Moscow vì là ổ tuyên truyền của Nga và là nơi mật vụ Nga tuyển gián điệp. Ukraine: đã gỡ 7.042 mìn và chất nổ Nga gài lại ở Kherson. Anh: Nga tập trung hỏa lực vào tuyến phòng thủ 15 km quanh thị trấn Bakhmut ở khu vực Donetsk.

- Liên Âu: Nga xâm lược Ukraine hại Liên Âu nhiều hơn Mỹ; giá năng lượng tăng lợi cho Mỹ và Na Uy.

- Nga: hòa đàm về Ukraine chỉ có nếu Mỹ công nhận chủ quyền Nga trên các lãnh thổ Ukraine mà Nga đã sáp nhập.

- Zelensky mời Elon Musk thăm Ukraine: nên xem trước, rồi mới nên góp ý về giải pháp cắt đầt cầu hòa.

- Ukraine: nhiều đại sứ quán Ukraine ở nhiều nước nhận các gói bưu kiện đựng xác động vật.

- Mỹ: không bao giờ công nhận chủ quyền Nga trên các lãnh thổ Ukraine đã bị Nga sáp nhập hồi năm 2014 và mới đây.

- Đang họp qua Internet với Putin, 1 cựu chiến binh Nga ở Donetsk nghe hú còi Ukraine pháo kích liền đẩy xe lăn núp

- Wagner Group của Nga xuất cảng kim cương sang Bỉ để kinh tài cho Putin, tài trợ chiến tranh.

- Missouri: mẹ chết, không khai để lãnh tiền già của mẹ trong 26 năm, tổng cộng 197.329 đô, bây giờ ra tòa.

- 2 cựu luật sư Bạch Ốc của Trump ra khai ở đại bồi thẩm sau khi đơn kiện của Trump bị tòa bác đặc quyền hành pháp.

- DB Kevin McCarthy, Trưởng khối Cộng hòa Hạ viện: sẽ điều tra Twittter vì sau vụ ém tin về laptop của Hunter Biden trước bầu cử 2020.

- Ibrahim Khan, Chánh Văn Phòng của Bộ Trưởng Tư Pháp New York, từ chức vì cuộc điều tra vụ 2 cô tố bị Khan quậy sex.

- Mùa cúm ở Mỹ tệ hơn: 7,5% lượt khám bệnh ngoại chẩn tuần trước là do các bệnh giống như cúm.

- Mississippi: 1 ông thú tội đốt cây thánh giá giữa sân để hù dọa những người hàng xóm Da đen.

- Mỹ, Liên Âu: lo ngại cuộc chiến giữa TQ và Đài Loan có thể xảy ra, sẽ ráng sức tìm hòa bình.

- Giám đốc FBI: lo ngại TikTok quậy phá Mỹ.

- Không quân Mỹ trình làng oanh tạc cơ B-21 Raider, phi cơ dội bom tàng hình nguyên tử.

- Georgia: cậu 15 tuổi vận động tranh cử cho ứng cử viên Dân Chủ, bị bắn gãy giò. Hung thủ bị bắt.

- Canada: Jason Truong bị truy tố tội ma túy.

- Minnesota: Nguyễn Công Lê giúp cô bạn Samantha Rae Marks gian lận giờ làm việc ở quận. Cả 2 ra tòa.

- Bộ Công an: Yêu cầu ngừng xuyên tạc, kích động người dân rút tiền tại Ngân hàng SCB.

- TP.SG kéo dài nghỉ Tết cho học sinh: nghỉ 12 ngày.

- Quảng Nam sạt lở, Hội An ngập sâu sau mưa lớn.

- HỎI 1: Rượu mạnh, bia, rượu vang làm tăng cơ nguy ung thư? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khách tời nhà, chỉ nên ở dưới 4 ngày? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-3/12/2022) ---- Mùa cúm ở Mỹ tệ hơn. Các quan chức y tế hôm thứ Sáu nói rằng 7,5% số lượt khám bệnh ngoại chẩn hồi tuần trước là do các bệnh giống như cúm. Con số này cao bằng mức cao nhất của mùa cúm 2017-2018 và cao hơn bất kỳ mùa nào kể từ đó. Có tới 44 tiểu bang đã báo cáo có hoạt động cúm cao hoặc rất cao vào tuần trước, theo CDC cho biết hôm thứ Sáu.

Mùa cúm mùa đông hàng năm thường không bắt đầu cho đến tháng 12 hoặc tháng 1, nhưng mùa này bắt đầu sớm và phức tạp do sự lây lan đồng thời của các loại vi khuẩn khác. Thước đo lượng người đến văn phòng bác sĩ dựa trên các báo cáo về triệu chứng như ho và đau họng, không dựa trên các chẩn đoán đã được phòng thí nghiệm xác nhận, vì vậy, nó có thể bao gồm các bệnh về đường hô hấp khác. Điều đó khiến nó khó so sánh với các mùa cúm từ trước đại dịch COVID-19.

---- Reginald Bagley, 62 tuổi, ở Dellwood, Missouri, đã nhận tội hôm thứ Năm 1/12/2022 về tội ăn cắp tiền của chính phủ Hoa Kỳ bằng cách nhận tiền trợ cấp An sinh xã hội của mẹ mình trong 26 năm sau khi bà qua đời. Bagley đã không báo cáo cái chết của bà mẹ vào ngày 12 tháng 3/1994 cho Cơ quan An sinh Xã hội. Thay vào đó, hồi năm 1998, y đã lập một tài khoản ngân hàng để gửi trực tiếp các khoản tiền trợ cấp của cụ bà.

Các báo cáo ngân hàng đã được gửi đến địa chỉ của Bagley, với tên của Bagley hoặc của mẹ anh ta trên đó, theo lời các công tố. Mưu đồ suốt 26 năm bị bại lộ khi Cơ quan An sinh Xã hội cố gắng liên lạc với mẹ của Bagley vì cụ bà không sử dụng các khoản trợ cấp Medicare của cụ.

Các công tố nói tổng cộng, Bagley đã trộm 197.329 đô la tiền trợ cấp An sinh xã hội. Khi tuyên án vào ngày 29/3/2023, Bagley sẽ được yêu cầu hoàn trả số tiền. Y phải đối mặt với án phạt tối đa lên tới 10 năm tù, phạt 250.000 đô la hoặc cả hai.

---- Hai cựu luật sư hàng đầu của Bạch Ốc thời Trump đã ra tòa làm chứng hôm thứ Sáu trước các đại bồi thẩm đoàn sau khi cựu Tổng thống Donald Trump thua trong một trận chiến tại phiên tòa bí mật để xin cho họ giữ im lặng vì lấy cớ đặc quyền hành pháp.

Trong một thất bại pháp lý lớn cho Trump, cựu cố vấn Bạch Ốc Pat Cipollone và phó cố vấn Pat Philben đã xuất hiện ra tòa nhiều giờ để trả lời các câu hỏi mà họ đã né tránh trong các phiên họp trước đó trước khi các tuyên bố đặc quyền của cựu tổng thống Trump bị tòa bác bỏ. Không rõ các luật sư có bị hỏi về các tài liệu mật mà Trump đã trộm khi rời Bạch Ốc hay chỉ về âm mưu bám ghế của Trump bằng bạo loạn 6/1/2021 sau khi thua phiếu bầu năm 2020.

---- Văn phòng của Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James (Dân Chủ) cho biết rằng ông Ibrahim Khan, Chánh Văn Phòng của Bộ, đã từ chức sau cuộc điều tra về ít nhất 2 cáo buộc rằng họ bị ông quấy rối tình dục. Bộ nói rằng một "cuộc điều tra độc lập, vô tư" đã được tiến hành và Khan đã từ chức: “Văn phòng Bộ Tư Pháp New York có quy trình để điều tra kỹ lưỡng mọi cáo buộc về hành vi sai trái. Văn phòng xem xét những vấn đề này với sự nghiêm túc tối đa, và tình huống này cũng không ngoại lệ.”

Khan nói rằng ông sẽ rời chức vụ trước ngày 31/12/2022. “Tôi đã lên kế hoạch rời Bộ để chuyển sang khu vực tư nhân từ cuối năm nay,” Khan nói. “Điều này không liên quan đến một cuộc điều tra, tuy nhiên, thực tế chẳng hề có hành vi sai trái nào của tôi tại nơi làm việc.”

Một nguồn tin quen thuộc với tình huống nói với báo The Hill rằng 2 người đưa ra cáo buộc Khan để là cựu viên chức và 2 trường hợp xảy ra ngoài văn phòng. Báo New York Times ghi ít nhất một phụ nữ đã cáo buộc Khan có hành vi sờ chạm không thích hợp và hôn hít bất ngờ, làm Bộ Trưởng Letitia James phải thuê một công ty luật để điều tra các cáo buộc.

---- Kevin McCarthy, Trưởng khối Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ và dự kiến sẽ là Chủ tịch Hạ viện, nói rằng Cộng hòa sẽ điều tra các hành động của Twittter Inc. trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020: "Chúng tôi đang tìm hiểu theo thời gian thực về cách Twitter thông đồng [với Dân Chủ] để bịt miệng sự thật về vụ máy tính xách tay của Hunter Biden chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống 2020. Trong 32 ngày nữa, Cộng hòa [khi kiểm soát] Hạ viện sẽ tìm câu trả lời cho người dân Mỹ."

Sau khi thư từ nội bộ trao đổi của công ty Twitter bị rò rỉ cho thấy rằng Twitter đã ngăn chặn các bài báo trên mạng về nội dung trong máy tính xách tay của Hunter Biden (con trai Tổng Thống Joe Biden) và các hành động tương tự khác của Twitter, Tổng quản trị mới của Twitter là Elon Musk nói các tài liệu này cho thấy có khả năng vi phạm Tu chính án thứ nhất (quyền tự do phát biểu) của Hiến pháp Hoa Kỳ.

---- Vào sáng ngày 2 tháng 12, Cơ quan An ninh Ukraine đã tiến hành khám xét một số nhà thờ và tu viện của UOC-MP ở ba khu vực Ukraine. Spravdi, Trung tâm Truyền thông Chiến lược thuộc Bộ Văn hóa và Chính sách Thông tin của Ukraine, đã giải thích lý do tại sao Ukraine cấm các hoạt động của Giáo hội Chính thống Ukraine của Tổ phụ Moscow [UOC-MP] ở Ukraine.

Spravdi nhấn mạnh rằng trong các nhà thờ của UOC-MP: tuyên truyền của Nga đang được lan truyền, hoạt động của mật vụ Nga đang được che đậy, và đang tuyển dụng gián điệp Nga. Spravdi đã lưu ý rằng Giáo hội Chính thống Ukraine phải chứng minh rằng họ không có mối liên hệ giáo luật nào với Tòa Thượng phụ Moscow, cơ quan phục vụ chế độ của Putin và các mục tiêu của nó trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.

----- Ukraine hôm thứ Bảy cho biết đã gỡ, vô hiệu hóa, thu hồi 7.042 mìn và chất nổ từ khu vực gần thành phố Kherson nơi trước đây bị chiếm đóng. Khoảng 7 km2 lãnh thổ của khu vực đã được các kỹ thuật viên kiểm tra với khu vực bao gồm 326 hộ gia đình. Các lực lượng Ukraine đã tái chiếm Kherson từ đầu tháng 11 sau khi quân Nga rời khu vực để tổ chức phòng thủ dọc theo tả ngạn sông Dnepr.

---- Bộ Quốc phòng Anh trong bản cập nhật mới nhất viết rằng tuyến phòng thủ xung quanh thị trấn Bakhmut ở khu vực Donetsk vẫn là nơi Nga đầu tư nhiều phần hỏa lực. Tuyến này dài khoảng 15 km, theo bản văn của Bộ: “Kế hoạch của Nga có khả năng bao vây thị trấn bằng các cuộc tiến công chiến thuật ở phía bắc và phía nam. Khả năng thực tế là việc chiếm được Bakhmut đã trở thành một mục tiêu chính trị mang tính biểu tượng chủ yếu đối với Nga."

---- Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhấn mạnh xung đột Nga-Ukraine ảnh hưởng khác nhau đến Liên Âu và Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với báo Corriere della Sera, được xuất bản hôm thứ Bảy, Michel đã chỉ ra thực tế rằng Hoa Kỳ là nước xuất cảng năng lượng lớn thứ hai thế giới và cho biết khối này có nguy cơ suy thoái kinh tế do các biện pháp trừng phạt đối với Điện Kremlin.

Ông cho biết Liên Âu có một "hóa đơn nặng nề" phải trả và các ngành công nghiệp của họ đang gặp khó khăn khi phải trả nhiều tiền hơn cho năng lượng, trong khi "các quốc gia như Mỹ và Na Uy được hưởng lợi từ giá năng lượng cao." Cuộc chiến đã khiến giá năng lượng tăng mạnh và khiến các nhà lãnh đạo châu Âu tranh giành nhau để thay thế Nga trở thành nước cung cấp khí đốt tự nhiên chính của khối.

---- Điện Kremlin hôm thứ Sáu 2/12/2022 nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình với phương Tây chỉ có thể diễn ra nếu họ công nhận quyền hạn của Moscow đối với các lãnh thổ Ukraine mà Nga đã sáp nhập bất hợp pháp, ngay cả khi quân Nga đang bị quân Ukraine đẩy ra khỏi các khu vực này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng vì chính phủ Mỹ từ chối thừa nhận "các vùng lãnh thổ mới" là một phần của Nga "làm phức tạp đáng kể việc tìm kiếm cơ sở chung cho các cuộc thảo luận về hòa bình."

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố sáp nhập bất hợp pháp 4 khu vực của Ukraine hồi tháng 9/2022, mặc dù quân Nga không kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ này vào thời điểm đó. Và quân Nga đã tiếp tục mất đất ở những khu vực mà họ tuyên bố chủ quyền.

Quân Nga cũng đã rút lui khỏi Kherson, thành phố lớn đầu tiên mà Nga chiếm được sau khi phát động cuộc xâm lược vào cuối tháng 2, hồi tháng trước. Kherson là thủ phủ của một khu vực ở miền nam Ukraine được gọi là tỉnh Kherson, nằm trong số bốn vùng lãnh thổ mà Putin sáp nhập bất hợp pháp. Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hơn một nửa lãnh thổ mà Nga chiếm đóng sau cuộc xâm lược.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rõ rằng ông sẽ không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào đòi Ukraine nhượng lại lãnh thổ cho Nga. Zelensky đã trích dẫn việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine như một điều kiện để bắt đầu các cuộc đàm phán với Nga.

Bình luận của Peskov hôm thứ Sáu được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẵn sàng nói chuyện trực tiếp với Putin, nhưng chỉ với một số điều kiện nhất định.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư 30/11/2022 đã mời Elon Musk đến thăm đất nước bị chiến tranh tàn phá sau khi tỷ phú công nghệ này đăng trên Twitter một đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xâm lược của Nga. Phát biểu qua liên kết video tại hội nghị DealBook của New York Times, Zelensky đáp trả Musk, nói rằng chỉ sau khi tận mắt chứng kiến, ông mới được phép “cho chúng tôi biết cách kết thúc cuộc chiến này… và khi nào chúng tôi có thể kết thúc nó.”

Vào ngày 3 tháng 10/2022, Musk, Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, đã đăng một cuộc thăm dò trên Twitter với 119 triệu người theo dõi của mình để bỏ phiếu cho ý tưởng của ông về một kế hoạch hòa bình, trong đó có 4 phần nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine.

Đầu tiên là tổ chức lại các cuộc bầu cử đã diễn ra vào tháng 9/2022 tại các vùng lãnh thổ Ukraine mới do Nga chiếm đóng. Công dân ở các nước cộng hòa ly khai Donetsk và Luhansk, và các vùng Zaporizhzhia và Kherson, đã bỏ phiếu xem họ có muốn gia nhập Nga hay không. Cuộc bầu cử bị Ukraine và các quốc gia phương Tây coi là giả tạo; Tổng thống Biden cho biết Hoa Kỳ sẽ không bao giờ công nhận kết quả. Theo đề xuất của Musk, các cuộc bầu cử này sẽ được lặp lại “dưới sự giám sát của LHQ” và nếu người dân bỏ phiếu không gia nhập Nga, thì Nga sẽ rời đi vì đó “là [ý nguyện] của người dân”.

Phần thứ hai trong kế hoạch hòa bình của Musk là tuyên bố Crimea - một bán đảo Ukraine mà Nga chiếm và sáp nhập năm 2014 - là một phần chính thức của Nga. Musk nói thêm rằng Crimea đã “chính thức là một phần của Nga” kể từ năm 1783 “cho đến sai lầm của Khrushchev.” Điều mà Musk đang đề cập ở đây là khi nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev “tặng” Crimea cho Ukraine vào năm 1954 để đánh dấu kỷ niệm 300 năm “thống nhất” Ukraine với Đế quốc Nga khi đó.

---- Chính phủ Ukraine nói rằng nhiều đại sứ quán của họ ở nước ngoài đã nhận được những gói bưu kiện khủng khiếp đựng xác động vật. Theo CNN, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleh Nikolenko nói rằng các đại sứ quán ở Hungary, Hoà Lan, Ba Lan, Croatia, Ý và Áo đều đã nhận được "những gói hàng đẫm máu có mắt của thú vật". Nikolenko tiếp tục nói rằng các gói hàng được "ngâm trong chất lỏng có màu đặc trưng và có mùi tương ứng. Chúng tôi đang kiểm tra ý nghĩa của thông điệp này."

Các gói thư dường như mang tính đe dọa đối với các đại sứ quán Ukraine được đưa ra khi quân Ukraine đã đánh bại quân Nga xâm lược trong những tháng gần đây. Nga đã đáp trả những chiến bại bằng cách tiến hành các cuộc tấn công bằng phi đạn và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, làm nhiều thành phố, bao gồm cả thủ đô Kyiv, chìm trong bóng tối không có điện.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price đã nhắc lại trong cuộc họp báo qua điện thoại vào thứ Sáu rằng Mỹ sẽ "không bao giờ công nhận các lãnh thổ Ukraine đã bị Nga sáp nhập hồi năm 2014 và gần đây hơn." Price cũng tái khẳng định rằng Mỹ sẵn sàng đàm phán với Nga nếu Nga thực sự muốn chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhưng "cho đến nay, tất cả các hành động của Nga đều chứng minh điều ngược lại."

Các quan chức Moscow trước đó đã nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không có kế hoạch liên lạc với Biden vào cuối năm nay nhưng tuyên bố rằng họ sẽ không né tránh các cuộc đàm phán nếu Mỹ liên hệ với họ.

---- Còi báo động vang lên giữa cuộc họp trực tuyến qua Internet mà Tổng thống Nga Putin tổ chức hôm thứ Sáu, khiến một cựu chiến binh Nga ở Donetsk (vùng đất Ukraine mà quân Nga đã chiếm và sáp nhập), người được mời tham dự buổi họp phải tìm chỗ ẩn nấp do bị quân Ukraine pháo kích vào khu vực, theo Đài TV Rossiya 24 loan tin.

Tổ chức Joint Center for Control and Coordination of Issues Related to War Crimes of Ukraine (Liên Trung Tâm Kiểm Soát & Điều Hợp Các Vấn Đề Tội Ác Chiến Tranh của Ukraine -- JCCC) nói quân Ukraine đã bắn nhiều phi đạn Grad vào các quận Kiev và Voroshilov của Donetsk trong khi cuộc họp với Putin đang diễn ra. Lúc đó, còi báo động hú lên, đoạn phim cho thấy cựu chiến binh Vadim Serik đã tắt micrô và sử dụng xe lăn để rời khỏi cuộc họp.

Tổ chức Wagner Group c

----ủa Nga, đội quân đánh thuê đang giúp Nga tiến hành chiến tranh ở Ukraine, cũng đang xuất cảng kim cương sang Bỉ thông qua một công ty bình phong, theo một hãng tin Bỉ. Wagner Group, dưới sự lãnh đạo của người được mệnh danh là đầu bếp của Putin, Evgeniy Prigozhin, được cho là đã dựa vào một công ty tên là Diamville, ở Cộng hòa Trung Phi, để xuất cảng kim cương máu, theo báo De Standaard phát hiện, trích dẫn “năm nguồn tin từ lĩnh vực kim cương.”Người phát ngôn của Antwerp World Diamond Centre, công ty vận động hành lang thay mặt cho ngành kim cương Bỉ, phủ nhận việc các công ty Bỉ nhập cảng kim cương trực tiếp hoặc gián tiếp từ Wagner Group. Việc Bỉ nhập kim cương từ Nga đã đặt ra câu hỏi trong những tháng gần đây về việc liệu Bỉ có phải đang tài trợ cho cuộc chiến của Putin thông qua buôn bán kim cương hay không.Và mặc dù một số quốc gia châu Âu đã gia tăng áp lực để ngừng nhập cảng kim cương từ Nga, thương mại vẫn tiếp tục. Đầu năm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chế giễu “thế giới của những người tin rằng kim cương của Nga ở Antwerp [thủ đô Bỉ] chẳng hạn, quan trọng hơn cuộc chiến ở Đông Âu”.

---- Hôm thứ Sáu, đài WLOX loan tin rằng một người đàn ông từ Gulfport, Mississippi đã nhận tội dàn dựng một vụ đốt cây thánh giá để hù dọa những người hàng xóm Da đen.. Đài nói: “Các công tố cho biết Axel Cox, 24 tuổi, thú nhận đã đốt thánh giá để đe dọa những người hàng xóm Da đen của y. Y cũng sử dụng những lời nói đe dọa và xúc phạm chủng tộc đối với họ. Cox cho biết y đã thu thập đồ dùng từ trong nhà, ra đóng một cây thánh giá bằng gỗ ở sân trước và dựng nó lên để những người hàng xóm của y có thể nhìn thấy. Sau đó, y bôi dầu máy lên cây thánh giá và châm lửa đốt nó."

Quyết định buộc tội Cox liên bang lần đầu tiên được đưa ra vào tháng 9/2022. Kristen Clarke, Phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp về Dân quyền, nói: “Việc đốt thánh giá gợi lại lịch sử lâu dài và đau thương, đặc biệt là ở Mississippi, về sự đe dọa và bạo lực thể xác sắp xảy ra đối với người Da đen. Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục truy tố những người sử dụng bạo lực có động cơ kỳ thị chủng tộc để đuổi người khác rời khỏi nhà hoặc cộng đồng của họ.”

Cho đến ngày nay, các tổ chức thượng tôn da trắng Ku Klux Klan vẫn thực hành nghi lễ đốt thánh giá. Một sự kiện như vậy đã được tổ chức ở Harrison, Arkansas như một lễ kỷ niệm Ngày Lao động, với các nhóm KKK thậm chí còn mời mọi người mang theo con cái của họ đến chung vui.

---- Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman tuyên bố hôm thứ Sáu rằng một cuộc chiến giữa Trung Quốc và Đài Loan là "có khả năng xảy ra." Bàn nói thêm với các phóng viên ở Washington rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực để "ngăn chặn điều đó". Theo tuyên bố chung do Sherman và Tổng thư ký Sở Hành động Đối ngoại Châu Âu Stefano Sannino [của Liên Âu] đưa ra trước đó, hai bên [Mỹ-Âu] bày tỏ lo ngại về "những hành động khiêu khích của Trung Quốc làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng ở Eo biển Đài Loan, không chỉ làm suy yếu hòa bình và ổn định trên Eo biển mà còn có những tác động nghiêm trọng đến khu vực rộng lớn hơn và gây nguy hiểm cho sự thịnh vượng toàn cầu." Tuyên bố cũng tiết lộ rằng cả hai bên [Mỹ-Âu] đều kêu gọi một "giải pháp hòa bình cho các vấn đề xuyên eo biển".

---- Giám đốc FBI Chris Wray bày tỏ lo ngại về nền tảng truyền thông xã hội phổ biến TikTok — và cách chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng nó cho các mục đích bất chính — trong bài phát biểu tại Trường Chính sách công Gerald R. Ford của Đại học Michigan hôm thứ Sáu. Vì TikTok thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc ByteDance, ứng dụng có thể được kiểm soát bởi chính phủ TQ để cho phép họ “thao túng nội dung và nếu họ muốn, sử dụng nội dung đó cho các hoạt động gây ảnh hưởng”.

Trung Quốc cũng có thể thu thập dữ liệu về người dùng Mỹ cho hoạt động gián điệp, Wray nói thêm: “Tất cả những thứ này đều nằm trong tay của một chính phủ không chia sẻ các giá trị của chúng ta và có sứ mệnh rất mâu thuẫn với lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ. Điều đó làm chúng tôi lo lắng.” Brendan Carr, một trong năm ủy viên của Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC, đã tìm cách để cấm ứng dụng TikTok.

---- Máy bay dội bom tàng hình nguyên tử mới nhất của Mỹ đang ra mắt công chúng sau nhiều năm bí mật phát triển và là một phần trong câu trả lời của Lầu Năm Góc trước những lo ngại gia tăng về một cuộc xung đột trong tương lai với Trung Quốc. B-21 Raider là máy bay dội bom mới đầu tiên của Mỹ trong hơn 30 năm qua, theo AP.

Hầu như mọi khía cạnh của chương trình đều tối mật. Trước khi ra mắt hôm thứ Sáu tại một cơ sở của Lực lượng Không quân ở Palmdale, California, chỉ có các bản vẽ máy bay chiến đấu của các nghệ sĩ mới được phát hành. Một vài hình ảnh tiết lộ rằng Raider giống với máy bay dội bom tàng hình nguyên tử màu đen mà nó sẽ thay thế, B-2 Spirit, được ra phi trường hồi năm 1988.

Máy bay kiểu mới là một phần trong nỗ lực của Pentago nhằm hiện đại hóa cả ba hướng để phóng ra vũ khí nguyên tử: phi đạn nguyên tử phóng từ mặt đất, phóng từ tàu ngầm, và phòng từ phi cơ (bây giờ là B-21 Raider). Mục đích trình làng mô hình phi cơ tàng hình B-21 Raider hôm Thứ Sáu 2/12/2022 là để đáp ứng sức hiện đại hóa quân sự nhanh chóng của Trung Quốc.

B-21 Raider.

Pentagon nói TQ đang trên đà sở hữu 1.500 vũ khí nguyên tử vào năm 2035, và những thành tựu của nước này trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh, chiến tranh mạng, năng lực không gian và các lĩnh vực khác là "thách thức mang tính hệ thống và hệ quả nhất đối với an ninh quốc gia của Mỹ cũng như hệ thống quốc tế tự do và cởi mở". Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và các khách mời khác đã có mặt hôm thứ Sáu để chứng kiến buổi ra mắt công chúng của phi cơ dội bom tàng hình nguyên tử B-21 Raider.

---- Vận động tranh cử coi chừng lãnh đạn. Một thiếu niên vận động tranh cử cho Thượng nghị sĩ Dân Chủ Raphael Warnock của Georgia đã bị bắn và bị thương ngay trước cửa một ngôi nhà ở Savannah. “Tại thời điểm này, không có dấu hiệu nào cho thấy vụ nổ súng có động cơ chính trị,” theo cảnh sát thành phố cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu 2/12/2022.

Cậu bé 15 tuổi bị bắn trúng chân bên ngoài một ngôi nhà hồi tối thứ Năm gần trung tâm thành phố Savannah, Georgia. Mgười đàn ông trong nhà đã bắn xuyên qua cửa trước đóng kín. Cậu bé đã được nhập viện. Cảnh sát đã bắt một người đàn ông 42 tuổi, giam y với truy tố về tội tấn công nghiêm trọng và hành hung nghiêm trọng.

Vụ nổ súng xảy ra trong những ngày kết thúc chiến dịch tranh cử trên toàn tiểu bang giữa TNS Warnock (Dân chủ) và đối thủ đảng Cộng hòa Herschel Walker. Cuộc bầu cử chung cuộc là bắt buộc sau khi không có ứng cử viên nào nhận được đa số phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/11/2022. Ngày bầu cử chung kết là Thứ Ba 6/12/2022.

---- Jason Truong, 24 tuổi, cư dân Grande Prairie (Alberta, Canada) đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc sau khi bị cơ quan bài trừ ma túy ALERT Grande Prairie tịch thu gần 50.000 đô la ma túy và tiền mặt từ ngôi nhà ở Pinnacle Ridge.

Vào ngày 17/11/2022, cơ quan ALERT đã lục soát một chiếc xe cùng với ngôi nhà và đã tìm thấy 343 gram cocaine crack, 920 gram chất đánh bóng (buffing agent) bị nghi ngờ để pha chế bạch phiến và 10.000 đô la tiền mặt. Thanh tra của ALERT Edmonton Brad Lundeen nói rằng vụ bắt giữ là một chiến thắng cho cộng đồng: “Crack cocaine là một chất cực kỳ độc hại và chúng tôi biết nó dẫn đến những vấn đề lớn hơn và những tác động mà nó có thể gây ra đối với sự an toàn của cộng đồng.” Truong đã được tạm trả tự do và sẽ ra hầu tòa vào năm 2023.

---- Theo tin của Spectrum News, một học sinh Mỹ gốc Việt đang trên đường phát minh bàn chải răng dò ung thư. James Nguyen là học sinh lớp 12 trường trung học La Quinta ở Westminster (Quận Cam, California). James Nguyen thường làm các dự án khoa học để giải trí. Nhưng bây giờ Nguyen đang thực hiện một dự án đặc biệt có ý nghĩa.

Ngay sau khi Nguyễn và mẹ nhập cư vào Hoa Kỳ hồi năm 2019, Nguyễn phát hiện ra bà của mình bị ung thư. Khối u não quá lớn để có thể phẫu thuật cắt bỏ khi bắt đầu đại dịch toàn cầu vào năm 2020. Nguyen đã không thể về thăm bà ở Việt Nam trước khi bà qua đời. Đó là khoảng thời gian đen tối, đau đớn. Nguyễn cho biết đó là “sự tàn phá về mặt cảm xúc. Nhưng điều đó đã thôi thúc tôi đi sâu hơn vào niềm đam mê khoa học của mình.”

Nguyen đã tìm hiểu sâu về bệnh ung thư, đọc mọi thứ có thể về nó và liên hệ với các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu ung thư. Cậu đã viết 8 bài báo nghiên cứu về chủ đề này trong vòng hai năm. Thông qua quá trình này, Nguyen đã biết về chip vi-thể-lỏng (microfluidic chips). Mặc dù Nguyen nói rằng có rất nhiều khoa học phức tạp liên quan, nhưng Nguyen giải thích một cách đơn giản về con chip như thế này, “Bạn biết cách thức hoạt động của một bộ lọc, giống như một bộ lọc thông thường. Nếu bạn cho nước chảy qua bộ lọc, mọi thứ sẽ đi qua, ngoại trừ những thứ lớn sẽ ở trên cùng.”

Sau khi nói chuyện với anh họ về việc đánh răng và mức độ thường xuyên bỏ qua thói quen hàng ngày của anh họ, Nguyen đã nghĩ ra một điều gì đó trong đầu. Nguyen nghĩ rằng có thể đặt một con chip vào bàn chải đánh răng để làm cho nó có thể phát hiện ung thư.

Nguyen đã làm việc để phát triển một nguyên mẫu, phác thảo ý tưởng của mình, đập vỡ bàn chải đánh răng điện để xem làm thế nào một con chip có thể đi vào bên trong. Nguyen cũng làm việc với các mô hình 3D. Nguyen nói nó giống như một hệ thống lọc kép để phát hiện ung thư trong nước bọt bên trong bàn chải đánh răng.

Ý tưởng và nghiên cứu đó là lý do Nguyen được vinh danh là một trong 100 người thắng giải của Rise Global. Cựu Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt và vợ là bà Wendy, đã thành lập Rise Global Initiative. Chương trình trị giá 1 tỷ đô la để hỗ trợ học sinh từ 15 đến 17 tuổi đang làm việc để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người.

Hơn 120.000 sinh viên từ hơn 170 quốc gia đã gửi ý tưởng của họ trong năm nay. Những người thắng giải Rise Global sẽ được cung cấp các lợi ích trọn đời bao gồm học bổng đại học và cố vấn, cũng như cơ hội phát triển nghề nghiệp, như tài trợ kinh doanh và hỗ trợ giáo dục.

Bàn chải đánh răng để dò ung thư của Nguyen đang được phát triển trong phòng thí nghiệm và đang được thử nghiệm để tìm những thứ như kem đánh răng ảnh hưởng đến việc phát hiện ung thư như thế nào. Nguyen cho biết dự án này cho phép Nguyen thực hiện khoa học có ý nghĩa mà Nguyen nói rằng hy vọng sẽ giải quyết được cái mà anh gọi là “hoàng đế của mọi bệnh tật. Nếu tôi đang làm những điều khiến tôi hạnh phúc, tôi chắc rằng bà của tôi đang nhìn,” Nguyen nói khi giơ cao tay lên, “và cũng sẽ rất vui.”

---- Nguyễn Công Lê, 41 tuổi, ở Columbus, Minnesota bị buộc tội năm tội trộm cắp do lừa đảo, và Samantha Rae Marks, 37 tuổi, cũng ở Columbus, bị buộc tội một tội danh vì đã tham gia vào một kế hoạch mà các nhà điều tra tin rằng đã đánh cắp cả tài sản của chính phủ và tiền đóng thuế: họ bị cáo buộc làm giả bảng chấm công trong nhiều giờ mà thực tế không bao giờ làm việc, trong khi một người còn ăn cắp và bán lại thiết bị của chính phủ.

Vào tháng 2 năm 2020, các nhà điều tra biết được rằng Le và cô Marks có quan hệ tình cảm với nhau, khi Le làm giả bảng chấm công hai tuần một lần của cô Marks cho những ca làm việc mà cô bị cáo buộc là không làm việc. Tức là, rất nhiều giờ cô Marks không vào quận làm việc, nhưng bảng chấm công do Le làm giả đã ghi là cô Marks có vào quận làm việc.

Từ ngày 19 tháng 9 năm 2016 đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, dựa trên bảng chấm công được gửi và do Le đã phê duyệt, Quận Hennepin đã trả lương cho cô Marks tới 7.042 giờ được báo cáo, tổng cộng hơn 280.000 đô la, cộng với các khoản trợ cấp. Chưa hết, các nhà điều tra đã phát hiện ra rằng Le cuối cùng đã thuê cô Marks vào quận làm việc hồi năm 2016 mà không tuân theo các quy trình của quận để làm như vậy.

---- Bộ Công an: Yêu cầu ngừng xuyên tạc, kích động người dân rút tiền tại Ngân hàng SCB. Theo Báo VnEconomy ngày 3/12/2022. Bộ Công an khuyến cáo tất cả các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự đều sẽ bị xử lý. (ghi chú: thực tế, nhiều người dân biểu tình trước các chi nhánh SCB là vì rút tiền ra không được. Nếu rút tiền được, thì đã không có biểu tình.)

---- TP.SG kéo dài nghỉ Tết cho học sinh: nghỉ 12 ngày. Theo Báo VnExpress. TP HCM cho học sinh nghỉ Tết 12 ngày từ 18 đến 29/1, kéo dài thêm ba ngày so với quyết định ban đầu. UBND TP HCM chiều nay chấp thuận đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tất cả trẻ mầm non, học sinh phổ thông nghỉ Tết Nguyên đán từ 18 đến 29/1 (từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng âm lịch), tổng cộng 12 ngày.

---- Quảng Nam sạt lở, Hội An ngập sâu sau mưa lớn. Theo Báo ZingNews. Mưa lớn nhiều ngày khiến phố cổ Hội An (Quảng Nam) ngập sâu hơn 1 m. Địa phương này phải dừng hàng loạt sự kiện dịp cuối năm. Trong khi đó, nhiều nơi ở Quảng Nam cũng bị sạt lở. Mưa lớn kéo dài tại Quảng Nam từ ngày 3/12 đến nay cùng với việc nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến phố tại Hội An ngập sâu trong lũ. Theo ghi nhận, các tuyến đường như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Trần Phú… nước lũ tràn vào gây ngập hơn 1 m. Tại đây, người dân phải dùng ghe di chuyển.

Hình ảnh YouTube.

---- HỎI 1: Rượu mạnh, bia, rượu vang làm tăng cơ nguy ung thư?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu mới của U.S. National Cancer Institute cho thấy rượu làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, nhưng một số người Mỹ nghĩ rằng nó làm ngược lại. Sử dụng dữ liệu từ một cuộc khảo sát của chính phủ bao gồm các câu trả lời của hơn 3.800 người trưởng thành, các nhà nghiên cứu đã phân tích câu trả lời cho các câu hỏi bao gồm "Theo ý kiến của bạn, uống bao nhiêu loại rượu sau đây ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh ung thư?"

Khoảng 31% người tham gia nhận thức được nguy cơ ung thư đối với rượu, tiếp theo là gần 25% đối với bia và chỉ hơn 20% đối với rượu vang. Một số người thực sự nghĩ rằng rượu làm giảm nguy cơ ung thư, bao gồm 10% người tham gia cho biết rượu làm giảm nguy cơ, 2,2% cho rằng bia làm giảm nguy cơ và 1,7% cho rằng rượu làm giảm nguy cơ, kết quả cho thấy.

Theo American Association for Cancer Research (Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ - AACR), rượu góp phần gây ra trung bình hơn 75.000 ca ung thư và gần 19.000 ca tử vong do ung thư mỗi năm từ năm 2013 đến 2016.

Bất kỳ đồ uống nào có chứa ethanol đều làm tăng nguy cơ ung thư, bao gồm rượu, bia và rượu mạnh. Tiêu thụ rượu có liên quan đến ung thư vú, miệng và ruột kết.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/12/02/cancer-risk-alcohol/7011669990941/

---- HỎI 2: Khách tời nhà, chỉ nên ở dưới 4 ngày?

ĐÁP 2: Đúng thế. Để khỏi phiền nhau. Bạn vừa có khách trong Lễ tạ ơn? Hoặc có thể bạn có một số khách sắp tới trong mùa lễ sắp tới này? Nếu vậy, phải mất bao lâu để họ nên rời đi để không trở thành phiền nhiễu? Một cuộc khảo sát mới cho thấy khoảng một nửa nói rằng khách không còn được chào đón sau bốn ngày.

Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/minnesota/news/survey-holiday-guests-wear-out-welcome-in-4-days-on-average/

